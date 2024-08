10 ferramentas de IA imperdíveis para organizações sem fins lucrativos em 2024

No setor sem fins lucrativos, tempo e dinheiro são difíceis de obter, mas são componentes essenciais dos esforços de captação de recursos e do alcance das principais metas. Como profissional de uma organização sem fins lucrativos, seu objetivo é maximizar esses dois ativos.

Acredite ou não, as ferramentas de aprendizado de máquina podem ser a chave para cumprir sua missão. ✨

As ferramentas de inteligência artificial estão em alta (e estão apenas se preparando). Isso significa que as oportunidades de aproveitar essas ferramentas para sua missão principal estão aumentando a cada dia. Desde a automação de tarefas até a geração de relatórios financeiros, a IA tem o potencial de ajudar em quase todos os aspectos de sua organização.

Aqui, vamos nos aprofundar na inteligência artificial para organizações sem fins lucrativos e nas ferramentas que podem ser usadas para otimizar seus processos diários. Além disso, revelaremos as 10 melhores opções para experimentar hoje.

O que são ferramentas de IA para organizações sem fins lucrativos?

As ferramentas baseadas em IA economizam tempo e dinheiro valiosos dos profissionais de organizações sem fins lucrativos que realizam tarefas, pesquisas e processos diários. Algumas ferramentas de IA se concentram na criação de bancos de dados de clientes para rastrear o envolvimento dos doadores e analisar os dados dos doadores. E algumas estabelecem as bases para elaborar uma missão sem fins lucrativos e estabelecer diretrizes para os membros da equipe e as partes interessadas.

Algumas ferramentas de aprendizado de máquina impulsionam o alcance melhorando a criação de conteúdo, compartilhando publicações em mídias sociais e simplificando a redação de subsídios. Essas ferramentas apresentam assistentes de redação com tecnologia de IA que geram novas ideias de brainstorming, estratégias de captação de recursos e iniciativas centrais para crescer. 🌱

A variedade de soluções de IA é vasta, portanto, a ferramenta certa depende do que você precisa. Você pode optar por soluções simples que resolvam um ponto problemático específico do seu público-alvo ou por ferramentas completas de gerenciamento de software que otimizem todos os seus fluxos de trabalho.

Como as organizações sem fins lucrativos podem usar a IA

Com tantas opções no mercado, há inúmeras maneiras de as organizações sem fins lucrativos usarem a IA. Desde uma melhor arrecadação de fundos até iniciativas mais claras e melhor alcance, a IA está aqui para ajudar.

Use

Ferramentas de IA

para atingir as metas de sua organização sem fins lucrativos com:

Melhor dados dos doadores gerenciamento : Graças a ferramentas de IA como Modelos de CRM é mais fácil armazenar, gerenciar e relatar as informações dos doadores

: Graças a ferramentas de IA como Modelos de CRM é mais fácil armazenar, gerenciar e relatar as informações dos doadores Conteúdo aprimorado : Destaque-se da concorrência com conteúdo envolvente sobre qualquer tópico imaginável, orientado por prompts personalizados facilmente adaptados à sua mensagem e missão

: Destaque-se da concorrência com conteúdo envolvente sobre qualquer tópico imaginável, orientado por prompts personalizados facilmente adaptados à sua mensagem e missão Integração mais fácil do cliente: Com a IA, é mais fácil integrar clientes , gerenciar clientes e obtenha novos doadores em seu sistema graças aos formulários e sistemas de gerenciamento de tarefas

10 melhores ferramentas de IA para organizações sem fins lucrativos 2024

Com tantos casos de uso, incorporar a IA nos fluxos de trabalho de sua organização sem fins lucrativos é algo óbvio. Mas como saber qual é a ferramenta certa para sua missão? Aqui, destacamos as melhores ferramentas de IA para organizações sem fins lucrativos. Você encontrará recursos, limitações, preços e classificações para escolher a mais adequada às suas necessidades. 🌻

1.

ClickUp

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp ajuda organizações sem fins lucrativos

a simplificar os fluxos de trabalho e melhorar o gerenciamento de tarefas em todos os projetos. Se a sua organização sem fins lucrativos executa várias iniciativas e esforços de captação de recursos, essa poderosa ferramenta o manterá organizado e em dia com o progresso. 💪

Use campos personalizados para criar orçamentos e relatórios para os doadores. Aproveite

Automações do ClickUp

para criar tarefas para voluntários e membros da equipe. Mude para a visualização Calendar para acompanhar a agenda de todos. Atribua prioridades às tarefas para que todos saibam o que é mais importante.

IA do ClickUp

é um assistente de redação que assume tarefas demoradas e as torna mais eficazes. Use-o para

fins de marketing

como gerar novas ideias para conteúdo de mídia social. Resumir tarefas e criar relatórios financeiros formais. Crie e compartilhe rapidamente formulários de admissão para integrar novos voluntários ou doadores em apenas alguns minutos.

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Use o

CRM do ClickUp

para rastrear as informações de seus doadores e criar conjuntos de dados para relatórios. Os campos personalizados oferecem insights valiosos para a tomada de decisões baseadas em dados quando for o momento de iniciar novas campanhas de captação de recursos. Agende revisões e check-ins com as principais partes interessadas e nunca perca uma conexão com seus doadores.

Com

Documentos do ClickUp

é fácil colaborar com membros da equipe, doadores e voluntários em um único espaço. Atualize facilmente as permissões para que todos tenham acesso ao que precisam. Use o Docs para criar centros de conhecimento para práticas recomendadas, apresentar novas iniciativas ou gerar conclusões de reuniões e conferências.

Melhores recursos do ClickUp

Os recursos do ClickUp Ferramentas de redação com IA economizam tempo quando se trata de criar tudo, desde ativos de marca até solicitações de subsídios e materiais de captação de recursos

Use a ferramenta integrada software de banco de dados de clientes para se conectar com usuários reais e criar relacionamentos melhores com seus apoiadores

A interface amigável facilita a integração de novos membros da equipe e a atualização de todos

Crie parcerias e interaja com novos doadores graças às permissões e às configurações de acesso do usuário

O rastreamento de dados integrado permite analisar métricas para descobrir os principais doadores e automatizar relatórios e mensagens para agradecer aos apoiadores

Integrações com dezenas de ferramentas e add-ons como Extensões do Chrome permitem que você trabalhe sem problemas com rastreadores de tempo, aplicativos de mensagens e produtos de software

Limitações do ClickUp

No momento, o ClickUp AI está disponível apenas para desktop, mas uma implementação móvel está prevista para ser lançada em breve

Se você quiser aproveitar toda a funcionalidade da ferramenta, espere uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.800+ avaliações)

2. IA do DonorSearch

via

IA do DonorSearch

O DonorSearch AI é uma ferramenta de inteligência artificial que visa solucionar os principais problemas do setor sem fins lucrativos. Ela aproveita o poder da IA para ajudar as organizações sem fins lucrativos a identificar e segmentar possíveis doadores. Projetado para aumentar a receita de captação de recursos, destacar clientes em potencial de alto impacto e criar estratégias melhores, é uma ferramenta essencial para organizações sem fins lucrativos.

Melhores recursos do DonorSearch AI

O algoritmo de aprendizado de máquina usa mais de 800 pontos de dados para recomendar os clientes em potencial com maior probabilidade de doar em um período de 12 meses

Os algoritmos de IA criam segmentos de doadores com base na capacidade de captação de recursos, na experiência do doador e na doação anual para que seus apelos de captação de recursos atendam ao seu público-alvo

As pontuações de probabilidade criam visibilidade instantânea sobre quais públicos têm maior probabilidade de financiar suas iniciativas

Os complementos permitem que você crie planos de marketing, melhore o ROI das campanhas e faça a triagem de clientes potenciais com base na riqueza e em outros fatores

Limitações da IA do DonorSearch

A integração poderia ser aprimorada para torná-la uma solução mais completa

Alguns usuários descobriram que os dados de caridade nem sempre estavam atualizados

Preços do DonorSearch AI

Agende uma demonstração para ver os preços

Avaliações e resenhas do DonorSearch AI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. RapidMiner

via

RapidMiner

O RapidMiner é uma ferramenta de análise de dados que fornece insights orientados por IA sobre seus doadores e simplifica suas operações. Com o apoio do aprendizado de máquina, ela foi projetada para gerar insights, criar um alcance melhor e conectar organizações sem fins lucrativos com os principais doadores. ✍️

Melhores recursos do RapidMiner

Com a segmentação de clientes por IA, crie um alcance melhor para tudo, desde plataformas de mídia social até serviços personalizados

A análise e a previsão de dados aprimoram os programas de captação de recursos e destacam as doações principais, facilitando o envio automático de agradecimentos

A automação cognitiva de processos robóticos libera tempo para que os membros da sua equipe e voluntários se concentrem no que é mais importante

Os insights do Customer Lifetime Value permitem que você veja quem são seus doadores mais valiosos, quer eles façam doações ocasionais ou contribuam regularmente para a sua causa

Limitações do RapidMiner

Algumas pessoas acham que a interface do usuário está desatualizada e que a experiência do usuário poderia ser melhorada

O preço para recursos mais avançados ou grandes quantidades de dados pode ser caro para organizações sem fins lucrativos com orçamento limitado

Preços do RapidMiner

Entre em contato com a equipe de vendas para solicitar preços

Avaliações e opiniões sobre o RapidMiner

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

4. Sisense

via

Sisense

O Sisense é uma ferramenta de software de análise sem código que fornece insights sobre seu processo de captação de recursos. As integrações com várias fontes de dados e painéis personalizados oferecem flexibilidade e insights personalizados com base em seus próprios dados de doadores.

Melhores recursos do Sisense

A ferramenta preditiva utiliza grandes conjuntos de dados e os transforma em insights acionáveis em minutos, em vez de horas

Preços flexíveis e planos de pagamento pelo que você usa tornam essa ferramenta econômica para a maioria das organizações sem fins lucrativos

Tome decisões proativas graças aos alertas e decisões incorporados

O suporte de segurança, privacidade e proteção de dados mantém seus dados de clientes e informações de doadores seguros

Limitações do Sisense

Alguns usuários enfrentam problemas de estabilidade e problemas de carregamento com grandes conjuntos de dados

As ferramentas de visualização e geração de relatórios são mais básicas em comparação com outras ferramentas

Preços do Sisense

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sisense

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

5. Montagem

via

Montagem

O Sembly é um assistente de reunião com IA para fazer anotações, criar conteúdo e obter insights. Com organização personalizável e recursos específicos para reuniões, é uma ferramenta essencial para tirar o máximo proveito de cada discussão.

Melhores recursos do Sembly

Concentre-se na discussão em andamento, já que o Semb toma instantaneamente anotações da reunião para você

Use a funcionalidade de pesquisa para rastrear qualquer reunião anterior com base em palavras-chave, datas ou itens da pauta

A transcrição inclui identificação precisa do orador, anotações com carimbo de data/hora e marcadores para criar um registro realista

Os resumos de reuniões com IA em vários idiomas levam a discussões mais longas e criam conclusões simplificadas

Limitações do conjunto

Alguns usuários tiveram problemas para fazer o Sembly funcionar no Zoom

A navegação nem sempre é intuitiva, por isso leva um pouco de tempo para aprender a usar o Sembly por completo

Preços do Sembly

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Profissional : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Equipe : uS$ 20/mês/usuário

: uS$ 20/mês/usuário Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Sembly classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capítulo: N/A

6. Assistente de IA do Buffer

via

Buffer

Um aspecto fundamental do trabalho sem fins lucrativos é a divulgação. O Buffer AI Assistant tem como objetivo simplificar essa tarefa, gerando instantaneamente novas ideias de conteúdo. As ferramentas de compartilhamento rápido levam o seu conteúdo ao público-alvo, o que significa maior sucesso das suas campanhas de captação de recursos sem fins lucrativos. 💸

Melhores recursos do Buffer AI Assistant

Use a ferramenta de IA para fazer brainstorming de novas ideias e criar campanhas com maior impacto social

Adapte o conteúdo em segundos para compartilhar em diferentes plataformas na metade do tempo

Analise conteúdo longo e gere inspiração instantânea para postagens em mídias sociais para aprofundar suas campanhas de marketing

Ferramentas de reformulação e resumo limpam seu conteúdo para torná-lo mais eficaz

Limitações do Buffer AI Assistant

Alguns usuários encontraram vieses no conteúdo, mas o Buffer AI pede aos usuários que relatem esses problemas para que possam resolvê-los

A ferramenta leva algum tempo para aprender

Preços do Buffer AI Assistant

Gratuito : Até três canais

: Até três canais Essenciais : uS$ 6/mês/canal

: uS$ 6/mês/canal Equipe : $12/mês/canal

: $12/mês/canal Agência: uS$ 120/mês para 10 canais

Avaliações e resenhas do Buffer AI Assistant

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.400 avaliações)

7. Lontra

via

Lontra

O Otter é um assistente de reunião com tecnologia de IA que resume suas reuniões, destaca os pontos principais e oferece um espaço de comentários para a colaboração da equipe. O melhor de tudo é que ele se integra a outros aplicativos para que você possa incorporá-lo aos fluxos de trabalho existentes sem interromper a maneira como a sua equipe faz as coisas.

melhores recursos do #### Otter

Conecte o Otter às reuniões em sua agenda e obtenha instantaneamente anotações e transcrições automatizadas das reuniões

O chatbot do Otter é integrado às reuniões para que você possa conversar com os membros da equipe ou personalizar a tomada de notas

Os resumos ao vivo permitem que os participantes atrasados se atualizem

A extensão OtterPilot for Sales gera insights de dados, cria e-mails de acompanhamento e adiciona instantaneamente notas de chamadas em seu Salesforce

Limitações do Otter

Para áudios complexos com discussões animadas, as transcrições nem sempre são precisas

A ferramenta só é compatível com o inglês, o que limita seu uso por organizações sem fins lucrativos multilíngues

Preços do Otter

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 16,99/mês/usuário

: uS$ 16,99/mês/usuário Business : uS$ 40/mês/usuário

: uS$ 40/mês/usuário Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Otter ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

8. MontagemAI

via

AssemblyAI

O AssemblyAI é uma ferramenta de transcrição projetada para criar registros de discussões e gerar conclusões importantes para organizações sem fins lucrativos. A API apresenta ferramentas integradas de segurança e dados para proteger funcionários, voluntários e doadores.

Melhores recursos do AssemblyAI

Os recursos incluem filtragem de palavrões, dicionários de vocabulário personalizado e rótulos personalizados para falar de uma forma que faça mais sentido para sua organização sem fins lucrativos

Modelos de inteligência de áudio geram instantaneamente resumos e conteúdo moderado

A precisão de nível humano significa que a ferramenta comete 43% menos erros do que seus concorrentes

Geração automática de legendas para tornar seu conteúdo compatível com a ADA e mais fácil de entender

Limitações do AssemblyAI

A ferramenta não é tão precisa se houver muito ruído de fundo

Alguns usuários gostariam que houvesse mais integrações

Preços do AssemblyAI

Transcrição principal : uS$ 0,650016/hora

: uS$ 0,650016/hora Real-Time Transcription : uS$ 0,75024/hora

: uS$ 0,75024/hora Inteligência de áudio : uS$ 0,12 a US$ 0,30/hora

: uS$ 0,12 a US$ 0,30/hora LeMur : Preço baseado em token

: Preço baseado em token Empresa: Entre em contato para obter preços sob medida

AssemblyAI avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

9. Pista de pouso

via

Pista de pouso

As organizações sem fins lucrativos geram interesse e arrecadam dinheiro com histórias exclusivas. O Runway ajuda as organizações sem fins lucrativos a criar histórias melhores, desde textos escritos até vídeos informativos. Use-o para complementar o conteúdo escrito com vídeos, imagens e gráficos envolventes para impulsionar as iniciativas. 📈

Melhores recursos do Runway

mais de 30 ferramentas AI Magic permitem que você crie recursos visuais do seu jeito

Crie vídeos a partir de algumas palavras-chave, imagens ou clipes curtos que ilustrem sua iniciativa

O gerador de imagens cria gráficos, retratos e composições atraentes a partir de textos

Crie modelos personalizados com base em estilos e assuntos

Use as ferramentas de edição para remover planos de fundo e acelerar ou desacelerar os vídeos

Limitações da pista

Alguns recursos de edição exigem créditos adicionais

Nem todos os formatos de arquivo são suportados para exportação

Preços da Runway

Básico : Gratuito

: Gratuito Standard : uS$ 15/usuário/mês

: uS$ 15/usuário/mês Pro : uS$ 35/usuário/mês

: uS$ 35/usuário/mês Ilimitado : uS$ 95/usuário/mês

: uS$ 95/usuário/mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Runway ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Looka

via

Veja

A criação de uma marca em que as pessoas confiam e com a qual se divertem ao interagir leva a uma melhor arrecadação de fundos. A Looka é uma ferramenta de branding que cria logotipos, sites e outros materiais de marketing. Use-a para criar uma marca coesa

identidade de marca

e se conectar com os usuários.

melhores recursos do #### Looka

As ferramentas de IA criam instantaneamente centenas de modelos de logotipos para você escolher com base em palavras-chave e estilos

Obtenha acesso instantâneo a mais de 15 arquivos de logotipo criados para várias plataformas e casos de uso

O Brand Kit apresenta mais de 300 modelos, de faturas a folhetos de arrecadação de fundos com sua marca

Os modelos de mídia social facilitam a conexão com os usuários em diferentes plataformas sem gastar horas reformatando os ativos da sua marca

limitações do #### Looka

Como a Looka foi projetada para branding, você precisará de outra ferramenta para obter insights de dados e gerenciamento de tarefas

Os resultados nem sempre são personalizados, portanto, você precisará filtrar para encontrar designs que outras marcas ainda não tenham usado

Preços da Looka

Gratuito para começar a usar

para começar a usar Pacote de logotipo básico : compra única de US$ 20

: compra única de US$ 20 Pacote de logotipo premium : uS$ 65 em uma única compra

: uS$ 65 em uma única compra Assinatura do kit da marca : uS$ 96/ano, cobrado anualmente

: uS$ 96/ano, cobrado anualmente Assinatura do kit da marca na Web: $129/ano, cobrado anualmente

Looka ratings and reviews

G2 : 3/5 (mais de 10 avaliações)

: 3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 2 avaliações)

Conheça sua missão e crie iniciativas atraentes com o ClickUp

De ferramentas de pesquisa de prospectos à geração de imagens e chatbots com IA que geram respostas semelhantes às humanas, as ferramentas desta lista são apenas alguns exemplos das muitas maneiras pelas quais os profissionais de organizações sem fins lucrativos podem aproveitar o poder da inteligência artificial em seus processos diários. Escolha uma ou misture e combine algumas para criar uma marca melhor, gerar insights de dados, otimizar as comunicações com os doadores e gerenciar fluxos de trabalho.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

e estabeleça as bases para um maior sucesso em sua organização sem fins lucrativos. Use o CRM para acompanhar as análises de seus doadores e atribuir instantaneamente tarefas e itens de ação a funcionários e voluntários. As ferramentas de IA integradas economizam tempo e facilitam a criação do conteúdo necessário para sua missão principal. 🙌