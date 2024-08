Como atribuir tarefas aos membros da equipe

Considere o seguinte: você está a apenas duas semanas de um grande lançamento e a pressão é grande. Como fazer malabarismo com bolas em uma apresentação de circo, você precisa descobrir quem está fazendo o quê, especialmente quando sua equipe está espalhada por diferentes departamentos e as solicitações de tarefas estão chegando de todas as direções.

Quando você se dá conta, há três pessoas trabalhando na mesma tarefa e um tempo precioso está escapando por entre seus dedos.

É por isso que ter um sistema estruturado de atribuição de tarefas não é apenas algo bom de se ter - é um salva-vidas. É o seu roteiro para economizar tempo, melhorar a comunicação e aumentar a eficiência da sua equipe.

Portanto, vamos explorar como você pode transformar as atribuições de tarefas em um ingrediente para o sucesso.

Entendendo a atribuição de tarefas

Atribuir tarefas aos membros da equipe, também conhecido como atribuição de tarefas, significa distribuir a carga de trabalho de um projeto ou meta entre os membros da equipe com base em seus conhecimentos, disponibilidade, confiança e funções. Isso garante que as tarefas sejam concluídas com eficiência e dentro do prazo.

Atribuir tarefas não se trata apenas de marcar caixas. Trata-se de organizar seu trabalho em direção a um quadro mais amplo.

Diferenciação entre tarefas e subtarefas

**As tarefas são itens de trabalho autônomos e as subtarefas são componentes subordinados que são mais granulares, mas essenciais para a conclusão da tarefa maior

Vamos entender isso em detalhes com um exemplo.

Para um departamento de marketing, a meta principal para um trimestre pode ser "Lançar uma nova campanha de mídia social. "

Agora, essa tarefa principal precisa ser dividida em subtarefas. A tabela a seguir mostra uma lista de subtarefas:

Ao dividir as tarefas em subtarefas, os membros da equipe podem trabalhar com mais eficiência e garantir que todos os aspectos da meta geral sejam cobertos.

Ao compreender a relação entre os dois, é importante saber que tarefas e subtarefas diferem entre si em diferentes níveis, como hierarquia, escopo, rastreamento, complexidades de propriedade e dependências.

A relação entre a atribuição de tarefas e a produtividade da equipe

Que tal receber uma meta para aumentar a produtividade da sua equipe em 50%? Parece uma instrução frustrante, certo? Especialmente quando as instruções são claras como a lama e tão realistas quanto esperar que seu gato faça seus impostos.

Mas o problema é o seguinte: quando você atribui bem as tarefas, elas se tornam automaticamente um código de fraude para a produtividade da equipe.

Vamos explicar isso:

Equilíbrio da carga de trabalho: Não se trata de favoritismo. Distribua as tarefas com base nas habilidades, não apenas na confiabilidade. É claro que a Karen sempre entrega no prazo, mas se ela estiver se afogando em trabalho enquanto os outros ficam girando os polegares, você está pedindo uma cidade esgotada

Não se trata de favoritismo. Distribua as tarefas com base nas habilidades, não apenas na confiabilidade. É claro que a Karen sempre entrega no prazo, mas se ela estiver se afogando em trabalho enquanto os outros ficam girando os polegares, você está pedindo uma cidade esgotada Funções claras: Quando todos sabem o que cada um deve fazer, metade do trabalho está feito. Confusão? Não há mais. Responsabilidade? É o máximo

Quando todos sabem o que cada um deve fazer, metade do trabalho está feito. Confusão? Não há mais. Responsabilidade? É o máximo Senso de propriedade : Quando você delega tarefas claras com as quais cada membro da equipe pode lidar, é possível ver que eles se apropriam delas como um chefe. Há menos confusão e mais motivação

: Quando você delega tarefas claras com as quais cada membro da equipe pode lidar, é possível ver que eles se apropriam delas como um chefe. Há menos confusão e mais motivação Adaptabilidade : Atribuições de tarefas eficazes devem levar em conta a mudança de circunstâncias e permitir mudanças rápidas. Isso mantém sua equipe produtiva mesmo quando surgem obstáculos

: Atribuições de tarefas eficazes devem levar em conta a mudança de circunstâncias e permitir mudanças rápidas. Isso mantém sua equipe produtiva mesmo quando surgem obstáculos Colaboração: Uma boa atribuição de tarefas é como organizar uma grande festa - ela faz com que as pessoas conversem, o que significa que você pode notar visivelmente sua equipe conversando, compartilhando conhecimento e resolvendo problemas em conjunto

Comparação entre alocação de tarefas e delegação

A alocação de tarefas e a delegação são frequentemente usadas de forma intercambiável. Elas podem parecer gêmeas, mas são mais parecidas com primas com personalidades muito diferentes.

Alocação de tarefas

A alocação de tarefas envolve olhar para o quadro geral e encaixar as peças certas, combinando habilidades com tarefas, equilibrando as cargas de trabalho entre as equipes e alinhando as tarefas com as metas do projeto.

Por exemplo, você pode ter várias tarefas para organizar um evento bem-sucedido da empresa, como decidir o local, o serviço de bufê e enviar os convites aos convidados.

Essas tarefas são alocadas a diferentes pessoas de acordo com suas funções e conhecimentos. O coordenador de logística pode lidar com a reserva do local, o gerente de operações pode supervisionar o serviço de bufê e a equipe de marketing pode se encarregar dos convites aos convidados.

Delegação

Delegar significa capacitar os membros da equipe, desenvolver suas habilidades e confiança e liberar seu tempo para objetivos maiores em vez de apenas verificar sua lista de tarefas.

Por exemplo, se você delegar a reserva do local ao coordenador de logística, você confia nele para reservar o local e lidar com as negociações e contratos com o fornecedor. Essa abordagem incentiva um senso de propriedade entre os membros da equipe, pois eles são donos do resultado, não apenas da tarefa.

**Os melhores gerentes de projeto sabem como fazer as duas coisas de forma eficaz. Eles alternam entre alocação e delegação com o mesmo objetivo em mente: criar uma equipe de alto desempenho que supere as metas.

Estratégias e dicas eficazes para atribuir tarefas aos membros da equipe

A atribuição eficaz de tarefas aos membros da equipe é crucial ao gerenciar vários projetos com prazos apertados e equipes espalhadas em diferentes locais.

Embora esse processo possa parecer assustador, Clique emUp , um projeto e ferramenta de gerenciamento de tarefas pode ajudar a colocar ordem no caos. Ela permite planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto. Tarefas do ClickUp por exemplo, oferece uma visão geral clara das tarefas, atribuições e progresso, ajudando-o a manter toda a equipe alinhada e os projetos no caminho certo.

Simplifique a atribuição de tarefas e aprimore a colaboração com o ClickUp Tasks

Veja como você pode usá-lo:

Ao criar uma tarefa , você pode atribuí-la diretamente a um membro específico da equipe. Clique no ícone de adição no canto superior direito da caixa de alguém e a tarefa será automaticamente atribuída a essa pessoa

, você pode atribuí-la diretamente a um membro específico da equipe. Clique no ícone de adição no canto superior direito da caixa de alguém e a tarefa será automaticamente atribuída a essa pessoa Distribua as tarefas uniformemente entre os membros da equipe com base em suas habilidades e conhecimentos. Você pode considerar prazos, prioridades e capacidade individual para otimizar a produtividade

E mais? Cérebro ClickUp fornece avisos para atribuir tarefas aos funcionários de forma estratégica.

Por exemplo:

Prompt 1: Crie um plano de atribuição de tarefas para um novo projeto, considerando os pontos fortes e a disponibilidade de cada membro da equipe. Inclua uma linha do tempo e as dependências entre as tarefas

Crie um plano de atribuição de tarefas para um novo projeto, considerando os pontos fortes e a disponibilidade de cada membro da equipe. Inclua uma linha do tempo e as dependências entre as tarefas Sugestão 2: Elabore uma estratégia de distribuição de tarefas que equilibre a carga de trabalho com base em habilidades e conhecimentos

Elabore uma estratégia de distribuição de tarefas que equilibre a carga de trabalho com base em habilidades e conhecimentos Sugestão 3: Gere um roteiro de alocação de tarefas para projetos complexos, delineando as responsabilidades de cada membro da equipe

Definir metas e objetivos claros para as tarefas

A definição de metas e objetivos claros é o alvo de uma organização. Isso mantém os membros da sua equipe no caminho certo sem distraí-los e sempre os mantém cientes de suas prioridades.

Para simplificar, você pode definir atribuições de tarefas usando a estrutura de metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Modelo de metas SMART do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e monitorar metas para você e sua equipe.

Defina metas para você e sua equipe com o modelo de metas SMART do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Criar status personalizados , como "Crushing It" ou "Off Track", que falam a língua da sua equipe

, como "Crushing It" ou "Off Track", que falam a língua da sua equipe Adicionar até 12 campos personalizados diferentes para tornar suas metas super mensuráveis. É como dar a suas metas um boletim de notas!

para tornar suas metas super mensuráveis. É como dar a suas metas um boletim de notas! Veja o progresso de sua meta em um relance

em um relance Transforme metas grandes e assustadoras em tarefas de tamanho reduzido . De repente, "aumentar a receita em 50%" se torna uma série de etapas factíveis

. De repente, "aumentar a receita em 50%" se torna uma série de etapas factíveis Use a visualização de quadro para ver se suas metas são alcançáveis. É como uma visão panorâmica do cenário de seu projeto

para ver se suas metas são alcançáveis. É como uma visão panorâmica do cenário de seu projeto Defina marcos para manter todos no caminho certo e use a automação para acelerar as coisas. É como ter um assistente pessoal para suas metas

Priorização de tarefas com base na importância e na urgência

Nem todas as tarefas são criadas da mesma forma. Talvez você precise trabalhar em uma tarefa porque ela se tornou repentinamente uma prioridade para o CEO (importância) ou porque o prazo está se aproximando (urgência). Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajuda você a visualizar e organizar facilmente as tarefas com base em sua prioridade, status e departamento.

Obtenha visibilidade do projeto e veja quem está atribuído a uma determinada tarefa com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Este modelo organiza suas tarefas com três listas: Itens de ação, ideias e um backlog sinalizado com base na prioridade. Isso significa que você tem uma visão geral clara das principais tarefas em que deve se concentrar na mesma categoria, sem gastar muito tempo.

O modelo Task Assignment do ClickUp tem todas as ferramentas integradas para ajudar as equipes:

Categorizar tarefas por status, prioridade ou departamento

por status, prioridade ou departamento Visualizar o progresso da tarefa usando interfaces intuitivas

usando interfaces intuitivas Monitorar fluxos de trabalho com base na capacidade da equipe

com base na capacidade da equipe Otimizar processos para obter eficiência

para obter eficiência Colaboração perfeita com equipes para agendar, atribuir e concluir tarefas

Delegar tarefas a membros da equipe com as habilidades e a experiência necessárias

É importante atribuir tarefas que se alinhem com os pontos fortes e as habilidades de cada membro da equipe. Quando delegar tarefas considere não apenas seus conhecimentos, mas também sua disposição e capacidade de executá-las.

**Analise os projetos ou tarefas anteriores em que os membros da equipe se destacaram. Isso lhe dará uma visão das capacidades deles e de como podem contribuir para as novas atribuições.

Dica profissional💡: Embora seja essencial combinar as tarefas com as habilidades, considere a possibilidade de delegar tarefas que possam ajudar os membros da equipe a crescer. Isso pode melhorar o conjunto de habilidades deles e prepará-los para responsabilidades futuras.

Incentivar a contribuição da equipe e promover um senso de propriedade

O gerenciamento de projetos funciona melhor quando os membros da equipe não trabalham em silos. **Todos devem entender as responsabilidades e contribuições uns dos outros. Trata-se de trabalhar juntos em prol de um objetivo compartilhado que é maior do que qualquer tarefa individual.

Dê à sua equipe tarefas que os entusiasmem e nas quais tenham confiança. Isso os ajuda a ter um senso de propriedade e responsabilidade. Seja um líder colaborativo Incentivando-os a se mobilizarem e fornecendo as ferramentas necessárias, como treinamento e recursos. Isso aumenta o moral da equipe e torna todos mais engajados e produtivos.

Comunicação consistente durante o processo de atribuição de tarefas

É necessário manter uma comunicação consistente durante todo o processo de atribuição de tarefas. **Explique os detalhes da tarefa, as expectativas e os prazos; incentive os membros da equipe a fazer perguntas e buscar esclarecimentos

Usar a colaboração assíncrona a seu favor é o caminho a seguir. Integrar as ferramentas de comunicação da equipe ao seu sistema de gerenciamento de trabalho para aumentar a eficiência é a maneira mais fácil.

Para tornar a comunicação eficiente e fácil ao atribuir tarefas, use Comentários do ClickUp Assign .

Crie itens de ação e atribua-os aos membros da equipe com o ClickUp Assign Comments

**Esse recurso permite atribuir comentários instantaneamente aos membros da equipe e reatribuí-los ou resolvê-los diretamente em qualquer fluxo de trabalho de tarefa. Isso garante que toda a comunicação relacionada a uma tarefa permaneça organizada em um só lugar, evitando que detalhes essenciais escapem.

Implementação de acompanhamentos para garantir a conclusão da tarefa

A maioria das tarefas não é única. Um acompanhamento rápido pode servir como um check-in regular para revisar o progresso da tarefa. Outros acompanhamentos podem ser necessários para confirmar que as dependências estão sendo tratadas, garantindo a conclusão em tempo hábil. Lembretes do ClickUp facilitam o acompanhamento. Para definir o que precisa de acompanhamento, basta definir lembretes como itens de ação menores. Você pode delegar lembretes ou crie seu próprio lembrete.

Fique por dentro de seus projetos com o ClickUp Reminders

Os lembretes permitem definir a hora e a data em que você deseja ser lembrado, até mesmo adicionar arquivos relacionados à tarefa, e personalizar como e quando você gostaria de ser notificado, como, por exemplo:

Na data de vencimento

10 minutos antes

1 hora antes

Personalizado..

Não notificar

Você pode optar por delegar, excluir ou marcar os lembretes como concluídos quando a tarefa de acompanhamento for concluída.

Como atribuir tarefas aos membros da equipe

No centro da eficiência gerenciamento de tarefas é uma estrutura sólida que funciona em diferentes equipes, fluxos de trabalho e projetos. Vamos entender como você pode usar o ClickUp para gerenciar com eficácia as atribuições de tarefas entre os membros da equipe.

Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de monitorar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produtos estava fazendo, por isso começamos a procurar uma nova plataforma. Então, encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita - nem muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à sua própria maneira.

Raúl Becerra, Gerente de Produtos, Atrato

Como usar o ClickUp para delegar tarefas - passo a passo Gerenciamento eficiente de tarefas envolve planejamento meticuloso e colaboração contínua - algo difícil de conseguir com planilhas ou notas adesivas.

ClickUp Multiple Assignees (Vários responsáveis) permite que você atribua várias pessoas a tarefas, aprimorando a colaboração e o gerenciamento de tarefas.

Atribua tarefas a um ou vários membros da equipe com o recurso Multiple Assignees do ClickUp

Veja como você pode usar esse recurso:

Ativar vários responsáveis: Os administradores ou proprietários de espaços de trabalho podem ativar ou desativar o ClickApp Multiple Assignees no ClickUp

Vá para o canto superior direito, clique no menu Quick Action (Ação rápida), selecione ClickApps e encontre "Multiple Assignees" (Vários responsáveis) Ative ou desative-o

Você pode escolher quais Spaces devem ativar esse recurso Atribuir várias pessoas: Na exibição Tarefa, clique no responsável atual

Selecione os responsáveis adicionais no menu suspenso

Para remover responsáveis, passe o mouse sobre o avatar deles e clique no ícone "x" Classificar e filtrar: Com a opção Multiple Assignees (Vários responsáveis) ativada:

Classificar tarefas por vários responsáveis nas exibições de Lista e Quadro

Filtrar tarefas por vários responsáveis nas exibições de Tarefas

Ferramentas e recursos do ClickUp para atribuição de tarefas

Seja fazendo malabarismos com vários projetos ou precisando manter sua equipe no caminho certo, o abrangente agendador de tarefas do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Visualize as tarefas de acordo com suas necessidades no ClickUp Views Visualizações do ClickUp oferece mais de 15 exibições personalizáveis para ajudá-lo a visualizar suas tarefas e projetos, facilitando o controle do seu trabalho. Aqui estão as principais visualizações que você pode usar:Visualização de lista

Aumentar o envolvimento dos funcionários e melhorar o moral geral da equipe por meio da atribuição estratégica de tarefas

Aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode estar atento para melhorar o envolvimento dos funcionários ao atribuir tarefas aos membros da equipe:

Alinhe as tarefas com as metas de crescimento pessoal: Converse com os membros da sua equipe sobre as aspirações de carreira deles e atribua tarefas que se alinhem com as metas de desenvolvimento deles

Converse com os membros da sua equipe sobre as aspirações de carreira deles e atribua tarefas que se alinhem com as metas de desenvolvimento deles Rodar projetos desafiadores : Faça isso distribuindo o trabalho entre as equipes, encontrando áreas de interesse que entusiasmem cada membro da equipe e observando como suas metas mudam com o tempo. Isso pode evitar a monopolização de trabalhos interessantes e dá a todos a chance de brilhar

: Faça isso distribuindo o trabalho entre as equipes, encontrando áreas de interesse que entusiasmem cada membro da equipe e observando como suas metas mudam com o tempo. Isso pode evitar a monopolização de trabalhos interessantes e dá a todos a chance de brilhar Implemente o compartilhamento de tarefas ponto a ponto: Tomecolaboração em equipe um degrau acima, incentivando os membros da equipe a delegarem subtarefas uns aos outros. Combine membros experientes da equipe com aqueles que desejam desenvolver novas habilidades. Isso gera confiança, incentiva a colaboração e desenvolve habilidades de liderança em todos os níveis

Tomecolaboração em equipe um degrau acima, incentivando os membros da equipe a delegarem subtarefas uns aos outros. Combine membros experientes da equipe com aqueles que desejam desenvolver novas habilidades. Isso gera confiança, incentiva a colaboração e desenvolve habilidades de liderança em todos os níveis Crie oportunidades multifuncionais : Faça um esforço consciente para colaborar entre departamentos para ampliar as perspectivas, desenvolver empatia e criar uma cultura empresarial mais coesa

: Faça um esforço consciente para colaborar entre departamentos para ampliar as perspectivas, desenvolver empatia e criar uma cultura empresarial mais coesa Permitir a criação de tarefas : Torne flexível para os membros da equipe organizar tarefas de acordo com seu estilo de trabalho ou interesses, dentro do razoável. Essa autonomia pode aumentar significativamente o engajamento

: Torne flexível para os membros da equipe organizar tarefas de acordo com seu estilo de trabalho ou interesses, dentro do razoável. Essa autonomia pode aumentar significativamente o engajamento Atribuição transparente de tarefas: Certifique-se de que as contribuições individuais sejam destacadas ao apresentar projetos concluídos. Esse reconhecimento aumenta o moral e incentiva o envolvimento futuro

Atribua tarefas com eficiência com o ClickUp

A atribuição de tarefas desempenha um papel fundamental no gerenciamento eficaz de projetos e na colaboração da equipe. Você fornece clareza e responsabilidade ao atribuir tarefas, garantindo que cada membro da equipe conheça suas responsabilidades.

A alocação eficiente de tarefas agiliza os fluxos de trabalho, equilibra de forma otimizada as cargas de trabalho e permite o acompanhamento do progresso. Além disso, ela incentiva a colaboração, permitindo que os membros da equipe compartilhem percepções e obtenham melhores resultados.

O ClickUp fornece as ferramentas e os recursos necessários para agilizar esse processo. Com recursos como vários responsáveis, campos personalizados, automação e elementos de colaboração em tempo real, como ferramentas de bate-papo e comentários, é possível atribuir tarefas e garantir a colaboração em sua equipe. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!