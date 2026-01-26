Cartesia vs. Elevenlabs: porównanie z [rok]

Większość zespołów wybiera platformę zamiany tekstu na mowę na podstawie listy funkcji, a potem zbyt późno zdaje sobie sprawę, że zoptymalizowała ją pod niewłaściwym kątem. Błyskawiczny czas reakcji nie ma znaczenia, jeśli Twój podcast brzmi jak robot, a głosy o studyjnej jakości są bezużyteczne, jeśli Twój chatbot ma półsekundowe opóźnienie!

W tym przewodniku porównujemy Cartesia AI i ElevenLabs pod kątem wskaźników, które faktycznie decydują o sukcesie lub porażce Twojego projektu głosowego, dzięki czemu możesz przestać się zastanawiać i zacząć dostarczać audio, które działa.

Cartesia AI vs. ElevenLabs w skrócie

Potrzebujesz narzędzia do zamiany tekstu na mowę (TTS), aby generować dźwięk głosowy AI, ale wybór odpowiedniego narzędzia może być trudny. Rynek jest podzielony między narzędzia stworzone z myślą o szybkości i narzędzia stworzone z myślą o jakości, a wybór niewłaściwego narzędzia może zniweczyć Twój projekt. To jest sedno debaty Cartesia AI vs. ElevenLabs.

Aby uprościć sprawę, oto krótkie podsumowanie.

Funkcja/kategoria Cartesia AI ElevenLabs Główna zaleta Interakcje głosowe w czasie rzeczywistym i z niskim opóźnieniem Niezwykle realistyczny, emocjonalnie wyrazisty dźwięk Najlepsze dla Agenci głosowi, obsługa klienta, telefonia Audiobooki, podcasty, profesjonalne nagrania lektorskie Opóźnienie ~40 ms (Sonic 3) Wyższa (optymalizacja jakości) Biblioteka głosów Czyste głosy 8 kHz zorientowane na telefonię Ogromna biblioteka z bogatą gamą emocji Klonowanie głosu Narzędzia do projektowania głosu Profesjonalne klonowanie głosu Personalizacja niestandardowa Kontrola prędkości/głośności Temperament, kontrola emocjonalna Ceny* Płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc Płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc

Właściwy wybór zależy wyłącznie od tego, czy potrzebujesz szybkości do interakcji w czasie rzeczywistym, czy emocjonalnej ekspresji do tworzenia angażującej zawartości.

Zanim zagłębimy się w szczegóły techniczne, warto zrozumieć, jak te platformy zamiany tekstu na mowę wpisują się w szerszy kontekst zastosowań AI. Obejrzyj to wideo, aby poznać różne zastosowania AI i zobaczyć, jak technologia głosowa zmienia branże:

Przegląd Cartesia AI

Cartesia AI to platforma zamiany tekstu na mowę zaprojektowana specjalnie z myślą o aplikacjach głosowych działających w czasie rzeczywistym, w których kluczowe znaczenie ma minimalne opóźnienie. Jest to idealny wybór dla interaktywnej sztucznej inteligencji głosowej, takiej jak boty obsługi klienta, programy do planowania spotkań i asystenci telefoniczni, które muszą być responsywne.

Stawka jest niezwykle wysoka w przypadku TTS, ponieważ ludzie są bardzo wyczuleni na ludzką mowę. Każda milisekunda opóźnienia sprawia, że rozmowa wydaje się nienaturalna i niezgrabna, co może frustrować użytkowników i prowadzić do wysokiego wskaźnika rezygnacji. Twój bot w końcu zaczyna sprawiać wrażenie, cóż, bota. 🤖

Agenci głosowi muszą reagować natychmiastowo, a 85% liderów obsługi klienta planuje wdrożyć AI konwersacyjną w 2025 roku.

Dlatego potrzebujesz platformy TTS stworzonej od podstaw z myślą o szybkości.

Oto, co sprawia, że Catesia AI jest tak szybka:

Modele Sonic: modele głosowe Cartesia, w tym Sonic 2 i Sonic 3, zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej syntezie. Model Sonic 3 może osiągnąć opóźnienie na poziomie zaledwie 40 milisekund, co jest wystarczająco szybkie, aby zapewnić naturalną, płynną rozmowę.

Optymalizacja telefoniczna: głosy są dostrojone do dźwięku 8 kHz, który jest standardem dla linii telefonicznych. Zmniejsza to szumy tła i zapewnia czystość podczas rozmów, nawet jeśli oznacza to rezygnację z części bogactwa brzmienia, które byłoby pożądane w przypadku podcastów.

Podejście API-first: Platforma została stworzona z myślą o programistach, którzy potrzebują Platforma została stworzona z myślą o programistach, którzy potrzebują zintegrować API mowy ze swoimi aplikacjami, a nie dla twórców zawartości poszukujących prostego interfejsu internetowego.

Cartesia poświęca nieco głębi emocjonalnej na rzecz niesamowitej szybkości. Głosy są czyste i profesjonalne, ale może im brakować subtelnej ekspresji potrzebnej do opowiadania historii lub tworzenia przekonującej zawartości sprzedażowej.

Ceny Cartesia

Zarządzanie kosztami dużego centrum obsługi klienta może być kłopotliwe, zwłaszcza w przypadku nieprzewidywalnych cen za znak. Cartesia stosuje model cenowy oparty na kredytach, przeznaczony dla zespołów intensywnie korzystających z usług. Struktura cenowa zazwyczaj obejmuje:

Free poziom: określona liczba kredytów dla programistów do testowania API i tworzenia prototypów

Plan Pro : 5 USD/miesiąc

Startup : 49 USD/miesiąc

Skala: 299 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: dostępne są niestandardowe plany cenowe dla wdrożeń na dużą skalę, takich jak centra kontaktowe obsługujące tysiące połączeń dziennie

Model ten jest przeznaczony dla zespołów często korzystających z API. Jak zawsze, należy sprawdzić dokładne stawki na stronie internetowej Cartesia.

Przegląd ElevenLabs

ElevenLabs to platforma zamiany tekstu na mowę, znana z tworzenia jednych z najbardziej realistycznych i emocjonalnie wyrazistych głosów AI dostępnych na rynku. Stała się ona standardem branżowym dla twórców zawartości, wydawców i marketerów, którzy potrzebują wysokiej jakości dźwięku, który przyciąga słuchaczy.

Głosy generowane przez AI za pomocą oprogramowania do syntezowania mowy, wykorzystywane w niektórych audiobookach i wideo, mogą czasami brzmieć płasko i robotycznie. To całkowicie wyrywa Cię z doświadczenia. Gdy Twoja zawartość musi nawiązać emocjonalne połączenie z odbiorcami, ogólny, pozbawiony życia głos po prostu nie wystarczy.

Potrzebujesz platformy TTS, która przedkłada realizm i głębię emocjonalną nad wszystko inne.

Oto dlaczego ElevenLabs jest najlepszym wyborem dla wysokiej jakości zawartości:

Biblioteka ekspresyjnych głosów: platforma oferuje obszerną kolekcję gotowych głosów o szerokiej gamie tonów, akcentów i zakresów emocjonalnych.

Profesjonalne klonowanie głosu: Możesz stworzyć niemal idealną cyfrową replikę konkretnego głosu na podstawie zaledwie kilku minut nagrania audio. Jest to idealne rozwiązanie do zachowania spójności marki lub nagrywania ogłoszeń dla całej firmy przez dyrektora generalnego.

Szczegółowa kontrola emocjonalna: Dzięki parametrom takim jak suwak „temperatury” możesz precyzyjnie dostosować ekspresję lub powściągliwość głosu, uzyskując kontrolę na poziomie reżyserskim, która pozwala Dzięki parametrom takim jak suwak „temperatury” możesz precyzyjnie dostosować ekspresję lub powściągliwość głosu, uzyskując kontrolę na poziomie reżyserskim, która pozwala poprawić naturalność o 21% poprzez dostosowanie prozodii.

Generowanie długiej zawartości: ElevenLabs jest zoptymalizowane pod kątem dłuższych tekstów, zachowując naturalną prozodię — ElevenLabs jest zoptymalizowane pod kątem dłuższych tekstów, zachowując naturalną prozodię — rytm i intonację mowy — w całych rozdziałach audiobooka.

Skupienie się na jakości wiąże się z większym opóźnieniem, co sprawia, że rozwiązanie to jest mniej odpowiednie dla agentów głosowych działających w czasie rzeczywistym. Jednak w przypadku wcześniej nagranej zawartości, takiej jak podcasty lub nagrania głosowe do wideo, niezrównany realizm jest wart dodatkowego czasu przetwarzania.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych.

Ceny ElevenLabs

Inwestycja w wysoką jakość głosu może wydawać się dużym zobowiązaniem, zwłaszcza gdy nie masz pewności, ile znaków wykorzystasz w ciągu miesiąca. ElevenLabs oferuje model subskrypcji oparty na limitach znaków, dzięki czemu możesz wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb produkcyjnych.

Dostępne poziomy zazwyczaj obejmują:

Free

Pakiet startowy: 5 USD/miesiąc

Twórca: 11 USD/miesiąc

Zalety: 99 USD/miesiąc

Skala: 330 USD/miesiąc

Business: 1320 USD/miesiąc

Enterprise: Plany niestandardowe z dedykowanym wsparciem dla potrzeb na poziomie przedsiębiorstwa

Potężna funkcja profesjonalnego klonowania głosu jest zazwyczaj zarezerwowana dla planów wyższych poziomów. Najwyższa jakość sprawia, że idealnie nadaje się do każdego projektu, w którym kluczowe znaczenie ma jakość głosu.

Porównanie funkcji Cartesia AI i ElevenLabs

Oto konkretne funkcje, które mają największe znaczenie przy wyborze między tymi dwiema platformami. Każde porównanie funkcji zawiera krótką ocenę, która pomoże Ci podjąć szybszą decyzję. 🛠️

Jakość głosu i naturalność

Podczas tworzenia audio głos ma ogromne znaczenie. Wyraźny, profesjonalny głos może być idealny dla menu telefonicznego, ale brzmiałby dziwnie w narracji thrillera kryminalnego!

Cartesia AI: Tworzy czyste i profesjonalnie brzmiące głosy. Są one zoptymalizowane pod kątem klarowności w środowiskach telefonicznych, co oznacza, że przebijają się przez szumy tła podczas rozmowy telefonicznej. Jakość dźwięku jest niezawodna, ale może wydawać się nieco mechaniczna, co sprawia, że najlepiej nadaje się do rozmów transakcyjnych, w których głównym celem jest przekazanie informacji.

ElevenLabs: znane z tworzenia jednych z najbardziej znane z tworzenia jednych z najbardziej ludzkich głosów AI na rynku. Dźwięk zawiera naturalnie brzmiące wzorce oddychania, subtelne modulacje i autentyczne niuanse emocjonalne. Doskonale nadaje się do przekazywania określonego tonu, niezależnie od tego, czy jest to ciepły i przyjazny głos do rozmowy sprzedażowej, czy autorytatywny głos do modułu szkoleniowego.

🏆 Werdykt: ElevenLabs wygrywa pod względem czystej jakości głosu i naturalności. Wybierz Cartesia tylko wtedy, gdy klarowność w hałaśliwym otoczeniu telefonicznym jest ważniejsza niż głębia emocjonalna.

Opóźnienia i szybkość działania

W przypadku rozmowy w czasie rzeczywistym opóźnienie wynoszące 500 ms zwiększa nakładanie się głosów i cisze, przez co rozmowa wydaje się nienaturalna. Jeśli Twój agent głosowy AI nie nadąża, użytkownicy będą sfrustrowani i rozłączą się.

Cartesia AI: Stworzone z myślą o aplikacjach działających w czasie rzeczywistym, gdzie niskie opóźnienia są nieodzowne. Model Sonic 3 może generować dźwięk w zaledwie 40 milisekund, co pozwala na naturalny, konwersacyjny przepływ. Wykorzystuje strumieniowe przesyłanie dźwięku, dzięki czemu użytkownicy słyszą odpowiedź niemal natychmiast.

ElevenLabs: Priorytetowo traktuje jakość dźwięku nad szybkością, co daje większe opóźnienie. Chociaż model Flash v2. 5 jest szybszy, nadal nie jest wystarczająco szybki dla większości agentów głosowych działających w czasie rzeczywistym, którzy wymagają czasu reakcji poniżej 100 ms. Lepiej nadaje się do przetwarzania wsadowego, gdzie generuje się cały plik audio jednocześnie.

🏆 Werdykt: Cartesia zdecydowanie wygrywa pod względem szybkości. Jeśli tworzysz agenta głosowego działającego w czasie rzeczywistym lub interaktywny system telefoniczny, niskie opóźnienia mają kluczowe znaczenie.

Możliwości klonowania głosu

Czasami gotowy głos nie wystarcza. Być może będziesz musiał odtworzyć głos konkretnej osoby, aby zachować spójność marki, lub stworzyć unikalny głos dla postaci.

Cartesia AI: Oferuje narzędzia do „projektowania głosu”, które pozwalają dostosować istniejące głosy poprzez regulację parametrów, takich jak prędkość i głośność. Nie oferuje jednak niestandardowego klonowania głosu na podstawie próbki audio.

ElevenLabs: Funkcja Professional Voice Cloning pozwala stworzyć niemal idealną cyfrową replikę głosu na podstawie zaledwie kilku minut wysokiej jakości nagrania audio. Jest to niezwykle przydatne do tworzenia spójnego głosu marki w całej zawartości audio. Sklonowane głosy zachowują nawet swój zakres emocjonalny.

🏆 Werdykt: ElevenLabs jest zdecydowanym zwycięzcą w dziedzinie klonowania głosu. Jeśli chcesz stworzyć niestandardowy głos marki lub odtworzyć mowę konkretnej osoby, technologia tej firmy jest znacznie bardziej wydajna.

Personalizacja głosu niestandardowa i możliwość sterowania

Jak dużą kontrolę chcesz mieć nad końcowym efektem? Niektóre zespoły chcą prostego, niezawodnego wyniku, podczas gdy inne muszą kierować głosem AI jak aktorem.

Cartesia AI: prostota obsługi dzięki intuicyjnym kontrolkom prędkości i głośności. Mniejsza liczba modeli głosowych do wyboru oznacza mniej trudności z podjęciem decyzji, a kontrolki są przyjazne dla programistów.

ElevenLabs: Oferuje szczegółową kontrolę dzięki parametrom „temperatury” (wyrazistość głosu) i „stabilności” (spójność głosu). Pozwala to nadać głosowi radosny, smutny lub pilny ton, ale wiąże się to również z większą trudnością nauki obsługi.

🏆 Werdykt: ElevenLabs oferuje bardziej szczegółową kontrolę. Cartesia jest lepszym wyborem dla zespołów, które chcą uzyskać niezawodne, spójne wyniki bez konieczności dostosowywania kilkunastu ustawień.

Wsparcie języków i biblioteka głosów

Czy Twój projekt wymaga wielu języków lub określonych regionalnych akcentów? Wielkość i różnorodność biblioteki głosów może być czynnikiem decydującym.

Cartesia AI: Oferuje wsparcie dla wielu języków z głosami specjalnie zoptymalizowanymi do telefonii. Biblioteka jest bardziej ukierunkowana, priorytetowo traktując klarowność rozmów telefonicznych nad szerokim wyborem akcentów.

ElevenLabs: Oferuje ogromną bibliotekę głosów obejmującą wiele języków, akcentów i stylów mówienia. Regularnie dodaje nowe głosy, a nawet oferuje wsparcie dla wielojęzycznego klonowania głosów, dzięki czemu sklonowany głos może płynnie mówić w różnych językach.

🏆 Werdykt: ElevenLabs ma większą i bardziej zróżnicowaną bibliotekę głosów. Chociaż wybór Cartesia jest wystarczający dla wielu zastosowań biznesowych, Teams potrzebujące konkretnych akcentów lub szerokiego zakresu języków znajdą więcej opcji w ElevenLabs.

Cartesia AI kontra ElevenLabs na Reddicie

Prawdziwi użytkownicy oferują cenne spojrzenie wykraczające poza listę funkcji.

Jeden z użytkowników serwisu r/TextToSpeech, omawiając wykorzystanie Cartesia w grach wideo, powiedział:

Tworzymy gry wideo typu voice-to-voice, więc opóźnienia i koszty są dla nas najważniejsze, ale istnieje minimalny poziom jakości, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Korzystamy z Cartesia Sonic. Opóźnienie poniżej 200 ms, około 2 USD/godz. (znacznie tańsze niż wiele komercyjnych alternatyw). Oparte na klonowaniu głosu. Kontrola odtwarzania. To najlepsze rozwiązanie, jakie znaleźliśmy dla naszych bardzo specyficznych wymagań.

Natomiast użytkownik serwisu r/selfpublish udostępnił swoje doświadczenia z projektu narracyjnego:

Przez pewien czas musiałem używać ElevenLabs w pracy i skorzystałem z okazji, aby przetestować to narzędzie na fragmentach moich własnych tekstów. Największą pochwałą, jaką mogę mu udzielić, jest to, że jest to spektakularne narzędzie do korekty. Często korzystam z funkcji zamiany tekstu na mowę w programie Microsoft Word, aby odsłuchać moje rozdziały, co pomaga mi zidentyfikować literówki i niezręczne zdania, których inaczej bym nie wychwycił. Pod tym względem ElevenLabs jest wielokrotnie lepszy od programu Word.

W internecie panuje konsensus. Programiści tworzący systemy interaktywne chwalą szybkość Cartesia, podczas gdy twórcy zawartości, którzy potrzebują wysokiej jakości, ekspresyjnego dźwięku, prawie zawsze preferują ElevenLabs.

Poznaj ClickUp — najlepszy sposób na wykorzystanie Cartesia AI vs. ElevenLabs

Wybór narzędzia TTS to tylko jeden z elementów układanki. Twój zespół nadal musi żonglować skryptami w jednej aplikacji, opiniami w innej, a planami projektów w arkuszu kalkulacyjnym. Ta rozproszenie pracy — fragmentacja działań roboczych między wieloma, niepołączonymi ze sobą narzędziami, które nie komunikują się między sobą — tworzy chaotyczny, niepołączony cykl pracy, w którym gubi się kontekst, przekracza terminy i narasta frustracja.

Wyeliminuj rozproszenie pracy, przenosząc cały proces produkcji zawartości do ClickUp, zintegrowanego obszaru roboczego AI: jednej platformy, na której znajdują się projekty, dokumenty i rozmowy, obsługiwanej przez kontekstową sztuczną inteligencję, która rozumie Twoją pracę.

Zamiast tylko generować dźwięk, możesz zarządzać całym cyklem życia swojej zawartości — od pomysłu do publikacji — w jednym miejscu.

Wyeliminuj rozproszone dokumenty i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs. Twórz, edytuj i współpracuj nad scenariuszami i notatkami w tym samym miejscu, w którym zarządzasz swoimi zadaniami. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym Twoi autorzy, redaktorzy i lektorzy mogą pracować razem jednocześnie, a każdy komentarz można przekształcić w zadanie do wykonania, dzięki czemu żadna informacja zwrotna nie zostanie pominięta.

Skończ z ręcznym przekazywaniem zadań i ciągłym sprawdzaniem statusu dzięki ClickUp Automations. Możesz skonfigurować proste reguły, aby zautomatyzować cykl pracy. Na przykład, gdy status skryptu zostanie zmieniony na „Zatwierdzony”, możesz automatycznie utworzyć nowe zadanie dla lektora i powiadomić kierownika projektu.

Zmień rozproszone notatki ze spotkań w uporządkowane zadania dzięki ClickUp AI Notetaker.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i szybciej twórz zawartość, zadając pytania ClickUp Brain.

Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu!

A wisienką na torcie jest ClickUp Super Agents.

Stwórz superagenta z 100% kontekstem pracy, aby stworzyć pierwszy szkic scenariusza audio i przypisać go ekspertowi ds. scenariuszy. Wygeneruj głos AI, a następnie skonfiguruj agenta, aby przejął zadanie i przystąpił do produkcji. Gdy status zmieni się na „Głos gotowy”,

ClickUp nie zastępuje narzędzia TTS; zapewnia kompleksową obsługę całego cyklu pracy przy produkcji audio.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili.

Czy powinieneś wybrać Cartesia AI czy ElevenLabs dla swojego zespołu?

Oto jak wybrać między tymi dwiema platformami.

Wybierz Cartesia AI, jeśli: Tworzysz agentów głosowych działających w czasie rzeczywistym, Tworzysz agentów głosowych działających w czasie rzeczywistym, boty obsługi klienta lub interaktywne systemy telefoniczne, w których najważniejsza jest szybkość. Jego niskie opóźnienia są bezkonkurencyjne.

Wybierz ElevenLabs, jeśli: Tworzysz audiobooki, podcasty lub nagrania lektorskie do wideo, w których ekspresja emocjonalna i jakość głosu mają kluczowe znaczenie dla zaangażowania odbiorców. Jego klonowanie głosu jest również znacznie lepsze.

W wielu przypadkach firma może nawet korzystać z obu rozwiązań — Cartesia do obsługi klienta, a ElevenLabs do tworzenia zawartości marketingowej.

Niezależnie od tego, którą platformę TTS wybierzesz, otaczający ją cykl pracy dotyczący tworzenia skryptów, pętli informacji zwrotnych i śledzenia projektu wymaga centralnego hubu, aby wszystko było uporządkowane. Potężny głos jest skuteczny tylko wtedy, gdy proces za nim stojący jest płynny.

Zbierz wszystkie zadania związane z zawartością głosową w jednym miejscu. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo.