Um dia na vida de um UX Designer: Responsabilidades, desafios e ferramentas indispensáveis

Com tantos aplicativos e serviços digitais no mercado, os novos produtos precisam se destacar para serem lucrativos. A maneira mais segura de fazer isso é proporcionar uma experiência excepcional ao usuário. É aí que entram os designers de UX. Eles conhecem todas as dicas e truques para garantir uma experiência suave, intuitiva e agradável para os usuários.

No entanto, a função de um designer de UX não é fácil. Ele deve ser criativo e analítico, empático e técnico e entender o peso que as decisões de design têm. 🏋️

Se quiser saber o que é necessário para ter sucesso nessa profissão, você está no lugar certo. Exploraremos um dia típico na vida de um designer de experiência do usuário (UX), os desafios que eles enfrentam regularmente e as ferramentas que ajudam a combatê-los.

Quem é um designer de UX?

Um designer de UX é responsável pela aparência e pela funcionalidade de um produto, como um aplicativo ou um site. Seu trabalho é garantir que o produto seja satisfatório para o usuário final em cada ponto de interação. Eles pesquisam as necessidades dos usuários, projetam o produto para atendê-las e realizam testes de usabilidade para avaliar suas escolhas

O design de UX nunca é um negócio fechado. Os designers revisam sua estratégia constantemente e pensam em maneiras de melhorar o produto com base no feedback do cliente e do usuário.

A experiência do usuário também é um esforço colaborativo. Os designers de UX trabalham em estreita colaboração com designers de UI, desenvolvedores, proprietários de produtos e várias outras pessoas da organização.

O ClickUp Docs permite que você colabore em tempo real e trabalhe com sua equipe para entender melhor seus clientes

Fatores que influenciam o dia de um UX Designer

As responsabilidades de um UX designer variam de acordo com vários fatores, incluindo:

Tipo de contrato: Um designer interno é empregado e alinhado a uma única marca, enquanto um designer de UX freelancer trabalha para vários clientes

Um designer interno é empregado e alinhado a uma única marca, enquanto um designer de UX freelancer trabalha para vários clientes Escopo do trabalho: Os designers de UX geralmente são generalistas e abrangem uma ampla gama de atividades de UX. Eles também podem ser especialistas, restringindo seus conhecimentos a tarefas específicas, como pesquisa ou redação

Os designers de UX geralmente são generalistas e abrangem uma ampla gama de atividades de UX. Eles também podem ser especialistas, restringindo seus conhecimentos a tarefas específicas, como pesquisa ou redação Nível de senioridade: Enquanto um designer sênior de UX enfatiza a estratégia e a coordenação do trabalho de UX, um designer júnior está envolvido principalmente na execução das tarefas reais de design

Enquanto um designer sênior de UX enfatiza a estratégia e a coordenação do trabalho de UX, um designer júnior está envolvido principalmente na execução das tarefas reais de design Empresa e setor: Um designer de UX em uma pequena start-up de comércio eletrônico pode ter um trabalho muito diferente de um designer em uma grande empresa de tecnologia

A fase do

processo de design thinking

também determina como será o dia a dia do designer de UX. No entanto, o processo de UX não é linear. A maioria dos designers de UX alterna entre as fases à medida que projetam e aprimoram o produto.

Uma visão abrangente de um dia na vida de um designer de experiência do usuário

Um dia típico na vida de um designer de UX é rápido e diversificado. Ele exige criatividade e organização e consiste em trabalho individual e colaborativo. Normalmente, um designer de UX trabalha oito horas por dia, mas esse número pode aumentar em função de tarefas complexas ou sem precedentes.

Imagine que você é um designer de UX interno de um aplicativo. Depois de tomar seu (primeiro) café e verificar sua lista de tarefas, você está pronto para começar a trabalhar. Dependendo da fase do processo de design, seu dia pode incluir as seguintes atividades:

Elaboração de estratégias

Nos primeiros estágios do projeto de UX, você se reúne com as partes interessadas do negócio, com outros designers e com o gerente de projeto. **Você faz o possível para entender a estratégia geral e as metas de negócios para poder alinhar a estratégia de UX a elas

Depois de definir as metas, você identifica os

indicadores-chave de desempenho (KPIs)

que lhe permitirão medir o sucesso de seus esforços de design. 📐

Para completar sua estratégia, escreva um briefing criativo. Esse documento orientará o restante de seu processo de UX. Você continuará a se reunir com as partes interessadas e a revisar sua estratégia mesmo depois de o aplicativo ter sido desenvolvido.

Depois que o gerente finalizar o

desenho do projeto

e resolver todos os detalhes, você pode começar a gerar e desenvolver ideias.

Crie uma representação visual de sua estratégia de design de UX com o modelo de roteiro de UX do ClickUp

Pesquisa

O design do aplicativo deve ser centrado no usuário acima de tudo, portanto, a pesquisa de usuários é uma fase crucial do projeto. Como designer de UX, você conduz e supervisiona os esforços de pesquisa. o objetivo é* conhecer seu público-alvo, suas necessidades e pontos problemáticos. 💥

No início, você usará pesquisas e entrevistas com usuários. Ao iniciar a criação de protótipos e testes, você pode usar testes A/B e métricas quantitativas, como engajamento do usuário e taxas de cliques, para refinar o design de UX do aplicativo.

Depois de analisar os resultados, você criará personas de usuários,

mapas de empatia

e fluxos de usuários para moldar seu processo de design. Você compartilhará os resultados com as principais partes interessadas.

Aborde a pesquisa de usuários de forma sistemática com o Modelo de Plano de Pesquisa de Usuários do ClickUp

Ideação

Agora que você entende os problemas e as necessidades do usuário, deve descobrir as soluções de design mais eficazes para resolvê-los. 💡

Você participa de sessões de brainstorming e workshops de Design Thinking e, em seguida, cria quadros de humor e esboça layouts básicos do aplicativo. Para garantir que seu design seja centrado no usuário, mantenha os resultados da pesquisa ao seu lado durante toda a fase de ideação.

Faça do Mood Board Template do ClickUp o local ideal para todas as suas ideias de design

Design

A fase de design é onde suas ideias ganham vida. Usando os rascunhos,

quadros de humor

e sua opção de

Software de design UX

com o Figma, você cria:

Wireframes: Projetos de baixa fidelidade da estrutura do aplicativo **Mockups: representações mais detalhadas da aparência do aplicativo, incluindo cores, ícones, topografia e outros detalhes mais finos **Protótipos: modelos interativos de alta fidelidade do aplicativo que permitem que os usuários experimentem como será o produto final, criados em colaboração com o designer da interface do usuário

Durante todo o projeto de design, você consulta a documentação do design, como as diretrizes de estilo e marca. Esses elementos visuais consistentes trazem a identidade visual do cliente para a interface do usuário e tornam a experiência do usuário coesa.

É preciso pensar em todos os tipos de pessoas que usarão o produto que você está projetando. Se o produto for destinado a usuários de todo o mundo, a iconografia é fundamental para ajudá-los a navegar pela interface. Quando os ícones comunicam efetivamente as diferentes funções, o aplicativo é mais intuitivo. 🤗

A natureza iterativa das metodologias Agile e Scrum anda de mãos dadas com o design de UX, e é por isso que sua empresa adotou essas abordagens. Você aplica os princípios do Scrum em todo o processo de design ao:

Concentrar-se em fornecer valor aos usuários acima de tudo

Adaptar continuamente o processo de design de UX do produto de acordo com o feedback do usuário

Trabalhar de forma iterativa em Scrum Sprints com tempo determinado

Colaboração com equipes multifuncionais para criar um produto coeso

Estabelecer o MVP (Minimum Viable Product, Produto Mínimo Viável) ou Design, uma versão inicial, porém funcional, do produto que você pode lançar e coletar dados de uso

Testes

A avaliação ocorre durante todo o processo de design e desenvolvimento. Assim que você tem algo tangível, como um mockup, você usa a avaliação heurística para inspecionar seu design e detectar problemas logo no início.

Quando o protótipo estiver pronto, você poderá começar a testar e validar a experiência do usuário do produto. Para isso, você usa vários métodos. O mais comum é o teste de usabilidade, que é realizado em amostras representativas de usuários. Tente testar o design em pelo menos cinco usuários por dia para mantê-lo econômico. Outros métodos de teste de usuário incluem:

Análise de insights de pesquisa de usuários

Teste A/B

Rastreamento ocular

Teste de acessibilidade

Uma vez que todos os problemas tenham sido resolvidos, você e o

equipe de desenvolvimento do produto finalizam a aparência geral do produto

. 👌

Simplifique o teste de experiência do usuário com o modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Bônus: Colaboração e desenvolvimento pessoal

O design de UX depende do trabalho em equipe. É por isso que você passa uma parte significativa do dia se comunicando com outros colegas de equipe e equipes. Você responde a e-mails e mensagens do Slack. Você participa de várias reuniões, como conversas diárias com gerentes e desenvolvedores e reuniões de planejamento de Sprint.

Às vezes, você se reúne com o cliente para atualizá-lo sobre o progresso, obter feedback e realinhar estratégias. Você usa o compartilhamento de tela para demonstrar o trabalho que fez.

O campo do design de UX evolui rapidamente, portanto, você deve se manter atualizado com as tendências e as novas ferramentas. No final de um dia normal, você passa uma hora lendo notícias do setor e ouvindo cursos on-line para aprimorar suas habilidades. 📲

Qualidades essenciais de um UX Designer

Além da formação necessária,

certificações de design

além disso, para ter uma boa experiência de trabalho e um bom portfólio, um designer de UX deve ter um profundo conhecimento dos princípios de interação humano-computador e usabilidade. Ele também deve saber como aplicar esses princípios em seus projetos e na tomada de decisões. 📚

Para prosperar em sua função, um UX designer deve possuir as seguintes habilidades:

Gerenciamento de tempo de qualidade: Facilita o controle de vários prazos e tarefas

Facilita o controle de vários prazos e tarefas **Resolução eficaz de problemas: ajude-o a pensar com clareza e a considerar soluções inovadoras para as necessidades e preocupações dos usuários

**Habilidades de comunicação: prepare-os para o trabalho em equipe multifuncional eficaz, que é uma parte indispensável do design de UX

**Pensamento analítico: dá a eles a capacidade de analisar pesquisas complexas com usuários, identificar padrões e prever todos os resultados possíveis

**Atenção aos detalhes: permite que eles detectem problemas antes dos usuários e criem experiências extraordinárias

**Empatia: permite que eles se coloquem no lugar dos usuários e centralizem seus esforços de design nas necessidades das pessoas da vida real

Principais desafios de ser um designer de UX

O design de UX é uma operação complexa, portanto, não é de surpreender que a maioria dos designers de UX enfrente obstáculos regularmente. A seguir, listamos alguns dos mais críticos.

A notória lacuna entre design e desenvolvimento

Se a comunicação entre os designers de UX e os desenvolvedores não for clara, podem surgir vários problemas. Os desenvolvedores podem interpretar mal os elementos e criar um produto que se desvie do design apoiado em pesquisas e cuidadosamente planejado. Como resultado, eles terão que lidar com muitas revisões, o que significa mais horas de trabalho e, possivelmente, perda de prazos - sem falar na frustração! 💢

Solução:As duas equipes devem colaborar durante todo o processo de design e desenvolvimento. Os designers devem compreender as possibilidades técnicas, enquanto os desenvolvedores devem se esforçar para entender as intenções dos designers.

Restrições de recursos

Os designers de UX geralmente precisam lidar com

restrições de tempo e orçamento

. Às vezes, essas limitações podem prejudicar a qualidade de seus resultados. ⌛

Solução:Embora não possam fazer muito a respeito das restrições, os designers de UX podem aprender a priorizar o trabalho e a operar com mais eficiência.

Equilíbrio entre as necessidades do usuário e da empresa

Os usuários devem estar no centro dos seus esforços de design. Os problemas surgem quando a empresa impõe requisitos ou restrições que entram em conflito com as necessidades do usuário.

**Se não conseguir fazer com que a empresa reavalie suas prioridades, o designer de UX deve empregar suas habilidades de resolução de problemas e identificar as soluções mais adequadas para alcançar a harmonia entre esses elementos igualmente essenciais. 🎶

Responsabilidades pouco claras

O design de UX depende de um trabalho em equipe eficaz. Quando o escopo do trabalho do designer de UX não é definido claramente, ele geralmente faz um trabalho redundante ou não entrega o esperado. Se esse problema ocorrer com frequência e com vários membros da equipe, isso terá um reflexo negativo no cronograma do projeto, no produto e, por fim, nos negócios. 📉

Solução:_As tarefas exatas de cada membro da equipe devem ser decididas e claramente comunicadas antes do início do trabalho.

Problemas de qualidade e precisão dos dados

A pesquisa de UX é um empreendimento delicado. Os pesquisadores geralmente são tendenciosos e lutam para formar uma amostra representativa dos usuários. Eles precisam lidar com grandes quantidades de dados diversos e lidar com dados incompletos e interpretações errôneas, o que pode prejudicar o produto. ⚠️

Solução:Além de estarem cientes dos possíveis vieses, os pesquisadores precisam saber como analisar, validar e interpretar os dados para extrair percepções confiáveis e acionáveis. Um sistema robusto de gerenciamento de dados também é necessário.

Ferramentas e técnicas que ajudam um UX Designer a gerenciar as tarefas do dia a dia

As várias ferramentas disponíveis atualmente permitem que os designers de UX trabalhem e se comuniquem com eficiência. A seguir, detalharemos o conjunto usual de ferramentas que você pode encontrar na caixa de ferramentas de um designer de UX. 🧰

Otimize seu fluxo de trabalho de design de UX com o ClickUp

A vida profissional de um designer de UX nunca é entediante. Normalmente, ela envolve uma ampla gama de atividades, desde reuniões e trabalho criativo até testes e pesquisas meticulosos. Para serem produtivos, os designers de UX devem planejar cuidadosamente seus dias e usar toda a tecnologia disponível.

Como envolve uma ampla gama de habilidades e responsabilidades, o design de UX pode parecer uma escolha assustadora. Ainda assim, se você tiver paixão por isso e fizer a devida diligência, poderá ter uma carreira gratificante e bem-sucedida! 🌟

