Najlepsze integracje Claude MCP dla marketingu: zestaw narzędzi, który faktycznie obsługuje Twoje kampanie

Spędziłeś popołudnie na podłączaniu Claude’a do swojego systemu CRM, platformy reklamowej, narzędzi analitycznych i repozytorium zawartości. Potem nic się nie wydarzyło. Łączniki Claude MCP do celów marketingowych działają bez zarzutu: zielone kropki, uwierzytelnione, gotowe. Brakuje tylko samego zadania. Claude ma dostęp do wszystkiego, ale nie ma powodu, by z czegokolwiek korzystać — niczym nowy pracownik z uprawnieniami administratora, który nie przeszedł szkolenia wprowadzającego.

To właśnie ta część, którą pomija się w każdym zestawieniu „najlepszych łączników”. Łącznik nie jest elementem, który się kolekcjonuje. To stałe powiązanie między Claude’em a systemem rejestrującym, a każdy pozostawiony włączony łącznik po cichu obciąża każdą rozpoczętą przez Ciebie rozmowę. Trzy łączniki wplecione w cykl pracy, który naprawdę powtarzasz, będą lepsze niż dwanaście zainstalowanych i zapomnianych.

Oto, które z nich zasługują na uwzględnienie oraz co należy przekazać Claude'owi po ich uruchomieniu.

W skrócie Koniektor Claude MCP zapewnia platformie Claude bezpośredni, uwierzytelniony dostęp do zewnętrznego narzędzia, dzięki czemu można wykonywać zapytania i podejmować działania na podstawie rzeczywistych danych bez konieczności ich eksportowania. W marketingu HubSpot i Supermetrics obsługują dane CRM i dane kampanii. Klaviyo zarządza wiadomościami e-mailowymi w ramach cyklu życia klienta, a Amplitude zajmuje się analityką produktową. Ahrefs i Similarweb odpowiadają za SEO i badania konkurencji. Canva i Figma obsługują kwestie kreatywne, natomiast Notion, Google Drive i Slack zajmują się briefami i przekazywaniem zadań. W tym wpisie na blogu przedstawiamy najlepsze łączniki Claude MCP do celów marketingowych, opisujemy, jakie dane każdy z nich może odczytywać i modyfikować, wyjaśniamy, jak połączyć je w jeden cykl pracy kampanii, oraz podpowiadamy, co zrobić, gdy łącznik przestanie działać.

Najlepsze integracje Claude MCP dla marketingu w skrócie

Konnektor Główne zadania marketingowe Dostęp Potrafisz pisać? Najlepsze rozwiązania dla Gdzie się kończy HubSpot CRM i analiza lejka sprzedażowego Dane dotyczące kontaktów, transakcji, kampanii i zaangażowania Tak Zespoły ds. przychodów i cyklu życia klienta Działania zbiorcze podlegają ograniczeniom Supermetrics Raportowanie wielokanałowe Dane z ponad 200 źródeł danych marketingowych i sprzedażowych Ograniczone Zespoły zajmujące się marketingiem efektywnościowym Artykuł dotyczy limitu czterech platform reklamowych Klaviyo Zarządzanie kampaniami w całym cyklu życia Profile, segmenty, przepływy, kampanie i wydarzenia Tak Teams ds. e-commerce i utrzymania klientów Ustawienia wielu kont wymagają więcej pracy Amplitude Analiza zachowań użytkowników produktu Lejki, kohorty, eksperymenty i dane dotyczące funkcji Ograniczone Rozwój i marketing produktowy Wymaga precyzyjnego śledzenia zdarzeń Ahrefs SEO i badania zawartości Słowa kluczowe, linki zwrotne, pozycje w wynikach wyszukiwania i widoczność oparta na AI Nie Zespoły ds. SEO i zawartości Zapytania zużywają jednostki API Similarweb Badania konkurencji i rynku Dane dotyczące ruchu, odbiorców, aplikacji, słów kluczowych i rynku Nie Strategia i analiza konkurencji Szacunki mogą różnić się od danych własnych Canva Tworzenie materiałów kampanii Projekty, szablony, foldery i zasoby marki Tak Zespoły ds. zawartości i kreatywne Niektóre działania wymagają planu Enterprise Figma Przegląd projektu i produkcja Pliki, ramki, komponenty, zmienne i FigJam Tak Teams ds. projektowania, stron internetowych i wdrażania Lokalny serwer ma mniej funkcji Notion Zarządzanie informacjami i wiedzą Strony, bazy danych, badania i dokumentacja kampanii Tak Zawartość i działania związane z kampaniami Dostęp zależy od uprawnień w obszarze roboczym Google Drive Pobieranie plików kampanii Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i pliki udostępnione Nie Teams dysponujące rozproszonymi źródłami danych Niewłaściwe zarządzanie folderami osłabia wyniki Slack Rejestrowanie decyzji i przekazywanie zadań Wiadomości, wątki, kanały, pliki i obszary robocze Tak Wielofunkcyjne zespoły kampanii Nieformalne rozmowy mogą zawierać nieaktualne decyzje

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Czym są złącza Claude MCP?

Krótki przegląd funkcji MCP

Łącznik Claude MCP to serwer Model Context Protocol (MCP), z którym łączy się Claude, uzyskując w ten sposób dostęp w czasie rzeczywistym do zewnętrznego narzędzia, źródła danych lub usługi. Łączniki katalogowe są sprawdzane przez firmę Anthropic przed umieszczeniem na liście. Nie dotyczy to natomiast łączników niestandardowych, które dodaje się poprzez URL.

Firma Anthropic twierdzi, że łączniki pozwalają włączać do rozmów w Claude’u usługi takie jak Google Drive, Slack czy system CRM. Działają one wszędzie tam, gdzie działa Claude — w przeglądarce, na pulpicie, w Claude Code oraz za pośrednictwem API. Po połączeniu usługi Claude może pobierać z niej dane, a czasem nawet wykonywać w niej działania bez konieczności wklejania pliku CSV.

MCP to otwarty protokół, który firma Anthropic udostępniła na licencji open source pod koniec 2024 roku, aby zastąpić fragmentaryczne, jednorazowe integracje jednym standardem. Wcześniej podłączenie asystenta AI do HubSpot lub Google Ads wymagało za każdym razem tworzenia niestandardowego interfejsu API. MCP przekształca to wszystko w jedno połączenie wielokrotnego użytku, z którym może komunikować się każde narzędzie zgodne z MCP.

Łączniki Claude a serwery MCP a łączniki niestandardowe

Terminy te opisują powiązane elementy tego samego systemu, ale nie są one zamienne.

Serwer MCP to warstwa techniczna, która udostępnia dane, narzędzia i działania za pośrednictwem protokołu Model Context Protocol. Połączenie Claude to interfejs użytkownika, który umożliwia współpracy Claude z tym serwerem. Różnica między połączeniem katalogowym a niestandardowym polega głównie na sposobie ich weryfikacji, wykrywania i instalacji. Oba działają w tej samej infrastrukturze MCP.

Termin Czym to jest Kiedy marketer z nich korzysta Serwer MCP Usługa udostępniająca dane i działania aplikacji za pośrednictwem otwartego protokołu Model Context Protocol Zazwyczaj chodzi o technologię bazową. Masz z nią bezpośrednią styczność podczas dodawania zdalnego serwera lub tworzenia wewnętrznej integracji Koniektor katalogowy Zweryfikowana integracja MCP wymieniona na liście łączników Claude’a Standardowa procedura dla narzędzi takich jak HubSpot czy Canva: znajdź połączenie, połącz swoje konto i uwierzytelnij się Niestandardowe złącze Zdalny serwer MCP dodany ręcznie do Claude’a poprzez jego URL Przydatne, gdy narzędzie nie znajduje się w katalogu, firma korzysta z własnego serwera lub dostawca udostępnia oddzielny punkt końcowy dla Enterprise

Przed umieszczeniem w katalogu firma Anthropic weryfikuje łączniki pod kątem bezpieczeństwa, niezawodności i kompatybilności. Łączniki niestandardowe korzystają z tej samej infrastruktury środowiska uruchomieniowego i wywoływania narzędzi, ale nie zostały poddane tej weryfikacji katalogowej.

Ta recenzja jest przydatna, ale nie stanowi uniwersalnej gwarancji bezpieczeństwa. Każdy dostawca łącznika nadal ma własne warunki, politykę prywatności, uprawnienia i praktyki dotyczące przetwarzania danych. W przypadku łącznika niestandardowego decyzja o zaufaniu spoczywa w większym stopniu na Twoim zespole, ponieważ Claude może odczytywać lub modyfikować dane w ramach przyznanego przez Ciebie dostępu.

11 najlepszych łączników Claude MCP dla marketingu

Wybór odpowiedniego łącznika zależy od tego, gdzie przechowywane są dane marketingowe oraz jakie zadania ma wykonać Claude. Niektóre z nich są przeznaczone głównie do analizy, podczas gdy inne mogą tworzyć rekordy, aktualizować kampanie lub bezpośrednio generować materiały marketingowe.

Poniższe informacje dotyczą samego łącznika: co Claude może odczytać, co może zmienić, gdzie wpisuje się w cykl pracy marketingowej oraz które limity nadal wymagają weryfikacji przez człowieka.

za pośrednictwem HubSpot

Koniektor HubSpot pobiera do Claude'a aktualne dane z systemu CRM, w tym kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia i produkty, a także kampanie, segmenty i historię interakcji. Oznacza to, że Twój zespół może zadawać pytania dotyczące zmian w cyklu życia klientów, przychodów z kampanii, jakości leadów lub aktywności e-mailowej bez konieczności eksportowania jakichkolwiek danych, a Claude odpowiada, przedstawiając podsumowania, tabele, wykresy lub diagramy.

Obsługuje również wybrane operacje zapisu. Claude może tworzyć lub aktualizować rekordy oraz rejestrować rozmowy, spotkania, notatki, zadania i e-maile. Oznacza to, że może oznaczyć kontakty z kampanii, dla których nie ma kolejnego kroku, a następnie uruchomić zadania następcze lub zaktualizować kilka właściwości.

Aby skorzystać z gotowego łącznika Claude, podłącz HubSpot za pośrednictwem katalogu łączników Claude i zakończ przepływ Uwierzytelniania OA. Łącznik działa zgodnie z istniejącymi uprawnieniami każdego użytkownika w HubSpot. HubSpot zaleca ustawienie narzędzi zapisu na Wymaga zatwierdzenia, abyś mógł sprawdzić każdą zmianę, zanim trafi ona do systemu CRM.

HubSpot udostępnia również oddzielny zdalny serwer MCP dla zespołów tworzących niestandardowe połączenia: https://mcp.hubspot.com

Wypróbuj tę podpowiedź:

Śledź kontakty pozyskane dzięki naszym płatnym kampaniom w drugim kwartale na każdym etapie cyklu życia. Pokaż średni czas spędzony na każdym etapie, zidentyfikuj segmenty generujące najbardziej kwalifikowaną listę potencjalnych klientów oraz utwórz zadania follow-up dla osób, które niedawno otworzyły wiadomość e-mail, ale nie podjęły dalszych działań.

Plan: Wymagany jest płatny plan Claude (Pro, Max, Teams lub Enterprise). Dostępne dla klientów HubSpot na wszystkich poziomach taryfowych HubSpot.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. przychodów i cyklu życia klientów, które potrzebują informacji z systemu CRM bez konieczności eksportowania danych, a także łatwego zarządzania rekordami po zatwierdzeniu. Ograniczenia: Dostęp do zapisu jest nadal w fazie publicznej wersji beta, limit zbiorczego tworzenia i aktualizowania wynosi 10 rekordów, a włączenie opcji „Dane wrażliwe” powoduje, że Claude nie ma wglądu w historię interakcji.

2. Supermetrics: Zapytanie o dane dotyczące kampanii wielokanałowych z jednego miejsca

za pośrednictwem Supermetrics

Supermetrics to platforma danych marketingowych. Jej łącznik połączony jest z Claude i zapewnia dostęp do danych reklamowych, analitycznych, CRM, e-commerce i sprzedażowych w czasie rzeczywistym z ponad 200 źródeł. Lista ta obejmuje między innymi Google Ads, Meta, GA4, Shopify, HubSpot i Search Console. Najważniejsze jest to, że Claude widzi tylko jedno połączenie z Supermetrics, a nie osobny łącznik dla każdego narzędzia.

To świetne rozwiązanie w przypadku raportów, które zazwyczaj wymagają wielu eksportów danych. Możesz poprosić Claude’a o porównanie wydatków, przychodów, CPA, ROAS oraz wyników kampanii w różnych kanałach. Ponadto może on dogłębnie przeanalizować nietypowe zmiany i przekształcić swoje ustalenia w streszczenie dla kierownictwa lub pulpit nawigacyjny, który można udostępnić. Supermetrics informuje również, że Claude może tworzyć, wstrzymywać, uruchamiać lub aktualizować kampanie reklamowe w zakresie wsparcia , a każda zmiana trafia do kolejki w celu Twojej weryfikacji.

Niestandardowe ustawienia MCP: Odwiedź stronę mcp.supermetrics.com, aby skonfigurować samodzielny serwer Supermetrics MCP.

Wypróbuj tę podpowiedź:

Porównaj wyniki kampanii Google Ads, Meta Ads i LinkedIn Ads z ostatniego tygodnia. Wyświetl wydatki, przychody, ROAS, CPA oraz pięć najskuteczniejszych i najsłabszych kampanii. Zaznacz nietypowe zmiany, wyjaśnij prawdopodobne przyczyny na podstawie dostępnych danych i zaproponuj przesunięcia budżetowe do weryfikacji przez pracownika.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude. Złącze katalogowe nie wymaga subskrypcji Supermetrics; wymaga jej natomiast samodzielny serwer MCP.

Najlepsze rozwiązanie dla: specjalistów ds. marketingu efektywnościowego, którzy prowadzą raportowanie na większej liczbie kanałów, niż jest w stanie wyświetlić jakakolwiek pojedyncza platforma. Ograniczenia: Artykuły na Campaign obejmują wyłącznie Google Ads, Meta, Microsoft Advertising i TikTok, a nie wszystkie z ponad 200 źródeł.

Koniektor Klaviyo zapewnia Claude'owi bezpośredni dostęp do raportów kampanii, przepływów, profili, segmentów i zdarzeń. Dzięki temu zespoły zajmujące się cyklem życia klienta mogą zrezygnować z ogólnych podpowiedzi tekstowych i zadawać pytania oparte na rzeczywistych działaniach klientów. Claude może porównać przychody z kampanii, przeanalizować przepływ porzuconych koszyków, znaleźć zaangażowanych klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupu, lub sprawdzić, jak zbudowany jest dany segment. Obsługuje również operacje odczytu i zapisu. Claude może tworzyć kampanie, przypisywać szablony oraz tworzyć lub tłumaczyć wiadomości e-mail. Ponadto aktualizuje profile, zmienia przynależność do listy oraz zarządza rejestracjami. Potrafi nawet pobierać elementy z katalogu i dodawać zdjęcia produktów z URL podczas przygotowywania kampanii opartej na produktach. W przypadku pojedynczego konta Klaviyo należy nawiązać połączenie za pośrednictwem katalogu łączników Claude i zakończyć przepływ Uwierzytelniania OA. Agencje lub zespoły zarządzające wieloma kontami mogą dodać Klaviyo jako łącznik niestandardowy, korzystając z oficjalnego zdalnego adresu URL MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp Wypróbuj tę podpowiedź: Porównaj wyniki naszego przepływu porzuconych koszyków z ostatnich dwóch miesięcy. Znajdź krok, na którym odnotowano największy spadek, zidentyfikuj klientów, którzy niedawno wykazali zainteresowanie, ale nie dokonali zakupu, i stwórz szkic kampanii mającej na celu ponowne zaangażowanie tej grupy, wykorzystując nasze najskuteczniejsze ostatnio wzorce tematów wiadomości.

3. Klaviyo: Wykorzystaj aktualne dane klientów do tworzenia kampanii opartych na cyklu życia klienta

za pośrednictwem Klaviyo

Koniektor Klaviyo zapewnia Claude'owi bezpośredni dostęp do raportów kampanii, przepływów, profili, segmentów i zdarzeń. Dzięki temu zespoły zajmujące się cyklem życia klienta mogą zrezygnować z ogólnych podpowiedzi tekstowych i zadawać pytania oparte na rzeczywistych działaniach klientów. Claude może porównać przychody z kampanii, przeanalizować przepływ porzuconych koszyków, znaleźć zaangażowanych klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupu, lub sprawdzić, jak zbudowany jest dany segment.

Obsługuje również operacje odczytu i zapisu. Claude może tworzyć kampanie, przypisywać szablony oraz tworzyć lub tłumaczyć wiadomości e-mail. Ponadto aktualizuje profile, zmienia przynależność do listy oraz zarządza rejestracjami. Potrafi nawet pobierać elementy z katalogu i dodawać zdjęcia produktów z URL podczas przygotowywania kampanii opartej na produktach.

W przypadku pojedynczego konta Klaviyo należy nawiązać połączenie za pośrednictwem katalogu łączników Claude i zakończyć przepływ Uwierzytelniania OA. Agencje lub zespoły zarządzające kilkoma kontami mogą dodać Klaviyo jako łącznik niestandardowy, korzystając z oficjalnego zdalnego adresu URL MCP: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Wypróbuj tę podpowiedź:

Porównaj wyniki naszego przepływu związanych z porzuconymi koszykami z ostatnich dwóch miesięcy. Znajdź krok, na którym odnotowano największy spadek, zidentyfikuj klientów, którzy niedawno wykazali zainteresowanie, ale nie dokonali zakupu, i stwórz szkic kampanii mającej na celu ponowne zaangażowanie tej grupy, wykorzystując nasze najskuteczniejsze ostatnio wzorce tematów wiadomości.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w wersji Free.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów zajmujących się e-commerce i utrzymaniem klientów, których kolejne e-maile powinny być dostosowane do rzeczywistych działań klientów. Gdzie pojawiają się ograniczenia: Claude przygotowuje projekt kampanii; wysłanie pozostaje w gestii człowieka. Agencje zarządzające wieloma kontami potrzebują niestandardowego łącznika, a nie rozwiązania instalowanego jednym kliknięciem.

4. Amplitude: Zadawaj pytania dotyczące zachowań użytkowników bez konieczności przebudowywania pulpitu nawigacyjnego

za pośrednictwem Claude

Amplitude to platforma do analizy produktów, a jej łącznik przenosi dane behawioralne do Claude. Zespoły marketingowe i ds. rozwoju mogą przeglądać wykresy, pulpity nawigacyjne, kohorty, eksperymenty i flagi funkcji bezpośrednio w czacie. Pytanie, które wcześniej wymagało złożenia zgłoszenia do zespołu ds. danych lub samodzielnego opanowania narzędzia do tworzenia zapytań w Amplitude, staje się zdaniem, które wpisujesz i na które odpowiadasz w jednym tchu.

Claude potrafi porównać aktywację według źródła kampanii, zidentyfikować miejsca, w których użytkownicy opuszczają lejek, znaleźć zachowania związane z utrzymaniem klientów oraz wskazać segmenty o podwyższonym ryzyku utraty klientów.

Amplitude udostępnia również zdalny punkt końcowy MCP do ustawień niestandardowych: https://mcp.amplitude.com/mcp. Użytkownicy kont hostowanych w UE powinni korzystać z adresu: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude obsługuje uwierzytelnianie za pomocą Uwierzytelniania OA, więc nie musisz tworzyć ani przechowywać klucza API.

Wypróbuj tę podpowiedź:

Porównaj użytkowników pozyskanych poprzez płatne wyniki wyszukiwania, płatne reklamy w mediach społecznościowych oraz wyniki organiczne w ciągu ostatnich ośmiu tygodni. Przedstaw wskaźniki aktywacji, zakończenie naszego głównego lejka oraz retencję czterotygodniową w podziale na kanały. Utwórz kohortę dla najsilniejszego segmentu i przygotuj wykres przedstawiający zachowania, które odróżniają go od użytkowników o niskiej retencji.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w wersji Free.

Najlepsze rozwiązanie dla: specjalistów ds. rozwoju i marketingu produktów, którzy potrzebują informacji dotyczących lejka sprzedażowego i utrzymania klientów bez konieczności składania wniosku o udostępnienie danych. Gdzie pojawia się problem: Jakość odpowiedzi zależy od jakości taksonomii wydarzeń. Niespójne śledzenie prowadzi do błędnych, choć wydających się wiarygodnych wniosków.

5. Ahrefs: Przeprowadzaj analizy SEO bezpośrednio w Claude

Ahrefs to zestaw narzędzi SEO, a jego łącznik zapewnia Claude'owi dostęp do badań słów kluczowych, analizy konkurencji, sprawdzania linków zwrotnych, śledzenia pozycji w wynikach wyszukiwania oraz widoczności w wyszukiwarce opartej na AI. Zamiast pobierać po jednym raporcie na raz, możesz zadać szersze pytanie i pozwolić Claude'owi połączyć kilka sprawdzeń z Ahrefs w jednej rozmowie. Następnie może on przekształcić to wszystko w podsumowanie badań lub plan zawartości.

Ahrefs prowadzi zdalny serwer MCP, który można dodać do Claude’a jako niestandardowe złącze i uwierzytelnić za pomocą Uwierzytelniania OA (lub kluczem o zakresie MCP, który nie jest tym samym, co klucz API v3 Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Wypróbuj tę podpowiedź:

Porównaj naszą domenę z trzema konkurentami. Znajdź słowa kluczowe o wysokim poziomie intencji, w których oni zajmują wysokie pozycje, a my nie, zidentyfikuj strony generujące najsilniejsze linki zwrotne oraz pokaż, które marki cieszą się największą widocznością w wyszukiwaniu opartym na AI. Przekształć wyniki analizy w priorytetowy brief zawartości.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude jako niestandardowe złącze. Wymaga płatnego planu Ahrefs, Lite lub wyższego.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów zajmujących się SEO i tworzeniem zawartości, które opierają brief na rzeczywistych danych dotyczących pozycji w wynikach wyszukiwania, linków zwrotnych oraz widoczności w systemach opartych na AI. Ograniczenia: Dostęp tylko do odczytu, więc nic nie jest publikowane. Hostowana platforma MCP jest również przeznaczona dla klientów AI w stanie wsparcia, a nie jako uniwersalny interfejs API do skryptów niestandardowych.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów zajmujących się SEO i tworzeniem zawartości, które opierają brief na rzeczywistych danych dotyczących pozycji w wynikach wyszukiwania, linków zwrotnych oraz widoczności w systemach opartych na AI. Ograniczenia: Dostęp tylko do odczytu, więc nic nie jest publikowane. Hostowana platforma MCP jest również przeznaczona dla klientów AI w stanie wsparcia, a nie jako uniwersalny interfejs API do skryptów niestandardowych.

6. Similarweb: Porównaj ruch na stronach konkurencji i popyt wśród odbiorców

Similarweb to platforma analityki cyfrowej. Jej łącznik z Claude'em pobiera do Claude'a dane dotyczące stron internetowych, aplikacji, odbiorców, słów kluczowych i rynku. Skorzystaj z niego, gdy chcesz dowiedzieć się, skąd konkurenci czerpią ruch, które kanały napędzają ich rozwój oraz jak dana marka wypada na tle innych w swojej kategorii.

To sprawia, że jego rola różni się od roli Ahrefs. Ahrefs skupia się na rankingach wyszukiwania i linkach zwrotnych. Similarweb natomiast patrzy z szerszej perspektywy: źródła ruchu, struktura odbiorców, wydajność aplikacji i wskaźniki branżowe. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy wzrost konkurenta wynika z wyszukiwania, płatnych mediów, odesłań, mediów społecznościowych czy ruchu bezpośredniego, zanim zdecydujesz, gdzie warto zagłębić się bardziej.

Similarweb udostępnia również hostowany serwer MCP do ustawień niestandardowych: https://mcp.similarweb.com

Wypróbuj tę podpowiedź:

Porównaj naszą witrynę z czterema konkurentami w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Podziel ruch według kanałów i regionów geograficznych, pokaż wiodące słowa kluczowe w wynikach organicznych dla każdej witryny oraz zidentyfikuj segmenty odbiorców lub rynku, w których konkurenci rozwijają się szybciej niż my.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w planie Free, ale wymagana jest subskrypcja Similarweb z dostępem do API (plany „Tylko API”, „Business” lub „Enterprise Plan”).

Najlepsze zastosowanie: Analiza strategiczna i badanie konkurencji, gdzie pytanie dotyczy całej kategorii, a nie konkretnie Twojej witryny. Ograniczenia: Liczby są szacunkami opartymi na modelach, a nie danymi analitycznymi konkurencji. Mają charakter orientacyjny i nie nadają się do wykorzystania w prezentacjach dla zarządu.

7. Canva: Twórz materiały kampanii bez opuszczania platformy Claude

za pośrednictwem Claude

Canva to platforma do projektowania. Dzięki jej łącznikowi Claude może wyszukiwać, tworzyć, automatycznie wypełniać i eksportować projekty bezpośrednio z Twojego konta Canva. Dla marketerów oznacza to prawdziwą pracę produkcyjną. Możesz przekształcić brief w prezentację, przygotować grafiki na media społecznościowe, wypełnić szablon z logo firmy nowym tekstem lub odnaleźć projekt zagubiony w obszarze roboczym.

Największą zaletą nie jest samo generowanie obrazów. Claude może współpracować z istniejącą zawartością i szablonami w Canva. Dzięki temu znacznie lepiej sprawdza się w powtarzalnej produkcji kampanii. Możesz poprosić go o znalezienie prezentacji z ostatniego kwartału, podsumowanie przekazów, stworzenie nowej wersji dla innej grupy odbiorców oraz wyeksportowanie wyniku do przeglądu.

Canva prowadzi oficjalny zdalny serwer MCP: https://mcp.canva.com/mcp

Wypróbuj tę podpowiedź:

Znajdź naszą najnowszą prezentację dotyczącą wprowadzenia produktu na rynek, podsumuj jej główne przesłanie i stwórz pięcioslajdową wersję dla partnerów, wykorzystując tę samą identyfikację wizualną. Zachowaj tezy z oryginalnej prezentacji, skróć tekst i wyeksportuj kopię do weryfikacji.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude. Wyszukiwanie, tworzenie i eksportowanie projektów jest możliwe w każdym planie Canva; szablony z brandingiem wymagają planu Pro, Teams lub Enterprise; funkcja autouzupełniania jest dostępna wyłącznie w planie Enterprise.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. zawartości i kreatywnych, tworzących powtarzalne kampanie na podstawie istniejących szablonów. Ograniczenia: Sprawdź, do których obszarów roboczych, folderów, szablonów i zasobów marki w Canva ma dostęp konto połączone. Ponadto Claude nie jest w stanie ocenić, czy projekt jest zgodny z systemem identyfikacji wizualnej marki, przepisami prawnymi lub wytycznymi kampanii, o ile standardy te nie są zawarte w materiałach źródłowych.

8. Figma: Przenoszenie projektów kampanii między etapami kontekstu, oceny i produkcji

Figma to platforma do projektowania i tworzenia prototypów. Łącznik zapewnia Claude'owi ustrukturyzowany dostęp do plików Figma — od komponentów i zmiennych po układy i zawartość FigJam. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy praca nad kampanią odbywa się na pograniczu projektowania i programowania. Przykładami mogą być strony docelowe, prezentacje produktów, materiały promocyjne oraz doświadczenia internetowe.

Konnektor działa w obie strony. Claude potrafi odczytywać kontekst projektu, generować kod na podstawie wybranych klatek, tworzyć diagramy w FigJam oraz zapisywać edytowalną zawartość z powrotem na obszarze roboczym. Dzięki temu zespół może przejść z interfejsu na żywo do edytowalnych warstw w Figma, przejrzeć projekt, a następnie wprowadzić zatwierdzone zmiany do kompilacji.

Preferowanym zdalnym punktem końcowym MCP serwisu Figma jest: https://mcp. figma. com/mcp; serwis oferuje również lokalny punkt końcowy na komputerze stacjonarnym: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Wypróbuj tę podpowiedź:

Przejrzyj wybrane szablony stron docelowych pod kątem zgodności z komunikatami zawartymi w naszej broszurze wprowadzającej. Zaznacz treści niezgodne z zatwierdzoną pozycją, sporządź listę brakujących elementów lub zasobów oraz utwórz diagram w FigJam przedstawiający proponowany przepływ poprawek.

Plan: Serwer zdalny działa na wszystkich licencjach i planach Figma; serwer lokalny wymaga licencji Dev lub Full w ramach płatnego planu.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów projektowych, internetowych i wdrożeniowych, które przenoszą prace związane z kampaniami między etapem oceny a realizacją. Ograniczenia: Połączenia można nawiązać wyłącznie z klientami z katalogu MCP platformy Figma, więc przed rozpoczęciem planowania sprawdź, czy Twój klient się w nim znajduje.

9. Notion: przekształcaj wiedzę o kampaniach w dokumenty robocze

za pośrednictwem Claude

Złącze Notion zapewnia Claude'owi dostęp do odczytu i zapisu w tych częściach Twojego obszaru roboczego, do których ma dostęp połączone konto. Claude może przeszukiwać strony, pobierać kontekst kampanii, tworzyć nowe strony, edytować zawartość oraz aktualizować wpisy w bazie danych. Dla specjalistów ds. marketingu jest to przydatne, gdy briefy, pozycjonowanie, wytyczne redakcyjne, badania i narzędzia do śledzenia kampanii są już dostępne w Notion.

Dzięki temu Claude może gromadzić decyzje rozproszone po stronach startowych lub przekształcić gotową analizę w przejrzysty brief. W przeciwieństwie do łącznika tylko do odczytu, zapisuje on wynik bezpośrednio w Notion, zamiast pozostawiać go na czacie.

Zdalny serwer MCP: https://mcp.notion.com/mcp

Wypróbuj tę podpowiedź:

Zapoznaj się z zatwierdzonym pozycjonowaniem, wynikami badań odbiorców oraz notatkami dotyczącymi uruchomienia naszej kampanii korporacyjnej. Opracuj brief kampanii zawierający główny przekaz, argumenty przemawiające za kampanią, plan kanałów komunikacji, pytania otwarte oraz wyznaczonych właścicieli, a następnie zapisz go w bazie danych kampanii.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w wersji Free.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. zawartości i kampanii, których briefy i narzędzia do monitorowania są już tam dostępne. Ograniczenia: Zakres działania Claude’a zależy od uprawnień przyznanych w Notion, a dostęp do zapisu oznacza, że może on zmieniać aktywne strony i rekordy w bazie danych. Sprawdź, które obszary robocze i strony są objęte tym zakresem, oraz przejrzyj wynikające z tego zmiany, zanim Claude zaktualizuje brief będący źródłem prawdy lub narzędzie do śledzenia kampanii.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. zawartości i kampanii, których briefy i narzędzia do monitorowania są już tam dostępne. Ograniczenia: Zakres działania Claude’a zależy od uprawnień przyznanych w Notion, a dostęp do zapisu oznacza, że może on zmieniać aktywne strony i rekordy w bazie danych. Sprawdź, które obszary robocze i strony są objęte tym zakresem, oraz przejrzyj wynikające z tego zmiany, zanim Claude zaktualizuje brief będący źródłem prawdy lub narzędzie do śledzenia kampanii.

10. Dysk Google: przeszukuj pliki źródłowe związane z kampanią

za pośrednictwem Claude

Wiele materiałów związanych z kampaniami gromadzi się w Google Drive. Dzięki temu łącznikowi Claude może przeszukiwać Drive i pracować z dokumentami, arkuszami i prezentacjami. Potrafi odczytywać dokumenty, pobierać dane z arkuszy w formacie CSV oraz wyodrębniać tekst z prezentacji. Jest to pomocne, gdy potrzebne informacje są rozproszone po plikach badawczych, arkuszach wyników, prezentacjach i zatwierdzonych tekstach reklamowych.

Możesz poprosić Claude’a, aby znalazł najnowszą prezentację komunikatów, porównał ją z ostateczną wersją tekstu strony docelowej i pobrał wyniki z arkusza kalkulacyjnego — a wszystko to bez otwierania poszczególnych plików.

Wypróbuj tę podpowiedź:

Znajdź najnowszy zatwierdzony brief kampanii, prezentację pozycjonowania oraz arkusz kalkulacyjny wyników dotyczący premiery w III kwartale. Porównaj ostateczną treść komunikatów z zatwierdzonymi hasłami reklamowymi, a następnie podsumuj wyniki w podziale na kanały i podaj plik źródłowy dla każdego wyniku.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w wersji Free.

Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów, których materiały źródłowe są rozproszone po dokumentach, arkuszach i prezentacjach. Gdzie pojawiają się ograniczenia: Google Drive jest połączone za pośrednictwem wbudowanego w Claude’a przepływu danych Google Workspace oraz protokołu Uwierzytelnianie OA i oferuje dostęp wyłącznie do odczytu. Nieuporządkowane foldery i niejasne nazwy plików na Twoim Google Drive osłabiają każdą odpowiedź, a Claude nie jest w stanie tego dla Ciebie naprawić.

11. Slack: Jak przekształcić rozmowy dotyczące kampanii w decyzje i przekazywanie zadań

za pośrednictwem Claude

Złącze Slack pozwala Claude’owi przeszukiwać wiadomości, kanały, wątki, pliki, użytkowników i obszary robocze, a następnie tworzyć lub wysyłać wiadomości. Jest to więc przydatne w przypadku zadań związanych z kampaniami, które rzadko są objęte formalnym briefem. Chodzi tu o spóźnione informacje zwrotne, rozmowy dotyczące uruchomienia kampanii, zablokowane zatwierdzenia oraz zmiany uzgodnione w wątku.

Claude potrafi podsumować długi proces wprowadzania produktu na rynek, oddzielić decyzje od sugestii oraz przygotować przejrzystą aktualizację statusu dla interesariuszy. Potrafi również utworzyć dokument w Slacku, aby sfinalizować ostateczny plan. Dzięki temu ważne informacje kontekstowe nie znikają w historii wiadomości.

Wypróbuj tę podpowiedź:

Przejrzyj kanał #q3-launch z ostatnich siedmiu dni. Wyróżnij ostateczne decyzje, nierozstrzygnięte kwestie, przeszkody i przypisane działania. Przygotuj wstępną wersję aktualizacji dla interesariuszy do przeglądu, a następnie utwórz kanvas z zatwierdzonym statusem uruchomienia.

Plan: Dostępne we wszystkich planach Claude, w tym w wersji Free.

Najlepsze rozwiązanie dla: wielofunkcyjnych zespołów kampanii, w których decyzje podejmowane są w ramach wątków. Gdzie pojawia się problem: W czacie poprzednie decyzje znajdują się tuż obok aktualnych, a Claude nie jest w stanie niezawodnie rozróżnić, które są które. Jako czynnik rozstrzygający należy podać nazwę briefu.

Koniektory to żywy system, a nie katalog Każda lista „najlepszych łączników” traktuje je jak przedmioty do zebrania. To błędne podejście. Łącznik to stałe powiązanie między Claude a systemem rejestrującym, a stałe powiązania wymagają pielęgnowania. Uprawnienia wygasają. Dostawcy wprowadzają nowe obiekty i wycofują stare. Dostęp przyznany w styczniu jest nadal aktywny w lipcu, po cichu wskazując na dane, których już nie wyszukujesz w ramach zapytań. Za tym kryje się konkretny mechanizm, który generuje koszty przy każdej rozmowie. Łączniki ładują się na poziomie konta, a nie poszczególnych projektów, więc każdy z nich, który pozostawisz włączony, wplata definicje swoich narzędzi do każdej nowej rozmowy, którą rozpoczynasz. Pojedynczy, rozbudowany łącznik może obsługiwać dziesiątki narzędzi. Włącz dwanaście, a znaczna część okna kontekstowego zniknie, zanim zdążysz wpisać choćby jedno słowo. Wyjątkiem jest Claude Code, ponieważ umożliwia on ograniczenie zakresu serwerów do poszczególnych projektów. Claude oferuje ustawienie „ładuj narzędzia w razie potrzeby”, które ma to opóźnić, choć użytkownicy zgłaszali, że nie zawsze działa, a pełne definicje nadal ładują się z góry. Traktuj to jako pomoc, a nie gwarancję. Rozwiązaniem jest więc raczej nawyki niż ustawienia. Przed rozpoczęciem sesji pracy włącz tylko te funkcje, które są niezbędne do wykonania zadania, a resztę wyłącz. Raz na kwartał otwórz listę łączników i sprawdź, z których faktycznie korzystałeś, a następnie odłącz pozostałe w narzędziu źródłowym, a nie tylko w Claude. Cofnięcie dostępu do Uwierzytelniania OA tam, gdzie go przyznałeś, to jedyny sposób na prawidłowe zamknięcie dostępu.

Jak ustawić złącze Claude

Ustawienie łącznika katalogowego zajmuje kilka minut i nie wymaga pisania kodu. Procedura jest niemal identyczna dla każdego dodawanego narzędzia marketingowego.

W Claude przejdź do sekcji Dostosuj > Łączniki i przejrzyj katalog łączników niestandardowych Znajdź potrzebny łącznik i kliknij Połącz Zakończ przepływ Uwierzytelniania OA w otwartej zakładce przeglądarki. Zaloguj się do samego narzędzia i nadaj Claude uprawnienia w ramach zatwierdzonych przez Ciebie zakresów W aplikacji Claude łącznik pojawia się w oknie czatu, a użytkownik włącza go jako źródło danych dla danej rozmowy

W przypadku narzędzia, którego nie ma w katalogu, należy zamiast tego dodać łącznik niestandardowy. Przejdź do sekcji Dostosuj > Łączniki, kliknij przycisk +, wybierz opcję Dodaj łącznik niestandardowy, a następnie wprowadź nazwę i URL zdalnego serwera MCP. Jeśli serwer tego wymaga, dodaj poświadczenia Uwierzytelniania OA w ustawieniach zaawansowanych.

Jeden szczegół ustawień pozwala zaoszczędzić wiele godzin zmagań. Firma Anthropic zwraca uwagę, że niestandardowe łączniki łączą się z serwerem MCP z chmury Anthropic, a nie z lokalnego komputera. Dlatego serwer znajdujący się za firmową zaporą sieciową nie będzie działał, chyba że dodasz zakresy adresów IP firmy Anthropic do listy dozwolonych. Dotyczy to nawet aplikacji Claude Pulpit, która w pozostałych przypadkach działa na Twoim komputerze.

Jeszcze jedna notatka: w każdym planie można dodać niestandardowe złącze, ale użytkownicy korzystający z wersji darmowej mogą dodać tylko jedno. Złącza z katalogu są ogólnodostępne we wszystkich planach.

MCP czy platforma automatyzacji: czego potrzebujesz?

Koniektory Claude’a mogą przypominać inne rozwiązania, takie jak Zapier, Make czy natywne integracje aplikacji. Chociaż ich funkcje częściowo się pokrywają, rozwiązują one różne problemy.

Platforma automatyzacji działa najlepiej, gdy ścieżka jest ustalona. Po wystąpieniu wyzwalacza następuje z góry zdefiniowane działanie, a ta sama sekwencja jest uruchamiana za każdym razem. Na przykład, gdy ktoś wyśle formularz zgłoszeniowy dotyczący kampanii, może to spowodować utworzenie zadania, przypisanie kierownika ds. operacji marketingowych oraz wysłanie powiadomienia w Slacku.

MCP działa najlepiej, gdy ścieżka działania zależy od tego, co wykryje Claude. Możesz poprosić go o zbadanie przyczyn spadku konwersji z reklam płatnych, porównanie danych reklamowych z wynikami w systemie CRM, sprawdzenie, czy zmienił się komunikat na stronie docelowej, oraz o zaproponowanie kolejnego działania. Claude sam decyduje, które połączone źródła danych sprawdzić i jak je zinterpretować w ramach ustalonych przez Ciebie reguł.

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Jak włączyć konektory do cyklu pracy kampanii

Poznałeś już łączniki. Prawdziwe korzyści pojawiają się dopiero wtedy, gdy połączysz je w jedną sekwencję. Pojedynczy łącznik odpowiada na jedno pytanie. Cykl pracy idzie o krok dalej i wskazuje Claude’owi kolejność działania, które źródło ma pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między dwoma źródłami oraz w którym momencie musi wstrzymać działanie w celu uzyskania Twojej zgody. Łączniki nigdy nie komunikują się ze sobą samodzielnie. Claude uruchamia sekwencję, a Twoje instrukcje stanowią zasady działania, których się przestrzega.

1. Zacznij od briefu kampanii

Wszystko, co znajduje się dalej w procesie, dziedziczy to, co tutaj ustalisz, więc zacznij od wyznaczenia jednej autorytatywnej strony jako źródła prawdy. Gdy Claude potraktuje tę stronę w Notion jako punkt odniesienia, każdy kolejny krok będzie opierał się na tym samym pozycjonowaniu, tej samej grupie docelowej i zatwierdzonych treściach.

„Wykorzystaj zatwierdzony brief kampanii na III kwartał w Notion jako wiarygodne źródło informacji dotyczących pozycjonowania, grupy docelowej, szczegółów oferty oraz zatwierdzonych komunikatów. Zaznacz wszelkie późniejsze źródła, które są z nim sprzeczne.”

2. Sprawdź, czy kreacja jest zgodna z briefem

Teraz Claude ocenia projekt pod kątem tego briefu, a ustalone przez Ciebie wytyczne stanowią podstawę tego etapu. Poproś go, aby sygnalizował niezgodności w treści i nie wprowadzał zmian w pliku, dopóki go nie zatwierdzisz. Wykrywanie odchyleń to właściwe wykorzystanie dostępu do łączników, podczas gdy ocena wizerunku marki nadal należy do człowieka.

„Sprawdź projekt strony docelowej pod kątem zgodności z briefem z Notion. Zaznacz twierdzenia, nagłówki, wezwania do działania lub sformułowania skierowane do odbiorców, które są sprzeczne z zatwierdzoną pozycją. Nie edytuj pliku, dopóki nie zatwierdzę proponowanych zmian.”

3. Porównaj wyniki platform z wynikami systemu CRM

Po uruchomieniu kampanii Claude odczytuje wyniki reklamowe z Supermetrics oraz wyniki CRM z HubSpot w jednym cyklu. Wyzwaniem przy koordynacji jest rozdzielenie tych dwóch obszarów. Ponieważ konwersja na platformie reklamowej rzadko oznacza kwalifikowanego potencjalnego klienta, należy poinstruować Claude’a, aby raportował je jako odrębne wskaźniki, dzięki czemu dane pozostaną rzetelne.

„Pobierz dane dotyczące wydatków, CPA i ROAS z Supermetrics. Następnie wykorzystaj HubSpot, aby pokazać liczbę utworzonych kontaktów, postępy w cyklu życia klienta, kwalifikowaną listę potencjalnych klientów oraz przychody z zamkniętych transakcji powiązane z tymi kampaniami. Traktuj konwersje z platform reklamowych i wyniki CRM jako odrębne wskaźniki.”

4. Przekształć wyniki w przekazanie zadań zespołowi

Na koniec Claude sporządza raport i przygotowuje go do opublikowania w Slacku. Należy tu wprowadzić jasną procedurę zatwierdzania: niech Claude napisze aktualizację i pokaże ją Tobie, a następnie wstrzymaj publikację do momentu, aż ją zatwierdzisz.

„Przygotuj wpis na Slacku zawierający streszczenie, trzy istotne zmiany, nierozwiązane luki w danych oraz nazwiska właścicieli działań. Pokaż mi go przed opublikowaniem w kanale #marketing-performance.”

Dzięki temu zespół zyskuje pełny obraz sytuacji:

Podsumowanie → przegląd kreatywny → analiza wyników → zatwierdzony raport

Żaden z tych kroków nie wymaga eksportu do pliku CSV. Sam dostęp nie wystarcza jeszcze do stworzenia cyklu pracy. To właśnie kolejność, kryteria rozstrzygania, definicje wskaźników i punkty zatwierdzania sprawiają, że cztery łączniki tworzą jedną powtarzalną pętlę. Łączniki zapewniają dostęp, Claude zajmuje się koordynacją, a Twoje instrukcje ustalają zasady.

Podpowiedź łącząca wszystkie elementy w jedną całość: Wykorzystaj zatwierdzony brief kampanii na III kwartał w Notion jako wiarygodne źródło informacji dotyczących grupy docelowej, pozycji, szczegółów oferty oraz zatwierdzonych haseł reklamowych. Przejrzyj aktualny projekt strony docelowej w Figma pod kątem zgodności z briefem. Przygotuj listę wszelkich niezgodności w treści lub komunikatach, ale nie edytuj projektu. Następnie skorzystaj z Supermetrics, aby pobrać dane dotyczące wydatków, CPA, ROAS oraz wyników na poziomie kampanii w Google Ads, Meta Ads i LinkedIn Ads z ostatnich siedmiu dni. Wykorzystaj HubSpot do przedstawienia liczby utworzonych kontaktów, zmian w cyklu życia klientów, kwalifikowanego lejka sprzedażowego oraz zamkniętych transakcji powiązanych z tymi kampaniami. Rozdzielaj konwersje platformowe od wyników CRM i oznaczaj nazwy kampanii lub rekordy, których nie możesz dopasować. Przygotuj zwięzły raport tygodniowy zawierający streszczenie, porównanie kanałów, trzy największe zmiany oraz nie więcej niż pięć zalecanych działań. Następnie przygotuj wpis na Slacku do kanału #marketing-performance, ale przed wysłaniem poczekaj na moją zgodę.

Aboli Gangreddiwar, lider w dziedzinie marketingu cyklu życia, który napisał szczegółowy artykuł na temat MCP dla marketerów, trafnie to ujął:

Myślę o tym trochę jak o USB-C dla Twojego stosu marketingowego. Jeśli używasz Databricks jako platformy CDP, a HubSpot jako dostawcy usług e-mailowych (ESP), MCP może potencjalnie umożliwić im płynniejszą komunikację. Nie musiałbyś zgłaszać każdego nowego pola danych do działu BI. ”

Myślę o tym trochę jak o USB-C dla Twojego stosu marketingowego. Jeśli używasz Databricks jako platformy CDP, a HubSpot jako dostawcy usług e-mailowych (ESP), MCP może potencjalnie umożliwić im płynniejszą komunikację. Nie musiałbyś zgłaszać każdego nowego pola danych do działu BI. ”

To właśnie przejście od AI, która analizuje Twoje działania marketingowe, do AI, która je realizuje. Jeśli przed wdrożeniem chcesz uzyskać szerszy przegląd tego, gdzie AI może znaleźć zastosowanie w działaniach marketingowych, obejrzyj ten film:

Czy złącza Claude są bezpieczne dla danych marketingowych?

To możliwe. Bezpieczeństwo zależy od trzech czynników: wybranego łącznika, przyznanych uprawnień oraz działań, na które Claude ma pozwolenie. Większość łączników katalogowych korzysta z Uwierzytelniania OA, więc logujesz się za pośrednictwem platformy źródłowej zamiast udostępniać hasło. Niestandardowe serwery MCP mogą korzystać z Uwierzytelniania OA, kluczy API lub innych rozwiązań, dlatego najpierw sprawdź instrukcję dostawcy.

W przypadku danych marketingowych należy przestrzegać czterech zasad:

Preferuj łączniki z katalogu lub serwery MCP należące do samego dostawcy. Firma Anthropic zwraca uwagę, że Firma Anthropic zwraca uwagę, że niestandardowe łączniki mogą połączyć Claude’a z usługami, których nie zweryfikowała . Dodaj niestandardowy punkt końcowy tylko wtedy, gdy pochodzi on z dokumentacji samego dostawcy. Sprawdź też, kto zarządza serwerem i do jakich danych ma on dostęp

Wymagaj zatwierdzenia przed wykonaniem operacji zapisu. Claude pozwala ustawić dla każdego narzędzia opcję Zawsze zezwalaj , Wymagaj zatwierdzenia lub Blokowane . Tam, gdzie to możliwe, zacznij od dostępu tylko do odczytu. Wymagaj potwierdzenia, zanim Claude zmieni budżety, zaktualizuje rekordy CRM, edytuje grupę docelową, wyśle wiadomości lub nadpisze dokumenty w trybie rzeczywistym

Sprawdź uprawnienia użytkownika w trakcie połączenia. Claude przejmuje uprawnienia tej osoby na platformie źródłowej, więc może wyświetlać lub wykonywać tylko te czynności, do których ta osoba już ma dostęp. Zakresy Uwierzytelniania OA, ustawienia organizacji oraz uprawnienia poszczególnych narzędzi mogą jeszcze bardziej zawęzić te możliwości

Należy liczyć się z tym, że niektóre dane mogą zostać ukryte. Na przykład HubSpot Na przykład HubSpot blokuje całą historię interakcji , gdy włączona jest opcja „Dane wrażliwe”. Dotyczy to e-maili, rozmów telefonicznych, spotkań, notatek i zadań. W związku z tym odpowiedź może być z założenia niekompletna

Dodaj tę instrukcję do wrażliwych cykli pracy:

Przygotuj listę wszystkich rekordów, pól, plików lub kanałów, do których nie miałeś dostępu. Nie domyślaj się brakujących wartości.

Najbezpieczniejsza droga jest prosta. Należy przyznawać dostęp na najniższym użytecznym poziomie, wymagać zatwierdzenia przez człowieka w przypadku działań o istotnych konsekwencjach oraz rozszerzać uprawnienia tylko wtedy, gdy wymaga tego rzeczywisty cykl pracy.

Dlaczego Twoje złącza Claude nie działają

Gdy łącznik działa nieprawidłowo, przyczyną jest zazwyczaj jedna z kilku przewidywalnych sytuacji. Rzadko kiedy przyczyną jest Twoja podpowiedź.

Nie można połączyć się z serwerem : Niestandardowe i zdalne złącza łączą się z chmurą Anthropic, a nie z Twoim komputerem. Jeśli Twój serwer MCP znajduje się za zaporą sieciową lub w sieci prywatnej, próby połączenia będą kończyć się niepowodzeniem, dopóki nie dodasz zakresów adresów IP firmy Anthropic do listy dozwolonych adresów

Uwierzytelnianie OA wygasło niezauważalnie : Tokeny OAuth niestandardowych łączników nie zawsze przetrwają ponowne uruchomienie aplikacji. : Tokeny OAuth niestandardowych łączników nie zawsze przetrwają ponowne uruchomienie aplikacji. W należącym do Anthropic repozytorium Claude Code udokumentowano łączniki, które wyświetlają status „połączone”, mimo że nie ładują żadnych narzędzi. Niezawodnym rozwiązaniem jest podpowiedź o uwierzytelnieniu wyświetlana w czacie, uruchamiana raz na sesję

Awaria występuje po stronie dostawcy : Zdalne złącza mogą przestać działać po stronie serwera, nawet jeśli po Twojej stronie nic się nie zmieniło. Gdy narzędzie wysyła aktualizację na swój serwer MCP, Twoje połączenie może zostać przerwane bez Twojej winy

Limity planów: Użytkownicy korzystający z wersji darmowej mają do dyspozycji jeden niestandardowy łącznik, a korzystanie z kilku łączników wymaga wykupienia płatnego planu Anthropic

Jak ClickUp zapewnia połączenie rozwiązań marketingowych

Do tej pory łączniki spełniły już swoją rolę. Claude pobrał dane dotyczące reklam, porównał je z danymi z systemu CRM i przedstawił Ci precyzyjną analizę tego, co się sprawdziło. Następnie ktoś musi skopiować te zalecenia do narzędzia do zarządzania zadaniami, przydzielić właścicieli, dołączyć brief i ponownie wyjaśnić podjętą decyzję podczas kolejnego przeglądu. Tydzień później nikt nie jest w stanie powiedzieć, które zalecenia zostały zatwierdzone, które wdrożono, a które utknęły w martwym punkcie.

Właśnie tę lukę wypełnia ClickUp. Łączniki przenoszą dane kampanii do Claude. ClickUp przechowuje brief, decyzje, wyniki oraz działania następcze powiązane z tym samym rekordem kampanii.

Od analizy danych w Claude do zadania do wykonania

Gdy Claude zidentyfikuje stronę docelową, która traci konwersje, ClickUp Brain może od razu otworzyć zadanie, przypisać właściciela, ustawić termin realizacji, połączyć je z briefem źródłowym oraz podzielić na podzadania związane z tekstem, projektem i kontrolą jakości.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przydzielać zadania, ustalać terminy, oceniać obciążenie pracą i wiele więcej

A jeśli chodzi o kontrole przeprowadzane w ramach każdej kampanii, Super Agent ClickUp zajmuje się nimi samodzielnie. Sprawdza nowe zgłoszenia pod kątem Twoich kryteriów, tworzy zadania produkcyjne na podstawie zatwierdzonych briefów i sygnalizuje zablokowane procesy weryfikacyjne, zanim minie termin. To Ty decydujesz, z jakich źródeł pobiera dane i które działania wymagają Twojego zatwierdzenia, dzięki czemu automatyzacja nigdy nie wyprzedza człowieka.

Podsumowanie, decyzje i status w jednym rekordzie

Twoje pozycjonowanie, deklaracje i historia zatwierdzeń znajdują się w ClickUp Docs, tuż obok zadań, które je realizują. A Brain analizuje oba te elementy, gdy zadajesz mu pytanie. Dzięki temu uzasadnienie decyzji pozostaje przy zadaniu, zamiast ginąć w starym wątku. Możesz sporządzić szkic kolejnego briefu w tym samym dokumencie, a Brain na bieżąco zaktualizuje połączone zadania — dzięki czemu oba elementy nigdy nie stracą synchronizacji.

Następnie pulpit nawigacyjny ClickUp wyświetla tę samą kampanię w jednym widoku na żywo: postępy w podziale na strumienie pracy, obciążenie pracą i przeszkody, aktualizując się na bieżąco wraz z postępem prac. Zapytaj Brain, co się zmieniło, a system odczyta informacje bezpośrednio z tych danych na żywo, co zastępuje większość cotygodniowego zamieszania związanego z podawaniem statusów.

Gotowy do użycia szablon Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp, aby zaplanować swoją kampanię w pięciu fazach Jeśli nie chcesz budować tej struktury od podstaw, szablon ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi dzieli kampanię na pięć faz: planowanie, produkcję, uruchomienie, ocenę i utrzymanie. Pola niestandardowe pozwalają określić skład zespołu, kanał, budżet i rodzaj wyników, a do dyspozycji masz tablicę fazową, kalendarz oraz gotowe widoki dotyczące uruchomienia i mediów społecznościowych.

Szczere zastrzeżenie: Żadne z tych rozwiązań nie sprawia, że ClickUp zastępuje narzędzia, w których przechowywane są dane z bieżących kampanii. HubSpot, Supermetrics i pozostałe narzędzia nadal dysponują surowymi danymi, a jeśli większość Twojej pracy odbywa się właśnie w tych narzędziach, specjalistyczne integracje pozwalają Ci pozostać bliżej źródła danych. ClickUp zyskuje na znaczeniu dopiero wtedy, gdy procesy decyzyjne i wykonawcze muszą być udostępniane w jednym miejscu.

Dla kogo to rozwiązanie: Dla zespołów marketingowych prowadzących jednocześnie kilka kampanii, w których priorytety ulegają zmianom, a interesariusze oczekują aktualnego statusu realizacji bez konieczności zadawania pytań. Osoba zajmująca się marketingiem samodzielnie, wysyłająca sporadyczne zapytania, uzna to rozwiązanie za zbyt rozbudowane w stosunku do aktualnych potrzeb.

Firma Decimal Point Analytics zmniejszyła nakład pracy związany z marketingiem o 40% dzięki ClickUp Firma Decimal Point Analytics borykała się z podobnym problemem: kontekst kampanii, zapytania i raportowanie były rozproszone po arkuszach kalkulacyjnych, formularzach, wątkach e-mailowych i oddzielnych narzędziach AI. Po przeniesieniu ponad 800 pracowników do ClickUp i włączeniu Brain do codziennej rutyny zespołu marketingowego firma odnotowała 40-procentowy wzrost wydajności działań marketingowych oraz oszczędność około dwóch godzin dziennie na osobę w zakresie tworzenia zawartości i badań. Pulpity na żywo zastąpiły ręcznie tworzone prezentacje wykorzystywane podczas przeglądów kierowniczych. Wniosek dla zespołów intensywnie korzystających z łączników: pobieranie danych do Claude’a przyspiesza analizę, co jest oczywistą zaletą. Prawdziwe korzyści ujawniają się później, gdy decyzje, zadania i raportowanie pozostają ze sobą połączone jeszcze długo po zamknięciu czatu.

Koniektory zapewniają Claude'owi dostęp. Ty jednak nadal musisz mu zlecić zadanie.

Dostęp to najłatwiejsza część. Prawdziwą pracą jest koordynacja. To, co odróżnia zestaw łączników Claude, który naprawdę się sprawdza, od takiego, który po prostu leży bezużyteczny, to zestaw reguł, które wokół niego tworzysz: które źródło ma pierwszeństwo w przypadku remisu, jak definiowana jest każda metryka oraz w którym momencie Claude musi się zatrzymać i poczekać na interwencję człowieka.

Zacznij więc od wąskiego zakresu. Wybierz jedno zadanie, które wykonujesz co tydzień — niezależnie od tego, czy jest to Monday podsumowanie wyników, kontrola materiałów kreatywnych przed premierą, czy comiesięczna analiza konkurencji. Podłącz tylko te łączniki, które są związane z tym zadaniem, w kolejności, w jakiej są potrzebne. Następnie uruchom je tyle razy, aż podpowiedź przestanie się zmieniać. To będzie twój pierwszy cykl pracy, który nauczy cię więcej o tym, czego faktycznie potrzebujesz, niż jakakolwiek masowa instalacja.

Jest jedna luka, której same łączniki nie zapełnią: moment, w którym spostrzeżenie musi przerodzić się w działanie. Claude może poinformować Cię, że strona docelowa traci konwersje, ale ktoś nadal musi wziąć na siebie odpowiedzialność za naprawę, wyznaczyć termin i śledzić postępy aż do zakończenia. Właśnie wtedy opłaca się skupić proces decyzyjny i wykonawczy w jednym miejscu — i tu właśnie pojawia się ClickUp.

Zintegrowana platforma robocza ClickUp oparta na AI przekształca rekomendację Claude’a w przypisane zadanie, do którego są już dołączone brief, osoba odpowiedzialna oraz pulpit nawigacyjny. Zacznij więc korzystać z ClickUp za darmo.

Często zadawane pytania dotyczące łączników Claude MCP

To zależy od konkretnego łącznika. Łączniki tylko do odczytu, takie jak Ahrefs i Similarweb, pobierają wyłącznie dane, podczas gdy HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion i Slack oferują wsparcie dla operacji zapisu, takich jak tworzenie rekordów, aktualizowanie kampanii czy wysyłanie wiadomości. W Claude możesz to kontrolować dla każdego narzędzia osobno, ustawiając dla każdego z nich ustawienie „Zawsze zezwalaj”, „Wymaga zatwierdzenia” lub „Blokowane”, więc operacje zapisu o istotnych konsekwencjach należy poddać zatwierdzeniu.

Czy muszę umieć programować, aby korzystać z łączników Claude?

Nie. Łączniki z katalogu instaluje się za pomocą kilku kliknięć i logowania Uwierzytelniania OA, bez konieczności pisania kodu. Nawet w przypadku łącznika niestandardowego wystarczy podać nazwę i adres URL zdalnego serwera MCP, choć samo zbudowanie serwera MCP jest zadaniem dla programisty, jeśli Twoje narzędzie jeszcze go nie oferuje.

Czym MCP różni się od zwykłego API?

API to niestandardowa integracja tworzona osobno dla każdej usługi, więc wcześniejsze podłączenie Claude’a do HubSpot i Google Ads wymagało dwóch oddzielnych implementacji. MCP zastępuje to jednym otwartym standardem, z którym może współpracować każde narzędzie zgodne z MCP. Firma Anthropic udostępniła go na licencji open source w 2024 roku właśnie po to, by wyeliminować fragmentaryczne, jednorazowe integracje.

Nie za pomocą dedykowanych łączników własnych, ale tak – poprzez Supermetrics, który połączony jest z ponad 200 źródłami, w tym Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads i Search Console za pomocą jednego połączenia. Claude widzi jeden łącznik Supermetrics zamiast osobnego dla każdej platformy i może porównywać wydatki, ROAS oraz CPA w różnych kanałach.

Czy złącza Claude są bezpłatne?

Większość łączników katalogowych jest dostępna we wszystkich planach, w tym w planie darmowym, choć użytkownicy korzystający z wersji darmowej mogą używać tylko jednego niestandardowego łącznika. Niektóre konkretne łączniki, takie jak ten do HubSpot, wymagają płatnego planu Anthropic (Pro, Max, Team lub Enterprise). Sam łącznik jest zazwyczaj wliczony w cenę; koszt obejmuje subskrypcję Claude oraz ewentualne opłaty za konto w narzędziu, z którym się łączysz.

Czy integracje Claude mogą zastąpić Zapier lub Make?

Nie do końca. Łączniki Claude lepiej sprawdzają się w elastycznej pracy opartej na kontekście, gdzie kolejny krok zależy od tego, co wykryje model. Zapier, Make i podobne narzędzia lepiej nadają się do stałych automatyzacji typu „wyzwalacz-działanie”, które muszą przebiegać za każdym razem w ten sam sposób. Wiele zespołów wykorzystuje Claude do analizy i podejmowania decyzji, a następnie przekazuje zatwierdzone działanie do deterministycznej automatyzacji.