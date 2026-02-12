As melhores sugestões de redação com IA para profissionais de marketing e escritores

Estamos em 2024, e as ferramentas de redação com IA generativa não são mais fantasias futurísticas. São ferramentas práticas com diversas aplicações no ambiente de trabalho que facilitam nossas vidas.

Profissionais de marketing e de conteúdo talvez utilizem ferramentas de redação com IA mais do que outros — sua adoção mais que dobrou entre os profissionais de marketing, de acordo com um relatório da McKinsey.

Se você usa ferramentas de IA gerativa para criar ideias, traçar estratégias, redigir ou editar conteúdo de marketing, provavelmente já ouviu falar muito sobre “transformadores gerativos pré-treinados”, o ‘GPT’ do ChatGPT. Os GPTs são modelos de linguagem avançados, treinados com vastas quantidades de dados de texto, o que lhes permite compreender e gerar textos semelhantes aos humanos em uma ampla variedade de tópicos e estilos.

Embora as complexidades técnicas das GPTs sejam complexas, a chave para aproveitar seu poder reside em um conceito mais simples: prompts. Prompts são as instruções que você dá às ferramentas de redação com IA, atuando como uma ponte entre sua intenção criativa e o resultado da IA.

E a regra básica para gerar um ótimo conteúdo é simples: quanto melhor o prompt, melhores os resultados.

Sugestões bem elaboradas orientam as ferramentas de redação com IA a gerar conteúdo relevante e eficaz, fornecendo contexto, especificando os resultados desejados e definindo parâmetros para que a IA trabalhe dentro deles.

Ao dominar a arte da redação com prompts, você pode explorar todo o potencial das ferramentas de redação com IA, garantindo que o resultado esteja alinhado com seus objetivos e tenha repercussão junto ao seu público.

Nesta postagem do blog, exploraremos algumas das melhores sugestões de redação com IA, feitas sob medida para profissionais de marketing e escritores.

Entendendo as sugestões de redação com IA

Sugestões de redação com IA são entradas do usuário que orientam ferramentas de inteligência artificial generativa na criação de conteúdo específico. Uma sugestão de IA é um conjunto de instruções que orienta a IA sobre o que você precisa — seja para criar conteúdo, analisar dados ou simular uma conversa.

Pense na criação de prompts de IA como fazer um pedido em um restaurante: você não diria apenas que está com fome; especificaria o que quer comer e como gostaria que o prato fosse preparado. Provavelmente indicaria os ingredientes aos quais é alérgico e combinaria o prato com uma bebida ou uma sobremesa. Da mesma forma, ao interagir com uma IA, você deve fornecer instruções claras e específicas.

Por exemplo, você pode inserir o prompt “Elabore um e-mail de lembrete amigável para uma reunião de equipe na próxima terça-feira às 10h.” A ferramenta então usa seu prompt para criar uma resposta personalizada que atenda às suas necessidades.

Tipos de prompts de IA

As ferramentas de IA podem ser incrivelmente versáteis, mas é fundamental compreender os diferentes tipos de prompts para utilizá-las de forma eficaz. Cada tipo de prompt atende a um público-alvo e a um objetivo específicos, desde a busca de informações factuais até a inspiração da criatividade:

1. Sugestões informativas

Os prompts informativos são usados para buscar informações específicas ou detalhes factuais. Eles são semelhantes a uma consulta em um mecanismo de busca, na qual você solicita ao modelo dados ou explicações específicas.

Exemplo: “Quais são as principais características de um aplicativo de comércio eletrônico de sucesso?”

2. Sugestões criativas

Sugestões criativas inspiram a criatividade e geram novas ideias. Elas podem ser usadas para escrever histórias, criar conteúdo de marketing ou debater conceitos inovadores.

Exemplo: “Escreva um conto sobre uma cidade futurista.”

3. Sugestões instrucionais

Os prompts instrucionais fornecem instruções ou processos passo a passo. Eles são ideais para explicar como realizar uma tarefa ou usar uma ferramenta.

Exemplo: “Explique como criar uma interface de aplicativo móvel fácil de usar.”

4. Sugestões de esclarecimento

Sugestões de esclarecimento incentivam explicações adicionais ou mais detalhes. Elas são úteis quando você precisa de mais informações ou de uma compreensão mais profunda de um determinado tópico.

Exemplo: “Você poderia explicar melhor os benefícios do uso da IA na área da saúde?”

5. Sugestões comparativas

Sugestões comparativas pedem ao modelo para comparar dois ou mais itens ou conceitos. Esse tipo de sugestão é ótimo para avaliar opções e tomar decisões informadas.

Exemplo: “Compare as vantagens e desvantagens dos carros elétricos e dos carros híbridos.”

6. Sugestões hipotéticas

Sugestões hipotéticas exploram cenários ou resultados potenciais. Elas são úteis para imaginar possibilidades futuras ou analisar situações hipotéticas.

Exemplo: “O que aconteceria se os humanos pudessem viver em Marte?”

7. Sugestões analíticas

Os temas analíticos envolvem a análise ou interpretação de dados e situações. Eles são usados para fornecer insights, tirar conclusões ou resolver problemas com base nas informações fornecidas.

Exemplo: “Analise o impacto do trabalho remoto na produtividade dos funcionários.”

8. Sugestões baseadas em opiniões

Os temas baseados em opiniões buscam opiniões ou perspectivas subjetivas. Eles são ideais para reunir diferentes pontos de vista ou reflexões pessoais sobre vários tópicos.

Exemplo: “Quais são as melhores práticas para manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal?”

Compreender esses tipos de prompts pode ajudá-lo a usar ferramentas de IA com eficiência e fornecer as respostas mais precisas, criativas e perspicazes para suas necessidades específicas.

Leia também: 7 modelos gratuitos de prompts de IA para o ChatGPT

Como as sugestões de redação com IA são usadas no marketing de conteúdo e no SEO

Desde o brainstorming de ideias criativas até o ajuste fino de estratégias de SEO, as ferramentas de redação com IA estão transformando o marketing digital.

Veja como as ferramentas de IA podem aprimorar seu processo de criação de conteúdo e elaborar uma estratégia de SEO eficaz:

1. Gerando ideias de conteúdo

Publicar conteúdo consistente e de alta qualidade é fundamental para qualquer estratégia de SEO. No entanto, ter ideias novas pode ser um desafio. As sugestões de redação com IA podem ajudá-lo a gerar uma infinidade de tópicos de conteúdo, garantindo que seu conteúdo permaneça envolvente e relevante para o seu público.

Exemplo de prompt: “Escreva uma postagem de blog sobre vida sustentável, tendo como alvo a palavra-chave principal ‘estilo de vida ecológico’. Forneça uma lista de abordagens originais e criativas para tratar desse tema, atendendo à intenção de pesquisa principal do leitor.”

2. Elaboração de esboços inteligentes

A IA pode ajudar na criação de esboços detalhados que incorporem elementos essenciais, ao mesmo tempo em que deixam espaço para sua perspectiva única. Esse equilíbrio garante que seu conteúdo se destaque da concorrência e esteja alinhado com as melhores práticas de SEO.

Exemplo de prompt: “Com base no título ‘Os benefícios de uma dieta à base de vegetais’ e na palavra-chave principal ‘nutrição à base de vegetais’, gere um esboço abrangente para um post de blog de 1.500 palavras. Inclua aspectos comuns do tema e sugestões para aprimorá-lo com insights exclusivos.”

3. Criação de títulos e meta descrições atraentes

Títulos e meta descrições são essenciais para atrair leitores para o seu conteúdo. Sugestões de redação com IA podem gerar várias opções, facilitando a busca pela combinação perfeita que capte a atenção e melhore as taxas de cliques.

Exemplo de prompt: “Quero focar na palavra-chave ‘desintoxicação digital’. Por favor, forneça uma lista de ideias atraentes para títulos de posts de blog que incluam essa palavra-chave e reflitam com precisão o tema.”

4. Criando introduções envolventes

A IA pode criar ganchos concisos e impactantes usando estruturas comprovadas de redação publicitária, como o modelo problema-agitação-solução (PAS).

Exemplo de prompt: “Com base no título ‘Como reduzir o tempo de uso de telas para dormir melhor’, crie um gancho de abertura atraente e cativante para uma publicação no LinkedIn usando a estrutura problema-agitação-solução.”

5. Redação de textos longos

Outro desafio é produzir conteúdo de formato longo. Para obter resultados de qualidade com uma ferramenta de IA, inclua todas as informações necessárias, como palavras-chave relacionadas, informações contextuais e dados específicos em seu prompt. Definir prompts para o tom de voz, o público-alvo e as palavras-chave garante que a IA gere conteúdo relevante.

Exemplo de tema: Tópico do blog: “Dicas de especialistas sobre como criar conteúdo excepcional com o Ahrefs” Tom de voz: “Profissional” Público-alvo: “Profissionais de SEO, profissionais de marketing, proprietários de sites”

6. Transformando listas de palavras-chave em grupos de tópicos

Para melhorar o SEO, é essencial criar grupos de tópicos em torno de palavras-chave relacionadas. A IA pode organizar suas palavras-chave em grupos significativos, ajudando você a planejar e estruturar seu conteúdo de forma eficaz.

Exemplo de prompt: “Estou planejando a estrutura de um novo site focado em finanças pessoais. Baixei um arquivo com palavras-chave relacionadas a ‘orçamento’. Por favor, organize essas palavras-chave em grupos temáticos e apresente-as em formato de tabela.”

7. Aumentando a autoridade no assunto

Alcançar autoridade em um determinado tema envolve publicar consistentemente conteúdo de alta qualidade sobre um assunto específico. A IA pode avaliar seu conteúdo existente e sugerir melhorias para fortalecer sua autoridade em seu nicho.

Exemplo de prompt: “Quero analisar a autoridade temática do meu site em marketing digital. O arquivo anexo contém uma cópia do mapa completo do site. Avalie como cada postagem do blog se alinha aos temas centrais de SEO e marketing de conteúdo. Sinale quaisquer postagens que possam diluir o foco temático.”

8. Personalizando seu estilo de redação

Ao treinar a IA com seus trabalhos anteriores, você pode garantir que o conteúdo gerado corresponda fielmente à sua voz e ao seu tom pessoais.

Exemplo de prompt: “Estou escrevendo um artigo sobre ‘produtividade no trabalho remoto’. Já escrevi algumas seções, mas preciso de ajuda com as partes restantes. Por favor, descreva o estilo, a voz, o tom e a estrutura e gere uma nova seção no mesmo estilo.”

Exemplos de sugestões de redação com IA

Seja para aumentar sua presença nas redes sociais ou aprimorar suas iniciativas de marketing por e-mail, estes exemplos de sugestões de redação com IA podem ajudá-lo a alcançar os resultados desejados:

1. Brainstorming e geração de ideias

Uma das aplicações mais interessantes das ferramentas de redação com IA é a capacidade de ajudá-lo a fazer brainstorming e gerar ideias. Por exemplo, você pode usar algumas das seguintes sugestões:

Ideias criativas: “Crie conceitos inovadores para um projeto de vida urbana sustentável, incorporando tecnologias ecológicas e o envolvimento da comunidade”

Inovação de produto: “Faça um brainstorming de recursos inovadores para um dispositivo doméstico inteligente de última geração que aumente a conveniência e a eficiência energética”

Ideias para campanhas de marketing: “Gere ideias criativas para campanhas de marketing de uma nova linha de acessórios de moda ecológicos voltada para um público jovem e ambientalmente consciente”

2. Adaptações de conteúdo localizadas

Personalize sugestões para adaptar o conteúdo de forma a ter repercussão em mercados regionais específicos ou perfis demográficos do público. Por exemplo, você pode solicitar à IA que gere variações localizadas de conteúdo que discutam tendências de serviços bancários móveis, adaptadas às preferências culturais ou considerações geográficas.

3. Posts de blog educacionais

Gere sugestões para tópicos de blog informativos que eduquem seu público. Por exemplo, solicite conteúdo gerado por IA ou publicações nas redes sociais sobre o impacto da IA na melhoria do atendimento ao cliente no setor bancário, fornecendo insights práticos e análises do setor.

Sugestão: “Escreva uma postagem informativa no blog intitulada ‘O papel da IA na transformação do atendimento ao cliente no setor bancário’. Inclua estudos de caso e insights de especialistas sobre as tendências de adoção da IA.”

4. Questionários e enquetes interativos

Crie sugestões envolventes para questionários ou enquetes interativos que estimulem o engajamento do público. Por exemplo, você pode usar a IA para desenvolver perguntas de questionários sobre dicas de gestão de finanças pessoais ou enquetes sobre as preferências dos clientes em serviços bancários digitais.

5. Conteúdo de boletins informativos por e-mail

Crie sugestões para boletins informativos por e-mail que chamem a atenção e incentivem a interação. Solicite linhas de assunto, pré-cabeçalhos e conteúdo que promovam dicas de educação financeira ou anunciem os próximos webinars sobre estratégias de investimento.

Sugestão: “Crie um boletim informativo anunciando os próximos webinars sobre ‘estratégias avançadas de investimento’. Inclua linhas de assunto atraentes, pré-cabeçalhos e detalhes dos webinars.”

6. Campanhas nas redes sociais

Crie sugestões para publicações nas redes sociais que aumentem a visibilidade da marca e o engajamento. Por exemplo, peça à IA para criar legendas para o Instagram com histórias de sucesso de clientes ou publicações no LinkedIn discutindo inovações em fintech e seu impacto nos serviços financeiros.

7. Ideias para roteiros de vídeo

Use a IA para esboçar roteiros de vídeos explicativos ou demonstrações de produtos. Gere um roteiro que comunique de forma eficaz os recursos e benefícios de um aplicativo de orçamento para gerenciar finanças pessoais.

Sugestão: “Elabore um roteiro para um vídeo explicativo demonstrando como nosso chatbot com tecnologia de IA melhora o atendimento ao cliente em instituições financeiras.”

8. Esboços de white papers ou e-books

Gere sugestões para escrever ou esboçar white papers ou e-books abrangentes sobre temas específicos do setor. Por exemplo, pode-se solicitar à IA que crie esboços que aprofundem tendências emergentes em tecnologias bancárias digitais ou resultados de pesquisas sobre o comportamento do consumidor em serviços financeiros.

Sugestão: “Crie um esboço para um white paper sobre ‘o futuro dos pagamentos digitais’. Inclua seções sobre tecnologia blockchain, carteiras digitais e impactos regulatórios.”

9. Conteúdo otimizado para SEO

Crie sugestões para desenvolver conteúdo otimizado para SEO que aumente a visibilidade nos mecanismos de busca. Por exemplo, solicite títulos e esboços de artigos gerados por IA para posts de blog focados em dicas práticas de planejamento financeiro ou estratégias de investimento otimizadas para palavras-chave relevantes.

Sugestão: “Gere títulos e esboços de artigos otimizados para SEO sobre os ‘10 melhores aplicativos de finanças pessoais para 2024’. Concentre-se na usabilidade, nos recursos e nas avaliações dos usuários.”

10. Depoimentos de clientes e estudos de caso

Use a IA para redigir depoimentos autênticos de clientes e estudos de caso. Solicite à IA que crie conteúdo que mostre histórias de sucesso da vida real, ilustrando como seu produto resolve desafios específicos.

Sugestão: “Crie depoimentos de clientes que mostrem como nossas soluções de fintech ajudaram as empresas a aumentar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.”

11. Revisão e aperfeiçoamento de conteúdo

As ferramentas de revisão com IA simplificam a revisão de conteúdo, verificando rapidamente a gramática, a pontuação e o estilo. Algumas delas vão além dos corretores ortográficos básicos para melhorar a legibilidade e alinhar o tom com a voz da sua marca.

Sugestão: ‘Revise o texto a seguir quanto a erros de gramática, pontuação e estilo. Certifique-se de que o tom seja consistente e adequado para um blog empresarial profissional. Destaque quaisquer frases complexas e sugira alternativas mais simples para melhorar a legibilidade. Além disso, verifique a clareza e a coerência em todo o texto.’

Leia também: 10 geradores de parágrafos com IA gratuitos para redação em 2024

Explorando exemplos de conteúdo gerado por IA de sucesso

Vamos explorar alguns exemplos notáveis de conteúdo gerado por IA de sucesso, destacando como diferentes organizações têm usado a IA para alcançar resultados notáveis:

1. Conteúdo de consultoria financeira do Bankrate

O Bankrate, um site líder em consultoria financeira, tem usado IA para gerar artigos informativos. Ao utilizar IA para produzir rascunhos iniciais, que são posteriormente revisados e aperfeiçoados por editores humanos, o Bankrate garante a precisão e a relevância de seu conteúdo.

Essa combinação de eficiência da IA e expertise humana resultou em centenas de milhares de visitas mensais provenientes de buscas orgânicas. A credibilidade e a autoridade do domínio Bankrate, aliadas a uma supervisão editorial rigorosa, têm sido fundamentais para manter altas classificações e confiabilidade.

2. Melhoria na taxa de cliques (CTR) da TV 2 Fyn

Um canal de notícias dinamarquês, o TV 2 Fyn, fez um experimento com manchetes geradas por IA para aumentar o engajamento com os artigos. Usando o ChatGPT, eles criaram várias variações de manchetes e realizaram testes A/B para comparar seu desempenho com o de manchetes criadas por humanos.

via TV 2Fyn

Os resultados foram impressionantes, com títulos gerados por IA alcançando um aumento de 59% na CTR. Esse sucesso ressalta o potencial da IA para criar títulos atraentes e clicáveis, gerando taxas de engajamento mais altas para o conteúdo online.

3. Resumos das teleconferências sobre resultados da Bloomberg

A Bloomberg utiliza IA para aprimorar a criação de conteúdo e os fluxos de trabalho de pesquisa. A empresa introduziu resumos de teleconferências sobre resultados financeiros com tecnologia de IA e uma pesquisa de documentos aprimorada em seus aplicativos móveis, incluindo os aplicativos Bloomberg Professional para iOS e Android.

Os resumos de teleconferências sobre resultados financeiros gerados por IA permitem que analistas extraiam rapidamente insights essenciais a partir de informações financeiras complexas. Combinadas com a função de pesquisa de documentos, que utiliza processamento de linguagem natural para pesquisar milhões de documentos confiáveis, essas ferramentas reduzem significativamente o tempo necessário para encontrar informações críticas, aprimorando o fluxo de trabalho geral de pesquisa.

4. Assistente de redação com tecnologia de IA da Grammarly

O Grammarly tornou-se uma ferramenta essencial para milhões de usuários em todo o mundo, oferecendo assistência à redação em tempo real para melhorar a gramática, a ortografia e a clareza. Ao integrar algoritmos de IA, o Grammarly ajuda os usuários a produzir conteúdo refinado e profissional em várias plataformas, desde e-mails e documentos até publicações nas redes sociais. Essa ferramenta não apenas aprimora as habilidades individuais de redação, mas também garante que o conteúdo esteja livre de erros e seja fácil de ler.

Dicas para escrever prompts de IA eficazes

A criação de prompts eficazes para redação com IA envolve várias abordagens estratégicas para garantir clareza, especificidade e relevância no conteúdo gerado. Ao criar prompts para o ChatGPT, várias etapas garantem que as respostas recebidas sejam úteis e relevantes.

Vamos explorar essas etapas em detalhes:

1. Atribua uma função

Para começar, utilize a técnica “Aja como se…” e atribua uma função ao ChatGPT. Isso ajuda o modelo de IA a compreender a perspectiva que deve adotar. Por exemplo, você pode dizer: “Você assumirá a função de um [função]”, especificando se deseja que o ChatGPT atue como especialista em mídias sociais, palestrante empático, coach de desenvolvimento pessoal ou outra função.

2. Defina uma tarefa clara, descritiva e precisa

Em seguida, seja específico sobre o que você quer que o ChatGPT faça. Por exemplo, em vez de dizer “Escreva um post de blog para mim”, você pode dizer “Escreva um post de blog em primeira pessoa com seis parágrafos, voltado para um público de amantes de gatos, incluindo uma história engraçada, terminando com uma pergunta, mencionando meu gato ruivo Orlando e fazendo referência à [marca] de ração para gatos. Se necessário, divida tarefas grandes em tarefas menores, como primeiro pedir opções de títulos, depois resumos e, por fim, o conteúdo principal.

3. Forneça contexto

Inclua no seu prompt tudo o que possa ajudar o ChatGPT a ter um desempenho melhor. Forneça detalhes sobre o que você precisa e inclua informações sobre seu estilo de redação preferido, o objetivo do texto e quaisquer informações contextuais para contextualizar a situação.

4. Forneça exemplos

Os exemplos ajudam a IA a imitar o estilo desejado e atender às suas expectativas. Se você estiver solicitando tweets, compartilhe tweets que tiveram bom desempenho anteriormente. Para um SOP, inclua um que se encaixe no estilo desejado. Os exemplos podem vir de várias fontes e não precisam ser seus.

5. Crie regras

Especifique suas regras com clareza, como solicitar resultados em uma tabela de duas colunas, em letras maiúsculas e minúsculas, ou explicando de forma simples o suficiente para uma criança de 5 anos. Quanto mais específicas forem suas regras, mais criativamente o ChatGPT poderá trabalhar dentro delas.

6. Crie restrições

Separe o que você quer que a IA faça do que não quer que ela faça. Liste restrições para evitar resultados indesejados. Elas podem ser tão específicas quanto “Não use duas palavras quando uma for suficiente” ou “Não use expressões idiomáticas”. As restrições ajudam a IA a permanecer dentro dos parâmetros desejados.

7. Avalie e itere

Esteja preparado para refinar suas sugestões. Paciência e iteração são fundamentais. Avalie cada conjunto de resultados, faça alterações e veja se o resultado melhora. Salve suas sugestões para refiná-las ao longo do tempo até encontrar a receita perfeita.

8. Incorpore palavras-chave e frases-chave

Use termos diretamente relacionados ao seu tema ou setor. Por exemplo, em um prompt sobre marketing digital, inclua termos específicos como “SEO”, “estratégia de conteúdo” ou “engajamento nas redes sociais” para garantir que a IA compreenda o contexto e forneça insights direcionados.

9. Combinação de vários prompts

Combinar várias sugestões pode aumentar a profundidade e o alcance do conteúdo gerado por IA. Comece com uma sugestão ampla para estabelecer o contexto e, em seguida, continue com uma sugestão mais detalhada e instruções específicas para refinar o resultado. Por exemplo, você pode usar a sugestão: “Explique os fundamentos da tecnologia blockchain. Dê exemplos de suas aplicações nas áreas financeira e de saúde.”

10. Use as recomendações do tipo “O que fazer” e “O que não fazer” com prompts de IA

Incorpore diretrizes claras em suas sugestões para orientar as respostas da IA no tom e na direção mais desejados. Por exemplo: “Descreva os benefícios das fontes de energia renováveis. DESTACAR os benefícios ambientais. NÃO mencionar marcas específicas.”

Leia também: As 10 melhores ferramentas de geração de texto e conteúdo com IA em 2024

Embora seja útil lembrar dessas dicas para criar bons prompts, você precisará de uma ferramenta de IA poderosa para criar conteúdo perfeitamente adaptado às suas necessidades.

Por exemplo, o assistente com inteligência artificial do ClickUp, ClickUp Brain, foi projetado para simplificar e aprimorar seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

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Aqui estão os recursos específicos que podem ajudar:

AI Writer for Work

Assistente de redação : Oferece sugestões em tempo real sobre gramática, estilo, vocabulário e coerência geral para melhorar a qualidade da sua redação Oferece sugestões em tempo real sobre gramática, estilo, vocabulário e coerência geral para melhorar a qualidade da sua redação

Corretor ortográfico integrado: verifica automaticamente se há erros ortográficos em seus documentos e tarefas, garantindo que seu conteúdo esteja livre de erros

Respostas rápidas com IA: Gera respostas rápidas e adequadas ao contexto das mensagens, ajudando você a manter o tom perfeito

Criar tabelas: Permite criar tabelas com dados e insights detalhados, úteis para organizar informações

Crie modelos: Gere instantaneamente modelos para tarefas, documentos e projetos adaptados às suas necessidades específicas

Crie transcrições: Converte voz em texto e usa IA para responder a perguntas de suas reuniões e vídeos

Gerente de Conhecimento em IA

Respostas instantâneas: Fornece respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele

Perguntas e respostas do espaço de trabalho: Permite criar e encontrar conteúdo relevante para o seu espaço de trabalho, economizando tempo em pesquisas manuais

Você também pode usar o ClickUp Docs para armazenar todos os seus documentos em um só lugar, facilitando a organização e o acesso ao seu conteúdo. Para estruturar seus documentos de forma eficaz, você pode criar páginas aninhadas, usar modelos e adicionar formatação avançada.

Armazene conteúdo gerado por IA e colabore em tempo real com sua equipe no ClickUp Docs

Aqui estão alguns dos outros recursos que o ClickUp Docs oferece:

Docs Hub: O Docs Hub oferece um local centralizado para gerenciar todos os seus documentos. Você pode pesquisar, classificar e filtrar seus documentos, facilitando a localização das informações de que precisa

Controle de versões: O ClickUp Docs oferece histórico de versões, permitindo que você acompanhe as alterações e reverta para versões anteriores, se necessário

Colaboração em tempo real: Edite documentos em tempo real com sua equipe. Você pode marcar outras pessoas com Edite documentos em tempo real com sua equipe. Você pode marcar outras pessoas com comentários , atribuir itens de ação e converter texto em tarefas rastreáveis para manter todos alinhados

Links compartilháveis: Crie links para seus Docs, permitindo que você compartilhe conteúdo com pessoas fora do seu espaço de trabalho. Você pode controlar o nível de acesso que elas têm, desde a visualização até direitos totais de edição

Integração com tarefas: Vincule seus documentos a tarefas , projetos e fluxos de trabalho no ClickUp. Essa integração garante que seu conteúdo esteja sempre conectado ao trabalho relevante, facilitando a execução de ideias

E mais? Use o modelo de prompts do ChatGPT para redação do ClickUp para criar conteúdo envolvente e cativante sem esforço.

Baixe este modelo Eleve o seu processo de criação de conteúdo com o modelo de prompts do ChatGPT para redação do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Gere ideias: Tenha rapidamente novas ideias para artigos, blogs e diversos tipos de conteúdo

Crie histórias envolventes: desenvolva histórias únicas e cativantes que chamem a atenção dos seus leitores

Gere novas ideias: Explore novos temas e abordagens inovadoras para aprimorar sua escrita

Aqui estão os principais recursos deste modelo:

Sugestões : Tenha acesso a 200 sugestões gerais de redação em um documento ClickUp aninhado

Visualizações personalizadas: Organize e gerencie suas histórias usando várias Organize e gerencie suas histórias usando várias visualizações do ClickUp , como Quadro ou Calendário, facilitando o acesso e o acompanhamento de seus textos

Gerenciamento de projetos: aprimore seus projetos de redação com recursos como controle de tempo, lembretes, relações e estimativas de tempo

Leia também: Como usar a IA para documentação

Aplicação futura e potencial das sugestões de redação com IA

As sugestões de redação com IA estão à beira de uma evolução transformadora, como evidenciado pelo crescimento recorde de usuários do ChatGPT. A adoção de IA generativa pelas empresas saltou recentemente de 54% para 72%. Essa tecnologia não é apenas amplamente difundida, mas também amplamente adotada, com um envolvimento significativo da Geração Y e da Geração Z.

Além de suas capacidades atuais, elas prometem se tornar ferramentas sofisticadas para a criação de conteúdo. Podemos esperar avanços em:

Sugestões hiperpersonalizadas: a IA adaptará as sugestões com base nas preferências individuais dos usuários, estilos de redação e públicos-alvo

Adaptação multilíngue e cultural: os prompts lidam com nuances linguísticas e culturais de maneira integrada, possibilitando a criação de conteúdo global

Exploração criativa: a IA irá gerar sugestões inovadoras e não convencionais, ampliando os limites da criatividade

Insights baseados em dados: a IA oferecerá sugestões de temas baseadas em dados, analisando vastos conjuntos de dados e otimizando o desempenho do conteúdo

Sugestões específicas para cada setor: sugestões personalizadas para áreas como direito, medicina e finanças aumentarão a precisão e a eficiência

Essa evolução permitirá que os criadores de conteúdo produzam conteúdo de maior qualidade e mais relevante em um ritmo acelerado.

O papel da IA na transformação da criação de conteúdo

A IA está mudando rapidamente o panorama da criação de conteúdo. Ao automatizar as etapas iniciais, sugerir ideias e melhorar a qualidade da redação, a IA permite que os criadores se concentrem em estratégias de nível superior e na criatividade.

Ferramentas como o ClickUp Brain, com seus recursos baseados em IA, mostram como você pode integrar esses avanços para simplificar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. À medida que a IA evolui, podemos antecipar um futuro em que a criatividade humana e a inteligência artificial colaborem perfeitamente para produzir conteúdo excepcional em grande escala.

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