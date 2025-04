As 10 Ferramentas de Geração de Texto e Conteúdo de IA em 2025

Você sabe que algo é popular quando sua tia-avó o marca na publicação de mídia social dela com "Você viu isso?" Isso certamente se aplica à recente confusão em torno da inteligência artificial (IA) e à "descoberta" generalizada de ChatGPT da OpenAI .

Embora o ChatGPT esteja recebendo toda a atenção da imprensa, há muitos outros geradores de texto de IA projetados para ajudar as pessoas com criação de conteúdo . Se você trabalha com a criação de conteúdo regularmente, vale a pena explorar essas ferramentas para melhorar a qualidade e o impacto de suas palavras e economizar seu tempo.

Vamos dar uma olhada nos principais geradores de escrita com IA para ver o que eles podem fazer por você. ✍️

O que é um gerador de texto com IA e como ele funciona?

Um gerador de texto com IA, também conhecido como escritor com IA ou gerador de conteúdo, é um software que usa a tecnologia de inteligência artificial (IA) para criar conteúdo escrito. Ele funciona analisando grandes conjuntos de dados de textos existentes e, em seguida, usando algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP) para gerar novas frases e parágrafos que sejam coerentes e relevantes.

O que você deve procurar em um gerador de texto com IA?

É provável que você não queira que o conteúdo gerado por IA soe como se tivesse sido escrito por um robô. Você quer que ele corresponda ao seu tom e ao seu objetivo, seja para a comunicação da equipe ou para a sua mais recente campanha de marketing digital.

Aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar em um gerador de texto com IA:

Adapta-se facilmente ao seu processo de redação de conteúdo

Uma interface fácil de usar que torna o seu assistente de redação Controle sobre o tom de voz e o estilo

Produção consistente de conteúdo de alta qualidade

Verifica a gramática com precisão e facilidade

Preço compatível com seu orçamento

Avisos incorporados para as tarefas mais comuns

Recursos robustos e precisos de reformulação e resumo

Os 10 melhores geradores de texto com IA

Vale a pena observar que a maioria dos ferramentas de escrita de IA nesta lista usam os mesmos modelos e algoritmos da OpenAI . Pode ser GPT-3, GPT-3.5 ou até mesmo o novo GPT-4. A chave é determinar qual escritor de IA funciona melhor para seus objetivos de gerar conteúdo melhor com menos trabalho.

1. IA do ClickUp

Trabalhe mais rápido, escreva melhor e estimule a criatividade com o ClickUp AI

Integrado a um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de projetos, o ClickUp AI está presente quando e onde você precisar dele. Preenchendo a função de um assistente com tecnologia de IA, o ClickUp AI o ajudará a elaborar os primeiros rascunhos, melhorar o conteúdo existente, desenvolver ideias de conteúdo, gerar slogans de marketing, fazer um brainstorming da sua próxima campanha e, basicamente, acabar com o bloqueio de escritor.

Além de ser incorporado ao Documentos e tarefas o que diferencia o ClickUp AI são as mais de 100 ferramentas que usam prompts adaptados a funções específicas para que não haja necessidade de perder tempo com tentativas e erros.

Melhores recursos do ClickUp AI

Integrado a uma poderosa ferramenta de colaboração e plataforma de gerenciamento de projetos Resumos concisos do texto selecionado com um único clique

Gera itens de ação a partir do conteúdo

Gera biografias profissionais

Funções de usuário com prompts predefinidos que aceleram o uso da IA

Desenvolvido diretamente em um conjunto abrangente de ferramentas de gravação para criação de documentos

Sugestões de palavras-chave de SEO

Pesquisa avançada que aproveita o mecanismo de IA

Ferramentas fáceis de usar que melhoram a qualidade do seu conteúdo

Limitações do ClickUp AI

Requer copiar e colar em use com seu e-mail As respostas podem não compreender o contexto adequado de sua solicitação



Preços do ClickUp AI

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp AI

G2: 4,7/5 (mais de 6.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. QuillBot

Via QuillBot O QuillBot se descreve como uma ferramenta de parafraseamento em vez de um gerador de texto com IA. Insira seu próprio texto ou o conteúdo de outra pessoa e use a ferramenta para corrigi-lo e aprimorá-lo. Escolha um dos vários modos de parafraseamento e o mecanismo de IA fará o restante do trabalho com o clique de um botão.

Melhores recursos do QuillBot

Integrado ao Chrome e ao Microsoft Word

Suporte crescente a idiomas estrangeiros, incluindo recursos de tradução

Simples e fácil de usar quando você precisa apenas reformular ou verificar o conteúdo

Poderosa ferramenta de sinônimos que oferece sugestões e permite que você escolha

A versão gratuita abrange os conceitos básicos de parafraseamento e verificação gramatical

Limitações do QuillBot

Cada função tem sua própria interface de usuário

Principalmente focado em melhorar o conteúdo existente

Para a maioria dos aplicativos, é necessário copiar e colar entre o aplicativo e o QuillBot

A precisão gramatical poderia ser melhor

Nem sempre parafraseia tudo

Preços do QuillBot

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: $19,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Experimente estes_ **Alternativas ao QuillBot !

3. Jasper

Via Jasper O Jasper está nesta lista de geradores de texto com IA porque é um dos melhores que se concentra em refletir o estilo e a voz da marca do usuário. Ele pode ajudar os redatores de conteúdo a criar artigos de blog, publicações em mídias sociais, páginas de destino e e-mails de marketing. Ele pode ser integrado ao seu aplicativo por meio de sua API ou acessado por meio de uma extensão do Chrome ou de um aplicativo de bate-papo.

melhores recursos do #### Jasper

Criado para criar conteúdo comercial que converte leitores

Pode ser treinado de acordo com sua voz e tom

Jasper O Art oferece recursos de geração de imagens Capacidade de criar conteúdo de marketing altamente direcionado Limitações do Jasper

Não há verificador de plágio

Não tem capacidade de SEO

Pode produzir conteúdo repetitivo ou erros

Ferramentas de IA devem ser orientadas por meio de avisos para obter o resultado desejado

Preços do Jasper

Trial: Gratuito por sete dias

Gratuito por sete dias Iniciante: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Modo chefe: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações) **Confira estas alternativas ao Jasper AI !

4. Copy.ai

Via Copy.ai Outro dos geradores de texto com IA mais úteis é o Copy.ai, que é ideal para as equipes de marketing criarem textos de vendas e marketing. O design da plataforma está concentrado em ajudar as equipes a implementar sua estratégia de entrada no mercado, gerando textos de vendas personalizados, escrevendo postagens longas, redirecionando conteúdo entre canais e criando descrições de produtos.

Melhores recursos do Copy.ai

Adaptar o mesmo conteúdo para diferentes canais e públicos

Interface fácil de usar para refinar o conteúdo com suas ferramentas de escrita de IA

Ferramentas específicas para criar legendas para mídias sociais

Ampla variedade de modelos

Ajustado para gerar textos concisos

Suporte a mais de 25 idiomas

limitações do #### Copy.ai

Pressupõe que o usuário entenda de marketing e criação de textos de vendas

Pode gerar informações erradas em comparação com outros geradores de texto com IA

Não é forte na criação de artigos mais longos ou de conteúdo de alta qualidade (confira estes Alternativas ao Copy.ai !)

Preços do Copy.ai

Gratuito: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 49/mês para 5 usuários

US$ 49/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

5. ContentBot.ai

Via Bot de conteúdo Como o nome sugere, o ContentBot.ai usa IA para criar conteúdo de marketing. Essa ferramenta de redação com IA é mais conhecida por escrever postagens longas em blogs, mas também pode parafrasear conteúdo e gerar textos com IA . Ele é baseado na Web e oferece ferramentas de SEO e um verificador de plágio, o que está se tornando essencial para geradores de texto com IA.

Melhores recursos do ContentBot.ai

Escreve posts de blog de formato longo com mais de 2.000 palavras

Ferramentas de SEO incorporadas

Extensões para Chrome e WordPress, além de uma interface de bate-papo

Biblioteca robusta de modelos que suportam vários casos de uso

Limitações do ContentBot.ai

Limita o número de palavras que você pode criar por mês, a menos que você pague mais

A interface do usuário tem alguns problemas

O preço é complexo e os custos podem se acumular rapidamente

Preços do ContentBot.ai

Gratuito: Gratuito para 5.000 palavras

Gratuito para 5.000 palavras Plano inicial: US$ 19/usuário por mês

US$ 19/usuário por mês Plano Premium: $59/usuário por mês

$59/usuário por mês Plano Premium+: $99/usuário por mês

ContentBot.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

6. ChatGPT

Via ChatGPT O ChatGPT é a ferramenta que criou o atual interesse generalizado em textos gerados por IA. Quando a OpenAI colocou suas ferramentas em uma interface de bate-papo em um site gratuitamente, quase todo mundo a experimentou. Ele usa o modelo de linguagem grande (LLM) OpenAI GPT-3.5 mais recente para a versão gratuita e o LLM GPT-4 para o ChatGPT Plus pago.

Melhores recursos do ChatGPT

Interface de texto conversacional que refina intuitivamente as respostas

Funcionalidade de feedback que ajuda a treinar os modelos por trás dele

As respostas de texto são naturalmente fluentes

As conversas anteriores são mantidas na conta do usuário e podem ser reiniciadas

A ferramenta de geração de texto mais conhecida e amplamente utilizada

Limitações do ChatGPT

Os usuários precisam aprender a conduzir a ferramenta com perguntas e comentários

Não há modelos

O acesso à versão gratuita é limitado e pode ser negado em horários de pico

A resposta pode ser lenta com a versão gratuita

O conjunto de dados usado nos modelos tem poucas informações após meados de 2021

Preços do ChatGPT

ChatGPT: Gratuito

Gratuito ChatGPT Plus: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

7. Rytr

Via Retrato Rytr é uma plataforma para criar conteúdo de formato longo usando texto gerado por IA. Os usuários definem um caso de uso, fornecem contexto, definem o tom de voz e, em seguida, geram conteúdo que pode ser refinado posteriormente. Nesta lista de geradores de texto com IA, o Rytr se destaca por oferecer suporte a mais de 30 idiomas e possuir um verificador de plágio, uma ferramenta de SEO e uma opção de criação de imagens. Seu principal diferencial é uma ferramenta de fluxo de trabalho de redação integrada para armazenar e organizar projetos.

Melhores recursos do Rytr

Orienta os usuários durante o processo de redação

Editor de rich text incorporado

Plugins para Chrome, WordPress e muito mais

Projetado para criar conteúdo de marketing

Limitações do Rytr

A interface do usuário tem uma curva de aprendizado acentuada

O resultado tende a ser curto e não é voltado para conteúdo longo

É fácil ficar sem caracteres em um determinado mês em planos limitados

Preços do Rytr

Plano gratuito: Gratuito

Gratuito Plano de economia: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Plano Ilimitado: $29/mês por usuário

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

4,7/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9 avaliações)

8. Simplificado

Via Simplificado O Simplified é um gerador de conteúdo multimídia de IA e uma ferramenta de gerenciamento destinada a equipes de marketing . Ele usa modelos, IA e ferramentas simplificadas para criar design gráfico, imagens, vídeos e texto. Inclui recursos para gerenciar e publicar em mídias sociais.

melhores recursos do #### Simplified

Opções multimídia para criar conteúdo em um só lugar

Agendamento de publicações em mídias sociais para a maioria das principais plataformas, incluindo LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook

A experiência simples do usuário é excelente para o escritor de IA iniciante

A IA também é usada para criar conteúdo não textual

Limitações simplificadas

A geração de texto com IA é limitada em comparação com outras soluções

A conexão com contas de mídia social pode ser complicada

As ferramentas de layout e gráficos não são avançadas - às vezes é necessário usar outras ferramentas

Preços simplificados

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Pequena equipe: $30/mês para 5 usuários

$30/mês para 5 usuários Negócios: $50/mês para 5 usuários

$50/mês para 5 usuários Growth: $125/mês para 5 usuários

Simplified avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

4,7/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

9. Frase

Via Frase A Frase é uma plataforma de criação de conteúdo de SEO voltada para profissionais de marketing de conteúdo e agências de marketing. Além da geração de texto com IA, o Frase também inclui análise de conteúdo. Como foi criada para colaboração, ela também oferece ferramentas para compartilhar e organizar projetos.

Melhores recursos do Frase

Otimização de SEO

Análise integrada

Ferramenta integrada do mecanismo de pesquisa do Google

Recursos avançados de criação de resumos de conteúdo

Ferramentas de pesquisa competitiva e wikis

Modelos personalizados

Limitações da frase

Não há ferramentas de pesquisa de palavras-chave

Faltam recursos de organização de projetos

Não está focado na geração de textos com IA

Preços da Frase

Trial: US$ 1 por 5 dias

US$ 1 por 5 dias Solo: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Basic: US$ 44,99/mês por usuário

US$ 44,99/mês por usuário Equipe: $114,99/mês para três usuários

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 250 avaliações)

4,9/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

10. Copysmith

Via Copysmith O Copysmith é uma ferramenta de geração de conteúdo de IA que utiliza os modelos GPT da OpenAI para criar conteúdo de produtos de comércio eletrônico. Ele gerencia fluxos de trabalho de criação de cópias nas plataformas de comércio eletrônico mais comuns e fornece ferramentas de gerenciamento de conteúdo para descrições de produtos.

Melhores recursos do Copysmith

Criado para descrições de produtos de comércio eletrônico

Integra-se com a Amazon, Shopify, WooCommerce e outras plataformas

Gerenciamento de fluxo de trabalho, incluindo edição, aprovações e publicação

Ferramentas de gerenciamento de conteúdo

Suporta a importação de catálogos de produtos e a criação de cópias em lote para criar descrições de produtos em massa

Limitações do Copysmith

A interface pode ser confusa

Útil apenas para a criação de conteúdo de produtos

Os modelos personalizados não estão disponíveis nos planos de preço mais baixo

Os créditos expiram se você não os usar

Preços do Copysmith

Teste gratuito: Gratuito

Plano inicial: $19/mês por usuário

Plano Pro: $49/mês para 5 usuários

Plano Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copysmith ratings and reviews

G2: 4,3/5 (12 avaliações)

4,3/5 (12 avaliações) Capterra: 4,2/5 (25+ avaliações)

ClickUp: O melhor gerador de texto com IA para suas necessidades de conteúdo

Quando se trata de criar conteúdo exclusivo, você precisa de mais do que as mais recentes ferramentas de inteligência artificial para fazer as coisas. Você também precisa de ajuda para gerenciar seus projetos, colaborar e acompanhar seu progresso.

O ClickUp AI oferece uma das melhores maneiras de acessar o poder dos recursos de processamento de linguagem natural da OpenAI. E tudo isso está na plataforma fácil de usar do ClickUp, que também é excelente como um produto original aplicativo de criação de conteúdo . 🛠

