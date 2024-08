As melhores agências de marketing de conteúdo para sua empresa em 2024

Você está em uma festa e conhece alguém que começa a falar sobre sua recente viagem para acampar. A pessoa faz um retrato tão vívido de noites estreladas e histórias sobre fogueiras que, de repente, você fica com vontade de planejar sua própria aventura ao ar livre.

Ao terminar a história, você percebe que a pessoa trabalha para uma empresa de equipamentos para atividades ao ar livre!

Você acabou de experimentar o marketing de conteúdo em ação, e nem sabia disso.

Esse é o poder do excelente marketing de conteúdo. Ele é informativo, divertido e deixa você querendo mais. E, normalmente, por trás dessas histórias aparentemente sem esforço estão as agências de marketing de conteúdo fazendo sua mágica.

Uma agência de marketing de conteúdo é uma organização que ajuda outras empresas a planejar, criar e distribuir conteúdo que atrai, envolve e até mesmo vende para seu público-alvo

Agora, você deve estar se perguntando: "Mas por que marketing de conteúdo?"

A atenção é a moeda mais procurada atualmente, e o marketing de conteúdo desempenha um papel crucial no reconhecimento e na expansão da marca.

Seja por meio de publicações informativas em blogs, vídeos hilários do TikTok ou podcasts instigantes, o marketing de conteúdo ajuda as marcas a criar relacionamentos com seu público que vão além da abordagem tradicional de "compre nossos produtos".

Portanto, vamos explorar o mundo das agências de marketing de conteúdo que devem se destacar este ano. 🌊

Características das principais agências de marketing de conteúdo

Como você pode escolher a agência de marketing digital certa? Aqui estão algumas características comuns que definem uma boa agência.

Um processo claramente definido: Ela terá umroteiro de marketing que abrange tudo o que você precisa. Isso significa que eles têm etapas claramente definidas para o desenvolvimento de estratégias, criação de conteúdo de marketing, distribuição e análise. Você nunca será mantido no escuro - sempre saberá para onde está indo e como chegará lá

Embora todas essas qualidades sejam essenciais em uma agência de marketing de conteúdo competente, é bom ter algumas outras características, como

Experiência e reputação: As melhores agências de marketing de conteúdo possuem uma vasta experiência e uma sólida reputação. Elas já trabalharam com um número suficiente de clientes para entender o que funciona e o que não funciona. Seu histórico de campanhas bem-sucedidas e clientes satisfeitos diz muito sobre suas capacidades. Ao escolher uma agência, procure uma que tenha um histórico comprovado de entrega de resultados e depoimentos brilhantes de clientes satisfeitos

As melhores agências de marketing de conteúdo possuem uma vasta experiência e uma sólida reputação. Elas já trabalharam com um número suficiente de clientes para entender o que funciona e o que não funciona. Seu histórico de campanhas bem-sucedidas e clientes satisfeitos diz muito sobre suas capacidades. Ao escolher uma agência, procure uma que tenha um histórico comprovado de entrega de resultados e depoimentos brilhantes de clientes satisfeitos Custo e escopo dos serviços: Ela deve oferecer uma gama abrangente de soluções de marketing digital, desde a criação e a estratégia de conteúdo até a distribuição e a análise. Eles oferecem preços transparentes e pacotes flexíveis que atendem às suas necessidades e ao seu orçamento

Dica profissional: Você recebe pelo que paga, portanto, embora seja tentador escolher a opção mais barata, investir em marketing de conteúdo de qualidade pode gerar retornos significativos.

Foco no setor : As agências especializadas em seu setor têm maior probabilidade de entender seus desafios e público-alvo específicos. Elas têm o conhecimento necessário para criar conteúdo que repercuta em seu mercado-alvo e gere engajamento. Procure agências com um histórico comprovado em seu setor e um profundo conhecimento do seu nicho

: As agências especializadas em seu setor têm maior probabilidade de entender seus desafios e público-alvo específicos. Elas têm o conhecimento necessário para criar conteúdo que repercuta em seu mercado-alvo e gere engajamento. Procure agências com um histórico comprovado em seu setor e um profundo conhecimento do seu nicho Geração de leads e vendas: No final das contas, o principal objetivo do marketing de conteúdo é gerar leads e vendas. As melhores agências sabem como criar conteúdo que atrai a atenção e converte clientes potenciais em clientes. Elas usam estratégias orientadas por dados para otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa, mídia social e outros canais, garantindo o máximo de visibilidade e alcance

se você já teve curiosidade sobre o mundo do marketing digital e se perguntou como poderia abrir sua própria agência de marketing temos uma postagem abrangente no blog para você começar.

Principais agências de marketing de conteúdo de 2024

Aqui está uma lista das melhores agências de marketing de conteúdo, compilada por nós após uma extensa pesquisa, para que você possa fazer sua escolha:

1. NinjaPromo

via Promoção Ninja Melhor para: Blockchain, Web3 Marketing

Setores atendidos: Criptografia, TI, B2B, Fintech, Saúde, SaaS

Clientes notáveis: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Pontos fortes: Marketing de mídia social, otimização de mecanismos de pesquisa (SEO), RP, branding, desenvolvimento de blockchain

Preços: Oferecem um modelo baseado em assinatura

Padrão: 40 horas - US$ 3200/mês

40 horas - US$ 3200/mês Pro: 80 horas - US$ 5600/mês

80 horas - US$ 5600/mês Melhor escolha: 160 horas-$9600/mês

Localização: Nova York, Londres, Dubai, Cingapura, Hong Kong, Vilnius

A Ninja Promo tem grande experiência em marketing de mídia social e marketing de influência. Fundada em 2017, a empresa já abriu escritórios em todo o mundo.

A Ninja Promo tem uma boa reputação entre seus concorrentes por ser altamente inovadora, transparente e bem experiente em lidar com projetos de organizações de todos os tamanhos e setores.

**A agência se orgulha de oferecer acesso imediato a 1% dos melhores talentos criativos e de marketing do mundo, tudo isso sem, como eles dizem, "quebrar o banco"

Você pode se inscrever no serviço de assinatura deles e se conectar instantaneamente com uma equipe global de especialistas em estratégias de marketing digital - desde mídia social e SEO até produção de vídeo e desenvolvimento de sites.

2. Growfusely

via Growfusely Melhor para: Marketing de conteúdo abrangente para empresas de SaaS

Setores atendidos: SaaS, Tecnologia

Clientes notáveis: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Pontos fortes: Profunda experiência em marketing de conteúdo de SaaS, SEO, criação de links, redação de conteúdo

Preços: Preços personalizados

Localização: Bangalore, Mumbai

A Growfusely se concentra principalmente em empresas de SaaS. Como o nome sugere, a missão da empresa é fazer com que seus clientes cresçam muito. **A Growfusely faz isso por meio de vários serviços, incluindo auditorias de conteúdo, colocações na mídia, entrevistas por e-mail e podcast e otimização estratégica de palavras-chave

Eles são especializados em estratégia, criação e distribuição de marketing de conteúdo, garantindo que o conteúdo se alinhe à voz da marca e às práticas recomendadas de SEO.

Se você estiver procurando uma agência comprometida em alavancar a sua marca e a voz dela em todas as plataformas, experimente a Growfusely! Eles o estabelecerão como um líder de pensamento usando táticas de marketing orientadas por dados e conteúdo encantador.

3. Quinta coluna

via Quinta coluna Melhor para: Marcas que buscam conteúdo visual sólido e narrativa de dados

Setores atendidos: Tecnologia, SaaS, Finanças, Saúde, Educação, Bens de consumo

Clientes notáveis: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Pontos fortes: Estratégia de marca, estratégia de conteúdo, criação de conteúdo, estratégia de distribuição

Preços: Preços personalizados

Localização: Costa Mesa, Brooklyn

Uma agência criativa premiada, a Column Five se destaca em visualização de dados, estratégia de conteúdo e marketing digital. A melhor história vence - essa é a filosofia da Column Five Media. E é isso que eles fazem por seus clientes.

**O foco da agência é "orientar seus clientes na jornada de elaboração, compartilhamento e aproveitamento da história de suas marcas de forma a conquistar o coração e a mente dos clientes e, por fim, conquistar seu mercado"

Eles são conhecidos por criar histórias visuais atraentes por meio de infográficos, conteúdo interativo e produção de vídeo que ajudam as marcas a se conectarem com seu público.

4. Animalz

via Animalz Melhor para: Conteúdo de formato longo para liderança de pensamento

Setores atendidos: SaaS, tecnologia, B2B

Clientes notáveis: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Pontos fortes: Consultoria de SEO, reconhecimento da marca, geração de leads, marketing de produtos, pesquisa

Preços: Preços personalizados

Localização: Nova York

A Animalz é uma agência de marketing de conteúdo especializada em conteúdo longo para empresas de SaaS, tecnologia e B2B. **Ela cria artigos aprofundados e de alta qualidade, estudos de caso e whitepapers que ajudam os clientes a estabelecer uma liderança inovadora e a gerar tráfego orgânico

A Animalz se gaba de que seu conteúdo é tão bom que o público nem percebe que se trata de marketing. Sua equipe de escritores e estrategistas especializados garante que o conteúdo produzido seja informativo e envolvente.

5. Caro conteúdo

via Caro conteúdo Melhor para: Empresas de SaaS e B2B que precisam de conteúdo escrito de alta qualidade

Setores atendidos: SaaS, B2B

Clientes notáveis: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Pontos fortes: Estratégia de conteúdo, redação de conteúdo, geração de leads

Preços: Preços personalizados

Localização: Barcelona, Espanha

"Dear Content. Porque temos o conteúdo em nossos corações e acreditamos em seu poder de transformar os negócios."

Isso soa exatamente como algo em que você quer que sua agência de marketing de conteúdo acredite.

A Dear Content é uma agência boutique que cria conteúdo de alta qualidade para organizações SaaS e B2B. Eles são especializados em postagens de blog, whitepapers, estudos de caso e eBooks que ajudam os clientes a estabelecer liderança de pensamento e a gerar tráfego orgânico. Isso nos parece uma bandeira verde!

6. Fundação

via Fundação Melhor para: Empresas de SaaS B2B que desejam crescer organicamente

Setores atendidos: B2B, manufatura, software, SaaS

Clientes notáveis: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Pontos fortes: Branding, design gráfico, web design, mídia social, criação de conteúdo

Preços: Preços personalizados

Localização: Halifax

A Foundation é uma agência de marketing de conteúdo B2B que se destaca na criação de estratégias de marketing de conteúdo eficazes e orientadas por dados. Eles ajudam as empresas a aumentar seu público por meio de marketing de conteúdo estratégico, gerenciamento de mídia social e SEO.

**Eles criam campanhas de conteúdo impactantes e mensuráveis e, ao mesmo tempo, reaproveitam o conteúdo e os ativos existentes que podem não estar tendo um bom desempenho. Eles pesquisam extensivamente os clientes de seus clientes, encontram a adequação certa entre conteúdo e mercado e fornecem um mecanismo de conteúdo que simplifica todas as atividades necessárias para atingir os objetivos de negócios.

Sua experiência está na combinação de criatividade e tecnologia para criar briefs, escrever conteúdo que se alinhe com a intenção de pesquisa do público e ficar de olho na movimentação das métricas.

7. Brafton

via Brafton Melhor para: Empresas de todos os tamanhos que precisam de marketing de conteúdo abrangente

Setores atendidos: Tecnologia, finanças, saúde, educação, bens de consumo

Clientes notáveis: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace

Pontos fortes: Redação de conteúdo, design gráfico, produção de conteúdo de vídeo, criação de ímãs de leads, consultoria de entrada, marketing por e-mail

Preços: Preços personalizados

Localização: Com sede em Boston, tem escritórios nos Estados Unidos, Austrália e Europa

A Brafton é outra agência global de marketing de conteúdo de serviço completo que oferece serviços de redação de conteúdo a empresa oferece serviços de redação de conteúdo, criação de conteúdo, SEO, marketing de mídia social e produção de vídeo. **Eles são conhecidos por sua abordagem orientada por dados e conteúdo de alta qualidade. Sua equipe de especialistas garante que o conteúdo esteja alinhado com as metas de negócios e gere resultados mensuráveis.

"Dados de marketing matadores + gênios criativos internos = conteúdo de alta qualidade sempre!"

Esse é o mantra dessa agência de marketing.

Eles também têm experiência em inbound marketing. Sua equipe global de especialistas em SEO, estrategistas de mídias sociais, especialistas em pagamentos e profissionais de marketing de conteúdo criativo são excelentes em projetar e executar campanhas de marketing de conteúdo escalonáveis. Eles simplificam todo o processo, desde a estratégia e a criação até a execução, garantindo resultados eficazes e impactantes para os clientes.

8. Editora Imagination

via Editora Imagination Melhor para: Estratégias de conteúdo personalizado e narrativa envolvente

Setores atendidos: Serviços financeiros, Associações, B2B, Saúde

Clientes notáveis: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Pontos fortes: Marketing de conteúdo, criação, distribuição, desempenho

Preços: Preços personalizados

Localização: Chicago

A Imagination Publishing é especializada na criação de estratégias de conteúdo personalizado para marcas. Eles oferecem serviços como criação de conteúdo, marketing digital, gerenciamento de mídia social e produção de vídeo. Sua abordagem se concentra em contar histórias e criar conteúdo envolvente que repercuta no público-alvo.

A agência é fortemente orientada pelo "porquê" de fazer as coisas. **Eles acreditam que é necessária uma abordagem em quatro frentes para transformar a prática do marketing de conteúdo em um mecanismo de crescimento contínuo que prioriza o público-alvo para as equipes de marketing e de produtos. Essa abordagem exige que cada experiência de conteúdo seja fundamentada em objetivos comerciais, alimentada pelas necessidades do público-alvo e projetada para ser flexível e iterativa.

9. Otimista

via Otimista Melhor para: Estratégia de conteúdo orientada a produtos com SEO

Setores atendidos: Tecnologia, SaaS, comércio eletrônico, sem fins lucrativos

Clientes notáveis: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Pontos fortes: SEO, link building, criação de conteúdo, otimização de conteúdo

Preços: Preços personalizados

Localização: Denver

A Optimist ajuda as marcas a aumentar sua presença on-line por meio da criação e distribuição de conteúdo estratégico. Eles são especializados em conteúdo orientado para SEO que atrai tráfego orgânico e converte visitantes em clientes.

Eles têm uma equipe global de redatores, estrategistas e especialistas em SEO treinados para se concentrar primeiro na estratégia e depois no conteúdo para cada cliente.

**A agência começa cada compromisso entendendo completamente o negócio e o setor do cliente para identificar as melhores maneiras de atingir as metas

Os serviços de marketing de conteúdo da Optimist envolvem a avaliação das necessidades exclusivas da organização do cliente, a determinação da combinação estratégica correta de ativos de conteúdo, a execução da estratégia, a medição dos resultados, o aprendizado e o ajuste.

10. Omniscient Digital

via Digital onisciente Melhor para: Empresas B2B que buscam estratégias de conteúdo orientadas por dados e SEO

Setores atendidos: SaaS

Clientes notáveis: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Pontos fortes: Estratégia de conteúdo, produção de conteúdo, otimização de conteúdo, criação de links, SEO técnico, análise digital

Preços: Preços personalizados

Localização: Austin

A Omniscient Digital é uma agência de marketing de conteúdo e SEO que ajuda empresas de software B2B a crescer por meio de pesquisa orgânica e conteúdo. **Eles são especializados em conteúdo longo e de alta qualidade que atrai tráfego orgânico e converte leads em clientes fiéis

Seu compromisso com o aprendizado contínuo e a otimização de processos garante que eles forneçam resultados de alto nível de forma consistente.

Primeiro, eles auditam o site existente de um cliente, analisam os concorrentes e aprendem sobre o setor para criar uma estratégia de SEO e conteúdo para crescimento orgânico. Em seguida, implementam o programa de SEO, que pode incluir a produção de conteúdo de alta qualidade e backlinks para mostrar a experiência no assunto, criar autoridade no site e classificar as palavras-chave alvo.

Em seguida, eles criam painéis de relatórios para monitorar o desempenho da pesquisa, inclusive impressões e cliques de pesquisa, tráfego orgânico e conversões. Com base nos dados de desempenho e em quaisquer alterações nos negócios, eles identificam oportunidades para iterar e otimizar o programa.

11. Siege Media

via Mídia de cerco Melhor para: Marketing de conteúdo, SEO, RP

Setores atendidos: Finanças, comércio eletrônico, B2C, B2B, SaaS

Clientes notáveis: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith.ai

Pontos fortes: Criação de conteúdo com foco em SEO

Preços: Preços personalizados

Localização: San Diego

Há mais de 10 anos, a Siege Media ajuda as marcas a aumentar o tráfego orgânico e, por sua vez, a receita com a ajuda de estratégia de conteúdo, marketing, criação de links e muito mais. Eles contam com uma equipe de redatores, profissionais de marketing, designers e especialistas em SEO que oferecem serviços de marketing digital de ponta a ponta para seus clientes.

**Seus serviços de marketing são focados em SEO, orientados para o cliente e comprovadamente produzem resultados. Eles se orgulham de ajudar seus clientes a gerar tráfego, links e classificações que impulsionam o crescimento exponencial. Seus serviços de SEO geram mais de US$ 148.646.000 em valor de tráfego anual para os clientes.

12. Influence & Co.

via Intero Digital Melhor para: Empresas que desejam criar liderança de pensamento e autoridade de marca

Setores atendidos: B2B, tecnologia, saúde, finanças, seguros, fitness

Clientes notáveis: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Pontos fortes: Conteúdo de liderança inovadora, estratégia e distribuição de conteúdo, construção de autoridade de marca

Preço: O custo médio por projeto é de mais de US$ 10 mil, o custo de retenção é de US$ 1 mil a US$ 2 mil por mês

Localização: Columbia, Missouri

A Influence & Co. é especializada em liderança de pensamento e marketing de conteúdo. Eles ajudam as empresas a criar e distribuir conteúdo de alta qualidade para desenvolver a autoridade de sua marca e impulsionar o engajamento. **A Influence & Co. se diferencia por se concentrar na interseção do marketing de conteúdo e da liderança de ideias

Impulsionada por tecnologia patenteada e estratégias comprovadas, a agência trabalha para tirar participação de mercado dos concorrentes dos clientes, aumentar o valor da marca, aumentar o tráfego qualificado e aumentar a receita e o lucro. Com um conjunto completo de soluções, a agência foi adquirida pela Intero Digital em 2022 e oferece suporte a todo o funil de marketing, da conscientização ao fechamento.

Avaliação de agências de marketing de conteúdo

As agências de marketing de conteúdo são como os contadores de histórias e estrategistas pessoais da sua marca em um só lugar. Esses gênios criativos não apenas juntam palavras; eles criam narrativas que chamam a atenção. Com seu toque mágico, a mensagem de sua marca não apenas alcança as pessoas; ela adere como cola e se espalha como um incêndio.

**Mas como você diferencia uma boa agência de marketing de conteúdo de uma excelente?

Aqui estão quatro qualidades que fazem com que elas se destaquem:

Elas são especialistas em conteúdo e narração de histórias

São orientadas por dados

São adaptáveis

São ótimos colaboradores

Essas agências fazem a ponte entre o seu produto brilhante e os polegares de rolagem do seu público. Elas não apenas criam conteúdo; elas criam conversas, constroem comunidades e transformam navegadores casuais em fãs leais

É por isso que você deve avaliar bem as empresas de marketing de conteúdo e encontrar a combinação perfeita para ajudar sua empresa a brilhar.

Critérios essenciais para avaliar agências de marketing de conteúdo

Agora, quando você estiver em busca da melhor agência de marketing de conteúdo, tenha em mente esses fatores:

Estudos de caso e avaliações de clientes: Não acredite apenas na palavra deles - mergulhe nas avaliações de clientes e nos estudos de caso; procure histórias de sucesso que façam você pensar "Uau!". Se os clientes anteriores elogiarem a empresa, você está no caminho certo. Histórico e experiência: Verifique se ela já trabalhou com marcas do seu setor. Ela fala a sua língua? Procure uma agência que não seja apenas uma especialista em todos os ramos, mas que também domine o seu. Se ela puder falar sobre o seu nicho como se estivesse vivendo e respirando isso, você encontrou ouro. Estratégias de conteúdo: Uma ótima agência não produz conteúdo como uma fábrica. Ela deve adaptar suas estratégias de marketing de conteúdo às suas metas exclusivas. Ela oferece uma variedade de tipos de conteúdo? Ela pode criar qualquer coisa, desde postagens em mídias sociais até artigos longos? Procure uma agência que possa flexionar seus músculos criativos para atender às suas necessidades específicas

Falando sobre necessidades específicas, se você não tem certeza se uma agência de marketing de conteúdo é o que você precisa, temos outra solução para você.

ClickUp para marketing de conteúdo ClickUp pode funcionar como seu

centro de software de marketing de conteúdo com sua variedade de softwares gratuitos de planejamento de conteúdo e modelos de redação de conteúdo. Ele pode ajudá-lo a administrar sua equipe de marketing interna, planejar, gerenciar e executar suas campanhas de marketing de ponta a ponta com facilidade!

Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Vamos começar com o que você precisa primeiro! Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp é um modelo amigável para iniciantes que pode ajudá-lo a definir um plano de marketing de conteúdo para sua organização.

Planeje e execute campanhas eficazes de marketing de conteúdo com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Crie facilmente planos de campanha no modelo marcando seu nome, data, responsáveis, prioridade, tipo de conteúdo, canal, pilar de conteúdo, referências e muito mais! Esse modelo permite que você:

Definir claramente seu público-alvo e fazer um brainstorming de ideias de conteúdo relevantes para atender às necessidades e aos problemas dele

e fazer um brainstorming de ideias de conteúdo relevantes para atender às necessidades e aos problemas dele Desenvolver uma estratégia para orientar sua criação e distribuição de conteúdo

para orientar sua criação e distribuição de conteúdo Concentrar os esforços da sua equipe na criação de conteúdo que seja útil e envolvente

na criação de conteúdo que seja útil e envolvente Avalie e ajuste seu plano de conteúdo com base nas métricas de desempenho

Leia também:_ 12 modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O próximo na fila é Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para organizar seu calendário editorial para todos os seus esforços de marketing digital - blog, redes sociais, e-mail e muito mais.

Abandone as planilhas chatas e use o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para planejar, organizar e acompanhar o conteúdo ao longo do ano

**Acompanhe as datas de início e término de suas campanhas, o progresso, as datas de vencimento e os proprietários, marque a prioridade e sinalize as tarefas em um relance no seu painel

Esqueça os malabarismos com várias planilhas ou documentos para controlar qual conteúdo está sendo publicado, quando e onde. O modelo do ClickUp permite que você acompanhe visualmente todo o seu conteúdo. Você pode até mesmo anexar documentos, imagens e PDFs em sua tarefa para não ter que procurar as imagens do cabeçalho e o rascunho do blog separadamente!

Comente sobre a tarefa específica e esclareça quaisquer dúvidas relacionadas à tarefa na própria plataforma, sem ter que ficar trocando mensagens por e-mail ou outras ferramentas de mensagens!

Bônus: Aqui está uma lista de mais alguns modelos gratuitos de calendário de conteúdo para você.

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Depois de configurar seu calendário de conteúdo e criar um plano de conteúdo, você precisará de Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para resolver todas as pendências e consolidar todos os seus esforços de marketing de conteúdo!

Organize e gerencie todo o seu conteúdo em um só lugar com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Este também é um modelo pronto para uso e altamente personalizável que oferece oito configurações diferentes do ClickUp para que você possa visualizar todas as suas tarefas da maneira mais produtiva para você: Quadro, calendário, lista, boas-vindas, linha do tempo, Gantt e muito mais

A melhor parte dos modelos do ClickUp é que você pode criar status personalizados para cada projeto! Categorize e adicione diferentes atributos para gerenciar seus projetos de criação de conteúdo. Adicione detalhes para o orçamento, o canal, o link, o tipo de tarefa de cada projeto, m inspiração de maquete, etc.

Seja uma equipe grande ou pequena, você pode acompanhar facilmente o progresso dos membros da sua equipe, gerenciar diferentes aplicativos de marketing digital ou verificar onde a campanha está parada em toda a plataforma.

ClickUp, sua próxima equipe de marketing digital

Quase 48% do trabalho de marketing de conteúdo é terceirizado para agências, e essas agências estão transformando marcas em nomes conhecidos. Mas lembre-se, um ótimo conteúdo é apenas o começo. Para que o seu marketing seja bem-sucedido, você precisa de uma ferramenta sólida de gerenciamento de projetos para manter todos esses sucos criativos fluindo na direção certa.

É aí que entra o ClickUp - como a equipe de bastidores que garante que as estrelas do rock do marketing de conteúdo atinjam todas as notas certas.

Portanto, quer você esteja trabalhando com uma dessas agências incríveis ou elaborando seu próprio conteúdo internamente, o ClickUp está aqui para ajudá-lo a organizar, colaborar e criar conteúdo que fará com que seu público volte para ver mais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!