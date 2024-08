Como iniciar uma agência de marketing digital: Um guia abrangente

Todo profissional que trabalha no setor de marketing digital sonha em abrir uma agência de marketing digital. Depois de lidar com todos os vários aspectos do marketing digital, a próxima etapa lógica é começar algo próprio.

Mas abrir uma empresa de marketing digital é fácil ou é um sonho impossível?

A resposta pode surpreendê-lo.

Saiba como iniciar uma agência de marketing digital e construir seu negócio do zero - usando este guia como ponto de partida.

Aperte o cinto!

Entendendo o negócio de agência de marketing digital

O marketing on-line é um osso duro de roer, especialmente se você for um empreendedor de primeira viagem no cenário do marketing digital.

Mas essa é a característica do empreendedorismo - desistir nunca está nos planos, certo?

E os profissionais de marketing digital estão sempre preparados, lutando o bom combate.

A prova disso está na última pesquisa do Gartner, que afirma que para:

35% dos entrevistados, encontrar clientes potenciais é o principal desafio comercial em 2024

32%, o treinamento e a capacitação dos funcionários em habilidades de marketing digital é o segundo maior obstáculo

29%, é difícil atingir os objetivos de marketing e de negócios

O pulso e os desafios do atual cenário de marketing digital via

Gartner

Apesar das complexidades, o marketing digital não mostra sinais de desaceleração. Espera-se que os gastos com anúncios digitais atinjam

$667.58

bilhões até 2024 - um aumento de 11% em relação a 2023:

As empresas estão intensificando seus esforços de marketing digital em 2024 via

Inteligência interna

O que é uma agência de marketing digital?

Toda marca, grande ou pequena, precisa ter uma presença digital.

Mas colocar uma campanha de marketing digital em funcionamento não é para todos - a culpa é da falta de recursos, de habilidades holísticas de marketing digital e de um plano de negócios mal pesquisado.

É nesse ponto que uma agência digital entra em cena.

Uma agência de marketing digital ajuda você a atingir seu mercado-alvo on-line usando:

Canais de marketing digital

Pesquisa de mercado

Marketing por e-mail

Marketing de influência

Web design

Marketing de mídia social

Serviços de marketing de conteúdo

Publicidade paga por clique, incluindo anúncios do Google

Serviços de SEO

Coletivamente, esses serviços o ajudam a criar uma presença sólida na mídia social, gerar mais leads e obter mais clientes em potencial.

Tudo o que você precisa é de uma estratégia de negócios bem concebida para a aquisição de clientes.

Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos abordar o elefante na sala.

Iniciar uma agência de marketing digital vale a pena?

Dizem que se você sobreviver 100 dias como empreendedor e sua empresa sobreviver aos primeiros 1.000 dias de existência, ambos terão provado sua força um para o outro.

Mas aguentar e aproveitar a agitação parece ser mais fácil falar do que fazer.

O ponto a que estamos chegando: O marketing digital vale a pena?

A resposta é curta? Sim.

A demanda por serviços de marketing digital em 2024

O consumo médio individual de mídia social durante a vida é de seis anos e oito meses via

Finanças on-line

Veja isso: As pessoas estão gastando

145

minutos nas mídias sociais todos os dias. Estar onde seus clientes estão faz sentido do ponto de vista comercial e financeiro.

Avaliando a lucratividade de uma agência de marketing digital

O primeiro passo para avaliar a demanda por sua agência digital é entender os diferentes tipos de modelos de negócios de agências digitais e qual deles você deseja escolher.

Os modelos comuns de agências digitais incluem:

Agência digital de serviço completo: Esse tipo de agência digital lida com todos os serviços de marketing digital, inclusive otimização de mecanismos de busca, gerenciamento de mídia social, marketing de conteúdo, pesquisa de palavras-chave para mecanismos de busca, geração de leads, marketing por e-mail e assim por diante

Esse tipo de agência digital lida com todos os serviços de marketing digital, inclusive otimização de mecanismos de busca, gerenciamento de mídia social, marketing de conteúdo, pesquisa de palavras-chave para mecanismos de busca, geração de leads, marketing por e-mail e assim por diante Agências de canal único: As agências de canal único têm especialistas a bordo que lidam com um aspecto específico dos serviços de marketing digital e se concentram em dominar um canal de marketing

As agências de canal único têm especialistas a bordo que lidam com um aspecto específico dos serviços de marketing digital e se concentram em dominar um canal de marketing Agência digital multicanal: Uma mistura de agências de canal único e agências de serviço completo, uma agência digital multicanal oferece serviços complementares, como gerenciamento de mídia social e anúncios de mídia social ou serviços de SEO e pesquisa de palavras-chave

Além disso, a lucratividade de ter sua agência de marketing digital também depende da análise de lucratividade do seguinte:

Sua localização (você deseja criar uma agência remota, local ou híbrida?)

Serviços oferecidos (você quer se concentrar em um nicho ou fazer tudo?)

A maneira como você gera leads (você aproveitará os serviços de um especialista em geração de leads ou seguirá o caminho do faça-você-mesmo?)

Custos envolvidos (de quais equipamentos, ferramentas, software e recursos você precisará?)

Alocação e otimização de recursos (como você conduzirá o gerenciamento ideal de recursos?)

Mercado-alvo, projetos e clientes potenciais (o que seu público-alvo ideal deseja?)

Abordagem para construir relacionamentos (como você conduzirá a construção de relacionamentos com os clientes?)

Nível de insights de marketing usados (como você extrairá insights de marketing valiosos para seus clientes?)

Avaliação de desempenho (como você medirá o sucesso de sua agência?)

Quando tiver uma compreensão granular de todos esses elementos, você estará mais confiante para iniciar sua jornada de marketing digital.

Etapas para iniciar uma agência de marketing digital

A maior vantagem para os proprietários de agências de marketing digital autônomos é a liberdade de 100% para fazer as coisas da maneira que quiserem - seja decidindo:

Quem deve ser seu público-alvo ideal e seus clientes em potencial

Que tipo de estratégia de marketing usar

Que tipo de serviços oferecer como consultor de marketing digital

Como montar uma equipe de marketing digital dos sonhos

Como será o modelo de preços e o modelo de negócios

Em que tipo de espaço de escritório investir

Mesmo assim, use essas estratégias de marketing para criar uma empresa de publicidade digital de serviço completo que outras agências admirarão.

Defina o nicho de sua agência de marketing digital

A decisão de selecionar um nicho específico deve se basear no fato de haver ou não uma demanda para esse nicho.

Depois de identificar uma demanda genuína, siga estas dicas para obter ideias sobre um nicho popular:

Avalie seus pontos fortes

Comece analisando qual será o foco do seu negócio de marketing digital: SEO, marketing de mídia social, marketing por e-mail, marketing de conteúdo, pesquisa de palavras-chave, anúncios do Google e assim por diante? A ideia é identificar suas principais habilidades e criar uma

modelo de roteiro de marketing

para as equipes analisarem quando as coisas ficarem caóticas (como ficarão com o tempo)

Pesquisa de mercado

Descubra o que está em demanda procurando lacunas em que suas habilidades preencham uma necessidade. Para entender melhor, verifique o que a concorrência está fazendo e avalie onde você pode se destacar.

Conheça seu público-alvo

Descubra quem são seus clientes ideais, considerando fatores como o setor de marketing digital, o tamanho e a localização.

Defina seu ponto de venda exclusivo (USP)

Pense bastante sobre o que o torna diferente. Talvez seja a sua abordagem, uma habilidade exclusiva ou um foco de laser em um determinado setor - seu USP será a personalidade da sua marca.

Refine seus serviços

Com base em seus pontos fortes e na pesquisa de mercado, ajuste seus serviços para que se concentrem no que o público de seu nicho mais precisa e crie suas ofertas em torno disso

2. Forme a equipe certa para sua agência de marketing digital

Não há como negar que formar a equipe certa é o alicerce de uma agência bem-sucedida.

Seus esforços de formação de equipe devem começar com a criação de uma equipe qualificada e motivada, que esteja alinhada com as metas da sua agência.

Aproveite estas dicas para criar uma equipe forte e capaz do zero:

Identifique suas necessidades

Determine as funções e habilidades específicas de que precisa em sua equipe e adicione-as ao seu plano de negócios. Considere áreas como marketing de conteúdo, geração de leads, web design, publicidade PPC, análise e gerenciamento de projetos.

Defina os membros ideais da sua equipe

Crie perfis com base nas habilidades, na experiência e nos traços de personalidade necessários para cada função. Considere como cada membro da equipe se encaixará na cultura e no ambiente de trabalho da sua agência.

Aperfeiçoe sua estratégia de recrutamento

Desenvolva uma estratégia de recrutamento que descreva onde e como você encontrará possíveis candidatos, incluindo quadros de empregos, contas de mídia social, seu website, eventos de networking etc.

Despenda tempo em suas descrições de cargos

Escreva descrições de cargos claras e detalhadas que descrevam as responsabilidades, as qualificações e as expectativas de cada função. Destaque o que faz da sua agência um ótimo lugar para trabalhar e por que os candidatos devem ficar entusiasmados em fazer parte da sua equipe.

Faça uma triagem completa

Faça uma triagem de currículos e portfólios para selecionar os candidatos que atendem aos seus critérios:

Realização de entrevistas completas para avaliar suas habilidades, experiência e adequação cultural

Usando perguntas de entrevistas comportamentais para entender como eles lidaram com situações relevantes para a função

Conduzir avaliações de habilidades para avaliar as habilidades práticas de cada candidato

Considerar como cada novo contratado se encaixará na dinâmica da equipe existente

Desenvolver um processo de integração eficaz

Ajude os novos membros da equipe a se integrarem facilmente à sua agência, fornecendo-lhes o treinamento necessário, cursos on-line de marketing digital, recursos e suporte para prepará-los para o sucesso.

Encoraje o feedback e o reconhecimento

Incentive o aprendizado e o desenvolvimento contínuos da sua equipe:

Oferecendo oportunidades de aprimoramento de habilidades, certificações do setor e crescimento profissional para manter sua equipe à frente da curva

Estabelecer uma cultura de feedback e reconhecimento em que os membros da equipe sejam incentivados a dar e receber feedback abertamente

Foque na formação de equipes para ter funcionários mais felizes

Independentemente de ter funcionários em tempo integral ou parcial, você deve entender os aspectos legais, de treinamento e de gerenciamento para lidar com funcionários. Também deve conduzir iniciativas para verificar regularmente o bem-estar mental e emocional de sua equipe.

Principais ferramentas para administrar uma agência de marketing digital bem-sucedida

Estabelecer um negócio de marketing digital robusto significa se preocupar constantemente em conseguir novos clientes e, ao mesmo tempo, manter a alta qualidade do trabalho.

Por que não investir em

software de marketing de conteúdo

,

ferramentas de inbound marketing

ou

software de agência de marketing

para acelerar a produção sem comprometer as expectativas de seus clientes?

Outra ferramenta que vale a pena examinar é o

Gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

que permite que as agências de marketing digital trabalhem duro sem suar a camisa.

Aqui está uma visão geral rápida de todos os recursos valiosos para ajudar as equipes de marketing a começar:

ClickUp Calendar View para uma perspectiva de 360 graus sobre o que está acontecendo onde

Como uma agência de marketing, criar um plano de negócios para obter mais clientes é uma parte do quebra-cabeça; manter o trabalho dentro do cronograma é outra parte que precisa de habilidades de equilíbrio.

Visualização do calendário do ClickUp

é uma ótima opção para gerentes de marketing que desejam organizar projetos, planejar cronogramas e visualizar o trabalho da equipe.

Obtenha uma visão panorâmica de todas as tarefas com o ClickUp Calendar View

Complemente suas tarefas com

Modelos de calendário de conteúdo do ClickUp

e planeje seus blogs, artigos e outros conteúdos para o ano inteiro.

Qual será a aparência de seu calendário de conteúdo no ClickUp Calendar View

Gráficos de Gantt para uma fácil compreensão da carga de trabalho da equipe

Uma empresa lucrativa obtém novos clientes com base no mercado-alvo ideal.

Mas uma agência que prioriza o cliente permite que a equipe acompanhe o que está acontecendo em cada momento da estratégia de marketing. É nesse ponto que

Gráficos de Gantt do ClickUp

brilhar:

As equipes recebem relatos em primeira mão de quem está trabalhando em quê

Todos estão tão envolvidos quanto a equipe executiva.

Outra funcionalidade que funciona muito bem para impulsionar a lucratividade, a produtividade e a

gerenciamento da carga de trabalho

em sua agência é

Recursos da agência ClickUp:

Obtenha acesso instantâneo a guias de produtividade, modelos ClickUp e fluxos de trabalho, webinars sob demanda de especialistas em agências, artigos de instruções e práticas recomendadas na ponta dos dedos.

Metas ClickUp para definir objetivos em tempo real

Sua agência de marketing é tão boa quanto sua

metas de marketing

.

Lembre-se de que a definição de metas vai além de se concentrar no modelo de preços.

Use

aplicativos de marketing digital

para acompanhar as tendências atuais de marketing digital, consolidar tarefas, otimizar suas campanhas de marketing digital, escrever um estudo de caso e muito mais.

Use a IA do ClickUp para escrever um estudo de caso em minutos

Usar a combinação certa de ferramentas de marketing aumenta a capacidade de sua agência de produzir resultados com um ROI maior.

ClickUp Docs para obter todo o seu trabalho em um só lugar

O grau de cumprimento do seu plano de negócios começa com o nível de documentação que sua equipe pode seguir. Para dar o pontapé inicial com mais rapidez e colocar a equipe na mesma página, use

Documentos do ClickUp

:

Fomente a colaboração com o ClickUp 3.0 Docs para suas equipes internas e externas

Adicione subpáginas, compartilhe o link do Docs, formate o documento conforme necessário e conecte-o aos seus fluxos de trabalho existentes:

Conecte o ClickUp Docs aos fluxos de trabalho e não deixe espaço para confusão

O ClickUp Docs ajuda sua equipe a colocar as ideias em palavras e a eliminar os pontos cegos de suas campanhas de marketing.

Modelos de marketing do ClickUp para manter seu negócio funcionando sem problemas

Os gerentes de mídia social precisam acompanhar e superar as expectativas do público-alvo, dos clientes em potencial e do modelo de negócios definido pela agência.

Com tantas partes móveis, criar um documento separado para cada uma delas se torna uma tarefa complicada.

Entre:

Modelo de negócio da agência de marketing ClickUp

Crie um plano de marketing eficaz sem esforço

As agências de marketing de mídia social que procuram uma ajuda para criar uma estratégia de marketing devem considerar o uso de um modelo personalizado de

Modelos de planos de marketing.

Esses modelos oferecem um roteiro para suas campanhas de marketing, desde a definição de metas até a seleção da combinação correta entre canais.

Comece sua agência de marketing digital hoje

Use o recurso ClickUp Summarize para resumir notas de reunião em um instante

Seu negócio de agência de marketing digital não deve ser tratado como uma reflexão tardia.

É claro que conseguir mais clientes é o objetivo de toda agência. Entretanto, amar o que você faz é mais importante. Sua paixão se traduzirá em suas campanhas de marketing, e os lucros virão em seguida.

Além disso, há o bônus da imensa satisfação profissional como proprietário de uma agência. Para aproveitar ao máximo seu tempo, investimento e trabalho, invista em

Software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp

.

Duplique suas necessidades de marketing digital, alcance clientes potenciais de alta qualidade e crie um negócio lucrativo - com

ClickUp

como sua plataforma de marketing digital confiável.

FAQs comuns

**1. Quanto custa para iniciar uma agência de marketing digital?

A criação de sua empresa de marketing digital pode custar de US$ 730 a US$ 30.000 (ou mais). Isso inclui os custos de contratação dos talentos certos, criação do site da sua agência de marketing digital para promoção, espaço para escritório, equipamentos, salários da equipe e assim por diante.

**2. É possível iniciar uma agência de marketing digital sem experiência?

Sim, é possível abrir uma agência digital sem experiência, mas será um desafio. Há muito a considerar, como a geração de leads, a promoção da sua agência em plataformas de mídia social, a pesquisa de insights de marketing e tendências de marketing digital, a criação de um plano de negócios com um modelo de preços e muito mais.

Para se colocar em uma posição mais vantajosa, pense em começar como freelancer ou conseguir um emprego na área de marketing digital em qualquer função. Não há substituto para a experiência prática.

**3. Que tipos de serviços as agências de marketing digital oferecem?

Os serviços mais comuns oferecidos pelas agências de marketing digital incluem marketing por e-mail, marketing de conteúdo, otimização de mecanismos de pesquisa, publicidade digital paga, web design etc.