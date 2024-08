10 melhores CRMs para distribuidores gerenciarem o atacado em 2024

O comércio é um setor dinâmico, e os distribuidores atacadistas são a espinha dorsal das cadeias de suprimentos. Você sabe que um software eficaz de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) não é negociável, mas qual é o melhor?

O CRM para distribuição por atacado pode ajudar a elevar sua operação, otimizar seu pipeline de vendas e impulsionar seu negócio de atacado a novos patamares. 🙌

Junte-se a nós para explorarmos o melhor CRM para distribuidores e qualquer pessoa que precise de ferramentas de software para gerenciar clientes e produtos em um local conveniente e centralizado.

O que você deve procurar em um CRM para Distribuidores ?

Navegar por dezenas de opções ao selecionar o melhor CRM para sua empresa de distribuição pode ser assustador. Considere estes fatores-chave para garantir operações perfeitas em seu negócio de distribuição por atacado:

Funcionalidade em tempo real : Procure uma solução de software de CRM que forneça percepções instantâneas sobre seu processo de vendas, interações com clientes e gerenciamento de estoque

: Procure uma solução de software de CRM que forneça percepções instantâneas sobre seu processo de vendas, interações com clientes e gerenciamento de estoque Painéis fáceis de usar : Concentre-se em um CRM de vendas que facilite o acesso dos membros da sua equipe a métricas, módulos e outros recursos importantes

: Concentre-se em um CRM de vendas que facilite o acesso dos membros da sua equipe a métricas, módulos e outros recursos importantes Recursos de gerenciamento de projetos: Escolha uma ferramenta que tenha sinergia CRM e gerenciamento de projetos para ajudar sua empresa a prosperar no mercado atual 📈

Escolha uma ferramenta que tenha sinergia CRM e gerenciamento de projetos para ajudar sua empresa a prosperar no mercado atual Ferramentas personalizáveis: Encontre um sistema de CRM com ferramentas personalizáveis para as necessidades exclusivas de sua empresa. Do gerenciamento de leads à automação de vendas, você quer uma solução de CRM que possa ser configurada para corresponder à sua dinâmica

Encontre um sistema de CRM com ferramentas personalizáveis para as necessidades exclusivas de sua empresa. Do gerenciamento de leads à automação de vendas, você quer uma solução de CRM que possa ser configurada para corresponder à sua dinâmica Integração de marketing: Procure ferramentas que integrem software de automação de marketing criando uma abordagem holística para o envolvimento do cliente

Se deixamos passar algum recurso que se alinhe com suas metas de negócios, anote-o agora. Acima de tudo, priorize o que sua empresa precisa para seu negócio exclusivo

Estratégia de CRM

.

Os 10 Melhores CRM para Distribuidores para usar

Essas soluções de software de CRM podem aprimorar o marketing por e-mail, o suporte ao cliente, o gerenciamento de contatos e muito mais para a sua empresa de distribuição.

Da previsão ao acompanhamento, essas ferramentas de CRM de ponta têm o que é preciso para acompanhar o setor de distribuição, para que você não sinta que está fazendo malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo. 🤹

1.

ClickUp

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

ClickUp CRM

é a principal opção de SaaS para distribuição por atacado e gerenciamento de projetos tudo em um. Mas o ClickUp não é apenas o melhor software de CRM. Ele é o líder

software gratuito de gerenciamento de projetos

que fornece uma plataforma de gerenciamento de tarefas simplificada e baseada em nuvem.

Os recursos do ClickUp

Ferramentas de IA para CRM

oferecem tudo o que você precisa para capacitar sua empresa de distribuição com insights orientados por dados. 💡

Use mais de 100 ferramentas intuitivas de IA para aprimorar seus processos de negócios. O ClickUp AI pode redigir postagens de mídia social, campanhas de e-mail, notas de reunião e muito mais em segundos.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

Quer mais? Não tem problema. O ClickUp Automations pode reduzir o tempo gasto com processos tediosos e entrada de dados, dando a você mais tempo para fechar negócios.

Melhore a colaboração entre sua equipe de vendas, organize os dados dos clientes e aumente a lucratividade em todos os pontos do ciclo de vendas. 💰

Melhores recursos do ClickUp

Os painéis personalizáveis permitem que você se concentre no que é importante e facilitam a navegação de suas equipes Fluxo de trabalho de CRM

A integração perfeita de terceiros com mais de 1.000 outros aplicativos e ferramentas permite reunir tudo em um só lugar

Mais de 1.000 modelos gratuitos para itens essenciais, como gerenciamento de tarefas, planilhas de vendas e modelos de planos de comunicação para agilizar o dia a dia

Compatibilidade da extensão do navegador com Chrome, Firefox e Edge; o aplicativo para desktop é compatível com Microsoft, Linux e Mac; o aplicativo móvel é compatível com Android e iOS

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado com tantos recursos, mas isso é resolvido com tutoriais em vídeo gratuitos e perguntas frequentes abrangentes

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos (mas você ainda tem acesso a centenas de ferramentas de CRM gratuitas com o plano Free Forever)

ClickUp preço

Free Forever

Unlimited: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Zoho CRM

via Zoho CRM

O Zoho CRM é um software de CRM abrangente que facilita o gerenciamento e a otimização das interações com os clientes nas operações de atacado. A plataforma de fácil utilização oferece recursos como gerenciamento de leads, automação de vendas e análise.

Melhores recursos do Zoho CRM

A presença omnicanal facilita o envolvimento das equipes de suporte com os clientes por meio do canal certo com a mensagem certa

As ferramentas de automação permitem que você coloque suas campanhas de marketing, alcance de clientes e fluxos de trabalho no piloto automático

A análise detalhada fornece insights para melhorar a retenção de clientes, medir as operações de vendas em tempo real e otimizar a previsão de vendas 📌

Integração com mais de 800 aplicativos por meio do Zoho Marketplace para facilitar a vida de todos

Algumas avaliações mencionam a necessidade de uma interface de usuário aprimorada

As funções personalizadas exigem o uso de linguagem de programação que pode ser proibitiva para algumas equipes de vendas

Zoho CRM preço

Standard: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.500+ avaliações)

3. Freshsales

via Trabalhos frescos

A Freshworks fornece um conjunto de soluções de envolvimento do cliente e produtividade comercial chamado Freshsales. Use-o para que os representantes de vendas de sua empresa de distribuição aprimorem o gerenciamento de vendas, o suporte ao cliente e muito mais. ⚒️

Melhores recursos do Freshsales

Acesse várias ferramentas de vendas projetadas para ajudar as pequenas empresas a atingir o crescimento da receita e da produtividade

Os recursos de CRM com IA melhoram a jornada do cliente com insights sobre o comportamento do cliente em seu aplicativo e site

Os recursos de automação permitem que você coloque a geração de tarefas, notificações e muito mais no piloto automático

As integrações com as principais ferramentas, como Mailchimp e Trello, ajudam a reunir tudo

Limitações do Freshsales

As avaliações dos usuários mencionam a dificuldade de localizar informações do cliente, como fusos horários e localização

Alguns avaliadores relatam problemas com bugs e falta de recursos no plano gratuito

Freshsales preço

Gratuito: Gratuito para 1-3 usuários

Gratuito para 1-3 usuários Growth: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: $83/mês por usuário

Classificações e avaliações da Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 7.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot é uma popular CRM para empresas de serviços que oferece software de marketing, serviços, vendas e criação de sites. Use-o para gerenciar e nutrir leads, automatizar tarefas cotidianas e obter insights sobre as interações com os clientes para simplificar o gerenciamento do relacionamento com o cliente. 🤝💲

Melhores recursos do HubSpot

Integração com ferramentas populares como QuickBooks, Email, Zerys e muito mais

As automações colocam a geração de leads, o marketing por e-mail e o rastreamento de leads no piloto automático

Acompanhe e gerencie leads de vendas, oportunidades e negócios em todas as etapas do ciclo de vida do cliente

As ferramentas de análise facilitam o rastreamento de métricas e a análise do desempenho de vendas com insights detalhados

Limitações do HubSpot

Algumas avaliações de usuários dizem que os add-ons podem ser muito caros para empresas com orçamento limitado

De acordo com as avaliações, faltam algumas funcionalidades em comparação com softwares de CRM semelhantes (por exemplo, a capacidade de selecionar vários contratos de uma só vez)

HubSpot preço

Iniciante: $20/mês

$20/mês Profissional: US$ 890/mês

US$ 890/mês Enterprise: $3.600/mês

Classificações e avaliações do HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.900+ avaliações)

5. Creatio

via Criação

O Creatio é outro excelente Exemplo de software de CRM para automação de processos de negócios e tudo o que você precisa para aumentar a satisfação do cliente. Equipe seus vendedores com ferramentas para aumentar a produtividade, impulsionar os esforços de marketing e levar sua empresa de distribuição atacadista a outro patamar. 🤸

Melhores recursos do Creatio

A plataforma facilita a automatizar fluxos de trabalho e CRM para distribuidores e atacadistas com nenhum conhecimento de programação

Automações prontas simplificam campanhas de marketing e o gerenciamento de leads

Vendas de ponta a ponta gerenciamento de processos oferece uma visão de 360 graus de seu crescimento, captura de leads, distribuição e muito mais

O chatbot de terceiros e os recursos nativos de bate-papo ao vivo são sinergias para uma solução de comunicação eficiente

Limitações do Creatio

Os usuários relatam que algumas integrações podem ser difíceis e exigem desenvolvimento

De acordo com algumas avaliações de usuários, a ferramenta de análise carece de recursos disponíveis em outras ferramentas de CRM (por exemplo, funcionalidade de exportação e variáveis calculadas)

Creatio preço

Growth: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Ilimitado: $85/mês por usuário

Classificações e avaliações do Creatio

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

6. Pipedrive

via Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma de CRM com ferramentas projetadas para melhorar o gerenciamento do pipeline de vendas. Use-a para automatizar tarefas, rastrear negócios, melhorar a experiência do cliente e obter insights valiosos para gerar resultados de vendas bem-sucedidos. 🎯

Melhores recursos do Pipedrive

Os relatórios de vendas em tempo real fornecem insights sobre seu funil de vendas para melhores decisões de definição de metas, previsão e monitoramento de equipes

A automação de vendas ajuda você a se conectar com clientes potenciais e a simplificar qualquer etapa do seu processo de vendas

As funções de gerenciamento de leads, como qualificação e priorização, ajudam a sua equipe de vendas a capitalizar cada oportunidade

O gerenciamento de pipeline ajuda a aumentar as taxas de conversão com ferramentas intuitivas, como dicas coloridas para marcar negócios que precisam de atenção

Limitações do Pipedrive

Alguns usuários relatam que a integração com ferramentas de terceiros pode ser confusa para membros não técnicos da equipe

De acordo com as avaliações, as automações existentes não eliminam a necessidade de entrada repetitiva de dados

Pipedrive preço

Essencial: US$ 21,90/mês por usuário

US$ 21,90/mês por usuário Avançado: $37,90/mês por usuário

$37,90/mês por usuário Profissional: $59,90/mês por usuário

$59,90/mês por usuário Power: $74,90/mês por usuário

$74,90/mês por usuário Enterprise: $119/mês por usuário

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

7. EngageBay

via EngageBay

O EngageBay é um pacote completo de CRM de distribuição para automação de marketing, vendas e serviços. Use-o para otimizar as atividades de marketing e vendas, melhorar a integração do cliente e simplificar o processo de suporte ao cliente.

Melhores recursos do EngageBay

Acesse dezenas de ferramentas de marketing projetadas para simplificar campanhas de e-mail, automação de vendas, geração de leads e muito mais 📩

Aprimore as interações com os clientes com gerenciamento de informações de contato, automação de acompanhamento e um recurso eficiente de helpdesk

Recursos de gerenciamento de projetos, como calendários e rastreamento de marcos mantenha sua equipe no caminho certo

Facilite o encaminhamento de tíquetes, o escalonamento e a criação de tarefas com automações pré-criadas para aprimorar seus processos de atendimento ao cliente

Limitações do EngageBay

Os usuários relatam a falta de tutoriais de solução de problemas e perguntas frequentes para problemas comuns

As opções de modelos são limitadas e muitas vezes não têm a funcionalidade de arrastar e soltar

EngageBay preço

**Gratuito

Basic: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Growth: US$ 64,99/mês por usuário

US$ 64,99/mês por usuário Pro: $119,99/mês por usuário

$119,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do EngageBay

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

8. Salesforce

via Força de vendas

O Salesforce é um CRM líder para distribuição por atacado com ferramentas para melhorar as campanhas de marketing e muito mais. Use-o para ajudar suas equipes de serviço a se conectarem com os clientes e obter insights acionáveis sobre a experiência do usuário para impulsionar o crescimento contínuo. 🌱

Salesforce melhores recursos

O Sales AI oferece dezenas de ferramentas projetadas para aproveitar os dados dos clientes e aumentar seu impacto

As ferramentas de análise aumentam a precisão das previsões, aumentam seu pipeline de vendas e melhoram seus resultados financeiros

Integração perfeita com as principais ferramentas de marketing e gerenciamento de projetos para reunir tudo em uma única plataforma

Insights acionáveis em tempo real ajudam sua equipe de vendas a fechar negócios mais rapidamente e a melhorar o gerenciamento do pipeline

Salesforce limitações

Alguns recursos não são intuitivos e podem ser confusos para navegar

Alguns usuários relatam bugs e travamentos frequentes, resultando em perda de trabalho

Salesforce preços

Starter: US$ 25/mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 25/mês por usuário, cobrados anualmente Profissional: US$ 80/mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 80/mês por usuário, cobrados anualmente Enterprise: $165/mês por usuário com cobrança anual

$165/mês por usuário com cobrança anual Ilimitado: $330/mês por usuário com cobrança anual

$330/mês por usuário com cobrança anual Ilimitado+: $500/mês por usuário com cobrança anual

Salesforce Classificações e avaliações

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

9. Método

via Método

O Method é uma plataforma de CRM personalizável projetada para uma integração perfeita com o QuickBooks. Ela facilita a sincronização de pagamentos, faturas e informações de clientes entre as plataformas. 🌻

Melhores recursos do Method

A sincronização bidirecional com o QuickBooks e o Xero pode evitar contratempos dispendiosos e manter sua equipe de vendas informada

Os portais de pagamento on-line permitem que você processe pagamentos com cartão de crédito e mantenha o fluxo de caixa positivo

A automação ajuda a evitar gargalos e permite que sua equipe de vendas se concentre em tarefas importantes

Os portais de clientes melhoram a experiência do cliente e permitem que ele visualize e atualize suas informações

Limitações do método

Algumas avaliações de usuários relatam a falta de recursos de personalização para personalizar as visualizações e tornar a plataforma mais eficiente para diferentes equipes de vendas

Os bugs podem interferir na funcionalidade e podem levar algum tempo para serem corrigidos

Método precificação

Contact Management : $25/mês por usuário com cobrança anual

$25/mês por usuário com cobrança anual CRM Pro: US$ 44/mês por usuário com cobrança anual

US$ 44/mês por usuário com cobrança anual CRM Enterprise: $74/mês por usuário com cobrança anual

Classificações e avaliações do método

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

10. NetSuite

via Oracle NetSuite

O software de negócios baseado em nuvem da Oracle NetSuite vem com ferramentas de ERP, CRM e comércio eletrônico. É um CRM popular para atacadistas e varejistas. Use-o para aprimorar o relacionamento com os clientes e impulsionar a geração de leads a partir de uma plataforma unificada e de fácil navegação para suas equipes de marketing. 🕹️

NetSuite melhores recursos

Automaçõeseconomizar tempo ao lidar com processos manuais como contabilidade, operações e gerenciamento de estoque

As ferramentas de ERP facilitam o gerenciamento de várias subsidiárias, organizações e entidades legais em uma única plataforma

As análises facilitam o monitoramento dos níveis de estoque, a entrega dos pedidos no prazo, o aumento da satisfação do cliente e a minimização dos custos de transporte

As ferramentas de contabilidade oferecem uma visão completa do seu desempenho financeiro e do fluxo de caixa

Algumas análises de usuários relatam mensagens de erro inúteis e um tempo de resposta lento da equipe de atendimento ao cliente

Os usuários podem se deparar com uma curva de aprendizado acentuada ao se familiarizarem com a plataforma

NetSuite preço

O NetSuite não fornece informações públicas sobre preços. As empresas pagam taxas de licença anuais com base no custo da plataforma principal, dos módulos opcionais e do número de usuários, além de uma taxa única de configuração. Entre em contato com a equipe de vendas da NetSuite para obter informações sobre orçamentos personalizados.

NetSuite avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.400 avaliações)

Desencadeie o crescimento estratégico agora

Encontrar o melhor CRM para distribuidores e varejistas é mais fácil quando você escolhe entre os melhores dos melhores. 🏆

Opte por soluções de primeira linha que atendam às necessidades específicas do setor, oferecendo recursos como gerenciamento de estoque e rastreamento de pedidos. Depois de escolher uma plataforma, você pode se concentrar em otimizar seu pipeline de vendas para obter eficiência.

Com uma interface fácil de usar e recursos robustos de CRM, o ClickUp pode otimizar os pipelines de vendas e turbinar suas operações de distribuição e varejo. Registre-se no ClickUp agora para ter uma experiência perfeita e gratuita.