10 Alternatyw i konkurentów YouTrack w 2024 r

W dziedzinie zarządzanie projektami prawo Murphy'ego często się sprawdza: co może pójść źle, pójdzie. Dlatego właściwe przygotowanie jest kluczem, a to obejmuje posiadanie odpowiedniego narzędzia do śledzenia wszelkich potencjalnych problemów. 🛠️

YouTrack zyskał popularność dzięki swojej wszechstronności. Pomaga efektywnie zarządzać zadaniami i osią czasu projektu. Jednocześnie pozwala rejestrować, kategoryzować i nadawać priorytety problemom z zakresu od błędów oprogramowania po reklamacje klientów, a nawet wewnętrzne zapytania.

Jest to szczególnie korzystne dla teamów programistycznych , działy obsługi klienta i wszelkie grupy, które muszą żonglować złożonymi projektami, jednocześnie zajmując się wieloma problemami.

Jeśli jednak połączenie zarządzania projektami i śledzenia problemów w YouTrack nie przypadło ci do gustu, być może szukasz narzędzia z lepszymi możliwościami mobilnymi lub integracyjnymi. W tym momencie wkraczamy my!

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw YouTrack w 2024 roku, analizując ich funkcje, ceny i oceny użytkowników. Nasz przewodnik pomoże Ci wybrać idealne narzędzie do rozwoju Twojego biznesu.

Czego należy szukać w alternatywach YouTrack?

Szukając alternatyw dla YouTrack, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe cechy:

Kompleksowa funkcja : Podobnie jak w przypadku wszechstronnego ustawienia funkcji YouTrack, narzędzie powinno oferować pełny pakiet funkcji i funkcjiśledzenie problemów ifunkcje zarządzania projektamiod wykresów Gantta po śledzenie czasu

: Podobnie jak w przypadku wszechstronnego ustawienia funkcji YouTrack, narzędzie powinno oferować pełny pakiet funkcji i funkcjiśledzenie problemów ifunkcje zarządzania projektamiod wykresów Gantta po śledzenie czasu Elastyczność : Powinien być łatwy w użyciu zarówno dla zespołów technicznych, jak i nietechnicznych i wystarczająco konfigurowalny, aby zaspokoić specyficzne potrzeby biznesu

: Powinien być łatwy w użyciu zarówno dla zespołów technicznych, jak i nietechnicznych i wystarczająco konfigurowalny, aby zaspokoić specyficzne potrzeby biznesu Zaawansowane funkcje : Szukajzwinne zarządzanie projektami narzędzie, które oferuje funkcje takie jakbaza wiedzy dla systemu zarządzania dokumentami, potężnymożliwości automatyzacjii dokładne raportowanie

: Szukajzwinne zarządzanie projektami narzędzie, które oferuje funkcje takie jakbaza wiedzy dla systemu zarządzania dokumentami, potężnymożliwości automatyzacjii dokładne raportowanie Aktywny rozwój: Wybierz narzędzie, które stale ewoluuje w stosunku do tradycyjnych technik zarządzania projektami, z proaktywnym zespołem programistów regularnie wydającym nowe funkcje i aktualizacje

10 najlepszych alternatyw YouTrack do wykorzystania w 2024 roku

Mając na uwadze te kluczowe elementy, przyjrzyjmy się 10 najlepszym dostępnym obecnie alternatywom YouTrack. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, czy marketingiem cyfrowym, narzędzia te dodadzą trochę magicznego pyłu do twoich codziennych cykli pracy, aby pomóc ci zarządzać teamami i projektami bardziej efektywnie. ✨

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym Gantt, Tablica i Kalendarz

ClickUp to potężne narzędzie typu "wszystko w jednym" narzędzie do zarządzania projektami z free szablony do śledzenia problemów zaprojektowany do organizowania, ustalania priorytetów i skutecznego rozwiązywania problemów. Jego rozwiązanie "od ściany do ściany", uzbrojone w skalowalną infrastrukturę hierarchii, skutecznie obsługuje złożone projekty, dzieląc je na możliwe do zarządzania zadania i podzadania.

Wyróżniającą się funkcją jest jednak ClickUp AI . Zawiera inteligentny pasek narzędzi AI, który generuje pisemną zawartość dostosowaną do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy jest to raport techniczny, aktualizacja Teams, czy post w mediach społecznościowych. Co więcej, ClickUp's Narzędzie AI do zarządzania projektami pomaga w automatyzacji, przejmując zadania takie jak planowanie, data powstania i inne. To tak, jakby mieć osobistego, wysoce wydajnego kierownika projektu, który jest dostępny przez całą dobę. ⏰

ClickUp najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalne pulpity z ponad 15 opcjami widoku, takimi jak Gantt, tablica Kanban i kalendarz, zapewniające kompleksowy przegląd cyklu pracy i zarządzanie zasobami

ClickUp Sprinty, aby doładować agileplanowanie sprintów i proces tworzenia oprogramowania

Funkcje zarządzania projektami oparte na AI w celu wyeliminowania powtarzalnych zadań i zwiększenia wydajności

Listy kontrolne pozwalające mieć oko na każdy niestandardowy problem

Priorytety do ustawienia jasnych oczekiwań i skupienia zespołu na tym, co ważne

Natywne śledzenie czasu pracy

ponad 1000 integracji oprogramowania

Limity ClickUp

Nowe funkcje są dodawane często, potencjalnie przytłaczając nowych użytkowników

Wymaga krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się zsprzedaż team for a niestandardowy plan

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Skrót

Via: Skrót Zaprojektowany z myślą o zespołach programistów, Shortcut oferuje eleganckie rozwiązanie do zarządzania projektami i śledzenia problemów. Jego przejrzysty interfejs w formacie Kanban pomaga zapobiegać tworzeniu się silosów danych, które często przechowują informacje w określonych grupach i utrudniają płynną współpracę. Misją Shortcut jest zburzenie tych murów, otwierając przestrzeń, w której Teams mogą płynnie się połączyć, dzielić pomysłami i wspólnie pracować nad swoimi celami. 🥅

Shortcut organizuje pracę poprzez grupowanie Stories, podstawowych jednostek zadań, w Epic, które reprezentują szersze inicjatywy. Ta struktura jest szczególnie przydatna dla cross-funkcjonalnych teamów ponieważ historie mogą należeć do różnych projektów i cykli pracy. Wreszcie, te epopeje łączą się w kamienie milowe, oferując przegląd postępów na wysokim poziomie.

Najlepsze funkcje skrótów

Backlog i plan sprintów dla organizacji projektu

Automatyzacja cyklu pracy i Business zarządzanie procesami w celu zwiększenia wydajności

Wizualizacja postępu projektu w celu jego śledzenia

Integruje się z 50 innymi platformami i oferuje niestandardowe integracje za pośrednictwem API

Wsparcie dla metodologii Agile, takich jak Scrum i Kanban

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją wyszukiwania

Limity skrótów

Ogólna nazwa utrudnia wyszukiwanie zasobów

Free Plan jest dość ograniczony

Cennik skrótów

Free

Teams : 8,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,50 USD/miesiąc za użytkownika Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje skrótów

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (300+ recenzji)

3. Redmine

Via: Redmine Zbudowany przy użyciu Ruby on Rails framework, Redmine wyróżnia się wszechstronnością, platforma open-source do zarządzania projektami z funkcjami takimi jak wykresy Gantta, śledzenie problemów i nie tylko. Jest to szczególnie korzystne dla zwinnych teamów ponieważ umożliwia integrację wtyczek, które wspierają Zarządzanie projektami Scrum .

Narzędzie pozwala powiązać problem z projektem, użytkownikiem lub wersją produktu. Zapewnia również szczegółowy widok postępu w rozwiązywaniu problemu. Funkcja "Related Issues " pozwala programistom na łączenie problemów w oparciu o różne relacje, takie jak duplikaty, bloki, poprzednie i następne, zapobiegając w ten sposób redundancji i promując prostotę cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Redmine

Systematyczne śledzenie problemów w celu skutecznego zarządzania nimi i ich rozwiązywania

Współpracujące wiki umożliwiają Teams dokumentowanie planów projektów, notatek ze spotkań i nie tylko

Niestandardowe pola dla różnych typów danych, w tym problemów, projektów i użytkowników

Przypisywanie ról i ustawienia uprawnień dla jasnej definicji obowiązków i dodatkowego bezpieczeństwa

Wizualne przeglądy, takie jak wykresy Gantta i kalendarz, zapewniające efektywnośćśledzenie projektów i planowanie zadań 📅

Limity Redmine

Przestarzały interfejs użytkownika

Stroma krzywa uczenia się

Brak obsługi klienta

Ceny Redmine

Free

Oceny i recenzje Redmine

G2 : 4/5 (200+ recenzji)

: 4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

4. Confluence

Via: Konfluencja Stworzony przez Atlassian, renomowaną firmę programistyczną, Confluence to nie tylko oprogramowanie do śledzenia błędów. Jego supermoc polega na połączeniu daty powstania dokumentów, organizacji wiedzy i współpracę przy projektach w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

Przyjazny dla użytkownika edytor tekstu, wbudowane szablony i ścieżki audytu sprawiają, że Confluence jest jednym z najbardziej zaawansowanych najlepszych platform do dokumentowania i śledzenia projektów zespołowych. Funkcję edycji w czasie rzeczywistym uzupełnia intuicyjny system komentowania, umożliwiający dodawanie komentarzy w tekście i na stronie, polubień i elementów wizualnych, takich jak obrazy, GIF-y i emotikony. Gdy członkowie zespołu otrzymują etykiety lub zadania, powiadomienia zapewniają, że wszyscy są na bieżąco.

Najlepsze funkcje Confluence

Szeroki wybór szablonów do zarządzania projektami

Intuicyjna hierarchia stron i możliwości wyszukiwania

Współpraca i edycja w czasie rzeczywistym, wspierana przez śledzenie historii wersji

Funkcje przypisywania ról zapewniające precyzyjną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników

ponad 1000 integracji oprogramowania

Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu podczas przesyłania i przechowywania

Limity Confluence

Czasami może nie odpowiadać

Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z formatem, zwłaszcza w przypadku tabel

Ceny Confluence

Free

Standard : Od 5,75 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 5,75 USD/miesiąc za użytkownika Premium : Od 11 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 11 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : Od 102 500 USD/rok

: Od 102 500 USD/rok Data Center: Od 27 000 USD za roczną licencję

Confluence oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (3,000+ recenzji)

: 4.1/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

5. Asana

Via: Asana Prawdziwa waga ciężka w świecie narzędzia do zarządzania projektami asana jest powszechnie używana przez duże Teams, które polegają na ciągłej komunikacji. Rewolucjonizuje koordynację zespołu i optymalizuje cykl pracy dzięki doskonałym narzędziom wizualnym.

Narzędzie Workflow Builder umożliwia liderom zespołów i kierownikom projektów ustawienie procesów, raportowanie postępów i udostępnianie aktualizacji między zespołami. Umożliwia tworzenie reguł w celu automatyzacji procesów biznesowych, takich jak formularze dla zorganizowanych wniosków i synchronizację z innymi powszechnie używanymi narzędziami w celu płynnej integracji danych.

Koncentrując się na przejrzystości i organizacji, Asana przeciwdziała "chaosowi", który może powstać w tętniących życiem środowiskach pracy. Jej misją jest zapewnienie spójnej przestrzeni, w której Teams mogą łatwo współpracować, przydzielać zadania i monitorować swoje postępy. 📈

Najlepsze funkcje Asany

Tworzenie i zarządzanie zadaniami i podzadaniami z jasno określoną własnością i terminami

Funkcja reguł pozwala na automatyzację powtarzalnych procesów

Widoki tablicy, listy, osi czasu i kalendarza dla optymalnej wizualizacji cyklu pracy

Zaawansowane funkcje wyszukiwania

Integracja z ponad 100 narzędziami zewnętrznymi

Dedykowana przestrzeń do aktualizacji pracy i dyskusji

Limity Asany

Nie można przypisać zadania do dwóch użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają, że wygląda na zagraconą

Cennik Asany

Podstawowy : Free forever

: Free forever Premium : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Business : $24.99/miesiąc na użytkownika

: $24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,000+ recenzji)

: 4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,000+ recenzji)

6. Praca zespołowa

Via: Praca zespołowa Teamwork to oparty na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje wysoko konfigurowalne cykle pracy i uprawnienia klientów. Sprawia to, że jest to solidne narzędzie, szczególnie odpowiednie dla firm, które działają w modelu agencji lub obsługi klienta, takich jak agencje marketingowe.

Teamwork pozwala zaprosić do projektów nieograniczoną liczbę klientów, a nawet freelancerów. Nie są oni tylko obserwatorami - są aktywnymi współpracownikami, zdolnymi do komentowania, zarejestrowanego czasu i nie tylko. Niestandardowe uprawnienia pozwalają kierować poziomem dostępu każdego uczestnika, zapewniając płynny proces współpracy.

Najlepsze funkcje Teamwork

Dogłębne opcje niestandardowe dla cykli pracy, uprawnień klientów i nie tylko

Uproszczone funkcje automatyzacji do łatwego zarządzania zadaniami na komputerzeTablica Kanban* Wbudowane narzędzia do śledzenia czasu i zarządzania finansami

Płynna integracja z ponad 80 popularnymi narzędziami

Wykresy Gantta i zależności między zadaniami

Tworzenie konfigurowalnych szablonów i śledzenie kamieni milowych projektu

Limity pracy zespołowej

Narzędzie czatu mogłoby być lepsze

Niektórzy użytkownicy uważają, że wizualizacja danych jest słaba z powodu limitu opcji wykresów

Ceny pracy zespołowej

Free Forever

Starter : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika, minimum trzech użytkowników

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika, minimum trzech użytkowników Deliver : $9.99/miesiąc za użytkownika, minimum trzech użytkowników

: $9.99/miesiąc za użytkownika, minimum trzech użytkowników Grow : $19.99/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników

: $19.99/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników Skala: Kontakt w sprawie wersji demonstracyjnej i cen

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (800+ recenzji)

7. nTask

Via: nTask nTask ma na celu uproszczenie procesu śledzenia problemów i zarządzania ryzykiem w ramach cyklu pracy nad projektem, czyniąc je bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi w zarządzaniu.

Dzięki możliwości przypisywania statusu i poziomów priorytetów platforma zapewnia, że wszyscy są na bieżąco informowani o trwających lub zamkniętych problemach. Pomaga to zespołom wcześnie zidentyfikować potencjalne przeszkody i opracować skuteczne strategie ich rozwiązania.

nTask doskonale sprawdza się również w usprawnianiu zarządzania budżetem dzięki innowacyjnym metodom rozliczania. Można ustawić stałe opłaty lub stawki godzinowe za zadanie lub zasób, tworząc podejście rozliczeniowe dostosowane do potrzeb projektu. Pozwala to bardziej skupić się na rozwoju zadania, jednocześnie mając oko na kondycję finansową projektu.

nTask najlepsze funkcje

Łatwy w użyciu interfejs do tworzenia zadań, podzadań i przełączania się między różnymi widokami

Funkcja śledzenia czasu wbudowana w zadania, umożliwiająca efektywne zarządzanie godzinami pracy w wielu projektach

Wyczyszczone przeglądy projektów wyświetlające indywidualne obowiązki, tygodniowe obciążenia i budżety

Solidne narzędzia do współpracy, w tym czat na żywo w ramach zadań i podzadań projektu, możliwość osadzania wideo, załączania dokumentów i udostępniania adresów URL do komunikacji w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 1000 aplikacji

Limity nTask

Czasami może się wolno ładować

Brak zaawansowanych funkcji raportowania

Cennik nTask

Podstawowy : Free forever

: Free forever Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży w celu ustalenia ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

nTask oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (17 recenzji)

: 4.4/5 (17 recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

8. Trello

Via: Trello Dzięki swojej atrakcyjności wizualnej i łatwemu w nawigacji projektowi w stylu Kanban, prostota i zdolność adaptacji Trello sprawiają, że jest to oprogramowanie z wyboru, nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z narzędziami do zarządzania projektami.

Jedną z funkcji wyróżniających Trello jest narzędzie do bezkodowej automatyzacji o nazwie Butler. Umożliwia ono tworzenie reguł, przycisków i komend, które usprawniają i automatyzują niemal każdą czynność w Trello. Butler może na przykład automatycznie przenieść zadanie z listy "Do zrobienia" na "Do wykonania", ustawić terminy i dodać członków do zrobienia.

Dzięki Trello, Teams mogą udostępniać pliki, śledzić oś czasu i zarządzać obciążeniami pracą. Chociaż niektóre inne platformy mają bardziej zaawansowane funkcje zarządzania projektami trello jest doskonałą opcją dla małych Teams i prostszych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" zapewniający intuicyjną obsługę

Kalendarze iosie czasu projektów dla całościowego przeglądu i lepszego śledzenia

Karty Trello do przypisywania zadań, załączników do plików i kategoryzacji

Tworzenie szablonów dla powtarzających się projektów

Automatyzacja cyklu pracy dzięki funkcji Butler

Integracje z ponad 180 innymi aplikacjami

Limity Trello

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak wykresów Gantta i opcji śledzenia czasu

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: Od 17,50 USD/miesiąc za użytkownika, minimum 50 użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,000+ recenzji)

9. Userback

Via: Userback Stworzony dla projektantów oprogramowania, programistów i firm poszukujących scentralizowanego systemu zarządzania projektami, Userback to platforma informacji zwrotnej i raportowania błędów, która zasługuje na swoją nazwę, "umieszczając użytkownika z powrotem w rozwoju" Zapewnia użytkownikom intuicyjne narzędzia do wyrażania opinii i wspiera zespoły wsparcia poprzez precyzyjne raportowanie błędów i problemów. 🐞

Dzięki Userback możesz zbierać skrupulatne opinie za pomocą zrzutów ekranu z adnotacjami i nagrań wideo. Rejestrując każde kliknięcie, powiększenie i zmianę rozmiaru, Userback zapewnia dogłębne zrozumienie interakcji użytkowników z oprogramowaniem. Znacząco poprawia to responsywność procesu rozwoju, a ostatecznie niestandardowe powodzenie u klientów .

Najlepsze funkcje Userback

Identyfikacja użytkownika zwiększa wydajność procesu zbierania opinii, z polami wstępnie wypełnionymi informacjami o użytkowniku w celu nadania priorytetu odpowiedzi i powodzenia klienta

Niestandardowe cykle pracy usprawniające zarządzanie projektami

Portal funkcji centralizuje opinie, zapewniając platformę dla użytkowników do dzielenia się przemyśleniami, zatwierdzania pomysłów, przydzielania zadań i śledzenia postępów

Funkcja Merge Feedback grupuje podobne opinie, aby zaoszczędzić czas

Płynna integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak GitHub, Slack i Jira

Limity Userback

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Ograniczona liczba użytkowników oznacza, że cena szybko rośnie w przypadku większych Teams

Cennik Userback

Startup : 59 USD miesięcznie za 10 użytkowników; 4,50 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika

: 59 USD miesięcznie za 10 użytkowników; 4,50 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika Firma : 119 USD miesięcznie za 15 użytkowników; 4,50 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika

: 119 USD miesięcznie za 15 użytkowników; 4,50 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika Premium: 217 USD miesięcznie za 25 użytkowników; 4,50 USD miesięcznie za każdego dodatkowego użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Userback

G2 : 4.8/5 (160+ recenzji)

: 4.8/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

10. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice (opracowany przez Freshworks) jest dostawcą sprytnych narzędzi do efektywnego zarządzania operacjami IT service desk. Obejmuje to wszystko, od incydentów, zmian i zgłoszeń serwisowych po bardziej złożone obsługi IT zarządzanie operacjami . Dzięki Freshservice zespoły IT mogą wizualizować i zarządzać swoim cyklem pracy z poziomu jednego pulpitu.

Freshservice wykorzystuje AI do przewidywania wyników projektów i zaległych zadań poprzez uczenie się na podstawie poprzednich wzorców zadań i wskaźników wydajności, umożliwiając szybsze rozwiązywanie incydentów. Optymalizuje również wydajność zespołów wsparcia dzięki inteligentnym sugestiom dla agentów, skracając czas obsługi zgłoszeń i zwiększając ogólne zadowolenie klientów. 🤖

Najlepsze funkcje Freshservice

Automatyzacja cyklu pracy umożliwia automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiednich członków zespołu

Solidne raportowanie i narzędzia analityczne do optymalizacji cykli pracy i śledzenia wydajności IT

Samoobsługowy portal, w którym użytkownicy mogą zgłaszać zgłoszenia, śledzić ich status lub znajdować odpowiedzi na typowe problemy

Narzędzia do zarządzania incydentami umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów

Narzędzia do zarządzania wydaniami do planowania wydań, dokumentowania planów testów i aktualizowania członków zespołu

Możliwości zarządzania obciążeniem pracą w celu monitorowania zadań i zapewnienia zrównoważonego poziomu obciążenia pracą

Limity Freshservice

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest trudna

Brak funkcji zarządzania projektami, takich jak widok tablicy Kanban

Cennik Freshservice

Starter : 19 USD/miesiąc za agenta

: 19 USD/miesiąc za agenta Rozwój : $49/miesiąc na agenta

: $49/miesiąc na agenta Pro : $95/miesiąc na agenta

: $95/miesiąc na agenta Enterprise: $119/miesiąc na agenta

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Freshservice oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

Dokonanie właściwego wyboru alternatywy YouTrack

Każda z tych 10 doskonałych alternatyw YouTrack jest wyposażona w solidne ustawienie funkcji i możliwości. Niezależnie od tego, czy jest to kompleksowe rozwiązanie, takie jak ClickUp, które zaspokaja szerokie spektrum potrzeb związanych z zarządzaniem projektami, czy też wyspecjalizowane narzędzie do śledzenia problemów lub współpracy, rynek jest bogaty w opcje.

Odpowiednie oprogramowanie może sprawić różnicę w efektywnym i łatwym zarządzaniu projektami. Wypróbuj ClickUp i poznaj najlepsze narzędzia do współpracy i zarządzania projektami!