25 Hacks do Microsoft Word para otimizar seu trabalho

25 Hacks do Microsoft Word para se tornar um superusuário

Sabemos que o Microsoft Word ajuda você a fazer muitas coisas. E esses hacks garantirão que você faça muito mais com o tempo que economizar. Essas dicas do Microsoft Word são mais bem implementadas em um computador Windows.

1. Uso de atalhos de teclado para alinhamento e espaçamento de parágrafos

Se você gosta de digitação rápida e de simplificar sua escrita, vai adorar esses atalhos de teclado que o ajudarão a alinhar e formatar todo o documento conforme necessário.

Esse é um dos truques mais básicos do Word.

Além das funções comuns de copiar/colar, desfazer/refazer e negrito/itálico, os atalhos a seguir permitirão que você faça isso resumo do projeto (ou aquele livro há muito adiado) muito mais rápido.

Uso de atalhos de teclado no MS Word

2. Como adicionar uma senha ao seu arquivo do Word

Não quer que seus dados confidenciais vazem? Configure uma senha para que somente você ou outras pessoas autorizadas possam acessar o arquivo. Veja como:

Clique em "File" (Arquivo) e, em seguida, vá para "Info" (Informações) Escolha "Protect Document" (Proteger documento) e clique em "Encrypt with Password" (Criptografar com senha) Siga as instruções para definir uma senha. O Word solicitará essa senha sempre que você abrir o documento

3. Alterando o acesso de leitura/edição do seu arquivo

Se a definição de uma senha não for a sua praia, mas você ainda quiser proteger o documento contra adulterações, poderá remover as permissões de edição do arquivo. Isso tornará o arquivo somente leitura para outros usuários. Você pode fazer isso da seguinte forma:

No menu "Protect Document" (Proteger documento), selecione "Restrict Editing" (Restringir edição) Limite os estilos de formatação e decida sobre alterações como rastreamento, comentários ou tornar o documento somente leitura Se você quiser que pessoas específicas editem o documento, selecione o texto, adicione o nome delas em exceções e clique em "Yes, Start Enforcing Protection" (Sim, começar a aplicar a proteção)

4. Adicionar ou remover marcas d'água

Se quiser personalizar seu documento, indicar sua finalidade ou proteger sua confidencialidade, siga estas etapas:

Abra seu documento no Microsoft Word Vá para a guia "Design" Clique em "Marca d'água" Escolha entre as opções fornecidas, como "Draft" (rascunho), "Urgent" (urgente), "Confidential" (confidencial) ou "Top Secret" (ultrassecreto), ou use seu próprio texto ou imagem Se estiver usando uma imagem, recomendamos que ela fique esmaecida usando o efeito washout. Para texto, é melhor torná-lo semitransparente

via Microsoft Para remover uma marca d'água, volte à guia "Design", selecione "Marca d'água" e, em seguida, escolha "Sem marca d'água".

5. Usando a ferramenta de histórico da área de transferência do Word

Quando estiver trabalhando em seu documento, provavelmente precisará copiar e colar. O Word oferece suporte a atalhos usados com frequência, como Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V, mas essa ferramenta bacana chamada Área de Transferência do Office pode armazenar até 24 itens (texto e imagens) de uma só vez.

O acesso à Área de Transferência do Office é fácil:

Clique na pequena seta ao lado do rótulo "Área de transferência" na guia "Página inicial" ou pressione Ctrl+C duas vezes se você ativar esse atalho no menu "Opções O painel da Área de Transferência mostrará os últimos 24 itens copiados de diferentes programas, como um link de navegador, texto de e-mail ou dados de planilha Clique duas vezes em um item para colá-lo ou clique em "Paste All" (Colar tudo) para inserir todos os itens no documento de uma só vez

Quando terminar o projeto, você poderá clicar em "Clear All" (Limpar tudo) para esvaziar a área de transferência. Isso não apenas mantém seu trabalho em sigilo, mas também lhe dá uma nova perspectiva para a próxima tarefa.

6. Exportação de um arquivo do Word como PDF

Os PDFs são muito úteis para compartilhar arquivos, mantendo o layout e a formatação exatamente como o usuário original pretendia. Mas como você converterá seu arquivo do Word em PDF? Siga estas etapas simples:

Abra o documento do Word Vá para "Arquivo" e escolha "Exportar" Clique em "Criar PDF/XPS" Selecione "Options" para ajustar as configurações Para arquivamento de longo prazo, marque "PDF/A compliant" (compatível com PDF/A) Para obter a melhor qualidade de imagem, selecione "Optimize for image quality" (Otimizar para qualidade de imagem)

Para obter a fonte perfeita, selecione "Bitmap text"

Para proteção por senha, marque "Encrypt the document with a password" (Criptografar o documento com uma senha) e defina uma senha Salve seu PDF e pronto! Seu documento está seguro e pronto

7. Importação de um arquivo PDF para um arquivo do Word

Exportar um arquivo do Word como PDF é fácil. Mas e se você quiser editar seu trabalho em um arquivo PDF? Embora muitos software de edição de documentos estiverem disponíveis, você poderá editar seu PDF importando o arquivo para o Word.

Veja como você pode importar um arquivo PDF para o Word:

Abra o Word e vá para "File" (Arquivo) Escolha "Abrir" e navegue até seu documento PDF Selecione "PDF" como o tipo de documento

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no arquivo PDF e abri-lo no Word.

Não se preocupe com o fato de o Word alertá-lo sobre possíveis limitações por meio de uma caixa de diálogo. Basta editar o documento no Word, salvá-lo e exportá-lo novamente para PDF, se necessário.

8. Reorganização de documentos longos

O recurso Outline View pode ser útil ao lidar com documentos longos no Word. Ele fornece uma boa lista com marcadores do conteúdo do documento sem todas as imagens, mostrando diferentes níveis de títulos e subtextos.

É perfeito para entender o conteúdo do documento sem precisar rolar infinitamente por várias páginas.

Siga estas etapas para ativá-la:

Alterne para 'Outline View' na guia 'View' na faixa de opções ou na barra de ferramentas do Word Você também pode arrastar e soltar itens para tornar a organização ainda mais rápida e fácil

9. Recuperação de versões antigas de arquivos não salvos

É uma chatice quando seu computador trava enquanto você está trabalhando no Word e você perde todos os seus dados preciosos porque se esqueceu de clicar em Salvar!

Mas não se preocupe. O Microsoft Word nos protegeu com uma opção de recuperação de arquivos muito interessante. Veja como usá-la:

Vá para "Arquivo" e clique em "Informações Escolha "Gerenciar documento" e clique em "Recuperar documentos não salvos" Será exibida uma caixa de diálogo com uma lista de arquivos não salvos. Selecione o que você deseja recuperar

10. Ativação do AutoSave no Word

Há outra maneira de evitar a perda do trabalho de sua vida no Word. Agora você pode conectar sua conta do Word à nuvem e ativar o recurso AutoSalvar.

Agora, se o seu computador decidir parar de funcionar, tudo o que você precisa fazer é conectar o OneDrive ao MS Word para recuperar os dados.

Ou você pode fazer isso ajustando as configurações de recuperação automática:

Clique em "File" (Arquivo) e, em seguida, vá para "Options" (Opções) No menu pop-up, selecione "Save" (Salvar) Aqui, você pode alterar as configurações de recuperação automática Especifique a frequência dos salvamentos automáticos especificando o número de minutos Escolher um local diferente para armazenar arquivos de recuperação automática

11. Compactação de imagens no Word

Você já se sentiu incomodado enquanto esperava que seus arquivos do Word carregassem? Por que ele é tão lento, você se pergunta. Na maioria das vezes, é porque as imagens no documento são pesadas!

Se quiser que o arquivo abra mais rápido, é preciso reduzi-lo, diminuindo o tamanho das imagens. Faça isso em duas etapas simples:

Selecione uma imagem e vá para a guia "Formatar Clique em "Comprimir imagens" e escolha uma resolução mais baixa para a imagem

Lembre-se de que o redimensionamento de suas imagens também pode afetar a qualidade delas. Portanto, é fundamental encontrar um equilíbrio!

12. Reorganização da barra de ferramentas de acesso rápido

Agora, vamos falar sobre a barra de ferramentas de acesso rápido que fica logo abaixo da barra de título no Word. É uma das fitas mais usadas que abriga todas as suas funções principais, como Salvar, Desfazer, Refazer e até mesmo o AutoSalvar nas versões mais recentes do Word.

via Microsoft A parte divertida é que você pode personalizar essa faixa de opções facilmente para tornar suas funções e comandos favoritos mais acessíveis - basta clicar na pequena seta no canto direito da barra de ferramentas.

Você também pode arrastar e soltar essa barra de ferramentas em qualquer lugar da janela, como logo abaixo da faixa de opções, para desfrutar de um espaço de trabalho mais organizado.

13. Personalização da barra de status

Você já notou a barra na parte inferior da janela do Word? Ela é chamada de Barra de Status e se comporta como o assistente pessoal do seu documento, mantendo-o informado sobre os recursos do documento e os modos de leitura, além de incluir um prático controle deslizante de zoom.

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer com a Barra de Status:

Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da barra para personalizá-la de acordo com seu gosto e suas preferências Adicionar mais recursos, como números de página e contagem de palavras, para tornar a interface mais fácil de usar

14. Ativação do modo escuro

Se você é fã do modo escuro por ser agradável aos olhos, a Microsoft tem o que você precisa. Esse recurso útil permite que você alterne a tela branca brilhante (muitas vezes ofuscante) do Word para um cinza escuro suave.

Veja a seguir como ativá-lo:

Abra o arquivo do Word Vá para "Arquivo" e selecione "Conta" Em "Office Theme" (Tema do Office), escolha "Black" (Preto) entre os temas disponíveis Seu MS Word, incluindo a tela, se transformará em um modo escuro suave

15. Alternando entre os modos claro e escuro

E se você estiver com vontade, sempre poderá voltar ao modo claro. Alternar entre os modos é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é:

Clique na guia "View" (Exibir) na faixa de opções Selecionar "Switch Modes" (Alternar modos), que aparece quando o tema do Office está definido como "Black" (Preto) Selecione "Modo de luz"

16. Obtenção de uma pontuação de legibilidade

Quer que seus leitores entendam melhor seu texto? Verifique a pontuação de legibilidade do seu documento. Uma pontuação mais alta é melhor e garante que seu texto seja simples e claro.

Aqui está um resumo rápido de como saber a pontuação de legibilidade do seu texto:

Clique em "Arquivo" e selecione "Opções No menu, clique em "Proofing" (Correção) Em "Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word", certifique-se de selecionar a opção Verificar gramática com a caixa de verificação ortográfica Selecione "Mostrar estatísticas de legibilidade" Retorne ao seu documento Selecione 'Ortografia e gramática' Corrija ou ignore as correções ortográficas ou gramaticais e, em seguida, o Word abrirá a janela Estatísticas de legibilidade com informações sobre o nível de leitura do documento

Para o Microsoft 365, siga estas etapas:

Abra seu documento do Word

Selecione a guia Início

Escolha "Editor" e, em seguida, vá para "Estatísticas do documento

Uma caixa de diálogo informa que o Word está calculando as estatísticas do seu documento. Selecione OK. Uma caixa de diálogo explicando que as estatísticas de legibilidade estão sendo calculadas e que isso pode levar alguns minutos. Selecione "OK" ou "Cancelar

O Word abrirá uma janela que mostra informações sobre as estatísticas e o nível de leitura do documento

Essa pontuação o ajuda a entender a facilidade de leitura do texto.

Há dois tipos de pontuação de legibilidade no MS Word:

Flesch Reading Ease: As pontuações variam de 0 a 100, sendo que as pontuações mais altas indicam uma leitura mais fácil. O objetivo é atingir 60-70 na maioria dos documentos.

As pontuações variam de 0 a 100, sendo que as pontuações mais altas indicam uma leitura mais fácil. O objetivo é atingir 60-70 na maioria dos documentos. Nível de classificação Flesch-Kincaid: Essa pontuação representa o nível da série dos EUA necessário para entender o texto com facilidade. Tenha como meta 7,0-8,0 para públicos em geral.

17. Remoção de espaços extras entre o texto

Até alguns anos atrás, os "processadores de texto" costumavam adicionar espaços duplos para melhorar a legibilidade do texto de um documento impresso. Com a migração de tudo para a Internet nos dias de hoje, essa prática se tornou obsoleta. Apesar disso, alguns de nós ainda se apegam aos métodos antigos.

Mas não precisa se preocupar! Podemos corrigir isso seguindo quatro etapas:

Pressione Ctrl + H para abrir a ferramenta "Localizar/Substituir" no Word Na caixa "Localizar", digite "( ){2,}" em "Localizar o quê Na caixa "Substituir por", digite "\1" Clique em "Replace All" (Substituir tudo) para eliminar os espaços extras

18. Remoção de espaços extras entre parágrafos

Se estiver tendo problemas com espaços extras após os parágrafos e quiser reduzi-los a um espaço de uma única linha, há uma maneira simples de resolver isso.

Elimine os espaços de parágrafos duplos seguindo estas etapas:

Pressione Ctrl+H para abrir a ferramenta "Localizar/Substituir" no Word Use a ferramenta para localizar '^p^p' (símbolos para uma quebra de parágrafo) Substitua-o por "^p" Clique em "Replace All" (Substituir tudo) para remover espaços extras entre parágrafos

Você pode fazer isso várias vezes para remover todos os espaços duplos até que restem apenas espaços de uma linha entre os parágrafos.

19. Controle das opções de colagem

E se você quiser colar texto de outro arquivo, mas ele se recusar a formatar? Como você resolve esse quebra-cabeça? Veja como:

Enquanto estiver colando o texto, use o botão "Paste Options" (Opções de colagem)

via Microsoft

Use-o para manter, mesclar ou descartar a formatação Cole seu texto clicando com o botão direito do mouse e colando ou usando a opção Ctrl+V Em seguida, você pode acessar 'Paste Options' usando o cursor ou clicando em 'Tab'

20. Expansão das funções de recortar, copiar e colar usando o Spike

Para a maioria de nós, Ctrl+C e Ctrl+V são as nossas queridas teclas de atalho! Mas apenas algumas pessoas conhecem esse recurso menos conhecido do Word, o Spike.

Trata-se de um espaço de armazenamento para vários trechos que podem ser colados uma ou mais vezes em seu arquivo. Esse é um truque útil para mover seções separadas de texto ao reorganizar um arquivo grande.

Veja como você pode usar o Spike no Word:

Em vez de recortar e colar texto, realce o texto que deseja mover Pressione Ctrl+F3. Isso salva o texto selecionado no Spike Repita esse procedimento para outros trechos de texto que você deseja mover. Cada vez que você pressiona Ctrl + F3, mais texto é adicionado ao Spike Agora, posicione o cursor onde deseja colar o texto Pressione Ctrl+Shift+F3 para colar o texto salvo do Spike em seu documento. Isso só funciona uma vez Se você quiser colar o texto salvo várias vezes, Digite "Spike" onde você deseja que o texto seja colocado

Pressione F3. Isso inserirá o texto do Spike

Você pode fazer isso quantas vezes precisar

via Microsoft Se quiser ver seus snippets no Spike, faça o seguinte:

Vá para a guia "Insert" (Inserir) Clique no botão "Quick Parts" (Partes rápidas) Escolha "Building Blocks Organizer" (Organizador de blocos de construção) Selecione Spike à esquerda para ver seu conteúdo Insira o conteúdo diretamente em seu documento a partir dessa tela, clicando no botão "Insert" (Inserir)

21. Navegando na Internet no Word

Enquanto estiver trabalhando no seu documento, você não precisa mais abrir o navegador para pesquisar na Internet. Você pode fazer isso facilmente usando o recurso Smart Lookup do Word.

Veja como:

Destaque a palavra ou frase sobre a qual você deseja saber mais Clique com o botão direito do mouse no texto selecionado para abrir um menu Escolha "Smart Lookup" nas opções do menu

Uma nova janela aparecerá ao lado, mostrando os resultados da pesquisa na Internet relacionados ao texto selecionado. Você encontrará tudo, desde definições e explicações até imagens. E a melhor parte é que você pode clicar nesses resultados de pesquisa para encontrar mais informações ou conteúdo relacionado.

22. Exibição de caracteres ocultos no Word

Toda vez que seu arquivo do Word começa a apresentar problemas e o alinhamento do texto é alterado, é provável que haja muitos caracteres ocultos em jogo. Para revelar esses espaços, tabulações e marcas de parágrafo sorrateiros no Microsoft Word, execute as etapas a seguir:

Clique na guia "Página inicial Procure o símbolo '¶' no grupo 'Parágrafo' e clique nele para revelar os caracteres ocultos Uma vez clicado, esses caracteres ocultos serão exibidos em seu documento Se você quiser ocultar os caracteres novamente, clique no símbolo '¶' mais uma vez

23. Remoção de caracteres ocultos no Word

Também é possível eliminar esses caracteres ocultos simultaneamente! Você pode usar o recurso "Localizar e substituir" para localizar e substituir caracteres ocultos. Veja como:

Clique na guia "Home" (Página inicial) Procure o botão "Localizar" no grupo "Edição" e clique na seta pequena ao lado dele para exibir o menu suspenso. Em seguida, selecione "Advanced Find" (Localização avançada) Na caixa de diálogo "Find and Replace" (Localizar e substituir), clique no botão "More >>" (Mais >>) para mostrar mais opções Marque a caixa ao lado de "Special" (Especial) e selecione o tipo de caractere oculto que deseja localizar na lista. Por exemplo: Para localizar marcas de parágrafo, selecione "Marca de parágrafo (^p)

Para localizar caracteres de tabulação, selecione 'Tab Character (^t)'

Para localizar caracteres de espaço, selecione "Espaço (^s) Como alternativa, para substituir o caractere oculto por outro, digite o texto de substituição no campo "Substituir por Para substituir a instância encontrada, clique em "Replace" (Substituir) ou "Replace All" (Substituir tudo), dependendo de sua preferência

24. Adição de um atalho de teclado para seu comando favorito

Se houver um comando que você adora usar de vez em quando, tudo o que você precisa fazer é criar um atalho de teclado para ele!

Para atribuir um atalho de teclado preferencial ao seu comando favorito no Microsoft Word, siga estas etapas:

Clique em "Arquivo" no canto superior esquerdo e selecione "Opções Na caixa de diálogo "Opções do Word", escolha "Personalizar faixa de opções" na barra lateral esquerda Clique em "Atalhos de teclado: Personalizar" na parte inferior

via Microsoft

Na caixa de diálogo "Customize Keyboard" (Personalizar teclado), selecione a categoria que contém seu comando e escolha o comando na lista à direita Clique no campo "Press new shortcut key" (pressionar nova tecla de atalho) e pressione a combinação de teclas que deseja atribuir como atalho. Certifique-se de que ela ainda não esteja em uso. Você pode verificar se há conflitos na caixa "Current keys" (Teclas atuais) Depois de encontrar um atalho exclusivo, clique em "Assign" (Atribuir) Confirme e salve suas alterações clicando em "OK" na caixa de diálogo "Opções do Word"

25. Uso do teclado para navegar na tela

Um dos hacks mais simples do MS Word é usar a tecla Alt, que permite a navegação rápida e o acesso a vários comandos. Isso certamente facilita a vida, pois aumenta a eficiência no Word ao fornecer acesso rápido a comandos e opções de navegação.

Veja como você pode fazer isso:

Pressionar Alt uma vez exibe dicas de teclas sobre os comandos da Faixa de Opções

via Microsoft

Os atalhos de teclado com Alt simplificam as ações, como Alt+F para o menu Arquivo A tecla Alt combinada com números acessa os comandos da barra de ferramentas de acesso rápido Alt ativa a navegação no menu e ativa as opções da caixa de diálogo

