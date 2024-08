10 modelos gratuitos de solicitação de folga

71% dos funcionários relataram sentir-se estressados no trabalho, de acordo com a American Psychological Association's Pesquisa sobre trabalho e bem-estar . Não se trata apenas de esgotamento mental - 44% dos trabalhadores relataram que se sentem fisicamente esgotados.

Em resposta, as empresas começaram a implantar vantagens para os funcionários como férias ilimitadas e semanas de trabalho de quatro dias para incentivá-los a fazer uma pausa.

E, no entanto, o americano médio (com PTO ilimitado) tira apenas 10 dias de folga anualmente.

As empresas podem estar dizendo: "Vá em frente, faça essa pausa! No entanto, as realidades operacionais muitas vezes dificultam a desconexão e a recarga total dos funcionários. Cargas de trabalho esmagadoras, o estigma de pedir folga e outros fatores fazem com que os funcionários se afastem.

A solução: um processo padronizado de solicitação de folga - com modelo(s) de solicitação de folga - que reduz o ônus emocional da solicitação e aprovação de folga e garante que todos os funcionários sejam tratados de forma equitativa ao solicitarem folga

Este artigo explora esse tópico e fornece 10 modelos gratuitos para ajudá-lo a criar um processo de folga tranquilo e sem estresse para todos os envolvidos.

O que são modelos de solicitação de folga?

**Um modelo de solicitação de folga é um documento padronizado que os funcionários usam para solicitar formalmente o afastamento do trabalho. Ao criar modelos de solicitações de folga, as empresas podem acelerar o processo de aprovação, reduzir erros e, o mais importante, garantir a conformidade com as políticas de licença.

Um modelo de solicitação de folga normalmente vem com as três seções a seguir:

Detalhes do funcionário : Informações básicas sobre o funcionário, como nome, número de identificação, departamento e cargo

: Informações básicas sobre o funcionário, como nome, número de identificação, departamento e cargo Detalhes da solicitação : As datas de início e término, o tipo de licença (férias, doença, pessoal, etc.) e um breve motivo para a ausência

: As datas de início e término, o tipo de licença (férias, doença, pessoal, etc.) e um breve motivo para a ausência Seção de aprovação: Essa área é reservada para assinaturas e datas para documentar o processo de aprovação e inclui a assinatura do funcionário, a aprovação do supervisor e, às vezes, a confirmação do RH

Além disso, embora a estrutura básica dos formulários de solicitação de folga permaneça consistente, pode haver variações com base no tamanho da empresa, no setor e nas políticas específicas de licença. Por exemplo, algumas empresas podem solicitar um método preferido para entrar em contato com você durante a PTO ou mencionar quem será o indivíduo diretamente responsável (DRI) pelos seus projetos quando você não estiver disponível.

O que faz um bom modelo de solicitação de folga?

O modelo certo de solicitação de folga é importante para um processo de RH tranquilo e eficiente. Ele deve simplificar as coisas, não aumentar sua carga de trabalho.

Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao escolher um modelo:

Trilha de auditoria: O modelo deve incluir recursos para rastrear o status das solicitações, incluindo datas de envio, níveis de aprovação e históricos de versões - especialmente importante se você considera a transparência um valor fundamental da empresa

O modelo deve incluir recursos para rastrear o status das solicitações, incluindo datas de envio, níveis de aprovação e históricos de versões - especialmente importante se você considera a transparência um valor fundamental da empresa Inclui todas as informações: Deve abranger todos os detalhes importantes necessários tanto para o funcionário quanto para o aprovador, de modo que você possa minimizar a comunicação de ida e volta

Deve abranger todos os detalhes importantes necessários tanto para o funcionário quanto para o aprovador, de modo que você possa minimizar a comunicação de ida e volta Adaptável : Além das informações básicas, um bom modelo deve ser personalizável para vários tipos de licença

: Além das informações básicas, um bom modelo deve ser personalizável para vários tipos de licença Escalonável : Você deve poder usar o mesmo modelo (talvez com algumas pequenas modificações) por pelo menos alguns anos, ou se o número de funcionários da empresa aumentar

: Você deve poder usar o mesmo modelo (talvez com algumas pequenas modificações) por pelo menos alguns anos, ou se o número de funcionários da empresa aumentar Recursos de integração: Procure um modelo que se integre ao seu software de RH e folha de pagamento para que você possa acompanhar as licenças dos funcionários

**Opcionalmente, procure modelos que possam ser marcados com o logotipo da sua empresa e que sejam compatíveis com dispositivos móveis, o que confere uma aparência profissional e garante fácil acesso aos funcionários em trânsito.

10 modelos de solicitação de folga gratuitos

Selecionamos 10 modelos gratuitos de formulários de solicitação de folga para que você possa simplificar suas operações de RH e começar a trabalhar:

1. Modelo de solicitação de folga do ClickUp

Centralize todas as solicitações de folga e melhore a visibilidade da equipe com o modelo de solicitação de folga do ClickUp

O modelo Modelo de solicitação de folga do ClickUp foi projetado para simplificar todo o processo de gerenciamento de licenças, desde as solicitações dos funcionários até as aprovações dos gerentes. Ele ajuda a monitorar o tempo dos funcionários e saber quem está fora do escritório e quando, para que você possa planejar sua carga de trabalho de acordo com a ausência deles.

Desenvolvido sobre Projetos ClickUp (suíte de gerenciamento de tarefas do ClickUp), o modelo permite que os funcionários enviem facilmente solicitações de folga, visualizem o status da solicitação e até recebam notificações quando a solicitação for aprovada ou rejeitada.

Peça aos funcionários que enviem suas solicitações por meio do formulário de solicitação de folga no ClickUp

A melhor coisa sobre esse modelo é que ele vem com um Formulário de Solicitação de Folga com campos personalizados para o tipo de licença, número de horas/dias, datas de início e término e motivo da solicitação formal. Ele também tem seções separadas onde o solicitante e o supervisor podem adicionar suas assinaturas eletrônicas.

Depois que um funcionário envia o formulário, você pode usar Automações do ClickUp Os gerentes também podem usar as exibições Board e List para ver quem está de licença e filtrar as solicitações com base em seu status - novo, aprovado ou rejeitado.

Com campos designados para tudo, esse modelo automatiza todo o processo de solicitação de folga e garante que todos estejam na mesma página. Além disso, a natureza objetiva do formulário dá aos funcionários a liberdade de pedir folga sem se sentirem restringidos ou microgerenciados.

Leia também:_ Um dia na vida de um gerente de recursos humanos: Função, responsabilidades e desafios

2. Modelo de calendário ClickUp PTO

Obtenha um instantâneo de quem está dentro e quem está fora do escritório com o modelo de calendário ClickUp PTO

Pode haver uma série de aplicativos e rastreadores sofisticados, mas nada supera um calendário da empresa quando se trata de organizar o tempo. Quer esteja acompanhando tarefas, reuniões ou PTOs de funcionários, um calendário oferece uma visão geral clara que nenhum outro sistema pode igualar.

Se você adora a simplicidade e a clareza visual de um calendário, o **Modelo de calendário do ClickUp PTO é para você. Ele cria uma visualização de calendário compartilhável dos períodos de folga de todos os seus funcionários para que todos saibam se alguém está entrando ou saindo.

**O calendário não apenas mostra quem está fora do escritório, mas também controla quantos dias cada funcionário tirou de folga. Isso é especialmente útil para incentivar os membros da equipe a usar o tempo de férias.

Veja como isso funciona:

Primeiro, crie um documento emDocumentos do ClickUp e descreva quanto tempo de folga os funcionários recebem e como isso é feito

Crie o formulário de solicitação de PTO usando o ClickUp Forms

Use oVisualização do calendário do ClickUp para visualizar o tempo livre pago dos funcionários

Conecte o ClickUp ao seu software de RH para rastrear e atualizar a contagem de férias dos funcionários

Por fim, você pode tornar o calendário público para promover a visibilidade e a transparência entre todos os funcionários.

Leia também:_ Abraçando a flexibilidade no local de trabalho: Aumente sua equipe remotamente!

3. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Integre novos membros da equipe ao seu sistema de folga com o modelo de formulário de solicitação ClickUp

Este não é um modelo direto de solicitação de folga, mas sim a base para um processo de folga tranquilo. O Modelo de formulário de solicitação ClickUp simplifica o processo de integração ao coletar todas as informações necessárias dos novos contratados de uma só vez

Sempre que um novo membro da equipe ingressar, o funcionário (ou o líder da equipe) e sua equipe podem facilmente solicitar à equipe de People Ops que configure o perfil do funcionário e dê a ele acesso ao formulário e ao calendário de PTO.

Embora o formulário tenha alguns campos básicos, você pode adicionar campos extras para detalhes de turnos, informações baseadas em localização ou outros dados relevantes. Por exemplo, se você tiver diferentes políticas de licença para diferentes regiões e diferentes tipos de licença, como férias e dias de doença, poderá especificar qual política se aplica à nova contratação.

Dessa forma, você demonstra seu compromisso com o bem-estar dos funcionários e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Leia também_: Os 10 melhores softwares de treinamento on-line para funcionários

4. Modelo de solicitações de equipe do ClickUp

Unifique seu processo de solicitação (de folga a acesso a software) com o modelo de solicitações da equipe do ClickUp

Fazer malabarismos com vários formulários para diferentes solicitações pode se tornar caótico rapidamente, especialmente se você for uma empresa iniciante ou uma PME (Pequena e Média Empresa) com muitas coisas para fazer. Nesses casos, um único formulário para todas as solicitações dos funcionários pode ajudar.

O Modelo de solicitações da equipe do ClickUp é um formulário geral que os funcionários enviam para solicitar qualquer coisa, desde equipamentos de hardware e acesso a ferramentas até folgas. Isso também facilita para os gerentes, pois eles não precisam verificar vários formulários para ver se houve uma nova solicitação.

Tudo o que você precisa fazer é adicionar uma nova categoria para "folgas" no formulário, juntamente com campos personalizados para detalhes de folgas, e pronto. Como o ClickUp Forms vem com campos condicionais, você pode mostrar aos funcionários apenas os campos relevantes para cada tipo de solicitação.

Embora o Board View permita que os líderes de equipe categorizem as solicitações, você pode definir as solicitações de folga como de alta prioridade usando o ClickUp Automations para que eles as tratem o mais rápido possível.

Isso o ajuda a criar um sistema único e eficiente para todas as solicitações internas.

5. Modelo de programação da equipe ClickUp

Simplifique o gerenciamento da carga de trabalho dos funcionários em licença com o ClickUp Team Schedule Template.

O gerenciamento da carga de trabalho durante as ausências de funcionários é fundamental para garantir que todos os processos de negócios em sua organização sejam executados sem problemas. Ele ajuda os gerentes a redistribuir tarefas para garantir que os projetos permaneçam no caminho certo, mesmo quando os membros da equipe estão fora do escritório . Dessa forma, os funcionários podem aproveitar o tempo livre sem se estressar com o acúmulo de trabalho - um dos principais motivos pelos quais a maioria dos funcionários evita solicitar folga.

O Modelo de programação da equipe do ClickUp é um modelo de tarefa simples que os líderes e gerentes de equipe podem duplicar e usar sempre que aprovarem uma solicitação de folga. A lista de verificação vem com quatro itens de ação:

Revisar os cronogramas e as datas de vencimento das tarefas na agenda de um funcionário

Verificar quem mais faz parte do projeto (ou pode contribuir)

Verificar sua agenda atual e futura

Confirmar com o funcionário se ele pode assumir alguma das tarefas de alta prioridade

Ao fornecer uma abordagem estruturada para a redistribuição de tarefas, esse sistema garante a continuidade do projeto, evita gargalos e, o mais importante, reduz o estresse dos funcionários em licença e de seus colegas

Leia também:_ 10 melhores softwares de controle de PTO para gerenciar solicitações de folga

6. Modelo de programação de turnos do ClickUp

Leve em conta a falta de pessoal durante os períodos de folga com o ClickUp Shift Schedule Template

Se o gerenciamento da carga de trabalho dos funcionários em um horário normal das 9h às 17h é complexo, é ainda mais complexo para empresas com vários turnos. **Uma escala de turnos bem estruturada, que ofereça uma visão geral clara da disponibilidade da equipe, pode ajudá-lo a garantir o planejamento e a aprovação eficientes de folgas

A Modelo de escala de turnos do ClickUp simplifica bastante esse processo

O modelo ajuda a dividir as funções em turnos, atribuí-las à pessoa responsável e controlar as ausências. Isso permite que você:

Ver rapidamente quem está trabalhando e quando

Acompanhar facilmente quem está ausente e por quê

Ajustar os turnos com base na disponibilidade da equipe

Antecipar as necessidades de pessoal e possíveis faltas

Ao centralizar as informações sobre os turnos, o modelo melhora estrategicamente a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe.

Você acha que o processo poderia ser melhor? Metas do ClickUp pode ajudá-lo a avaliar o desempenho de seus turnos e identificar áreas que precisam ser melhoradas. Você pode definir marcos e metas para medir a eficiência de seus processos e encontrar áreas de melhoria. Por exemplo, você pode usar metas de Verdadeiro/Falso no ClickUp para verificar se você atende aos requisitos de pessoal diariamente.

Basicamente, você não apenas gerencia as escalas de turnos, mas também as otimiza para obter o máximo de eficiência.

7. Modelo de calendário de programação da equipe ClickUp

Dê à sua equipe visibilidade das tarefas (e do tempo livre) de todos com o modelo de calendário de programação da equipe ClickUp

O calendário Modelo de calendário de programação da equipe ClickUp ajuda a facilitar o processo de transferência de um funcionário que está tirando férias, garantindo que as tarefas e informações essenciais sejam compartilhadas antes de sua ausência. **Isso minimiza atrasos no projeto, permite uma transição tranquila e permite que os funcionários se desconectem totalmente durante o período de folga

O modelo vem com quatro visualizações:

Atividades do projeto: Uma "visualização de lista" em que é possível ter uma visão geral de todas as tarefas atribuídas à equipe, além de criar e gerenciar novas tarefas

Uma "visualização de lista" em que é possível ter uma visão geral de todas as tarefas atribuídas à equipe, além de criar e gerenciar novas tarefas Cronograma semanal: Um quadro no estilo Kanban que organiza visualmente as tarefas com base em suas datas de vencimento

Um quadro no estilo Kanban que organiza visualmente as tarefas com base em suas datas de vencimento Carga de trabalho: Essa visualização fornece uma visão clara das cargas de trabalho individuais e da equipe, ajudando a equilibrar as atribuições e a evitar sobrecargas. A melhor parte é que você pode modificar a duração da visualização para um mês, duas semanas ou uma semana e planejar proativamente as folgas dos funcionários

Essa visualização fornece uma visão clara das cargas de trabalho individuais e da equipe, ajudando a equilibrar as atribuições e a evitar sobrecargas. A melhor parte é que você pode modificar a duração da visualização para um mês, duas semanas ou uma semana e planejar proativamente as folgas dos funcionários Programação da equipe: Essa é uma visualização de calendário que exibe durações e sobreposições de tarefas, permitindo o gerenciamento eficiente do tempo e a alocação de recursos

**Isso ajuda os colegas de equipe a coordenar seus esforços, seja assumindo responsabilidades adicionais durante a ausência de um colega ou identificando possíveis dependências.

8. Modelo de programação por hora do ClickUp

Pague os trabalhadores horistas com precisão com o ClickUp Hourly Schedule Template

O controle das folgas dos funcionários horistas pode se tornar caótico se você não tiver um sistema preciso. Ao contrário dos trabalhadores assalariados com remuneração fixa, os funcionários horistas são pagos com base nas horas reais trabalhadas. Isso significa que você precisa controlar não apenas os "dias de folga", mas também as "horas de folga"

O Modelo de programação por hora do ClickUp **Fornece uma estrutura para gerenciar trabalhadores horistas usando uma combinação de visualizações de calendário e rastreadores de tempo, o que ajuda a controlar o tempo real trabalhado por alguém e garante registros precisos da folha de pagamento.

O modelo tem uma visualização de calendário semanal, na qual é possível planejar a agenda de um funcionário para um gerenciamento eficiente do tempo.

Sempre que um funcionário quiser tirar uma hora (ou um dia) de folga, você poderá bloquear esse bloco de tempo específico como 'Out of Office' e incluir uma nota explicando por que eles tiraram essa folga. Super conveniente, certo?

Leia também:_ 15 técnicas de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade da sua equipe

9. Modelo de RH de registro de folga por Template.net

via Template.net Se você tem uma pequena empresa ou prefere uma abordagem simples para rastrear solicitações de folga, então este Modelo de RH de registro de folga por Template.net **Basta duplicá-lo para cada funcionário e atualizá-lo sempre que alguém tirar uma folga. É uma maneira simples de manter o controle dos dias de férias e de outras ausências.

O modelo inclui detalhes essenciais, como informações do funcionário, subsídio de PTO, tipos de licença, saldo restante e um histórico das folgas tiradas. Adicionar a política a cada registro de funcionário pode ser útil se você tiver diferentes políticas e categorias de licença - para funcionários em tempo integral, em tempo parcial e outros.

Assim, você não apenas centraliza os registros de férias de um funcionário, mas também garante a conformidade com as políticas de férias da empresa.

Leia também:_ Como evitar o microgerenciamento no local de trabalho

10. Formulário de solicitação de folga para funcionários de startups by Template.net

via Template.net O último modelo da nossa lista é outro modelo simples. The Formulário de solicitação de folga de funcionário de startup por Template.net É um formulário simples que os funcionários podem compartilhar com seus gerentes ao solicitarem folga

Ele tem quatro seções: detalhes do funcionário, detalhes da folga, aprovação do gerente (e comentários) e aprovação do RH. Você também pode anexar arquivos se a política da sua empresa exigir um atestado médico ao tirar licença médica.

Esse modelo é particularmente adequado para pequenas empresas e startups em que se prefere um sistema simples de gerenciamento de licenças.

Gerencie as folgas dos funcionários com o ClickUp

Um sistema de gerenciamento de folgas bem estruturado não apenas ajuda a controlar as ausências e gerenciar as cargas de trabalho, mas também garante a conformidade com as normas trabalhistas locais. E o ClickUp pode ajudar.

Seu conjunto de ferramentas de gerenciamento de trabalho - modelos de solicitação de folga, cronogramas de equipe, rastreamento de tempo e recursos de gerenciamento de carga de trabalho - pode ajudá-lo a simplificar o processo, reduzir as idas e vindas e criar uma cultura que prioriza o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Além disso, como o ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos e plataformas (incluindo a maioria dos softwares de gerenciamento de RH e folha de pagamento), você pode monitorar automaticamente as licenças e garantir pagamentos precisos.

Então, por que não experimentar? Registre-se no ClickUp gratuitamente e padronize seu processo de solicitação (e aprovação) de folga.