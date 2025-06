8 modelos de orçamento gratuitos no Google Sheets e ClickUp

O planejamento manual do orçamento pode ser demorado e propenso a erros. Imagine o tempo gasto inserindo dados financeiros, incluindo despesas mensais, em um planejador de orçamento ou no Google Sheets.

Em vez de perder tempo corrigindo planilhas de orçamento, você pode usar os modelos de orçamento do Google Sheets, que automatizam os cálculos e fornecem insights úteis em questão de minutos.

Eles vêm com fórmulas, formatação e funcionalidades integradas que atendem às demandas de qualquer setor ou profissão. Você encontrará modelos de orçamento no Google Sheets para todas as suas necessidades financeiras, sejam elas mensais, anuais ou outras.

Depois de inserir suas transações em um dos modelos, você poderá ver como cada real gasto afeta suas finanças pessoais ou o crescimento do seu negócio.

Neste blog, analisaremos alguns modelos populares de orçamento do Google Sheets e suas limitações. Também compartilharemos algumas alternativas que facilitam o orçamento e a colaboração.

O que torna um modelo de orçamento do Google Sheets bom?

Um modelo de orçamento de fluxo de caixa pré-criado no Google Sheets fornece uma visão clara da sua situação financeira. Ele visualiza todo o seu orçamento em um só lugar, incluindo seus gastos, custos, economias e investimentos.

Veja por que você deve usar os modelos de orçamento do Google Sheets para controlar suas finanças, seja para uso pessoal ou comercial:

Acompanhe os gastos com eficiência: os modelos de planejamento orçamentário têm gráficos, orçamentos semanais projetados, além de previsões de economia mensais e anuais. Possuem campos para registrar dados de despesas variáveis, fluxo de caixa, gastos, receitas e lucros e perdas

Destaque dados importantes: permite destacar dados para dar destaque. Esse recurso é útil especialmente se seu contador ou consultor financeiro estiver acessando seu modelo de orçamento empresarial

Compartilhável: Você pode compartilhar facilmente esta planilha de orçamento com as partes interessadas, armazená-la no Google Docs e definir metas alcançáveis para sua pequena empresa

Maior precisão: Ajuda a evitar erros dispendiosos no orçamento das despesas mensais e garante que você tenha confiança nos seus cálculos orçamentários

Vejamos algumas funcionalidades essenciais dos modelos de orçamento gratuitos do Google Sheets:

Personalização rápida e fácil

Um bom modelo de orçamento deve permitir adicionar ou remover categorias de despesas, atualizar transações e modificar fórmulas com o mínimo de complicações.

Por exemplo, você deve ser capaz de personalizar uma planilha para funções específicas, como vendas, marketing ou finanças, e formatá-la conforme necessário. Os modelos do Google Sheets se destacam nesses aspectos, com atalhos que economizam tempo e esforço.

Informações fáceis de assimilar através da visualização de dados

Escolha um modelo de orçamento que organize as receitas e despesas por categoria e períodos específicos e que possa resumir as principais tendências. Visualizar linhas de dados em gráficos e tabelas permite obter informações importantes rapidamente.

Por exemplo, seus modelos de orçamento de projeto devem ter filtros e menus suspensos para agrupar itens de receita e despesas. Da mesma forma, eles devem destacar automaticamente as despesas que excederem um determinado limite.

Bônus: modelos de controle de despesas no Google Sheets!

Colaboração perfeita

Para permitir que os membros da equipe trabalhem juntos de forma eficaz, um modelo de orçamento do Google Sheets deve permitir o compartilhamento entre vários usuários sem lentidão. Isso ajuda as partes interessadas a tomar decisões estratégicas sem atrasos ou dependência de outras equipes para a extração de dados.

Cada detalhe do contexto é importante ao criar uma proposta de orçamento. Por exemplo, se você fez determinadas previsões baseadas em dados para as margens de lucro do próximo trimestre, esses dados no orçamento adicionam nuances à sua proposta.

Adicionar comentários ou notas aos seus modelos de orçamento do Excel pode ajudar diferentes partes interessadas a compreendê-los melhor e a tomar decisões mais rápidas.

Integrações

O modelo de orçamento certo deve permitir a importação e exportação fácil de dados para ferramentas de contabilidade, software de planejamento e análise de negócios, CRM e software de orçamento de projetos.

Três modelos de orçamento no Google Sheets

Aqui estão os modelos de orçamento do Google Sheets, que são flexíveis e fáceis de usar:

1. Modelo de orçamento mensal do Google Sheets por Template.net

Precisa acompanhar as compras em relação aos gastos orçados em tempo real? O modelo de orçamento mensal da Template.net permite detalhar suas transações e calcular automaticamente o total de saídas.

Insira o mês, os detalhes do item e o valor real gasto. Se você definir um limite, ele calculará a diferença e mostrará qualquer valor extra que você possa ter gasto. Com base nas tendências do mês até o momento, você pode rapidamente fazer uma anotação para si mesmo sobre como melhorar no mês seguinte. Também há espaço para adicionar comentários na parte inferior.

Este modelo é uma ferramenta valiosa para o seu processo de orçamento porque:

Permite comparar facilmente o fluxo de caixa de entrada e saída com um layout simples

Acompanha o orçamento da sua casa e também pode ser usado como um modelo de orçamento mensal pessoal para acompanhar receitas e despesas

2. Modelo de orçamento inicial do Google Sheets por Template.net

Os primeiros meses são cruciais para qualquer startup. Inicialmente, você pode não ter dados suficientes para entender os padrões de fluxo de caixa, o que pode complicar o planejamento financeiro. O modelo de orçamento para startups da Template.net categoriza despesas únicas, como licenças, e despesas contínuas, como folha de pagamento ou aluguel, em diferentes rubricas.

Insira o custo estimado e o custo real para itens específicos e o modelo de relatório de despesas calculará automaticamente a diferença entre os dois e a exibirá. Assim, ele mostra claramente como cada componente afeta o fluxo de caixa e ajuda você a fazer projeções orçamentárias iniciais.

Este modelo de orçamento funciona porque:

Permite diferenciar entre despesas imediatas e despesas recorrentes. Isso significa que você pode alocar fundos estrategicamente com base no desempenho passado e nas necessidades futuras da empresa

Permite estimar limites orçamentários de forma realista com base nas prioridades comerciais e nos fundos disponíveis

3. Modelo de orçamento empresarial no Google Sheets por Template.net

O modelo de orçamento empresarial da Template.net calcula automaticamente as despesas e receitas totais para lhe dar uma visão clara dos fundos disponíveis.

Um gráfico visual prático mostra a divisão percentual entre vários itens de despesas, poupanças e dívidas. Possui seções dedicadas para acompanhar e categorizar despesas e receitas.

O modelo de orçamento funciona porque:

Divide as despesas mensais por categoria, proporcionando clareza aos tomadores de decisão

Preveja o fluxo de caixa futuro com base em dados históricos

Calcula automaticamente a variação entre os gastos orçados e os gastos reais

Ajudam você a definir metas orçamentárias mensais realistas e alcançá-las

Embora esses modelos do Google Sheets para gerenciamento de projetos e orçamento sejam geralmente simples, eles têm suas limitações.

Vamos analisar os desafios de usar modelos de orçamento no Google Sheets.

Limitações do uso do Google Sheets/Docs para orçamentos

Funções limitadas de análise de dados

Os modelos de orçamento do Google Sheets não possuem funções específicas para finanças que são úteis ao criar um orçamento. Por exemplo, se você estivesse calculando taxas de juros ou pagamentos de empréstimos, teria que fazer isso sem funções como PPMT e IMPT.

Além disso, as tabelas dinâmicas e macros do Google Sheets têm menos funções do que o Excel, tornando os modelos do Google Sheets menos adequados para tarefas complexas de orçamento.

Baixa escalabilidade

O Google Sheets pode começar a ficar lento com grandes quantidades de dados, afetando certas funções. Você terá que usar modelos de planilhas para cálculos complexos, voltando à estaca zero: exportar dados manualmente, formatá-los e compartilhá-los como anexos com o resto da sua equipe.

Para uma organização em crescimento, os modelos de orçamento do Google Sheets carecem de capacidade de resposta e flexibilidade.

Personalização limitada

O Google Sheets é menos personalizável quando se trata de formatação e visualização de dados. Você pode ter que se contentar com tabelas e gráficos básicos com menos cores e estilos. Se você deseja usar formatos numéricos personalizados para destacar despesas que excedem um determinado limite, o Google Sheets oferece menos opções do que o Excel.

Integração deficiente

Você precisa de um complemento de terceiros para integrar folha de pagamento, contabilidade e outras ferramentas ao seu modelo de documento do Google Sheets, o que cria problemas de integridade dos dados. A outra alternativa ao usar modelos para o Google é copiar e colar os dados manualmente, o que é impraticável ao trabalhar com grandes conjuntos de dados.

Como o ClickUp se compara ao Google Sheets como alternativa para orçamentos

Embora os três modelos de orçamento do Google Sheets sejam ótimos para iniciantes, suas limitações prejudicam a produtividade. Felizmente, temos cinco modelos de orçamento gratuitos no ClickUp que são alternativas atraentes ao Google Sheets.

Desde o gerenciamento do seu orçamento pessoal até orçamentos de projetos, aqui está a nossa lista de modelos gratuitos do ClickUp para gerenciamento financeiro.

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe as receitas e despesas mensais e otimize os gastos com o modelo de orçamento simples do ClickUp

Imagine que você começou um trabalho paralelo e deseja controlar todas as suas receitas e despesas em uma planilha. Pode parecer complicado, mas não precisa ser. O modelo de orçamento simples do ClickUp permite registrar receitas e despesas em um só lugar e controlá-las mensalmente.

Ele soma os totais mensais para mostrar quanto você ganhou e gastou desde o início do ano. Como proprietário de uma empresa, você pode usar este modelo para medir o fluxo de caixa, definir metas financeiras realistas e simplificar o planejamento estratégico.

O modelo vem com várias visualizações de lista e campos personalizados, fornecendo as informações de que você precisa:

A visualização Plano orçamentário mostra todas as transações realizadas durante o ano, servindo também como um modelo de orçamento anual

A visualização Receitas mostra as receitas de várias fontes

A visualização Despesas mostra todas as despesas

Você pode usar menus suspensos para filtrar categorias específicas de transações ou receitas.

2. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Baixe este modelo Controle os custos do negócio e maximize os lucros com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

O orçamento empresarial fornece uma visão geral da saúde financeira de uma empresa, projetando despesas e receitas. Se você tem uma empresa com várias lojas, o modelo de orçamento empresarial do ClickUp oferece uma visão geral de todas as despesas da empresa e permite detalhar cada loja individualmente.

Isso ajuda você a identificar possíveis perdas de receita e compreender o impacto geral nos negócios.

Usando várias visualizações personalizadas, você também pode analisar as vendas em relação às despesas operacionais para entender completamente o fluxo de caixa da sua empresa.

Este modelo oferece:

Uma análise detalhada das receitas e despesas por loja, mostrando a diferença geral

A capacidade de acompanhar o desempenho real em relação ao desempenho planejado

A capacidade de identificar áreas para otimização e redução de custos

Clareza sobre as áreas que precisam de mais gastos

Use este modelo como seu balanço patrimonial para acompanhar o desempenho real da sua empresa em relação às metas planejadas. Este modelo de proposta orçamentária pode ser usado para implementar estratégias de redução de custos e otimizar despesas para o crescimento a longo prazo.

Bônus: Este modelo abrangente organiza seus dados financeiros e ajuda você a comparar o desempenho financeiro com registros históricos.

3. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Baixe este modelo Conclua projetos dentro do prazo e do orçamento com o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Como gerente de projetos, o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp ajuda você a estimar e acompanhar os custos reais do projeto em várias fases e garante que o projeto permaneça dentro do orçamento.

A guia Orçamento mostra uma divisão dos custos orçados e reais para cada categoria. Para entender possíveis gargalos, use a guia Cronograma do projeto, que exibe tarefas individuais e dependências por meio de um gráfico de Gantt. Você pode visualizar o status das tarefas, bem como os principais marcos.

A guia Status das atividades mostra o nível de prioridade e as responsabilidades de cada tarefa.

Use este modelo de orçamento anual para obter:

Visão geral abrangente dos resultados do projeto e seus custos associados, permitindo uma melhor previsão e gestão do orçamento

Visibilidade de quaisquer riscos ou desafios potenciais para estimar despesas gerais e atrasos

Uma compreensão clara do potencial de redução de custos e aumento da eficiência

4. Modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Baixe este modelo Compare o desempenho atual com as tendências históricas usando o modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Como proprietário de uma empresa, o modelo de relatório orçamentário do ClickUp permite medir o desempenho do mês atual em relação ao ano inteiro (acumulado no ano) por meio de métricas importantes e metas de negócios.

Ele acompanha o desempenho em relação à meta e calcula a diferença. Você obtém uma comparação lado a lado com os registros do ano até o momento e pode ver imediatamente se está no caminho certo para atingir a meta no final do ano. Ele permite que você anote suas observações e "lições aprendidas" enquanto analisa os dados.

No nível operacional, este modelo:

Ajudam você a tomar decisões mais informadas e alocar recursos com mais eficiência

Facilita a identificação de possíveis problemas e gastos excessivos antes que eles ocorram

Oferece uma visão geral mais detalhada da sua situação financeira para as partes interessadas

Ajudam a identificar maneiras de otimizar os preços para atingir as metas de negócios

Leia mais: 10 modelos gratuitos de lista de preços e folha de preços no Word, Google Docs e ClickUp

5. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Baixe este modelo Obtenha uma visão geral dos custos detalhados do projeto com o modelo de proposta de orçamento do ClickUp

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp fornece uma visão geral dos gastos em cada etapa do projeto para que todas as partes interessadas possam avaliar sua viabilidade. Ele também ajuda a esclarecer a receita projetada em relação aos custos.

Com este modelo, você pode:

Calcule custos fixos e recorrentes com precisão usando fórmulas e funções integradas

Insira dados comerciais para desenvolver propostas completas rapidamente. Os status e visualizações personalizados do ClickUp facilitam a colaboração com sua equipe em aspectos importantes

Melhore o acompanhamento de propostas orçamentárias e o gerenciamento de projetos com comentários, links de tarefas, automação e ferramentas de IA integradas para automação de tarefas

Bônus: O assistente de IA integrado do ClickUp, ClickUp Brain, como seu gerente de projetos de IA, ajuda a automatizar aspectos repetitivos, como criar resumos de projetos, preencher dependências, alocar cronogramas, atribuir tarefas e criar subtarefas, para que você dedique mais tempo à análise dos resultados. Crie uma proposta de orçamento com o ClickUp Brain

Aqui estão algumas sugestões de IA para ajudá-lo a preparar previsões e projeções financeiras: Desenvolva um modelo detalhado de previsão e projeção financeira que inclua receitas, despesas e projeções de fluxo de caixa para o próximo [insira o período]. Garanta a precisão e a confiabilidade incorporando dados históricos e tendências do setor: [insira detalhes específicos do negócio]

Prepare um relatório abrangente de projeções financeiras que descreva as metas de receita, a composição das despesas e as previsões de lucratividade para o próximo [insira o período]. Destaque os principais indicadores de desempenho e realize análises de cenários para avaliar diferentes resultados comerciais: [insira dados financeiros específicos]

Analise dados financeiros históricos e tendências de mercado para gerar previsões precisas de receitas e projeções de despesas para [inserir período]. Identifique os principais fatores que influenciam o desempenho financeiro e forneça insights sobre oportunidades e riscos potenciais de crescimento: [inserir detalhes específicos do projeto ou negócio]

Planejamento financeiro facilitado com os modelos do ClickUp

Para um planejamento financeiro eficaz, você precisa ter controle total sobre como seus dados de receitas e despesas são detalhados, relatados e visualizados.

Os modelos de orçamento mensal do ClickUp sincronizam-se perfeitamente com seus fluxos de trabalho financeiros e ajudam você a avaliar com precisão o impacto a longo prazo das suas decisões. Eles também ajudam a identificar novas oportunidades para otimização de receitas, controle de custos, orçamento mensal ou semanal e orçamento para eventos em um ambiente empresarial.

A melhor parte: eles são gratuitos.

Confira os modelos gratuitos de planejamento financeiro do ClickUp para facilitar seu orçamento.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.