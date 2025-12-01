12 najlepszych narzędzi typu „no-code” dla menedżerów produktu w 2026 roku

W dzisiejszym dynamicznym świecie zarządzania produktami posiadanie odpowiednich narzędzi może mieć decydujący wpływ na Twoją zdolność do tworzenia i dostarczania wyjątkowych produktów.

Narzędzia typu „no-code” stały się przełomowym rozwiązaniem, umożliwiającym menedżerom produktu usprawnienie cyklu pracy, poprawę współpracy oraz realizację pomysłów bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

W tym poście przyjrzymy się najlepszym narzędziom typu „no-code” dla menedżerów produktu, zagłębiając się w ich kluczowe funkcje, zalety i ograniczenia, a także omówimy, jak wybrać idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb! 🚀

Czy próbujesz pogodzić planowanie rozwoju produktu, opinie klientów, współpracę zespołową i ustalanie priorytetów, jednocześnie dążąc do zapewnienia najlepszych wrażeń użytkownika dla swojego produktu?

Prowadzenie skutecznego zespołu ds. zarządzania produktami to nie lada wyzwanie.

W obliczu nieustannie zmieniającego się świata technologii menedżerowie produktu muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami, jednocześnie skupiając się na użytkowniku końcowym.

Ogromna liczba zadań i obowiązków może być przytłaczająca i uniemożliwiać nawet najbardziej doświadczonym menedżerom produktu, posiadającym doskonałe umiejętności w zakresie zarządzania produktem, skuteczne osiąganie celów.

Spójrzmy prawdzie w oczy – nie da się tego wszystkiego zrobić ręcznie, bez względu na to, jak wykwalifikowany jest Twój zespół. Dlatego potrzebujesz w swoim arsenale najlepszych narzędzi typu „no-code”.

ROZRÓŻNIENIE NARZĘDZI BEZKODOWYCH OD NARZĘDZI LOW-CODE Microsoft Power Apps to przykład platformy programistycznej typu low-code, która oferuje wsparcie dla szybkiego tworzenia aplikacji. Z narzędzi low-code, takich jak Power Apps, mogą korzystać osoby bez wiedzy programistycznej. Problem polega jednak na tym, że w pewnym momencie nadal będziesz potrzebować programisty, aby sfinalizować projekt.

Wdrożenie narzędzi typu „no-code” może całkowicie zmienić sytuację menedżerów produktu, przekształcając sposób, w jaki podchodzą do codziennych zadań i długoterminowych celów. Oto kilka kluczowych korzyści, jakie narzędzia typu „no-code” oferują menedżerom produktu:

1. Przyspieszone tworzenie oprogramowania

Narzędzia typu „no-code” umożliwiają menedżerom produktu tworzenie prototypów, szybkie wprowadzanie zmian i szybsze wprowadzanie produktów na rynek — proces ten jest jeszcze bardziej przyspieszony dzięki szablonom wprowadzania produktów, które nie wymagają angażowania zasobów programistycznych. Znacznie skraca to czas wprowadzenia produktu na rynek i pomaga nadążać za nieustannie zmieniającymi się potrzebami klientów.

2. Lepsza współpraca

Platformy typu „no-code” sprzyjają lepszej komunikacji i współpracy między zespołami wielofunkcyjnymi. Przełamując bariery między interesariuszami technicznymi i nietechnicznymi, narzędzia te zapewniają, że wszyscy są na bieżąco, co skutkuje bardziej spójnym procesem rozwoju produktu.

3. Kreatywność bez ograniczeń

Dzięki narzędziom typu „no-code” menedżerowie produktu mogą eksperymentować z nowymi pomysłami i koncepcjami bez martwienia się o ograniczenia techniczne. Ta swoboda pobudza innowacyjność i pomaga menedżerom produktu zapewnić użytkownikom wyjątkowe doświadczenia.

4. Efektywność kosztowa

Dzięki ograniczeniu konieczności prowadzenia rozbudowanych prac programistycznych i rozwojowych narzędzia typu „no-code” mogą znacznie obniżyć całkowity koszt rozwoju produktu, umożliwiając menedżerom produktu bardziej efektywne alokowanie zasobów.

5. Skalowalność i elastyczność

Platformy typu „no-code” zapewniają menedżerom produktu możliwość skalowania aplikacji i łatwego wprowadzania zmian w locie. Ta elastyczność gwarantuje, że produkty mogą dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb użytkowników.

Włączenie narzędzi typu „no-code” do zestawu narzędzi do zarządzania produktem może radykalnie poprawić wydajność, komunikację i innowacyjność, co ostatecznie prowadzi do lepszych produktów i większego zadowolenia klientów.

Co sprawia, że narzędzie typu „no-code” jest dobre dla menedżerów produktu?

Wybór odpowiedniego narzędzia typu „no-code” ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji korzyści, jakie oferują one menedżerom produktu. Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach ważne jest, aby wiedzieć, jakie czynniki wyróżniają dane narzędzie typu „no-code” na tle innych.

Oto kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę podczas oceny narzędzi typu „no-code” dla menedżerów produktu:

✅ Intuicyjny interfejs

✅ Kompleksowa funkcjonalność funkcji

✅ Płynna integracja

✅ Możliwość dostosowania i rozszerzenia

✅ Solidne zabezpieczenia i zgodność z przepisami

✅ Aktywna społeczność i wsparcie

Mając na uwadze te czynniki, możesz śmiało wybrać narzędzie typu „no-code”, które pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi ds. zarządzania produktami osiągać lepsze wyniki szybciej i wydajniej. ⚡️

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom typu „no-code” dla menedżerów produktu, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy, podejmować świadome decyzje i wynieść Twój produkt na nowy poziom. 📈

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zwiększania wydajności

Planuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety wszystkich zadań w swoim niestandardowym harmonogramie projektu dzięki widokowi wykresu Gantta

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, stworzone w celu usprawnienia współpracy zespołowej i zwiększenia wydajności poprzez oferowanie zaawansowanych funkcji, które pozwalają zgromadzić wszystkie zadania zespołu w jednym, scentralizowanym miejscu.

To, co sprawia, że ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, to w pełni konfigurowalna, przyjazna dla użytkownika i niewymagająca kodowania platforma. Oznacza to, że zespoły każdej wielkości, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność, małe firmy, duże przedsiębiorstwa i wszystkie inne, mogą skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnego cyklu pracy i preferencji, a także dostosowywać go w miarę rozwoju firmy — nie są wymagane żadne umiejętności programistyczne ani techniczne. 👏

Jeśli chodzi o menedżerów produktu i zespoły, ClickUp może pomóc w następujących kwestiach:

Planowanie strategii : Stwórz wizualizację swojego planu, nakreśl pomysły i wykonaj połączenie między nimi a cyklami pracy oraz zadaniami za pomocą : Stwórz wizualizację swojego planu, nakreśl pomysły i wykonaj połączenie między nimi a cyklami pracy oraz zadaniami za pomocą tablic ClickUp

Plany działania i zarządzanie produktem : Twórz przejrzyste plany działania dla swojego zespołu, korzystając z widoków map myśli, osi czasu, wykresu Gantt, listy lub tabeli : Twórz przejrzyste plany działania dla swojego zespołu, korzystając z widoków map myśli, osi czasu, wykresu Gantt, listy lub tabeli

Cele : Dostosuj cele i zadania oraz trzymaj się planu dzięki ClickUp Goals

Współpraca zespołowa : wymieniaj opinie, otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco dzięki widokowi czatu, komentarzom i innym funkcjom

Śledzenie błędów i problemów : Uporządkuj opinie i priorytety oraz : Uporządkuj opinie i priorytety oraz uprość śledzenie błędów i problemów

Cykle pracy i automatyzacja : Twórz przejrzyste, : Twórz przejrzyste, zwinne cykle pracy i przyspieszaj proces rozwoju dzięki automatyzacji

Raportowanie w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów : Śledź wyniki i postępy w realizacji celów dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Zintegruj wszystkie narzędzia do zbierania opinii i rozwoju : Stwórz pętle informacji zwrotnej od klientów, aby podejmować świadome decyzje dotyczące produktu dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Następnie śledź postępy w rozwoju dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket

Stwórz własną, niestandardową aplikację ClickApp dzięki API ClickUp: API ClickUp pozwala tworzyć własne integracje i pozwala tworzyć własne integracje i aplikacje ClickApp , aby zintegrować funkcje narzędzia z aplikacjami innych firm.

Korzystaj z tablic ClickUp z obiektami, zadaniami, powiązaniami i karteczkami samoprzylepnymi, aby wizualnie współpracować ze swoim zespołem

Ponadto każdy menedżer produktu i każdy zespół może szybko rozpocząć pracę i zaoszczędzić czas dzięki szablonom ClickUp do wprowadzania produktów na rynek, briefów i planowania strategii, a także innym szablonom do zarządzania produktami i szablonom do marketingu produktów.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdy element ClickUp i skonfiguruj go zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z pól niestandardowych, niestandardowych statusów, ClickApps i nie tylko

Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym osi czasu, Tablicy, wykresu Gantt i innych

Funkcja „przeciągnij i upuść” : Ta funkcja sprawia, że wprowadzanie zmian w całym obszarze roboczym ClickUp jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy – nie są do tego potrzebne żadne umiejętności techniczne.

Funkcje automatyzacji : Przyspiesz dowolne procesy dzięki gotowym rozwiązaniom automatyzacyjnym i konfiguruj niestandardowe receptury za pomocą automatyzacji ClickUp — bez konieczności kodowania

Dokumentacja : Przechowuj wszystkie pliki dotyczące projektów, : Przechowuj wszystkie pliki dotyczące projektów, zakresu prac i firmy w ClickUp Docs

Zarządzanie zasobami : Monitoruj swoje zasoby dzięki widokowi obciążenia pracą

Możliwości integracji : Stwórz połączenie między ClickUp a ponad 1000 narzędziami do pracy, aby skonsolidować swoje aplikacje i usprawnić cykl pracy

Dostępne na wszystkich urządzeniach : dostępne na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), urządzenia głosowe oraz przeglądarki internetowe

Przewodnik menedżera produktu : Dowiedz się, jak : Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać ClickUp do zarządzania produktami dzięki temu kompleksowemu przewodnikowi

Biblioteka szablonów: Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dostosowanych do każdego zastosowania i zespołu, w tym dla działów produktu, : Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dostosowanych do każdego zastosowania i zespołu, w tym dla działów produktu, programistów , marketingu,

Ograniczenia

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji może zająć trochę czasu

Niektórych kart pulpitu nawigacyjnego nie można eksportować w ramach Free Planu

Niektóre widoki nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny

Free Forever Plan: bogaty w funkcje plan bezpłatny

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 5680 recenzji)

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3540 recenzji)

2. Feathery

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do tworzenia zaawansowanych formularzy

Tworzenie niestandardowego formularza za pomocą Feathery

Feathery to potężne narzędzie do tworzenia formularzy dla zespołów produktowych. Umożliwia ono zespołom produktowym tworzenie wbudowanych w aplikację przepływów dla wdrażania użytkowników, płatności, wniosków i nie tylko — bez angażowania programistów.

Użytkownicy mogą tworzyć w pełni konfigurowalne formularze za pomocą redaktora wizualnego podobnego do Webflow, zaawansowanego kreatora logiki oraz ponad 5000 integracji, w tym z narzędziami takimi jak Segment, Stripe i Firebase.

Najlepsze funkcje

Formularze dostosowane do wizerunku marki : Twórz niestandardowe formularze, które pasują do identyfikacji wizualnej Twojej marki

Redaktor typu „przeciągnij i upuść” : Łatwo projektuj i edytuj układy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Zaawansowane wsparcie logiki : Wdrażaj złożoną logikę warunkową, aby tworzyć dynamiczne formularze i cykle pracy

Integracje z aplikacjami : Stwórz połączenie i współpracuj z ponad 5000 aplikacji, aby rozszerzyć funkcje

SDK React i JavaScript : Wykorzystaj przyjazne dla programistów zestawy narzędzi programistycznych do zaawansowanej walidacji i tworzenia niestandardowej logiki : Wykorzystaj przyjazne dla programistów zestawy narzędzi programistycznych do zaawansowanej walidacji i tworzenia niestandardowej logiki

Ograniczenia

Rozpoczęcie pracy zajmuje więcej czasu niż w przypadku prostego kreatora formularzy, takiego jak Google Forms

Zaawansowane integracje, takie jak Plaid, wymagają płatnego planu

Ceny

Bezpłatnie: Free Plan

Basic: 50 USD miesięcznie

Pro: 400 USD miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

Product Hunt: 4,7 na 5 (ponad 20 recenzji)

3. Amplitude

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do analizy produktów

Analiza danych w Amplitude w celu podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji biznesowych

Amplitude to potężna platforma analityczna, która pomaga menedżerom produktu podejmować decyzje oparte na danych poprzez analizę zachowań użytkowników i zrozumienie wpływu poszczególnych funkcji na zaangażowanie użytkowników.

Zapewnienie całościowego widoku na interakcje z klientami pozwala zespołom wskazać wąskie gardła, zidentyfikować funkcje o wysokim stopniu powodzenia i skutecznie opracowywać strategie.

Ponadto jego funkcje analizy predykcyjnej zapewniają wgląd w przyszłe zachowania użytkowników, pozwalając menedżerom produktu wyprzedzać trendy. To narzędzie ma kluczowe znaczenie dla menedżerów produktu, którzy chcą zoptymalizować doświadczenia użytkowników i stymulować wzrost.

Najlepsze funkcje

Analiza zachowań użytkowników : Śledź i analizuj, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem, aby uzyskać cenne informacje

Analiza kohortowa i segmentacja : Grupuj użytkowników na podstawie wspólnych cech lub zachowań i analizuj te segmenty, aby uzyskać bardziej ukierunkowane wnioski w celu osiągnięcia określonego celu

Raportowanie w czasie rzeczywistym : Uzyskaj dostęp do aktualnych danych i wniosków w momencie ich pojawienia się, aby podejmować decyzje w odpowiednim czasie

Testy A/B i eksperymenty: Testuj różne wersje swojego produktu lub funkcji i porównuj ich wyniki, aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika i jego zaangażowanie

Ograniczenia

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ograniczone możliwości eksportu danych

Ceny mogą być wysokie dla większych zespołów

Ceny

Bezpłatnie: Free Plan

Rozwój: Poproś o prezentację

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (1964 recenzji)

Capterra: 4,6 na 5 (52 recenzje)

4. Webflow

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do projektowania stron internetowych

Tworzenie niestandardowej strony internetowej za pomocą Webflow

Webflow to narzędzie do responsywnego projektowania stron internetowych, które umożliwia menedżerom produktu projektowanie, tworzenie i uruchamianie atrakcyjnych wizualnie stron internetowych bez konieczności pisania kodu.

Łączy wizualne elementy projektowania z technicznymi aspektami tworzenia oprogramowania, zapewniając kompleksową platformę do tworzenia profesjonalnych i funkcjonalnych stron internetowych.

Dzięki funkcjom CMS i e-commerce Webflow upraszcza również proces zarządzania zawartością witryny i transakcjami online. To narzędzie jest niezbędne dla menedżerów produktu, którzy chcą tworzyć angażujące i interaktywne doświadczenia internetowe.

Najlepsze funkcje

Redaktor wizualny 2D : Wykorzystaj interfejs graficzny do projektowania i edycji swojego projektu w przestrzeni dwuwymiarowej

Narzędzia do projektowania responsywnego : Twórz projekty, które automatycznie dostosowują się i świetnie wyglądają na każdym urządzeniu, od pulpitów po telefony komórkowe

CMS : Z łatwością zarządzaj zawartością witryny, taką jak posty na blogu i inne kolekcje

Niestandardowe interakcje i animacje: Twórz unikalne interakcje i animacje, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i poprawić ich wrażenia

Ograniczenia

Ograniczone natywne funkcje e-commerce

Ograniczone do hostingu Webflow

Ceny

Starter: Free Plan

Basic: 18 USD miesięcznie

CMS: 29 USD miesięcznie

Business: 49 USD miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (469 recenzji)

Capterra: 4,6 na 5 (18 recenzji)

5. Framer

Najlepsze narzędzie bezkodowe do tworzenia prototypów

Projektuj i publikuj responsywne strony internetowe za pomocą Framer

Framer to narzędzie typu „no-code”, które umożliwia menedżerom produktu tworzenie interaktywnych, wiernych prototypów bez konieczności pisania kodu.

Narzędzie to wypełnia lukę między projektowaniem a programowaniem, umożliwiając płynną współpracę między tymi dwoma obszarami.

Dzięki bogatej bibliotece komponentów i rozbudowanym opcjom dostosowywania Framer zapewnia wszechstronne środowisko do tworzenia prototypów i testowania użytkowników. To narzędzie jest idealne dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić proces projektowania i poprawić użyteczność produktu.

Najlepsze funkcje

Komponenty interaktywne : Wykorzystaj gotowe lub niestandardowe komponenty, które reagują na działania użytkowników, zwiększając interaktywność Twoich projektów

Współpraca i udostępnianie : Płynnie współpracuj z członkami zespołu, udostępniaj swoje projekty i zbieraj opinie w ramach platformy

Integracja z narzędziami do projektowania : Stwórz połączenie z popularnym oprogramowaniem do projektowania, aby usprawnić cykl pracy projektowej oraz importować lub eksportować zasoby

Wbudowany system projektowania: Wykorzystaj istniejącą strukturę standardów projektowych i komponentów, aby zachować spójność wszystkich projektów

Ograniczenia

Ograniczone wsparcie dla zaawansowanych animacji

Korzystanie z zaawansowanych funkcji może wymagać podstawowej wiedzy z zakresu kodowania

Ceny

Free: Free Plan

Mini: 10 USD miesięcznie

Basic: 20 USD miesięcznie

Pro: 30 USD miesięcznie

Business: Ceny niestandardowe

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (55 recenzji)

Capterra: 4,6 na 5 (16 recenzji)

6. Bubble

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do tworzenia aplikacji internetowych

Twórz interaktywne, wieloosobowe aplikacje na przeglądarki internetowe na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne dzięki Bubble

Bubble to platforma typu „no-code”, która umożliwia menedżerom produktu łatwe projektowanie, tworzenie i uruchamianie w pełni funkcjonalnych aplikacji internetowych.

Jego redaktor wizualny i konfigurowalne cykle pracy umożliwiają szybkie tworzenie prototypów i rozwój, skracając czas i wysiłek zazwyczaj potrzebny do tego celu.

Ponadto dzięki rozbudowanym możliwościom integracji Bubble stanowi kompleksowe rozwiązanie do tworzenia złożonych aplikacji bez konieczności pisania kodu. To narzędzie jest idealne dla menedżerów produktu poszukujących solidnej, wszechstronnej platformy programistycznej.

Najlepsze funkcje

Redaktor typu „przeciągnij i upuść” : Korzystaj z intuicyjnego interfejsu, aby z łatwością projektować i rozmieszczać elementy – nie jest wymagana znajomość kodowania

Wizualny kreator baz danych : Twórz bazy danych i zarządzaj nimi w sposób wizualny, upraszczając proces organizowania i przetwarzania danych

Konfigurowalne cykle pracy : Dostosuj przebieg cykli pracy do swoich unikalnych wymagań biznesowych, zwiększając wydajność i produktywność

Bogaty ekosystem wtyczek: Wykorzystaj szeroki wybór wtyczek, aby uzyskać dodatkowe funkcje i płynną integrację z innymi narzędziami lub platformami

Ograniczenia

Ograniczona wydajność w przypadku aplikacji na dużą skalę

Bardziej stroma krzywa uczenia się

Nie nadaje się do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych

Ceny

Free: Free Plan

Mini: 10 USD miesięcznie

Basic: 20 USD miesięcznie

Pro: 30 USD miesięcznie

Business: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (55 recenzji)

Capterra: 4,6 na 5 (16 recenzji)

7. Retool

Twórz narzędzia wewnętrzne dzięki Retool

Retool to platforma typu „no-code”, która umożliwia menedżerom produktu szybkie tworzenie niestandardowych narzędzi wewnętrznych poprzez połączenie ich z istniejącymi bazami danych i API.

Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” oraz gotowe komponenty ułatwiają tworzenie narzędzi dostosowanych do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

Ponadto solidne funkcje bezpieczeństwa Retool zapewniają ochronę Twoich danych. To narzędzie stanowi potężne rozwiązanie dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić swoje wewnętrzne procesy i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje

Kreator interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść” : Ta funkcja pozwala z łatwością projektować i rozmieszczać elementy w interfejsie użytkownika bez konieczności pisania kodu

Gotowe komponenty : Korzystaj z gotowych elementów, aby przyspieszyć proces tworzenia i zachować spójność projektu

Integracja z popularnymi bazami danych i interfejsami API : płynnie nawiąż połączenie z różnymi bazami danych i interfejsami API, co pozwala pobierać, przetwarzać i wyświetlać dane z różnych źródeł danych

Kontrola dostępu oparta na rolach: Wprowadź różne poziomy dostępu w zależności od ról użytkowników, zapewniając, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do informacji i funkcji związanych z ich rolami

Ograniczenia

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wyglądu

Ceny mogą być wysokie dla Enterprise i większych zespołów

Ceny

Bezpłatnie: Free Plan

Teams: 10 USD miesięcznie

Business: 20 USD miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (159 recenzji)

Capterra: 4,4 na 5 (69 recenzji)

8. Airtable

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do przechowywania danych

Wykorzystanie funkcji raportowania w Airtable do zarządzania procesem sprzedaży

Airtable to elastyczne narzędzie do tworzenia baz danych bez kodowania, które łączy w sobie łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego z funkcjonalnością bazy danych.

Pozwala menedżerom produktu na organizowanie i wizualizowanie danych na różne sposoby, usprawniając współpracę i proces podejmowania decyzji.

Dzięki wbudowanym formularzom i funkcjom automatyzacji Airtable upraszcza również gromadzenie i przetwarzanie danych. To narzędzie jest doskonałym wyborem dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić zarządzanie danymi i zoptymalizować cykl pracy.

Najlepsze funkcje

Konfigurowalne widoki : Dostosuj wyświetlanie i organizację danych do swoich konkretnych potrzeb, ułatwiając ich analizę i interpretację.

Wbudowane formularze i automatyzacje : Wykorzystaj gotowe formularze do gromadzenia danych i skonfiguruj automatyzacje, aby usprawnić powtarzalne zadania, zwiększając wydajność.

Bogaty ekosystem integracji : płynnie nawiąż połączenie z wieloma innymi narzędziami i platformami, zwiększając funkcjonalność i tworząc ujednolicony cykl pracy.

Współpraca i udostępnianie: Współpracuj z zespołem nad wspólnymi projektami, łatwo udostępniaj dane i zbieraj opinie — wszystko w ramach jednej platformy.

Ograniczenia

Ograniczone funkcje raportowania i analizy

Bardziej stroma krzywa uczenia się w porównaniu z tradycyjnymi arkuszami kalkulacyjnymi

Ceny

Bezpłatnie: Free Plan

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencję

Pro: 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,6 na 5 (2126 recenzji)

Capterra: 4,7 na 5 (1782 recenzje)

9. Zapier

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do automatyzacji cyklu pracy

Połącz usługi internetowe i przeprowadź automatyzację powtarzalnych zadań dzięki Zapier

Zapier to platforma do automatyzacji, która umożliwia menedżerom produktu łączenie i automatyzowanie zadań między różnymi aplikacjami, usprawniając ich cykl pracy.

Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i rozbudowanej integracji z aplikacjami pozwala zespołom zautomatyzować powtarzalne zadania i zaoszczędzić cenny czas.

Ponadto wieloetapowe Zapy zapewniają elastyczność w tworzeniu złożonych cykli pracy. Zapier to nieocenione narzędzie dla menedżerów produktu, którzy chcą zwiększyć wydajność i zoptymalizować operacje.

Najlepsze funkcje

Łatwy w obsłudze interfejs : Ta funkcja zapewnia przyjazny dla użytkownika układ i intuicyjne elementy sterujące, dzięki czemu każdy może z łatwością poruszać się po platformie i z niej korzystać

Wielostopniowe Zapy : Skonfiguruj sekwencje działań automatyzowanych w różnych aplikacjach, co pozwoli Ci z łatwością tworzyć złożone cykle pracy z automatyzacją

Konfigurowalne cykle pracy: Projektuj i dostosowuj przebieg cykli pracy do swoich konkretnych potrzeb, zwiększając wydajność i produktywność

Ograniczenia

Ograniczone wsparcie dla złożonych automatyzacji

Może być kosztowne przy intensywnym użytkowaniu

Ceny

Bezpłatnie: Free Plan

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za licencję

Pro: 24 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (1085 recenzji)

Capterra: 4,7 na 5 (2577 recenzji)

10. Landbot

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do tworzenia chatbotów

Twórz konwersacyjne chatboty, konwersacyjne strony docelowe i witryny internetowe, interaktywne ankiety, boty do generowania leadów i wiele więcej dzięki Landbot

Landbot to narzędzie do tworzenia chatbotów bez kodowania, które pomaga menedżerom produktu tworzyć interfejsy konwersacyjne dla ich produktów i usług.

Kreator typu „przeciągnij i upuść” oraz gotowe szablony ułatwiają tworzenie angażujących chatbotów opartych na AI.

Ponadto funkcje analityczne i funkcja raportowania Landbot zapewniają wgląd w interakcje z klientami, pomagając zwiększyć ich zaangażowanie i zadowolenie. To narzędzie jest idealne dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić komunikację z klientami i wsparcie klienta.

Najlepsze funkcje

Kreator typu „przeciągnij i upuść” : Dzięki tej funkcji możesz łatwo projektować i rozmieszczać elementy w interfejsie bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.

Gotowe szablony : Korzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć proces tworzenia, zapewniając jednocześnie profesjonalny i spójny wygląd.

Integracja z popularnymi platformami : Płynnie nawiąż połączenie z wieloma innymi popularnymi narzędziami i platformami, zwiększając funkcjonalność narzędzia i umożliwiając ujednolicony cykl pracy.

Analizy i raportowanie: Uzyskaj dostęp do cennych informacji i generuj szczegółowe raporty, aby prowadzić śledzenie wyników i podejmować świadome decyzje.

Ograniczenia

Ograniczone możliwości przetwarzania języka naturalnego

Brak wsparcia dla chatbotów głosowych

Ceny planów wyższych poziomów mogą być wysokie

Ceny

Sandbox: Free Plan

Cena początkowa: 39 USD miesięcznie

Pro: 99 USD miesięcznie

Business: 300 USD miesięcznie

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (259 recenzji)

Capterra: 4,5 na 5 (66 recenzji)

11. Glide

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do tworzenia aplikacji mobilnych

Twórz aplikacje mobilne, tworz niestandardowe interfejsy i nie tylko dzięki Glide

Glide to platforma typu „no-code”, która pozwala menedżerom produktu tworzyć atrakcyjne wizualnie aplikacje mobilne przy użyciu danych z Arkuszy Google.

Intuicyjny kreator aplikacji oraz synchronizacja danych w czasie rzeczywistym z Arkuszami Google umożliwiają menedżerom produktu łatwe tworzenie i utrzymywanie aplikacji.

Ponadto konfigurowalne szablony i bogata biblioteka komponentów Glide pozwalają tworzyć unikalne, przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne. To narzędzie jest doskonałym wyborem dla menedżerów produktu, którzy chcą szybko tworzyć i wdrażać aplikacje mobilne bez konieczności pisania kodu.

Najlepsze funkcje

Intuicyjny kreator aplikacji : Ta funkcja oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza proces tworzenia aplikacji i nie wymaga umiejętności programistycznych

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym z Arkuszami Google : Synchronizuj swoje dane z Arkuszami Google w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoja aplikacja zawsze wyświetla najbardziej aktualne informacje

Szablony z możliwością dostosowania : Wykorzystaj gotowe szablony, które możesz modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami, przyspieszając proces tworzenia przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego wyglądu

Bogata biblioteka komponentów: Korzystaj z obszernej biblioteki gotowych komponentów, która pozwala z łatwością dodawać do aplikacji różnorodne funkcje i możliwości

Ograniczenia

Ograniczone do Arkuszy Google jako źródła danych

Brak wsparcia dla funkcji aplikacji natywnych

Limitowana skalowalność w przypadku dużych aplikacji

Ceny

Pro: 99 USD miesięcznie

Business: 249 USD miesięcznie

Enterprise: 799 USD miesięcznie

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (359 recenzji)

Capterra: 4,5 na 5 (92 recenzje)

12. Coda

Najlepsze narzędzie typu „no-code” do tworzenia dokumentacji

Połącz dokumenty, arkusze kalkulacyjne i narzędzia do tworzenia na jednej platformie dzięki Coda

Coda to wszechstronna platforma typu „no-code”, która umożliwia menedżerom produktu tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji w trybie współpracy, a wszystko to w ramach jednego interfejsu.

Przełamując bariery między tradycyjnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, Coda umożliwia tworzenie bardziej elastycznego środowiska pracy opartego na współpracy.

Dzięki konfigurowalnym komponentom i funkcjom automatyzacji ułatwia ono usprawnienie cyklu pracy i efektywne zarządzanie zadaniami. To narzędzie jest niezbędne dla menedżerów produktu, którzy chcą poprawić współpracę i wydajność w swoich zespołach.

Najlepsze funkcje

Elastyczne środowisko do pracy z dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi : Ta funkcja pozwala płynnie łączyć tekst, dane i elementy interaktywne w jednym środowisku, tworząc bardziej dynamiczne i angażujące obszary robocze.

Konfigurowalne komponenty i szablony : Wykorzystaj różnorodne modyfikowalne elementy i szablony, aby zaprojektować swój obszar roboczy zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Automatyzacja i integracje : Zautomatyzuj powtarzalne zadania i płynnie łącz się z wieloma innymi narzędziami, zwiększając funkcjonalność i usprawniając cykl pracy.

Funkcje współpracy i udostępniania: Współpracuj z zespołem nad wspólnymi projektami, łatwo udostępniaj dane i zbieraj opinie — wszystko w ramach jednej platformy.

Ograniczenia

Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnych

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących

W przypadku większych dokumentów wydajność może być niska

Ceny

Free Plan: Free plan

Pro: 12 USD miesięcznie

Teams: 36 USD miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (393 recenzje)

Capterra: 4,7 na 5 (87 recenzji)

Te narzędzia typu „no-code” oferują szeroki zakres funkcji i możliwości, które pomagają menedżerom produktu usprawnić cykl pracy, zintensyfikować współpracę i opracowywać innowacyjne produkty. Niezależnie od tego, czy są to aplikacje do zarządzania projektami typu „no-code”, kreatory formularzy czy narzędzia do automatyzacji, te platformy typu „no-code” mogą zmienić sposób, w jaki pracujesz.

Oceniając najlepsze funkcje i limity każdego narzędzia, możesz podjąć świadomą decyzję, które z nich najlepiej odpowiada Twoim konkretnym potrzebom i wymaganiom.

Autor gościnny:

Michael Kilcullen jest kierownikiem ds. rozwoju z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży B2B SaaS. Kiedy nie siedzi przy biurku, można go spotkać surfującego, grającego w golfa lub w pickleball na świeżym powietrzu w promieniach słońca Florydy.