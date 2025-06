O que são estruturas de gestão de desempenho? Um guia detalhado

Uma estrutura de gestão de desempenho é um processo estruturado que ajuda os líderes de equipe ou gerentes de RH a acompanhar e melhorar o desempenho dos funcionários. Envolve definir metas específicas e medir o desempenho de um funcionário em relação a essas metas.

As estruturas de gestão de desempenho são essenciais para qualquer organização. Elas ajudam os líderes de equipe a acompanhar as metas de aprendizagem e desenvolvimento dos funcionários e a garantir o crescimento contínuo. Essas estruturas também ajudam a manter os funcionários motivados, dando-lhes metas específicas a serem alcançadas.

Essas estruturas melhoram significativamente os métodos tradicionais de acompanhamento do desempenho, que costumavam ser desestruturados ou pouco estruturados. Ao dividir o processo em etapas bem definidas, as estruturas de gestão de desempenho tornam-no mais eficiente.

Mas como criar uma estrutura de gestão de desempenho e que tipos de estruturas existem?

Continue lendo para saber tudo o que você precisa saber sobre estruturas de gestão de desempenho.

Resumo: Uma estrutura de gestão de desempenho tem cinco elementos

As organizações utilizam uma das cinco estruturas de gestão de desempenho diferentes

Para criar e implementar uma estrutura eficaz, você deve: Definir metas alcançáveis e articulá-las bem Estabelecer métricas-chave para medir Acompanhar o desempenho e fornecer feedback contínuo Buscar feedback para continuar melhorando o processo Treinar as equipes sobre os benefícios do sistema

Defina metas alcançáveis e articule-as bem

Estabeleça métricas-chave para medir

Acompanhe o desempenho e forneça feedback contínuo

Busque feedback para continuar melhorando o processo

Treine as equipes sobre os benefícios do sistema

Essas estruturas trazem benefícios como maior motivação, melhor colaboração em equipe e maior retenção de funcionários Defina metas alcançáveis e articule-as bem

Estabeleça métricas-chave para medir

Acompanhe o desempenho e forneça feedback contínuo

Busque feedback para continuar melhorando o processo

Treine as equipes sobre os benefícios do sistema

Elementos essenciais de uma estrutura de gestão de desempenho

Embora existam diferentes tipos de estruturas de gestão de desempenho, os elementos essenciais permanecem os mesmos em todas elas.

Aqui estão os principais elementos de qualquer estrutura de gestão de desempenho:

Definição de metas : defina metas para sua equipe e deixe claras suas expectativas. Você também deve esclarecer os KPIs que usará para medir o desempenho. Algumas organizações também publicam incentivos para os funcionários que atingirem ou superarem essas metas

Medição do desempenho : avalie o desempenho dos funcionários acompanhando métricas e KPIs definidos e avaliando regularmente o progresso de cada membro da equipe

Feedback e treinamento : Conecte-se regularmente com sua equipe e forneça feedback contínuo para que eles saibam do seu progresso e das áreas que precisam melhorar. Isso ajuda a manter a transparência e todos alinhados

Avaliações periódicas : Realize avaliações estruturadas periodicamente para avaliações formais de desempenho. Se necessário, coloque os funcionários com baixo desempenho em planos de melhoria de desempenho

Recompensas e reconhecimento: comunique as classificações ou avaliações anuais de cada funcionário e ofereça recompensas e reconhecimento aos que tiverem melhor desempenho

Independentemente do sistema de gestão de desempenho que você usa, esses elementos essenciais farão parte do processo. Ao longo do processo, garanta total transparência e comunicação aberta entre você e os membros da sua equipe.

Tipos de estruturas de gestão de desempenho

As organizações em todo o mundo utilizam normalmente cinco estruturas para a gestão do desempenho dos funcionários. Avalie cada uma delas antes de decidir qual é a mais adequada para a estratégia da sua organização.

Objetivos e resultados-chave (OKR)

Este é um sistema de gestão de desempenho simples, mas eficaz, no qual você define objetivos de desempenho de acordo com as metas da organização. Ele também lista resultados-chave ou resultados para determinar o desempenho individual dos funcionários.

Para começar, utilize o modelo de estrutura OKR da ClickUp.

Baixe este modelo Aproveite o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company para definir objetivos e KPIs em nível departamental, em vez de individual

É um modelo pronto a usar e personalizável que o ajuda a definir objetivos e metas, acompanhar o seu progresso e medir os resultados-chave. Existe a opção de definir prioridades e ordenar os OKR por tipo, departamento e datas de início e de conclusão. Isto torna extremamente fácil acompanhar os seus objetivos e medidas-chave.

Alternativamente, se você deseja acompanhar os OKRs da empresa, o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company é a melhor opção para você.

Baixar este botão Defina objetivos claros e metas mensuráveis e acompanhe o progresso usando o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Este modelo permite segmentar objetivos por departamento, progresso, categoria e muito mais. Também existem tags que ajudam a categorizar cada meta. Outra grande vantagem é que permite definir metas quantitativas, facilitando a medição do desempenho.

Aqui estão alguns exemplos de OKR para ajudá-lo a ter uma ideia de como definir OKRs:

1. Objetivo: Melhorar o SEO do seu site

Principais resultados:

Aumento do número de visitantes mensais do site

Aumento nas classificações de pesquisa para X número de palavras-chave

Aumento do número de backlinks de alta qualidade para o seu site

2. Objetivo: Realizar um webinar de sucesso com especialistas do setor

Principais resultados:

Número de inscrições para o webinar

Número e qualidade dos especialistas do setor que aceitaram o convite

Número de conversões geradas pelo webinar

Para a estrutura OKR, as avaliações de desempenho são normalmente realizadas trimestralmente. No entanto, você pode aumentar a frequência de acordo com os requisitos do seu negócio e de treinamento.

Gestão por objetivos (MBO)

Popularizada pela primeira vez por Peter Drucker, a gestão por objetivos envolve definir metas realistas e alcançáveis para os funcionários e avaliar seu desempenho em relação a essas metas. Essas metas estão alinhadas com os objetivos gerais da empresa e têm um escopo mais amplo do que as metas de desempenho específicas de cada funcionário.

Ao contrário da estrutura OKR, a MBO não é tão orientada por métricas. A ideia é atingir a meta dentro do prazo predeterminado, não analisar cada KPI e verificar se há uma melhoria.

Como tal, a MBO envolve monitorar e avaliar o desempenho usando várias ferramentas de relatório.

Vamos entender isso com um exemplo.

Digamos que você gerencia uma equipe esportiva e tem como objetivo ganhar o campeonato em 5 anos. O MBO exige que você defina objetivos menores que levem ao objetivo principal. Nesse caso, seus objetivos poderiam ser:

Classifique-se entre os cinco primeiros no campeonato em 2 anos

Conquiste o segundo lugar no campeonato em 4 anos

Ganhe o campeonato e fique em primeiro lugar no quinto ano

As metas são claras o suficiente para permitir que você acompanhe se elas foram atingidas sem a necessidade de análise de dados ou acompanhamento de métricas. Isso é MBO em ação.

Dica profissional: Aproveite o ClickUp Goals para definir metas realistas e acompanhar o progresso. Use-o para definir metas para sua equipe, incluindo metas semanais ou mensais para cada membro da equipe. Ele oferece um rastreador visual de metas que permite ver o progresso de cada membro da equipe em suas respectivas metas e objetivos.

Veja facilmente o quadro de resultados de desempenho e o progresso das metas de cada membro da equipe usando o ClickUp

Sistemas orientados por revisões de RH

Esta é uma estrutura de gestão de desempenho em que a equipe de RH analisa o desempenho dos funcionários e dá feedback, em vez dos líderes de equipe ou gerentes responsáveis.

Nesse caso, as metas não estão relacionadas a projetos ou habilidades técnicas, mas têm uma visão mais holística do crescimento e desenvolvimento dos funcionários

Esses sistemas de gestão de desempenho ajudam a identificar os pontos fortes e fracos de cada funcionário, o que ajuda a atribuir as tarefas certas às pessoas certas. Eles também permitem compreender outros aspectos além do desempenho do projeto, como o envolvimento e os interesses dos funcionários.

Alguns exemplos do que os gerentes de RH analisariam para medir o crescimento e o desenvolvimento incluem:

Número de sessões de treinamento concluídas por um funcionário para se aperfeiçoar

Participação em atividades de formação de equipes e organizacionais

Ao contrário das estruturas orientadas para resultados, como OKR, esses sistemas não exigem revisões frequentes. Normalmente, as avaliações de desempenho são feitas semestralmente ou anualmente.

O ClickUp Goals, por exemplo, irá ajudá-lo a definir metas, enquanto o modelo ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template irá ajudá-lo a medir o desempenho dos funcionários em relação a essas metas.

Baixe este modelo Atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe os principais indicadores de desempenho usando o modelo de acompanhamento de KPI de desempenho dos funcionários do ClickUp

O modelo tem sete campos personalizados para você inserir seus critérios de KPI, como Departamento, Valor Alvo, Progresso, etc. Você também pode usar status personalizados como "Em dia", "Em risco", etc. para acompanhar cada KPI.

Também permite comentários e menções para impulsionar a motivação e o envolvimento dos funcionários.

Balanced scorecard

Esta é uma das estruturas de gestão de desempenho mais abrangentes e estruturadas, pois ajuda você a avaliar o desempenho dos funcionários sob várias perspectivas. Essas perspectivas incluem cliente, financeira, aprendizagem e crescimento, e processos internos.

A estrutura pontua os funcionários em vários parâmetros nessas quatro categorias, como fica evidente pelo nome. Ela ajuda a alinhar o desempenho da equipe com as expectativas dos clientes e as metas da empresa.

Aqui está um exemplo da estrutura de gestão de desempenho Balanced Scorecard em ação.

Perspectiva financeira Perspectiva do cliente Objetivos Medidas Objetivos Medidas Custos operacionais mais baixos KPI: Redução percentual nos custos operacionais Melhorar a satisfação do cliente KPI: Net Promoter Score (NPS) Meta: redução de 5% em um ano Meta: NPS de 70 ou superior Perspectiva interna da empresa Perspectiva de aprendizagem Objetivos Medidas Objetivos Medidas Otimize o desenvolvimento de produtos KPI: Tempo de lançamento no mercado Aprimorar as habilidades dos membros da equipe KPI: Número de sessões de treinamento realizadas Meta: Reduzir o tempo gasto em 10% Meta: 5+ sessões de treinamento de habilidades por ano por funcionário

Como se trata de uma das estruturas mais complexas, recomendamos usar modelos de Balanced Scorecard em vez de começar do zero. Isso ajudará você a economizar tempo e esforço, além de otimizar o processo.

Baixe este modelo Crie cartões de pontuação de desempenho detalhados com este modelo do ClickUp para medir o desempenho dos funcionários ou da equipe em quatro categorias de negócios diferentes

Experimente o modelo de scorecard equilibrado da ClickUp para começar. Ele vai além de objetivos e medidas e inclui metas e incentivos para cada categoria. Isso torna o scorecard mais detalhado do que um scorecard equilibrado típico. O modelo está pronto para uso, então preencha os detalhes e crie um scorecard equilibrado para sua empresa em pouco tempo. Ele também é totalmente personalizável, permitindo que você o modifique de acordo com suas necessidades.

Feedback de 360 graus

O método de feedback de 360 graus é uma estrutura de gestão de desempenho comumente usada, ótima para gerenciar o desempenho de funcionários de nível sênior. Ele funciona coletando feedback de superiores, subordinados e colegas para fornecer uma visão holística do desempenho de uma pessoa.

Também considera feedback qualitativo, em vez de apenas medidas quantitativas de desempenho. Por exemplo, você pode coletar feedback sobre a percepção que os outros têm de um funcionário.

Vamos dar o exemplo de uma grande agência de marketing de conteúdo, onde cada gerente passa por um feedback de 360 graus.

Isso significaria que, além de seu gerente direto, seus avaliadores poderiam incluir seus subordinados diretos, colegas de outras equipes com quem trabalham regularmente e seus principais stakeholders.

Para um gerente de contas de clientes nesta empresa, além de seu gerente e sua própria equipe, poderia ser solicitado um feedback 360 aos gerentes da equipe de design, da equipe de conteúdo e da equipe de mídia social — colegas com quem interagem e colaboram regularmente. Além disso, o feedback poderia incluir contribuições do líder de negócios vertical e de alguns de seus principais clientes.

Ao incorporar as opiniões das pessoas com quem o gerente de contas interage em diferentes níveis, o feedback de 360 graus cria uma imagem mais detalhada e exaustiva do desempenho e das habilidades interpessoais. Como o formato do feedback inclui espaço para respostas livres, ele ajuda a identificar problemas que o gerente imediato desse funcionário pode não ter percebido.

O processo envolve vários formulários e pesquisas, por isso é uma ótima ideia usar um software de feedback de 360 graus que automatiza o processo de coleta de formulários.

Construindo uma estrutura de gestão de desempenho

Criar um sistema de gestão de desempenho para sua organização não é fácil, mesmo que você use uma das estruturas já estabelecidas. Aqui estão algumas dicas e truques para ajudá-lo a criar uma estrutura eficaz.

Definir metas alcançáveis e criar objetivos

O primeiro passo no processo de gestão de desempenho é definir metas e objetivos para sua equipe, independentemente da estrutura utilizada.

Se você definir metas alcançáveis, as equipes ficarão motivadas para alcançá-las e obter uma boa avaliação de desempenho. No entanto, definir metas irrealistas pode desmotivá-las, pois elas se sentirão incapazes de atender às suas expectativas.

Portanto, defina e comunique metas claras e alcançáveis a cada membro da equipe.

Precisa de uma maneira fácil de definir metas?

Aproveite o modelo de metas SMART do ClickUp para definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado para sua equipe.

Baixe este modelo Use o modelo de metas SMART do ClickUp como está ou personalize-o para definir metas realistas e mensuráveis para sua equipe e categorizá-las por prioridade

O modelo também permite usar status personalizados para acompanhar o progresso de cada meta e ver se ela está dentro do prazo ou atrasada.

Este modelo de lista também ajuda você a categorizar metas e adicionar 12 atributos personalizados para obter insights mais detalhados. Ele oferece várias visualizações, incluindo uma Visualização de planilha de metas SMART, onde você pode debater e armazenar todas as suas ideias

Utilização de análises e indicadores de desempenho

Ao definir metas para sua equipe, é essencial atribuir indicadores-chave de desempenho para cada meta e determinar como você acompanhará as várias métricas de desempenho.

Aproveite as ferramentas de gestão de desempenho para acompanhar o desempenho dos funcionários em KPIs e métricas e ter os números prontos para suas avaliações de desempenho.

A solução ClickUp Recursos Humanos oferece inúmeros recursos para ajudá-lo a gerenciar o desempenho da equipe, incluindo acompanhamento de KPIs e análise de desempenho.

Baixe este modelo Acompanhe o desempenho de vários departamentos usando este modelo de acompanhamento de KPI da ClickUp

O modelo de acompanhamento de KPIs de gestão de desempenho da ClickUp, por exemplo, é perfeito para acompanhar os KPIs dos funcionários. Permite listar e categorizar vários KPIs por departamento e status. Isso ajuda a acompanhar o desempenho ao nível do departamento.

Use a Visualização OKR departamental para alinhar as metas individuais e da equipe com os objetivos gerais da organização e a Visualização do progresso para identificar áreas de melhoria.

Enfatizando o feedback contínuo e pontos de contato regulares

A gestão de desempenho é um processo contínuo e bidirecional. Após a definição inicial das metas, você precisa acompanhar o desempenho dos funcionários e mantê-los informados sobre seu progresso.

Acompanhar os KPIs e usar ferramentas analíticas, como mencionado anteriormente, ajudará você a fornecer insights precisos aos funcionários para melhorar seu desempenho.

Certifique-se de usar uma abordagem estruturada para avaliações de desempenho. O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp pode ajudar nisso.

Baixe este modelo Liste os principais pontos de discussão para cada sessão de avaliação de desempenho e anote o feedback que você deseja fornecer usando o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Utilize-a para definir uma agenda e listar os principais pontos de discussão para suas sessões individuais de avaliação de desempenho. Isso garantirá que você permaneça no assunto e tenha uma discussão focada.

Você pode então transformar os pontos de ação em tarefas no ClickUp e incorporá-los ao seu fluxo de trabalho.

A ClickUp também oferece vários outros modelos de avaliação de desempenho. Personalize-os de acordo com suas preferências e adicione ou remova seções, dependendo de suas necessidades.

Como alternativa, use o ClickUp Brain para gerar avaliações de desempenho dos funcionários rapidamente.

O ClickUp Performance Review Generator é uma ferramenta alimentada por IA que permite inserir detalhes dos funcionários e gera uma avaliação de desempenho detalhada, analisando todos os dados na plataforma ClickUp. Ele usa aprendizado de máquina para fornecer avaliações precisas de forma consistente.

Se um funcionário não estiver tendo um bom desempenho, considere colocá-lo em um plano de melhoria de desempenho (PIP) e dê a ele uma chance de melhorar. Use modelos de PIP prontos para uso que ajudam a facilitar o processo.

Por último, peça feedback aos funcionários e use-o para analisar os processos, a fim de melhorar continuamente sua estrutura de gestão de desempenho.

Utilize ferramentas de feedback dos funcionários para compartilhar pesquisas e coletar feedback sobre seu processo de gestão de desempenho. O ClickUp Form View é ótimo para isso, pois permite criar formulários exclusivos de coleta de feedback de acordo com suas necessidades.

Personalize formulários com facilidade usando a interface de arrastar e soltar do ClickUp

Importância e benefícios de uma estrutura de gestão de desempenho

Até agora, discutimos os principais elementos de uma estrutura de gestão de desempenho, os tipos de estruturas e dicas para criar uma. Mas por que você precisa de uma? Vale mesmo a pena o esforço?

Bem, a resposta curta é sim. Vale a pena o esforço e é altamente benéfico para qualquer organização.

Confira seus diversos benefícios para entender por que você precisa de uma estrutura organizada em vez de seguir seu processo tradicional de avaliação de desempenho.

Maior produtividade e motivação

Uma estrutura de gestão de desempenho cria um processo estruturado para definir metas, gerenciar o desempenho dos funcionários e fornecer feedback.

Quando você define metas específicas para sua equipe, eles têm algo pelo qual trabalhar e alcançar. É claro que você precisará oferecer incentivos para atingir ou superar as metas, como bônus ou promoção.

Com metas claras em mente, sua equipe estará mais motivada para trabalhar bem, atingir as metas e ganhar os incentivos.

Melhor comunicação e trabalho em equipe

Independentemente da estrutura de gestão de desempenho que você escolher, é necessário verificar regularmente com sua equipe para atualizá-la sobre o progresso. Esse é um elemento crítico de qualquer estrutura.

Essa comunicação regular ajuda a manter todos alinhados e garante que não haja discrepâncias nas expectativas.

Quando você e sua equipe concordam sobre o desempenho da equipe e o que precisa ser realizado, todos trabalham juntos para atingir as metas da equipe.

Maior retenção de funcionários e redução da rotatividade

Uma boa estrutura de gestão de desempenho ajuda você a melhorar a comunicação com sua equipe e a ser transparente sobre o desempenho dos funcionários.

Essa transparência garante que sua equipe saiba exatamente como está seu desempenho e quais bônus ou incentivos de fim de ano podem esperar.

Isso ajuda a manter os funcionários de alto desempenho engajados, pois eles sabem que seu desempenho será reconhecido e recompensado.

Também evita uma situação em que os funcionários pensam que tiveram um bom desempenho durante o ano, mas descobrem que não é o caso durante a avaliação anual. Essas discrepâncias nas expectativas causam insatisfação e muitas vezes levam as pessoas a deixar a organização.

Superando obstáculos na implementação de uma estrutura de gestão de desempenho

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a antecipar e superar os desafios comuns que você pode enfrentar ao implementar uma estrutura de gestão de desempenho.

Planejamento para contratempos e aprendizado com feedback

Ao projetar uma estrutura de gestão de desempenho, não espere que tudo seja perfeito na primeira tentativa. Esteja preparado para possíveis desafios e contratempos e lide bem com eles.

Aprenda com cada contratempo e melhore o processo. Peça à sua equipe sugestões para otimizar a estrutura.

Realize sessões regulares de brainstorming usando o ClickUp Meetings e aperfeiçoe sua estrutura sempre que necessário.

Com várias iterações, você pode remover todas as falhas e ter um processo tranquilo.

Mesmo assim, esteja aberto a feedback e busque a melhoria contínua.

Treinamento e engajamento dos funcionários para uma implementação tranquila

Implementar uma nova estrutura de gestão de desempenho pode ser um desafio para envolver os funcionários. Muitas pessoas preferem evitar mudanças, especialmente aquelas que podem prejudicar seus bônus de fim de ano.

Você precisará de um bom software de engajamento de funcionários e programas de treinamento eficazes para informar e educar sua equipe sobre por que essa é uma boa mudança. Explique os benefícios da implementação de uma estrutura de gestão de desempenho e como ela ajuda a atingir as metas organizacionais com mais eficiência.

Realize programas de treinamento para instruir os funcionários sobre como as coisas funcionarão daqui para frente. Comunique com que frequência você realizará sessões de avaliação de desempenho e o que eles podem esperar dessas sessões.

Dica profissional: Use <26>os documentos26> compartilháveis <26>do ClickUp26> para criar uma base de conhecimento centralizada para os funcionários e ajudá-los a entender a estrutura de gestão de desempenho dos funcionários e seu impacto.

Baixe este modelo Crie um programa de treinamento para instruir a equipe sobre como funciona a estrutura de gestão de desempenho usando o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Personalize e utilize o modelo de Plano de Implementação de Treinamento da ClickUp para realizar sessões de treinamento planejadas. Ele permite que você crie um plano de treinamento detalhado, com a opção de categorizar as sessões com base na complexidade, como básico e avançado.

Você pode usar a Visualização da programação para planejar a programação de cada treinamento. Atualize as tarefas à medida que avança para manter as partes interessadas informadas.

Estruture a gestão de desempenho com o ClickUp

As estruturas de gestão de desempenho organizam e estruturam a definição de metas, o acompanhamento do desempenho dos funcionários e os processos de revisão em um sistema integrado.

Essas estruturas ajudam você a gerenciar com eficácia o desempenho dos funcionários e manter total transparência. Isso melhora o engajamento, a motivação e, eventualmente, a retenção dos funcionários.

Uma boa solução de software de gestão de desempenho, como o ClickUp, pode ajudá-lo em todos os aspectos do processo. Todas as tarefas serão mais eficientes, desde o estabelecimento de metas até a coleta de feedback dos funcionários. Ele ainda simplifica o processo de desenvolvimento da estrutura, fornecendo vários modelos para você começar.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para experimentar seus recursos.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Quais são os cinco tipos de gestão de desempenho?

Embora existam inúmeras estruturas de gestão de desempenho, estas cinco estão entre as mais populares:

OKR ou Objetivos e Resultados-Chave

MBO ou Gestão por Objetivos

Sistemas orientados pela avaliação de RH

Balanced Scorecard

feedback de 360 graus

2. Quais são os 5 processos de gestão de desempenho?

Os cinco principais processos de gestão de desempenho incluem definição de metas, medição de desempenho, feedback e treinamento, avaliações periódicas e recompensas e reconhecimento. Independentemente da sua estrutura de gestão de desempenho dos funcionários, você deve conduzir esses processos de alguma forma.

3. Quais são os três pilares do ciclo de gestão de desempenho?

Os três pilares do ciclo de gestão de desempenho são definir metas, fornecer feedback regular e realizar avaliações estruturadas periódicas.

O ciclo começa com o estabelecimento de metas e objetivos realistas para sua equipe. Nesta fase, você também determina como medir o desempenho dos funcionários em relação a essas metas e as métricas que você acompanhará.

A segunda etapa envolve medir o desempenho, fornecer feedback contínuo e orientar sua equipe para um melhor desempenho.

A terceira etapa envolve revisões periódicas para avaliar o desempenho dos funcionários e oferecer incentivos que correspondam a esse desempenho.