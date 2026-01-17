12 najlepszych alternatyw dla Method CRM na rok 2026

Method CRM sprawdza się dobrze, jeśli Twoja firma korzysta z QuickBooks lub Xero, ale jego ścisłe ukierunkowanie na księgowość może wydawać się ograniczające.

Może się okazać, że Twój zespół ma trudności, gdy proces nie pasuje idealnie do świata skoncentrowanego na księgowości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy umowa zostaje zawarta i zaczyna się prawdziwa praca, zmuszając Cię do przejścia na inne narzędzie i powtarzania tych samych aktualizacji na wielu platformach.

W tym przewodniku przedstawiono 12 alternatyw dla Method CRM, które rozwiązują problem przekazywania zadań, porównując ich możliwości w zakresie CRM, automatyzacji, zarządzania projektami oraz zdolności do zachowania spójności kontekstu klienta od pierwszego kontaktu do ostatecznej realizacji.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Method CRM?

Kiedy dane dotyczące sprzedaży znajdują się w jednym miejscu, a realizacja projektu w innym, tracisz tempo. Twój zespół marnuje czas na ręczne przenoszenie informacji, a pełna historia klienta gubi się w natłoku zadań. Jeśli czujesz się ograniczony przez ograniczone możliwości dostosowywania lub brak solidnych funkcji zarządzania projektami, czas rozważyć alternatywę.

Oto kluczowe powody, dla których możesz rozważać zmianę:

Ograniczony ekosystem integracji: Poza podstawowymi integracjami księgowymi opcje są ograniczone, co utrudnia połączenie innych niezbędnych narzędzi.

Brak wbudowanego zarządzania projektami: Możesz śledzić potencjalnych klientów, ale po zawarciu umowy musisz przejść do oddzielnego systemu, aby zarządzać rzeczywistą pracą, co powoduje rozbieżność.

Podstawowe funkcje automatyzacji: Automatyzacja cyklu pracy nie zapewnia mocy i elastyczności niezbędnych do obsługi złożonych, wieloetapowych procesów w miarę rozwoju zespołu.

Kwestie związane ze skalowalnością: Wiele rozwijających się zespołów szybko osiąga granice możliwości Method CRM, co zmusza je do trudnej migracji w późniejszym terminie.

Silosowe dane klientów: informacje o klientach są uwięzione w fazie sprzedaży i nie przepływają w naturalny sposób do zespołów odpowiedzialnych za dostawę i wsparcie.

Nowoczesne alternatywy rozwiązują te problemy, zapewniając zintegrowane obszary robocze. Łączą one CRM, projekty, dokumenty i komunikację zespołu w jednym miejscu, eliminując rozproszenie narzędzi, które spowalnia pracę.

Alternatywy dla Method CRM w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

ClickUp Super agenci AI; ujednolicony CRM i projekty; automatyzacja konwersji transakcji na projekty Wszystkie rozmiary (Teams wypełniające lukę między sprzedażą a dostawą) Free Forever; dostępne są plany niestandardowe. Salesforce Sales Cloud Einstein AI; Massive AppExchange; Nieograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania Enterprise (duże organizacje o złożonych, globalnych cyklach sprzedaży) Płatne plany od 25 USD/użytkownik/miesiąc HubSpot CRM Narzędzia marketingu przychodzącego; Free podstawowy system CRM; sekwencje wiadomości e-mail Małe i średnie przedsiębiorstwa (zespoły marketingowe zajmujące się pozyskiwaniem potencjalnych klientów) Bezpłatne; płatne plany od 15 USD/licencja/miesiąc Zoho CRM Zia AI; Canva UI Studio; Część pakietu Zoho One zawierającego ponad 50 aplikacji Małe firmy (zespoły poszukujące zaawansowanych funkcji w przystępnej cenie) Płatne plany od 14 USD/użytkownik/miesiąc Pipedrive Wizualny potok Kanban; podpowiedzi oparte na aktywności; inteligentne dokumenty Małe i średnie przedsiębiorstwa (zespoły sprzedażowe skupione na dynamicznym rozwoju) Płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc monday CRM Wizualne tablice bez kodowania; pulpity nawigacyjne dla wielu tablic; wysoka elastyczność Wszystkie rozmiary (zespoły oczekujące wysoce wizualnych, niestandardowych cykli pracy) Płatne plany od 12 USD/licencja/miesiąc Dynamics 365 Natywna obsługa Microsoft 365; analityka Power BI; synchronizacja z LinkedIn Enterprise (organizacje już głęboko zaangażowane w stos Microsoft) Płatne plany od 65 USD/użytkownik/miesiąc Nutshell Wbudowany marketing e-mailowy; Proste procesy; Automatyzacja procesów Małe zespoły (zespoły sprzedaży zajmujące się własnymi działaniami marketingowymi) Płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc Bigin by Zoho Koncentracja na procesie sprzedaży; wbudowana funkcja telefoniczna; formularze internetowe Mikrozespoły/osoby pracujące samodzielnie (nowi użytkownicy, dla których standardowe systemy CRM są zbyt skomplikowane) Free; płatne plany od 9 USD/miesiąc ActiveCampaign Zaawansowany kreator automatyzacji; śledzenie witryn; ocena potencjalnych klientów Zorientowane na marketing (Teams skupiające się na zaawansowanym budowaniu relacji z klientami za pomocą e-maila) Płatne plany od 15 USD miesięcznie. Insightly Powiązanie relacji; Zintegrowane przekazywanie projektów; Obiekty niestandardowe Dostawcy usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (zespoły zarządzające realizacją projektów posprzedażowych) Płatne plany od 29 USD/użytkownik/miesiąc Freshsales Freddy AI; Wbudowany telefon/e-mail; Sekwencje sprzedaży Średnie przedsiębiorstwa (szybko rozwijające się zespoły wykorzystujące AI do oceny potencjalnych klientów) Bezpłatne; płatne plany od 11 USD/użytkownik/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Method CRM

Przyjrzeliśmy się każdemu narzędziu przez pryzmat największych wyzwań użytkowników Method CRM. Nasza ocena skupiała się na możliwościach CRM, łatwości integracji z innymi narzędziami, funkcjach zarządzania projektami oraz możliwości automatyzacji cykli pracy. Wyeliminuj rozproszenie narzędzi, korzystając z jedynego prawdziwie zintegrowanego środowiska pracy — ClickUp — podczas gdy inne narzędzia wyróżniają się w określonych obszarach. ✨

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania pracą opartego na AI z wbudowanymi funkcjami CRM)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

Method CRM sprawdza się dobrze, gdy skupiasz się na śledzeniu transakcji w systemie księgowym. Problemy zaczynają się w momencie zamknięcia transakcji. Dane klientów znajdują się w CRM, podczas gdy rzeczywista praca odbywa się gdzie indziej. Projekty rozpoczynają się bez kontekstu, zespoły realizacyjne muszą odtwarzać oczekiwania, a obietnice sprzedażowe znajdują się w e-mailach zamiast w systemie ewidencyjnym.

ClickUp jest przeznaczony dla zespołów, które chcą zarządzać całym cyklem życia klienta w jednym miejscu. Zamiast traktować CRM i realizację projektów jako oddzielne etapy, ClickUp łączy je w ramach jednego cyklu pracy. Potencjalni klienci, transakcje, prace związane z dostawą, dokumentacja i komunikacja znajdują się w tej samej przestrzeni roboczej, dzięki czemu kontekst nie znika w przypadku zmiany własności.

W fazie sprzedaży zespoły wykorzystują strukturę CRM ClickUp do śledzenia potencjalnych klientów, kont i możliwości w procesach sprzedaży, które odzwierciedlają rzeczywisty przebieg sprzedaży. Szczegóły dotyczące klientów, wartość transakcji, osie czasu i notatki pozostają dołączone do każdego rekordu za pośrednictwem pól niestandardowych, dzięki czemu zespoły sprzedaży i dostaw mają wspólny widok na rozwój powiązań. Eliminuje to konieczność ponownego tworzenia lub interpretowania informacji w późniejszym czasie.

Kiedy transakcja zostanie oznaczona jako wygrana, automatyzacja przejmuje kontrolę. ClickUp Automations może natychmiast przekształcić transakcję w projekt dostawy, przypisać właścicieli, ustalić osie czasu i powiadomić odpowiednie zespoły bez konieczności ręcznej koordynacji. Zamiast polegać na przekazywaniu zadań lub wiadomościach uzupełniających, system zapewnia natychmiastowe rozpoczęcie pracy z jasno określonymi obowiązkami i oczekiwaniami.

Super agenci ClickUp jeszcze bardziej rozszerzają to bezobsługowe podejście. Mogą oni pomagać w segregowaniu przychodzących zgłoszeń, generowaniu aktualizacji zadań, obsłudze rutynowych działań następczych i przyspieszaniu pracy w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły lub kontekst. Zmniejsza to potrzebę ciągłego sprawdzania i aktualizowania statusu, pozwalając zespołom skupić się na realizacji zadań, a nie na ich koordynacji.

Super agenci w ClickUp mogą obsługiwać cykle pracy od początku do końca, bez interwencji człowieka.

W miarę postępu prac ClickUp pozostaje centrum operacyjnym. Zadania, zależności i kamienie milowe są przechowywane wraz z informacjami o klientach, a ClickUp Brain pomaga zespołom szybko zrozumieć, co dzieje się w ramach transakcji i projektów. Może podsumowywać działania, ujawniać ryzyka i zapewniać natychmiastowy kontekst bez konieczności przeszukiwania rejestrów lub pulpitów nawigacyjnych.

Współpraca i przechowywanie wiedzy odbywają się tam, gdzie już realizowana jest praca. Umowy, oferty, instrukcje i dowody dostawy są dokumentowane w ClickUp Docs i bezpośrednio połączone z zadaniami i klientami. Rozmowy odbywają się w ClickUp Chat, połączone z pracą, do której się odnoszą, zamiast być rozproszone między różnymi narzędziami. To Twój CRM plus warstwa wykonawcza oparta na AI, wspierana przez głęboki kontekst!

Najlepsze funkcje ClickUp

Szablon ClickUp CRM: Uzyskaj gotową do użycia strukturę do zarządzania procesem sprzedaży, wraz z konfigurowalnymi etapami dla potencjalnych klientów, kont i transakcji, dzięki czemu możesz natychmiast rozpocząć śledzenie postępów.

ClickUp Brain: skorzystaj z wbudowanego asystenta AI, aby tworzyć projekty komunikatów dla klientów, podsumowywać historię transakcji i uzyskiwać inteligentne sugestie na podstawie danych CRM — wszystko w ramach ClickUp.

Automatyzacje ClickUp: Twórz niestandardowe cykle pracy bez kodowania, aby automatycznie przenosić transakcje między etapami, przypisywać zadania następcze lub wysyłać powiadomienia w przypadku zmiany statusu transakcji.

Panele ClickUp: Twórz wizualne panele sprzedaży, aby śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak wartość potencjalnych klientów, współczynniki konwersji i wydajność zespołu, korzystając z danych w czasie rzeczywistym z Twojego obszaru roboczego. Twórz wizualne panele sprzedaży, aby śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak wartość potencjalnych klientów, współczynniki konwersji i wydajność zespołu, korzystając z danych w czasie rzeczywistym z Twojego obszaru roboczego.

Pola niestandardowe ClickUp: Dostosuj CRM do swoich procesów, dodając elastyczne pola do śledzenia dowolnych danych, takich jak wartość transakcji, źródło potencjalnego klienta lub daty odnowienia umowy.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Zapewnij płynny przepływ informacji o klientach od sprzedaży do dostawy, łącząc CRM, zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie.

Natywne funkcje AI dzięki ClickUp Brain: sztuczna inteligencja rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, aby zautomatyzować zadania, tworzyć projekty komunikatów i generować spostrzeżenia bez konieczności korzystania z narzędzi innych firm.

Wysoka konfigurowalność bez konieczności pisania kodu: możesz zbudować system CRM, który dokładnie odpowiada Twojemu cyklu pracy, korzystając z pól niestandardowych, statusów i automatyzacji, bez pomocy programisty.

Wady:

Krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z wysoce konfigurowalnych platform

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja na komputery stacjonarne.

Zaawansowane, wieloetapowe automatyzacje wymagają czasu na wstępne ustawienia.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

ClickUp jest niezwykle wszechstronny i pozwala mi tworzyć rozwiązania dla praktycznie każdego przypadku biznesowego lub procesu. Automatyzacje i agenci AI są również bardzo wydajni! Mogę ustawić automatyczne działania za pomocą logiki lub podpowiedzi AI, aby wykonać w ClickUp praktycznie każdą czynność, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. I wreszcie tempo aktualizacji produktu. Co miesiąc pojawiają się naprawdę znaczące aktualizacje funkcji, a firma intensywnie inwestuje w swój rozwój.

2. Salesforce Sales Cloud (najlepsze rozwiązanie dla CRM na poziomie Enterprise z szerokimi możliwościami niestandardowego dostosowania)

za pośrednictwem Salesforce

Jeśli uważasz, że Twoja firma przerosła prostszą strukturę Method CRM i napotykasz przeszkody związane z limitami dostosowywania, Salesforce jest alternatywą na poziomie Enterprise. Twój złożony proces sprzedaży jest zmuszony do działania w sztywnym systemie i nie możesz tworzyć niestandardowych cykli pracy, których potrzebuje Twoja organizacja, aby skutecznie się rozwijać. Jest to powszechny problem dla firm, które potrzebują większej mocy.

Salesforce Sales Cloud został zaprojektowany, aby rozwiązać ten problem, oferując niemal nieograniczone możliwości dostosowywania. W przeciwieństwie do Method CRM, który jest oparty na QuickBooks, Salesforce jest platformą, na której można budować. Dzięki platformie Lightning i rynkowi AppExchange można stworzyć system CRM, który idealnie odzwierciedla unikalne i złożone operacje sprzedażowe, integrując się z niemal każdym innym systemem biznesowym, z którego korzystasz.

Sztuczna inteligencja o nazwie Einstein pomaga w prognozowaniu wyników i tworzeniu prognoz potencjalnych klientów, a narzędzia do raportowania zapewniają głęboką widoczność w każdym aspekcie cyklu sprzedaży. Jednak ta moc wiąże się ze znaczną złożonością. Wdrożenie Salesforce zazwyczaj wymaga dedykowanych administratorów lub zewnętrznych konsultantów, co sprawia, że rozwiązanie to lepiej sprawdza się w dużych organizacjach, które dysponują zasobami niezbędnymi do zainwestowania w ustawienia i bieżącą konserwację.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Einstein AI: pomaga zespołom sprzedaży skupić się na najbardziej wartościowych potencjalnych klientach dzięki predykcyjnej ocenie potencjalnych klientów, analizie szans sprzedaży i automatyzacji rejestrowania działań.

Ekosystem AppExchange: rozszerza funkcje daleko poza podstawowy CRM dzięki tysiącom gotowych integracji i aplikacji innych producentów.

Platforma Lightning: umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji, cykli pracy i automatyzacji dostosowanych do złożonych procesów sprzedaży w Enterprise.

Zaawansowane raportowanie i prognozowanie: zapewnia dogłębną widoczność w zakresie stanu potencjalnych transakcji i prognoz przychodów dzięki wysoce konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i prognozowaniu opartemu na AI.

Zalety i wady Salesforce Sales Cloud

Zalety:

Szerokie możliwości niestandardowego dostosowania i skalowalność dla złożonych potrzeb Enterprise.

Rozbudowany ekosystem integracji dzięki AppExchange.

Wiodące w branży możliwości AI dzięki funkcji Einstein.

Wady:

Stroma krzywa uczenia się, która wymaga dedykowanych zasobów administracyjnych dla administratorów.

Wdrożenie jest złożone i często wymaga zatrudnienia konsultanta.

Może być przytłaczające i zbyt kosztowne dla mniejszych zespołów.

Ceny Salesforce Sales Cloud

Pakiet startowy: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Pro: 100 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 175 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Salesforce Sales Cloud w praktyce?

Opinia użytkownika:

Moim ulubionym aspektem Salesforce Sales Cloud jest płynna integracja zarówno agenta AI, jak i ludzkiego SDR. Kluczowa jest jego zdolność do centralizacji danych. Ta wysoka częstotliwość użytkowania pozwala AI wskazać naprawdę gorące leady, na które ludzki SDR może natychmiast zareagować. Łatwość obsługi systemu i płynność wdrożenia oznaczają, że możemy od razu przystąpić do działania. Ponadto niezawodna obsługa klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Ta płynna współpraca naprawdę zwiększa wydajność i maksymalizuje konwersje.

3. HubSpot CRM (najlepszy darmowy CRM z automatyzacją marketingu)

za pośrednictwem HubSpot

Czy koszt w pełni funkcjonalnego systemu CRM stanowi barierę dla Twojego zespołu? Być może czujesz się w impasie, płacąc za narzędzie z większą liczbą funkcji, niż potrzebujesz, lub rezygnując z kluczowej automatyzacji marketingu, ponieważ jest ona zbyt droga. Jest to częsta frustracja małych firm i start-upów poszukujących potężnego, ale dostępnego rozwiązania.

HubSpot CRM rozwiązuje ten problem bezpośrednio dzięki popularnemu modelowi freemium. Podstawowa wersja CRM jest całkowicie bezpłatna i nie ma limitów dotyczących liczby użytkowników, co czyni ją atrakcyjną opcją dla zespołów rezygnujących z Method CRM, które chcą wypróbować platformę przed podjęciem decyzji o inwestycji finansowej.

Narzędzie jest wyposażone w zintegrowane narzędzia marketingowe, w tym sekwencje e-maili, strony docelowe i cykle pracy pielęgnowania potencjalnych klientów, które łączą kampanie bezpośrednio z rekordami CRM. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co pozwala na szybkie opanowanie obsługi. Należy pamiętać, że chociaż bezpłatny CRM jest bardzo rozbudowany, dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji sprzedaży i marketingu wymaga przejścia na płatną wersję „Hubs”, co może stać się kosztowne w miarę powiększania się zespołu.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Free podstawowy CRM: Uzyskaj bezpłatny dostęp do zarządzania kontaktami, śledzenia transakcji i podstawowego raportowania dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Integracja z Marketing Hub: Uzyskaj pełną widoczność lejka sprzedażowego dzięki płynnemu połączeniu kampanii marketingowych i procesu sprzedaży.

Sekwencje e-maili i cykle pracy: Twórz zautomatyzowane sekwencje działań następczych i cykle pracy związane z pielęgnowaniem kontaktów z potencjalnymi klientami bezpośrednio w systemie CRM.

Planer spotkań: skorzystaj z wbudowanego narzędzia do planowania, które synchronizuje się z kalendarzem i automatycznie rejestruje spotkania w rekordach kontaktów.

Zalety i wady HubSpot CRM

Zalety:

Hojny bezpłatny Free Plan bez limitów liczby użytkowników dla podstawowych funkcji CRM.

Doskonałe funkcje automatyzacji marketingu dla zespołów skupionych na działaniach przychodzących.

Intuicyjny interfejs, który wymaga minimalnego szkolenia.

Wady:

Dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga kosztownych aktualizacji do różnych hubów.

Opcje dostosowywania są bardziej ograniczone w porównaniu z alternatywami na poziomie Enterprise.

Platforma może wydawać się ograniczająca, ponieważ procesy sprzedaży stają się coraz bardziej złożone.

Ceny HubSpot CRM

Free

Platforma dla początkujących klientów: od 16 USD miesięcznie

Profesjonalna platforma dla klientów: od 1300 USD miesięcznie

Enterprise Customer Platform: od 4300 USD miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot CRM:

G2: 4,4/5 (ponad 29 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot CRM w praktyce?

Opinia użytkownika:

Konfiguracja była łatwa, mimo że nigdy wcześniej nie korzystałem z HubSpot. Oferuje wiele przydatnych funkcji, od zarządzania procesem sprzedaży po automatyzację cyklu pracy. Jest to również nasza baza danych klientów. Podoba mi się, że ma wiele łatwych integracji, dzięki czemu możemy komunikować się z innymi platformami, z których korzystamy. Obsługa klienta jest dość szybka i pomocna.

4. Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla małych firm poszukujących niedrogiego systemu CRM)

za pośrednictwem Zoho CRM

Jeśli szukasz rozwiązania bardziej wydajnego niż Method CRM, ale obawiasz się wysokich kosztów rozwiązań dla przedsiębiorstw Enterprise, możesz czuć się rozdarty. Jest to częste wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą konkurować z większymi graczami.

Zoho CRM jest liderem pod względem wartości w tej dziedzinie, oferując kompleksowy zestaw funkcji CRM w znacznie bardziej przystępnych cenach. Zespołom, które rezygnują z Method CRM ze względu na koszty lub ograniczenia funkcjonalne, Zoho zapewnia więcej funkcji za każdą wydaną złotówkę. Asystent AI, Zia, pomaga w ocenie potencjalnych klientów i prognozowaniu transakcji, a funkcja Blueprint umożliwia tworzenie wizualnych cykli pracy w celu standaryzacji procesu sprzedaży.

Ponadto Zoho CRM jest częścią szerszego ekosystemu Zoho One, który łączy CRM z dziesiątkami innych aplikacji biznesowych. Tworzy to głęboko zintegrowany pakiet dla zespołów, które chcą skonsolidować swoje oprogramowanie wykraczające poza sam CRM, obejmujący wszystko, od finansów po HR, w ramach jednej subskrypcji.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Asystent Zia AI: Uzyskaj pomoc w zakresie oceny potencjalnych klientów, prognozowania transakcji i wykrywania anomalii, aby pomóc zespołowi skutecznie ustalać priorytety swojego wysiłku.

Automatyzacja procesów według planu: skorzystaj z wizualnego narzędzia do tworzenia cykli pracy, aby ujednolicić procesy sprzedaży i zapewnić spójność w całym zespole.

Studio projektowe Canva: dostosuj wygląd interfejsu CRM do preferencji swojego zespołu bez konieczności pisania kodu niestandardowego.

Integracja z ekosystemem Zoho: płynne połączenie z Zoho Books, Projects, Desk i dziesiątkami innych aplikacji z pakietu Zoho.

Zalety i wady Zoho CRM

Zalety:

Doskonała wartość w przystępnej cenie, z kompleksowymi funkcjami w bardzo konkurencyjnych cenach.

Zaawansowane funkcje AI Zia są dostępne we wszystkich płatnych planach.

Rozszerzony ekosystem dla zespołów, które chcą w pełni zintegrowanych aplikacji biznesowych.

Wady:

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi platformami CRM.

Niektóre z najbardziej zaawansowanych funkcji są zarezerwowane dla planów wyższych poziomów.

Czas reakcji obsługi klienta może się różnić w zależności od poziomu planu.

Ceny Zoho CRM

Standard: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6800 recenzji)

Co mówią o Zoho CRM użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Zoho CRM wyróżnia się jako niezawodna i niedroga opcja, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego intuicyjny interfejs ułatwia nawigację, chociaż opanowanie niektórych bardziej zaawansowanych funkcji może wymagać nieco więcej czasu. Proces ustawień jest łatwy do wykonania dzięki jasnym instrukcjom i gotowym szablonom, które pomagają usprawnić obsługę. Zoho CRM jest przeznaczony do codziennego użytku i doskonale sprawdza się w zarządzaniu bieżącymi działaniami sprzedażowymi i relacjami z klientami. Platforma oferuje solidny zestaw funkcji, w tym automatyzację, analitykę i analizy oparte na AI, które zapewniają znaczną wartość dodaną. Obsługa klienta jest ogólnie responsywna, ale jakość wsparcia może się różnić w zależności od poziomu subskrypcji. Integracja z innymi produktami Zoho i usługami stron trzecich jest płynna i elastyczna, co sprawia, że Zoho CRM jest wszechstronnym rozwiązaniem dla różnorodnych wymagań biznesowych.

5. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie dla zespołów skupionych na sprzedaży, oferujące wizualne zarządzanie procesem sprzedaży)

za pośrednictwem Pipedrive

Kiedy system CRM nie podpowiada, co należy zrobić dalej, przedstawiciele handlowi mogą stracić koncentrację, a szanse na sprzedaż mogą zostać zaprzepaszczone. Pipedrive został stworzony przez sprzedawców, aby rozwiązać właśnie ten problem.

Filozofia platformy koncentruje się na sprzedaży opartej na działaniach, co oznacza, że podsuwa ona zespołowi podpowiedź, by skupił się na konkretnych działaniach — rozmowach telefonicznych, e-mailach i spotkaniach — które przyczyniają się do realizacji transakcji. Centralnym elementem platformy jest wizualny system Kanban, który sprawia, że postępy w realizacji transakcji są intuicyjne i łatwe w zarządzaniu.

Narzędzie to pomaga dokładnie określić, co należy zrobić w przypadku każdej transakcji, zapewniając, że żadne działania następcze nie zostaną pominięte. Zostało ono celowo zaprojektowane jako narzędzie służące wyłącznie do sprzedaży. Oznacza to, że chociaż doskonale sprawdza się w zarządzaniu procesem sprzedaży, to w celu zapewnienia bardziej niezawodnego zarządzania projektami lub automatyzacji marketingu konieczne będzie zintegrowanie innych narzędzi.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualne zarządzanie procesami: interfejs Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść” ułatwia sprawdzenie statusu każdej transakcji i kolejnych kroków, które należy podjąć.

Sprzedaż oparta na działaniach: platforma zachęca do planowania działań dla każdej transakcji, zapewniając spójne działania przedstawicieli handlowych.

Smart Docs: Usprawnij cykl pracy związany z ofertami dzięki dokumentom z podpisami elektronicznymi, które można śledzić i automatycznie wypełniać danymi z CRM.

Asystent sprzedaży AI: Uzyskaj proaktywne sugestie dotyczące kolejnych kroków, wskazówki dotyczące wydajności i wgląd w swoje transakcje.

Zalety i wady Pipedrive

Zalety:

Wyjątkowo intuicyjny wizualny system, który wymaga minimalnego szkolenia.

Podejście skoncentrowane na działaniach sprawia, że zespoły sprzedaży są zorientowane na działanie i odpowiedzialne.

Przejrzysty, uporządkowany interfejs, który nie przytłacza użytkowników zbędnymi funkcjami.

Wady:

Ograniczone możliwości zarządzania projektami po zamknięciu sprzedaży

Funkcje automatyzacji marketingu wymagają dodatków lub integracji z rozwiązaniami innych firm.

Raportowanie jest mniej konfigurowalne niż w przypadku alternatywnych rozwiązań na poziomie Enterprise.

Ceny Pipedrive

Niezbędne: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 44 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 64 USD/miesiąc na użytkownika

Moc: 79 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 129 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Pipedrive prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Skupiam się na właściwych działaniach, a nie na uciążliwych formularzach i polach wyboru. Integracja między komputerem a telefonem jest natychmiastowa i naprawdę pomocna. Korzystam z niego codziennie, gdziekolwiek jestem. Po wielu latach korzystania z kilku innych systemów CRM jestem głęboko przekonany, że Pipedrive najlepiej odpowiada moim potrzebom, które koncentrują się na sprzedaży i obsłudze posprzedażowej.

6. monday CRM (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania cyklu pracy i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Monday

Jeśli frustruje Cię sztywna struktura Method CRM i chciałbyś stworzyć cykl pracy sprzedaży, który wygląda i działa dokładnie tak, jak chcesz, nie jesteś sam. Wiele zespołów uważa, że gotowe systemy CRM ograniczają ich możliwości, zamiast dostosowywać się do ich unikalnych procesów.

monday CRM opiera się na wysoce elastycznym systemie operacyjnym monday.com Work OS, oferując rozwiązanie dla zespołów, które pragną swobody wizualnej i strukturalnej. Jeśli już korzystasz z monday.com do zarządzania projektami, CRM będzie naturalnym rozszerzeniem. Jego interfejs typu „przeciągnij i upuść”, niewymagający kodowania, pozwala na stworzenie niestandardowego CRM z tablicami, kolumnami i pulpitami nawigacyjnymi bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

To wizualne podejście ułatwia przeglądanie całego procesu sprzedaży i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym. Jednak ponieważ jest to nowszy produkt oparty na ogólnej platformie roboczej, niektóre zaawansowane funkcje specyficzne dla sprzedaży, dostępne w dedykowanych systemach CRM, mogą być mniej dopracowane lub wymagać kreatywnej konfiguracji.

Najlepsze funkcje monday CRM

Wizualny CRM oparty na tablicach: korzystaj z wysoce konfigurowalnych tablic z ponad 25 typami kolumn, aby prowadzić śledzenie wszystkich danych sprzedażowych, jakie tylko możesz sobie wyobrazić.

Automatyzacja bez kodowania: Twórz zaawansowane automatyzacje cyklu pracy przy użyciu prostej logiki „jeśli-to”, bez konieczności angażowania programisty.

Współpracujące pulpity nawigacyjne: pobieraj dane z wielu tablic sprzedaży i projektów do ujednoliconych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać pełną widoczność całego cyklu życia klienta.

Ekosystem monday.com: płynna integracja z systemem zarządzania pracą monday zapewnia sprawne przekazywanie zadań od działu sprzedaży do zespołów realizujących projekty posprzedażowe.

Zalety i wady monday CRM

Zalety:

Bardzo wizualny i intuicyjny interfejs, który wymaga bardzo niewielkiego szkolenia.

Wyjątkowa elastyczność niestandardowego dostosowywania bez konieczności pisania kodu.

Zaawansowane funkcje współpracy, które doskonale sprawdzają się w sprzedaży zespołowej.

Wady:

Jako nowszy produkt CRM, jego zestaw funkcji jest mniej dopracowany niż w przypadku uznanych konkurentów.

Niektóre funkcje specyficzne dla CRM mogą wymagać kreatywnych rozwiązań, aby je wdrożyć.

Ceny licencji oparte na liczbie użytkowników mogą prowadzić do nieoczekiwanych wzrostów kosztów w miarę powiększania się zespołu.

Ceny Monday CRM

Podstawowy: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 28 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje monday CRM

G2: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o monday CRM w praktyce?

Opinia użytkownika:

Bardzo podoba mi się funkcja e-maili i działań w monday CRM, która automatycznie przyczepia etykiety do e-maili dla klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu śledzenie jest niezwykle wydajne. Ta automatyzacja w połączeniu z funkcjami AI pomaga mi bez wysiłku wyodrębnić kluczowe informacje, takie jak terminy działań następczych i ważne szczegóły. Centrum cyklu pracy to kolejna wyróżniająca się funkcja, oferująca ulepszoną automatyzację podobną do instrukcji „if-this-then-that”, która przyspiesza moją pracę i zapobiega stagnacji, ostatecznie oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

7. Dynamics 365 (najlepszy do integracji z ekosystemem Microsoft)

za pośrednictwem Dynamics 365

Czy Twoja organizacja korzysta już z oprogramowania Microsoft? Jeśli tak, to prawdopodobnie odczułeś niedogodności związane z używaniem narzędzia takiego jak Method CRM, które nie zapewnia natywnych połączeń z Outlookiem, Teams lub SharePoint.

Dynamics 365 Sales to solidne rozwiązanie tego problemu. Jest to naturalny wybór CRM dla każdej organizacji głęboko zaangażowanej w ekosystem Microsoft, oferujący płynną, natywną integrację, której nie mogą dorównać inne platformy. Narzędzie integruje się z całym pakietem biznesowym Microsoft, zapewniając zespołowi spójne doświadczenie.

Jednak prawdziwą wartość stanowi integracja z platformą Power Platform. Możesz używać Power BI do zaawansowanej analityki, Power Automate do automatyzacji złożonych cykli pracy oraz Power Apps do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych. Dzięki temu jest to rozwiązanie ukierunkowane na przedsiębiorstwa, o odpowiedniej złożoności, najlepiej dostosowane do firm posiadających doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Microsoft.

Najlepsze funkcje Dynamics 365

Natywna integracja z Microsoft: skorzystaj z głębokiej, gotowej do użycia integracji z Outlookiem, Teams, SharePoint i Excelem.

Połączenie z platformą Power Platform: Rozszerz możliwości swojego systemu CRM dzięki pulpitom nawigacyjnym Power BI, cyklom pracy Power Automate i niestandardowym aplikacjom Power Apps.

Integracja z LinkedIn Sales Navigator: Uzyskaj wbudowane połączenie z LinkedIn, aby korzystać z zaawansowanych funkcji sprzedaży społecznościowej i wyszukiwania potencjalnych klientów.

Wnioski oparte na AI: Wykorzystaj analizę związków, prognozowanie wyników i analizę rozmów, aby ukierunkować swój wysiłek sprzedażowy.

Zalety i wady Dynamics 365

Zalety:

Niezrównana, płynna integracja dla organizacji korzystających z rozwiązań Microsoft.

Platforma Power Platform znacznie rozszerza możliwości bez konieczności tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Platforma posiada wbudowane zaawansowane funkcje AI i analizy danych.

Wady:

Wdrożenie jest złożone i zazwyczaj wymaga specjalistycznej wiedzy na temat produktów Microsoft.

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej intuicyjny niż w przypadku nowocześniejszych alternatywnych rozwiązań CRM.

Model licencjonowania, z wieloma modułami, może być trudny do zrozumienia.

Ceny Dynamics 365

Specjalista ds. sprzedaży: Od 65 USD/miesiąc

Sales Enterprise: Od 105 USD/miesiąc

Sales Premium: Od 150 USD/miesiąc

Microsoft Relationship Sales: od 162 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dynamics 365

G2: 4,0/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 5700 recenzji)

Co mówią o Dynamics 365 użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Korzystam głównie z Dynamics 365 CRM do zarządzania akredytacjami naszych partnerów i przeglądania ich historii jako naszych klientów. Niezwykle pomocne jest posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu, co ułatwia śledzenie interakcji, aktualizowanie dokumentacji i zapewnienie skutecznego wsparcia dla naszych partnerów. Narzędzia do raportowania i integracja z aplikacjami Microsoft są prawdziwym atutem i znacznie usprawniają współpracę.

8. Nutshell (najlepszy wybór dla prostego CRM z marketingiem e-mailowym)

za pośrednictwem Nutshell

Nutshell łączy prosty system CRM z wbudowanymi funkcjami marketingu e-mailowego. Jest przeznaczony dla małych zespołów, które chcą prostoty bez rezygnacji z narzędzi niezbędnych do rozwoju. Możesz tworzyć i wysyłać kampanie e-mailowe, automatyczne sekwencje dripowe i biuletyny bezpośrednio z systemu CRM, a wszystkie kontakty są automatycznie synchronizowane.

To kompleksowe podejście pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Nutshell kładzie nacisk na prostotę, co oznacza, że może brakować mu niektórych zaawansowanych funkcji dostosowywania lub raportowania, których wymagają większe organizacje. Jednak dla małych zespołów stanowi przejrzyste i skuteczne rozwiązanie do zarządzania sprzedażą i marketingiem w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Nutshell

Wbudowany marketing e-mailowy: Twórz i wysyłaj kampanie e-mailowe oraz biuletyny bezpośrednio z systemu CRM, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnego narzędzia.

Automatyzacja procesu sprzedaży: skonfiguruj automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów, tworzenie zadań i postępy na poszczególnych etapach w oparciu o zdefiniowane wyzwalacze.

Osobiste sekwencje e-maili: Wysyłaj automatyczne sekwencje e-maili jeden do jednego, aby uzyskać spersonalizowane kontakty, które można skalować.

Integracja z Google Workspace: skorzystaj z głębokiej integracji z Gmailem i Kalendarzem Google, aby zapewnić płynną synchronizację e-maila i planowanie.

Zalety i wady Nutshell

Zalety:

Połączenie funkcji CRM i marketingu e-mailowego eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi.

Przejrzysty, intuicyjny interfejs zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu przez małe zespoły.

Doskonałe wsparcie klienta dzięki bardzo responsywnemu zespołowi.

Wady:

Ograniczone możliwości zaawansowanej personalizacji niestandardowej

Funkcje raportowania są mniej rozbudowane niż w alternatywnych rozwiązaniach dla Enterprise.

Mniej integracji z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z większymi platformami

Ceny Nutshell

Podstawa: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Wzrost: 32 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 67 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 89 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Nutshell

G2: 4,3/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Nutshell prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Nutshell jest łatwy do wdrożenia przez zespoły sprzedaży i faktycznego wykorzystania w codziennej pracy. Interfejs jest przejrzysty, procesy sprzedaży są elastyczne, a narzędzie zapewnia wsparcie dla ustrukturyzowanego procesu sprzedaży bez nadmiernego obciążenia i przeładowania. Zapewnia solidną widoczność w zakresie transakcji i działań, co sprawia, że zarządzanie zespołem i coaching są prostsze.

9. Bigin by Zoho CRM (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z CRM)

za pośrednictwem Bigin

Jesteś członkiem bardzo małego zespołu lub samodzielnym przedsiębiorcą, dla którego nawet „proste” systemy CRM, takie jak Method CRM, są zbyt skomplikowane? Złożoność, koszt i nadmiar funkcji większości platform CRM mogą stanowić poważną przeszkodę dla osób dopiero rozpoczynających działalność.

Bigin by Zoho CRM może w tym pomóc. Jest to podstawowy system CRM skoncentrowany na procesie sprzedaży, zaprojektowany specjalnie dla małych zespołów i osób, które dopiero zaczynają korzystać z CRM. Pozbawiony jest wszystkich skomplikowanych funkcji i skupia się na absolutnie niezbędnych elementach: zarządzaniu kontaktami i wizualizacji procesu sprzedaży. Dzięki temu jest idealnym pierwszym krokiem dla osób, które rezygnują z Method CRM w poszukiwaniu znacznie prostszego rozwiązania.

Dzięki Bigin możesz skonfigurować wiele potoków dla różnych procesów, korzystać z wbudowanej funkcji telefonicznej do wykonywania i rejestrowania połączeń oraz tworzyć formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów. Jest zaprojektowany z myślą o szybkich ustawieniach i natychmiastowym użyciu.

Najlepsze funkcje Bigin by Zoho CRM

Wiele ścieżek: zarządzaj różnymi procesami sprzedaży, takimi jak nowe transakcje i odnowienia, w oddzielnych, łatwych do zrozumienia wizualnych ścieżkach.

Wbudowana funkcja telefoniczna: wykonuj i odbieraj połączenia bezpośrednio w systemie CRM, a wszystkie działania będą automatycznie rejestrowane.

Formularze internetowe: Twórz proste formularze do pozyskiwania potencjalnych klientów dla swojej witryny internetowej, które bezpośrednio wprowadzają nowe kontakty do Twojego systemu.

Ścieżka aktualizacji Zoho CRM: łatwo przenieś wszystkie swoje dane na pełną platformę Zoho CRM, gdy Twój zespół przekroczy możliwości Bigin.

Zalety i wady Bigin by Zoho CRM

Zalety:

Niezwykle prosty i przejrzysty interfejs zaprojektowany z myślą o nowicjuszach w dziedzinie CRM.

Szybkie ustawienia, które wymagają minimalnych ustawień, aby rozpocząć pracę.

Niedrogi punkt wejścia dla bardzo małych zespołów i użytkowników indywidualnych.

Wady:

Opcje dostosowywania są bardzo ograniczone w porównaniu z w pełni funkcjonalnymi systemami CRM.

Teams prawdopodobnie przekroczą jego możliwości w ciągu roku lub dwóch.

Dostępnych jest mniej integracji niż w przypadku pełnej wersji Zoho CRM.

Ceny Bigin by Zoho CRM

Free

Express: Od 9 USD miesięcznie

Premier: Od 15 USD miesięcznie

Bigin 360: Od 21 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Bigin by Zoho CRM?

Opinia użytkownika:

W Bigin najbardziej podoba mi się jego prostota i przejrzystość. Pozwala on projektować niestandardowe procesy i organizować procesy biznesowe bez złożoności większych systemów CRM, co ułatwia zespołowi jego przyjęcie. Jest bardzo przydatny dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą zorganizować swój proces sprzedaży, scentralizować informacje i usprawnić śledzenie możliwości. Dostosowanie etapów i pól pozwala na dostosowanie go do rzeczywistych procesów bez przytłaczania użytkowników.

10. ActiveCampaign (najlepsze rozwiązanie do marketingu e-mailowego z funkcjami CRM)

za pośrednictwem ActiveCampaign

Czy Twoim głównym wyzwaniem jest pozyskiwanie potencjalnych klientów poprzez zaawansowane, oparte na zachowaniach kampanie e-mailowe? Jeśli korzystasz z Method CRM, prawdopodobnie frustruje Cię brak automatyzacji marketingu.

ActiveCampaign rozwiązuje ten problem, odwracając tradycyjny model CRM do góry nogami. Jest to potężne narzędzie do automatyzacji marketingu, które zawiera wydajny system CRM, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów, których proces sprzedaży w dużym stopniu opiera się na pielęgnowaniu relacji z klientami za pośrednictwem e-maila. Jego wizualny kreator automatyzacji jest najlepszy w swojej klasie i pozwala tworzyć złożone cykle pracy, które reagują na otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia linków i odwiedziny stron internetowych.

Narzędzie automatycznie ocenia potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania, precyzyjnie segmentuje odbiorców i uruchamia zadania dla zespołu sprzedaży, gdy potencjalny klient staje się gorący. Chociaż funkcje CRM są solidne, mają one drugorzędne znaczenie w porównaniu z możliwościami automatyzacji marketingu. Zespoły, które potrzebują głębokiego, złożonego zarządzania procesem sprzedaży, mogą uznać je za ograniczające w porównaniu z dedykowanym CRM dla sprzedaży.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Zaawansowany kreator automatyzacji: użyj wizualnego kreatora cyklu pracy, aby tworzyć złożone sekwencje automatyzacji wyzwalane jako wyzwalacze zachowaniami.

Śledzenie witryny: monitoruj zachowania osób odwiedzających Twoją witrynę i używaj wyzwalaczy automatyzacji na podstawie odwiedzanych przez nich stron.

Ocena potencjalnych klientów: automatycznie oceniaj potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania i danych demograficznych, aby pomóc zespołowi sprzedaży ustalić priorytety działań marketingowych.

Dostarczalność wiadomości e-mail: Skorzystaj z dobrej reputacji i potężnych narzędzi dostarczalności, aby mieć pewność, że Twoje wiadomości e-mail trafią do Skrzynki odbiorczej.

Zalety i wady ActiveCampaign

Zalety:

Wiodące w branży funkcje automatyzacji marketingu

Zaawansowane funkcje oceny potencjalnych klientów i segmentacji odbiorców

Wysoka ocena dostarczalności e-maila i reputacja

Wady:

Funkcje CRM są mniej rozbudowane niż te, które można znaleźć w dedykowanych platformach CRM.

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla użytkowników, którzy koncentrują się wyłącznie na zadaniach związanych z CRM.

Opanowanie zaawansowanych funkcji automatyzacji wymaga pewnego nakładu pracy.

Ceny ActiveCampaign

Ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o ActiveCampaign użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

ActiveCampaign jest siłą napędową mojej firmy. Bez niego mój wysiłek marketingowy nie byłby tak skuteczny i nie byłbym w stanie na czas przekazywać potencjalnym klientom odpowiednich informacji. Active Intelligence jest jak posiadanie w moim zespole marketingowym badacza rynku, copywritera, grafika i konsultanta.

11. Insightly (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami z integracją CRM)

za pośrednictwem Insightly

Czy Twoja praca zaczyna się dopiero po zawarciu umowy? Dla wielu firm usługowych proces sprzedaży jest jedynie wstępem do złożonego projektu. Korzystanie z narzędzia takiego jak Method CRM powoduje poważną rozbieżność — w momencie, gdy umowa zostaje oznaczona jako „zamknięta-wygrana”, wszystkie cenne informacje o kliencie zostają pominięte, a zespół projektowy musi zaczynać od zera w oddzielnym systemie.

Insightly wypełnia właśnie tę lukę. Jest to system CRM, który obejmuje zintegrowane zarządzanie projektami, umożliwiając przekształcenie zdobytej szansy bezpośrednio w projekt za pomocą jednego kliknięcia. Wszystkie kontakty, e-maile i notatki z procesu sprzedaży są przenoszone, co eliminuje uciążliwe przekazywanie informacji i zapewnia zespołowi realizacyjnemu pełny obraz sytuacji.

Funkcja łączenia relacji pozwala łączyć kontakty, organizacje, możliwości i projekty, zapewniając pełny, 360-stopniowy widok na relacje z klientami. Chociaż Insightly z powodzeniem wypełnia lukę między sprzedażą a projektami, warto zauważyć, że ani jego funkcje CRM, ani funkcje zarządzania projektami nie są tak rozbudowane, jak w przypadku specjalistycznych, najlepszych w swojej klasie narzędzi dla każdej kategorii.

Najlepsze funkcje Insightly

Zintegrowane zarządzanie projektami: przekształcaj zdobyte możliwości bezpośrednio w projekty, zachowując cały kontekst klienta i eliminując ręczne przenoszenie danych.

Łączenie związków: Połącz kontakty, organizacje, możliwości i projekty, aby wizualizować pełną historię i sieć związków z klientami.

Pasek boczny Gmaila i Outlooka: Uzyskaj dostęp do danych CRM i rejestruj wiadomości e-mail bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Obiekty niestandardowe: Twórz niestandardowe struktury danych, aby dostosować je do informacji specyficznych dla branży lub unikalnych wymagań biznesowych.

Zalety i wady Insightly

Zalety:

Unikalne przekazywanie danych z CRM do projektu eliminuje utratę kontekstu po zamknięciu transakcji.

Silna wizualizacja powiązań zapewnia pełny obraz klienta.

Doskonała wartość dla zespołów, które potrzebują zarówno CRM, jak i podstawowego zarządzania projektami.

Wady:

Ani funkcje CRM, ani funkcje zarządzania projektami nie są tak rozbudowane jak w przypadku wyspecjalizowanych narzędzi.

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z bardziej nowoczesnymi alternatywami.

Możliwości automatyzacji są bardziej ograniczone niż w przypadku wielu konkurencyjnych rozwiązań.

Ceny Insightly

CRM Plus: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Insightly użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

W Insightly najbardziej podoba mi się połączenie CRM i zarządzania projektami w jednej platformie, dzięki czemu można śledzić klienta od pierwszego kontaktu aż do realizacji zamówienia. Jest również bardzo łatwy w użyciu, ma przejrzyste cykle pracy i doskonałą integrację z e-mailem i kalendarzem.

12. Freshsales (najlepszy do oceny potencjalnych klientów opartej na AI i automatyzacji sprzedaży)

Czy Twoi sprzedawcy poświęcają zbyt dużo czasu na poszukiwanie nowych klientów, a za mało na tych, którzy są gotowi do zakupu?

Freshsales, część ekosystemu Freshworks, rozwiązuje ten problem dzięki asystentowi AI o nazwie Freddy. Jest to nowoczesny system CRM zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedaży pracować mądrzej, a nie ciężej. Freddy AI zapewnia predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, wgląd w transakcje i rekomendacje dotyczące najlepszych działań, pozwalając zespołowi skupić energię na szansach, które mają największe szanse na realizację.

Oprócz funkcji AI Freshsales zawiera wbudowane narzędzia telefoniczne i e-mailowe, które umożliwiają komunikację z potencjalnymi klientami i rejestrowanie wszystkich działań bez opuszczania CRM. Integruje się również natywnie z innymi produktami Freshworks, takimi jak Freshdesk, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, które już korzystają z pakietu Freshworks do obsługi klienta lub marketingu.

Najlepsze funkcje Freshsales

Freddy AI: Uzyskaj prognozowaną ocenę potencjalnych klientów, wgląd w transakcje i inteligentne rekomendacje w całym procesie sprzedaży.

Wbudowany telefon i poczta e-mail: korzystaj z natywnych funkcji połączeń telefonicznych i poczty e-mail z automatycznym rejestrowaniem i śledzeniem całej komunikacji.

Sekwencje sprzedaży: Twórz wielokanałowe sekwencje automatyzowane łączące wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i zadania, aby zapewnić spójną obsługę posprzedażową.

Ekosystem Freshworks: skorzystaj z natywnej integracji z Freshdesk, Freshmarketer i innymi produktami z pakietu Freshworks.

Zalety i wady Freshsales

Zalety:

Zaawansowane funkcje AI są dostępne w przystępnych cenach średniej klasy.

Wbudowane narzędzia komunikacyjne zmniejszają potrzebę stosowania oddzielnych dialerów lub klientów e-maila.

Przejrzysty, nowoczesny interfejs z intuicyjną nawigacją

Wady:

Zakres możliwości Freddy AI różni się znacznie w zależności od poziomu planu.

Ma mniej integracji z rozwiązaniami innych firm niż niektóre większe platformy CRM.

Możliwości niestandardowego raportowania są bardziej ograniczone niż w przypadku alternatywnych rozwiązań klasy Enterprise.

Ceny Freshsales

Wzrost: 11 USD/miesiąc na użytkownika

Zalety: 47 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 71 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Freshsales użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się opłacalność Freshsales; za tę cenę otrzymujesz cały pakiet z wieloma funkcjami, takimi jak sekwencje i możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail. Konfiguracja wszystkiego była naprawdę łatwa, ponieważ zapewnia on wskazówki krok po kroku. Stworzyliśmy pola kont i firm, a Freshsales zapewnia szablony do innych celów. Przetestowaliśmy działanie poczty e-mail bez połączonych skrzynek odbiorczych, a następnie przetestowaliśmy ją z ustawieniami DKIM, SPF i DMARC w Freshsales. Możesz używać sekwencji do wysyłania e-maili przy użyciu określonej logiki, np. wysyłania wiadomości do klientów, którzy otworzyli e-maile. Pozwala to na wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych, a dzięki funkcji masowej wysyłki e-maili możemy wysłać jeden e-mail jako kampanię i spersonalizować każdy aspekt każdego e-maila.

Ulepsz swoje metody dzięki ClickUp

Method CRM działa najlepiej, gdy księgowość jest centralnym elementem działalności. Jednak w przypadku zespołów, dla których prawdziwa praca zaczyna się po podpisaniu umowy, model ten szybko się załamuje. Kontekst ulega fragmentacji, realizacja zamówień spowalnia, a zespoły muszą łączyć różne narzędzia, aby utrzymać klientów.

Najlepsze alternatywy dla Method CRM rozwiązują ten problem, zapewniając połączenie sprzedaży, realizacji i współpracy. Niektóre z nich wyróżniają się w zarządzaniu procesem sprzedaży. Inne koncentrują się na automatyzacji marketingu lub niestandardowym dostosowywaniu do potrzeb przedsiębiorstwa. Właściwy wybór zależy od tego, gdzie obecnie występują największe utrudnienia w Twojej firmie.

Jeśli Twoim największym wyzwaniem jest przekazywanie spraw od działu sprzedaży do działu dostaw, ClickUp wyróżnia się swoim projektem. Nie tylko śledzi relacje z klientami. Przekształca je w uporządkowaną pracę, przeprowadza automatyzację przejść i zachowuje kontekst od pierwszej rozmowy do ostatecznej dostawy.

Ostatecznie celem nie jest zastąpienie Method CRM innym silosem. Chodzi o wybór systemu, który zapewnia rzeczywiste wsparcie dla sposobu wykonywania pracy. Wypróbuj ClickUp i przekonaj się, jak pomaga on skupić się na najważniejszych sprawach!

Często zadawane pytania

Tak, większość alternatyw z tej listy działa niezależnie od oprogramowania księgowego. Platformy takie jak ClickUp, HubSpot i Pipedrive oferują solidne funkcje CRM bez konieczności korzystania z QuickBooks lub Xero, chociaż wiele z nich oferuje integrację z oprogramowaniem księgowym jako opcjonalne dodatki.

Method CRM jest przeznaczony dla małych firm korzystających z QuickBooks, co czyni go rozwiązaniem bardzo niszowym. Salesforce to platforma dla przedsiębiorstw z możliwością głębokiej niestandardowej personalizacji, która często jest zbyt złożona i kosztowna dla małych zespołów. Dla małych firm niezwiązanych z QuickBooks alternatywne rozwiązania, takie jak ClickUp lub Zoho CRM, często zapewniają lepszą równowagę między możliwościami a przystępną ceną.

Skoncentruj się na wizualizacji procesu sprzedaży, automatyzacji cyklu pracy i elastyczności integracji, ponieważ są to obszary, w których Method CRM może mieć ograniczenia. Co najważniejsze, poszukaj platformy, która łączy dane CRM z cyklem pracy w zarządzaniu projektami, aby wyeliminować lukę kontekstową między zamknięciem transakcji a realizacją zadania.