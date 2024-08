10 estratégias e dicas de gerenciamento de produtos para maximizar o sucesso do produto

O gerenciamento de produtos é como andar em uma corda bamba - um ato de equilíbrio entre as necessidades atuais do usuário e a visão de longo prazo do produto. Acrescente a isso a pressão para manter a retenção de usuários e, ao mesmo tempo, gerenciar as expectativas das partes interessadas internas. Gerenciamento eficaz de produtos requer, portanto, uma combinação de pensamento estratégico, conhecimento do mercado e colaboração multifuncional. Além disso, o que ajuda é uma estratégia de gerenciamento de produtos claramente articulada.

Uma estratégia de produto sólida e bem estruturada oferece a estrutura e a direção necessárias para enfrentar os desafios, alinhar as expectativas e atingir as metas comerciais.

Você pode comparar as estratégias de gerenciamento de produtos a um projeto. Uma estratégia de produto é um plano de alto nível que define "quem", "o quê" e "como" de um produto ao longo de seu ciclo de vida. Ela ajuda a esclarecer a quem o produto procura atender, o que ele oferece e uma visão coletiva de como fazer isso acontecer.

Neste guia, exploraremos as nuances da criação de estratégias abrangentes de gerenciamento de produtos que levarão seu produto ao sucesso.

Por que o gerenciamento de produtos é importante?

O gerenciamento de produtos é o processo sistemático pelo qual uma organização gerencia o desenvolvimento de um produto desde o início até o final de seu ciclo de vida. Isso inclui:

Entender seu mercado-alvo e fazer pesquisas de mercado

Desenvolver o roteiro do produto

Definir metas e objetivos do produto

Use os ClickUp Mindmaps para visualizar sua próxima ideia de produto, planejar suas tarefas e etapas de ação e finalizar uma estratégia eficaz de gerenciamento de produtos

2. Aproveite o feedback do usuário

Obtenha insights críticos sobre as preferências de seus usuários, os recursos que eles exigem e a experiência deles com o produto até o momento.

Use pesquisas com usuários, formulários de feedback do cliente e entrevistas para entender os pontos problemáticos e as expectativas dos usuários e desenvolver um produto que realmente os ajude.

Para produtos existentes, coletar e analisar feedback é a chave para inovar o produto e garantir que ele permaneça relevante e agregue valor.

Dica profissional💡: Use Formulários ClickUp _para coletar e organizar o feedback. Cada envio é convertido em uma tarefa, o que permite que sua equipe revise e organize os dados de resposta com facilidade

Use o ClickUp Form View para coletar e organizar o feedback do produto

3. Gerenciar a ideação

A ideação é uma parte essencial do processo de gerenciamento de produtos, desde recursos e pacotes de preços até a experiência do usuário. Quando várias equipes e partes interessadas colaboram com o produto, é possível gerar uma grande variedade de ideias e pontos de vista. Mas é preciso ter um sistema para garantir que as melhores ideias não se percam em meio ao grande volume de pensamentos.

Como exercício de rotina, especialmente durante as reuniões de progresso, os gerentes de produto usam Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming com a equipe, coletar ideias pré-selecionadas e manter um repositório de ideias para revisitar e levar para a próxima fase de desenvolvimento. Quadros brancos para equipes de produtos impulsionam a colaboração entre equipes remotas. Sua equipe pode contribuir com ideias e comentários em tempo real. Isso faz com que todos, inclusive designers de UX, profissionais de marketing e engenheiros, estejam na mesma página e prontos para criar o próximo produto inovador.

Transforme ideias em ação para dar vida à criatividade e à colaboração da sua equipe com o ClickUp's Whiteboard

Dica profissional💡: Passe direto do design para o desenvolvimento no ClickUp! veja como: Após a fase de projeto, converta os itens do seu ClickUp Whiteboard em tarefas para seus desenvolvedores e engenheiros. Além disso, incorpore o Whiteboard no ClickUp Docs para sua próxima discussão. Transforme as notas adesivas em tarefas, atribua-as e adicione-as ao plano de desenvolvimento em seu próximo sprint.

4. Realize exercícios de mapeamento da jornada do cliente

A chave para a adoção bem-sucedida do produto é planejar cada etapa da jornada do cliente.

O mapeamento da jornada do cliente envolve a identificação de cada ponto de contato com o qual ele interage em diferentes estágios de pesquisa, compra e uso do seu produto. Cada ponto de contato deve ser impactante - desde o momento em que o cliente interage pela primeira vez com seu conteúdo até o processo de integração e a experiência geral do cliente.

Esse exercício ajuda você a entender os pontos de dor do cliente, as lacunas na experiência dele e as possíveis áreas de melhoria do produto. Integre várias perspectivas, especialmente de suas equipes voltadas para o cliente, como marketing, atendimento ao cliente e vendas.

A Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp é muito útil aqui. Você pode visualizar a jornada de cada cliente em diferentes pontos de contato e descobrir o que está funcionando e o que não está. Isso facilita a colaboração, a criação de tarefas que dão suporte a cada ponto de contato e o monitoramento de tarefas para garantir a máxima produtividade.

Melhore o rastreamento da jornada do cliente com gravação de tela, edição colaborativa, automações, IA e muito mais com o modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

5. Crie roteiros de produtos orientados para o impacto

Um roteiro de produtos com foco no impacto ajuda você a seguir uma estratégia com resultados tangíveis e metas específicas que se alinharão às metas organizacionais.

Execute diferentes etapas de seu roteiro visualizado em ações coordenadas. Você pode usar estruturas de priorização como a **Método MoSCoW e o Modelo Kano para se concentrar nas atividades que impulsionam a jornada do seu produto.

Dica profissional💡: Planeje marcos, metas, prazos e proprietários de projetos com visualizações personalizáveis, como Linha do tempo , Gráfico de Gantt , e Visualização da placa .

Gerencie roteiros de produtos, backlogs, sprints e design de UX com o ClickUp Agile Project Management Software

6. Garantir o alinhamento em toda a diretoria

Certifique-se de obter a adesão das partes interessadas e dos membros da equipe em cada etapa do projeto processo de desenvolvimento do produto . Manter todas as partes interessadas na mesma página pode exigir esforço, mas é uma parte essencial do processo. O alinhamento entre as equipes ajuda o desenvolvimento do seu produto a conseguir um bom andamento

Por exemplo, pequenos ajustes em pacotes de preços ou recursos podem influenciar significativamente a experiência do usuário. No entanto, se essas alterações não forem comunicadas adequadamente, elas causarão atrasos desnecessários em seu projeto estratégia de lançamento do produto e atualizações de recursos. Essas pequenas mudanças e ajustes podem parecer insignificantes, mas podem gerar mal-entendidos e retardar o progresso.

7. Cultive uma abordagem ágil

O gerenciamento e o desenvolvimento de produtos são processos dinâmicos. Para manter um progresso consistente, os gerentes de produtos precisam cultivar uma mentalidade ágil em toda a equipe.

Usando metodologias ágeis como o Scrum, você pode agir rapidamente para se concentrar em itens de ação que movem a agulha.

A ideia é criar um projeto que seja competitivo e alinhado às expectativas do usuário. Você pode melhorar seu desempenho refinando constantemente o produto em resposta à dinâmica do mercado e à evolução das necessidades dos clientes.

8. Definir e acompanhar as metas de marketing do produto

Sua estratégia de produto está incompleta sem um plano de lançamento e promoção que posicione e promova seu produto de forma inteligente no mercado. Metas do ClickUp é um recurso útil para rastrear e gerenciar seu plano de marketing de produto.

Por exemplo, digamos que você queira lançar um plano de preços revisado como parte da campanha anual. Na seção Metas, você pode criar metas com descrições e datas de vencimento e acompanhar o progresso de cada tarefa e quem é responsável por ela.

Isso permite que você se mantenha organizado e se concentre em atingir suas metas

Acompanhar o progresso e alcançar nossos resultados é mais fácil com o ClickUp Goals

9. Use IA e automação para criar fluxos de trabalho produtivos

Aumente a produtividade da equipe incorporando Ferramentas de IA e automação em sua estratégia de produto. Software de gerenciamento de produtos da ClickUp oferece aos gerentes de produtos a munição de que precisam para fazer as coisas com mais rapidez. Veja como ele aumenta a eficiência, a colaboração e a produtividade:

ClickUp Brain para IA em gerenciamento de projetos e redação ClickUp Brain é o seu assistente de IA integrado, que o ajuda a automatizar atividades como escrever

resumos de produtos resumir anotações de reuniões e criar materiais de marketing.

Como seu gerente de projeto de IA, o ClickUp Brain automatiza atualizações de progresso, relatórios de status e até mesmo resumos diários de standup, planejamento de subtarefas e itens de ação.

Gere ideias de produtos, roteiros e muito mais com as ferramentas de IA do ClickUp criadas por especialistas

ClickUp Automations para automação e otimização do fluxo de trabalho Automação do fluxo de trabalho simplifica a execução de tarefas repetitivas, reduzindo o tempo de entrada manual de dados e os erros ao definir diretrizes específicas para acionar fluxos de trabalho.

Se você deseja semi-automatizar ou automatizar totalmente os fluxos de trabalho para executar tarefas manuais ou selecionadas, o ClickUp Automations faz isso para você - acelerando a forma como o trabalho é feito.

ClickUp Chat View para colaboração em equipe Visualização do ClickUp Chat garante que nada passe despercebido, especialmente quando várias equipes e partes interessadas estão envolvidas no gerenciamento de produtos. Ele mantém todas as conversas relacionadas a uma tarefa juntas, tornando-as fáceis de acompanhar.

Por exemplo, quando a equipe de design tiver criado wireframes do produto, a equipe de engenharia poderá começar a integrá-los à pilha de tecnologia para criar o front-end e o back-end.

O gerente de projeto pode marcar a equipe de desenvolvimento de software nas tarefas que precisam assumir dos designers de UX.

Quando a versão de trabalho estiver pronta, a equipe de controle de qualidade revisará os critérios de aceitação e deixará comentários atribuídos sobre bugs e problemas críticos de bloqueio.

Dê feedback instantâneo ou colabore para atualizações com o ClickUp Chat View

10. Medir o progresso

Como um gerente de produto que lida com vários projetos simultaneamente, você quer um processo fácil para definir e acompanhar o progresso em relação a oKRs do produto .

Embora, tradicionalmente, isso fosse feito por meio de planilhas, elas têm problemas de escalabilidade, incluindo entrada manual de dados e controle de versão, e mantê-las atualizadas consome tempo e é propenso a erros. Dashboards do ClickUp permitem que você capture e rastreie métricas importantes visualmente sem precisar inserir todos os dados manualmente. Você pode usar gráficos de velocidade, gráficos de burnup e burndown e vários outros widgets personalizáveis para obter uma visão completa da kPIs do produto métricas e trabalho concluído em comparação com o escopo do trabalho restante.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Como implementar uma estratégia de gerenciamento de produtos

Uma estratégia de produto sólida é a chave para qualquer desenvolvimento de produto bem-sucedido. Se você estiver com pouco tempo ou desenvolvendo uma estratégia de produto pela primeira vez, Modelo de estratégia de produto do ClickUp tem tudo o que você precisa para começar com uma execução detalhada.

Crie um plano de estratégia de produto perfeito que atenda às necessidades do usuário, alinhe-se às metas da equipe e impulsione o crescimento dos negócios usando o modelo de estratégia de produto do ClickUp

O modelo interativo e personalizável ajuda você a levar suas ideias de produtos da visão à execução. Com ele, você pode estabelecer metas claras e alinhar as equipes em torno delas. Se estiver usando um modelo pela primeira vez, ele inclui uma conveniente visualização do Guia de Introdução que mostrará como usá-lo e configurar tarefas.

As seis etapas exatas para fazer isso:

1. Defina seu produto

Obtenha clareza sobre a finalidade e os objetivos do seu produto e os problemas que ele resolverá para criar uma estratégia de produto focada que ajude todos a se manterem no caminho certo.

Descreva todos esses detalhes, inclusive as possíveis estratégias, especificações e funcionalidades do produto em Documentos do ClickUp que será uma fonte única de informações para todas as equipes que trabalham no produto real.

2. Pesquisa de mercado

Sua estratégia de produto descreve a pesquisa de mercado, as necessidades e aspirações do público-alvo e as tendências e oportunidades para o novo recurso ou produto que está sendo desenvolvido.

Crie Tarefas do ClickUp para atividades estratégicas - entrevistas com usuários, análise competitiva etc.

3. Defina as metas do produto

Crie metas específicas, mensuráveis, atingíveis e com prazo determinado Metas SMART para medir o progresso de sua estratégia de produto. Dependendo da visão do seu produto, as metas do produto podem variar desde o aumento do CLV até o lançamento de um novo produto ou recurso.

Use Metas do ClickUp para definir como você deseja atingir seus objetivos por meio de ações mensuráveis com Targets.

4. Crie um roteiro

Use suas metas e visão para criar seu roteiro de alto nível. Isso o guiará pelas etapas e ações necessárias para transformar essa visão e meta em ação.

5. Monitore o progresso

Quando a estratégia do produto entra na fase de implementação, você deseja monitorar o progresso e fazer ajustes de forma proativa.

Defina tarefas recorrentes para trabalhos que precisam ser concluídos com frequência, para que você não perca tempo criando manualmente novas tarefas a cada vez - incluindo tarefas diárias, semanais e mensais.

6. Avalie os resultados

Uma das coisas importantes que um gerente de produto faz é identificar o que funcionou e o que não funcionou. Marcos do ClickUp ajudam as equipes a acompanhar e medir o sucesso de várias estratégias de gerenciamento de produtos.

Aqui estão alguns modelos de estratégia de produto carregados e prontos para uso no ClickUp para ajudá-lo a navegar no próximo sprint de desenvolvimento de produto.

Tipos de estratégias de diferenciação de produtos

Estratégia de preço

A estratégia de preço concentra-se em destacar o aspecto de acessibilidade de um produto. Nessa abordagem, o preço é o principal diferenciador do produto.

Ao oferecer preços competitivos, a estratégia busca atrair clientes com uma opção mais barata do que a de seus concorrentes. Essa estratégia é particularmente eficaz em mercados onde a sensibilidade ao preço é alta.

Podemos considerar a Amazon para entender essa estratégia de diferenciação de preço.

Em muitos casos, o mercado ajusta o preço do produto de acordo com o preço do concorrente e a capacidade de compra dos clientes.

Caso em questão: A Amazon frequentemente oferece produtos com descontos muito maiores do que seus concorrentes ou até mesmo a mesma marca poderiam pagar em seu site oficial. Vejamos o preço do termostato de aquecimento Warmall da Mysa no mercado da Amazon em comparação com o preço no site da Mysa.

O preço do dispositivo na Amazon: $140

O preço do dispositivo no site da Mysa: $199

Estratégia da concorrência

A estratégia do concorrente visa diferenciar um produto de seus rivais com base em melhores recursos, preço, experiência do cliente ou eficiência. Aqui, o objetivo é identificar e explorar os pontos fracos dos concorrentes e posicionar seu produto como a melhor opção.

Por exemplo, considere a abordagem da Enterprise. O mercado de aluguel de carros era tradicionalmente dominado pela Hertz e pela Avis, cuja maior área de foco era o aluguel em aeroportos. Ao se concentrar em locais no centro da cidade em vez de apenas em aeroportos, a Enterprise conseguiu expandir sua presença e, aos poucos, tornou-se a plataforma preferida para aluguel de carros. Hoje, ela é a maior fornecedora de transporte dos EUA.

Considere o uso de Modelo de análise competitiva do ClickUp para identificar os pontos fortes e fracos de seus concorrentes, entender o cenário competitivo, desenvolver estratégias adequadas de gerenciamento de produtos e adicionar todos esses detalhes a um quadro interativo.

O modelo de análise competitiva do ClickUp é um formato estruturado para pesquisar seus concorrentes e entender o que eles têm a oferecer para que você fique à frente do jogo

Estratégia de nicho

Isso significa simplesmente focar em um público pequeno e muito bem definido. A maioria das novas empresas usa essa estratégia para entender e testar seu mercado e implementar gradualmente um plano de crescimento. Você pode se ater às necessidades exclusivas e abordar pontos problemáticos específicos de um segmento de clientes relativamente inexplorado, de nicho e com baixa concorrência.

Um exemplo disso pode ser uma consultoria boutique que se concentra em ajudar as empresas a reduzir suas emissões de carbono e a apoiar as metas de sustentabilidade da empresa.

Estratégia de upselling e cross-selling

Concentre-se em explorar seus clientes existentes para aumentar o valor médio do pedido, aumentar os lucros a longo prazo e criar uma experiência melhor para o cliente. O upselling se concentra em fazer com que os clientes invistam em uma versão mais premium do seu produto. A venda cruzada solicita a compra de recursos ou produtos adicionais que complementam a compra inicial. Vemos com frequência marcas de comércio eletrônico fazendo upselling e cross-selling.

A marca de produtos para cuidados com a pele e higiene Harry's mostra a você produtos que "as pessoas também compram" com base nos produtos que você adiciona ao carrinho para aumentar o valor médio do pedido. A chave aqui é recomendar produtos que o cliente provavelmente comprará junto com o que ele já está comprando.

Crie uma estratégia vencedora de gerenciamento de produtos com o software de gerenciamento de produtos do ClickUp

A estratégia de produto é o GPS para a jornada do produto - ela ajuda você a navegar no caminho da visão à execução, evitar desvios desnecessários e curvas erradas e manter uma velocidade consistente.

Considerando que as estratégias de gerenciamento de produtos têm várias partes móveis, você precisa de uma plataforma de gerenciamento de produtos como o ClickUp para gerenciar cada estágio do ciclo de vida do produto.

Os gerentes de produtos usam o ClickUp para colaborar, alinhar as equipes e manter-se no caminho certo para atingir suas metas sem ter que alternar entre ferramentas diferentes.

