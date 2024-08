11 melhores serviços de redação de conteúdo em 2024 (avaliações e preços)

O conteúdo é rei. Do e-mail campanhas de marketing a páginas de destino, os serviços de redação de conteúdo têm o potencial de fazer uma grande diferença em seus resultados.

Os redatores profissionais possuem as habilidades e o conhecimento especializado para redigir um conteúdo que fale com seu público, gere tráfego orgânico e obtenha resultados. ✅ ✍️

O truque é encontrar serviços de redação de conteúdo com os quais você possa contar. É aí que nós entramos!

Reunimos os 11 melhores serviços de redação de conteúdo (com ênfase em SEO) para que você possa executar um plano de conteúdo que dê conta do recado.

O que você deve procurar em Serviços de redação de conteúdo ?

Com inúmeras empresas de redação de conteúdo para escolher, como encontrar a empresa certa? Veja a seguir o que sugerimos procurar em serviços de redação de conteúdo de alta qualidade:

SEO expertise: A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) é um conjunto de habilidades em constante mudança que torna seu conteúdo da Web visível, portanto, procure um serviço com redatores especializados em SEO 📈

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) é um conjunto de habilidades em constante mudança que torna seu conteúdo da Web visível, portanto, procure um serviço com redatores especializados em SEO 📈 Conteúdo exclusivo: Opte por conteúdo personalizado que fale com seu público-alvo exclusivo e o envolva

Opte por conteúdo personalizado que fale com seu público-alvo exclusivo e o envolva Vetting rigoroso: Procure serviços de redação de conteúdo que examinem seus redatores freelancers para evitar plágio e garantir que você esteja trabalhando com profissionais confiáveis

Procure serviços de redação de conteúdo que examinem seus redatores freelancers para evitar plágio e garantir que você esteja trabalhando com profissionais confiáveis Tempos de resposta rápidos: Encontre um serviço de redação de conteúdo que possa produzir os tempos de resposta de que você precisa para manter seuplano de projeto dentro do cronograma

Encontre um serviço de redação de conteúdo que possa produzir os tempos de resposta de que você precisa para manter seuplano de projeto dentro do cronograma Revisões gratuitas: Você merece um conteúdo que o satisfaça, portanto, procure um serviço que inclua as revisões no custo do conteúdo

Os 11 melhores serviços de redação de conteúdo para aprimorar sua cópia

Se você precisa de publicações em mídias sociais, redação de blog ou white papers, destacamos os serviços de redação de conteúdo que podem fazer isso acontecer. Vamos nos aprofundar em 11 aplicativos de criação de conteúdo e sites com os quais você pode contar. 🙌

1. Estúdio de Redação

via Estúdio de redação O Writing Studio é um serviço profissional de redação de conteúdo que pode ajudá-lo a criar e-books, descrições de produtos de comércio eletrônico, publicações de blog otimizadas para SEO, white papers, comunicados à imprensa e muito mais. 📃

Você receberá serviços de redação de conteúdo totalmente gerenciados, incluindo pesquisa de palavras-chave de SEO, revisão, verificação de fatos, formatação de CMS e muito mais.

Melhores recursos do Writing Studio

Monitoramento rigoroso da qualidade do conteúdo para garantir que você esteja recebendo conteúdo on-line de alto nível

Vários tipos de conteúdo, desde e-books até boletins informativos

Comunicação clara para definir seus requisitos antes de os redatores iniciarem o projeto

Serviços profissionais como otimização de SEO, formatação de CMS e verificação de fatos incluídos em todos os projetos

Limitações do Writing Studio

Feedback limitado dos clientes em plataformas de avaliação populares

Alguns usuários dizem que as pesquisas de lançamento de projetos são muito longas e demoradas

Writing Studio preço

1-10k palavras: $0,20/palavra

$0,20/palavra 10-100k palavras: $0,16/palavra

$0,16/palavra Mais de 100 mil palavras: US$ 0,15/palavra

Classificações e resenhas do Writing Studio

G2: 5/5 (5+ avaliações)

5/5 (5+ avaliações) Capítulo: N/A

2. Compose.ly

via Compose.ly A Compose.ly é um serviço de conteúdo e redação de artigos especializado em SEO e serviços de redação de blogs. A equipe da empresa é formada por empreendedores e especialistas em marketing de conteúdo que podem executar um trabalho coeso projetos de conteúdo e produzir artigos de blog com alta classificação para termos de pesquisa competitivos. ⬆️

Melhores recursos do Compose.ly

Os planos abrangentes de SEO podem direcionar palavras-chave de cauda curta e longa para aumentos tangíveis no tráfego

Amostra gratuita de conteúdo escrito antes de se comprometer com um plano pago

Uma equipe de gerenciamento de contas garante acesso instantâneo a redatores cuidadosamente avaliados, com experiência em diversos setores específicos

Sem contratos de longo prazo, apenas redação de conteúdo da Web que cabe em seu orçamento 💰

Limitações do Compose.ly

Alguns usuários dizem que não é possível solicitar que um redator de conteúdo da Web favorito cuide de todo o seu plano de conteúdo

Os avaliadores relatam que pode levar algum tempo para definir a voz exata da marca que você deseja nos artigos do seu blog

Compose.ly preço

Serviços de redação de conteúdo : $700+/mês

Classificações e resenhas do Compose.ly

G2: 5/5 (10+ avaliações)

5/5 (10+ avaliações) Capítulo: N/A

3. Escritores de conteúdo

via Escritores de conteúdo A ContentWriters é uma plataforma de redação de conteúdo de sites que conecta você a redatores especializados para dar vida à sua estratégia de crescimento. 🌱

Conecte-se com freelancers que podem atender às suas necessidades de conteúdo dentro do prazo e, ao mesmo tempo, escrever para o seu público-alvo e demonstrar compreensão do seu assunto.

Melhores recursos do ContentWriters

Os serviços de SEO permitem que você segmente palavras-chave e termos que aumentarão a visibilidade e ajudarão seu site a ter uma classificação mais alta nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa

garantia de 100% de satisfação do conteúdo com revisões incluídas em cada peça de conteúdo

Plataforma segura que permite que você se conecte com profissionais selecionados a dedo

O gerenciamento de contas e os calendários de conteúdo personalizados facilitam a execução de sua estratégia de SEO

Limitações do ContentWriters

Os recursos avançados de gerenciamento de conteúdo não estão disponíveis no plano Self Service; os usuários interessados devem fazer upgrade para o plano Managed Services

As avaliações dos usuários mencionam a necessidade de um contrato de 12 meses no plano Managed Services, sem contratos mais curtos disponíveis

ContentWriters preço

Self Service: $99+/peça

$99+/peça Serviços gerenciados: Entre em contato para saber o preço

Classificações e críticas do ContentWriters

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: N/A

4. Agentes de Palavras

via Agentes de palavras A WordAgents é uma agência de redação de conteúdo administrada por uma equipe de profissionais de SEO especializados em melhorar as classificações de pesquisa.

Conecte-se com redatores que podem transformar briefs em conteúdo otimizado para SEO. Eles o ajudarão a melhorar o reconhecimento da marca e a geração de leads sem ter que se preocupar com o uso de palavras-chave ou plágio.

Melhores recursos da WordAgents

Conecte-se com redatores, editores e estrategistas de SEO que podem ajudá-lo a se classificar e criar autoridade em qualquer setor

Confie na IA e no artigo de SEOferramentas de redação para criar páginas da Web e posts de blog que geram conversões

Visualize amostras de textos antes de pagar qualquer valor para ter certeza de que sabe o que está contratando

Limitações do WordAgents

O plano SEO Lite não fornece conteúdo escrito por humanos; os usuários têm acesso a conteúdo gerado por IA que foi editado por humanos

Os serviços completos de marketing estão restritos ao plano SEO Supreme

WordAgents preço

SEO Lite: $290/mês

$290/mês SEO Supreme: $890/mês

Classificações e resenhas da WordAgents

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Verblio

via Verblio O Verblio é um serviço de redação de conteúdo de SEO que oferece taxas baixas por palavra e conteúdo projetado para gerar conversões. Obtenha acesso a uma rede de mais de 3.000 redatores de conteúdo de SEO aprovados, capazes de produzir textos eficazes e com garantia de satisfação para empresas de qualquer setor.

Melhores recursos do Verblio

A interface amigável é fácil de navegar

Serviços de redação de conteúdo especializados para startups, agências de marketing, marcas de comércio eletrônico, prestadores de serviços e empresas de publicação digital

Os serviços de redação de conteúdo incluem redação de homepage, artigos de blog, postagens em mídias sociais, e-mails de marketing, white papers, comunicados à imprensa e muito mais

Rede de redatores e editores sediados nos EUA que falam inglês como primeiro idioma

Limitações do Verblio

A maior parte do conteúdo não é escrita por pessoas; os clientes recebem conteúdo criado por IA com edição humana

As avaliações mencionam que os redatores preferenciais geralmente rejeitam artigos, o que pode atrasar as estratégias de conteúdo até que outro redator adequado seja encontrado

Verblio preço

Self-Serve: US$ 49,50/mês mais US$ 0,06/palavra

US$ 49,50/mês mais US$ 0,06/palavra Empresa : Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Verblio

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: N/A

6. ContentGrow

via ContentGrow A ContentGrow é uma plataforma projetada para combinar talentos de redação freelance com clientes usando um aplicativo de fluxo de trabalho simples. Cada redator é cuidadosamente examinado por meio de um processo de várias etapas. Crie sua equipe de redatores freelancers preferenciais que podem aceitar pedidos de conteúdo por ordem de chegada. ✨

Melhores recursos do ContentGrow

Obtenha acesso a uma lista restrita de redatores adequados ao projeto para facilitar a conexão com o talento de que você precisa

Solicite propostas de artigos de uma ampla gama de escritores e pague pelo conteúdo somente quando receber uma ideia de história que lhe agrade

Converse com a equipe da ContentGrow se tiver dúvidas sobre como criar briefs, solicitar sugestões de pauta ou conectar-se com freelancers

Receba respostas rápidas e trabalho com garantia de satisfação

Limitações do ContentGrow

Não há plano de preços fixos; os redatores podem dar preferência a clientes que estejam dispostos a pagar preços mais altos por palavra

O processo de contratação depende do comissionamento de propostas de redatores antes que um artigo seja escrito, o que pode resultar em serviços de redação de conteúdo mais lentos

ContentGrow preços

A ContentGrow não fornece informações sobre preços. No entanto, os usuários afirmam que os clientes podem definir taxas preferenciais por palavra que os redatores devem aceitar antes de assumir um projeto.

Classificações e resenhas da ContentGrow

G2: 5/5 (2+ avaliações)

5/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

7. Escritores Expressos

via Escritores expressos O Express Writers é um serviço de redação de conteúdo de SEO que oferece textos de alta qualidade e acesso a profissionais experientes do setor. Deixe que os redatores façam o trabalho pesado e produção de conteúdo criativo se você precisa de infográficos, e-books, publicações em blogs ou todos os itens acima. 🏋️

Melhores recursos do Express Writers

O Content Shop permite que você navegue por diferentes tipos de conteúdo e custos médios de serviço antes de escolher um redator

Pague por palavra para garantir que seu calendário de conteúdo caiba no seu orçamento

Os redatores fazem pesquisas aprofundadas e verificação de fatos em todos os textos para garantir que você receba conteúdo de alta qualidade

As revisões e a revisão estão incluídas nos preços por palavra, para que você tenha sempre conteúdo pronto para publicação

Limitações do Express Writers

Os usuários relatam que o conteúdo às vezes sofre atrasos inesperados, o que dificulta o cumprimento do cronograma

Alguns usuários dizem que têm dificuldade para obter consistência de qualidade entre os redatores, mesmo quando solicitam prestadores de serviços especializados

Express Writers preço

Self-Service: Preços flexíveis por palavra

Preços flexíveis por palavra Empresa : Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Express Writers

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

8. Scripted

via Com script O Scripted é um serviço de redação de conteúdo que combina a redação com tecnologia de IA com a experiência humana para que você possa aproveitar o melhor dos dois mundos. Aproveite as opções de preços flexíveis para se adequar a qualquer orçamento, faça pedidos com facilidade e comunique-se com os redatores em tempo real.

Melhores recursos do Scripted

Acesso gratuito aFerramentas de escrita de IA para que você possa elaborar conteúdo para suas equipes internas editarem e melhorarem

Acesso a milhares de redatores freelancers especializados em vários setores para que você obtenha o conhecimento necessário

Os membros de planos pagos podem trabalhar com a equipe do Scripted para criar uma estratégia de conteúdo vencedora (não disponível para usuários do plano Free)

Conectar-se com os redatores por meio da equipe da Scripted para que você possa desfrutar de uma comunicação consistente

Limitações do Scripted

O plano gratuito fornece acesso apenas ao conteúdo gerado por IA; a maioria dos planos enfatiza o conteúdo gerado por IA com edição humana

Alguns usuários relatam que encontrar os redatores certos para suas necessidades é demorado

Scripted pricing

Inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: $199/mês

$199/mês Team: $499/mês

$499/mês Enterprise + Agency: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Scripted

G2: 3,1/5 (mais de 50 avaliações)

3,1/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: N/A

9. Upwork

via Trabalho em equipe O Upwork é um mercado de freelancers com profissionais de uma ampla gama de setores, incluindo uma enorme rede de especialistas em redação de conteúdo.

Encontre talentos, gerencie contratos, aprimore colaboração no local de trabalho revisar trabalhos e pagar freelancers, tudo em uma plataforma segura. 🔐🥇

Melhores recursos do Upwork

Verifique os perfis dos freelancers, veja os projetos que eles concluíram, leia as avaliações de seus clientes anteriores e classifique os redatores por classificação

A plataforma de pagamento seguro mantém você e o freelancer protegidos; você pode adicionar dicas para um trabalho bem feito, dividir os projetos em marcos ou pagar por hora

Crie anúncios de emprego para redatores com níveis específicos de habilidades, locais, fusos horários e outras qualificações

Construir relacionamentos duradouros com escritores, editores e outros profissionais autônomos

Limitações do Upwork

Os usuários relatam que a qualidade do conteúdo e da comunicação varia entre os freelancers

O sistema de classificação pode resultar em baixas classificações de estrelas em sua conta de cliente, desencorajando os melhores talentos a aceitar trabalhos

Upwork preços

Basic: $49,99+/mês mais o custo do conteúdo

$49,99+/mês mais o custo do conteúdo Enterprise : $849/mês mais o custo do conteúdo

Classificações e avaliações do Upwork

G2: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Conteúdo do público

via Conteúdo da multidão O Crowd Content é um serviço de redação de conteúdo empresarial com uma rede de mais de 6.000 redatores freelancers. Use a plataforma para se conectar com redatores do nível de habilidade e da área de especialização de sua escolha para ajudar a expandir seus negócios com conteúdo direcionado. 🎯

Melhores recursos do Crowd Content

Os projetos que exigem tempos de resposta rápidos geralmente são concluídos em 24 a 48 horas

Os preços flexíveis permitem que você ajuste a taxa por palavra para corresponder ao orçamento do seu projeto

A plataforma de fácil utilização facilita a realização de pedidos, o pagamento de freelancers e a revisão do conteúdo

Vários tipos de conteúdo, desde páginas de destino e artigos de blog até postagens em mídias sociais e e-mails de marketing

Limitações do Crowd Content

As avaliações mencionam a dificuldade de encontrar freelancers que produzam consistentemente trabalhos de alta qualidade

Os usuários dizem que o sistema interno de pontuação para redatores e conteúdo escrito pode ser confuso

Crowd Content preço

Marketplace: $0,035+/palavra

$0,035+/palavra Serviços gerenciados: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Crowd Content

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

3,9/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

10. Meu amigo de conteúdo

Meu amigo de conteúdo fornece conteúdo bem pesquisado e sem estresse. Eles têm uma política rigorosa de não usar inteligência artificial, garantindo conteúdo 100% otimizado para SEO e criado por humanos, que repercutirá na voz exclusiva da sua marca e no seu público.

A My Content Pal é uma das únicas agências que permitem que você trabalhe diretamente com o redator. Eles fornecem à sua marca um redator dedicado que trabalhará em suas campanhas e interagirá diretamente com a sua equipe.

Melhores recursos do My Content Pal

Política rígida de ausência de IA: Cada conteúdo é criado por redatores humanos qualificados, garantindo o alinhamento e a autenticidade da marca.

Cada conteúdo é criado por redatores humanos qualificados, garantindo o alinhamento e a autenticidade da marca. Gerente de sucesso de SEO: Você se beneficiará de insights especializados em SEO de um gerente de sucesso de SEO dedicado.

Você se beneficiará de insights especializados em SEO de um gerente de sucesso de SEO dedicado. **Crie um relacionamento com seu redator: Você pode interagir diretamente com seu redator dedicado

Programa de fidelidade: Os clientes de longo prazo receberão créditos para usar no serviço de edição ou nos serviços de design gráfico.

Os clientes de longo prazo receberão créditos para usar no serviço de edição ou nos serviços de design gráfico. Excelência acessível: Você pode obter conteúdo premium por apenas US$ 0,08 por palavra.

Você pode obter conteúdo premium por apenas US$ 0,08 por palavra. Planos personalizáveis: Compre palavras com base em suas necessidades, de apenas 10.000 palavras a 200.000 palavras.

Limitações do My Content Pal

Você não pode escolher seu redator, mas eles substituirão o redator com prazer se não for uma boa opção

Os revisores relatam que pode levar algum tempo para começar. O My Content Pal tem um processo de integração longo, mas completo.

Prazo de entrega de conteúdo de 72 horas para clientes de redatores dedicados

Preços do My Content Pal

A My Content Pal oferece preços a partir de US$ 0,08 por palavra, sem taxas ocultas. Seus pacotes são escalonáveis para acomodar necessidades exclusivas de conteúdo. Eles oferecem um reembolso total se você não estiver satisfeito com o conteúdo.

Classificações e resenhas do My Content Pal

Trustpilot : 4.8/5 com 54 avaliações

: 4.8/5 com 54 avaliações Capterra: N/A

Outras ferramentas de redação de conteúdo

Não está pronto para contratar um redator ou se comprometer com uma plataforma de redação de conteúdo? Deseja fornecer aos seus redatores internos as ferramentas de que eles precisam para ter sucesso? Temos tudo o que você precisa, desde modelos de redação de conteúdo para a geração de conteúdo de IA líder do setor.

ClickUp

Usar a IA assistente de redação no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, redigir e-mails e muito mais

O ClickUp é o principal software de gerenciamento de projetos no mercado. Embora a plataforma não ofereça serviços de redação de conteúdo, ela tem várias ferramentas para ajudar com comunicados à imprensa, descrições de produtos e muito mais.

Precisa produzir conteúdo excelente em um piscar de olhos? IA do ClickUp pode gerar e-mails, conteúdo de blog, textos de marketing digital, resumos de projetos, pautas de reuniões e relatórios de status com simples solicitações. Ele também pode resumir notas de reunião e gerar itens de ação, economizando tempo e dinheiro da sua equipe. 🤩

Pronto para conectar seu conteúdo a seus fluxos de trabalho? Use o ClickUp AI para criar conteúdo de qualidade em Documentos do ClickUp para permitir uma colaboração perfeita.

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

Deseja dar uma repaginada em sua estratégia de marketing de conteúdo? Use o O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para marcar seu plano de projeto. ✅

O ClickUp pode fazer tudo isso. É sério. Dê uma olhada no que você tem:

Modelos de redação de conteúdo emodelos de planos de comunicação para todos os fins

Centenas de ferramentas de redação de IA criadas especificamente para o gerenciamento de projetos

Modelos de calendário de conteúdo para manter seus projetos em dia

Ferramentas e recursos criados para melhorar a colaboração no local de trabalho Marketing do ClickUp Teams facilita o brainstorming, o planejamento e a execução de campanhas de marketing de conteúdo em todas as plataformas. Use-o junto com o ClickUp AI para gerar ideias de campanha, resumos de conteúdo, estudos de caso e muito mais, sem sair da plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Software de calendário de conteúdo para manter seus planos de marketing e SEO no ponto certo

Centenas deFerramentas de IA para ajudá-lo a produzir conteúdo de alta qualidade

Biblioteca com mais de 1.000 modelos prontos para acelerar cada projeto

Software de marketing de conteúdo para aumentar a classificação nos mecanismos de pesquisa e direcionar o tráfego para o seu site

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao se familiarizarem com as ferramentas do ClickUp (resolvida com tutoriais em vídeo gratuitos e perguntas frequentes)

O ClickUp AI está disponível somente em planos pagos

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

Words That Win

Esta lista com curadoria dos 11 melhores serviços de redação de conteúdo reflete a evolução dos padrões do setor em todos os setores. Se você está procurando serviços de redação de conteúdo de SEO para o seu site de comércio eletrônico ou precisa de um freelancer para criar publicações em mídias sociais ou white papers, você precisa de profissionais avaliados que possam fornecer conteúdo de alta qualidade, original e envolvente.

Explore o que outras ferramentas de redação de conteúdo podem fazer por você. Comece a usar gratuitamente hoje mesmo e registre-se no ClickUp ! 🌞