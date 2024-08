Como promover a liderança orientada para a realização em seu local de trabalho

O cantor e compositor americano Dennis DeYoung escreveu: "Os vencedores são perdedores que se levantaram e tentaram mais uma vez" Em essência, vencer ou atingir uma meta não é uma atividade que ocorre uma única vez. É uma forma de trabalho, uma mentalidade e uma prática contínua.

O trabalho de um líder é conduzir a equipe em direção às suas metas, com certeza. Mas é muito mais do que isso. A responsabilidade de um líder é criar uma cultura de foco, motivação e alto desempenho. É exatamente isso que a liderança orientada para a realização permite.

Nesta postagem do blog, exploramos o que significa ser um líder orientado para realizações, por que e como ser um.

O que é liderança orientada para a realização?

Como o nome sugere, a liderança orientada para a realização é a prática de motivar uma equipe a definir, perseguir e atingir metas ambiciosas.

Origens da liderança orientada para a realização

Um conceito desenvolvido na década de 1970 pelos pesquisadores Martin Evans e Robert House, a liderança orientada para a realização é um dos quatro comportamentos dos líderes de acordo com a teoria do caminho-objetivo.

Vamos dar um passo atrás.

A teoria do caminho-objetivo é uma filosofia de liderança que explora como os líderes motivam seus seguidores/membros da equipe a atingir metas. Nesse processo, os pesquisadores identificam quatro tipos de comportamento de liderança.

Diretiva : A liderança diretiva orienta os membros da equipe sobre o que fazer, como fazer e quando fazer

: A liderança diretiva orienta os membros da equipe sobre o que fazer, como fazer e quando fazer Apoio : Um líder solidário trata os membros da equipe como iguais, atendendo às suas necessidades e oferecendo apoio

: Um líder solidário trata os membros da equipe como iguais, atendendo às suas necessidades e oferecendo apoio Participativo : A liderança participativa é colaborativa e inclui cada membro da equipe em toda a jornada rumo aos seus objetivos

: A liderança participativa é colaborativa e inclui cada membro da equipe em toda a jornada rumo aos seus objetivos Orientada para a realização: Um líder orientado para a realização busca a excelência, procura a melhoria contínua e orienta a equipe em direção às suas metas

Para ser justo, existem dezenas de estilos e teorias de liderança por aí. Laissez-faire estilo de gerenciamento , mudança de liderança , Liderança ENTP a teoria do líder-servo, etc., são todas populares nos locais de trabalho modernos. O que a liderança orientada para a realização oferece que todas as estruturas anteriores não oferecem?

Como a liderança orientada para a realização ajuda no alto desempenho

A maior contribuição do estilo de liderança orientado para a realização para o sucesso dos negócios é a clareza de direção. A liderança orientada para a realização permite:

Clareza: A definição de "realização" é muito clara. Isso significa que todos os membros da equipe sabem quais são as suas metas, as de suas equipes e as da organização, o que os ajuda a chegar lá com eficiência.

Direcionamento: Ao contrário da liderança servil, uma abordagem orientada para as realizações permite que os líderes orientem, ensinem os membros da equipe e se concentrem nas metas. Como resultado, os membros da equipe podem trabalhar sem obstáculos.

Motivação: Um fator essencial nessa abordagem de liderança é motivar a equipe e fornecer a ela as ferramentas e os recursos para atingir suas metas. Os líderes assumem a responsabilidade de manter suas equipes atentas.

Estrutura: A liderança orientada para a realização fornece uma estrutura a partir da situação atual, das habilidades e dos planos em direção às metas. Isso elimina a necessidade de os membros da equipe passarem por obstáculos para realizar seu trabalho.

Desafio: Os líderes acreditam no aprimoramento contínuo e incentivam os membros da equipe a fazer sempre melhor. Eles continuam estabelecendo metas desafiadoras durante todo o projeto.

Sabemos que a liderança orientada para a realização funciona em muitos cenários competitivos. Por exemplo, se você trabalha com vendas, seu trabalho é voltado para o cumprimento de metas específicas e recorrentes. Um líder orientado para a realização funciona muito bem nesse cenário.

Esse estilo de liderança também funciona quando você tem pouco tempo ou orçamento, precisa resolver uma crise ou concluir projetos de curto prazo, como construir uma casa ou contratar um engenheiro.

Mas como é ser um líder orientado para a realização? Vamos descobrir.

Principais características dos líderes orientados para a realização

Um líder orientado para a realização não é um alienígena de outro mundo, mas uma pessoa comum com características, traços e comportamentos específicos. Vamos dar uma olhada em algumas delas.

Foco em metas

Os líderes orientados para a realização se concentram, bem, na realização. Eles definem claramente as metas, tornam-nas visíveis e seguem com firmeza nessa direção. Eles oferecem todo o apoio, a direção e a motivação de que a equipe precisa para atingir suas metas.

Padrões elevados

Os líderes orientados para a realização têm padrões rigorosos para si mesmos e para os outros. São pessoas de alto desempenho e esperam um desempenho semelhante de sua equipe. Eles priorizam o trabalho de alta qualidade e buscam continuamente o aprimoramento.

Comunicação

Um líder orientado para a realização precisa eliminar as distrações. Portanto, ele se comunica de forma aberta e transparente. Eles vão direto ao ponto e discutem os problemas de forma prática. Ele se sente à vontade para oferecer feedback e treinar as pessoas regularmente.

Responsabilidade

Os líderes orientados para a realização têm um alto senso de responsabilidade. Eles assumem a responsabilidade por seu trabalho, responsabilizam-se por abrir caminho para que os membros de sua equipe brilhem e reconhecem abertamente as contribuições de sua equipe.

Visão

Para ser orientado para a realização, um líder deve ter uma visão do futuro. Um bom líder orientado para a realização tende a ser um visionário, com planos de contingência para quaisquer desafios que possam surgir no caminho para suas metas.

Bônus: Como desenvolver habilidades de liderança Enquanto você procura desenvolver e praticar essas características, vamos ver como implementá-las em sua organização.

Como promover a liderança orientada para a realização

Embora a liderança seja geralmente comportamental, ela pode ser organizada com um plano e uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Vamos ver como.

Torne-se orientado para a realização estabelecendo metas

Definir as metas certas é a primeira etapa da implementação de estilos de liderança orientados para a realização. Essa é a estrela do norte para a qual você orientará a equipe. Para definir as metas corretas:

Reúnaliderança de equipe multifuncional para identificar as principais áreas de resultados e indicadores de desempenho

Definir metas para os gerentes e membros da equipe

Certifique-se de que suas metas sejam SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado

Torne visíveis as metas e seu progresso em direção a elas

Estabeleça metas, organize-as e compartilhe-as com sua equipe, tudo no ClickUp Metas do ClickUp é uma ótima maneira de definir e acompanhar metas para uma liderança voltada para a realização. Use o ClickUp Goals para dividir suas metas em tarefas com base na urgência, prioridade e impacto. Mantenha-as organizadas em pastas e torne-as visíveis para todas as partes interessadas relevantes.

Se você não tem experiência com a definição de metas, experimente algumas destas opções modelos de definição de metas como ponto de partida.

Comunique-se de forma clara e eficaz

A próxima etapa é a comunicação. Crie estratégias e oportunidades para informar a sua equipe sobre tudo o que ela precisa saber.

Organize: Crie uma estrutura clara e compreensível para suas equipes trabalharem. Por exemplo, use um software de gerenciamento de tarefas como Tarefas do ClickUp para dividir projetos complexos em tarefas acionáveis e atribuí-las às pessoas certas.

Delegar: Aprender como delegar trabalho. Escreva descrições detalhadas e critérios de aceitação para cada tarefa. Nesta etapa, defina o que é "realização".

Use listas de verificação para garantir fácil acesso. Para expectativas de todo o projeto ou procedimentos operacionais padrão (SOPs), use documentos mais longos em uma ferramenta como ClickUp Docs .

Colaboração: A liderança orientada para a realização precisa apoiar e motivar os membros da equipe em cada etapa da jornada rumo às metas. Isso exige que o líder da equipe incentive a colaboração para capacitação da equipe .

Discuta o trabalho usando comentários aninhados nas tarefas. Use o Visualização do ClickUp Chat para ver todas as suas mensagens em um só lugar e responder no contexto.

Gerencie seu caminho para atingir metas

Durante o curso do seu projeto, você também é um gerente. Portanto, gerencie sua equipe em direção às suas metas.

Gerencie a carga de trabalho: Coloque os membros da sua equipe em uma ferramenta de gerenciamento de carga de trabalho como o ClickUp e incentive-os a definir sua disponibilidade. Use o Visualização da carga de trabalho do ClickUp para garantir que ninguém esteja com excesso ou falta de trabalho.

Gerencie a equipe: Coloque todos os membros da equipe multifuncional na mesma página com o ClickUp. Use o Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp para criar um espaço de trabalho virtual, atribuir tarefas, colaborar e atingir metas.

Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Gerenciar riscos: Monitore de perto o desempenho para identificar riscos e desafios. Tente software de rastreamento de marcos para obter insights importantes.

Use Painéis do ClickUp para medir o progresso de métricas importantes. Se não estiver progredindo em nenhuma delas, solicite retrospectivas e recalibre seus planos de projeto.

Crie metas e acompanhe o progresso no ClickUp Dashboard

Gerenciar o tempo: A liderança orientada para a realização também tem a ver com o cumprimento das metas no prazo. Use A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp ou Calendar para gerenciar sua agenda. Marque as dependências e planeje as sobreposições.

Entregue projetos no prazo e tenha sua equipe na mesma página com o ClickUp

Bônus: Planeje seus projetos de forma rápida e eficaz com estes modelos de marcos .

Ao implementar a liderança orientada para a realização, lembre-se de que você também poderá enfrentar desafios. Antes de encerrarmos, vamos explorar os benefícios e os desafios dessa estratégia de liderança .

Benefícios e desafios da liderança orientada para a realização

A liderança orientada para a realização tem como foco a excelência. Essa abordagem do desempenho da equipe permite que os líderes liberem todo o potencial de sucesso de suas equipes, o que traz benefícios extraordinários.

Desempenho: A clareza, a direção e as altas expectativas incentivam as equipes a ter um desempenho melhor. Isso aumenta a produtividade e os resultados.

Satisfação dos funcionários: Trabalhar com um líder orientado para a realização dá às equipes uma direção e um foco claros. A falta de ambiguidade simplifica a vida das equipes, aumentando sua satisfação.

Crescimento: Os líderes orientados para a realização incentivam suas equipes a melhorar continuamente. É quase inevitável que cada membro da equipe veja o crescimento pessoal em sua carreira.

Isso também traz consigo desafios, como:

Risco de esgotamento: Atender a altas expectativas e metas grandiosas pode parecer uma roda de hamster, o que pode levar ao esgotamento.

Falta de valorização: O foco na melhoria contínua pode, às vezes, significar que os líderes não valorizam as pequenas vitórias, o que pode ser contraproducente e desmotivador.

Inflexibilidade: Quando alguém é orientado para a realização, o liderança da equipe é propensa a estabelecer estruturas rigorosas e grades de proteção rígidas para a forma como o trabalho é feito. Isso pode impedir a inovação e a experimentação, mesmo quando se alcança o sucesso organizacional.

Lidere suas equipes em direção à realização de metas com o ClickUp

O principal objetivo de toda empresa é ganhar dinheiro. Para atingir esse objetivo, é necessário cumprir várias metas em desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, atendimento ao cliente, etc. Para funcionar como um relógio e superar as expectativas, as empresas precisam de líderes orientados para a realização.

Às vezes, é preciso definir metas, criar sistemas, dar conselhos, resolver problemas, monitorar o desempenho, otimizar o local de trabalho e muito mais. Para fazer isso, você precisa de uma ferramenta robusta e multifuncional como o ClickUp.

Use o ClickUp para tornar tangíveis os aspectos intangíveis. Torne as metas visíveis. Automatizar processos. Criar sistemas. Obtenha insights. Tudo em um só lugar com o ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .