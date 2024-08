Como oferecer vantagens e benefícios personalizados aos funcionários para que eles fiquem mais felizes

Entre salários e benefícios tradicionais (odontológicos, seguros, etc.), os empregadores têm uma oportunidade inexplorada de se diferenciar e reter os melhores talentos por meio de vantagens para os funcionários ou benefícios adicionais.

Se bem feitos, os gerentes podem melhorar desempenho do funcionário com incentivos estratégicos.

Utilize este guia como um indicador pronto para configurar um excelente programa de vantagens para funcionários e aumentar a retenção de funcionários em sua organização.

Por que oferecer vantagens e benefícios aos funcionários?

salários e benefícios atraentes são consistentemente os fatores mais importantes em nível global via_ Randstad Oferecer uma remuneração total inadequada é a número um fator de rotatividade voluntária entre os funcionários. Dados recentes indicam ainda que esses são os fatores mais atraentes fatores sobre um empregador:

Salário e benefícios oferecidos (62%)

Bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional (58%)

Satisfação e segurança geral no trabalho (56%)

Oferecer vantagens e benefícios aos funcionários é um passo na direção certa se você quiser melhorar as taxas de retenção de funcionários e atrair novos talentos. Isso se deve ao fato de que as vantagens e os benefícios:

Tornam seus funcionários mais produtivos e mais felizes - sejam vantagens personalizadas para mães que trabalham, novos pais ou recém-formados

Demonstram que sua empresa coloca os funcionários e seus interesses em primeiro lugar, criando uma imagem de marca positiva na mente dos funcionários e aumentando a satisfação no trabalho

Ajudam os funcionários a levar uma vida mais equilibrada e feliz, levando a uma maior retenção

Atrair e reter talentos de alta qualidade, pois as prioridades e os interesses dos funcionários estão cobertos, como opções de seguro atraentes

Atuar como um diferencial, pois vantagens como associação ao Toastmasters, clubes do livro e eventos esportivos patrocinados pela empresa aumentam o envolvimento dos funcionários

Reduzir o estresse e o esgotamento, levando a uma maior produtividade e desempenho no trabalho

Ao criar uma lista de vantagens obrigatórias para seus funcionários, crie uma pesquisa e peça a opinião da equipe sobre o que é importante para eles. Ouvir as opções da sua equipe é a melhor maneira de criar um programa de vantagens para funcionários que atraia e retenha funcionários de alto desempenho.

Qual é a diferença entre benefícios e vantagens para os funcionários?

Em um primeiro momento, as vantagens e os benefícios dos funcionários parecem ser a mesma coisa - mas não são.

O Departamento do Trabalho dos EUA define benefícios como uma compensação não salarial fornecida aos funcionários por seu empregador. Esses benefícios foram agrupados em cinco categorias:

Por outro lado, as vantagens dos funcionários vão além dos salários e benefícios oferecidos pelos empregadores.

Para deixar a distinção mais clara, veja a seguir uma comparação entre benefícios e vantagens para funcionários:

Tipos de benefícios para funcionários

Agora, vamos explorar os diferentes benefícios que você pode oferecer aos funcionários.

Os benefícios da empresa que você oferece aos seus funcionários dependerão das necessidades e preferências individuais deles. Portanto, antes de oferecer qualquer tipo de vantagem aos funcionários, estude os dados e as características de seus funcionários para dar a eles exatamente o que desejam:

Entenda suas necessidades físicas, mentais e emocionais imediatas

Mergulhe nos fatores que influenciam sua vida e seu trabalho

Saiba mais sobre seus interesses, hábitos, dados demográficos e aspirações

Por exemplo, um Forbes afirma que as gerações mais velhas preferem contas de gastos flexíveis, enquanto as gerações mais jovens preferem contas de poupança de saúde. Portanto, faça um esforço para entender o que é mais importante para seus funcionários.

Quando tiver os dados, você poderá escolher entre vários benefícios essenciais. Aqui estão algumas opções que valem seu peso em ouro:

Seguro-saúde: Um dos benefícios mais procurados pelos funcionários, o seguro-saúde ajuda a cobrir despesas médicas, inclusive consultas médicas, receitas, internações hospitalares, seguro odontológico, seguro de visão e programas de bem-estar. Em torno de90% dos entrevistados classificaram a assistência médica como um benefício significativo. Pense nisso como um tipo de compensação que dá à sua organização uma vantagem, pois funcionários mais saudáveis significariam menos licenças médicas

Um dos benefícios mais procurados pelos funcionários, o seguro-saúde ajuda a cobrir despesas médicas, inclusive consultas médicas, receitas, internações hospitalares, seguro odontológico, seguro de visão e programas de bem-estar. Em torno de90% dos entrevistados classificaram a assistência médica como um benefício significativo. Pense nisso como um tipo de compensação que dá à sua organização uma vantagem, pois funcionários mais saudáveis significariam menos licenças médicas Relacionado ao bem-estar : Além dos benefícios do plano de saúde, você também deve se concentrar em promover o bem-estar de seus funcionários por meio de programas de saúde e bem-estar, como:

Pausas obrigatórias (criação de salas de cochilo, estações de chá/café, etc.) Máquinas de venda automática de produtos saudáveis na cafeteria Reembolso de mensalidades de academias de ginástica Realização de atividades de bem-estar, como meditação, ioga, etc. Mesas de trabalho em pé com cadeiras ergonômicas, teclados, etc. Rastreadores de saúde gratuitos, como o Fitbit Vacinas contra gripe no local periodicamente Maratonas de corrida Workshops de nutrição com um nutricionista certificado

: Além dos benefícios do plano de saúde, você também deve se concentrar em promover o bem-estar de seus funcionários por meio de programas de saúde e bem-estar, como: Contas de gastos flexíveis (FSAs): As FSAs permitem que os funcionários reservem dólares antes dos impostos para pagar as despesas médicas elegíveis incorridas durante um ano de plano. Essa pequena, porém significativa, medida ajuda os funcionários a economizar dinheiro com custos de saúde e a reduzir sua renda tributável

As FSAs permitem que os funcionários reservem dólares antes dos impostos para pagar as despesas médicas elegíveis incorridas durante um ano de plano. Essa pequena, porém significativa, medida ajuda os funcionários a economizar dinheiro com custos de saúde e a reduzir sua renda tributável Zipcar : Oferecer acesso ao Zipcar pode ser um divisor de águas para os funcionários, especialmente em áreas urbanas onde a posse de um carro é impraticável. Esse benefício oferece conveniência e flexibilidade, permitindo que os funcionários se desloquem para o trabalho sem a dor de cabeça de ter um carro

: Oferecer acesso ao Zipcar pode ser um divisor de águas para os funcionários, especialmente em áreas urbanas onde a posse de um carro é impraticável. Esse benefício oferece conveniência e flexibilidade, permitindo que os funcionários se desloquem para o trabalho sem a dor de cabeça de ter um carro Assistência à criança : Esse benefício ajuda a aliviar o fardo dos pais que trabalham - seja com creche no local, subsídios para creche externa ou horários flexíveis para acomodar as responsabilidades dos pais. Esse benefício mostra que sua empresa valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e apoia os funcionários em seus compromissos familiares

: Esse benefício ajuda a aliviar o fardo dos pais que trabalham - seja com creche no local, subsídios para creche externa ou horários flexíveis para acomodar as responsabilidades dos pais. Esse benefício mostra que sua empresa valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e apoia os funcionários em seus compromissos familiares Tricare : Um programa de assistência médica para membros do exército, aposentados e suas famílias; ele apoia os funcionários que serviram ou estão servindo no exército, garantindo que eles tenham acesso a assistência médica de qualidade para si mesmos e suas famílias

: Um programa de assistência médica para membros do exército, aposentados e suas famílias; ele apoia os funcionários que serviram ou estão servindo no exército, garantindo que eles tenham acesso a assistência médica de qualidade para si mesmos e suas famílias Vantagens ambientais: O ambiente de seu funcionário e a atmosfera do escritório são fundamentais para estabelecer a cultura certa, portanto, certifique-se de oferecer vantagens como:

Código de vestimenta casual Sala de jogos Retiros rotineiros da empresa Dia de levar seu animal de estimação para o escritório PTO ilimitado Happy hours e almoços no escritório Vaga de estacionamento para o funcionário do mês

O ambiente de seu funcionário e a atmosfera do escritório são fundamentais para estabelecer a cultura certa, portanto, certifique-se de oferecer vantagens como: Seguro de vida: Oferecer seguro de vida dá aos funcionários paz de espírito, sabendo que suas famílias serão cuidadas financeiramente após o falecimento. Como empregador responsável, você deve:

Oferecer diferentes níveis de cobertura com base nas necessidades de seus funcionários Oferecer a opção de adicionar cobertura adicional para cônjuges e dependentes

Oferecer seguro de vida dá aos funcionários paz de espírito, sabendo que suas famílias serão cuidadas financeiramente após o falecimento. Como empregador responsável, você deve:

Os funcionários veem o seguro de vida como uma rede de segurança financeira que cobre despesas importantes, como custos funerários, dívidas pendentes etc., ao mesmo tempo em que oferece reposição de renda para os dependentes.

Vantagens salariais: Realize revisões salariais regulares para garantir que seus pacotes de remuneração permaneçam competitivos no mercado. Você também deve pensar em bônus baseados no desempenho para recompensar os funcionários pelo trabalho árduo - um requisito primordial para os millennials hoje em dia

Realize revisões salariais regulares para garantir que seus pacotes de remuneração permaneçam competitivos no mercado. Você também deve pensar em bônus baseados no desempenho para recompensar os funcionários pelo trabalho árduo - um requisito primordial para os millennials hoje em dia Programas de assistência ao funcionário (EAPs): Os EAPs oferecem aos funcionários acesso a aconselhamento confidencial e serviços de apoio para questões pessoais e relacionadas ao trabalho. A ideia é ajudar os funcionários a enfrentar desafios como estresse, ansiedade, problemas de relacionamento e abuso de substâncias sem prejudicar o trabalho

Os EAPs oferecem aos funcionários acesso a aconselhamento confidencial e serviços de apoio para questões pessoais e relacionadas ao trabalho. A ideia é ajudar os funcionários a enfrentar desafios como estresse, ansiedade, problemas de relacionamento e abuso de substâncias sem prejudicar o trabalho Benefícios voltados para a família : A organização deve oferecer uma série de vantagens voltadas para a família, como:

Licença paternidade remunerada Sala dedicada para mães que estão amamentando Licença maternidade remunerada além de oito semanas Horários flexíveis e opção de trabalho remoto Seguro para animais de estimação Opções de creche no local Piquenique da empresa com os funcionários e suas famílias Programa de patrocínio de faculdade

: A organização deve oferecer uma série de vantagens voltadas para a família, como: Vantagens voltadas para a comunidade : Os funcionários querem se associar a organizações que se envolvem ativamente em trabalhos de caridade. Para demonstrar a disposição de sua organização em relação às causas sociais, adote o seguinte:

Conceda aos funcionários folga remunerada para que se dediquem ao voluntariado Realizar programas de doação para caridade

: Os funcionários querem se associar a organizações que se envolvem ativamente em trabalhos de caridade. Para demonstrar a disposição de sua organização em relação às causas sociais, adote o seguinte: Regalias relacionadas ao desenvolvimento do funcionário : Concentre-se em oferecer vantagens que ajudem a promover a carreira profissional de seus funcionários, tais como

Programas de mentoria Reembolso de mensalidades Licenças sabáticas remuneradas Acesso ilimitado à biblioteca do escritório Bolsas para certificações internas ou cursos externos de desenvolvimento de funcionários Filiação paga a organizações renomadas Viagens patrocinadas para conferências do setor para networking

: Concentre-se em oferecer vantagens que ajudem a promover a carreira profissional de seus funcionários, tais como

Aprofundando as vantagens e os benefícios para os funcionários

Vamos dar uma olhada em algumas outras vantagens obrigatórias para os funcionários que sua organização deve oferecer:

A Lei de Licença Médica e Familiar (FMLA) de 1993

A FMLA permite que os funcionários qualificados tirem até 12 semanas de licença não remunerada e protegida pelo emprego por motivos familiares ou médicos. Essa lei se aplica a órgãos públicos, escolas públicas e privadas e empresas com 50 ou mais funcionários em um raio de 75 milhas.

Para se qualificar, os funcionários devem ter trabalhado para seu empregador por pelo menos 12 meses e pelo menos 1.250 horas durante os 12 meses anteriores à licença.

O FMLA permite que os funcionários tirem licença por vários motivos, como:

Durante o nascimento ou adoção de uma criança

Quando estiver cuidando de um cônjuge, filho ou pai com um problema de saúde grave

Quando sua condição de saúde for grave

Durante a licença FMLA, os empregadores devem manter os benefícios de saúde do funcionário e restaurá-lo na mesma posição ao retornar.

Planos de poupança para aposentadoria

Os planos de poupança para aposentadoria incluem planos patrocinados pelo empregador em que os funcionários podem contribuir com uma parte de seu salário para a poupança para a aposentadoria. As opções comuns incluem:

Planos 401(k): Permitem que os funcionários economizem e invistam uma parte de seu salário antes que os impostos sejam descontados. Os empregadores também podem optar por igualar uma porcentagem das contribuições do funcionário até um limite específico

Permitem que os funcionários economizem e invistam uma parte de seu salário antes que os impostos sejam descontados. Os empregadores também podem optar por igualar uma porcentagem das contribuições do funcionário até um limite específico 403(b): Oferecido a funcionários de determinadas organizações isentas de impostos, como escolas públicas, hospitais e igrejas. Esses planos permitem que os funcionários contribuam com uma parte de seu salário para a poupança para a aposentadoria com base no imposto diferido

Oferecido a funcionários de determinadas organizações isentas de impostos, como escolas públicas, hospitais e igrejas. Esses planos permitem que os funcionários contribuam com uma parte de seu salário para a poupança para a aposentadoria com base no imposto diferido 457: Disponível para funcionários de governos estaduais e locais, bem como para algumas organizações sem fins lucrativos. Assim como os planos 401(k) e 403(b), as contribuições para um plano 457 são feitas antes dos impostos, e os saques são tributados como renda ordinária

Disponível para funcionários de governos estaduais e locais, bem como para algumas organizações sem fins lucrativos. Assim como os planos 401(k) e 403(b), as contribuições para um plano 457 são feitas antes dos impostos, e os saques são tributados como renda ordinária Planos de pensão: Oferecem aos funcionários aposentados uma renda mensal fixa vitalícia, com base em uma fórmula que considera fatores como histórico salarial e anos de serviço

Os empregadores geralmente igualam essas contribuições até uma determinada porcentagem. Outras opções podem incluir contas individuais de aposentadoria (IRAs), que oferecem vantagens fiscais para poupança de aposentadoria.

É fundamental oferecer diferentes opções de aposentadoria para alinhar-se às metas financeiras e à tolerância a riscos de seus funcionários.

Planos de licença por doença

Os planos de licença médica são um aspecto vital dos benefícios dos funcionários, permitindo que eles tirem uma folga remunerada quando estiverem doentes ou precisarem comparecer a consultas médicas. Com 39% dos funcionários que deixarão uma organização em 2023 em busca de um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é fundamental enfatizar uma política robusta de licença médica e evitar o esgotamento dos funcionários.

As especificidades dos planos de licença médica dependerão de suas regras organizacionais. Alguns empregadores oferecem licenças médicas e férias separadas, enquanto outros as combinam em uma única política de tempo livre remunerado (PTO).

Anuidades nos Estados Unidos e regras de licença parental

As anuidades são uma opção popular de poupança para aposentadoria nos Estados Unidos. Elas permitem que os investidores convertam suas economias em uma série de pagamentos regulares de aposentadoria.

Há diferentes tipos de anuidades, incluindo:

Fixa: Fornece uma taxa de juros garantida por um período específico, oferecendo um fluxo de renda previsível

Fornece uma taxa de juros garantida por um período específico, oferecendo um fluxo de renda previsível Variável: O fluxo de renda está vinculado ao desempenho de investimentos subjacentes, como fundos mútuos. Isso oferece a possibilidade de retornos mais altos, mas também traz mais riscos

O fluxo de renda está vinculado ao desempenho de investimentos subjacentes, como fundos mútuos. Isso oferece a possibilidade de retornos mais altos, mas também traz mais riscos Indexado: Oferece retornos com base no desempenho de um índice específico, como o S&P 500. Oferecem a possibilidade de retornos mais altos do que as anuidades fixas, com alguma proteção contra quedas de mercado

Dê um toque de prioridade aos funcionários, compreendendo as nuances, capacitando-os a tomar decisões informadas sobre sua estratégia de poupança para aposentadoria e melhorando a imagem da marca da organização.

Imposto de renda nos Estados Unidos e considerações sobre seguros

O imposto de renda nos Estados Unidos é um sistema complexo que exige que os funcionários declarem e paguem o imposto de renda ao governo federal e, em alguns casos, aos governos estaduais e municipais.

O sistema tributário é progressivo, o que significa que os funcionários com renda mais alta pagam uma porcentagem maior de sua renda em impostos. Os tipos comuns de impostos incluem:

Imposto de renda federal: Imposto pago sobre a renda obtida em nível federal. As alíquotas de imposto variam de acordo com o nível de renda do indivíduo, sendo que os que ganham mais pagam uma porcentagem maior de sua renda em impostos

Imposto pago sobre a renda obtida em nível federal. As alíquotas de imposto variam de acordo com o nível de renda do indivíduo, sendo que os que ganham mais pagam uma porcentagem maior de sua renda em impostos Imposto de renda estadual: Alguns estados também cobram um imposto de renda dos residentes. As alíquotas e regras do imposto de renda estadual variam de acordo com o estado

Alguns estados também cobram um imposto de renda dos residentes. As alíquotas e regras do imposto de renda estadual variam de acordo com o estado Impostos da Previdência Social e do Medicare: Financiam os programas da Previdência Social e do Medicare. Empregados e empregadores contribuem com uma porcentagem da renda do empregado para esses programas

Financiam os programas da Previdência Social e do Medicare. Empregados e empregadores contribuem com uma porcentagem da renda do empregado para esses programas Imposto sobre ganhos de capital: Imposto pago sobre os lucros da venda de ativos, como ações, títulos ou imóveis. A alíquota do imposto depende de quanto tempo o ativo foi mantido antes de ser vendido

Quando se trata de oferecer planos de seguro, há várias opções para escolher:

Seguro de invalidez: Oferece substituição de renda se o segurado ficar incapacitado de trabalhar devido a uma invalidez e ajuda a proteger contra perda de renda

Oferece substituição de renda se o segurado ficar incapacitado de trabalhar devido a uma invalidez e ajuda a proteger contra perda de renda Seguro de bens e acidentes: Protege contra a perda ou dano de bens, como uma casa ou um carro

Análise abrangente das vantagens para funcionários da Right oferecidas pelos concorrentes

Vamos prosseguir para entender como as empresas estão melhorando suas vantagens no local de trabalho:

Estudo de caso 1: Benefícios oferecidos pela T-Mobile US e PerkSpot

A T-Mobile tem um pacote de benefícios abrangente, baseado nos valores da empresa. Ela selecionou um guia que oferece informações sobre como eles tratam seus funcionários. Seus programas de benefícios abrangem aspectos importantes, como assistência médica, benefícios de construção familiar, seguro de vida, LiveMagenta, etc., e são aplicáveis a funcionários em tempo parcial e integral:

um vislumbre das vantagens oferecidas pela T-Mobile via *[_T-Mobile](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/2609/2023/12/29125604/2024-Benefits-Guide.pdf)* Usar Modelo de manual do funcionário do ClickUp para criar um manual abrangente que detalha as informações relacionadas aos funcionários de sua empresa em um só lugar:

Crie um guia útil para os funcionários usando o modelo avançado de manual do funcionário do ClickUp

Você também pode investir em um plano de benefícios para funcionários da PerkSpot, uma empresa que faz parcerias com empregadores para oferecer descontos e ofertas em vários produtos e serviços para seus funcionários:

Empresas com as quais a PerkSpot fez parceria para oferecer vantagens interessantes aos funcionários via HRD Essas vantagens incluem descontos em viagens, entretenimento, eletrônicos, roupas e outros. O programa tem como objetivo aumentar a satisfação e o envolvimento dos funcionários, oferecendo benefícios valiosos que vão além do salário e dos benefícios tradicionais, como o seguro-saúde.

Estudo de caso 2: vantagens na Universidade do Alabama (Birmingham)

A Universidade do Alabama (Birmingham) criou o programa Programa de vantagens para funcionários da UAB que oferece vários acordos de desconto com muitos varejistas e empresas. Esse programa permite que todos os funcionários da UAB economizem dinheiro pelo simples fato de serem funcionários da UAB!

vantagens para os funcionários da Universidade do Alabama via_ UAB

Melhores práticas para oferecer vantagens e benefícios aos funcionários

As equipes de recursos humanos que desejam oferecer vantagens e benefícios aos funcionários precisam aprimorar seu jogo com a combinação certa de ferramentas e estratégias, tais como:

Tenha em mãos um modelo robusto de vantagens

Centenas de modelos gratuitos de RH estão disponíveis para que os gerentes acompanhem a licença maternidade de um funcionário, avaliem o desempenho da equipe, recrutem funcionários produtivos e muito mais.

Obtenha uma visão geral de 360 graus do seu programa de incentivo aos funcionários com o modelo de matriz de bônus do ClickUp

Modelo de matriz de bônus do ClickUp é um desses modelos; ele ajuda você a:

Acompanhar o desempenho, as recompensas e os incentivos da sua equipe com análises poderosas e criar planos de bônus baseados no desempenho

Personalizar as estruturas de bônus de acordo com o sucesso individual ou da equipe e garantir uma distribuição justa das vantagens

Fornecer metas e expectativas claras para todos os envolvidos

Use o software de RH para otimizar o programa de benefícios

Investir em Ferramenta de Recursos Humanos do ClickUp ajuda os gerentes a:

Gerenciar todas as atividades dos funcionários, incluindo o acompanhamento e a garantia de que as vantagens e os benefícios a que cada funcionário tem direito sejam oferecidos de forma objetiva

AproveitarVisualizações personalizadas do ClickUp e alinhe as informações de desempenho do funcionário com as vantagens e os benefícios

Identificar a solução certa

Os gerentes também devem considerar o uso das ferramentas corretas, principalmente se quiserem manter seus equipes remotas engajadas e produtivas .

Ferramentas como engajamento dos funcionários e software de reconhecimento destacam quem está trabalhando em quê, o grau de envolvimento da equipe e se a liderança recompensa os funcionários por seu trabalho árduo. Com base nos dados coletados, os gerentes podem selecionar os candidatos adequados e estabelecer um programa de vantagens para os funcionários orientado por valores.

Por fim, comunique os detalhes de seu programa para que os funcionários possam aproveitá-lo ao máximo e usar as vantagens em seu potencial máximo.

Liderar uma equipe de funcionários felizes com vantagens bem alinhadas da empresa

Você poderia ler todos os citações sobre trabalho em equipe o trabalho em equipe de verdade acontece quando os funcionários estão motivados para trabalhar e felizes por fazerem parte da sua organização. A melhor maneira de acelerar esse processo é oferecer vantagens significativas para a empresa que incentivem os funcionários a usá-las.

Em vez de se contentar com um programa de benefícios do tipo "tamanho único", estude o que inspira seus funcionários e investigue seus interesses para criar um programa de vantagens personalizado e flexível para a empresa. Dê o próximo passo com uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis atualmente: ClickUp. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes comuns

**1. Qual é o significado de vantagens para os funcionários?

As vantagens para funcionários são benefícios adicionais que as empresas oferecem aos funcionários além do salário normal. Essas vantagens aprimoram a experiência do funcionário, melhoram o moral e atraem e retêm talentos.

**2. O que é uma vantagem no local de trabalho?

Uma vantagem no local de trabalho é um benefício que os funcionários recebem de seu empregador além do salário. Essas vantagens incluem seguro de saúde, contas de gastos flexíveis e assistência para cuidar de crianças.

**3. O que é um exemplo de vantagem?

Algumas vantagens para os funcionários incluem reembolso de mensalidades, opções de cafeteria, reembolso de mensalidades de academia, atividades de bem-estar, licença paternidade remunerada, seguro para animais de estimação, horários flexíveis etc.