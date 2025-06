Revisão do Sprint vs. Retrospectiva: Qual é a diferença?

Você lidera uma equipe de desenvolvimento de software que passa mais tempo em reuniões do que no trabalho propriamente dito. Você desperdiça tempo e energia preciosos gerenciando constantemente requisitos em constante mudança e atualizando as partes interessadas sobre o andamento do projeto.

Você se identifica com isso?

É aqui que a metodologia ágil vem em seu socorro.

Para garantir um progresso tranquilo, o Scrum, uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, utiliza várias reuniões, cada uma com um objetivo específico. Dessas, as duas etapas finais da estrutura do Scrum são as revisões de sprint e as retrospectivas de sprint.

Equipes ágeis que desenvolvem produtos completos devem compreender o papel dessas cerimônias ágeis e a diferença entre a revisão do Sprint e a retrospectiva do Sprint para o sucesso do projeto.

Este guia aborda as diferenças entre a revisão de sprint e a retrospectiva, alguns desafios comuns enfrentados com elas e ferramentas para conduzir os eventos de sprint.

Revisão do Sprint vs. Retrospectiva: Em resumo

Revisão do sprint Retrospectiva do Sprint Realizada no final de um Sprint, onde o incremento do produto é demonstrado e o feedback das partes interessadas é incorporado Realizada após a revisão do Sprint, as equipes Scrum avaliam e discutem os fluxos de trabalho e o desempenho para criar fluxos de trabalho e processos melhores para o próximo Sprint O terceiro evento do Scrum, realizado no final de um Sprint O evento final do Scrum, realizado após uma revisão do Sprint Analise o progresso do produto e defina os próximos passos para a direção do produto Avalie o progresso e o desempenho da equipe Equipe Scrum, Scrum Master, Product Owner e partes interessadas Scrum master, equipe Scrum e proprietário do produto Concentra-se no "o quê", ou seja, no produto, com o objetivo de garantir que ele atenda às expectativas das partes interessadas ou do cliente Concentra-se no "como", ou seja, no processo, para discutir e incorporar possíveis melhorias internamente 1-2 horas, de acordo com a duração do Sprint Normalmente, cerca de 1,5 horas Apresente o produto em desenvolvimento às partes interessadas e atualize o backlog do produto Discuta e implemente melhorias no processo

A principal diferença entre a revisão do sprint e a retrospectiva

A revisão do sprint e as retrospectivas desempenham papéis importantes na estrutura Agile Scrum. Elas são projetadas para atender a diferentes objetivos e se concentrar em diferentes elementos do ciclo do sprint.

Aqui estão as principais diferenças entre a revisão de sprint e a retrospectiva:

Significado

Revisão do Sprint

Uma reunião de revisão do Sprint ocorre no final de um Sprint, onde os membros da equipe Scrum e o proprietário do produto se reúnem para demonstrar seu produto às partes interessadas. Com base no feedback das partes interessadas, a equipe Scrum revisa o incremento do produto e incorpora o backlog do produto.

Retrospectiva

Por outro lado, uma retrospectiva segue uma revisão do Sprint. A equipe Scrum se reúne para discutir seu desempenho no Sprint anterior e analisar o escopo para melhorar os processos futuros. As reuniões retrospectivas geralmente abrigam discussões sobre o que deu certo e o que não deu. Elas servem principalmente para refletir sobre como melhorar a dinâmica e os processos da equipe.

Equipes diferentes seguem exemplos e modelos diferentes de retrospectiva de Sprint para experimentar e determinar o que funciona melhor para elas.

Por exemplo, você pode usar a retrospectiva Mad Sad Glad Sprint para sua equipe. Isso ajuda a abordar possíveis fatores de estresse, bloqueadores de processos e o moral geral da equipe em relação à forma como todos trabalharam juntos no Sprint anterior.

Participantes

Revisão do sprint

Uma revisão de Sprint envolve a equipe Scrum, as partes interessadas e o proprietário do produto.

Os membros da equipe Scrum apresentam o incremento do produto às partes interessadas. Eles recebem feedback e compartilham quaisquer desafios enfrentados no processo de desenvolvimento

O proprietário do produto garante que o backlog do produto seja adaptado de acordo com o feedback fornecido pelas partes interessadas

Retrospectiva

Apenas a equipe Scrum participa de uma reunião retrospectiva do Sprint. Trata-se de uma discussão aberta com os membros da equipe Scrum sobre áreas de melhoria e insights, sem qualquer participação externa.

Foco

Revisão do sprint

A revisão do Sprint, no final de cada Sprint, concentra-se no que foi entregue. A equipe avalia se a alocação da carga de trabalho foi justa, se os objetivos foram alcançados e se a definição de "entregue" e "concluído" precisa ser alterada.

Retrospectiva

A retrospectiva do Sprint concentra-se no processo e no lado humano da implementação. Enquanto os Sprints tratam do trabalho em equipe, as retrospectivas tentam identificar áreas que podem ser melhoradas, problemas que podem ter afetado o sucesso e como melhorar nos próximos Sprints.

Em cada retrospectiva, você procura pequenas maneiras de melhorar para que, com o tempo, pequenas melhorias se acumulem e se tornem significativas.

Estrutura e agenda da reunião

Revisão do sprint

A equipe Scrum, que inclui os desenvolvedores, apresenta um produto e/ou um recurso aos stakeholders

A equipe define claramente se a meta do Sprint foi concluída ou não, além de explicar o que não foi concluído

Em seguida, as partes interessadas compartilham seus comentários e fazem perguntas à equipe Scrum

Para ajudar a equipe de desenvolvimento, as partes interessadas e o proprietário do produto a compartilhar insights importantes, como dados de clientes e necessidades do mercado, que serão úteis nos próximos ciclos do Sprint e projetos de desenvolvimento

Veja como será a agenda da reunião para uma revisão de Sprint:

Abrir a reunião Comece com uma saudação e uma rápida introdução à revisão Apresentar as partes interessadas Apresente rapidamente todas as partes interessadas para garantir que a equipe saiba quem está presente Defina o contexto O Scrum Master definirá a agenda da reunião Revisar incrementos do produto A equipe de desenvolvimento Scrum apresenta os incrementos implementados e pode fazer uma demonstração do produto/recurso Feedback sobre o produto As partes interessadas compartilham feedback e todos discutem o que funcionou e o que não está funcionando, além de identificar oportunidades para melhorias contínuas Revisão do backlog O proprietário do produto analisa o backlog do produto e define as datas de conclusão

Baixe este modelo O modelo de agenda para reuniões de revisão de sprint no ClickUp garante que suas reuniões de revisão de sprint sejam produtivas, colaborativas e focadas na melhoria contínua

O modelo de agenda de reunião de revisão de sprint da ClickUp ajuda você a conduzir e documentar suas reuniões de revisão de sprint com eficácia. Veja como este modelo de reunião de planejamento de Sprint, ideal para iniciantes, aprimora seu processo de desenvolvimento ágil: Planeje e priorize tarefas para os próximos Sprints de forma rápida e fácil

Reúna feedback valioso dos membros da equipe e das partes interessadas de maneira estruturada

Avalie o progresso e os resultados do Sprint

Identifique e resolva gargalos ou obstáculos

Melhore a transparência, a responsabilidade, os resultados e o engajamento reconhecendo e celebrando as conquistas

Retrospectiva

Considerando que se trata de uma reunião interna, não há uma maneira fixa de conduzi-la.

Os membros da equipe Scrum usam retrospectivas de Sprint para obter clareza sobre o progresso, avaliar fluxos de trabalho e processos e explorar erros, juntamente com maneiras de resolvê-los

Essas reuniões geralmente têm um prazo fixo para garantir que sejam produtivas e diretas ao ponto

Você pode trabalhar com diferentes formatos de retrospectiva de Sprint, como Mad Glad Sad, Mountain Climber e Sailboat, para analisar e refletir sobre o seu ciclo de Sprint

A agenda das reuniões retrospectivas do Sprint é a seguinte:

Sessão para quebrar o gelo Comece criando um contexto sobre o histórico de cada pessoa. Crie um espaço psicologicamente seguro para que os membros possam compartilhar e discutir abertamente os desafios Fase de reflexão Use um modelo de retrospectiva para refletir sobre o que funcionou bem e o que não funcionou Organize o feedback Avalie e agrupe os comentários em temas comuns para simplificar a análise Votação Os membros da equipe votam nas questões que consideram mais urgentes de serem resolvidas Discussão sobre o plano de ação Priorize as questões mais votadas, explore-as em profundidade e elabore um plano concreto para resolvê-las no Sprint seguinte

Baixe este modelo Equipes ágeis utilizam o modelo de brainstorming para retrospectiva de sprint para ajudar todos a permanecerem alinhados e identificarem os sucessos e as áreas que precisam ser melhoradas

Use o modelo de brainstorming para retrospectiva de sprint do ClickUp para: Revisar e analisar o progresso do Sprint

Faça um brainstorming para melhorar os resultados do Sprint

Identifique tendências de desempenho analisando vários Sprints

Acompanhe o progresso em relação às metas no ágil Scrum

Descubra problemas que afetam o moral, o progresso e a produtividade da equipe

Incentive o diálogo aberto e honesto em um ambiente seguro

Usando Agile e Scrum na revisão de sprint e na retrospectiva

Resumo rápido: A esta altura, você já sabe a diferença entre revisão de sprint e retrospectiva.

As reuniões de revisão do Sprint e as retrospectivas do Sprint são eventos do Scrum dos quais as equipes ágeis participam.

A metodologia Scrum é uma metodologia ágil de projetos que as equipes de desenvolvimento utilizam para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos, alinhando-os aos objetivos de negócios.

Ele divide projetos complexos em partes menores chamadas Sprints. Esses ciclos de Sprint, com duração de 2 a 4 semanas, começam com o planejamento do Sprint e têm como objetivo lidar com todo o backlog do produto, que é a lista de itens de trabalho que uma equipe precisa realizar, incluindo histórias de usuários, bugs, tarefas e muito mais.

As histórias dos usuários desempenham um papel importante na descrição do backlog do produto da perspectiva do usuário durante uma revisão de Sprint e uma retrospectiva. Vamos explorar também esse aspecto do processo Scrum.

O que são histórias de usuários?

As histórias do usuário descrevem como o usuário final utilizará um determinado produto ou recurso. Por exemplo, um comprador pode querer salvar itens em uma lista de desejos em um aplicativo de comércio eletrônico para simplificar o processo de compra.

O que são histórias de usuários na revisão de Sprint?

Em uma revisão de Sprint, as histórias dos usuários são o pano de fundo contra o qual a implementação e a conclusão do Sprint são discutidas. Elas facilitam o recebimento de feedback específico, ajudando as equipes a entender se um recurso ou produto específico está atendendo ao seu objetivo.

Na verdade, as histórias dos usuários ajudam a mover o backlog do Sprint e garantem que novas histórias sejam criadas para novos requisitos.

O que são histórias de usuários na retrospectiva?

Com as retrospectivas do Sprint, as histórias dos usuários são uma grande ajuda para identificar áreas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, você pode perceber que certas histórias dos usuários estão demorando mais do que o esperado durante o planejamento do Sprint e melhorar sua avaliação no próximo Sprint.

As histórias dos usuários ajudam a fornecer exemplos concretos para nos ajudar a entender por que certos problemas ocorreram e o que pode ser feito para evitar tais situações no futuro.

Pontos da história nas histórias do usuário

Além disso, equipes ágeis usam pontos de história para avaliar o tamanho real do trabalho ou o risco relativo envolvido na conclusão de uma história do usuário.

São unidades de medida que capturam a quantidade de trabalho necessária para concluir uma história de usuário em um backlog de produto. As equipes de desenvolvimento de produtos ou software podem usar isso como um sistema de pontos para priorizar as histórias de usuário mais importantes.

Lembre-se de que quanto mais complexas forem essas histórias de usuários, mais planejamento e resolução de problemas elas envolverão.

Baixe este modelo Acompanhe e gerencie sprints e mantenha um backlog de produtos coeso com o modelo de backlog e sprints do ClickUp

Com os Backlogs e o modelo Sprint do ClickUp, equipes ágeis de Scrum podem contribuir e avaliar pontos de história de forma eficaz e colaborativa.

Como Scrum Master, se o seu maior desafio é gerenciar os processos demorados envolvidos nas operações do Sprint, este modelo pode ajudar.

Ajuda você a gerenciar todas as suas operações e integrações de desenvolvimento de software remoto em um só lugar, com visualizações pré-definidas, campos personalizados, estatutos personalizados e muito mais.

A melhor parte é que este modelo tem listas pré-criadas para sprints, rastreamento de bugs e backlogs que ajudarão você a organizar suas tarefas e centralizar toda a comunicação relacionada ao sprint em um só lugar.

Dica profissional💡: Suas equipes de software também podem monitorar e criar seus ciclos Sprint no ClickUp e usar os Relatórios Sprint do ClickUp para gerenciar o desempenho da equipe e manter suas metas Sprint em dia.

Use os relatórios de sprint do ClickUp para registrar como estão os ciclos do seu sprint

Desafios comuns em revisões de sprint e retrospectivas de sprint

A verdade é que, por melhor que seja o planejamento das revisões e retrospectivas do Sprint, é provável que você encontre alguns obstáculos no processo de desenvolvimento de software. Aqui estão alguns desafios comuns aos quais você precisa estar atento.

Confundindo revisões de sprint com sessões de demonstração

Muitas vezes, as equipes tratam erroneamente uma revisão de Sprint como uma apresentação, criando expectativas incorretas. Uma revisão de Sprint não é uma demonstração do produto, mas uma sessão de trabalho.

Uma demonstração faz parte da revisão do Sprint, mas a revisão do Sprint abrange muito mais do que isso.

Durante as revisões de Sprint, as equipes discutem insights dos consumidores, progresso do lançamento, orçamento, pesquisa de mercado, etc. Definir um contexto claro no início da revisão ajuda a manter o foco e torna as reuniões mais construtivas.

Equipes desmotivadas

Podemos cancelar a revisão do Sprint desta semana? Perguntou a equipe de desenvolvimento.

Se sua equipe Scrum usa essa desculpa para pular a revisão do Sprint, você sabe que há um problema — provavelmente, sua equipe está desmotivada ou não vê valor na revisão do Sprint.

A revisão do Sprint é um ótimo momento para se envolver de forma significativa com as partes interessadas, e a equipe Scrum tem a oportunidade de inspecionar os acertos e erros e se adaptar. Ou, pelo menos, em teoria.

Infelizmente, essa não é a realidade para a maioria das equipes.

Algumas razões para sua equipe Scrum estar desmotivada são:

Falta de clareza

Monotonia causada por formatos de reunião mal estruturados

Mesmo fatores externos, como estresse ou esgotamento

O segredo é planejar reuniões nas quais as partes interessadas do negócio e os Scrum Masters estejam abertos a feedback e discussões honestas, criando um ambiente seguro para que cada membro da equipe compartilhe ideias para melhorias contínuas e desafios.

Leia mais: 10 melhores atividades de engajamento de funcionários para trazer de volta a motivação ao seu local de trabalho e construir equipes fortes.

Retrospectivas monótonas

Realizar retrospectivas sempre da mesma maneira leva ao tédio e ao desinteresse, podendo prejudicar a produtividade.

Para incorporar novidades e fazer com que as equipes participem de forma proativa, mude as perguntas que você faz, torne-as mais interativas ou adicione alguns elementos divertidos.

Considere alternar entre diferentes formatos, como Each One Meets, em que todos os membros da equipe podem trocar feedback individualmente, ou cartões Kudo para reconhecimento entre colegas. Experimentar diferentes formatos adicionará novidade às reuniões e incentivará uma melhor participação.

Leia também: 25 ideias divertidas para uma retrospectiva do Sprint para experimentar

Retrospectivas sem conclusões

Não deixe que as retrospectivas do Sprint se transformem em reuniões "muita conversa e pouca ação".

Embora as equipes Scrum discutam o progresso e explorem como mudar sua abordagem para obter mais produtividade, a maior parte disso não é registrada. Use um software de gerenciamento de projetos para capturar todos os detalhes dos planos de ação decididos durante as retrospectivas.

Na verdade, você pode debater fluxos de trabalho e processos ágeis e discutir suas próximas etapas em uma tela digital como o ClickUp Whiteboards. Não importa se sua equipe está no local ou remota, o Whiteboards permite que todos colaborem e compartilhem suas ideias.

Usando os quadros brancos do ClickUp para capturar e executar facilmente as etapas de ação discutidas durante as retrospectivas do Sprint

Converta sessões de planejamento e workshops de equipe em uma tela colaborativa com os quadros brancos do ClickUp, que permitem incorporar designs, documentos e listas em uma única interface.

Se você trabalha com uma equipe remota ou híbrida, também pode usar gravações de tela para transmitir sua mensagem de forma sucinta e precisa. Basta gravar um vídeo rápido com o ClickUp Clips e compartilhá-lo com sua equipe. Ah, e você também pode usar o ClickUp Brain para transcrever os vídeos para você!

Incorpore seus documentos, listas e outros recursos nos quadros brancos do ClickUp para acesso rápido e fácil

Dica profissional💡: Anote todas as ideias e próximos passos em tempo real e marque tudo na sua lista de tarefas com ClickUp Tasks , passando facilmente dos conceitos no quadro branco para itens de ação rastreáveis, garantindo que nada seja esquecido.

Um ciclo de vida ágil de desenvolvimento de software (SDLC) envolve várias partes móveis, departamentos, partes interessadas e membros da equipe.

Sem as ferramentas certas para revisões e retrospectivas de Sprint, você pode facilmente se tornar vítima de processos complexos, que podem levar a atrasos na entrega, excedentes orçamentários e problemas de qualidade do produto.

Idealmente, você deseja uma única fonte de verdade, uma plataforma de gerenciamento de projetos de software como o ClickUp, que lida com o SDLC de ponta a ponta, desde a automação e relatórios do Sprint até a visualização do progresso do Sprint.

Equipes de software Software de gerenciamento de projetos da ClickUp para simplificar todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do ClickUp que são apreciados e amplamente utilizados por equipes ágeis:

Sprints do ClickUp

O recurso Sprints completo do ClickUp simplifica a automação e a atribuição de pontos do Sprint e ajuda você a visualizar e acompanhar os Sprints usando gráficos de burnup e burndown, fluxo cumulativo e gráficos de velocidade.

Defina datas para o Sprint, atribua pontos, transfira automaticamente o trabalho não concluído para o próximo Sprint e sincronize as atividades de desenvolvimento da sua equipe com sua pilha de tecnologia, incluindo GitHub, GitLab ou BitBucket.

Use um sistema de pontos personalizável para acumular pontos de subtarefas, dividi-los por responsáveis e classificá-los para acompanhar seus Sprints rapidamente.

Use os Sprints do ClickUp para gerenciar ciclos completos de Sprint

ClickUp Brain

Como seu assistente de IA integrado, o ClickUp Brain agiliza a documentação do seu produto.

As equipes de software utilizam ferramentas de IA para gerar ideias de produtos, agendas de reuniões, notas de reuniões, resumos e roteiros, além de automatizar a criação de relatórios de progresso.

Ele também pode gerar notas de standup automaticamente, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço que você gasta em reuniões e atualizações.

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

"O ClickUp AI tem impulsionado nossa equipe a encontrar novas maneiras de realizar mais trabalho com menos", disse Alex McCall, diretor de operações da ClearCalcs. "Nossas equipes de marketing, produto e engenharia têm sido criativas ao escrever épicos, histórias de usuários e até mesmo notas de lançamento de produtos. Isso aumentou as habilidades de comunicação da nossa equipe e muitas vezes nos ajuda a ver coisas desconhecidas em nosso trabalho. Eu descreveria isso como um superpoder invisível para qualquer equipe de alto desempenho e em rápida evolução."

Fluxos de trabalho ágeis

Os fluxos de trabalho flexíveis do ClickUp se adaptam às necessidades da sua equipe, seja você usuário do Kanban, Scrum ou qualquer outro método. Crie o processo perfeito para qualquer backlog, automatize-o e concentre-se em questões mais estratégicas.

Painéis ClickUp

Alinhe todos os envolvidos na revisão e retrospectiva do Sprint, desde a engenharia até o produto, e a equipe de liderança com os painéis do ClickUp.

São roteiros visuais e relatórios de Sprint que conectam o trabalho em direção a objetivos comuns e mostram o progresso, as dependências, os bloqueios e as tarefas de alta prioridade.

Tenha uma visão holística do status dos projetos e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os painéis do ClickUp 3.0

Faça mais durante as reuniões de revisão de sprint e retrospectiva com o ClickUp

Você sabe que é hora de mudar de marcha quando suas reuniões, cerimônias Scrum e discussões retrospectivas se tornam maratonas consecutivas. Enquanto as revisões de Sprint são sua chance de mostrar seu produto e obter a adesão das partes interessadas, as retrospectivas de Sprint são onde ocorre grande parte da reflexão e da melhoria contínua.

O ClickUp facilita o gerenciamento do seu ciclo Sprint. Com modelos personalizáveis e ferramentas de feedback em tempo real, o conjunto de recursos do ClickUp, incluindo Sprint Automation, Tarefas, fluxos de trabalho ágeis, ClickUp Brain, Quadros Brancos e Painel, garante que suas equipes estejam sempre produtivas e focadas.

Para começar a transformar suas reuniões de rotina em momentos de produtividade, inscreva-se gratuitamente no ClickUp.