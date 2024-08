10 melhores ferramentas analíticas do Instagram para acompanhar o desempenho em 2024

Mais de 2 bilhões de pessoas usam o Instagram todos os meses. Como gerente de mídia social, você compete com outras marcas, memes aleatórios, vídeos de gatos e outros influenciadores pela atenção.

Como elaborar uma estratégia para o Instagram que lhe dê os resultados desejados? Primeiro, aprendendo com os dados. Você precisa de aplicativos de análise do Instagram para identificar tendências, insights e oportunidades.

As ferramentas de análise do Instagram ajudam a acompanhar o desempenho do seu conteúdo e da sua conta comercial do Instagram. Obtenha insights valiosos dos dados analíticos que se traduzem em um ROI mais alto do seu investimento no Instagram.

Esta publicação discute as 10 melhores ferramentas para monitorar a análise do Instagram, seus recursos, contras e preços, e como elas podem moldar sua estratégia de marketing.

O que você deve procurar em uma ferramenta de análise do Instagram?

Aqui está o que você deve procurar nas ferramentas de análise do Instagram.

Procure ferramentas de análise do Instagram que forneçam análises detalhadas e relatórios robustos que abranjam métricas cruciais, como alcance, engajamento, desempenho de hashtag e crescimento de seguidores **Informações sobre o público: sua ferramenta de análise do Instagram deve fornecer acesso a dados demográficos detalhados dos seguidores, incluindo localização, idade, sexo, métricas de engajamento e o interesse dos seus seguidores

As 10 melhores ferramentas de análise do Instagram para usar em 2024

1. SocialBook

via SocialBook O SocialBook é uma ferramenta de análise do Instagram que ajuda marcas e influenciadores a aumentar o alcance de suas mídias sociais e a expandir seus negócios. O SocialBook ajuda as marcas a a economizar tempo na busca, no contato e na colaboração com influenciadores.

Vamos supor que uma marca de roupas de ciclismo para mulheres profissionais planeja lançar uma campanha de marketing no Instagram. O objetivo é criar uma campanha de lançamento de produto com o apoio de mulheres profissionais do ciclismo no Instagram, obter feedback dos clientes e criar uma comunidade envolvente.

A marca usa uma ferramenta de análise do Instagram para encontrar influenciadores em seu nicho, enviar e-mails e gerenciar a campanha em um único painel.

A ferramenta gratuita de análise do Instagram do SocialBook ajuda os criadores de conteúdo a aumentar o número de seguidores e monetizar seu alcance, tornando-a uma das ferramentas de análise de mídia social mais populares.

Melhores recursos do SocialBook

Gerencie relacionamentos com influenciadores adicionando notas aos perfis e obtenha uma visão clara da colaboração

Os recursos de integração permitem que você envie e-mails em massa para todos os influenciadores da sua lista de uma só vez

Avalie o desempenho e a receita de cada influenciador rastreando seus códigos de cupom exclusivos

RastreiekPIs de marketing usando o painel de análise da conta e obtenha insights sobre os custos da campanha

Limitações do SocialBook

Alguns usuários relatam falhas ocasionais e atrasos nas atualizações de dados analíticos

Os usuários consideram o módulo de análise complexo de navegar

Preços do SocialBook

Platinum : uS$ 499/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 499/mês (cobrado anualmente) Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SocialBook

G2: 4,7/5 (56 avaliações)

4,7/5 (56 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. SocialPilot

Via SocialPilot Você não está obtendo engajamento apesar de fazer o upload de histórias e publicações no Instagram regularmente? Seu conteúdo pode não estar repercutindo entre seus seguidores.

Compreender o comportamento e as expectativas do público-alvo é fundamental para a hacking de crescimento estratégia para aumentar suas contas do Instagram.

Uma ferramenta de análise do Instagram, a SocialPilot, ajudará você a entender seu público-alvo. Obtenha insights usando um índice de qualidade do público no Instagram para tomar decisões estratégicas de marketing.

Melhores recursos do SocialPilot

Acompanhe as análises de suas postagens no Instagram, independentemente de você publicá-las usando o SocialPilot ou não

Agendamento automático de relatórios em PDF personalizáveis para diferentes perfis do Instagram e alertas do Slack sobre suas ações pendentes

O assistente de IA do SocialPilot ajuda você a reescrever e redirecionar seu conteúdo

Use omodelos de mídia sociale gere legendas para garantir que cada publicação corresponda à voz de sua marca

Limitações do SocialPilot

Não há alerta ao agendar um novo post ao mesmo tempo que outro post, o que leva à duplicação de posts

A análise de relatórios não é tão robusta quanto outras ferramentas, como o Google Analytics

Preços do SocialPilot

Profissional : uS$ 22,5/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 22,5/mês (cobrado anualmente) Pequena equipe : uS$ 37,5/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 37,5/mês (cobrado anualmente) Agência : uS$ 75/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 75/mês (cobrado anualmente) Agência+: uS$ 150/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas da SocialPilot

G2: 4,5/5 (673 avaliações)

4,5/5 (673 avaliações) Capterra: 4,4/5 (362 avaliações)

3. Phlanx

via Phlanx Especialistas em segurança dizem que o Instagram é o lar de milhões de contas de bots falsos.

Ferramentas de análise do Instagram, como a Phlanx, ajudam a identificar contas com seguidores falsos ou a descobrir se as publicações de um influenciador recebem engajamento legítimo. Obtenha um melhor ROI sobre seus gastos com marketing de influenciadores.

Phlanx's software de marketing de conteúdo calcula três métricas principais de engajamento do Instagram: Calculadora de engajamento do Instagram, Calculadora de curtidas em posts do Instagram e Rastreador de concorrentes do Instagram.

Ferramentas gratuitas, como a análise do Instagram da Phlanx, também rastreiam o envolvimento de suas contas e dos concorrentes para otimizar futuras campanhas no Instagram.

Melhores recursos da Phlanx

Auditoria do Instagram em contas de influenciadores para identificar seus seguidores reais ou inativos e a taxa de engajamento

Meça a taxa de engajamento de sua conta com a Calculadora de Engajamento do Instagram da Phlanx para garantir que seu público-alvo se identifique com seu conteúdo

Compare sua conta com a de seu concorrente para avaliar as principais métricas e dados quantitativos lado a lado

Identifique os influenciadores de tendências do Instagram e de outras plataformas de mídia social usando as Top Lists da Phlanx

Limitações da Phlanx

Os dados de métricas específicas, como o interesse do público, podem não ser confiáveis

Preços da Phlanx

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Premium : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês Business: uS$ 90/mês

Phlanx ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Analisa.io

via Análise Vamos supor que você seja um gerente de mídia social que lida com várias contas. A ferramenta de IA da Analisa software de análise de marketing fornece insights em tempo real sobre questões cruciais do Instagram, como horários ideais de postagem, ideias de campanhas de influenciadores e dados demográficos do público.

Use as ferramentas gratuitas de análise do Instagram da Analisa para análise da concorrência, acompanhamento do desempenho histórico e mapeamento de influenciadores.

Melhores recursos do Analisa.io

Análises detalhadas para sua estratégia de conteúdo do Instagram, incluindo estatísticas de engajamento, análise de hashtag e crescimento de seguidores

Extraia o desempenho histórico de postagens e insights sociais do influenciador para intervalos de datas personalizados

Relatórios personalizados com insights detalhados atendem a diferentes partes interessadas, proporcionando uma compreensão baseada em dados da estratégia de marketing e do desempenho do Instagram

Faça o download de relatórios detalhados em modelos visualmente atraentes como PDF ou CSV

Limitações do Analisa.io

O benchmarking de hashtag e a análise demográfica só estão disponíveis em planos pagos

Alguns usuários reclamam de análises imprecisas

Preços da Analisa.io

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 48,30/mês (cobrado anualmente)

US$ 48,30/mês (cobrado anualmente) Plus: $104,30/mês (cobrado anualmente)

$104,30/mês (cobrado anualmente) Pro: $167,30/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Analisa.io

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Squarelovin

via Squarelovin De acordo com as descobertas da Matter, 69% dos consumidores confiam nos influenciadores em detrimento de qualquer informação proveniente da marca.

Como gerente de marketing digital que gerencia vários clientes, você deve obter conteúdo gerado pelo usuário e trabalhar com contas de mídia social e influenciadores em seu nicho para conquistar a confiança do cliente.

O Squarelovin é uma das principais ferramentas gratuitas de análise do Instagram para selecionar o conteúdo da comunidade e otimizar seu desempenho no Instagram em um único painel. A ferramenta de análise inclui recursos como análise de hashtag e front-ends de criador e gerente.

Desenvolva uma marca que repercuta em seus clientes e crie parcerias significativas com criadores de conteúdo.

Melhores recursos do Squarelovin

O painel de controle analisa métricas como impressões, alcance, engajamento com histórias e postagens, crescimento da conta, seguidores e interações com seguidores

Avalie a atividade dos seguidores e o rastreamento de hashtag em tempo real para intervalos de datas personalizados

Criar e baixar relatórios personalizados em formato PDF ou Excel

Limitações do Squarelovin

Tempos de carregamento lentos e falhas

Falta de recursos essenciais, como análise competitiva, análise básica e monitoramento social

Preços do Squarelovin

Básico: Gratuito

Gratuito Influenciador: € 9,90/usuário/mês

€ 9,90/usuário/mês Empresa: €14,90/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Squarelovin

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. TapInfluence

via TapInfluence Uma ótima maneira de aumentar sua presença e as métricas do Instagram é usar influenciadores para discutir seus produtos e sua marca. Use o TapInfluence para executar campanhas de influenciadores personalizadas.

O TapInfluence é uma plataforma de marketing de influenciadores de ponta a ponta para que os gerentes de mídia social pesquisem, entrem em contato e trabalhem com uma ampla rede de micro e grandes influenciadores no Instagram.

Melhores recursos do TapInfluence

Painel de análise abrangente para medir o ROI de suas campanhas de marketing de influenciadores

Fluxos de trabalho avançados de gerenciamento de campanhas para gerenciar relacionamentos com influenciadores de ponta a ponta, desde o compartilhamento do briefing até a execução

Amplo diretório de influenciadores para atingir os usuários do Instagram interessados no nicho do seu produto

Limitações do TapInfluence

Curva de aprendizado acentuada na primeira navegação pelos recursos e funcionalidades do TapInfluence

Falta capacidade de criação ou negociação de contratos ao trabalhar com influenciadores

Preços do TapInfluence

Padrão : uS$ 1.999/mês

: uS$ 1.999/mês Agência : Preços personalizados

: Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

TapInfluence ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Sprout Social

via SproutSocial Imagine fazer malabarismos entre diferentes plataformas de análise para lidar com suas mídias sociais e gerenciamento de campanhas publicitárias para várias contas de mídia social.

Um eficiente software de análise de marketing aumentará a presença de sua marca de forma orgânica e garantirá um aumento em suas métricas de engajamento e vendas.

As marcas usam o SproutSocial para acompanhar o feedback dos clientes e avaliar e melhorar o desempenho do marketing no Instagram. Faça uma análise da concorrência para acompanhar o crescimento do público das marcas concorrentes nas plataformas de mídia social.

Melhores recursos do Sprout Social

Otimize seu planejamento com ferramentas criativas, fluxos de trabalho intuitivos e recursos de agendamento, tudo em uma única plataforma

A análise de histórias do Instagram mede o impacto de longo prazo de suas histórias por meio de cliques, respostas e outros KPIs importantes

Analise dados em nível de postagem e perfil, hashtags e engajamento do público para vários clientes

Integra-se com o Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn e outras plataformas de mídia social

Limitações do Sprout Social

A interface lenta do calendário de publicação

Curva de aprendizado acentuada, pois a ferramenta vem com muitos recursos e funções

Preços do Sprout Social

Preço padrão : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Profissional : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Avançado : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (571 avaliações)

8. Quintly

via Por último A Quintly oferece suporte à sua marketing digital iniciativas com análises avançadas de mídia social para acompanhar seus concorrentes e as tendências dinâmicas do Instagram.

As ferramentas de análise da Quintly medem o crescimento de seguidores da sua conta do Instagram e encontram consumidores exclusivos que interagem com você. O recurso de análise de conteúdo do Instagram identifica quais tipos de conteúdo têm melhor desempenho para sua marca.

Melhores recursos do Quintly

Personalize e organize as métricas em painéis flexíveis para atender às suas metas de mídia social

Compartilhe relatórios de seus painéis personalizados com a pessoa designada de acordo com o horário e a frequência selecionados

A Quintly registra automaticamente os dados de desempenho do Instagram Stories, rastreando os dados das suas histórias a cada 30 minutos

Integra-se aos insights do Instagram para exibir quantas pessoas se envolvem com seu conteúdo e com que frequência elas o veem

Limitações do Quintly

Relatórios de dados extensos podem ser difíceis de usar

Caro para pequenas empresas ou usuários individuais

Preços da Quintly

Preço de US$ 315/usuário/mês (para três perfis de mídia social)

Avaliações e resenhas do Quintly

G2: 4,7/5 (68 avaliações)

4,7/5 (68 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Minter.io

via Minter Está realizando uma campanha de mídia social e não está obtendo o engajamento desejado? Aumente o sucesso de sua campanha campanhas de marketing com análise de hashtag do Instagram.

Acompanhe o número e a frequência de publicações com várias hashtags relacionadas à sua marca e acompanhe as hashtags da concorrência para entender o que move seus fãs no Instagram.

O Minter.io, uma ferramenta de análise do Instagram, monitora as campanhas de hashtag do Instagram da sua marca e avalia o desempenho delas. Você pode entender quais tipos de publicações, fotos, vídeos e carrosséis são tendências para usá-los para obter o máximo de engajamento.

Melhores recursos do Minter.io

Realize uma auditoria completa do Instagram e obtenha um relatório detalhado com dicas de otimização para suas configurações de biografia, seguidores, publicações e histórias do Instagram com o recurso de auditoria do Monter

Entenda o tipo de seguidores que você está obtendo de uma campanha específica ou como o público diário muda junto com as atualizações de mídia de hora em hora

Avaliar quantos seguidores você ganha e perde diariamente e estimar dados para o crescimento histórico

Descubra quando seu conteúdo recebe mais curtidas e comentários e quais hashtags obtêm os níveis mais altos de engajamento

Limitações do Minter.io

A exportação de relatórios é demorada e trabalhosa

Falta profundidade nos dados dos concorrentes

Preços do Minter.io

Prata : uS$ 9/usuário/mês

: uS$ 9/usuário/mês Ouro : uS$ 19/usuário/mês

: uS$ 19/usuário/mês Platinum: uS$ 39/usuário/mês

Minter.io avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Fechadura

via Fechadura O Keyhole é um aplicativo de análise do Instagram para que as marcas encontrem dados de influenciadores sem o trabalho pesado. Ao contrário de outras ferramentas de análise do Instagram, o Keyhole rastreia o desempenho do influenciador com base nas metas de sua campanha.

Além disso, segregue suas métricas de engajamento e compare o sentimento e o desempenho gerais para entender sua eficácia.

Melhores recursos da Keyhole

Análise de palavras-chave e hashtags para pesquisar influenciadores em seu nicho

Análise avançada para identificar contas comerciais com engajamento autêntico e aquelas com seguidores falsos

Agende e publique suas postagens de mídia social, rolos e histórias usando o recurso Smart Publishing

Limitações do Keyhole

Falta de tutoriais sobre o produto para usuários iniciantes

Preço um pouco alto em comparação com outras ferramentas do mercado

Preços do Keyhole

Individual: $63/mês

$63/mês Equipe: $119/mês

$119/mês Pro : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Avançado: $359/mês

$359/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Keyhole avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (68 avaliações)

4,3/5 (68 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

Enquanto outras plataformas de mídia social e ferramentas de análise se concentram em insights superficiais sobre o Instagram e marketing de entrada o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de marketing para aumentar a produtividade geral. O ClickUp ajuda a moldar sua estratégia no Instagram, gerenciando campanhas de influenciadores e relatando tarefas em um local centralizado.

Aproveite os recursos do ClickUp ferramenta de gerenciamento de projetos de mídia social para acompanhar seu calendário de mídia social, incluindo suas postagens e carretéis do Instagram, e fazer brainstorming de campanhas de mídia social em um painel fácil de usar.

Colabore com os membros da sua equipe de marketing e com as partes interessadas em tempo real enquanto trabalha em novas ideias de campanha usando Quadros brancos ClickUp .

Colabore de forma criativa com toda a equipe usando quadros brancos interativos no ClickUp

As agências de marketing digital e os gerentes de mídia social usam o ClickUp como uma única fonte de verdade para gerenciar a análise do Instagram e coletar insights abrangentes.

Melhores recursos do ClickUp

A ferramenta pré-construída do ClickUpanálise de mídia social automatizam os fluxos de trabalho do Instagram e permitem que os gerentes de mídia socialacompanhem projetos adicionando tags, dependências e avisos

Gerar novas ideias para otimização de campanhas para aumentar sua conta do Instagram usandoFerramentas de IA do ClickUp

Crie estratégias e execute campanhas de marketing com o ClickUp

Você está tentando aumentar o conhecimento da marca, gerar leads ou impulsionar as vendas? Seja qual for seu objetivo, useDocumentos do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias e listar as métricas para monitorar o sucesso

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

Reúna dados relevantes, como contagem de seguidores, alcance de influenciadores e análises básicas, e organize essas informações na seçãoVisualização de tabela para acompanhar esses dados ao longo do tempo

Permita que todos vejam suas metas e como elas se alinham com o panorama geral e visualizem o progresso usandoMarcos do ClickUp* Use o ClickUp Brain paracriar conteúdo de IA para legendas, conteúdo, ideias e muito mais!

Use o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp para planejar, acompanhar e comemorar visualmente os marcos de desenvolvimento do seu produto

Desde criar uma nova estratégia para o Instagram, ajustar sua estratégia de conteúdo existente ou ajustar seu orçamento para anúncios,Gráficos de Gantt permitem planejar o sucesso

Limitações do ClickUp

Recursos avançados, como o ClickUp AI, só estão disponíveis em planos pagos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

Escolha as ferramentas certas de análise do Instagram para acompanhar o desempenho

As ferramentas de análise do Instagram listadas aqui permitem que você acompanhe métricas detalhadas de público do seu perfil do Instagram, publique métricas de desempenho individuais e recomende oportunidades de otimização.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp incluem modelos de análise de mídia social prontos para uso, uma ferramenta de IA personalizada para produção de conteúdo em escala e um painel de controle colaborativo.

Desde o gerenciamento de métricas do Instagram e campanhas de influenciadores até a geração de ideias de conteúdo para suas postagens de mídia social com IA, o ClickUp faz isso.

Os recursos do ClickUp integração com as principais ferramentas de análise do Instagram permite o fluxo seguro de dados entre ferramentas de terceiros. Use o ClickUp para gerenciar seus projetos do Instagram sem alternar entre outras ferramentas de análise do Instagram.

Comece a usar ClickUp para uma avaliação gratuita.