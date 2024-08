Loom vs. Vidyard: Quem vence a batalha das ferramentas de vídeo?

Você se lembra dos anos 70, quando o rádio era a grande moda para transmitir qualquer coisa? Bem, o conteúdo de vídeo fez mais do que apenas "matar a estrela do rádio" - ele tomou conta de nossas telas e corações! Com base nas estatísticas de marketing de vídeo de 2022, as pessoas gastam em média 100 minutos por dia assistindo a vídeos on-line . Isso equivale a quase duas horas!

Entre os softwares de vídeo disponíveis no mercado, o Loom e o Vidyard são soluções notáveis. De transmissão ao vivo a videoconferência, ambas as ferramentas se tornaram o meio de comunicação ideal para empresas e indivíduos. Agora, a verdadeira questão é: como descobrir qual deles é o ideal para suas necessidades?

Nossa comparação entre Loom e Vidyard ajudará a desvendar a intrincada tapeçaria desses titãs do vídeo. Analisaremos seus principais recursos para ajudá-lo a encontrar a melhor solução para suas iniciativas de vídeo.

O que é o Loom?

Via: Tear O Loom é uma ferramenta versátil de comunicação por vídeo, que transforma a criação e a distribuição de mensagens de vídeo em uma experiência perfeita. Sua missão? Permitir que o frictionless comunicação assíncrona simplificando o processo de gravação e compartilhamento de vídeos.

Com o Loom, você pode capturar vídeos por meio da webcam, da tela ou de ambos ao mesmo tempo! Ele apresenta uma série de recursos, incluindo dimensionamento personalizado de captura de tela, ferramentas de desenho, comentários em tempo real, reações de emoji e mensagens de vídeo para feedback.

Seja no mundo dos negócios, da educação ou das conexões pessoais, o Loom se posicionou como uma opção confiável para tarefas colaborativas remotas, apresentações on-line e narração de histórias visuais. 📖

Ele também se tornou uma das plataformas de vídeo de referência para as empresas confiarem facilmente no desempenho do vídeo.

Recursos do Loom

O mercado está repleto de Alternativas ao tear que enviam links para clipes. Então, o que dá ao Loom uma vantagem sobre seus rivais? Vamos explorar seus recursos de destaque! 🔍

1. Capture e compartilhe

Os recursos do Loom são um divisor de águas quando se trata de capturar e compartilhar mensagens de vídeo assíncronas. Não importa se você está gravando da tela, da webcam ou de ambos simultaneamente, com ou sem narração, o processo é muito fácil.

Capture vídeos de qualquer aplicativo em seu computador dispositivo de sua preferência e acesse as opções para personalizar a saída por meio de um menu suspenso. Você pode personalizar:

Modo de gravação: Tela e câmera, Somente tela ou Somente câmera Tamanho: Tela inteira, Janela ou Tamanho personalizado

Via: Tear O Loom também simplifica o processo de compartilhamento, facilitando a disseminar informações e insights . Você pode distribuir seu conteúdo sem esforço em várias plataformas e dispositivos simplesmente gerando um link instantâneo, enviando-o por e-mail ou incorporando o vídeo em um site.

A versão gratuita do Loom suporta a funcionalidade de gravação com qualidade de até 720p, garantindo uma experiência de visualização nítida para seu público. Mas para aqueles que buscam a máxima clareza visual, o upgrade para HD ou 4K está a apenas um clique de distância.

2. Ferramentas de edição avançadas

O Loom permite que você aproveite a arte da edição de vídeo para criar tutoriais e mensagens em vídeo pontuais para equipes, alunos e outros públicos.

Cortar, atualizar e aperfeiçoar sua mensagem é tão simples quanto alguns cliques. Aproveite a ferramenta de desenho para encontrar opções para destacar detalhes cruciais do vídeo, dar um toque de diversão e conectar-se com o espectador em um nível pessoal.

Via Loom

Corte ou junte clipes para criar um Loom envolvente e sem erros. Se estiver criando um vídeo educacional, você tem a opção de adicionar links externos para recursos de aprendizagem.

E para aqueles momentos em que um vídeo não é suficiente, você pode facilmente juntar vários Looms para criar uma mensagem compartilhável em um formato simples e digerível. Em suma, o poder da edição de vídeo está em suas mãos, e você não precisa de um diploma em cinematografia para fazer isso funcionar! 🎥

3. Reações em tempo real

O Loom permite que seu público faça mais do que apenas assistir! Eles podem participar ativamente e se envolver com seu conteúdo em tempo real! 😍

Via Loom

Ao publicar comentários com registro de data e hora e reações de emojis, os espectadores não precisam ser apenas observadores passivos. Você pode saber quando seu público está emocionado, intrigado ou talvez até mesmo intrigado - exatamente no momento em que isso acontece.

As respostas e os comentários servem como instrumentos em tempo real para coletar feedback e aprimorar suas mensagens. Mas não se trata apenas de uma via de mão única. O software de gravação de tela do Loom leva a sua interação por vídeo para o próximo nível, tornando a resposta aos comentários igualmente divertida e envolvente!

Preços do Loom

Inicial : Gratuito

: Gratuito Business : uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresa: Entre em contato com a empresa

O que é o Vidyard?

Via: Vidyard Já pensou em ter um parceiro de vídeo confiável para aprimorar seus esforços de marketing e vendas? Esse é o Vidyard para você! Ele abre as portas para a criação de vídeos interativos, personalizando o conteúdo e aprimorando as mensagens por meio de análises detalhadas.

O Vidyard pode ser acessado por meio de uma extensão do Chrome ou de um aplicativo para desktop, ambos equipados com um conveniente editor de vídeo integrado e recursos de mensagens de vídeo.

A plataforma permite o compartilhamento instantâneo do seu trabalho com um público global, fornecendo até mesmo notificações em tempo real quando alguém se envolve com o seu conteúdo. É o pacote completo de marketing de vídeo projetado para lhe dar uma vantagem profissional. 💼

Recursos do Vidyard

Vamos nos concentrar nos principais recursos que separam a Vidyard de ferramentas semelhantes no mercado. 👇

1. Editor de vídeo integrado com compartilhamento instantâneo

Deseja transformar sua campanha de vendas em um sucesso de bilheteria? Quer seja sua primeira apresentação, uma demonstração, um argumento de venda convincente ou uma proposta persuasiva, a Vidyard tem tudo o que você precisa.

Com ele, você tem acesso a roteiros de vídeo pré-fabricados projetados para criar conteúdo de alto impacto para cada estágio do ciclo de vendas. 🎞️

Via: Vidyard Mas é aqui que a Vidyard se destaca: seu recurso de AI pode criar scripts de vídeo personalizados, garantindo que sua mensagem ressoe com seu público-alvo.

Além disso, ele permite integrações perfeitas para que você possa compartilhar esses vídeos diretamente de plataformas como Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn e outras. Você está encontrando seus clientes potenciais onde eles estão, facilitando o envolvimento deles com o seu conteúdo!

2. Análise avançada de vídeo

Com o Vidyard, você obtém uma bola de cristal que permite uma visão geral do desempenho do seu conteúdo de vídeo. Ele oferece insights profundos e análises de vídeo que são indispensáveis para as estratégias de marketing e vendas. 🔮

Por exemplo, você pode rastrear o envolvimento do espectador até o mais ínfimo detalhe, identificando quando os espectadores abandonam ou assistem novamente a segmentos específicos. Esses dados são uma mina de ouro para entender o que cativa seu público e o que pode precisar de um pequeno ajuste.

A Vidyard pode até mesmo ajudá-lo a revelar a identidade dos espectadores de vídeo, descobrir com qual conteúdo eles estão se envolvendo e medir a duração da sintonia entre eles.

3. Suporte de marketing e SEO

A maioria Alternativas ao Vidyard não são voltadas para atender às necessidades de marketing. Porém, com a Vidyard, você não apenas gera conteúdo de marketing de alto nível, mas também constrói relacionamentos duradouros com os clientes por meio de estratégias de conversão mais persuasivas.

Com o gerenciamento de hospedagem de vídeo, você pode carregar todo o seu conteúdo de marketing, como promoções, vídeos de demonstração e clipes de histórias de clientes, em um local centralizado chamado Video Hub. Escolha layouts e adicione elementos de marca da empresa para criar uma coleção de conteúdo de vídeo voltado para o cliente. Essa plataforma de vídeo se destaca por suas mensagens de vídeo personalizadas e recursos de personalização ou edição básica.

Além disso, aproveite engajamento individual e apelar para os espectadores em um nível mais pessoal incorporando vídeos de chamada para ação (CTA) em e-mails ou em qualquer lugar da Web. Você também pode ativar o recurso SEO metatags nas configurações gerais do hub para permitir a indexação do mecanismo de pesquisa e melhorar a visibilidade dos seus vídeos.

Preços do Vidyard

Gratuito

Pro : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Mais : $59/mês por usuário

: $59/mês por usuário Empresarial: Entre em contato com a empresa

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Loom vs. Vidyard: Comparação de recursos

Agora, voltemos ao nosso confronto: Loom vs. Vidyard. Ambas são ferramentas de vídeo excepcionais, com seus próprios recursos exclusivos e peculiaridades para personalizar os vídeos. O Loom se destaca pela simplicidade e rapidez na criação de vídeos, o que o torna um dos favoritos para gravações de tela, compartilhamento de vídeos e mensagens de vídeo rápidas. O Vidyard, por outro lado, é conhecido por seus recursos robustos de marketing de vídeo, perfeitos para empresas que desejam envolver e converter clientes por meio de conteúdo de vídeo personalizado.

Para uma tomada de decisão mais focada, vamos dar uma olhada mais de perto em como essas ferramentas se saem em três áreas principais: gravação de vídeo, ferramentas de edição colaborativa e análise. 👀

Especificações de gravação de vídeo

O Loom e o Vidyard oferecem a conveniência de gravar por meio de extensões de navegador e aplicativos de desktop, facilitando a criação de vídeos. Mas eles têm diferenças distintas.

O Vidyard assume a liderança ao conceder qualidade de gravação de até 1080p em todos os planos e, para aqueles que buscam clareza suprema, seu aplicativo para desktop até mesmo libera a magia do 4K. Por outro lado, o Loom oferece qualidade 4K exclusivamente em seus planos pagos, limitando as contas gratuitas a respeitáveis 720p.

Quando se trata do número de vídeos que você pode criar com uma conta gratuita, o Vidyard e o Loom estão lado a lado, permitindo até 25 vídeos por usuário. Desculpe, mas não há como gravar vídeos ilimitados nas versões gratuitas do Vidyard e do Loom!

Entretanto, entre o Vidyard e o Loom - é aqui que a trama se complica - a conta gratuita do Loom restringe cada vídeo a uma duração concisa de 5 minutos. Por outro lado, o Vidyard amplia sua tela de narração de histórias com um impressionante limite de gravação de 30 minutos para sua biblioteca de vídeos. ⏲️

Edição e colaboração de vídeo

A gravação de vídeo pode ser um pouco desvantajosa para o Loom, mas ele compensa isso com suas notáveis ferramentas de edição. Ele funciona como um bom plataforma de colaboração visual com opções para:

Juntar teares criados por vários colaboradores Integrar Looms móveis e de desktop Adicione conteúdo reutilizável (como um clipe de CTA) a vídeos recém-criados Insira um clipe em um Loom (por exemplo, sobre algo que você esqueceu de mencionar)

Agora, o Vidyard tem seus pontos fortes no departamento de edição de vídeo e personalização de miniaturas, oferecendo uma sólida variedade de recursos. Mas na categoria de edição colaborativa, a coroa vai para o Loom. 👑

Análises e insights

Digamos que você seja o líder de marketing de uma empresa de tecnologia em crescimento e tenha acabado de lançar uma série de vídeos promocionais. Sua equipe usa o Vidyard e o Loom para compartilhar esses vídeos com clientes em potencial. Agora, que análise de engajamento de vídeo você pode esperar?

O Loom oferece análises básicas, permitindo que você saiba quem assistiu aos vídeos e quando. Algo do tipo: "O vídeo de demonstração do seu produto recebeu 100 visualizações em uma semana"

Mas quando você recorre à Vidyard, obtém insights mais profundos. Ele informa não apenas quem assistiu, mas também por quanto tempo exatamente eles assistiram. Você descobre que, embora 100 pessoas tenham visto a demonstração, 60 delas assistiram ao vídeo inteiro, o que indica um grande interesse.

Resumindo, se estiver procurando tomar decisões baseadas em dados com análises mais ricas, a Vidyard é sua melhor aposta. 🥇

Loom vs. Vidyard no Reddit

Os usuários do Reddit são conhecidos por suas discussões sinceras e apaixonadas sobre vários tópicos, e o software de vídeo não é exceção. O Loom e o Vidyard causaram grande impacto no campo das ferramentas de vídeo, levando os Redditors a expressar suas opiniões, compartilhar suas experiências e oferecer insights. 📢

A opinião geral é que o Loom é uma ferramenta mais popular do que o Vidyard, mas o último oferece uma experiência melhor para fins de divulgação, embora sua interface possa não ser a melhor para compartilhar vídeos.

Aqui está o que um usuário que experimentou os dois produtos tinha a dizer:

_"Pois eu vejo o Loom sendo usado com muito mais frequência. Tentei usar o Vidyard há algum tempo, mas descobri que ele apresentava erros/inconsistências, então o abandonei

Ainda assim, o Vidyard tem muitos adeptos por causa de seus recursos baseados em vendas isto é o que um usuário mencionou :

"Eu uso o plug-in do Chrome (vidyard go) para vendas com frequência - essas mensagens de voz em vídeo de 30 a 60 segundos têm sido eficazes para nós. Não experimentei as CTAs na versão profissional, mas, pelo que ouvi, elas podem funcionar muito bem - depende de sua abordagem."'

Um usuário no mesmo tópico opinou que o Vidyard pode funcionar apenas para pequenas empresas:

"_Funciona bem em pequenas e médias empresas, mas não tanto no mercado intermediário e no espaço corporativo devido aos firewalls de TI

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Loom vs. Vidyard

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Tanto o Vidyard quanto o Loom são ótimos como ferramentas autônomas de gravação de tela, mas têm suas desvantagens. Por exemplo, o Loom é uma ótima ferramenta para educadores, mas seu plano gratuito restritivo torna os benefícios inacessíveis para muitos. O Vidyard, por outro lado, tem os recursos, mas sofre com muitas falhas em termos de usabilidade .

Felizmente, você tem outro gravador de tela gratuito que facilita muito a gravação e o compartilhamento de vídeos: ClickUp ! 🤩

ClickUp é um solução de trabalho completa projetada para todos os tipos de empresas, seja no setor educacional ou de marketing. Ele oferece uma solução plataforma para produção de vídeo a plataforma de produção de vídeo da Microsoft, equipada com recursos dedicados para gerenciamento de clipes, colaboração em tempo real, suporte a pipeline de vendas e gerenciamento de tarefas.

Vamos explorar como o ClickUp traz uma nova perspectiva para o espaço de mensagens, criação, compartilhamento e colaboração de vídeo!

1. Use o Clip by ClickUp para compartilhar vídeos da tela com clientes e funcionários sem problemas

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação Clipe por ClickUp é um gravador de tela no aplicativo repleto de recursos, disponível para qualquer pessoa que se inscrever na plataforma! E quando dizemos que ele é generoso, estamos falando:

Não há limites de tempo para gravações - quer você esteja gravando uma demonstração para o cliente ou um longovídeo de treinamentoa Clip está ao seu lado!

Gravações sem marca d'água mesmo no plano gratuito

Captura de voz cristalina

A plataforma permite gravar a tela inteira, a janela do aplicativo ou as guias do navegador. Compartilhe instantaneamente a gravação com colegas de equipe, clientes ou visualizadores externos usando e-mail seguro, links públicos ou privados. Não há necessidade de downloads, uploads ou exportações adicionais - o vídeo é reproduzido diretamente no navegador! Além das gravações, você também pode recortar páginas de sites e obter capturas de tela usando Extensão do ClickUp para o Chrome .

No que diz respeito à usabilidade, você pode começar a usar em segundos. Tudo o que você precisa fazer é iniciar o ClickUp e acessar a opção Record Clip na bandeja de tarefas no canto inferior direito da tela. 📹

Todos os clipes gravados são de alta qualidade e incorporável usando a visualização Incorporar do ClickUp . Mas aqui está o verdadeiro charme - você pode transformar seus vídeos em tarefas acionáveis, fornecer contexto sobre as próximas etapas e atribuí-las aos espectadores. É como transformar cada mensagem em uma chamada à ação amigável!

De modo geral, essa é uma ferramenta prática se você estiver procurando substituir reuniões ou longas conversas por e-mail por vídeos ricos. O ClickUp se integra a mais de 1.000 softwares, incluindo Zoom , Microsoft Teams e Folga que facilita ainda mais o compartilhamento de conteúdo!

2. Revolucione o trabalho em equipe com os recursos de colaboração em tempo real do ClickUp

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

O ClickUp usa colaboração em tempo real para o próximo nível, independentemente do setor ou dos objetivos. 💖

Digamos que você esteja trabalhando em um projeto de divulgação - basta aproveitar o recurso de funcionalidades versáteis para colaborar e trabalhar em busca de resultados bem-sucedidos.

O altamente quadros brancos interativos ClickUp trazem um novo nível de colaboração para seus projetos de vídeo . Use notas adesivas, conectores e textos para trocar perspectivas em tempo real com sua equipe. O que é ainda melhor é que você obtém uma coleção de Modelos de quadro branco para apoiar tarefas como brainstorming de ideias de marketing, mapeamento de processos ou escrever esboços de vídeos.

Procurando por vídeos colaboração no gerenciamento de projetos ? Com o ClickUp, você pode:

3. Controle seu fluxo de trabalho e conquiste tarefas com o ClickUp!

Gerencie tarefas e projetos e colabore de forma eficiente com sua equipe usando o ClickUp Gerenciamento de tarefas do ClickUp é uma verdadeira usina de força para todas as empresas - quer você esteja lidando com um projeto de vídeo ou executando um equipe ágil personalize seus fluxos de trabalho para qualquer projeto!

Com mais de 35 ClickApps à sua disposição, você pode automatizar tarefas manuais , executar Ciclos de sprint e inicie gravações de tela com um clique! Crie tarefas com IDs personalizados e atribua-as a um ou mais vários responsáveis . Incorporar Campos personalizados para adicionar atributos às tarefas - por exemplo, você pode adicionar um link de tutorial de clipe em um campo personalizado para que o responsável não tenha problemas para realizar o trabalho.

Você pode até mesmo atribuir comentários como itens de ação, garantindo que nada passe despercebido! 🤠

Para lidar com projetos de vídeo complexos, use a função Dependência de tarefas recurso para dividir logicamente as tarefas em subtarefas, como Revisar scripts ou Testar públicos. Visualize-as de vários ângulos e edite-as em massa com o recurso Barra de ferramentas de ação em massa . E com tarefas recorrentes e Lembretes se você não quiser perder um prazo vital de produção, nunca mais perderá!

O ClickUp é mais do que uma ferramenta de vídeo!

Tanto o Loom quanto o Vidyard são excelentes ferramentas de estratégia de vídeo, mas para muitas equipes, o uso desses produtos de funcionalidade limitada pode prejudicar o orçamento. O ClickUp pode ser uma opção mais econômica, especialmente para equipes de pequeno e médio porte que precisam de recursos de gravação de tela e gerenciamento de projetos em um só produto. Registro de uma conta gratuita do ClickUp desbloqueia um mundo de tutoriais em vídeo simplificados e ilimitados e ferramentas de gerenciamento de tarefas colaborativas - é uma vitória para você e sua equipe! 🏆