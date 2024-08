Como elevar o nível do seu processo de desligamento de clientes

Receber novos clientes é um aspecto importante de seu negócio.

Uma boa processo de integração estabelece a base para a criação de conexões sólidas e parcerias bem-sucedidas. Mas, às vezes, perdemos a etapa igualmente importante de nos despedirmos adequadamente de nossos clientes existentes. É tão crucial encerrar as coisas de forma agradável quanto começar com força.

Mesmo depois que os clientes deixam de trabalhar com você, é importante manter uma boa relação com eles. Clientes satisfeitos podem indicar outros e abrir portas para futuros negócios. Não é incomum que as empresas reconquistem os clientes que foram rejeitados.

Portanto, vamos explorar o outro lado da recepção de novos clientes - o desligamento de clientes - e como isso pode ajudá-lo a construir relacionamentos de trabalho mais fortes e preparar o caminho para futuras colaborações.

O que é Client Offboarding?

O offboarding de clientes consiste em encerrar um relacionamento ou terminar os serviços com um cliente de forma estruturada e atenciosa para criar um processo organizado de saída do cliente.

Isso inclui a conclusão de tarefas pendentes, a transferência de responsabilidades, o compartilhamento de documentos ou detalhes importantes, a coleta de feedback, a demonstração de apreço e a garantia de que o relacionamento comercial de trabalho termine sem problemas.

O processo de desligamento do cliente tem tudo a ver com o encerramento do relacionamento cliente-fornecedor de forma agradável, com o objetivo de causar um impacto positivo durante a saída do cliente e, possivelmente, preparar o terreno para futuras colaborações ou indicações.

Os benefícios de um processo eficaz de desligamento do cliente

Ir além de seus clientes, mesmo depois de classificar todas as atividades comerciais, deixa uma impressão duradoura. Isso também traz vantagens adicionais:

Defina seu ponto final: A comunicação clara é fundamental nos negócios, e definir onde e quando as transações serão encerradas é necessário para manter os registros organizados

A comunicação clara é fundamental nos negócios, e definir onde e quando as transações serão encerradas é necessário para manter os registros organizados Faça um resumo de suas realizações: Use o processo de desligamento para lembrar seus clientes das metas iniciais que vocês tinham e do que foi realizado. Essa é uma ótima oportunidade para mostrar seu valor

Use o processo de desligamento para lembrar seus clientes das metas iniciais que vocês tinham e do que foi realizado. Essa é uma ótima oportunidade para mostrar seu valor Crie uma oportunidade para reiniciar os negócios: Certifique-se de que suas interações finais com o cliente se destaquem. Vá além durante as entrevistas de saída do cliente, garantindo repetidamente que ele esteja satisfeito. Converse com ele cuidadosamente, expresse gratidão e destaque como você teve a oportunidade de aprender com ele. Isso também pode aumentar a retenção de clientes, pois abre possibilidades paracolaboração futura com eles

Certifique-se de que suas interações finais com o cliente se destaquem. Vá além durante as entrevistas de saída do cliente, garantindo repetidamente que ele esteja satisfeito. Converse com ele cuidadosamente, expresse gratidão e destaque como você teve a oportunidade de aprender com ele. Isso também pode aumentar a retenção de clientes, pois abre possibilidades paracolaboração futura com eles Faça marketing de seus serviços adicionais: Manter os clientes existentes é sempre mais barato do que buscar novos clientes. Quando você propõe novas maneiras de trabalharmos juntos, aumenta a probabilidade de eles retornarem, talvez em uma capacidade diferente. Você também teria obtido insights valiosos para criar pacotes personalizados que se adaptam perfeitamente aos negócios deles

Manter os clientes existentes é sempre mais barato do que buscar novos clientes. Quando você propõe novas maneiras de trabalharmos juntos, aumenta a probabilidade de eles retornarem, talvez em uma capacidade diferente. Você também teria obtido insights valiosos para criar pacotes personalizados que se adaptam perfeitamente aos negócios deles Obtenha feedback e depoimentos: Peça feedback construtivo para aprimorar seus serviços. Os depoimentos de clientes são essenciais para seu marketing e podem apoiar seu mecanismo de vendas

Peça feedback construtivo para aprimorar seus serviços. Os depoimentos de clientes são essenciais para seu marketing e podem apoiar seu mecanismo de vendas Gerar leads passivamente: As indicações são fundamentais para a integração de novos clientes. Quando os clientes o indicam ativamente, especialmente durante o período de desligamento, isso facilita seu marketing. Um cliente satisfeito que recomenda seus serviços é um endosso poderoso

Erros comuns no processo de integração de clientes e como evitá-los

Os clientes devem se sentir valorizados por sua contribuição e saber que suas perspectivas são importantes. Aqui estão alguns erros comuns que devem ser evitados no processo de desligamento de clientes:

1. Não realizar uma entrevista de saída completa e detalhada e não coletar feedback

Ao realizar uma entrevista de saída, obtenha informações detalhadas sobre os motivos da saída do cliente. Pergunte sobre aspectos específicos de sua experiência, como:

o que eles mais gostaram em seus serviços ou produtos

a opinião deles sobre seu suporte e capacidade de resposta

se ele se sentiu valorizado como seu cliente

Ao coletar feedback, envie um e-mail ao cliente após a conclusão do projeto. Mantenha a privacidade, perguntando o que ele pensa e se tem alguma recomendação para sua empresa. Como alternativa, monte um questionário com perguntas específicas sobre seu procedimento, estilo de comunicação e qualquer outra coisa sobre a qual você gostaria de saber a opinião dele. O segredo é facilitar o compartilhamento das opiniões deles!

Peça conselho construtivo em vez de feedback em uma entrevista de saída. Esse conselho ajudará a criar seu roteiro de crescimento organizacional. Ele fornece um ponto de vista interno que, de outra forma, você talvez não encontrasse.

2. Falta de comunicação clara sobre o fim dos serviços

As impressões positivas persistem por muito tempo após a saída de um cliente quando você ouve atentamente as preocupações dele, compartilha abertamente informações essenciais e se despede dele com respeito. Independentemente dos motivos da saída do cliente, sua estratégia de saída do cliente exige planejamento e profissionalismo.

Para evitar falhas de comunicação, ouça tudo o que o cliente tem a dizer e comunique suas experiências a ele. Preste atenção a quaisquer inconsistências nos pagamentos e apresente recibos adequados para cada transação realizada. E, acima de tudo, mantenha contato com o cliente durante todo o procedimento de desligamento.

3. Negligência em resolver as pendências e deixar de fornecer a documentação necessária

Certifique-se de que seu processo de rescisão tenha deveres e obrigações bem definidos e resolva todas as pendências. Isso inclui devolver a propriedade da empresa, obter assinaturas na documentação necessária, garantir que todos os regulamentos aplicáveis sejam seguidos, fechar a conta ou apagar dados confidenciais.

A documentação e as aprovações pendentes geralmente se tornam um ponto sensível no desligamento do cliente. O tratamento rápido e eficiente da documentação contribui muito para proporcionar uma experiência de alto nível ao cliente durante todo o envolvimento dele com a sua empresa.

Depois de cuidar da parte administrativa do processo de integração, passe para a integração técnica. Do ponto de vista comercial e do consumidor, simplifique o cancelamento fornecendo acesso rápido aos ativos, à documentação e aos dados do seu cliente.

Quanto mais complexo for esse processo e quanto mais esforço for necessário para que eles entrem em contato com você para solucionar problemas básicos, maior será a probabilidade de eles deixarem avaliações desfavoráveis para outros clientes em potencial.

4. Não expressar gratidão ou manter um relacionamento positivo após o serviço

Um erro típico que as empresas costumam cometer no desligamento de clientes é tornar o processo muito robótico e rígido. Seja qual for o motivo da rescisão do contrato de um cliente, seus clientes devem ser tratados com respeito.

Termine o processo de desligamento de seu cliente com uma nota de agradecimento ou até mesmo com um pequeno presente. Após a conclusão da integração, acompanhe-o por um mês para garantir que tudo ocorreu conforme o planejado e que ele pode acessar todos os recursos necessários.

Isso também lhe dá um motivo para acompanhar seus antigos clientes e manter contato com eles. O cliente se lembrará dessas ações atenciosas se e quando decidir retornar.

5. Não fazer o offboarding de clientes temporários e baseados em contratos

Evite cometer o erro de pensar que os clientes contratuais não precisam ser desligados. Os clientes temporários são uma chance fantástica de obter opiniões objetivas. Como eles não têm um forte vínculo emocional com a sua empresa e não têm nada a perder, geralmente são mais francos e verdadeiros.

The Ultimate Checklist for Successful Client Offboarding

Uma lista de verificação bem elaborada para o desligamento de clientes diferencia sua marca ao melhorar o processo de experiência do cliente . Essas etapas podem ajudá-lo a criar uma experiência positiva de integração:

1. Faça um acompanhamento com seu cliente

Depois de concluir um projeto para o seu cliente, faça um acompanhamento para determinar se os requisitos foram atendidos e se ele precisa de assistência adicional. O acompanhamento ajuda você a identificar as lacunas a serem preenchidas antes de seguir em frente.

Ao trabalhar em um contrato de retenção, especifique o que deve ser concluído antes de se separarem.

Os dados do cliente são acessíveis e visíveis com a exibição de lista do ClickUp CRM do ClickUp oferece recursos centralizados de gerenciamento de clientes que são úteis para manter o controle de seus clientes e dos respectivos projetos.

O ClickUp facilita a tarefa:

Criar e enviar pesquisas, formulários ou e-mails para sua base de clientes, tanto atuais quanto anteriores, facilitando o acompanhamento

Rastrear e analisar as respostas de acompanhamento do cliente para identificar facilmente padrões e ser notificado sobre possíveis problemas

Definir lembretes automáticos para acompanhamento de cada etapa e de cada cliente

2. Escreva uma mensagem personalizada para seu cliente

Termine com uma nota de gratidão - escreva uma carta sincera agradecendo a eles pela oportunidade de colaborar.

Agradeça ao cliente pela confiança em suas habilidades e compartilhe alguns dos melhores momentos de sua colaboração, de preferência pessoais. Escrever uma nota de agradecimento é um aspecto importante do processo de desligamento e você deve incluí-la no pacote de desligamento do cliente para causar uma impressão positiva no cliente.

Envie e receba e-mails de dentro de uma tarefa ou contato no ClickUp para economizar tempo

O ClickUp é rico em recursos gerenciamento de e-mail ajuda você a compilar uma lista de clientes e enviar mensagens personalizadas sem esforço.

Sincronize sua conta do Gmail ou do Outlook com o ClickUp para gerenciar e-mails sem esforço IA do ClickUp ajuda na composição de notas de agradecimento personalizadas e convincentes. Além disso, ele pode:

Aprimorar textos escritos e torná-los mais claros, mais concisos e mais envolventes

Criar itens de ação e subtarefas em tarefas e documentos, utilizando inteligência com reconhecimento de contexto

Criar pesquisas personalizadas para qualquer tipo de cenário, inclusive para o desligamento de funcionários

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

3. Liste suas realizações e os resultados do projeto de forma resumida

A próxima etapa é resumir as objetivos do projeto . A melhor abordagem é apontar os principais resultados que demonstram o valor que você trouxe para os negócios do cliente.

Não se esqueça das faturas pendentes. Depois de reunir todas as entregas do trabalho, envie a fatura final ao cliente.

O recurso Tasks (Tarefas) do ClickUp é muito útil para gerenciar bancos de dados de clientes. Tarefas do ClickUp ajuda você:

Organizar os detalhes do projeto com tags, facilitando a localização de realizações específicas do cliente sem esforço

Criar um banco de dados de tarefas com tarefas recorrentes, tornando mais eficiente o gerenciamento dos processos de integração do cliente

Estabelecer dependências de tarefas para definir uma ordem clara de operações entre as tarefas

4. Transferência de conhecimento e fechamento de contas

Essa ação em sua lista de tarefas é um trabalho administrativo menor, mas necessário. Os procedimentos para encerrar as contas e os contratos dos clientes devem incluir:

Fornecer instruções sobre a transferência de credenciais e contas

Informar a eles quais contas serão fechadas e quais ainda estarão acessíveis

Além disso, prepare seu cliente para a próxima etapa. Isso pode envolver a listagem dos equipamentos e materiais necessários para realizar seu trabalho de forma independente.

A sistema de desembarque de clientes o sistema de offboarding do cliente (offboarding system) é um sistema que gerencia todos os dados e contas do projeto do cliente para facilitar o gerenciamento durante o offboarding. Esse sistema padroniza o processo de integração ao:

Dar o pontapé inicial no procedimento de integração

Finalização dos acordos de nível de serviço (SLAs)

Realização de entrevistas de saída

Envio de questionários

Criação de listas por meio de automação quando as tarefas são movidas para status

Aproveitamento da IA para criar processos bem elaborados

Documentar o processo usando o Docs

Usar modelos incorporados (como o Modelo de Sucesso do Cliente do ClickUp) para criargerenciamento de clientes mais fácil

Planejamento de acompanhamentos regulares

5. Salvar toda a documentação relacionada ao cliente

Experimente o Docs no ClickUp para criar documentos relacionados a projetos e simplificar a conformidade

A manutenção de um arquivo extenso de todos os documentos, relatórios e correspondências relacionados ao projeto é outra etapa essencial para o sucesso da integração do cliente. Isso aumenta a satisfação do cliente e o prepara para quaisquer perguntas ou esclarecimentos que o cliente possa ter.

Essa é uma etapa simples para as empresas que usam os modernos gerenciamento de projetos sistemas com Automação do fluxo de trabalho de CRM . Com o ClickUp, use um dos muitos modelos de CRM gratuitos exclusivamente para gerenciar informações relacionadas ao cliente.

Para complementar isso, Documentos do ClickUp pode ainda:

Configurar o compartilhamento personalizável de documentos com clientes, consumidores e membros da equipe

Criar check-ins programados de clientes e manter um registro

Conectar documentos aos fluxos de trabalho do cliente para facilitar a atribuição de tarefas, verificar o status do projeto e muito mais

6. Solicite uma indicação ou recomendação de seu cliente

Não hesite em pedir uma recomendação ao seu cliente se ele tiver tido uma boa experiência com sua organização. Informe-o de que você apreciaria sugestões e convide-o a participar de seu programa de indicações. Isso geralmente apresenta novas oportunidades no futuro.

Mas esteja preparado para receber críticas úteis e positivas. Faça críticas construtivas à sua clientela; elas o ajudarão a aprimorar seus produtos e serviços a longo prazo.

Personalize suas automações de tarefas e obtenha indicações de clientes com o ClickUp

Nesse sentido, a configuração de Automações no ClickUp torna fácil e indolor a coleta de indicações de clientes. Veja mais informações sobre como o ClickUp ajuda na coleta de indicações:

Use e-mails, SMS ou até mesmo notificações push para agradecer aos clientes por sua participação

Direcione os clientes potencialmente ativos e incentive-os a repetir sua experiência ou compartilhá-la com outras pessoas

7. Seja flexível para colaboração futura

Por fim, mas não menos importante, termine o pacote de integração do cliente com uma palavra gentil: "Gostaríamos muito de trabalhar com você novamente."

É melhor transmitir seu interesse no sucesso do cliente além do compromisso atual, mantendo a porta aberta para futuros projetos ou colaborações.

Após o desligamento, use seu software de CRM para segmentar os clientes anteriores com base no tipo de projeto e em outras métricas, como o comportamento do cliente. Você pode entrar em contato com a base de clientes segmentada por meio de mensagens e boletins informativos personalizados.

Veja como Gerenciamento de clientes do ClickUp do ClickUp aumenta o escopo da colaboração futura:

Enviar notas de agradecimento, presentes ou ofertas personalizadas

Compartilhe conteúdo e recursos relevantes, ou mesmo dicas, que ajudem seus clientes em seus futuros empreendimentos e oportunidades

A versatilidade do Clickup modelos de gerenciamento de clientes facilitam todo o processo de desligamento de clientes, integrando todas as etapas e tarefas envolvidas no desligamento de clientes. As integrações do ClickUp, como e-mail ou chatbots alimentados por IA, tornam a comunicação mais fácil e garantir que nada passe despercebido.

O sistema Modelo de sucesso do cliente merece uma menção especial para a integração de clientes. O modelo repleto de recursos alivia a dor de manter contas de clientes repetitivas.

Ele monitorao status do cliente e o progresso do projeto* Ajuda você a criar processos eficientes para evitar a rotatividade de clientes

Organiza o processo com a ajuda de listas de verificação, automação e integrações

Converta o offboarding em uma oportunidade com o ClickUp

O offboarding de clientes não é o fim de um relacionamento. Em vez disso, é um novo começo se você souber como usá-lo. O ClickUp ajuda você a elevar o nível do seu processo de offboarding com seu excelente gerenciamento de projetos ferramentas que auxiliam empresas baseadas em serviços, como a sua, em cada etapa do processo de desligamento.

Defina sua mensagem em vários canais, organize todos os dados com a ajuda de uma poderosa IA generativa, mantenha um registro bem definido de todos os seus clientes - passados, presentes e futuros - com o ClickUp Docs e muito mais.

Não confie em nossas palavras; confie no processo. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e desbloqueie o potencial inexplorado de um sistema de integração de clientes perfeitamente executado.

FAQs

Um processo de desligamento de cliente pode afetar os relacionamentos futuros com o cliente?

Sim, um processo bem executado de integração de clientes pode afetar significativamente os relacionamentos futuros com os clientes.

Uma experiência positiva de integração pode deixar uma impressão duradoura em seu cliente, demonstrando profissionalismo, gratidão e cuidado, mesmo no final do relacionamento comercial. Isso pode incentivar o cliente a considerar futuras colaborações, indicar seus serviços a outras pessoas ou até mesmo retornar como cliente.

Aproveite o processo de desligamento para transformar sua clientela atual em embaixadores de sua empresa e aumentar a retenção de clientes. Motive seus clientes a aproveitarem novas oportunidades na organização, a estenderem seus contratos e a promoverem sua empresa, proporcionando a eles uma experiência de offboarding de primeira linha.

Por que é importante ter um processo completo de desligamento de clientes?

Um processo minucioso de desligamento de clientes é importante por vários motivos.

Primeiro, ele serve como o ponto de contato final no relacionamento cliente-provedor, deixando uma impressão duradoura no cliente. Ele demonstra profissionalismo, aprimorando a percepção geral de sua marca.

Em segundo lugar, ele estabelece a base para possíveis colaborações ou oportunidades futuras. Um processo eficaz de integração pode preparar o caminho para futuras comunicações, como 15% das pessoas relatam ter retornado a um provedor de serviços anterior.

Além disso, um procedimento de desligamento é uma oportunidade inestimável de aprendizado. A coleta de feedback durante o offboarding lhe dá insights sobre seus pontos fortes e áreas de melhoria para aperfeiçoar seus serviços para futuros clientes.

Como posso tornar mais eficiente o meu processo de desligamento de clientes?

Para aumentar a eficiência de seu processo de integração de clientes:

Comece estabelecendo um procedimento bem definido e transparente que seja comunicado claramente aos clientes

Desenvolva modelos padronizados para e-mails, pesquisas ou documentação para garantir a consistência e economizar tempo

Use ferramentas de automação para automatizar tarefas repetitivas e lembretes, reduzindo o esforço manual

Implemente um sistema estruturado de coleta de feedback para obter insights para aprimoramento do processo

Centralize as informações do cliente usando plataformas de colaboração para facilitar o acesso de todos os membros da equipe envolvidos

Delegue responsabilidades específicas à sua equipe para garantir a responsabilidade e uma execução mais tranquila

Revisar e refinar continuamente o processo com base no feedback e identificar áreas para aprimoramento

Adotar uma abordagem personalizada para as necessidades individuais dos clientes, garantindo uma experiência positiva e eficiente de desligamento.