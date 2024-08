7 exemplos de ativação de marca com estratégias para aumentar o engajamento

Você já participou de um festival de música ou de uma feira comercial em que foi inesperadamente atraído para o estande de uma marca? Talvez eles tenham oferecido um jogo interativo, uma oportunidade única de tirar fotos ou distribuído amostras grátis das quais você ainda fala.

Esse é o poder da ativação da marca - uma estratégia de marketing que converte transeuntes casuais em clientes fiéis.

No mercado saturado de hoje, em que os clientes são bombardeados com inúmeros anúncios de outras marcas, simplesmente ter um slogan cativante ou um logotipo chamativo não é suficiente. Sua marca precisa ser sentida, experimentada e lembrada.

Neste blog, exploraremos exemplos e estratégias de ativação de marca, como criar uma experiência de ativação de marca e muito mais.👇

Entendendo a ativação da marca

A ativação de marca é uma estratégia de marketing focada no desenvolvimento de experiências diretas, envolventes e interativas que promovem os valores da marca e inspiram os consumidores a agir e criar relacionamentos de longo prazo com uma marca

Diferentemente da publicidade tradicional, a ativação de marca anuncia a chegada e a concretização de uma marca por meio de atividades interativas e memoráveis que incentivam os consumidores a se envolverem com a marca em um nível pessoal.

Isso pode ser feito por meio da organização de eventos ao vivo, da implementação de marketing de guerrilha ou de experiência, da execução de atividades na loja estratégias de promoção , realização de campanhas de marketing digital e muito mais. Essas atividades ajudam a aumentar o conhecimento da marca.

Tipos de campanhas de ativação de marca

A ativação de marca não é uma estratégia única; ela vem em várias formas, cada uma com seu próprio estilo.

Vamos explorar os diferentes tipos de campanhas de ativação de marca e descobrir como elas podem energizar sua marca de forma exclusiva

Eventos e festivais de marca: Essas experiências imersivas são projetadas para envolver os consumidores diretamente com uma marca. Elas variam de festivais de música de grande escala patrocinados por uma marca a eventos de nicho menores, adaptados a públicos específicos

Essas experiências imersivas são projetadas para envolver os consumidores diretamente com uma marca. Elas variam de festivais de música de grande escala patrocinados por uma marca a eventos de nicho menores, adaptados a públicos específicos Acrobacias de lançamento de produtos: Essas atividades dramáticas e que chamam a atenção normalmente geram um burburinho em torno de um novo produto. Essas acrobacias geralmente envolvem elementos inesperados ou não convencionais que surpreendem e encantam os consumidores

Essas atividades dramáticas e que chamam a atenção normalmente geram um burburinho em torno de um novo produto. Essas acrobacias geralmente envolvem elementos inesperados ou não convencionais que surpreendem e encantam os consumidores Campanhas de conteúdo gerado pelo usuário (UGC): Essas campanhas incentivam os consumidores a criar e compartilhar seu próprio conteúdo relacionado a uma marca. Seja por meio de desafios de mídia social ou concursos de fotos, as campanhas de UGC aumentam o envolvimento e criam uma comunidade

Essas campanhas incentivam os consumidores a criar e compartilhar seu próprio conteúdo relacionado a uma marca. Seja por meio de desafios de mídia social ou concursos de fotos, as campanhas de UGC aumentam o envolvimento e criam uma comunidade Experiências de realidade aumentada (AR): Fascinantes e futuristas, as experiências de AR sobrepõem informações digitais ao mundo real, oferecendo maneiras interativas e envolventes para os consumidores se conectarem com uma marca

Fascinantes e futuristas, as experiências de AR sobrepõem informações digitais ao mundo real, oferecendo maneiras interativas e envolventes para os consumidores se conectarem com uma marca Experiências de realidade virtual: Esses ambientes imersivos de 360 graus transportam os usuários para mundos virtuais onde eles podem explorar produtos ou histórias de marcas em profundidade por meio de cenas e objetos realistas

Esses ambientes imersivos de 360 graus transportam os usuários para mundos virtuais onde eles podem explorar produtos ou histórias de marcas em profundidade por meio de cenas e objetos realistas Colaborações com influenciadores: A parceria com personalidades populares da mídia social para promover sua marca pode aumentar o envolvimento e a credibilidade. Elas podem ajudar a despertar maior interesse em seu produto e aumentar a visibilidade dele entre o público-alvo de forma direcionada

A parceria com personalidades populares da mídia social para promover sua marca pode aumentar o envolvimento e a credibilidade. Elas podem ajudar a despertar maior interesse em seu produto e aumentar a visibilidade dele entre o público-alvo de forma direcionada Iniciativas de marketing de causa:Experimente estas estratégias de gerenciamento de marca para alinhar sua marca com causas sociais ou ambientais. Além de melhorar a imagem de sua marca, isso promoverá uma conexão emocional com seu público atual e potencial

Coisas em comum entre as estratégias de ativação de marca bem-sucedidas

As estratégias de ativação de marca bem-sucedidas compartilham várias características importantes que contribuem para sua eficácia.

Alinhamento estratégico com os valores da marca

As ativações de marca bem-sucedidas estão estreitamente alinhadas com a estratégia geral de sua marca. Isso significa que cada ponto de contato da campanha de ativação - seja um evento ao vivo, uma interação digital ou uma amostragem de produto - deve fornecer consistentemente o posicionamento e a mensagem da sua marca.

Ao garantir a coerência entre as ideias de ativação da marca e a estratégia da marca, você constrói uma imagem de marca mais forte e unificada na mente dos consumidores.

Brainstorming e análise SWOT

O brainstorming e a análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias eficazes de ativação de marca.

Durante as sessões de brainstorming, sua equipe de marketing pode gerar ideias criativas para atingir suas metas de comunicação, muitas vezes descobrindo novos conceitos que podem não ser aparentes em um ambiente mais estruturado.

Dica profissional: Para manter todos na mesma página, use modelos de diretrizes de marca

para garantir que sua equipe entenda e mantenha a tonalidade da sua marca.

A análise SWOT ajuda a avaliar os prós e os contras por meio de uma estrutura estratégica para avaliar a viabilidade e o impacto potencial de cada ideia. A análise dos pontos fortes e das oportunidades ajuda a sua equipe a identificar as principais vantagens que podem ser aproveitadas na campanha.

Da mesma forma, os outros dois aspectos permitem o gerenciamento proativo de riscos para garantir que sua campanha seja resistente a desafios comuns.

**Leia também 10 exemplos de diretrizes de marca para ajudar a criar uma marca inspiradora

Uso ativo da mídia social

A mídia digital é uma ferramenta poderosa para ampliar as campanhas de ativação de marca, oferecendo uma plataforma para atingir públicos mais amplos rapidamente. As ativações de marca bem-sucedidas integram ferramentas de mídia social para impulsionar a participação do usuário por meio de hashtags, desafios e eventos ao vivo

Por exemplo, a Desafio do balde de gelo da ALS

usou plataformas de mídia social para divulgar a conscientização e arrecadar fundos. Essa campanha destaca como o conteúdo viral pode gerar um envolvimento significativo e inspirar ações.

Além do engajamento, a mídia social oferece dados e percepções valiosos, permitindo que as marcas avaliem o impacto de suas ativações, acompanhem o sentimento do consumidor e ajustem as estratégias em tempo real. Melhor ainda, ela ajuda a criar uma identidade de marca duradoura

e buzz. 🐝

7 Exemplos de ativação de marca para aprender Procurando inspiração de marketing para turbinar seus próprios esforços de ativação de marca? Confira estes sete exemplos de destaque que mostram estratégias criativas e eficazes. 📊

1. Stella Artois: experiência em um hotel

Via: BizBash

Uma marca de cerveja belga premium, a Stella Artois, teve como objetivo elevar seu posicionamento de luxo e se conectar com os consumidores que ficaram em casa durante a pandemia.

A marca lançou cuidadosamente uma experiência de hotel cinco estrelas que os consumidores poderiam desfrutar em casa. Eles fizeram uma parceria com hotéis de luxo para oferecer aos clientes experiências de serviço de quarto sob medida, completas com refeições gourmet e cerveja Stella Artois, entregues diretamente na porta dos consumidores.

Para completar, as celebridades estavam vestidas como funcionários do hotel, incluindo funções como concierge, barman e serviço de quarto.

Conclusão: A parceria com marcas premium e celebridades pode elevar o posicionamento de luxo de uma marca, criando uma experiência de marca memorável e personalizada que repercute nos consumidores.

2. Adidas: Jump Store

Via: Piscina criativa

A Adidas, líder mundial em roupas esportivas, tinha como objetivo promover sua linha de basquete e fortalecer sua associação com o astro da NBA Derrick Rose. A campanha buscava gerar um burburinho em torno da Adidas e de seus tênis de basquete.

A Adidas lançou a Jump Store em Londres, uma loja pop-up experimental com prateleiras de 3 metros de altura - a altura de uma cesta de basquete. Os fãs foram convidados a "pular" para ganhar um par gratuito de tênis com a assinatura de Derrick Rose, estimulando o atletismo da própria estrela da NBA. O conceito era desafiar as habilidades dos participantes e conectar a fisicalidade do esporte com a marca.

Conclusão: A criação de uma ativação de marca que desafie o público física ou mentalmente pode levar a um envolvimento profundo, especialmente quando associada a um embaixador de marca forte ou a uma frente de marketing de influência.

3. Zappos e Google: Pague com um cupcake

Via: Adweek

A Zappos realizou uma ação de marketing inteligente em Austin, Texas, para ofuscar de forma divertida a promoção do caminhão de alimentos do Google para seu aplicativo de fotos. O Google havia montado um food truck que oferecia cupcakes gratuitos em troca de fotos marcadas com #PayWithAPhoto.

Em um contraponto espirituoso, a Zappos instalou uma grande caixa de papelão nas proximidades com seu logotipo e rótulos como "Insira o cupcake" e "Seja mais feliz" Os transeuntes podiam trocar seus cupcakes do Google por prêmios legais, como relógios, sacolas e cartões-presente com a hashtag #PayWithACupcake.

Conclusão: Aproveitar inteligentemente as atividades de uma marca não concorrente pode ampliar sua própria campanha, criando uma impressão duradoura que permanece com os clientes por muito tempo após o evento.

Leia também: Como maximizar a fidelidade à marca com a defesa do cliente

4. Lipton Ice Tea: Seja um quebra-galho

Via: Campanha

O Lipton Ice Tea buscou reposicionar a imagem de sua marca no Reino Unido, um mercado dominado pela preferência tradicional pelo chá quente. Seu objetivo era promover o chá gelado como uma bebida refrescante durante todo o ano, visando especialmente os segmentos de público mais jovens.

A campanha apresentou uma série de emocionantes eventos de verão, incluindo o evento de destaque 'Rise and Slide' em King's Cross, Londres. Os participantes tiveram permissão para usar um toboágua gigante, além de itens de café da manhã gratuitos e entretenimento ao vivo.

O sucesso da ativação foi impulsionado por sua abordagem de marketing imersiva e multifacetada, que incluiu atividades envolventes, parcerias estratégicas com influenciadores e uma forte presença na mídia social - tudo isso atingiu o público-alvo.

Conclusão: Explorar a cultura local e aprimorá-la com a mídia social pode aumentar significativamente o conhecimento da marca e a participação no mercado, especialmente quando combinada com atividades envolventes e locais.

5. Starbucks: Sparkle Shop

Via: Revista de marketing

A Starbucks, líder global em café, tinha como objetivo aumentar sua base de clientes fiéis e gerar entusiasmo em torno de sua mercadoria de férias.

A Sparkle Shop foi um evento pop-up na cidade de Nova York. Ela foi projetada como uma butique festiva e reluzente, onde os visitantes podiam navegar e comprar produtos exclusivos de férias da Starbucks. Os itens, incluindo copos brilhantes de edição limitada da Starbucks e canecas com temas natalinos, eram visualmente impressionantes.

Conclusão: Experiências exclusivas e por tempo limitado que se alinham com temas sazonais podem estimular o envolvimento do consumidor e aumentar as vendas, além de reforçar a fidelidade à marca.

6. HP: Impressora antigravidade

Via: HP

A HP, líder mundial em tecnologia e soluções de impressão, pretendia mostrar a inovação de sua nova linha de impressoras.

O objetivo da campanha da impressora antigravidade era demonstrar as soluções de ponta da HP em um estilo inesperado, reforçando sua reputação como inovadora do setor.

A campanha visualmente cativante apresentou uma impressora que parecia desafiar a gravidade, imprimindo perfeitamente enquanto estava suspensa de cabeça para baixo. Essa configuração foi exibida em espaços públicos movimentados para atrair e envolver os transeuntes.

Conclusão: Ativações de marca visualmente cativantes e inesperadas podem atrair a atenção do público e reforçar a reputação de uma marca como inovadora, especialmente quando colocadas estrategicamente em locais de alta visibilidade.

7. Dunkin' Donuts: Giveaway RV

Via: Mergulho de marketing

Essa cadeia líder em café e produtos de panificação queria aumentar o reconhecimento de sua marca levando os produtos diretamente para a comunidade. Assim, eles lançaram o Giveaway RV para se conectar com os fãs em um nível pessoal, criando uma experiência de marca divertida e memorável.

Um Dunkin' Donuts RV com a marca viajou por várias cidades, distribuindo amostras grátis de café e donuts. Melhor ainda, o RV exibiu as cores e os logotipos característicos da Dunkin' Donuts, tornando-o um embaixador móvel da marca.

A Dunkin' criou um senso de boa vontade e entusiasmo ao levar a marca para a estrada e oferecer produtos gratuitos. A natureza móvel do trailer permitiu que a marca atingisse públicos maiores em vários locais.

**Conclusão: Levar sua marca diretamente aos consumidores por meio de ativações móveis e mídia social para criar expectativa pode aumentar a visibilidade da marca, a boa vontade e o envolvimento do consumidor.

Leia também: Um guia de gerenciamento de marcas para novos gerentes de marcas

Como criar uma estratégia e uma campanha de ativação de marca bem-sucedidas

O desenvolvimento de uma estratégia de ativação de marca vencedora exige várias rodadas de execução criativa e gerenciamento contínuo para deixar impressões duradouras nos consumidores.

Ferramentas de marketing de ponta a ponta e de gerenciamento de projetos, como ClickUp for Marketing

pode simplificar o processo e garantir que suas campanhas de ativação de marca sejam executadas sem falhas.

Veja como! 🧑‍💻

Etapa 1: Use as metas do ClickUp para definir os objetivos da campanha

Crie e compartilhe KPIs e metas com sua equipe de branding usando o ClickUp Goals

Antes de iniciar sua campanha, defina claramente o que você deseja alcançar. Seja impulsionando o envolvimento do cliente ou aumentando o conhecimento da marca, você pode usar Metas do ClickUp

para definir e monitorar objetivos. Isso ajuda a distribuir as metas específicas e mensuráveis da sua equipe para orientar toda a sua estratégia.

Considere usar esse recurso para rastrear KPIs de reconhecimento da marca

e informe sua equipe sobre o progresso da campanha.

Etapa 2: Faça brainstorming e visualize ideias com os quadros brancos do ClickUp

Transforme sua campanha em um mapa claro e organizado, mostrando tarefas, cronogramas e funções da equipe - tudo em um só lugar com o ClickUp Whiteboards

A base de campanhas de ativação de marca bem-sucedidas começa com a conexão de ideias e o mapeamento de conceitos. Aproveite Quadros brancos ClickUp

para idealizar e desenvolver conceitos em tempo real.

Você pode esboçar seus pensamentos, vinculá-los a tarefas acionáveis e traduzir ideias abstratas em planos concretos.

Etapa 3: Divida a campanha com o ClickUp Tasks

Suas tarefas, do seu jeito! Experimente uma abordagem simplificada da produtividade com o ClickUp Tasks

Divida sua campanha em tarefas gerenciáveis com o Tarefas do ClickUp

. Atribua essas tarefas aos membros da equipe, defina prazos claros e acompanhe o progresso para manter tudo nos trilhos

Personalize os fluxos de trabalho de acordo com cada estágio da sua campanha, desde o planejamento até a execução, para que você possa ver facilmente como estão as coisas e o que está por vir.

Mantenha-se em dia com seus projetos sem esforço com as listas de verificação de tarefas do ClickUp, projetadas para oferecer o máximo de produtividade

Para facilitar as coisas, tente usar Listas de verificação de tarefas do ClickUp

para cada estágio da ativação de sua marca e confira os modelos pré-criados para economizar tempo e evitar a configuração das mesmas tarefas repetidamente.

Etapa 4: Documente sua estratégia com o ClickUp Docs e o Brain

O ClickUp Docs permite que as equipes planejem, executem e monitorem ideias e campanhas de ativação de marca com eficiência

Refine sua estratégia de ativação de marca documentando cada detalhe por meio de seções e subseções em Documentos do ClickUp

. Essa ferramenta permite criar, armazenar e organizar todos os documentos relacionados à campanha para equipes locais e remotas em um só lugar. Inclua texto rico, imagens, links de vídeo e muito mais.

O Docs garante que nenhuma ideia valiosa seja perdida e que a sua equipe tenha um rico recurso de documentação que imediatamente traz à tona detalhes relevantes.

Ao aproveitar os insights do ClickUp Brain, as marcas podem personalizar suas mensagens para repercutir em segmentos específicos de público-alvo ClickUp Brain

ajuda você a fazer um brainstorming de ideias de conteúdo que repercutem no seu público. Basta fornecer alguns detalhes sobre seu público-alvo e suas metas, e a IA sugerirá ideias que são perfeitas para engajamento e visibilidade. Além disso, ela mantém seu conteúdo atualizado, analisando as tendências e o que seus concorrentes estão fazendo.

Ela também facilita seu fluxo de trabalho. Em vez de passar horas fazendo brainstorming, o ClickUp Brain automatiza a criação de conteúdo, liberando sua equipe para se concentrar em dar vida a essas ideias.

Etapa 5: Aloque recursos e comunique-se de forma eficiente com o ClickUp Views

Aumente a produtividade da sua equipe no meio da campanha usando Visualizações do ClickUp

para visualizar a distribuição de tarefas.

Obtenha clareza sobre as atribuições da equipe com o ClickUp Workload View - visualize quem está fazendo o quê e quando!

O Workload View é uma ferramenta fantástica para gerenciar as tarefas e os recursos da sua equipe. Ela fornece um instantâneo visual claro da carga de trabalho de todos, de modo que você pode ver facilmente quem está trabalhando demais e quem tem espaço para mais.

O ClickUp Chat View pode melhorar a colaboração e a eficiência para que você possa executar sua estratégia de ativação de marca sem problemas para gerar reconhecimento da marca Visualização do Chat do ClickUp

é uma ferramenta poderosa para aprimorar sua campanha de marketing

. Ele permite que sua equipe se comunique em tempo real, facilitando a discussão de ideias e a tomada de decisões rápidas

Compartilhe arquivos e links diretamente no bate-papo para que todos tenham acesso imediato a recursos importantes. Use atribuições de tarefas e @menções para assegurar que os membros da equipe tenham clareza sobre suas responsabilidades e prazos.

Etapa 6: Monitore o progresso com o ClickUp Dashboards

Mantenha-se no alvo e motivado - os ClickUp Dashboards ajudam a visualizar as metas e o progresso da equipe em tempo real

Acompanhe o desempenho de sua campanha e ajuste as estratégias com base em dados em tempo real à medida que ela progride. Dashboards do ClickUp

oferecem interfaces personalizáveis para reunir insights visuais sobre as principais métricas, como níveis de engajamento, taxas de conclusão de tarefas, necessidades orçamentárias e muito mais. Essa abordagem orientada por dados ajuda você a ajustar sua ativação para atingir suas metas.

Leia também: 15 modelos gratuitos de branding para equipes de marketing e criação

👀Bônus: modelos para ativação de marca

Aplique modelos para turbinar seus esforços de ativação de marca e automatizar e estruturar sua abordagem. Vamos examinar alguns desses modelos.

Modelo de lançamento de marca do ClickUp

O modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, organizar e acompanhar o progresso do lançamento de uma marca.

Modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp

ajuda a organizar vários estágios do seu programa de ativação de marca, incluindo a criação de ativos, consultas de clientes e gerenciamento de orçamento.

Você pode usar esse modelo para verificar se a estratégia de sua marca está bem definida e pronta para atrair mais clientes. Considere a possibilidade de criar um roteiro para levar as ideias pré-selecionadas de sua equipe à fase de entrega.

Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

O modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp foi criado para ajudar sua equipe a coordenar campanhas e promoções.

Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

simplifica as tarefas das equipes de branding, marketing e atendimento ao cliente.

Ele oferece funcionalidades para atribuição de tarefas e cronogramas para cada projeto, além de ferramentas personalizáveis de rastreamento de dados para exibição de métricas importantes.

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar campanhas de marketing do início ao fim.

O modelo Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

oferece tarefas predefinidas que normalmente existem durante a maioria dos planos de marketing.

O modelo garante que a ativação de sua marca atinja os objetivos definidos, desde os recursos de agendamento e lançamento automático de campanhas até o acompanhamento de resultados e a colaboração com equipes internas e de terceiros.

A Seequent, uma empresa líder em software de geociência, alcança resultados notáveis. Sua equipe de marketing estava enfrentando dificuldades com uma pilha de tecnologia fragmentada que afetava o desempenho de campanhas em larga escala.

Ao adotar o ClickUp, a Seequent viu um aumento de 2x na eficiência do trabalho As várias visualizações de projeto do ClickUp proporcionaram clareza na alocação de recursos, enquanto recursos como Docs e Kanban Board simplificaram a entrada de projetos e deram às equipes acesso rápido a métricas cruciais do projeto. 📈

Leia também: 10 melhores softwares de gerenciamento de marcas em 2024

Lance sua campanha de ativação de marca com o kit de ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Uma campanha eficaz de ativação de marca pode ajudar as marcas a criar conexões emocionais mais profundas com os consumidores, transformando interações casuais em lealdade duradoura. Em última análise, a ativação de marca bem-sucedida requer criatividade, um entendimento aguçado de seu público-alvo e um compromisso de fornecer valor em cada interação.

O ClickUp pode ajudar com uma série de novos recursos projetados para ajudar sua equipe a coordenar tarefas e acompanhar o progresso. Isso torna a execução de sua campanha de ativação de marca sistemática do início ao fim. Registre-se no ClickUp gratuitamente

hoje mesmo!