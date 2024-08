FigJam vs. Mural: Qual é o melhor quadro branco colaborativo?

Você está lutando contra pesadelos de prazos de entrega não cumpridos ou se esforçando para atingir o máximo de criatividade nas sessões de sua equipe? A boa ferramenta de quadro branco e fluxograma é o que você precisa.

Se você precisa criar projetos complexos de organização de gêmeos digitais, dominar a automação de processos de classe empresarial ou simplesmente buscar um espaço perfeito para brainstorming, a escolha de um quadro branco ideal pode simplificar sua vida.

O FigJam e o Mural são ferramentas comerciais populares nas quais as pessoas confiam para esses casos de uso. E nós podemos ajudá-lo a escolher a mais adequada.

Mas esta postagem do blog não se trata apenas de escolher a ferramenta de quadro branco certa; trata-se de explorar as possibilidades que incentivam os fluxos de trabalho colaborativos e trazem à tona a inovação da sua equipe.

Mergulhe fundo conosco enquanto analisamos os recursos exclusivos dessas ferramentas, os modelos de preços e o feedback dos usuários do mundo real. Vamos descobrir qual plataforma - FigJam ou Mural - será a melhor para você e sua equipe.

O que é FigJam?

via Figjam O FigJam é a solução da Figma para colaboração e ideação de equipes simples e eficazes.

Posicionado como um quadro branco on-line de última geração, a simplicidade e a facilidade de uso do FigJam fazem dele uma ferramenta popular para colaboração visual em tempo real, especialmente para equipes remotas. Você pode usá-lo para desenvolver ideias brutas, esclarecer e executar fluxos de trabalho complexos, facilitar as conversas em equipe e alinhar o planejamento do projeto às suas expectativas.

A interface intuitiva do FigJam convida todos os membros da equipe, técnicos e não técnicos, a contribuir e compartilhar suas ideias. Não se esqueça - você pode escolher entre mais de 300 modelos existentes para começar a projetar o quadro branco.

Recursos do FigJam

O FigJam oferece mais do que um espaço em branco e amplo para sua imaginação. Aqui estão os principais recursos da ferramenta:

1. Notas adesivas interativas

via FigJam As notas adesivas virtuais da FigJam tornam suas reuniões on-line mais criativas. Elas ajudam até mesmo equipes multifuncionais simplificam o trabalho colaborativo.

Com o FigJam, você e sua equipe podem postar ideias, organizá-las e decidir o que é mais importante.

Ao planejar projetos, use as anotações para mapear o que precisa ser feito, filtrar ideias e tarefas por urgência ou importância e começar a implementá-las. Essas etapas tornam os processos de trabalho essenciais transparentes, e todos se sentem envolvidos.

2. Modelos pré-projetados

via FigJam Os modelos prontos do FigJam ajudam as equipes a trabalhar mais rápido e melhor.

Em vez de começar do zero, você pode usar layouts prontos para coisas como:

Dar início a um projeto

Mapeamento de fluxos de trabalho

Realizar reuniões

Planejamento de cronogramas

Por exemplo, os modelos facilitam a configuração de uma estrutura baseada na metodologia de desenvolvimento de baixo código ao lançar um novo recurso de produto.

Eles oferecem uma maneira rápida de organizar projetos e processos sem a necessidade de construir a partir do zero. Os modelos ajudam as equipes a otimizar seus sistemas e melhorar a forma como trabalham. Eles são um ótimo recurso do FigJam que economiza tempo e esforço.

3. Colaboração em tempo real

via FigJam O recurso de colaboração em tempo real permite que equipes dispersas trabalhem juntas sem atrasos.

O recurso destaca a importância das equipes híbridas e apoia a agilidade dos processos empresariais, permitindo que os membros da equipe compartilhem percepções e atualizações instantaneamente. Com áudio incorporado, bate-papo ao vivo e comentários, o recurso cria um espaço interativo para a participação ativa. Emoticons e selos dão um toque humano.

Quando você gerencia projetos de conformidade regulamentar ou realiza webinars de documentação de treinamento usando o FigJam, por exemplo, todos os participantes podem contribuir ativamente e acessar instantaneamente as informações mais atualizadas.

4. Ferramentas de quadro branco personalizáveis

via FigJam O FigJam permite que cada equipe adapte seu quadro branco às suas necessidades específicas. Isso cria o espaço perfeito para pensar em planos e ideias.

Você pode criar um espaço de trabalho exclusivo que seja ideal para o seu projeto. Para projetos complexos, você pode usar o FigJam como um gêmeo digital software de organização para visualizar fluxos de trabalho, ver riscos e acompanhar o progresso das iniciativas estratégicas.

Preços do FigJam

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 3/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 3/mês por assento (cobrado anualmente) Organização: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente) Empresa: uS$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

O FigJam, famoso por sua facilidade de uso e integração com o Figma, se encaixa facilmente em muitos fluxos de trabalho de design. No entanto, as equipes que buscam funcionalidades adicionais ou diferentes dinâmicas de colaboração têm um mundo de Alternativas ao FigJam na ponta de seus dedos.

E uma delas é o Mural.

O que é o Mural?

via Mural O mural é um mural digital abrangente espaço de trabalho para colaboração visual que transforma sessões de brainstorming em resultados práticos.

Conhecido pela automação de processos de nível empresarial, o Mural é ideal para simplificar projetos de grande escala e iniciativas estratégicas e equipes híbridas e remotas.

Ele permite que os usuários compartilhem planos em uma tela interativa do tipo arrastar e soltar, adicionem comentários e anotações e acessem centenas de ícones e gifs para atividades envolventes de formação de equipes.

É versátil e oferece suporte a tudo, desde conformidade regulamentar até eventos virtuais em um ambiente de nuvem.

Recursos do Mural

Aqui estão os principais recursos do Mural a serem considerados para as suas necessidades de planejamento de projetos:

1. Ferramentas de colaboração visual

via Mural O mural foi projetado para proporcionar clareza e eficiência. As equipes podem criar e compartilhar facilmente conteúdo visual, como fluxogramas e notas de reunião a fluxos de trabalho de projeto completos e interativos mapas mentais interativos .

Esse recurso é essencial para o planejamento de processos empresariais e o planejamento de capacidade, em que indivíduos de diferentes designações se reúnem para compartilhar ideias.

Por exemplo, em uma sessão de planejamento estratégico, as equipes podem mapear visualmente seus processos de negócios para obter uma compreensão e um alinhamento claros e compartilhá-los com outras equipes ou pessoas. Tudo isso é feito sem comprometer a segurança dos arquivos.

2. Integrações avançadas

via Mural Nenhuma empresa trabalha com apenas uma ferramenta, e o Mural sabe disso! É por isso que ele se integra a ferramentas como Microsoft Teams, Google Workspace, Webex e Zoom, reforçando ainda mais seus recursos de colaboração.

Essas integrações melhoram o gerenciamento do fluxo de trabalho e são essenciais para a automação de processos de nível empresarial, garantindo que todas as ferramentas e dados estejam interconectados.

Isso é particularmente útil para equipes que dependem de recursos técnicos e de melhoria contínua em suas operações.

3. Recursos de facilitação dinâmica

via Mural Com recursos como votação, cronômetros e modo de apresentação, o Mural aprimora as reuniões de equipe e a tomada de decisões. Essa abordagem incentiva a comunicação aberta e a criatividade dentro do grupo.

Você pode manter o foco e o cronograma cronometrando as atividades da equipe, garantindo a consistência para todos os participantes, protegendo informações confidenciais e bloqueando um quadro para evitar o pensamento de grupo.

O recurso de facilitação dinâmica é perfeito para gerenciar reuniões on-line, facilitar sessões de computador remotas e garantir a eficácia do gerenciamento de projetos.

4. Pesquisa e votação interativas

via Mural O Mural aumenta o envolvimento da equipe com recursos interativos de pesquisa e votação. Isso é particularmente útil em priorização de tarefas ou tomar decisões importantes durante iniciativas estratégicas.

Imagine uma equipe debatendo vários recursos para um novo software de gerenciamento de associações. A enquete do Mural permite que eles votem rapidamente e vejam os resultados em tempo real, facilitando um processo de tomada de decisão democrático e eficiente.

Essa abordagem promove uma resposta rápida e oportunidades iguais para todos os envolvidos.

Preços do Mural

Gratuito: Gratuito

Gratuito Equipe+: $12/mês por membro

$12/mês por membro Empresarial: US$ 17,99/mês por membro (cobrado anualmente)

US$ 17,99/mês por membro (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Embora os recursos do Mural o tornem um forte candidato para o gerenciamento de projetos complexos, as equipes que exploram várias ferramentas ainda podem buscar Alternativas ao Mural que se alinham com suas necessidades exclusivas.

Uma alternativa é ClickUp o ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e colaboração visual. Antes de falarmos sobre o ClickUp, vamos comparar o Mural com o FigJam, frente a frente.

FigJam vs. Mural: Recursos comparados

Aqui está uma rápida comparação dos recursos do FigJam com os do Mural:

Recursos de integração

A integração com outras ferramentas é um superpoder para qualquer software, e tanto o Mural quanto o FigJam exercem esse poder de forma diferente.

FigJam

O FigJam se beneficia de sua integração com o ambiente Figma, oferecendo uma experiência coesa para as equipes de design e prototipagem que já utilizam o ecossistema Figma.

Mural

O Mural apresenta uma gama mais ampla de integrações com ferramentas de terceiros, como Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github e Figma. Isso o torna uma opção versátil para equipes que precisam de uma ferramenta que se encaixe em sua pilha de tecnologia diversificada.

Colaboração

Quando os projetos se tornam ágeis, a colaboração não é apenas um recurso; é uma necessidade.

O Mural e o FigJam fazem o seu melhor para garantir que as equipes possam trabalhar juntas sem problemas, mas vamos ver como eles abordam a colaboração.

FigJam

A FigJam oferece uma experiência de colaboração centrada no usuário, com foco na simplicidade e no imediatismo. Suas ferramentas de colaboração em tempo real são intuitivas, permitindo que os membros da equipe entrem em ação e comecem a trabalhar juntos com o mínimo de configuração.

Esse imediatismo é perfeito para equipes que valorizam interações rápidas e sessões espontâneas de brainstorming.

Mural

O Mural oferece uma abordagem mais estruturada para a colaboração. Ele inclui recursos de edição e facilitação em tempo real, como recursos de votação e cronômetro, que podem orientar sessões de comunicação mais organizadas e focadas.

Para as equipes que precisam gerenciar fluxos de trabalho complexos e sessões de colaboração detalhadas, o conjunto de recursos do Mural é uma potência.

Embora ambas as ferramentas sejam excelentes em seus direitos, o Mural seria ideal para equipes que precisam de esforços colaborativos detalhados e orientados, enquanto o FigJam pode ser o vencedor para aqueles que buscam um trabalho em equipe simples e ágil.

Modelos

Os modelos são a base para a eficiência e a consistência em espaços de trabalho digitais, e tanto o FigJam quanto o Mural os oferecem com seus estilos distintos.

FigJam

Os modelos da FigJam são divertidos e funcionais, projetados para dar o pontapé inicial em seus projetos com velocidade e um toque de criatividade.

São mais de 300 layouts predefinidos, incluindo kits de wireframe, roteiros de desenvolvimento de produtos, modelos de planejamento trimestral e designs de ícones.

Eles são fáceis de usar e não requerem curva de aprendizado.

Mural

A biblioteca de modelos do Mural é robusta e diversificada, criada para atender a vários cenários complexos. Você pode escolher entre modelos ágeis, de brainstorming, educacionais e de design.

Eles são particularmente úteis para sessões estruturadas que exigem um nível mais profundo de detalhes e personalização.

Quando se trata de modelos, o Mural pode assumir a liderança para sessões de equipe abrangentes e orientadas para os detalhes, enquanto o FigJam se destaca para aqueles que buscam uma configuração rápida e acessível.

FigJam vs. Mural: Quem é o campeão?

O veredicto final? Sua equipe precisa decidir quem vence entre o Mural e o FigJam. O FigJam vence pela facilidade de uso e sinergia de design. Ele se adapta ao trabalho rápido e criativo dentro do ecossistema Figma.

O Mural se destaca com seu kit de ferramentas detalhado para tarefas complexas e integrações variadas. É ideal para projetos de equipes remotas e multifacetadas.

Escolha o FigJam pela simplicidade e o Mural pelos recursos abrangentes.

FigJam Vs. Mural no Reddit

O Reddit está repleto de experiências e depoimentos de usuários sobre o FigJam e o Mural. Os Redditors, conhecidos por suas opiniões não filtradas e percepções práticas, fornecem informações suficientes para escolher entre essas duas ferramentas de colaboração.

Nos subreddits dedicados à produtividade e ao design, o FigJam recebe elogios por sua interface elegante e pela integração com o Figma, o que o torna um dos favoritos entre os entusiastas do design que desejam uma transição perfeita dos wireframes para o whiteboarding colaborativo. Por outro lado, o Mural recebe elogios por seu abrangente kit de ferramentas e adaptabilidade, o que o torna adequado para facilitar projetos detalhados e de grande escala.

O Redditor Smegjunkey destaca a eficácia do Mural na fase de descoberta, observando que seus "quadros brancos ilimitados e modelos predefinidos" são essenciais para transmitir visualmente ideias complexas.

Essa amplitude de recursos, integrações e ferramentas de colaboração como votação e comentários fazem do Mural o favorito das equipes que precisam de uma abordagem mais estruturada para brainstorming e planejamento.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao FigJam Vs. Mural

Reúna equipes e trabalhe em conjunto com o ClickUp

Se você ainda está indeciso entre a simplicidade do FigJam e os recursos abrangentes do Mural, vamos apresentá-lo a uma ferramenta que reúne o melhor dos dois mundos.

Conheça ClickUp o ClickUp é a ferramenta de colaboração definitiva, onde cada projeto encontra seu caminho para o sucesso.

O ClickUp não é apenas mais um acréscimo ao seu kit de ferramentas digitais; é uma plataforma holística que combina a colaboração rápida e intuitiva do FigJam com a profundidade e a versatilidade do Mural.

Pense no ClickUp como todas as suas ferramentas de trabalho essenciais combinadas. Você pode confiar nele para consolidar seu fluxo de trabalho em uma única plataforma, com recursos como quadros brancos dinâmicos, recursos de documentação detalhada, ferramentas expansivas de mapeamento mental e muito mais.

Mas isso não é tudo! Tarefas do ClickUp também facilita o gerenciamento de seus projetos, permitindo que sua equipe se concentre no que realmente importa.

O resultado? Você supera os prazos, simplifica o fluxo de trabalho e aumenta a produtividade, tudo em um ambiente único e fácil de usar.

As ferramentas versáteis do ClickUp oferecem suporte adicional a pensamento de design metodologias, auxiliando a ideação e a prototipagem.

É o companheiro ideal para qualquer projeto, desde empreendimentos acadêmicos até o planejamento abrangente de negócios.

ClickUp Whiteboards

Visualize, colabore e crie em uma tela unificada com os quadros brancos ClickUp ClickUp Whiteboards são mais do que apenas um espaço para rabiscar. Eles são uma plataforma dinâmica e rica em multimídia para brainstorming, criação de estratégias e desenvolvimento de fluxos de trabalho ágeis. Eles também são perfeitos para criar quadros de humor que dão vida à visão da sua equipe.

Você pode fazer brainstorming de forma colaborativa em uma tela infinita, puxando tarefas e projetos relevantes para mapear fluxos de trabalho. Os quadros brancos se integram perfeitamente a outros recursos do ClickUp, permitindo anexar mídia, adicionar comentários, atribuir itens de ação e muito mais.

Esteja você esboçando diagramas, vinculando processos ou incorporando imagens e vídeos, os quadros brancos do ClickUp mantêm todos envolvidos com ferramentas de edição em tempo real. O resultado é um espaço criativo compartilhado em que as equipes podem inovar, organizar e avançar projetos em um formato visual dinâmico.

ClickUp Docs

Crie e edite documentos, wikis e muito mais com o ClickUp Docs

Imagine uma ferramenta de documentação tão versátil que permita não apenas redigir e compartilhar ideias, mas também colaborar com elas em tempo real. ClickUp Docs faz exatamente isso! Ele oferece uma experiência de edição de texto avançada que suporta todas as formas de mídia, incorporação e até mesmo código.

Aprimorado pelos recursos de IA, o ClickUp Docs ajuda você a gerar conteúdo para várias funções e casos de uso - desde diretrizes detalhadas de design até planos de ação passo a passo para o lançamento de um novo recurso. IA do ClickUp assistente de redação também oferece sugestões para melhorar o tom, verifica a ortografia do conteúdo e resume documentos complexos para você.

O surgimento de novas ideias e o refinamento do conteúdo aumentam a produtividade e a criatividade em geral.

É a ponte entre a simplicidade dos aplicativos de anotações e a complexidade das ferramentas de gerenciamento de projetos, garantindo que sua documentação seja tão abrangente quanto acessível.

ClickUp Mind Maps

Crie estratégias, organize e conecte ideias com o ClickUp Mind Maps

Desvende as complexidades de seus projetos com o Mapas mentais do ClickUp .

A organização visual e o planejamento estratégico são usados para dividir ideias, tarefas e projetos em componentes digeríveis e interconectados.

Seja para traçar uma nova estratégia de marketing ou organizar os marcos do projeto, o ClickUp Mind Maps oferece a clareza e a direção necessárias para impulsionar sua equipe.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Vá além do quadro branco simples

Ferramentas genéricas de quadro branco, como FigJam e Mural, têm seu lugar, mas por que se contentar com uma solução limitada quando você pode acessar uma plataforma completa para gerenciar projetos, organizar tarefas e estimular a criatividade da equipe?

O ClickUp atende a todas as necessidades - quadro branco, documentação, gerenciamento de tarefas e muito mais - em um espaço de trabalho poderoso.

Ele reúne a facilidade do FigJam com os recursos abrangentes do Mural em um software de gerenciamento de fluxo de trabalho flexível e repleto de recursos.

Não se limite ao quadro branco - revolucione o trabalho em equipe, um projeto de cada vez. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!