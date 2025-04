Os 10 principais softwares de rastreamento de clientes para obter insights e aperfeiçoar seu produto

No cenário de negócios em constante mudança, os dados dos clientes não são apenas úteis - são a força vital que alimenta a inovação e o crescimento. Cada clique, compra ou interação contém uma pepita de sabedoria que você pode usar para aprimorar seu produto e manter-se competitivo.

Para atender às expectativas dos clientes, muitas vezes esquivas, você precisa se aprofundar mais do que nunca no coração e na mente deles. É aí que um sistema de rastreamento de clientes entra em ação. Essas soluções de ponta o ajudam a mapear e interpretar os intrincados comportamentos e preferências de seus compradores.

Neste artigo, apresentaremos os 10 melhores softwares de rastreamento de clientes para 2024 para ajudá-lo a adaptar sua oferta às necessidades de seus clientes. 🥳

O que é um software de rastreamento de clientes?

O software de rastreamento de clientes é uma ferramenta poderosa que permite que as empresas monitorem, registrem e analisem as interações e os comportamentos dos clientes em vários pontos de contato. Ele possibilita insights preciosos sobre sua base de clientes, ajudando-o a decifrar as preferências, necessidades e expectativas do seu público-alvo.

O software coleta dados de sites, aplicativos móveis, mídias sociais e e-mails para desenvolver um perfil abrangente do cliente, para que você possa melhorar a satisfação do cliente. 📱

Usando o modelo de CRM do ClickUp para mapear um fluxo de trabalho de CRM Fluxo de trabalho de CRM automação nos quadros brancos do ClickUp

Os principais recursos normalmente incluem o rastreamento de visitas a sites, a análise de históricos de compras, o monitoramento do envolvimento com mídias sociais e o registro de interações de atendimento ao cliente. Por meio da análise de dados, o software de rastreamento de clientes identifica tendências, segmenta sua base de clientes e personaliza os esforços de marketing e atendimento ao cliente.

Esse software é fundamental para aumentar a satisfação e a experiência do cliente, otimizar as estratégias de marketing e, por fim, impulsionar o crescimento da receita. Ele permite que você e sua equipe de vendas tomem decisões informadas, personalizem as ofertas e criem relacionamentos duradouros com seus clientes, garantindo que cada interação seja significativa e produtiva.

Como escolher o software de rastreamento de clientes certo

Aqui estão as cinco qualidades vitais a serem consideradas ao escolher o melhor software de rastreamento de clientes:

Facilidade de uso: O software de rastreamento deve ser intuitivo o suficiente para ser usado por membros da equipe com diferentes níveis de habilidades técnicas Integração: Ele deve se conectar perfeitamente com suas ferramentas e sistemas atuais, como comércio eletrônico, sistema de CRM e plataformas de marketing por e-mail Análises e relatórios: A capacidade de gerar insights significativos a partir dos dados coletados é crucial para a tomada de decisões informadas e estratégias de marketing eficazes Escalabilidade: O software de rastreamento de clientes deve ser capaz de lidar com volumes crescentes de dados e se adaptar às necessidades de rastreamento em evolução sem interrupções Segurança: Certifique-se de que o software de rastreamento esteja em conformidade com as normas de privacidade de dados e ofereça medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais dos clientes ## 10 melhores softwares de rastreamento de clientes em 2024

Agora que você sabe o que é um software de rastreamento de clientes e como escolher o correto, é hora de explorar nossa seleção das 10 melhores soluções disponíveis no mercado. Vamos nos aprofundar em seus recursos e benefícios e mostrar como eles podem turbinar seus esforços de rastreamento e satisfação do cliente

1. ClickUp

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um que simplifica as complexidades do gerenciamento do relacionamento com o cliente ( CRM ) e permite que você aproveite todo o potencial dos dados de seus clientes. Ele se integra perfeitamente ao monitoramento de pipelines de vendas, Gerenciamento de contas de clientes e facilitar a colaboração entre departamentos.

O que diferencia o ClickUp é sua versatilidade na análise dos dados dos clientes. Com mais de 15 visualizações flexíveis à sua disposição, você pode obter insights sobre as interações dos leads, Jornadas de clientes e muito mais. Não importa se você prefere uma lista simples ou um layout de tabela para rastreamento ou uma visualização complexa de informações por meio de visualizações de Gantt, Linha do tempo e Quadro, o ClickUp tem tudo o que você precisa. 🤩 Metas do ClickUp e Recursos dos painéis permitem que você defina objetivos, cronogramas e metas de campanha e acompanhe automaticamente o progresso. Essas funcionalidades garantem que o funil de marketing, o cronograma da equipe e Gerenciamento da carga de trabalho estão perfeitamente alinhados, permitindo que você execute suas Calendário de marketing sem esforço.

Quando se trata de analisar variações de teste, a plataforma permite capturar dados de comportamento do usuário "antes" e "depois", consolidando-os de forma organizada em List ou Board View para facilitar a comparação.

melhores recursos do #### ClickUp

Oferece recursos poderosos de CRM e modelos gratuitos adaptados para simplificar a criação e o gerenciamento de um site de vendasBanco de dados de clientes Qualifica leads e organiza dados vitais com o Formulários ClickUp ClickUp Dashboards para obter insights mais profundos sobre os dados do cliente e uma visão geral completa de todo o trabalho relacionado ao cliente

Possui mais de 15 opções de visualização para gerenciar fluxos de trabalho e manipular dados, incluindo Lista, Quadro, Calendário e Tabela

Permite a geração automática de relatórios de progresso com o ClickUp Goals

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos e serviços de terceiros para aprimorar a experiência de CRM

Limitações do ClickUp

A plataforma pode ser lenta, de acordo com alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. HubSpot

via Hubspot A HubSpot é uma ferramenta renomada e altamente versátil para cliente rastreamento e gerenciamento de seus relacionamentos comerciais. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos que simplificam a entrada automática de dados, o gerenciamento de leads, o rastreamento de documentos, o gerenciamento de pipeline e a emissão de tíquetes - tudo perfeitamente agrupado em um único pacote de fácil utilização.

Esse software permite que você acompanhe vários aspectos do CRM, inclusive o envolvimento na Web para identificar novos clientes potenciais, o alcance de metas para objetivos existentes e as atividades de relacionamento com o cliente por meio de recursos de relatórios incorporados.

Uma maneira conveniente de aumentar sua produtividade é por meio de integrações - o App Marketplace da HubSpot oferece uma vasta seleção de mais de 1.000 integrações, incluindo uma para o ClickUp. 🔗

Melhores recursos da HubSpot

Adiciona, rastreia e se envolve facilmente com os contatos com uma linha do tempo de interações e notificações por e-mail

Fornece uma visão geral clara do status do seu pipeline de vendas e prioriza as tarefas de forma eficaz

Monitora o envolvimento na Web e por e-mail, o alcance de metas e as atividades dos clientes com relatórios diretos

A ferramenta de CRM se integra a mais de 1.000 ferramentas, incluindo o ClickUp

Limitações do HubSpot

Demora para fazer login

Um pouco caro para alguns usuários em comparação com outros softwares de atendimento ao cliente

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: US$ 20/mês (somente para novos clientes)

US$ 20/mês (somente para novos clientes) Profissional: US$ 1.600/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

3. EngageBay

Via: EngageBay O EngageBay é um software de rastreamento de clientes capaz de simplificar a maneira como as empresas gerenciam seus clientes. Ao combinar CRM, automação de marketing e recursos de help desk, ele permite que as organizações otimizem as interações com os clientes, acompanhem os leads com eficiência e aprimorem o atendimento ao cliente.

O sistema permite que as empresas registrem e gravem Comunicação com o cliente sistematicamente. Essa abordagem centralizada captura todas as interações, fornecendo insights valiosos sobre os relacionamentos com os clientes. 🤝

Você pode rastrear facilmente e-mails e bate-papos na Web por meio de um help desk, consolidando contatos e interações com clientes, inclusive compras e envios de formulários. Enquanto isso, o software converte os dados dos clientes em relatórios criteriosos, permitindo que você tome decisões baseadas em dados, identifique tendências e refine as estratégias de envolvimento do cliente.

Melhores recursos do EngageBay

Combina funcionalidades de CRM, automação de marketing e help desk

Armazena dados relevantes no sistema de CRM para obter uma visão geral abrangente do cliente

Transforma os dados dos clientes em relatórios para a tomada de decisões orientada por dados

Inclui recursos robustos para atendimento ao cliente, inclusive rastreamento de e-mail e bate-papo na Web

Limitações do EngageBay

Curva de aprendizado acentuada

Preços da EngageBay

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 13,79/mês por usuário

: uS$ 13,79/mês por usuário Growth : uS$ 45,99/mês por usuário

: uS$ 45,99/mês por usuário Pro: uS$ 91,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

4. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com Com o Monday.com, você pode manter o controle de várias interações com os clientes, desde o histórico de compras e a atividade de e-mail até gerenciamento de propostas e assinaturas digitais. Essa abordagem abrangente lhe proporciona uma visão de 360 graus dos relacionamentos com seus clientes. 💫

Com mais de 50 integrações, o software garante que sua equipe possa acompanhar sem esforço as interações com os clientes em vários canais, consolidando seus dados e otimizando seu fluxo de trabalho.

Embora o Monday.com ofereça vários recursos que atendem ao gerenciamento de projetos e equipes, alguns usuários relatam que ele não é particularmente fácil de usar. Você pode explorar alguns recursos populares Soluções alternativas populares se sua equipe precisar de uma ferramenta mais simples.

Melhores recursos do Monday.com

Rastreia o histórico de compras, atividades de e-mail, propostas, assinaturas e muito mais

Monitora as interações com os clientes em vários canais usando mais de 50 integrações

Tem um painel de controle personalizável

Limitações do Monday.com

Complicado de usar, de acordo com alguns avaliadores

Caro para alguns usuários

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com avaliações e opiniões

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Zoho CRM

Via: Zoho O Zoho CRM simplifica o rastreamento de clientes com poderosos recursos de análise e automação. Ele permite que as empresas tomem decisões informadas, prevejam o comportamento do cliente e simplifiquem as operações, tornando-o uma ferramenta essencial para nutrir o relacionamento com o cliente. Você pode obter insights valiosos com ferramentas avançadas de análise e criar Jornadas personalizadas de clientes em vários canais de comunicação.

O assistente de IA da Zoho, Zia, ajuda sua equipe de vendas a navegar e pesquisar o banco de dados de CRM. Ao prever quando um cliente provavelmente fará outra compra, você pode interagir proativamente com ele, oferecer produtos ou serviços relevantes e aprimorar sua experiência.

Um recurso de destaque é o aplicativo móvel do Zoho CRM, que permite que as equipes de vendas se envolvam com leads, acessem dados essenciais do cliente e monitorem os principais indicadores de desempenho (KPIs) em qualquer lugar.

O Zoho CRM é uma escolha sensata, mas pode representar uma curva de aprendizado para quem não está muito familiarizado com esse tipo de software. Para encontrar um substituto à altura, explore nosso Seleção de alternativas ao Zoho .

Melhores recursos do Zoho CRM

Permite insights sobre a atividade de leads, preferências do cliente e documentos essenciais para a tomada de decisões informadas

Inclui ferramentas avançadas de análise para obter insights práticos para criar jornadas personalizadas para os clientes

Envolve os clientes em vários canais de comunicação

Assistente de IA para prever o comportamento do cliente

Limitações do Zoho CRM

A ferramenta de CRM pode ser complexa para novos usuários

Difícil de baixar e coletar dados

Preços do Zoho CRM

Padrão: €14/mês por usuário

€14/mês por usuário Profissional: 23 euros/mês por usuário

23 euros/mês por usuário Enterprise: €40/mês por usuário

€40/mês por usuário Ultimate: €52/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho CRM ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.000 avaliações)

6. Força de vendas

Via: Força de vendas O Salesforce é um software baseado na nuvem que serve como um centro abrangente para gerenciar várias facetas dos relacionamentos com os clientes, desde informações de contato até dados de vendas e interações de atendimento ao cliente.

Um de seus recursos de destaque é o painel intuitivo, que oferece uma visão geral rápida e perspicaz de seus dados de vendas. Essa representação visual simplifica o processo de rastreamento das interações com o cliente e do progresso das vendas. 📊

Você pode otimizar as informações do cliente com o Gerenciamento de contatos centralizando todos os dados em um único local acessível. Isso facilita o monitoramento das interações com o cliente e melhora o gerenciamento do relacionamento.

O Salesforce capacita os usuários com seus recursos de automação que simplificam as tarefas de rotina, como e-mails de acompanhamento e notificações personalizadas com base no comportamento e nas preferências do cliente. Esse recurso não apenas reduz o trabalho manual, mas também aprimora a execução de campanhas e o envolvimento do cliente.

Você também pode Integrar o Salesforce com o ClickUp criando uma sinergia poderosa que aumenta o compartilhamento de dados, a colaboração da equipe e o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do Salesforce

Rastreia informações de contato do cliente, dados de vendas e interações de serviço

Fornece uma visão geral rápida das informações de vendas para um acompanhamento eficiente

Centraliza os detalhes do cliente para rastreamento e gerenciamento de relacionamento simplificados

Limitações do Salesforce

Leva tempo para abrir o lead

Caro para alguns usuários

Preços do Salesforce

Inicial : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Profissional : uS$ 80/mês por usuário

: uS$ 80/mês por usuário Empresarial : $165/mês por usuário

: $165/mês por usuário Ilimitado: $330/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 : 4.3/5 (mais de 18.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17.000 avaliações)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive O Pipedrive é o seu caminho para uma eficiência excelente e uma visão do cliente, revolucionando a forma como você rastreia, gerencia e melhora os relacionamentos com os clientes. Com esse software, você pode construir um vasto banco de dados de contatos e organizações e, ao mesmo tempo, manter um histórico detalhado das interações, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

A automação ocupa o centro do palco, desde o marketing por e-mail até os acompanhamentos, permitindo que você redirecione seu foco para o que realmente importa: promover relacionamentos sólidos com os clientes. Com o AI Sales Assistant, você não apenas automatizará tarefas repetitivas, mas também determinará quando seus clientes estarão prontos para a próxima compra.

Mas isso não é tudo! 🤫

Os painéis visuais e relatórios personalizáveis do Pipedrive atuam como seu centro de controle de análise pessoal, permitindo identificar gargalos, monitorar métricas de desempenho, definir metas realistas e tomar decisões informadas.

Se achar difícil de usar, você sempre pode tentar alguns dos Alternativas ao Pipedrive .

Melhores recursos do Pipedrive

Fornece automação e insights para melhorar o relacionamento com os clientes

Constrói um extenso banco de dados de contatos e organizações com histórico de interações

Possui painéis visuais e relatórios personalizáveis para tomada de decisões informadas

Assistente de vendas com IA para prever as próximas compras dos clientes

Limitações do Pipedrive

Curva de aprendizado acentuada

Integrações limitadas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $59,90/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Churn360

Via: Churn360 O Churn360 é seu software de sucesso do cliente, dedicado a monitorar o comportamento do cliente, sinalizar possíveis riscos de rotatividade e impulsionar esforços de retenção **Fornece uma visão de 360 graus de seus clientes, integrando dados de seu sistema de CRM, canais de comunicação e relatórios financeiros, oferecendo uma visão geral completa da jornada do cliente.

Esse software rastreia os clientes durante todo o ciclo de vida, equipando os representantes de CX com informações vitais para o suporte contextual. Ele também automatiza os processos de sucesso do cliente, simplificando seu fluxo de trabalho.

A segmentação do Churn360 com base em gatilhos de comportamento permite campanhas personalizadas para impulsionar a adoção e a satisfação com o produto. Além disso, ele oferece painéis compartilhados, notificações push e recursos robustos de rastreamento de clientes. Essa ferramenta se integra facilmente com os populares Ferramentas SaaS como Intercom, HubSpot, Gmail e outras.

Melhores recursos do Churn360

Rastreia o comportamento do cliente para identificar possíveis riscos de rotatividade

Integra dados de sistemas de CRM, canais de comunicação e relatórios financeiros para obter uma visão geral abrangente

Monitora os clientes em toda a sua jornada

Limitações do Churn360

Número limitado de contatos de clientes

Preços do Churn360

Inicialização : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Profissional : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Churn360

G2 : 4.8/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

9. Bitrix24

Via: Bitrix24 O Bitrix24 CRM não é apenas um sistema de rastreamento de clientes; é sua porta de entrada para campanhas de e-mail personalizadas e geração de leads. Com a capacidade de inserir ou importar contatos, a plataforma se torna o seu cofre de dados, registrando todas as interações, sejam elas chamadas telefônicas, reuniões ou e-mails. Esse rastreamento meticuloso cria uma imagem vívida do status do seu relacionamento com cada cliente.

A solução de CRM conta com um painel excepcional, seu centro de comando para monitorar o funil de vendas. Ele permite que você obtenha insights, identifique áreas que exigem atenção extra e garanta que você esteja no caminho certo com seus clientes. 🛤️

Melhores recursos do Bitrix24

Armazena dados de chamadas telefônicas, reuniões e e-mails para manter uma visão geral completa do cliente

Cria campanhas de e-mail personalizadas para envolver seus clientes potenciais de forma eficaz

Promove a colaboração e a comunicação da equipe dentro da plataforma para um acompanhamento contínuo do cliente

Limitações do Bitrix24

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Bitrix24

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 49/mês para cinco usuários

: uS$ 49/mês para cinco usuários Standard : $99/mês para 50 usuários

: $99/mês para 50 usuários Profissional : uS$ 199/mês por 100 usuários

: uS$ 199/mês por 100 usuários Enterprise: uS$ 399/mês para 250 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Bitrix24 ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 700 avaliações)

10. Férias

Via: Férias Principalmente uma solução de software de emissão de tíquetes por e-mail, o Hiver é a sua chave para um atendimento ao cliente eficiente e confiável diretamente da sua conta do Gmail. Você pode acompanhar sem esforço as consultas recebidas dos clientes até que elas cheguem a uma resolução satisfatória. 🎯

O Hiver permite que você automatize fluxos de trabalho, execute análises avançadas e fique de olho em métricas cruciais de suporte, como tempo médio de resolução e tempo da primeira resposta, tudo isso na interface do Gmail. Mas ele não se limita aos e-mails. Ele oferece uma extensão Chrome para desenvolvedores e um widget de bate-papo ao vivo para interações em tempo real com os visitantes do site. Você também pode obter feedback valioso dos clientes por meio de pesquisas CSAT em seu site.

melhores recursos do #### Hiver

Automatiza processos para agilizar o suporte ao cliente

Reúne feedback valioso por meio de pesquisas CSAT em seu site

Aprimora o atendimento ao cliente com dados em tempo real e rastreamento de métricas

limitações do #### Hiver

Longo tempo de carregamento

Aplicativo móvel abaixo da média

Preços do Hiver

Lite : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Pro : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Elite: uS$ 59/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hiver classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

Prepare-se para o sucesso com o melhor sistema de rastreamento de clientes

O software de rastreamento de clientes é a chave para obter insights valiosos sobre seus clientes. Essas ferramentas oferecem inúmeros benefícios, desde o gerenciamento de leads até a análise de dados em tempo real, garantindo que seu caminho em direção a conexões mais profundas com os clientes e ao sucesso dos negócios seja claro e direto.

Para gerenciar sem esforço os relacionamentos com os clientes, monitorar os leads e aprender com as interações com os clientes, Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a alinhar seu produto ou serviço às necessidades e expectativas de seus clientes. 🙌