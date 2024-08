Como ter sucesso como gerente pela primeira vez

Parabéns! Você conseguiu! Você está colocando o chapéu de gerente pela primeira vez. 🙌🏼

Uma nova jornada o aguarda - de ser parte de uma equipe para realmente liderar uma. Isso significa supervisionar a produção da sua equipe, fornecer orientação e promover um ambiente de trabalho produtivo e positivo.

Uma função de liderança tem seu próprio conjunto de desafios. Você terá de navegar em terrenos desconhecidos, equilibrar sua carga de trabalho com a equipe e enfrentar situações em que seus antigos colegas agora são seus subordinados diretos.

Vamos encarar esses desafios de frente e explorar as ferramentas e estratégias de que você precisa para ter sucesso como gerente pela primeira vez.

Principais habilidades e características pessoais dos gerentes de primeira viagem

Como gerente de primeira viagem, talvez você tenha de adquirir rapidamente muitas habilidades novas, especialmente habilidades de gerenciamento de pessoas. Cultivar a mentalidade correta, ouvir ativamente, comunicar-se com clareza e delegar com eficiência são fundamentais para você começar.

A mentalidade de crescimento

A psicóloga pioneira Carol Dweck identifica duas mentalidades principais: a fixa e a de crescimento. (Fonte: HBS )

As pessoas com mentalidade fixa acreditam que sua inteligência e suas habilidades são inabaláveis. As que têm uma mentalidade de crescimento acreditam que podem aprender e se desenvolver ao longo da vida.

Dweck insiste que o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento promove a resiliência, a disposição para enfrentar desafios e o foco em aprender com os erros. Os gerentes de primeira viagem podem aproveitar essas qualidades para se adaptar rapidamente às mudanças e inspirar sua equipe a fazer o mesmo.

A arte da delegação

Liderar uma equipe não se trata apenas de atribuir tarefas; trata-se de capacitá-la com propriedade e responsabilidade. A delegação permite que você aproveite os pontos fortes da sua equipe e libere seu tempo para o planejamento estratégico.

Considere as habilidades e a experiência dos membros da sua equipe e defina claramente as tarefas, os objetivos e os prazos. Forneça a eles os recursos necessários, mas não os microgerencie. E, por fim, ofereça oportunidades de feedback construtivo e comemore uma conclusão bem-sucedida.

O poder da escuta ativa

Ouvir ativamente significa prestar muita atenção, refletir sobre o que você ouviu e fazer as perguntas certas para esclarecer as coisas.

Ao ouvir ativamente os membros da sua equipe, você pode obter insights valiosos, identificar problemas potenciais logo no início e promover um espaço seguro para uma comunicação honesta. Isso leva a uma melhor tomada de decisões, a uma dinâmica de equipe aprimorada e a uma força de trabalho mais engajada.

Erros comuns a serem evitados como gerente pela primeira vez

Agora que você já sabe quais são as habilidades e os traços de personalidade certos a serem absorvidos, vamos dar uma olhada em alguns erros gerenciais comuns que devem ser evitados.

Não delegar tarefas: Os novos gerentes levam algum tempo para sair da mentalidade de colaborador individual. Eles geralmente se apegam a tarefas nas quais se destacaram individualmente. No entanto, a delegação capacita sua equipe e permite que ela use e desenvolva suas habilidades. Isso também libera seu tempo para o planejamento estratégico e o treinamento

Os novos gerentes levam algum tempo para sair da mentalidade de colaborador individual. Eles geralmente se apegam a tarefas nas quais se destacaram individualmente. No entanto, a delegação capacita sua equipe e permite que ela use e desenvolva suas habilidades. Isso também libera seu tempo para o planejamento estratégico e o treinamento Microgerenciamento: É tentador ficar atolado nos detalhes, especialmente se você tiver uma sólida experiência no trabalho. Confie na sua equipe para lidar com suas tarefas e forneça expectativas claras

É tentador ficar atolado nos detalhes, especialmente se você tiver uma sólida experiência no trabalho. Confie na sua equipe para lidar com suas tarefas e forneça expectativas claras Fazer muitas mudanças cedo demais: Não espere ter todas as respostas imediatamente. Dê à sua equipe tempo para se ajustar antes de implementar grandes mudanças. Você precisará entender os processos atuais, o estilo de gerenciamento do seu antecessor e o impacto das possíveis mudanças. Em seguida, consulte a equipe antes de colocar as novas ideias em prática

Não espere ter todas as respostas imediatamente. Dê à sua equipe tempo para se ajustar antes de implementar grandes mudanças. Você precisará entender os processos atuais, o estilo de gerenciamento do seu antecessor e o impacto das possíveis mudanças. Em seguida, consulte a equipe antes de colocar as novas ideias em prática Evitar conversas ou decisões difíceis: As conversas difíceis são inevitáveis emgerenciamento de equipes. O fato de ser novo na função não significa que você deve se esquivar de lidar com problemas de desempenho ou de tomar decisões difíceis. Aborde as situações com empatia e foco em soluções

As conversas difíceis são inevitáveis emgerenciamento de equipes. O fato de ser novo na função não significa que você deve se esquivar de lidar com problemas de desempenho ou de tomar decisões difíceis. Aborde as situações com empatia e foco em soluções Não priorizar a confiança: Quando uma equipe não tem confiança, a comunicação é prejudicada e os resultados são fracos. Você deve ser honesto com sua equipe e criar um espaço seguro para a comunicação aberta. Delegue, ouça atentamente as preocupações e dê crédito a quem merece

Quando uma equipe não tem confiança, a comunicação é prejudicada e os resultados são fracos. Você deve ser honesto com sua equipe e criar um espaço seguro para a comunicação aberta. Delegue, ouça atentamente as preocupações e dê crédito a quem merece Mudar a linguagem de "eu" para "nós": Como gerente, você ainda faz parte de uma equipe, mas sua linguagem deve refletir sua nova função. Concentre-se em usar "nós" em vez de "eu" ao discutir as realizações da equipe. Isso promove a propriedade compartilhada e constrói uma unidade mais forte

Ao reconhecer essas possíveis armadilhas e tentar evitá-las conscientemente, os gerentes de primeira viagem podem se preparar para o sucesso e formar equipes fortes e coesas.

Dicas para gerentes de primeira viagem

Assumir uma função gerencial pela primeira vez pode parecer assustador. Mas você deve acreditar que se tornar um líder eficaz leva tempo. Essas sete dicas o ajudarão a navegar em sua nova função de liderança e a se tornar um líder sob o qual sua equipe prospera.

1. Resolva problemas de forma proativa

Para um gerente, a solução de problemas vai além de consertar questões imediatas. Um líder eficaz antecipa proativamente possíveis obstáculos, analisa situações e desenvolve soluções que abordam as causas básicas.

Por exemplo, se a sua equipe sempre perde os prazos em um projeto crucial, não se limite a pressioná-la a trabalhar mais rápido. Analise os fluxos de trabalho, identifique os gargalos e explore soluções como, por exemplo, melhorar a alocação de recursos, divisão de tarefas ou revisando prazos.

Uma das marcas registradas dos bons gerentes iniciantes é abordar os problemas de forma proativa antes que eles se tornem problemas maiores. Uma maneira de fazer isso é usar um solução eficaz de gerenciamento de projetos .

O ClickUp é uma dessas plataformas tudo-em-um.

Antecipe problemas e mantenha os projetos no caminho certo com Gerenciamento de projetos do ClickUp plataforma

A plataforma unificada do ClickUp para todas as atividades de gerenciamento de projetos o ajudará a manter-se atualizado sobre o andamento do projeto e a identificar possíveis problemas logo no início. Dashboards do ClickUp fornecem um instantâneo em tempo real do progresso do projeto, permitindo que você detecte gargalos, riscos e dificuldades de recursos logo no início.

Conduzindo projetos grandes, complexos e multifuncionais desde o início até a conclusão com o modelo de gerenciamento de projetos gratuito do ClickUp

O ClickUp também inclui modelos prontos modelos de gerenciamento de projetos com estruturas pré-construídas para fluxos de trabalho comuns, incluindo tarefas, prazos e responsáveis.

2. Criar e manter a confiança

Os gerentes de primeira viagem devem criar uma base de transparência e reconhecer as contribuições de cada membro da equipe. Mas a confiança não é estática. Como gerente, você deve abordar regularmente as preocupações, desculpar-se pelos erros e demonstrar que apoia a sua equipe.

O ClickUp pode ajudar a promover a transparência e criar confiança com os membros da equipe, fornecendo uma única fonte de verdade para todas as informações do projeto. Documentos do ClickUp chat e Inbox mantêm todos informados sobre o andamento, as metas e as expectativas do projeto o tempo todo.

Você também pode usar os recursos de gerenciamento de tarefas e priorização para fornecer clareza, garantir a responsabilidade e criar confiança em suas habilidades gerenciais.

3. Crie um relacionamento eficaz com os membros da equipe

Criar um relacionamento com sua equipe exige tempo e esforço. Comece conhecendo a sua equipe. Você pode agendar reuniões individuais com cada membro da equipe para conhecer seus pontos fortes, interesses e estilos de trabalho.

Não fale apenas sobre o trabalho. Tente avaliar suas metas e interesses pessoais também. Uma conexão humana cria um relacionamento e promove um senso de comunidade, o que os ajuda a trabalhar melhor juntos.

Um gerente de primeira viagem também deve confiar na experiência de sua equipe, delegar tarefas adequadamente e fornecer os recursos necessários para o sucesso. Ofereça apoio quando sua equipe enfrentar desafios e ofereça oportunidades de treinamento e desenvolvimento de novas habilidades.

Discuta tarefas, acompanhe o progresso e atribua carga de trabalho com o Tarefas do ClickUp O ClickUp permite que os membros da sua equipe discutam tarefas diretamente no aplicativo, eliminando a necessidade de longas cadeias de e-mail ou de uma comunicação confusa de ida e volta.

Com os recursos de acompanhamento do progresso do ClickUp, você pode acompanhar o progresso individual e da equipe em conjunto, destacando os pontos fortes e as contribuições de cada membro.

4. Defina expectativas claras e demonstre consistência

Para novos gerentes, um estilo de gerenciamento consistente é crucial. Estabeleça expectativas claras sobre o desempenho, a qualidade e os prazos da sua equipe durante início do projeto . Um projeto bem definido da equipe a definição de funções e metas garantirá que todos estejam na mesma página e possam trabalhar de forma colaborativa para obter bons resultados.

O ClickUp pode ser a ferramenta de referência de um gerente para definir expectativas claras e manter a consistência em toda a equipe. A ferramenta permite que você padronize a integração de funcionários delineando funções, responsabilidades e métricas de desempenho.

Os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp também mantêm todos alinhados, garantindo expectativas consistentes durante todo o período de permanência do funcionário.

5. Concentre-se nos resultados em vez de nos insumos

Mudar o foco da atividade (inputs) para os resultados (outcomes) é crucial para os gerentes de primeira viagem. Em vez de microgerenciar as horas gastas ou as tarefas concluídas, priorize o impacto do trabalho da sua equipe.

Você também pode definir metas claras vinculadas aos objetivos da equipe e capacitá-las para alcançá-las. Acompanhe regularmente o progresso em direção a esses resultados, fornecendo orientação e suporte conforme necessário. Isso promoverá a propriedade, a inovação e uma mentalidade voltada para os resultados.

Usando Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, os gerentes podem definir objetivos claros e acompanhar o progresso visualmente. Além disso, as ferramentas de comunicação do ClickUp ajudam a fornecer feedback e correção de curso de forma estratégica, garantindo que a equipe permaneça alinhada com os resultados desejados.

6. Buscar orientação para desenvolver

Entrar em uma função gerencial pela primeira vez vem com uma curva de aprendizado acentuada. Um bom mentor pode fornecer orientação e apoio inestimáveis durante esse período crítico.

Os mentores, geralmente gerentes experientes, oferecem um espaço seguro para que os novos líderes façam perguntas, compartilhem desafios e recebam feedback crítico. Por meio de experiências e percepções compartilhadas, eles podem ajudar os novos gerentes a desenvolver habilidades essenciais de liderança e adotar um modelo comprovado de liderança estilo de gerenciamento .

O ClickUp permite que mentores e pupilos criem um espaço de trabalho compartilhado para metas, tarefas e recursos. Os mentorandos podem utilizar o ClickUp para documentar desafios, acompanhar o progresso das metas de desenvolvimento definidas com seus mentores e acessar materiais de treinamento compartilhados no espaço de trabalho.

Os recursos de comunicação do ClickUp também facilitam a obtenção de atualizações de progresso e o recebimento de feedback. Isso cria um canal de comunicação simplificado para uma mentoria eficaz.

7. Crie segurança psicológica em sua equipe

Um dos aspectos mais importantes, mas às vezes negligenciado, do trabalho de um gerente é criar segurança psicológica em sua equipe. Isso significa promover um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para falar ou admitir erros sem medo de julgamentos ou repercussões.

Isso é fundamental não apenas para o bem-estar individual e a saúde mental, mas também para o sucesso da equipe. Ao incentivar abordagens diferentes, as equipes podem inovar e resolver problemas com mais eficiência. Reuniões regulares com foco em metas de carreira e bem-estar geral podem ajudar a estabelecer a confiança.

Lembre-se de que gerenciar pessoas não se trata apenas de buscar resultados. Criar um espaço onde todos se sintam apoiados, ouvidos e capazes de dar o melhor de si no trabalho é igualmente importante.

Transição para a função: Vitórias rápidas e estratégias de longo prazo para gerentes de primeira viagem

Como gerente de primeira viagem, comece com estas vitórias rápidas para ganhar impulso:

Programe reuniões individuais regulares: Conheça os membros da sua equipe como indivíduos. Agendereuniões individuais com os membros da sua equipe para entender os pontos fortes, as metas e os desafios que eles enfrentam

Conheça os membros da sua equipe como indivíduos. Agendereuniões individuais com os membros da sua equipe para entender os pontos fortes, as metas e os desafios que eles enfrentam Concentre-se em pequenas vitórias: Identifique áreas de melhoria que possam ser abordadas rapidamente. Comemore essas vitórias com sua equipe para aumentar o moral e demonstrar sua capacidade de fazer mudanças positivas

Identifique áreas de melhoria que possam ser abordadas rapidamente. Comemore essas vitórias com sua equipe para aumentar o moral e demonstrar sua capacidade de fazer mudanças positivas Comece a trabalhar com a ferramenta certa de gerenciamento de projetos: Torne-se mais eficiente e, ao mesmo tempo, projete um senso de organização para a sua equipe. Use o ClickUp para apresentações de equipes, brainstorming e agendas de reuniões. ClickUp Tasks eListas do ClickUp podem ajudar a organizar fluxos de trabalho individuais e de equipe

Com a dinâmica definida para o curto prazo, sua próxima meta é sustentá-la com estratégias de liderança .

Desenvolva seu estilo de liderança: A liderança eficaz se apresenta de várias formas. Faça avaliações de liderança ou procure um mentor para ajudá-lo a identificar áreas de desenvolvimento

A liderança eficaz se apresenta de várias formas. Faça avaliações de liderança ou procure um mentor para ajudá-lo a identificar áreas de desenvolvimento Capacite sua equipe: O microgerenciamento sufoca a criatividade. Delegue tarefas, defina expectativas claras e ofereça apoio, permitindo que os membros da sua equipe se apropriem do trabalho deles

O microgerenciamento sufoca a criatividade. Delegue tarefas, defina expectativas claras e ofereça apoio, permitindo que os membros da sua equipe se apropriem do trabalho deles Promova a comunicação aberta: Incentive o diálogo aberto e o feedback. Faça reuniões regulares com a equipe, crie um espaço seguro para discussões honestas e ouça ativamente as ideias e preocupações da equipe

Incentive o diálogo aberto e o feedback. Faça reuniões regulares com a equipe, crie um espaço seguro para discussões honestas e ouça ativamente as ideias e preocupações da equipe Investir no desenvolvimento: Grandes gerentes estão comprometidos com o aprendizado contínuo. Incentive a sua equipe a participar de programas de treinamento, conferências ou workshops. Explore oportunidades de orientação ou treinamento cruzado dentro da equipe

Grandes gerentes estão comprometidos com o aprendizado contínuo. Incentive a sua equipe a participar de programas de treinamento, conferências ou workshops. Explore oportunidades de orientação ou treinamento cruzado dentro da equipe Torne-se um coach: Mude seu foco de "fazer" para "desenvolver" Ajude os membros da sua equipe a identificar suas metas, desenvolver suas habilidades e superar desafios

Superando desafios como gerente de primeira viagem

Uma liderança forte é uma jornada, não um destino. Ao reconhecer seus desafios e tomar medidas proativas para enfrentá-los, você estará no caminho certo para se tornar um gerente de primeira viagem bem-sucedido.

Lidere e comunique-se com confiança

Você já fez parte da equipe, mas agora é o líder dela. Pode ser complicado lidar com essa mudança. Enfatize a colaboração e a comunicação aberta para mostrar que você valoriza a contribuição deles.

Um ótimo gerente também precisa ser um ótimo treinador. Ajude os membros da sua equipe a crescer fornecendo feedback regular, identificando as necessidades de treinamento e oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de habilidades.

A crítica construtiva pode ser desconfortável, mas também é essencial para o crescimento. Concentre-se em comportamentos específicos, ofereça sugestões de melhoria e estruture o feedback de forma a prepará-los para o sucesso.

Equilibre a carga de trabalho de todos

Delegue trabalho e gerencie as cargas de trabalho da equipe com os recursos do ClickUp voltados para a equipe

Suas responsabilidades acabaram de dobrar! Portanto, você precisará delegar com eficiência. A delegação geralmente é confundida com a distribuição de tarefas. Mas isso tem mais a ver com confiar na sua equipe para concluí-las.

Comece com tarefas pequenas e forneça instruções e apoio claros. Depois, você pode aumentar gradualmente a complexidade à medida que eles demonstrarem competência. Identifique os pontos fortes dos membros da sua equipe e atribua tarefas de acordo com eles. Isso os capacita e libera seu tempo para o pensamento estratégico.

Você também pode usar Visualização da carga de trabalho do ClickUp para avaliar a capacidade de todos e atribuir tarefas de acordo. Uma distribuição justa do trabalho demonstra respeito pelo bem-estar e pelo trabalho árduo da sua equipe, promovendo uma relação de trabalho positiva.

Gerencie as expectativas

É natural sentir que você não pertence ou não está à altura de sua nova função. Como gerente de primeira viagem, concentre-se no que você traz para a mesa - sua experiência, habilidades e nova perspectiva. Procure mentores e não tenha medo de pedir ajuda.

Um líder honesto e aberto pode aproveitar os pontos fortes de sua equipe e aumentar os seus próprios. Abrace a diversidade em sua equipe, pois cada membro traz uma perspectiva única.

Promova a comunicação aberta, celebre os pontos fortes individuais e encontre maneiras de aproveitar essas diferenças para atingir as metas da equipe.

Abraçando o gerenciamento pela primeira vez com o ClickUp

Como em qualquer outra jornada, haverá obstáculos durante a transição para uma função gerencial. Mas com persistência, resiliência e disposição para aprender, você pode superá-los para se tornar um líder sob o qual sua equipe prospera.

Abrace a jornada e não tenha medo de buscar orientação de mentores para otimizar seus processos.

Ferramentas digitais como o ClickUp foram projetadas para tornar gratificante sua primeira experiência de gerenciamento. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e desfrute da satisfação de orientar sua equipe para realizar grandes feitos juntos.

FAQs comuns

1. Qual é o significado de gerente de primeira viagem?

Um gerente de primeira viagem é alguém que foi recentemente promovido a um cargo de liderança pela primeira vez em sua carreira. Ele é responsável por liderar e supervisionar uma equipe inteira.

2. Como você lida com um gerente de primeira viagem?

Como membro da equipe que trabalha com um gerente de primeira viagem, seja paciente e dê apoio. Ofereça sua experiência e conhecimento quando for apropriado.

3. Qual é a primeira coisa que você faz como um novo gerente?

As primeiras semanas como um novo gerente são cruciais. Aqui estão algumas etapas iniciais a serem consideradas para que você se estabeleça como um gerente eficaz: