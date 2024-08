Aproveite os 10 melhores softwares de design de jogos em 2024

Você já teve um conceito de jogo em sua mente por muito tempo? Imagine dar vida a essa ideia! Hoje em dia, o poder de criar seu próprio videogame está na ponta dos dedos, mesmo que você não seja um mago da programação. 🧙

Ainda assim, desenvolver um produto de jogo digital bem-sucedido não é fácil. Requer planejamento minucioso, colaboração da equipe e um profundo conhecimento da sua base de jogadores e das perspectivas de engajamento. Mas os criadores de jogos nunca se esquivam de um desafio, não é mesmo?

Felizmente, você encontrará muitas ferramentas de software de design de jogos para planejar, criar, testar e implementar com eficiência todos os tipos de videogames de todos os gêneros.

Reunimos as 10 melhores soluções de software de design de jogos para turbinar seu brainstorming criativo, criar designs impressionantes e transformar seus sonhos de jogos em realidades pixeladas.

O que você deve procurar nas ferramentas de software de design de jogos?

O software de design de jogos engloba ferramentas essenciais para planejar e moldar o conceito, a estrutura, a mecânica, a implementação e o gerenciamento de um videogame. Ele facilita o brainstorming, a documentação e a criação de protótipos para os designers de jogos.

O software de desenvolvimento de jogos, por outro lado, tem mais a ver com a transformação de projetos e conceitos de design em jogos totalmente jogáveis.

A maioria das soluções de criação de jogos oferece suporte tanto para o design quanto para o desenvolvimento. Aqui estão algumas características importantes que devem ser procuradas em um aplicativo desejável:

Sincronização de equipe: O software ideal deve oferecer recursos de colaboração como controle de versão e compartilhamento de ativos, ferramentas de automação e fornecimento de conteúdo baseado em nuvem para otimizar os fluxos de trabalho da equipe

Os 10 melhores softwares de design e desenvolvimento de jogos para usar em 2024

Estamos aqui com uma seleção dos melhores softwares de design de jogos para tornar sua jornada criativa mais suave do que o deslizar de um joystick. 🕹️

Vamos dar uma olhada em seus melhores recursos, limitações e opções de preços.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

O ClickUp é a melhor ferramenta multifuncional para integrar projetos de design e desenvolvimento de jogos. Esse software fácil de usar ajuda a planejar, acompanhar e executar cada etapa do projeto com perfeição. ✨

A plataforma conta com um abrangente conjunto de recursos para supervisionar todo o ciclo de vida do projeto. Faça com que a sua equipe de design esteja a bordo do Quadros brancos ClickUp e simplificam o brainstorming colaborativo por meio de telas personalizáveis, Mapas mentais , Diagramas UML notas adesivas, itens de mídia e roteiros de projetos .

Transforme objetos do Whiteboard em Tarefas ClickUp com um único clique, ou salve-as em sua base de conhecimento como Documentos do ClickUp . A plataforma Visualização do bate-papo é excelente para conversas em equipe por meio de discussões em tópicos, emojis, comentários e menções.

Outra ferramenta criativa que você vai adorar é a IA do ClickUp é uma ferramenta multifuncional assistente de redação que gera ideias de conteúdo de videogame, cronogramas de implantação, interações com script ou diálogos de NPCs e muito mais!

Com Modelos do ClickUp você pode obter todos os tipos de modelos para design de jogos, mapeamento de conceitos, desenvolvimento e implantação. Por exemplo, experimente o Modelo de documento de design de jogos do ClickUp para:

Escrever um conceito de jogo Identificar os estilos visuais e temáticos pretendidos Descrever os sistemas a serem usados para o desenvolvimento, o design e a entrega final do jogo

Idealize a mecânica, o enredo e outros detalhes do seu jogo e identifique possíveis falhas de design com o ClickUp Game Modelo de documento de design O ClickUp funciona como um eficiente ferramenta de gerenciamento de produtos . Incentivar transparência da equipe organizando feedback em tempo real e revisão do fluxo de trabalho e mantenha seus colaboradores alinhados em objetivos do projeto . Agradecimentos a Sprints do ClickUp você pode agilizar seus backlogs e otimizar o processo de tomada de decisões antes do lançamento do jogo.

Obtenha uma visão holística dos fluxos de trabalho de desenvolvimento de jogos em Painéis do ClickUp um espaço personalizável com mais de 15 visualizações e ferramentas de relatório.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos de IA são limitados aos planos pagos

O aplicativo móvel não compartilha a funcionalidade completa dos aplicativos da Web e de desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Construir 3

Via: Construir 3 Construct 3 é um jogo ferramenta de desenvolvimento adequada para quem não tem nenhuma experiência em codificação. Ela oferece uma interface totalmente orientada por GUI para a criação de jogos de arrastar e soltar.

Embora a ferramenta não exija programação, ela permite que você se aprofunde no JavaScript para um desenvolvimento de jogos mais avançado. Crie uma versão jogável de seu conceito em pouco tempo com a prototipagem rápida.

O Construct 3 é feito sob medida para a criação de jogos 2D simples. Os designers de jogos usam a ferramenta para incorporar elementos 3D aos jogos, utilizando a elevação Z para manipular a posição vertical de objetos 2D ou camadas no eixo Z. Eleve seu trabalho usando a distorção de malha 3D e ajustando o ponto de fuga para corresponder à sua visão artística. 🖼️

Faça a transição perfeita do design do jogo para a animação usando a Timeline Bar e use o Scene Graph para estabelecer hierarquias de objetos que permitam movimento, dimensionamento e rotação sincronizados.

Os melhores recursos do Construct 3

Ferramenta baseada na Web com um modo off-line

Interface amigável para software de design de jogos

Permite prototipagem rápida

suporte a design 2D e 3D

Suporta exportações para HTML5, Android, iOS, Windows e Mac

Limitações do Construct 3

A interface de usuário atual pode tornar desafiador o desenvolvimento de jogos sem codificação

Poderiam ser usados mais tutoriais

Preços da Construct 3

Pessoal: US$ 59,99/mês por usuário

US$ 59,99/mês por usuário Empresarial: $199/mês por usuário

$199/mês por usuário Educação: US$ 14,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Construct 3 avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

3. GameSalad

Via: GameSalad Passe do modo de jogador para o modo de criador sem esforço com o GameSalad, um software de design de jogos fácil de usar para o desenvolvimento de videogames 2D. 🎮

Ele permite que qualquer pessoa, independentemente da experiência em programação, dê vida às suas ideias de jogos. Crie seu primeiro jogo em poucas horas com recursos simplificados de arrastar e soltar e de um clique que aceleram o desenvolvimento de jogos. Essa acessibilidade torna o GameSalad uma excelente ferramenta educacional para ensinar os fundamentos do design de jogos.

O GameSalad apresenta recursos importantes, como o In-App Previewer para testar a lógica e os comportamentos do jogo. Ele oferece suporte à publicação entre plataformas em vários dispositivos, incluindo iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 e Mac. Além disso, os desenvolvedores podem publicar instantaneamente jogos no GameSalad Arcade com tecnologia HTML5.

Melhores recursos do GameSalad

Plataforma sem código

Adequado para o ensino do pensamento computacional em uma sala de aula

Recursos de criação de jogos fáceis de entender para desenvolvedores

Excelente suporte técnico

Interface de arrastar e soltar

Limitações do GameSalad

Falha ocasionalmente em projetos maiores

Funcionalidade limitada em comparação com ferramentas semelhantes

Preços do GameSalad

GameSalad Basic: até US$ 17/mês

até US$ 17/mês GameSalad Learn@Home: $8/mês

$8/mês GameSalad Pro: até $25/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

GameSalad ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4. Liquidificador

Via: Liquidificador Se você está em busca de um software gratuito de modelagem 3D, o Blender é o seu cavaleiro de armadura brilhante! 🛡️

Ele está entre as melhores ferramentas de modelagem 3D de código aberto, oferecendo um conjunto completo de recursos para modelagem, animação, renderização, composição e rastreamento de movimento sem nenhum custo.

O Blender vai além da modelagem e da animação com seu recurso Simulação, que permite aos usuários criar vários efeitos, como fumaça, fogo e fluidos. Outras ferramentas exclusivas incluem o Grease Pencil para animação 2D e um mecanismo de renderização para visuais ultrarrealistas.

Você também tem acesso a recursos de edição de vídeo e efeitos visuais, como um compositor integrado e rastreamento de câmera, o que o torna uma solução completa para criação e pós-produção de conteúdo 3D.

Além disso, o Blender tem uma interface personalizável com layouts, cores, tamanhos e fontes ajustáveis. Aproveite o poder de centenas de complementos criados pela comunidade ou crie os seus próprios complementos usando a API Python fácil de usar do Blender.

Melhores recursos do Blender

Software de modelagem 3D gratuito

Escultura digital

Ferramentas de animação e rigging de alta qualidade

Compatível com Windows, macOS e Linux

Limitações do Blender

Recursos limitados de edição de vídeo

A plataforma pode parecer muito complexa para novos usuários

Preços do Blender

**Gratuito

Blender avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

5. Godot

Via: Godot O Godot é o mecanismo de jogo que você estava esperando, seja você um novato ou um programador experiente. Ele é inteiramente gratuito e de código aberto sob a licença MIT. 😁

O mecanismo Godot é versátil, suportando a criação de jogos 2D e 3D. O que o diferencia é seu foco meticuloso no design 2D desde o início, o que resulta em melhor desempenho, menos falhas e um fluxo de trabalho mais simplificado.

O software usa uma abordagem distinta baseada em cenas para o design, em que cada "cena" combina elementos de jogos como sprites, sons e scripts. Agrupe suas cenas ou crie uma hierarquia para facilitar a organização e a edição.

O sistema amigável de arrastar e soltar do Godot e a ferramenta de script integrada chamada GDScript (semelhante à do Python) tornam a plataforma fácil de seguir para iniciantes.

Além disso, o Godot permite a personalização e a otimização de projetos específicos, desde que você tenha um sólido conhecimento de C++.

Melhores recursos do Godot

Compatível com Windows, Mac, Linux, Android, iOS e HTML5

Linguagem de script incorporada

Fácil de aprender

Compatível com a plataforma .NET

Diversas vinculações de linguagem (para Rust, Nim, Python, JavaScript, etc.)

Limitações do Godot

Documentação oficial limitada

A logística de suporte poderia ser aprimorada

Preços do Godot

Gratuito

Godot ratings and reviews

G2: 4,5/5 (20+ avaliações)

4,5/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (10+ avaliações)

6. Mecanismo Unreal

Via: Mecanismo Unreal O Unreal Engine, desenvolvido pela Epic Games, é um software de design de jogos que reina supremo no mundo dos estúdios de jogos AAA. Ele impulsionou títulos de sucesso como Fortnite, BioShock, Borderlands e Dishonored. 👾

A solução oferece recursos como hot reloading, visualizações instantâneas de jogos, ferramentas cinematográficas, efeitos de pós-processamento, suporte a IA e uma extensa biblioteca de ativos. Com o plug-in MetaHuman, você pode criar seres humanos digitais de alta qualidade com cabelo e roupas, incluindo oito níveis de detalhes para realismo de personagens de jogos de última geração.

Ele oferece conteúdo visual impressionante com renderização baseada em física, sombras dinâmicas, reflexos realistas, ferramentas de iluminação avançadas e um editor de materiais flexível.

O Unreal Engine fornece acesso gratuito ao seu código-fonte completo em C++, permitindo que os usuários estudem, personalizem, expandam e depurem o mecanismo. Sua arquitetura cliente/servidor dimensionável e comprovada aprimora a configuração de projetos com vários participantes.

Melhores recursos do Unreal Engine

Oferece suporte a exportações para computadores, dispositivos móveis, consoles de jogos e VRs

Acesso total ao código-fonte

Tutoriais para facilitar o aprendizado

Uma API C++ robusta

Blueprints personalizados para criar lógica de jogo sem codificação

Limitações do Unreal Engine

Suporte limitado da comunidade e do mecanismo

Requer um computador robusto para funcionar corretamente

Preços do Unreal Engine

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Unreal Engine

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

7. GameMaker

Via: Criador de jogos O GameMaker é uma ferramenta versátil que dá as boas-vindas a todos em seu playground criativo, desde iniciantes e criadores independentes até profissionais experientes. 🎨

Ele apresenta um sistema de script visual intuitivo para aqueles que preferem não programar, além de oferecer opções de programação para personalizações adicionais. Escolha entre as opções GML Code ou Visual para criar jogos 2D. Você também tem ferramentas para programação, design de níveis, som e compilação.

O recurso Room Editor vem com opções para ativar a simulação de física, gerenciar ferramentas de design e configuração dos controles da câmera. Crie objetos personalizados por meio do Object Editor e reorganize seu espaço de trabalho de acordo com seu projeto.

Dê asas à sua criatividade criando ou importando seus próprios planos de fundo, animações de personagens e sprites, ou use o recurso Image Editor para editar e gerenciar recursos pessoais de jogos 2D.

O GameMaker tem vários recursos avançados, como controle de origem, compras no aplicativo, rede multijogador e extensões de terceiros.

Melhores recursos do GameMaker

Recursos de exportação para Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, etc.

Amigável para iniciantes

Análise em tempo real

Recursos avançados de edição

Recurso de depuração para identificar erros

Limitações do GameMaker

Normalmente, requer o domínio da linguagem de script

Funcionalidades limitadas para projetos 3D

Preços do GameMaker

Gratuito

Creator: $4,99/mês

$4,99/mês Indie: $9,99/mês

$9,99/mês Enterprise: $79,99/mês

GameMaker avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

8. Unidade

Via: Unidade O Unity se destaca como uma das soluções de design de jogos mais usadas, implementada na criação de títulos populares como Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity e Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

O Unity prepara você com recursos valiosos para o Processo de design UX e permite a criação de jogos 2D e 3D compatíveis com uma ampla variedade de plataformas, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 e Switch.

As equipes criativas podem colaborar perfeitamente no mesmo ambiente, facilitando a iteração rápida. Seja na construção de mundos, animação, cinemática ou renderização, o Unity Editor se harmoniza sem esforço com ferramentas como Maya ou Blender.

Ao contrário de algumas alternativas desta lista, o Unity requer habilidades de codificação, portanto, a proficiência em C# é essencial para aproveitar totalmente seus recursos. Para aqueles com pouca experiência em programação, a plataforma oferece amplos tutoriais para iniciantes e recursos educacionais.

Melhores recursos do Unity

Diversos recursos de ativos

Oferece suporte ao desenvolvimento entre plataformas

Fácil de usar

Muito material educacional

Adequado para jogos 2D e 3D

Limitações do Unity

Os requisitos complexos de codificação podem ser intimidadores para não codificadores

Falhas ocasionais

Preços do Unity (para indivíduos e equipes)

Unity Pro: US$ 2.040/ano por assento

US$ 2.040/ano por assento Unity Industry: US$ 4.950/ano por assento

US$ 4.950/ano por assento Unity Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Os planos anuais devem ser pré-pagos

Unity avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

9. Allegro

Via: Allegro O Allegro é uma biblioteca multiplataforma projetada para a programação de videogames e aplicativos multimídia. Embora não seja um mecanismo de jogo completo, ele oferece uma base flexível para os desenvolvedores personalizarem os programas. Ela lida principalmente com tarefas comuns e de baixo nível, como criação de janelas, processamento de entrada do usuário, carregamento de dados, renderização de imagens e reprodução de som.

Os desenvolvedores de jogos independentes com recursos limitados usam o Allegro para se concentrar no design criativo de jogos sem pesquisa e desenvolvimento extensivos. Equipes maiores podem utilizá-lo como uma base estável para otimizar o desenvolvimento do mecanismo de jogo e estabilizar um projeto.

Embora o Allegro seja destinado a C e C++, ele também pode ser usado com outras linguagens de programação.

Melhores recursos do Allegro

Funciona com Windows, Mac OS X, Linux, Android e iPhone

Recursos de gravação de áudio

API intuitiva e fácil de usar

Carregamento e renderização de fontes

Oferece suporte à reprodução de vídeo

Limitações do Allegro

Precisa de mais tutoriais e documentação

Difícil de implementar em outras linguagens além de C e C++

Preços do Allegro

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Allegro

G2: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

4,8/5 (mais de 5 avaliações) SourceForge: 5/5 (mais de 20 avaliações)

10. Wwise

Via: Wwise da Audiokinetic O Wwise é seu parceiro de áudio escalável no espaço de desenvolvimento de jogos, oferecendo vários recursos de design e ferramentas de desenvolvimento para dar vida à sua visão de áudio. 🔊

Esse software oferece liberdade criativa por meio de opções de mixagem dinâmica que gerenciam com eficiência a prioridade e o processamento do som. O Wwise Spatial Audio se destaca na criação de ambientes imersivos, pois é especializado em acústica virtual, propagação de som e renderização de áudio espacialmente informada.

O Wwise permite que as pistas musicais se adaptem com base em regras para a melhor reprodução de segmentos. Além disso, os designers de som se beneficiam de uma variedade de sintetizadores integrados, permitindo a geração de sons nítidos e diversificados.

Melhores recursos do Wwise

Material de aprendizado on-line gratuito e projetos de amostra

API aberta

Integra-se com Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker e muito mais

Compatível com iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, etc.

Limitações da Wwise

A GUI poderia receber uma atualização visual

O fade in/fade out do som pode ser melhor

Preços da Wwise

Indie: Gratuito

Gratuito Pro: $7.000/por projeto e plataforma

$7.000/por projeto e plataforma Premium: $22.000/por projeto e plataforma

$22.000/por projeto e plataforma Platinum: $40.000/por projeto e plataforma

*Os planos pagos são opções de compra única

Avaliações e resenhas da Wwise

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

Aumente o nível de seu jogo com o melhor software de design de jogos

O design de jogos pode ser empolgante e intimidador ao mesmo tempo! Dê vida a conceitos ambiciosos com a ajuda de nossas soluções de software de desenvolvimento de jogos listadas.

Se o seu projeto exigir muito brainstorming e conceitualização trabalho, dê uma chance ao ClickUp ! Aproveite seus recursos de visualização e colaboração para criar sua próxima visão criativa. ⭐