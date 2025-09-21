As 11 melhores ferramentas de tradução com IA em 2026

As ferramentas de tradução com IA transformaram a forma como nos comunicamos, garantindo que a barreira linguística seja reduzida ao mínimo.

Essas ferramentas podem decifrar, traduzir e interpretar idiomas em tempo real. Elas utilizam técnicas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para traduzir textos, mantendo intacto seu significado e contexto.

Encontrar a ferramenta certa pode ser um desafio, já que o mercado está repleto de diversas opções, todas alegando ser a melhor. Mas não se preocupe, apresentaremos as melhores ferramentas de tradução com IA do mercado, juntamente com a lista dos recursos mais importantes.

Ao escolher uma ferramenta de tradução com IA, aqui estão os aspectos que você deve levar em consideração:

Precisão: procure ferramentas que ofereçam traduções precisas e exatas em diferentes idiomas e contextos. Uma alta precisão garante que suas mensagens sejam transmitidas corretamente, sem perder o significado ou as nuances

Suporte a idiomas: Verifique quais idiomas a ferramenta suporta. As melhores ferramentas de tradução com IA oferecem vários idiomas para atender às diversas necessidades de comunicação

Tradução em tempo real: opte por ferramentas que ofereçam tradução em tempo real em conversas, reuniões ou durante viagens

Segurança e privacidade: Preste atenção às medidas de segurança da ferramenta para proteger dados confidenciais, garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade de dados e os padrões do setor

Interface do usuário: Avalie a interface do usuário da ferramenta quanto à facilidade de uso e à navegação intuitiva. Uma interface amigável aumenta a produtividade e a eficiência

Preços e escalabilidade: Avalie a estrutura de preços e as opções de escalabilidade para determinar se a ferramenta se alinha ao seu orçamento e aos seus planos de crescimento

Integração: Se você planeja usar a ferramenta em fluxos de trabalho ou aplicativos existentes, verifique a compatibilidade e os recursos de integração com outras plataformas ou softwares

Suporte ao cliente: Procure ferramentas de tradução com IA que ofereçam suporte ao cliente confiável, incluindo assistência técnica e recursos de solução de problemas, para resolver quaisquer questões prontamente

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Aqui estão as melhores ferramentas de tradução com IA que você deve usar em 2025:

1. ClickUp

Experimente o ClickUp Brain hoje mesmo Use o ClickUp Brain para traduzir conteúdos, para que pessoas de diversas origens possam utilizá-los

O ClickUp Brain é um centro de conhecimento centralizado que conecta todos os seus documentos, pessoas e conhecimento da empresa com IA para oferecer uma experiência integrada e inteligente. Ele está disponível em todos os recursos do ClickUp, para que você possa usá-lo de qualquer lugar e a qualquer momento.

Use o ClickUp Brain para traduzir suas notas, resumos, relatórios e muito mais, a fim de apoiar pessoas de todas as origens na sua empresa. Desde a pesquisa e criação de conteúdo até o resumo de dados e a análise de informações, o ClickUp Brain tem o poder de revolucionar a maneira como você trabalha. Você pode transcrever facilmente clipes de voz, além de traduzir e localizar seu conteúdo.

E não para por aí! Você pode criar conteúdo inserindo prompts personalizados, editando o texto inserido, criando conteúdo específico para cada função, editando conteúdo existente, escrevendo atualizações da equipe, resumindo conteúdo e conversas e até mesmo respondendo a e-mails.

Traduza conteúdo para vários idiomas sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

E com o Brain MAX, seu assistente de IA para desktop, você nem precisa estar no ClickUp para fazer isso acontecer. Você pode pesquisar, traduzir e localizar conteúdo instantaneamente em todos os seus aplicativos conectados a partir de um único lugar. Combine isso com o Talk to Text, e você poderá ditar notas ou gravar clipes de voz em seu idioma nativo, para que o Brain MAX os transcreva e traduza para colegas de equipe em qualquer lugar do mundo. É uma maneira mais rápida e natural de quebrar as barreiras linguísticas e manter todos alinhados, independentemente da ferramenta ou do idioma em que estejam trabalhando.

Um fato curioso que torna o Talk to Text ainda mais eficaz? Ele suporta mais de 50 idiomas! 🗣️

Principais recursos do ClickUp Brain

Traduza e localize seu conteúdo sem esforço

Crie conteúdo usando modelos de prompts de IA

Responda rapidamente aos e-mails

Integre-as com mais de 1.000 ferramentas para aumentar a produtividade

Faça perguntas e obtenha respostas precisas sobre suas tarefas, documentos e informações armazenadas no ClickUp

Resuma suas conversas, comentários e conteúdos

Use o corretor ortográfico e gramatical integrado para escrever sem erros

Crie tabelas e modelos para organizar suas informações

Fique tranquilo com medidas rigorosas de privacidade e segurança de dados

Crie conteúdo específico para cada função, como planos de projeto, etc.

Limitações do ClickUp Brain

Tem uma curva de aprendizado

Alguns clientes consideram as opções de personalização excessivas

Preços do ClickUp Brain

Avaliações e comentários do ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2. QuillBot IA

via Tradutor de IA QuillBot

Uma adição recente ao conjunto de serviços de redação da Quillbot — o QuillBot Translator é uma ferramenta de tradução baseada em IA lançada em 2023. Ela oferece traduções em mais de 40 idiomas e é capaz de detectar automaticamente o idioma de origem.

É especialmente útil para quem usa a ferramenta para parafrasear ou editar, já que é possível traduzir textos na mesma plataforma.

Você pode traduzir até 5.000 caracteres de uma só vez. A ferramenta é totalmente gratuita, com novos idiomas sendo adicionados constantemente, tornando-a a ferramenta de IA perfeita para organizações sem fins lucrativos, pessoas físicas e empresas.

Principais recursos do QuillBot AI

Traduza textos curtos e longos para o seu idioma de destino

Acesse traduções gratuitas para mais de 40 idiomas

Edite, parafraseie, cite e traduza em uma única plataforma

Experimente uma interface otimizada para dispositivos móveis e fácil de usar

Traduza para novos idiomas, pois o aplicativo está constantemente adicionando mais idiomas e recursos

Limitações da IA do QuillBot

Como o produto ainda está em fase inicial, ele oferece suporte a menos idiomas do que seus concorrentes

Não possui a opção de traduzir documentos

Permite a tradução de apenas 5.000 caracteres por vez

Preços do QuillBot AI

Gratuito

Premium: US$ 9,95/mês

Plano para Equipes: 5 a 10 usuários: US$ 3,75/mês por usuário 11 a 50 usuários: US$ 3,33/mês por usuário Mais de 51 usuários: US$ 2,91/mês por usuário

5 a 10 licenças: US$ 3,75/mês por licença

11 a 50 licenças: US$ 3,33/mês por licença

Mais de 51 licenças: US$ 2,91/mês por licença

5 a 10 licenças: US$ 3,75/mês por licença

11 a 50 licenças: US$ 3,33/mês por licença

Mais de 51 licenças: US$ 2,91/mês por licença

Avaliações e comentários sobre o QuillBot AI

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

Relacionado: As 10 melhores ferramentas de IA para reuniões

3. Copy.ai

O Copy.ai utiliza inteligência artificial para oferecer recursos de tradução excepcionais. Ele faz o que a tradução automática muitas vezes deixa a desejar: traduz palavras mantendo suas nuances e intenções. Você pode usá-lo para criar textos de marketing, posts de blog, sequências de e-mails de abordagem e muito mais.

É especialmente útil para as equipes de marketing e vendas, pois funciona como uma ferramenta de redação com IA para transcrição e localização de suas mensagens. As equipes podem adicionar o guia de voz da marca para garantir que os resultados sejam os mais precisos e relevantes possíveis.

Ela oferece traduções em mais de 25 idiomas. A melhor parte é sua política de privacidade de dados sem retenção. E a única desvantagem é que ela não é, em primeiro lugar, uma ferramenta de tradução.

Principais recursos do Copy.ai

Explore mais de 25 idiomas

Obtenha traduções relevantes e de alta qualidade

Melhore suas traduções adicionando guias de voz da marca para obter melhores resultados

Navegue com facilidade por uma interface intuitiva

Utilize modelos de fluxo de trabalho pré-definidos

Aproveite sua versatilidade para escrever e traduzir blogs, descrições de produtos, tradução de conteúdo e muito mais

Garanta a segurança e a privacidade dos seus dados com medidas robustas

Integre-se perfeitamente com mais de 2.000 plataformas

Limitações do Copy.ai

Não se trata, em primeiro lugar, de uma ferramenta de tradução, portanto, os recursos são limitados

Alguns usuários reclamaram da falta de resposta do suporte ao cliente

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: US$ 49/mês

Equipe: US$ 249/mês

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (60 avaliações)

4. Google Tradutor

via Google Tradutor

Lançado em 2006 como um serviço gratuito de tradução automática, o Google Tradutor traduz com facilidade e precisão textos, imagens, documentos e sites. Em 2016, ele passou a utilizar tradução automática neural para oferecer traduções mais naturais e relevantes.

A ferramenta é facilmente acessível, com uma interface intuitiva que permite aos usuários traduzir para mais de 130 idiomas.

O que torna essa ferramenta especial é que ela pode traduzir textos escritos, sites, diversos documentos, fala, imagens e idiomas manuscritos. Ela também funciona para tradução de conversas bilíngues e como ferramenta de transcrição com IA.

O Google Tradutor é perfeito para pessoas físicas, estudantes de idiomas e equipes que não precisam de recursos avançados de tradução.

Principais recursos do Google Tradutor

Desfrute de uma experiência de usuário simples e interativa

Acesse traduções para mais de 130 idiomas gratuitamente

Aproveite o recurso de detecção de idioma

Acesse traduções offline no aplicativo móvel

Traduza diretamente ao escanear o texto com sua câmera

Baixe idiomas para traduções offline

Salve palavras e frases para uma tradução mais rápida

Facilite uma conversa fluida entre pessoas que falam idiomas diferentes

Limitações do Google Tradutor

Podem oferecer traduções imprecisas

Não garante a privacidade dos dados de entrada ou saída compartilhados

Alguns usuários reclamaram que a ferramenta não captava as nuances dos idiomas

Preços do Google Tradutor

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Tradutor

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

5. Smartling

via Smartling translate

O Smartling é uma ferramenta de tradução baseada em IA que oferece traduções rápidas e precisas, além de localização de conteúdo. Ele oferece diversos recursos, como painéis de desempenho e progresso, ferramentas CAT contextuais e integrações pré-configuradas.

Seja para tradução humana ou tradução automática neural, a Smartling oferece tudo isso. Ela oferece suporte a traduções em mais de 150 idiomas e permite que você integre seu sistema de gerenciamento de conteúdo para facilitar o gerenciamento de conteúdo.

Você pode traduzir tutoriais, depoimentos, anúncios, vídeos, entrevistas e muito mais para o seu idioma de destino. A Smartling também oferece serviços de tradução de fala, transcrição e legendagem.

Principais recursos do Smartling

Traduza para mais de 150 idiomas

Recorra à tradução humana

Integre o Smartling ao CMS com facilidade

Experimente um fluxo de trabalho totalmente transparente

Aproveite os benefícios de uma rigorosa avaliação da qualidade da tradução

Elabore guias de estilo e glossários

Use memória de tradução e gerenciamento de terminologia

Limitações do Smartling

Não oferece preços transparentes

Tem uma curva de aprendizado íngreme

Preços da Smartling

Core: Não disponível

Crescimento: Não disponível

Empresarial: Não disponível

Avaliações e comentários sobre a Smartling

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 3,5/5 (mais de 15 avaliações)

6. DeepL

via DeepL Translator

Entre as muitas ferramentas de tradução automática disponíveis no mercado, o DeepL é conhecido por suas traduções precisas e cheias de nuances. Ele se concentra em captar as nuances e o significado por trás das palavras para oferecer o resultado mais relevante.

A interface é intuitiva e oferece suporte a 30 idiomas. Com a ajuda de redes neurais, a ferramenta gera traduções precisas e adequadas ao contexto.

Você pode usá-la para traduzir PDFs, documentos do Word e arquivos do PowerPoint. Ela também permite selecionar palavras ou frases alternativas e ajusta automaticamente as outras frases de acordo com a seleção.

A versão gratuita do DeepL permite que você crie seu próprio glossário, oferece um dicionário integrado e define regras para traduções específicas.

Com o DeepL Pro, você também pode ajustar o tom das suas traduções, integrá-lo à sua ferramenta CAT e muito mais.

Principais recursos do DeepL

Use uma interface fácil e intuitiva

Integre-se perfeitamente com Windows, iOS e Chrome

Acesse especialistas e uma precisão excepcional nos idiomas oferecidos

Defina regras para palavras e frases

Traduza arquivos maiores com facilidade usando tradução simples

Mantenha a formatação original do texto com a versão profissional

Garanta alta segurança de dados para suas entradas e saídas

Limitações do DeepL

Muitos recursos estão disponíveis apenas na versão paga

A versão gratuita permite traduzir apenas 1.500 caracteres

Opções de personalização limitadas

Preços do DeepL

Gratuito

Starter: US$ 10,49/mês por usuário

Avançado: US$ 34,49/mês por usuário

Ultimate: US$ 68,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o DeepL

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

7. Microsoft Bing Translator

via Microsoft Bing Translator

O Microsoft Bing Translator faz parte do Microsoft Cognitive Services e funciona com o Microsoft Office, o Edge, o Bing, o Skype e muito mais. Ele oferece traduções de texto, fala, conversas em vários dispositivos, imagens e traduções offline (apenas para Android).

A ferramenta de tradução suporta mais de 100 idiomas. A interface é intuitiva. Ela oferece integração perfeita com produtos da Microsoft. Você pode adicionar o tradutor ao seu Outlook se costuma traduzir e-mails regularmente.

O Microsoft Translator for Business oferece recursos de tradução personalizados para traduções melhores e mais relevantes.

Principais recursos do Microsoft Bing Translator

Traduza sem esforço com uma interface fácil de usar

Participe de conversas em tempo real e tradução de fala

Integre-se perfeitamente com os aplicativos da Microsoft

Detecte o idioma para tradução rápida automaticamente

Traduza rapidamente usando frases comuns disponíveis na plataforma

Traduza para mais de 100 idiomas

Limitações do Microsoft Bing Translator

Os usuários têm reclamado da tradução imprecisa em textos longos

O recurso de leitura em voz alta não está disponível para todos os idiomas

Não permite alterar palavras traduzidas

Preços do Microsoft Bing Translator

Gratuito

Pagamento por uso: Tradução de texto: US$ 10/milhão de caracteres Tradução de documentos: US$ 15/milhão de caracteres Tradução personalizada: US$ 40/milhão de caracteres tanto para tradução de texto quanto para tradução de documentos

Tradução de texto: US$ 10 por milhão de caracteres

Tradução de documentos: US$ 15 por milhão de caracteres

Tradução personalizada: US$ 40 por milhão de caracteres, tanto para tradução de texto quanto para tradução de documentos

Tradução de texto: US$ 10 por milhão de caracteres

Tradução de documentos: US$ 15 por milhão de caracteres

Tradução personalizada: US$ 40 por milhão de caracteres, tanto para tradução de texto quanto para tradução de documentos

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Bing Translator

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: NA

8. Unbabel

via Unbabel Translator

A Unbabel é uma plataforma LangOps que combina traduções humanas e por IA para oferecer resultados altamente precisos. É ideal para empresas e equipes, pois oferece um conjunto abrangente de recursos avançados, incluindo relatórios em tempo real, transparência e fluxos de trabalho orientados por IA que economizam tempo e custos.

A avaliação de qualidade por IA oferece uma visão transparente do desempenho da sua tradução. Além disso, ela possui certificação ISO 27001, o que a torna uma plataforma segura.

Principais recursos do Unbabel

Acesse traduções em 90 idiomas

Aproveite a combinação de IA e tradutores humanos para obter traduções de alta qualidade

Integre-se a uma ampla variedade de ferramentas, como Zendesk, Salesforce e HubSpot

Avalie a qualidade das traduções para garantir a precisão

Personalize os fluxos de trabalho de tradução de acordo com suas necessidades

Use modelos prontos

Limitações do Unbabel

Podem cometer erros nas traduções

Alguns usuários reclamaram do tempo de tradução demorado

Preços da Unbabel

Starter: Standard: A partir de US$ 0,00050 por palavra, com um compromisso mínimo anual de US$ 30.000

Empresas: A partir de US$ 0,00046 por palavra, com um compromisso anual mínimo de US$ 125.000

Avaliações e comentários sobre a Unbabel

G2: 4,6/5 (190 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (4 avaliações)

9. Smartcat

via Wikipedia

O Smartcat é uma ferramenta de tradução com IA que oferece traduções contextuais e uma interface intuitiva. Ele oferece fluxos de trabalho colaborativos e traduções rápidas, tornando-o perfeito para empresas e equipes globais. Permite adicionar quantos usuários você quiser.

A qualidade e a precisão da tradução melhoram à medida que você continua a usá-la. A ferramenta suporta mais de 280 idiomas e 50 formatos de arquivo. Você pode conectar-se a mais de 30 integrações para otimizar seu trabalho.

Principais recursos do Smartcat

Acesse glossários e memórias de tradução para melhorar a consistência

Veja as classificações de precisão para pares de idiomas específicos

Traduza para mais de 280 idiomas

Aproveite a combinação da experiência humana com traduções de IA

Aproveite o poder do GPT-4 para obter recursos de tradução aprimorados

Use a correspondência por IA para encontrar os melhores linguistas

Edite e verifique o conteúdo traduzido no Smartcat Editor

Limitações do Smartcat

Não há versão gratuita

Alguns usuários reclamaram da falta de resposta do suporte ao cliente

Preços do Smartcat

Starter : US$ 99/mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Smartcat

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

10. Reverso Translation

via Reverso Translation

O Reverso utiliza modelos de tradução automática neural para oferecer traduções precisas e com sozinho natural em mais de 25 idiomas. Você pode digitar o texto ou adicionar um documento, como um PPT, um documento do Word ou um PDF.

O aplicativo gratuito permite que você acesse recursos como favoritos, modo escuro, ausência de anúncios e traduções com um clique. Você pode usar o dicionário integrado para editar e refinar o resultado, verificar a gramática com os corretores gramaticais embutidos e melhorar a pronúncia ouvindo os textos.

O aplicativo está disponível para Mac, Windows, iOS, Android, Chrome e Firefox.

Principais recursos do Reverso Translation

Obtenha traduções fáceis e rápidas

Crie vocabulário e aprenda com flashcards

Acesse exemplos no conteúdo

Traduza documentos e textos com facilidade

Aproveite os benefícios de uma proteção de dados robusta

Desbloqueie tradução de textos mais longos, tradução instantânea e ausência de anúncios com a versão paga

Limitações do Reverso Translation

Muitos recursos estão disponíveis na versão paga

Oferece suporte a menos idiomas do que as alternativas

Preços do Reverso Translation

Gratuito

Premium: €9,99/mês

Corporate Translator: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Reverso Translation

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

11. Systran

via Systran Translator

O Systran é um software de tradução em tempo real perfeito para empresas que buscam colaborar com clientes e funcionários globais. Ele é utilizado por algumas das maiores empresas de diversos setores, como a Deloitte, a Nestlé e a Swiss Post.

Ela suporta mais de 55 idiomas e oferece até 5.000 caracteres de tradução na versão gratuita. A versão paga oferece recursos de tradução específicos para cada área, tradução ilimitada de textos e tradução de documentos.

Principais recursos do Systran

Garante uma política de privacidade robusta para a proteção de dados

Treine seu próprio modelo de IA para obter melhores resultados

Obtenha traduções específicas para cada setor e área de atuação

Personalize as traduções para atender às suas necessidades específicas

Crie seu glossário e sua memória de tradução

Use dicionários avançados de usuário

Defina regras personalizadas para refinar o resultado da tradução

Limitações do Systran

A tradução de documentos está disponível apenas na versão paga

Curva de aprendizado íngreme

Preços do Systran

Gratuito

Pro Plus: €19,99/mês/usuário

Pro Premium: €44,99/mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Systran

G2 : 4,8/5 (2 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (6 avaliações)

De traduções em tempo real a soluções personalizáveis que atendem a necessidades específicas, as ferramentas de tradução com IA podem fazer tudo isso. Elas permitem que as empresas entrem em novos mercados, que indivíduos naveguem por territórios desconhecidos e que as pessoas cultivem conexões mais diversificadas.

Os processos de tradução de idiomas baseados em IA oferecem maior precisão, compreensão do contexto, custos baixos e traduções rápidas. Ao escolher sua ferramenta, procure por precisão, velocidade, uma interface intuitiva, integrações e o número de idiomas suportados.

Se você está procurando uma ferramenta mais abrangente que aprimore seu processo de tradução em todas as etapas, o ClickUp não irá decepcioná-lo. Ele atende a equipes de todos os tamanhos e aprimora a colaboração como nunca antes. Cadastre-se hoje mesmo para obter sua conta gratuita no ClickUp !