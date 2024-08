ClickUp vs. Miro: Qual ferramenta de quadro branco escolher em 2024?

Se você ainda está rabiscando suas ideias em um quadro branco físico, está perdendo a conveniência e a facilidade dos quadros virtuais.

Os quadros brancos antigos são úteis, mas têm espaço limitado. É fácil perder suas ideias nos quadros durante o brainstorming. Além disso, eles não funcionam quando você tem uma força de trabalho remota. Os quadros brancos virtuais resolvem esses problemas e oferecem mais recursos. Eles ajudam você e sua equipe a colaborar, fazer brainstorming de ideias e permitem que você dê aos seus pensamentos uma representação visual.

Mas com tantas ferramentas de quadro branco disponíveis, é muito difícil escolher a ferramenta perfeita que atenda (ou exceda) suas necessidades e expectativas. É exatamente aí que podemos ajudar!

Neste blog, exploraremos duas ferramentas de quadro branco populares: ClickUp vs. Miro. Destacaremos seus recursos, diferenças, preços e outros detalhes para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é o ClickUp?

Substitua vários aplicativos pelo ClickUp, uma ferramenta completa de produtividade e colaboração

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, projetada para capacitar a colaboração em equipe e gerenciar vários projetos com facilidade.

Ele ajuda a simplificar os fluxos de trabalho, fornecendo um espaço centralizado para todas as atividades e recursos relacionados a projetos, como brainstorming de ideias, criação de tarefas, documentos e apresentações, acompanhamento do progresso do projeto, gerenciamento de metas do projeto e muito mais.

O espaço de trabalho conectado do ClickUp simplifica planos de projetos complexos, permitindo que as equipes colaborem em tempo real, mantenham a visibilidade do projeto e mantenham todos alinhados com as metas do projeto.

Além das funcionalidades de colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho, o ClickUp fornece recursos prontos para uso

modelos de quadro branco

para planejamento e ideação que permitem que você comece com o pé direito. Esses e outros recursos o tornam uma ferramenta ideal para brainstorming, colaboração e muito mais.

Continue lendo para ver um detalhamento dos recursos do ClickUp que o tornam uma ferramenta de quadro branco perfeita e um sólido software de gerenciamento de projetos.

Recursos do ClickUp

O ClickUp, como um

software de colaboração visual

com recursos de gerenciamento de projetos, é adequado para muitas organizações com diferentes tamanhos de equipe e necessidades. Aqui estão alguns de seus melhores recursos.

Característica nº 1: Visualização

Visualize suas ideias de projeto, fluxos de trabalho e processos usando o

Mapas mentais do ClickUp

. Crie processos passo a passo, conecte tarefas e gerencie-os facilmente em uma interface de arrastar e soltar sem alternar para outras visualizações.

Gere mapas mentais personalizados com o ClickUp para planejar ideias e mapear fluxos de trabalho

Você também pode compartilhar seus mapas mentais com equipes dentro do seu espaço de trabalho e vinculá-los a comentários e documentos específicos para entender melhor as tarefas.

Feature #2: Brainstorming e colaboração

Quadros brancos ClickUp

facilitam a conversão de ideias em ações. Eles oferecem aos usuários a tela perfeita para colaborar e idealizar em tempo real, adicionar notas, imagens e links, conectar vários itens, criar roteiros, fluxos de trabalho e muito mais para visualizar conceitos e aumentar a criatividade.

Planeje e execute suas ideias com os quadros brancos ClickUp

Além da ideação e do planejamento, você pode executar ideias rapidamente criando tarefas a partir dos quadros brancos. Adicione documentos, links e imagens às tarefas para fornecer mais contexto à sua equipe.

Feature #3: Eficiência com criatividade

O ClickUp oferece uma vasta biblioteca de mais de 1000 modelos para ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez e eficiência. Há várias categorias de

Tema do ClickUp

l

ates

como marketing, gerenciamento de projetos, operações, criação e design, etc. para escolher. Além disso, você pode criar modelos personalizados para as coisas que precisa fazer com frequência para evitar criar tudo do zero em seu próximo projeto.

Faça brainstorming e capture ideias entre equipes em uma visão unificada com o modelo de brainstorming ClickUp Sprint Retrospective

Por exemplo, o modelo

Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint

simplifica a revisão e a análise dos sprints do seu projeto para garantir que tudo esteja no caminho certo. Esse modelo de quadro branco ajuda a fazer um brainstorming de ideias para melhorar os resultados do sprint, identificar tendências de desempenho em vários sprints e acompanhar o progresso para garantir a produtividade da equipe. Você também pode identificar problemas que afetam o desempenho da equipe e resolvê-los imediatamente. Experimente este modelo em sua próxima retroatividade!

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

O que é o Miro?

via Miro O Miro é um aplicativo digital

quadro branco para gerenciamento de projetos

que permite que as equipes façam brainstorming de ideias e colaborem visualmente. Ele fornece um espaço de trabalho onde as equipes podem planejar e criar estratégias para projetos, definir metas e dependências, visualizar dados e criar fluxos de trabalho.

A plataforma oferece diferentes ferramentas e elementos visuais, permitindo que você crie fluxogramas, mapas mentais e diagramas para suas sessões de brainstorming.

O Miro funciona perfeitamente com o ClickUp

permitindo que você transforme seus fluxogramas e diagramas do Miro em

Tarefas do ClickUp

mantendo tudo organizado e acessível em um só lugar.

Recursos do Miro

O Miro é uma plataforma de colaboração digital para que as equipes façam brainstorming, criem e planejem projetos em conjunto. O Miro oferece vários recursos em seus diversos planos de preços. Aqui estão alguns deles.

Recurso nº 1: Brainstorming e colaboração

Quadro branco on-line via Miro O Miro oferece um espaço compartilhado para que as equipes colaborem e visualizem ideias complexas usando notas adesivas, telas interativas, diagramas, imagens, GIFs, planilhas e documentos. O quadro do Miro é uma tela infinita que permite que as equipes colaborem sem restrição de espaço. Além disso, o Miro converte quadros brancos físicos e notas adesivas escritas à mão em cartões Jira on-line ou tabelas CSV.

Feature #2: Visualization

Mapa mental via mapa mental O mind map maker e a ferramenta wireframe do Miro permitem que as equipes mapeiem ideias usando fluxogramas e imagens e criem protótipos para telas de produtos e páginas de sites. Anote ideias em notas adesivas, mapeie fluxos de usuários e colabore com equipes para criar wireframes e mapas mentais. Você pode compartilhá-los com as partes interessadas e fazer iterações com base no feedback.

Característica nº 3: Eficiência com criatividade

O Miro oferece uma biblioteca de modelos prontos para padronizar processos e ajudar as equipes a colaborar com eficiência. De mapas mentais e fluxogramas a estruturas Kanban e modelos de reuniões de equipe, o Miro oferece mais de 500 modelos em diferentes categorias. Você também pode criar modelos personalizados e acessar os modelos da comunidade do Miro no Miroverse. O Miroverse é um vasto repositório de modelos criados por usuários que atendem a setores e tipos de projetos específicos.

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Negócio : $16/mês por membro

: $16/mês por membro Empresa: Preços personalizados

ClickUp Vs. Miro: Comparação de recursos

A principal diferença entre o ClickUp e o Miro é que o Miro oferece um quadro branco digital no qual as equipes podem projetar e criar produtos. Por outro lado, o ClickUp é uma ferramenta de produtividade com um recurso de quadro branco. Ele ajuda várias pessoas a colaborar em uma única plataforma para idealizar e executar projetos complexos.

Quadros brancos personalizáveis

ClickUp

O quadro branco do ClickUp permite que você desenhe fluxogramas, diagramas e até mesmo rabiscos em uma tela infinita. Você também pode usar formas e converter textos e notas adesivas em tarefas. Ele é um dos

melhores softwares de quadro branco

que também oferece gerenciamento de tarefas e de fluxo de trabalho, definição de metas, relatórios e análises etc., preenchendo a lacuna entre o brainstorming e a execução de ideias. Em resumo, o ClickUp é um

Alternativa Miro

que substitui aplicativos desconectados por uma única plataforma.

Miro

O Miro é um software de quadro branco e colaboração on-line com recursos como videoconferência e wireframing, adequado para sessões de brainstorming. Ele permite armazenar suas ideias usando notas adesivas, desenhos, formas, ferramentas de diagramação, etc., em um espaço centralizado e personalizável.

O Miro não oferece gerenciamento de tarefas, embora você possa exportar um quadro do Miro usando ferramentas como ClickUp, Jira e Trello para criar tarefas.

Vencedor da primeira rodada do ClickUp vs. Miro

O ClickUp é um claro vencedor porque permite que você execute suas ideias diretamente dos quadros brancos criando tarefas. Você pode organizar suas ideias no quadro branco e criar tarefas/subtarefas e fluxos de trabalho.

Colaboração em tempo real

Crie bate-papos individuais e em grupo com colegas de equipe, compartilhe anexos e contextualize conversas com o ClickUp Chat View

ClickUp

Os robustos recursos de colaboração do ClickUp concentram-se em brainstorming, planejamento e gerenciamento de ideias com a ajuda de quadros Kanban, gráficos de Gantt, subtarefas de tarefas, visualizações de calendário, painéis personalizáveis e outras ferramentas visuais de gerenciamento de projetos. A plataforma oferece uma ampla gama de recursos, como bate-papo integrado, editor de documentos, compartilhamento e gravação de tela, controle de tempo e muito mais para facilitar a colaboração em tempo real.

Miro

O Miro enfatiza a colaboração em tempo real, a geração de ideias e a inovação. Ele oferece ferramentas como cursores compartilhados, bate-papo, chamadas de vídeo no aplicativo, compartilhamento de tela, anotações, apresentações interativas, etc., para aprimorar a colaboração e o feedback.

Aqui está um exemplo do Miro vs. ClickUp. Digamos que sua equipe esteja trabalhando em uma campanha de marketing. Com o ClickUp, eles podem colaborar para fazer brainstorming, planejar, gerenciar e acompanhar o projeto usando quadros brancos, roteiros, gráficos de Gantt, tarefas, documentos, formulários de feedback, painéis, insights com IA e muito mais. Com o software Miro, eles podem usar a tela digital para dar vida às suas ideias e colaborar no brainstorming, no planejamento e na iteração. Em resumo, o ClickUp pode ser uma alternativa ao Miro, mas o Miro não pode fazer o que o ClickUp pode.

Vencedor da segunda rodada do ClickUp vs. Miro

O ClickUp deve ser o vencedor aqui porque oferece recursos de colaboração mais avançados do que o Miro. Enquanto o Miro se concentra na colaboração visual, o ClickUp permite que você colabore em tarefas de projeto, feedback, roteiros e muito mais.

Mapas mentais

ClickUp

Os mapas mentais do ClickUp o ajudam a organizar, visualizar, dividir ideias, conectar tarefas e dar uma estrutura sólida à sua visão. Eles permitem adicionar texto, formas, ícones, imagens, links e anexos com a funcionalidade fácil de arrastar e soltar. A integração dos mind maps com todo o pacote de gerenciamento de projetos faz do ClickUp o

melhor software de mapeamento mental

. Você também pode compartilhá-los entre documentos, comentários e tarefas, tornando-os facilmente acessíveis no espaço de trabalho.

Miro

Os mapas mentais do Miro facilitam o brainstorming. Embora ofereçam recursos semelhantes, os mapas mentais não são uma alternativa aos mapas mentais do ClickUp. Eles se integram com recursos limitados do Miro, como modelos e quadros brancos. Você pode compartilhar os mapas mentais por meio de vários sites e ferramentas como Notion, Teams e Confluence.

Vencedor da terceira rodada do ClickUp vs. Miro

O ClickUp vence aqui porque os mapas mentais do ClickUp se integram a todos os recursos da suíte ClickUp, ao contrário do Miro, que tem integrações limitadas.

Retrospectivas

Gerencie facilmente roteiros de produtos, backlogs, sprints, design de UX e muito mais com o ClickUp

ClickUp

O ClickUp fornece um espaço dedicado para retrospectivas de sprint onde as equipes podem adicionar comentários e notas, discutir itens de ação e atribuí-los aos membros da equipe por meio de recursos de gerenciamento de tarefas. A plataforma também oferece modelos personalizáveis e

exemplos de retrospectivas de sprint

que permitem que as equipes colaborem, pensem criticamente e aprimorem os sprints para obter melhores resultados. Além disso, você pode gerar relatórios de retrospectiva de impressão com

Cérebro ClickUp

o assistente de IA integrado, para evitar a recorrência de erros.

Miro

As retrospectivas do Miro são mais visuais. Você pode executar retrospectivas com modelos do Miro para identificar o que funcionou e o que não funcionou. Use quadros brancos para criar

ideias de retrospectiva

e grupos de tópicos, categorizando problemas ou tarefas por palavra-chave, tags, cores, etc., e compartilhá-los com as equipes para melhorar a inovação. O Miro também oferece ferramentas como cronômetros e avisos para orientar o processo de retrospectiva.

Vencedor da quarta rodada do ClickUp vs. Miro

As retrospectivas de sprint dedicadas do ClickUp vencem aqui porque permitem que as equipes colaborem, discutam, compartilhem e executem itens de ação, ao contrário do Miro, que oferece retrospectivas mais visuais.

Assistente alimentado por IA

Use o ClickUp Brain para cuidar de todas as suas tarefas relacionadas à IA, desde a redação até o trabalho administrativo

ClickUp

O ClickUp Brain se integra por meio da plataforma e você pode iniciá-lo em qualquer lugar. Use o bate-papo com IA para obter respostas para suas consultas relacionadas a tarefas, documentos ou projetos. Automatize trabalhos como resumos de tarefas, extraindo os principais temas de tópicos de e-mail, encontrando insights importantes em documentos extensos, gerando atualizações para a equipe etc. Você também pode criar automação personalizada descrevendo os processos que deseja colocar no piloto automático.

Miro

o Miro Assist, um novo recurso de IA em versão beta, funciona com o conteúdo existente em seu quadro. Sua IA pode extrair insights de resultados retroativos, resumir notas adesivas, identificar tendências e agrupar notas adesivas em clusters. Ele também pode automatizar a geração de mapas mentais, diagramas de sequência, apresentações e listas de ações.

Vencedor da rodada ClickUp vs. Miro 5

O ClickUp Brain é claramente o vencedor aqui, pois é mais rico em recursos do que o Miro Assist. Você pode usá-lo em qualquer lugar dentro do ClickUp para automatizar processos, escrever documentos de projetos e fazer perguntas relacionadas a projetos. O ClickUp Brain é um assistente de IA completo em todos os recursos do ClickUp, enquanto o Miro AI limita-se ao brainstorming e à colaboração visual dentro do próprio Miro.

Preço

Classificações e avaliações de clientes

ClickUp

G2 : 4.7 de 5 (9500 + avaliações)

: 4.7 de 5 (9500 + avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 4.000 avaliações)

Miro

G2 : 4.8 de 5 (mais de 5.600 avaliações)

: 4.8 de 5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 1500 avaliações)

Comparações relacionadas

Além desta comparação entre o Miro e o ClickUp, também comparamos o Miro com algumas plataformas populares de colaboração visual. Vamos descobrir como o Miro se compara a cada uma delas:

Miro vs. Mural : Tanto o Miro quanto o Mural se concentram no aprimoramento da colaboração em equipe. Eles têm muitas semelhanças e apenas algumas diferenças. Se você for um iniciante em ferramentas de colaboração visual, a escolha do Miro ou do Mural pode parecer um pouco complicada

Miro vs. Notion : Se quiser conduzir uma sessão de brainstorming em equipe, o Miro é a ferramenta de colaboração visual de que você precisa. O Notion é uma ferramenta multifuncional de anotações com colaboração visual, banco de dados e gerenciamento de tarefas, além de uma tela compartilhada para necessidades pessoais e comerciais

Miro vs. Milanote : Para projetos criativos, os quadros visuais e de humor do Milanote são os melhores para ideação e colaboração visual. O Miro é um espaço de trabalho com informações centralizadas para integração, colaboração e gerenciamento de trabalho

Miro vs. Jira : O Miro é a melhor opção se você quiser conduzir sessões eficientes de brainstorming com suas equipes colaborando em ideias. O Jira é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com recursos robustos de gerenciamento de tarefas

Miro vs. Jamboard : Enquanto o Miro oferece recursos abrangentes e mais integrações com ferramentas de produtividade, o ponto forte do Jamboard é sua integração com o Google Workspace. No entanto, com o encerramento do Jamboard pelo Google, essa não é mais uma opção.

Miro vs. Lucidchart : O Miro é uma ferramenta de quadro branco digital que oferece recursos de colaboração, e o Lucidchart é uma ferramenta de diagramação em primeiro lugar. Com o Lucidchart, você pode vincular seus recursos visuais a dados em tempo real - um recurso que não existe no Miro. Mas o Miro oferece videoconferência integrada que o Lucidchart não tem

ClickUp Vs. Miro no Reddit

Analisamos os tópicos do Reddit para descobrir o que os usuários pensam sobre o Miro e o ClickUp, e descobrimos que os usuários utilizam as duas plataformas para fins específicos. Muitos usuários concordam que o ClickUp oferece recursos mais robustos:

O ClickUp é perfeito para gerenciamento de tarefas, centralização de tarefas, controle de tempo e relatórios de tempo.

Redditor Outros usuários concordam que os quadros Miro são melhores para visualizar ideias e tarefas:

O Miro está lá apenas para visualizar como as tarefas do sprint se encaixam.

Redditor

De modo geral, as plataformas Miro e ClickUp são conhecidas pelos usuários por seus recursos de visualização e gerenciamento de tarefas. Enquanto o Miro é a opção para quadros brancos, o ClickUp oferece recursos de quadro branco e de gerenciamento de tarefas, eliminando a necessidade de ferramentas diferentes.

Qual ferramenta de quadro branco reina suprema?

Exploramos duas ferramentas e descobrimos a que conquista tudo - é o ClickUp!

Na batalha entre o ClickUp e o Miro, o ClickUp é a escolha ideal porque oferece mais do que apenas quadros brancos em uma única plataforma.

Embora o Miro ofereça quadros brancos intuitivos e fáceis de usar com vários recursos criativos, ele não atende aos requisitos de gerenciamento de projetos. Ele apenas ajuda os usuários a visualizar e organizar ideias. Portanto, embora os usuários possam estruturar suas ideias no Miro, eles precisam de ferramentas como o ClickUp para planejá-las e executá-las perfeitamente.

O ClickUp oferece uma solução única em que as equipes podem fazer brainstorming, visualizar e estruturar ideias, planejar projetos, executá-los e acompanhá-los até a entrega. A ferramenta de produtividade do ClickUp com IA integrada tem tudo o que você precisa para trabalhar com eficiência e acelerar as entregas. A ferramenta tem recursos de dimensionamento que podem acomodar suas necessidades comerciais em evolução.

Quer saber como?

hoje mesmo!