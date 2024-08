Como criar uma estratégia de marketing integrada em 2 semanas

Vamos fazer uma viagem de volta no tempo - para o verão de 2023. Na época em que ninguém e nenhum lugar estava a salvo do alcance do filme "Barbie". Quando todos os outros anúncios, caixas de cereal, publicações em mídias sociais e lojas de departamento eram de cor rosa, loiras e inegavelmente Barbie. 💁🏼‍♀️

Embora ela já fosse um nome conhecido muito antes de a equipe de marketing da "Barbie" ter sido abençoada com um orçamento digno de uma casa de sonho o filme ainda serve como uma aula magistral de estratégias de marketing modernas.

A atenção aos detalhes, o entusiasmo contínuo e a presença inescapável da campanha promocional de meses de "Barbie" se traduziram em um sucesso estrondoso de bilheteria. Essa obra-prima de marketing integrado demonstrou a verdadeira influência de mensagens consistentes veiculadas em vários canais para uma ampla gama de públicos.

E quando terminar de ler este blog, você terá as ferramentas para fazer o mesmo.

Felizmente, você não precisa do orçamento de marketing de US$ 150 milhões da "Barbie" ou de anos de preparação para colher os benefícios de uma estratégia de marketing integrada bem-sucedida. Tudo o que você precisa é de duas semanas. 🏆

Neste guia, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre marketing integrado e dividiremos os conceitos básicos em um cronograma prático de duas semanas. Siga passo a passo e semana a semana para ver sua estratégia ganhar vida.

O que é uma estratégia de marketing integrado?

O marketing integrado - ou comunicações de marketing integradas (IMC) - adota uma abordagem de marketing holística e se refere a qualquer campanha que inclua canais de marketing ou mídia para contar uma única história ou atingir um alvo específico.

Portanto, sua estratégia de marketing integrado é seu plano de jogo para criar e alinhar essa mensagem em cada canal.

Campanhas integradas abrangem todas as áreas de marketing - desde marca, geração de demanda, cliente e ciclo de vida, e-mail e marketing de produto. Ela cria uma visão que, idealmente, conta a história de sua marca de maneira consistente e fácil de seguir, com algum nível de personalização para lidar com o canal específico e o estágio do ciclo de vida do cliente.

Tanya Littlefield, líder de marketing de crescimento fracionário

Não importa se você está procurando gerar buzz de produtos, assinaturas de boletins informativos ou uma campanha de marketing significativa leads de vendas na América Latina, as equipes contam repetidamente com estratégias de marketing integrado para diversificar as experiências do público com a marca e, ao mesmo tempo, contar (e reforçar) uma história consistente em cada interação. Tanya Littlefield líder de Marketing de Crescimento Fracionário, conclui que são necessários entre seis e oito pontos de contato, em média, para gerar uma inscrição ou solicitação de vendas B2B. É por isso que "executar uma campanha em um único canal ou concentrar-se apenas em campanhas no topo ou no fundo do funil não é suficiente", diz ela.

Para se manterem na vanguarda e acompanharem as formas em constante mudança com que os compradores identificam e adquirem soluções on-line, as equipes de marketing precisam criar programas que gerem demanda e contem sua história, mesmo antes de o consumidor estar pronto para comprar.

"Nada faz isso melhor do que campanhas coordenadas e multicanais, que são a espinha dorsal das estratégias integradas", explica Littlefield.

As estratégias de marketing integrado geralmente estão vinculadas a uma única campanha. Mesmo que você esteja utilizando vários canais ao mesmo tempo, seus ativos de marketing integrado devem ser lançados em conjunto para transmitir uma mensagem coesa aos seus públicos, independentemente de como ou onde você os encontre.

Vamos recapitular. Para realizar uma campanha de marketing integrado bem-sucedida, basta:

Priorize a consistência (de forma consistente)

Apresentar uma frente unida em vários canais de marketing

Avaliar seu sucesso durante o processo

Bastante simples, certo? Bem, mais ou menos. O desafio está em manter a atenção aos detalhes e a eficácia do seu trabalho colaboração multifuncional .

Ao incluir vários proprietários de canais no mix, você precisará alinhar sua campanha de marketing integrado em vários departamentos e equipes, incluindo (mas não se limitando a) redes sociais, conteúdo, vendas, design e web para garantir uma execução perfeita.

Defina prioridades para cada tarefa usando o recurso Task Priorities do ClickUp e garanta que sua equipe saiba em que se concentrar

As comunicações de marketing integradas levam em conta todos os principais participantes e seus processos estabelecidos, permitindo tempo suficiente para identificar os objetivos gerais da campanha, a mensagem, KPIs e canais de marketing envolvidos, resultados , linha do tempo do projeto , recursos e muito mais.

Pense desta forma: o sucesso de uma postagem em mídia social e de um blog não é medido pelas mesmas métricas, mas a integração bem-sucedida de um blog com uma postagem em mídia social é um fator importante campanhas de marketing abordarão essas diferenças desde o início.

O esforço necessário para realizar uma campanha de marketing integrada eficaz pode parecer assustador no papel, mas o impacto vale muito a pena e os benefícios são praticamente infinitos.

Quais são os benefícios do marketing integrado?

Em primeiro lugar, o marketing integrado é extremamente eficaz para aumentar os leads potenciais e fortalecer a imagem da sua marca. A segmentação de uma gama diversificada de canais com uma narrativa consistente oferece aos clientes em potencial mais oportunidades de interagir com seu produto.

E com uma estratégia sólida orientando seus esforços de campanha, essas interações certamente serão positivas, reconhecíveis e memoráveis. Ou seja, a trifeta do marketing. 🙌🏼

Uma história e uma experiência consistentes em todos os seus esforços de marketing geram um reconhecimento mais forte de sua marca por parte do cliente. Assim como aquele jingle de comercial que fica repetindo na sua cabeça, você quer que sua campanha de marketing integrado fixe sua empresa na mente dos consumidores - mas de uma forma positiva. Desculpe-me, redatores de jingles.

Sem campanhas coordenadas e colaboração multifuncional, uma equipe de marketing teria sorte se conseguisse captar clientes em apenas um estágio do funil de compradores. No entanto, com um plano robusto e detalhado, uma única campanha poderia dar suporte a todo o ciclo de vida.

Tanya Littlefield, líder de marketing de crescimento fracionário

Que outros benefícios você pode esperar de uma estratégia eficaz de marketing integrado?

Quebrar os silos da equipe : Reunir diferentes proprietários de canais em uma única campanha é uma maneira infalível de fazer com que novos membros da equipe conversem. Com a oportunidade de perseguir uma meta compartilhada, os membros de todos os departamentos podem fortalecer as relações de trabalho, melhorar a colaboração multifuncional e causar um impacto maior por meio de projetos que vão além de seus própriosescopo típico *Conquiste a confiança de seu público-alvo: Uma narrativa e uma imagem de marca inabaláveis em todos os seus canais de marketing mostram ao público o que ele pode esperar de sua empresa, independentemente de sua posição no mercadofunil de vendas. Sempre que eles passam por um anúncio, leem um blog, enviam um formulário de vendas ou se inscrevem em seu produto por meio de autoatendimento, eles são recebidos com a mesma mensagem que os atraiu, no início

: Reunir diferentes proprietários de canais em uma única campanha é uma maneira infalível de fazer com que novos membros da equipe conversem. Com a oportunidade de perseguir uma meta compartilhada, os membros de todos os departamentos podem fortalecer as relações de trabalho, melhorar a colaboração multifuncional e causar um impacto maior por meio de projetos que vão além de seus própriosescopo típico *Conquiste a confiança de seu público-alvo: Uma narrativa e uma imagem de marca inabaláveis em todos os seus canais de marketing mostram ao público o que ele pode esperar de sua empresa, independentemente de sua posição no mercadofunil de vendas. Sempre que eles passam por um anúncio, leem um blog, enviam um formulário de vendas ou se inscrevem em seu produto por meio de autoatendimento, eles são recebidos com a mesma mensagem que os atraiu, no início Melhores métricas e insights de dados : Não há dois canais de marketing que compartilhem os mesmos KPIs, embora vários tenham o mesmo objetivo. O marketing integrado oferece vários pontos de contato para coletar insights mais profundos sobre o comportamento e as preferências dos clientes, dependendo de onde eles chegam à sua campanha, como interagem com ela e se isso leva a uma conversão

: Não há dois canais de marketing que compartilhem os mesmos KPIs, embora vários tenham o mesmo objetivo. O marketing integrado oferece vários pontos de contato para coletar insights mais profundos sobre o comportamento e as preferências dos clientes, dependendo de onde eles chegam à sua campanha, como interagem com ela e se isso leva a uma conversão Alocação otimizada do orçamento : As estratégias de marketing integrado exigem que as equipes identifiquem primeiro os canais mais eficazes para suas campanhas, o que leva a um melhor ROI geral e à eficiência de custos desde o início. Além do planejamento, as equipes de marketing também podem obter mais retorno por meio do compartilhamento e da reutilização de ativos de campanha entre canais com o mínimo de esforço extra. Por exemplo, uma determinada imagem de campanha pode aparecer em todo o marketing de mídia social, em uma página da Web e em um e-mail

: As estratégias de marketing integrado exigem que as equipes identifiquem primeiro os canais mais eficazes para suas campanhas, o que leva a um melhor ROI geral e à eficiência de custos desde o início. Além do planejamento, as equipes de marketing também podem obter mais retorno por meio do compartilhamento e da reutilização de ativos de campanha entre canais com o mínimo de esforço extra. Por exemplo, uma determinada imagem de campanha pode aparecer em todo o marketing de mídia social, em uma página da Web e em um e-mail Impacto maximizado: Não importa se você estávisando a um novo segmento ou buscando novos leads em seu público ideal, os esforços coordenados de marketing integrado ampliarão sua mensagem ao atingir uma gama maior de consumidores e aumentarão o impacto de sua campanha

Se bem feito, o marketing integrado é incrivelmente eficaz, e essa lista apenas arranha a superfície de seus benefícios. O que nos leva a perguntar: como lançar sua própria estratégia de marketing integrado eficaz?

Nós lhe mostraremos. 🙂

Como criar uma máquina de marketing integrado em 2 semanas

Quanto maior o número de equipes envolvidas na sua campanha, mais desafiador pode ser fazer a bola rolar. Embora a fase de planejamento seja crucial para toda estratégia de marketing integrado bem-sucedida, é também o momento em que a campanha tem maior probabilidade de perder força ou até mesmo se esgotar completamente.

As primeiras campanhas integradas podem parecer desconfortáveis, pois cada função pode precisar abrir mão de alguns de seus processos de planejamento padrão para se alinhar com o grupo maior. Quando as equipes obtiverem sucesso em algumas campanhas, isso se tornará mais natural, assim como a colaboração.

Tanya Littlefield, líder de marketing de crescimento fracionário

Para evitar perder sua próxima grande ideia de marketing para a interminável pilha de "pendências", sugerimos que você crie e cumpra um cronograma rígido. Nossa sugestão? Duas semanas.

Embora isso pareça um prazo rápido, o plano de ação adequado manterá a equipe no caminho certo, sem se esgotar ou cortar gastos. Especialmente com a ajuda de um poderoso software de gerenciamento de projetos para fazer o trabalho pesado para você.

Ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp são a primeira etapa essencial de qualquer estratégia ou campanha de marketing produtiva. Com recursos incorporados para facilitar a colaboração em equipe com a ajuda de um sistema de brainstorming, de ação sobre suas ideias e de documentação do progresso, ele elimina o trabalho pesado que sobrecarrega qualquer processo para ajudá-lo a se concentrar no trabalho mais importante.

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Com sua preferência ferramenta de gerenciamento de projetos em mãos, você está pronto para começar a trabalhar.

Os detalhes que orientam diferentes campanhas de marketing integrado variam de acordo com seu produto, meta e público-alvo, mas a base geralmente segue a mesma estrutura.

Semana 1: Reúna a pesquisa e o desenvolvimento de sua campanha

Embora duas semanas possam se passar muito rapidamente, é crucial estabelecer o quem, o quê, onde, quando, por que e como logo no início. A maior parte de sua primeira semana será dedicada a estabelecer o básico, especialmente solidificando "por que" é necessário e "o que" fará para ajudar a atingir suas metas.

Da mesma forma que seus chefs de cozinha favoritos da TV dividem previamente os ingredientes na tábua de corte antes de começar a cozinhar, a primeira semana de sua estratégia de marketing integrado se concentra muito na pesquisa e na preparação. Vamos lá.

Etapa 1: Estabelecer uma meta de campanha SMART

Defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado usando o ClickUp

**O primeiro dia é dedicado a descobrir o que você está tentando alcançar com essa campanha.

Sempre elogiaremos as metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. AKA, Metas SMART . Ter uma meta em mente é a primeira etapa natural na criação de qualquer estratégia, e as campanhas de marketing integrado não são diferentes.

Talvez você tenha lançado um novo recurso de produto ou reformulado totalmente a marca da empresa - essas iniciativas são os trampolins que o lançam em direção à sua meta e justificam por que uma campanha vale o esforço.

Isso também fará com que você pense na direção certa quando se trata de métricas e kPIs de marketing . Saber como você medirá o sucesso de uma meta de campanha é essencial para sua campanha de marketing integrado e será o fator decisivo para o sucesso ou não da campanha.

Etapa 2: Identifique sua persona de comprador-alvo e os principais canais de marketing

Agora que você já estabeleceu o raciocínio por trás de sua estratégia e o problema que ela pretende resolver, é hora de determinar para quem ela se destina.

Nesta etapa, talvez você ainda esteja no primeiro dia ou apenas começando o segundo dia da criação de sua estratégia.

Identifique os persona do cliente que você terá como alvo ao longo de sua campanha para orientar suas decisões no futuro. Conhecer o mercado que você está buscando, os comportamentos gerais do seu público e entender o que é importante para ele o ajudará a criar um conteúdo mais atraente e personalizado.

Use o modelo de persona de usuário do ClickUp para rastrear perfis de clientes e entender melhor seu público-alvo

É também nessa etapa que você começará a determinar os canais certos a serem utilizados em sua campanha. Com um público-alvo bem definido à sua frente, você pode isolar os canais de marketing que eles mais frequentam para garantir que você os encontre onde eles estão, sempre.

A boa notícia nesse estágio de sua estratégia é que grande parte dessa pesquisa provavelmente já foi feita. Ninguém entende as metas de sua empresa melhor do que a própria empresa e ninguém conhece seu cliente ideal melhor do que você.

Nas etapas um e dois, você está simplesmente coletando e organizando pesquisas e informações que já tem em mãos para facilitar ainda mais as próximas etapas do seu processo de marketing integrado.

Etapa 3: Envolva as pessoas certas

Bem-vindo à terceira etapa! Essa etapa deve coincidir com o dia três se você estiver acompanhando o nosso cronograma planejado.

Sabendo o que está tentando realizar e quem deseja alcançar com sua campanha, pergunte-se: Com quais equipes internas você precisa se conectar para que isso aconteça?

Na verdade, provavelmente há mais pessoas envolvidas do que você imagina. Não apenas gerentes de canal, mas equipes de design, gerentes de marketing pago, redatores, relações públicas, equipes de vendas e muito mais.

E, embora você já entenda a motivação para essa campanha, elas podem ainda estar no escuro. É por isso que os modelos de planejamento de campanha de marketing são tão essenciais para manter o controle de todas as partes interessadas e parceiros.

Planeje seus projetos e campanhas de marketing mais rapidamente com este modelo de início rápido

Esses modelos são perfeitos para a configuração de uma nova campanha. Assim, depois de identificar todas as pessoas que precisam estar envolvidas, você poderá priorizar melhor a presença delas na mesma sala (ou na mesma ligação) o mais rápido possível.

Isso alinhará a equipe com a largura de banda atual de cada membro, verificará se outros precisam ser incluídos e identificará os principais obstáculos logo de cara.

Outro detalhe importante que você precisará resolver nessa etapa é quem terá a palavra final sobre todos os ativos da campanha. Muitas estratégias promissoras de marketing integrado caem no esquecimento simplesmente porque há muitos cozinheiros na cozinha.

É essencial ter alguém no banco do motorista para coordenar com os líderes de cada função de marketing. Um processo consistente de reuniões e entregas em cada função é uma maneira de conseguir a adesão de todos, manter as datas alinhadas e resolver os desafios à medida que eles surgem.

Tanya Littlefield, líder de marketing de crescimento fracionário

Elimine a dor de cabeça dos intermináveis processos de aprovação, nomeando uma pessoa com o poder de tomar a última decisão.

Etapa 4: Faça um brainstorming da história de sua campanha e do plano de ação

Com a equipe dos seus sonhos formada, você está pronto para fazer um brainstorming e montar a história geral da campanha e o plano de ação. Seja em uma mesa de conferência, em uma chamada de vídeo ou em um software de quadro branco digital totalmente on-line, as melhores sessões de colaboração e ideação da equipe acontecem em tempo real.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Neste ponto, não há ideias ruins. Trata-se apenas de colocar um ponto de partida no papel. A partir daí - e com o poder cerebral coletivo de sua equipe diversificada e multifuncional - você se solidificará:

Todos os produtos necessários para a campanha

A narrativa geral da campanha e uma mensagem consistente

Onde e quando os ativos da campanha serão lançados

As principais datas de entrega e um cronograma aproximado para a semana seguinte

Isso pode não acontecer em uma reunião de 30 minutos. Dê tempo para a equipe pensar na primeira rodada de ideias, reunir as informações necessárias e reagrupar-se, se necessário. Se você iniciou esse cronograma de duas semanas em uma segunda-feira, sugerimos que essa reunião seja agendada para quinta ou sexta-feira, no máximo (dias quatro e cinco).

Semana 2: Colocar sua estratégia em ação

Você já tem tudo pronto na primeira semana. A segunda semana é quando a equipe está mais concentrada em seu trabalho, dando vida ao roteiro da campanha. Ou, seguindo o exemplo do chef, quando você finalmente começa a cozinhar.

Etapa 1: Criar ativos de campanha coesos

O maior gargalo na criação de ativos de campanha geralmente ocorre nos estágios de feedback e aprovação, portanto, é fundamental apresentar o "V1" aos seus gerentes de campanha o mais rápido possível. Após as rodadas necessárias de edições, essa etapa pode se estender do início da segunda semana (sexto dia) até o nono ou até o décimo dia.

Isso não se aplica apenas à equipe de design. Todo o conteúdo escrito, inclusive legendas de mídias sociais, citações, hashtags, soundbites, textos para a Web e blogs, pode levar o mesmo tempo (se não mais) para ser definido. Você deve dedicar o máximo de tempo possível a essa etapa, pois ela se relaciona a tudo o que seus clientes realmente verão nos esforços de sua campanha.

Use a IA assistente de redação no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, redigir e-mails e muito mais

Etapa 2: Determine como você avaliará o sucesso

Lembra-se da meta de campanha SMART que você estabeleceu na primeira semana? Chegou a hora de revisitá-la e pensar sobre ela através das lentes de cada canal de marketing. Identifique os KPIs relacionados à sua campanha de marketing integrada mais ampla e, em seguida, considere como cada canal mede seu próprio sucesso.

Essas métricas podem incluir:

Leads gerados por canais específicos

Visualizações em um determinado post ou visitas a um determinado blog

Assinantes de boletins informativos ou do YouTube

O número de novas contas criadas em seu site

E muito mais.

É extremamente importante que as campanhas integradas tenham não apenas proprietários claros, mas também KPIs e metas claras. Normalmente, cada função pode analisar apenas algumas métricas, mas as campanhas integradas também exigem um foco nos 1 a 3 principais KPIs das equipes.

Tanya Littlefield, líder de marketing de crescimento fracionário

Embora sua equipe ainda possa estar no processo de colocar a caneta no papel e redigir os resultados da campanha, o cronograma continua avançando. Isso significa que você pode continuar a finalizar seus ativos de design enquanto trabalha na etapa dois em segundo plano.

E como você fez uma preparação tão completa durante a primeira semana, pesquisando seu público-alvo e reunindo-se com os proprietários do canal, isso não deve levar mais do que um ou dois dias para se solidificar. Sugerimos que você inicie essa etapa no sétimo ou oitavo dia para cumprir o cronograma de duas semanas.

Etapa 3: Lançar, avaliar e iterar conforme necessário

Você chegou ao último dia do sprint da sua campanha de marketing integrado de duas semanas! Isso significa que você terminou, certo? De jeito nenhum. Mas você está perto!

No último dia do seu plano de ação estratégico, você está pronto para deixá-lo abrir as asas e voar. Seu conteúdo pode estar no ar, ou estará em questão de dias. De qualquer forma, o trabalho pesado está feito.

Todas as reuniões de design, aprovações, rodadas de feedback e gargalos foram abordados e resolvidos. Todas as entregas estão finalizadas e qualquer conteúdo que ainda não tenha sido publicado está na fila e pronto para você clicar em "enviar"

Após o lançamento bem-sucedido de uma campanha de marketing, é hora de monitorar seu sucesso e avaliar seu desempenho nos dias, semanas e meses seguintes. Deixe que as métricas e os KPIs que você já estabeleceu o orientem ao determinar o que é "sucesso" para essa campanha.

Obtenha insights mais profundos e visões gerais de alto nível de suas campanhas com Dashboards totalmente personalizáveis no ClickUp

Para garantir que você mantenha o foco no aprendizado e no crescimento de cada campanha, faça uma reunião de retrospectiva com sua equipe de marketing integrado após o lançamento para discutir os principais aprendizados, inclusive:

O que deu certo

O que poderia ter sido melhor

Principais conclusões da experiência

Como você pode melhorar as estratégias de campanhas futuras

Com o conhecimento que você adquiriu ao planejar sua estratégia e um cronograma estabelecido para supervisionar seu sucesso, é hora de comemorar. 🎉

Fique por dentro de sua estratégia de marketing integrado no ClickUp

Ao monitorar o sucesso de suas campanhas de marketing integrado em andamento, você terá o conhecimento e os insights para ajustar com confiança sua campanha ao longo do tempo e adaptá-la às suas necessidades específicas.

Até lá, deixe que este plano de ação estabeleça a base para sua próxima campanha. Siga o passo a passo e veja sua estratégia de marketing integrado tomar forma em questão de semanas! E para levar essa estrutura ainda mais longe, planeje e gerencie-a usando um software dinâmico de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

O ClickUp é o único ferramenta de produtividade com a capacidade de reunir equipes de marketing, capturar ideias instantaneamente e supervisionar o progresso em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja suas campanhas ganharem vida.