11 najlepszych alternatyw dla Langdock dla bezpiecznych asystentów AI

Najnowsze badanie McKinsey wykazało, że firmy o rocznych przychodach przekraczających 500 mln dolarów przodują we wdrażaniu GenAI i szybciej niż inne przebudowują swoje cykle pracy.

AI nie jest już projektem pobocznym — staje się codzienną infrastrukturą. Platformy takie jak Langdock obiecują ujednolicić to doświadczenie, łącząc czat, rozumowanie i automatyzację w jednym miejscu.

Jednak mimo że Langdock oferuje wiele funkcji w jednym miejscu, brakuje mu głębi — limit integracji, sztywne cykle pracy i niespójne zachowywanie kontekstu utrudniają skalowanie poza proste przypadki użycia.

W tym artykule omówiono te ograniczenia i przedstawiono lepsze alternatywy stworzone dla zespołów, które chcą, aby AI faktycznie działała tam, gdzie pracują.

11 najlepszych alternatyw dla Langdock w skrócie

Jeśli Langdock wydaje Ci się ograniczający, dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele lepszych, bardziej elastycznych alternatyw — w zależności od tego, czy potrzebujesz lepszej wyszukiwarki, cykli pracy z wieloma agentami, analizy dokumentów czy zakończonego, zintegrowanego obszaru roboczego. Oto krótki przegląd najlepszych opcji.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Langdock?

Wiele zespołów, takich jak Langdock, ma swoje zalety, ale kilka rzeczy może spowolnić Twoją pracę.

Istnieje krzywa uczenia się; API wciąż dojrzewa pod kątem asystentów i cykli pracy, a niektóre modele pojawiają się najpierw w określonych regionach. Może to utrudniać poleganie na jednej platformie.

Czego szukać w alternatywach dla Langdock:

Prawdziwy interfejs typu „przeciągnij i upuść” oraz kontrola typu „human-in-the-loop” (Langdock oferuje teraz wsparcie dla monitorowania cyklu pracy w czasie rzeczywistym).

Langdock zapewnia pełną kontrolę nad pochodzeniem danych, wyborem modeli i integracjami, oferuje wsparcie dla cykli pracy niezależnych od modeli i zapewnia zgodność z wymogami klasy korporacyjnej.

Koordynacja wielu agentów i łańcuchy cykli pracy z funkcjami śledzenia, zatwierdzania i obsługi błędów (obecnie kluczowe w module „Workflows” Langdock)

Możliwość wymiany lub wykorzystania własnego LLM, integracji baz danych wektorowych i osadzenia w całym stosie.

Automatyzacja zadań, analiza danych i asystenci wewnętrzni od pierwszego dnia

Najlepsze alternatywy dla Langdock

„AI jest tutaj, AI jest wszędzie”. W najnowszym zestawieniu Google Cloud znajduje się 601 rzeczywistych przypadków użycia AI generacyjnej, co stanowi sześciokrotny wzrost w ciągu roku, od agentów przyjmujących zamówienia w drive-thru po kopilotów bankowych i planistów fabrycznych.

Tego rodzaju dynamika sprzyja narzędziom, które przekształcają modele językowe w praktyczne agenty AI, zapewniają połączenie z zastrzeżonymi danymi i umożliwiają rzeczywistą automatyzację cyklu pracy bez dodatkowych utrudnień. Jeśli Langdock wydaje się nieco zbyt ograniczony dla Twoich potrzeb, warto rozważyć opcje, które odpowiadają Twoim aktualnym wymaganiom i mogą być skalowane wraz z rozwojem zespołu.

W porządku, omówmy teraz różne platformy AI i najlepsze alternatywy dla Langdock.

1. ClickUp (najlepsza zunifikowana platforma robocza z wbudowanymi asystentami AI i cyklami pracy)

Wykrywaj wzorce z poprzednich projektów i ucz się szybciej dzięki ClickUp Brain

Każdy ma do dyspozycji te same 24 godziny, ale zespoły spędzają je w bardzo różny sposób. Jeśli tracisz czas na śledzenie aktualizacji na czacie, w wiadomościach e-mail, dokumentach i losowych zakładkach AI, to jest to rozrost pracy.

Aby Ci pomóc, ClickUp łączy to wszystko w jedną zintegrowaną przestrzeń roboczą AI z rzeczywistym kontekstem pracy i prostymi automatyzacjami, dzięki czemu praca naprawdę posuwa się do przodu.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, którym Twój zespół może zaufać, dzięki ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na podstawie danych z obszaru roboczego ClickUp dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pozwala każdemu zadawać naturalne pytania i uzyskać odpowiedzi powiązane z konkretnym dokumentem, zadaniem lub komentarzem.

Kierownik projektu może zapytać: „Co zmieniło się w planie wydania mobilnego w tym tygodniu?” i otrzymać krótką odpowiedź z linkami do aktualnych wzmianek. Kierownik sprzedaży może zapytać o ryzyko związane z odnowieniem umów dla różnych klientów i przejść bezpośrednio do odpowiednich notatek.

Ponieważ odpowiedzi są oparte na Twoim obszarze roboczym, liderzy uzyskują kontekst bez konieczności śledzenia statusów. To jak pomocny członek zespołu, a nie oddzielne narzędzie.

Dodatkowo długie wątki i spotkania zamieniają się w przejrzyste podsumowania, zadania do wykonania i terminy w tej samej przestrzeni roboczej. Po rozpoczęciu projektu ClickUp Brain tworzy zadania wraz z właścicielami projektowymi, odpowiedzialnymi za projekt, kopię, integrację danych i kontrolę jakości, dzięki czemu plan jest gotowy do realizacji.

W trakcie projektu kompiluje cotygodniowe aktualizacje, sygnalizuje przeszkody i sugeruje kolejne kroki. Zyskujesz mniej nakładów i większą dynamikę. Z czasem system ten staje się prostym sposobem na utrzymanie wieloetapowych cykli pracy na właściwym torze.

Integracja wiedzy w obszarze roboczym, aby zaoszczędzić czas

Podsumowuj spotkania i twórz zadania do wykonania za pomocą ClickUp Brain

ClickUp łączy zadania, dokumenty, komentarze, tablice i czaty, a następnie umożliwia ClickUp Brain przeszukiwanie ich wszystkich za pomocą semantycznego wyszukiwania opartego na rozumieniu.

Poproś o wszystkie materiały związane z konkretnym klientem i uzyskaj zadania, dokumenty i decyzje w jednej liście. Zapytaj, które kroki zazwyczaj opóźniają uruchomienie, i zobacz wzorce z poprzednich projektów wraz z linkami do oryginalnych notatek.

Ta funkcja ogranicza konieczność poszukiwania informacji i ułatwia zarządzanie danymi zastrzeżonymi, ponieważ odpowiedzi pozostają w Twoim obszarze roboczym.

Planuj, realizuj i sprawdzaj status w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

Współedytuj w czasie rzeczywistym i zachowaj wątki opinii dzięki ClickUp Dokumentom

Większość zespołów boryka się z rozproszonymi aktualizacjami i niejasnymi właścicielami. ClickUp oferuje listy, kanban, osie czasu i pulpity nawigacyjne, które odzwierciedlają rzeczywisty przebieg pracy.

Dokumenty ClickUp są wyświetlane obok zadań, dzięki czemu łatwo znaleźć potrzebne informacje. Pola niestandardowe pozwalają na śledzenie szczegółów, które są ważne dla liderów.

Podczas spotkania standupowego możesz w ciągu kilku sekund przeciągać daty, zmieniać właścicieli i zmieniać kolejność priorytetów. Jest to wystarczająco proste do codziennego użytku i wystarczająco ustrukturyzowane dla środowisk produkcyjnych.

Zmniejsz liczbę przekazywanych zadań i pracy ręcznej dzięki automatyzacji ClickUp

Ustaw wyzwalacz i pozwól, aby rutynowe kroki wykonywały się samodzielnie dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp zawiera narzędzie do automatyzacji i bibliotekę szablonów, dzięki czemu rutynowe kroki są wykonywane samodzielnie.

Dzięki ClickUp Automations możesz uruchamiać działania, gdy zmienia się status, pojawia się formularz lub zbliża się termin, i automatycznie wysyłać aktualizacje do odpowiednich osób. Dynamiczne osoby przypisane kierują zadania do twórców, osób obserwujących lub osób pełniących określone role, dzięki czemu nic nie stoi w miejscu.

W razie potrzeby możesz również nakładać podpowiedzi niezależne od modelu, zamieniając zwykłą instrukcję w spójny komentarz lub podsumowanie.

Zbieraj informacje i generuj szybsze wyniki dzięki ClickUp Brain MAX

Zadawaj pytania dotyczące całego obszaru roboczego i uzyskaj odpowiedzi wraz z cytatami, korzystając z ClickUp Brain Max.

ClickUp Brain MAX zapewnia liderom wyszukiwanie w całym przedsiębiorstwie i wyszukiwanie dokumentów w całym obszarze roboczym ClickUp. Zapytaj o przeszkody z ostatniego kwartału, tematy opinii klientów lub otwarte ryzyka według kamieni milowych i uzyskaj odpowiedzi wraz z linkami kontekstowymi.

ClickUp Talk to Text pozwala na przekazywanie aktualizacji w formie ustnej, a ClickUp dopracowuje tekst, dodaje nazwiska jako wzmianki i połączone zadania lub dokumenty. Jest to przyjazny sposób na aktualizowanie notatek w trakcie pracowitego dnia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szukasz więcej funkcji AI, które zwiększą Twoją wydajność? Agenci ClickUp AI mogą zajmować się małymi, ale stałymi zadaniami, dzięki czemu ludzie mogą pozostać skupieni. Agenci Ambient słuchają pytań zespołu i udzielają bogatych odpowiedzi z kontekstem lub automatycznie generują cotygodniowe podsumowania i kontrole stanu. Możesz również stworzyć własnego agenta bez kodowania, wybierając podpowiedź, zakres zasobów do obserwacji i działania, które mają zostać podjęte. Połącz się z Google Drive lub GitHub i pozwól agentowi aktualizować plany działania, segregować zaległości lub przygotowywać notatki o nowych wersjach, podczas gdy zespół zajmuje się wysyłką.

Najlepsze funkcje ClickUp

Pozwól zespołom tworzyć jasne cele i mierzalne kluczowe wyniki, które są połączone z rzeczywistą pracą.

Zapewnij śledzenie postępów w czasie rzeczywistym dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym i niestandardowym widokom.

Umożliwiaj współpracę między działami dzięki wspólnym celom i aktualizacjom.

Sparcie dostosowywania za pomocą pól, statusów i szablonów, które dostosowują się do różnych cykli pracy.

Pełni również funkcję aplikacji do śledzenia celów, która integruje się z Microsoft Teams, Google Workspace i Slack.

Ograniczenia ClickUp

Na początku może wydawać się przytłaczające ze względu na wiele funkcji.

Aby uzyskać maksymalną wartość, wymagane są spójne ustawienia i aktualizacje.

Niestandardowe dostosowania mogą wymagać dodatkowego czasu na naukę dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik G2 zauważył:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

2. Flowise (najlepszy wizualny kreator open source dla systemów wieloagentowych i cykli pracy RAG)

za pośrednictwem Flowise

Obecnie problemy Twojego zespołu są dość specyficzne: chcesz dostarczać prawdziwe rozwiązania AI bez uzależnienia od jednego dostawcy, potrzebujesz autonomicznych agentów AI, którzy mogą bezpiecznie pobierać dane zastrzeżone, a także musisz udowodnić zgodność z przepisami dzięki jasnym śladom i zatwierdzeniom.

Flowise odpowiada na potrzeby tego świata. Oferuje interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który umożliwia projektowanie złożonych cykli pracy AI w wielu narzędziach AI, tworzenie połączeń między różnymi modelami językowymi a bazami danych wektorowymi oraz informowanie ludzi o podejmowanych decyzjach, gdy są one szczególnie ważne.

Jeśli rozważasz alternatywy dla Langdock, ponieważ potrzebujesz systemów wieloagentowych, generowania rozszerzonego wyszukiwania w wielu źródłach danych oraz opcji uruchamiania lokalnego, Flowise jest stworzony właśnie do tego.

Najlepsze funkcje Flowise

Oferuje wsparcie dla najnowszych modeli wnioskowania, w tym OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 i Mistral Large 2.

Twórz systemy wieloagentowe za pomocą Agentflow i koordynuj równoległe lub sekwencyjne kroki.

Projektuj asystentów z jednym agentem za pomocą Chatflow, wywoływania narzędzi i generowania rozszerzonego o funkcję wyszukiwania.

Pobieraj dokumenty i źródła danych (PDF, DOC, CSV, SQL, internet) oraz podłączaj narzędzia do ponownego rankingowania i wyszukiwania.

Wprowadź recenzje z udziałem człowieka, aby zatwierdzać lub korygować krytyczne wyniki.

Śledź ścieżki wykonania za pomocą dzienników zdarzeń i zintegruj Prometheus + OpenTelemetry, aby uzyskać lepszą obserwowalność.

Ograniczenia Flowise

Spodziewaj się krzywej uczenia się dla złożonych wykresów agentów i logiki rozgałęzień.

Zaplanuj wcześnie zarządzanie rozrostem modeli, magazynami wektorów i poświadczeniami w różnych środowiskach.

Zaplanuj czas na dostosowanie jakości RAG (podział na fragmenty, wyszukiwanie i ponowne rankingowanie) dla każdej domeny.

Wymaga posiadania własnych kont modelowych/API oraz zarządzania kosztami.

Ceny Flowise

Free

Starter : 35 USD/miesiąc

Pro: 65 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Flowise

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Flowise

Ten komentarz na Reddicie zawierał funkcję:

Flowise oferuje doskonałe, niskopoziomowe narzędzie AI bez kodowania, które pozwala szybko połączić rozwiązanie. Zapewnia wszystkie potrzebne natywne elementy AI.

Flowise oferuje doskonałe, niskopoziomowe narzędzie AI bez kodowania, które pozwala szybko połączić rozwiązanie. Zapewnia wszystkie potrzebne natywne elementy AI.

3. LlamaIndex (najlepsza platforma agentów zorientowana na dokumenty do analizy, RAG i koordynacji cyklu pracy)

za pośrednictwem LlamaIndex

Większość dnia Twój zespół spędza na przeglądaniu plików PDF, skomplikowanych tabel i folderów SharePoint. Nie potrzebujesz kolejnego chatbota; potrzebujesz odpowiedzi, którym możesz zaufać, oraz sposobu na automatyzację dalszych działań.

LlamaIndex skupia się na Twoich dokumentach, przekształcając nieuporządkowane pliki w uporządkowany, przeszukiwalny kontekst, na którym można faktycznie budować.

Dzięki funkcji parsowania i ekstrakcji LlamaCloud brzydkie, wielostronicowe tabele i osadzone obrazy przetrwają podróż, a pola, które Cię interesują, pojawią się w czystej postaci. Następnie indeksujesz je i używasz SDK LlamaIndex do uruchomienia RAG, czatu i agentów, którzy cytują źródła.

Najlepsze funkcje LlamaIndex

LlamaParse V2 oferuje wsparcie dla bardzo dużych plików PDF z dużą ilością tabel i bogatym układem graficznym.

LlamaExtract pobiera czyste, ustrukturyzowane pola dla aplikacji niższego szczebla.

Cykl pracy (obecnie GA) oferuje wsparcie dla bramek, wyzwalaczy i weryfikacji przez człowieka.

Zestawy SDK w języku Python + TypeScript dla niestandardowych agentów, RAG i potoków

Zintegruj z popularnymi modelami dużych języków , bazami danych wektorowymi i źródłami danych, aby dopasować je do istniejącej infrastruktury.

Łączy się z głównymi bazami danych wektorowymi i źródłami danych Enterprise.

Ograniczenia LlamaIndex

Oczekuj, że inżynierowie będą mieli własność nad SDK, indeksami i wdrożeniami w porównaniu z kreatorami aplikacji typu plug-and-play.

Zaplanuj koszty tokenów i parsowania podczas przetwarzania bardzo dużych zestawów dokumentów zawierających wiele tabelek.

Jeśli potrzebujesz markowego rozwiązania, które nie wymaga umiejętności programistycznych, skorzystaj z własnego interfejsu użytkownika lub interfejsu czatu.

Zastosuj lekkie rozwiązania MLOps do zarządzania ocenami, wersjami podpowiedzi i jakością wyszukiwania w czasie.

Ceny LlamaIndex

Free

Pakiet startowy : 50 USD/miesiąc

Pro : 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LlamaIndex

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o LlamaIndex

W recenzji G2 podkreślono:

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocny w zarządzaniu.

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocny w zarządzaniu.

4. AutoGPT (najlepsza platforma open source dla ciągłych, autonomicznych agentów typu low-code)

za pośrednictwem AutoGPT

Jeśli kierujesz zespołem, nie brakuje Ci pomysłów. Brakuje Ci natomiast czasu i konsekwentnej realizacji.

Wypróbowałeś już asystentów AI, którzy nadal wymagają nadzoru, i dodałeś kolejną zakładkę do rozbudowanego systemu, więc prawdziwe pytanie nie brzmi: „Czy AI potrafi pisać?”, ale „Czy potrafi przeprowadzić proces od początku do końca bez Twojej interwencji?”.

AutoGPT koncentruje się na tej luce, oferując agentów, którzy uruchamiają się po wyzwalaczach, postępują zgodnie z ograniczonymi scenariuszami i przekazują gotowe wyniki do zatwierdzenia.

Kierownicy operacyjni otrzymują niskokodowe środowisko do łączenia kroków i bramek kontrolnych, a inżynierowie rozszerzają je o swoje narzędzia i dane, gdy podstawowe funkcje nie są wystarczające. To Ty decydujesz, co agent może widzieć, gdzie może działać i kiedy musi eskalować, a także ustalasz limity kosztów i obserwowalność, aby działał on w środowisku produkcyjnym.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Uruchamiaj ciągłe agenty w chmurze z wyzwalaczami zdarzeń i harmonogramami.

Łącz narzędzia, kroki i recenzje za pomocą nowego narzędzia Toolchain Builder.

Gotowe wzorce dla cykli pracy związanych z zawartością, badaniami i operacjami związanymi z danymi

Rozszerz możliwości dzięki kodowi open source, API i własnym narzędziom do niestandardowych zastosowań.

Skorzystaj z dużej społeczności i przykładów, aby skrócić cykle prototypowania.

Ograniczenia AutoGPT

Spodziewaj się ustawień technicznych do samodzielnego hostingu i niestandardowych opcji dostosowywania.

Budżet na wykorzystanie modelu/API, gdy agenci pętlają, przeglądają lub wywołują wiele narzędzi.

Zaplanuj nadzór ludzki nad ryzykownymi działaniami i ogranicz halucynacje.

Jeśli potrzebujesz dopracowanego interfejsu użytkownika, wprowadź własny interfejs użytkownika.

Dodaj monitorowanie i zabezpieczenia, aby zarządzać ponownymi próbami, awariami i podpowiedziami w czasie.

Ceny AutoGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoGPT

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Kore. ai (najlepsza platforma dla przedsiębiorstw do automatyzacji wyszukiwania, usług i procesów)

za pośrednictwem Kore.ai

Jeśli jesteś odpowiedzialny za skalowalność i rozliczalność, Twoim problemem nie jest brak AI, ale brak wyników. Praca obejmuje CRM, ITSM, HRIS, bazy wiedzy i skrzynki odbiorcze, więc każde „proste” zapytanie staje się wyzwaniem.

Kore. ai dostosowuje się do tych realiów, oferując wyszukiwanie w Enterprise w różnych silosach, koordynację wielu agentów oraz silną kontrolę prywatności, dostępu i audytu.

Twój zespół projektuje płótno bez kodowania, gdy liczy się szybkość, i przechodzi do profesjonalnego kodowania, gdy potrzebna jest głęboka integracja. Możesz zacząć od gotowego akceleratora tiltt dla działu HR, IT lub obsługi klienta, a następnie rozszerzyć go o swoje dane i modele.

Najlepsze funkcje Kore. ai

Ujednolicenie wiedzy dzięki wyszukiwaniu Enterprise w zgłoszeniach, wiki, plikach i aplikacjach, aby udzielać odpowiedzi w kontekście.

Koordynacja wielu agentów z historią, udostępnianiem kontekstu i logiką domeny

Gotowe akceleratory dla działów HR, IT, bankowości, opieki zdrowotnej i handlu detalicznego

Twórz agentów za pomocą kreatora bez kodowania i rozszerzaj ich możliwości za pomocą profesjonalnego kodu, API i haków zdarzeń, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zarządzaj AI dzięki dostępowi opartemu na rolach, ścieżkom audytu, kontrolom prywatności i wyborowi modeli w całej chmurze danych.

Pomoc agenta w czasie rzeczywistym z sugestiami i podsumowaniami

Limits of Kore. ai

Spodziewaj się krzywej wdrożeniowej, która pozwoli Ci modelować taksonomię, intencje i zasady zarządzania na poziomie Enterprise.

Zaplanuj zarządzanie wydatkami na LLM i wyszukiwanie w przypadku wzrostu wykorzystania usług i wsparcia pracowników.

Przeznacz czas na integrację złożonych starszych wersji systemów, w przypadku których gotowe złącza nie są wystarczające.

Dostosuj opóźnienia i rozwiązania awaryjne do szczytowego ruchu i długotrwałych cykli pracy w środowiskach podlegających regulacjom.

Ceny Kore. /AI

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kore. ai

G2 : 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Kore. AI

Udostępnianie recenzji G2:

Bardzo podoba mi się elastyczność i skalowalność platformy Kore. AI. Interfejs bezkodowy/niskokodowy pomaga przyspieszyć tworzenie botów, jednocześnie umożliwiając niestandardową personalizację w przypadku złożonych zastosowań.

Bardzo podoba mi się elastyczność i skalowalność platformy Kore. AI. Interfejs bezkodowy/niskokodowy pomaga przyspieszyć tworzenie botów, jednocześnie umożliwiając niestandardową personalizację w przypadku złożonych zastosowań.

6. TensorFlow (najlepszy pakiet ML typu open source do tworzenia i dostarczania modeli na dużą skalę)

za pośrednictwem TensorFlow

Każdy zespół pracujący z AI w końcu napotyka tę samą przeszkodę: przekształcenie solidnych badań w niezawodne systemy produkcyjne.

Modele, które świetnie wyglądają w notebookach, mogą ulegać dryfowi, potoki danych mogą się pogmatwać, a przenoszenie między procesorami, procesorami graficznymi, urządzeniami mobilnymi i chmurą może powodować ukrytą zmienność.

TensorFlow rozwiązuje ten problem, oferując jedną platformę od eksperymentów po wdrożenie, z Keras do szybkiego tworzenia, TFX do potoków oraz TensorFlow Serving i Lite do produkcji i edge.

Możesz uruchomić ten sam model w całym swoim stosie, monitorować go za pomocą TensorBoard i skalować za pomocą szkolenia dystrybucyjnego, gdy zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze funkcje TensorFlow

Szybko twórz modele dzięki zaawansowanemu interfejsowi API Keras i skaluj szkolenia za pomocą strategii dystrybucyjnych.

Wdrażaj wszędzie, korzystając z TensorFlow Lite dla urządzeń mobilnych i brzegowych, TensorFlow.js dla przeglądarek i węzłów oraz obsługując kontenery i Kubernetes.

Koordynuj procesy produkcyjne za pomocą TFX, w tym walidację danych, ocenę modeli i ciągłe dostarczanie.

Sprawdzaj, debuguj i profiluj eksperymenty za pomocą TensorBoard, aby przyspieszyć iterację i ograniczyć regresje.

Wykorzystaj duży zestaw modeli, zestawy danych TensorFlow i modele Kaggle, aby przyspieszyć dostrajanie i ocenę.

Ograniczenia TensorFlow

Należy spodziewać się krzywej uczenia się dla zespołów, które nie mają doświadczenia w zakresie głębokiego uczenia się, dystrybucji szkolenia i wykonywania opartego na grafach.

Zaplanuj dostosowanie wersji CUDA, cuDNN i sterowników, aby uniknąć zmian środowiska na komputerach z procesorami graficznymi.

Poświęć czas na interpretację tajemniczych komunikatów o błędach i dostosowanie wydajności podczas przechodzenia od prototypu do produkcji.

Rozważ lżejsze frameworki dla bardzo małych projektów, w których TensorFlow może być niepotrzebny.

Ceny TensorFlow

Free

Oceny i recenzje TensorFlow

G2 : 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o TensorFlow

W recenzji G2 zauważono:

Korzystam z TensorFlow od ponad 2 lat. Używałem go głównie do zadania klasyfikacji obrazów. Dzięki pewnej wiedzy na temat warstw możemy przeprowadzać transfer wiedzy, który zapewnia większą dokładność.

Korzystam z TensorFlow od ponad 2 lat. Używałem go głównie do zadania klasyfikacji obrazów. Dzięki pewnej wiedzy na temat warstw możemy przeprowadzać transfer wiedzy, który zapewnia większą dokładność.

7. Haystack (najlepsza platforma open source do produkcji RAG i potoków agentów)

za pośrednictwem Haystack

Prawie osiem na dziesięć firm wykorzystuje obecnie AI w swojej działalności, jednak większość zespołów nadal boryka się z problemem przejścia od sprytnych prototypów do niezawodnych rozwiązań produkcyjnych.

Problem polega na tym, że podczas pobierania danych z różnych systemów, dążenia do zapewnienia dokładności wyszukiwania i śledzenia każdej odpowiedzi, sytuacja może szybko stać się niejasna.

Haystack został zaprojektowany z myślą o takich sytuacjach. Pomaga zespołom tworzyć praktyczne aplikacje AI, które nie przestają działać po uruchomieniu. Możesz zacząć od niewielkiego projektu, takiego jak cykl pracy związany z wyszukiwaniem lub pobieraniem danych, a następnie rozbudować go do wieloagentowych potoków bez konieczności przepisywania wszystkiego od nowa.

Narzędzie to zapewnia w naturalny sposób połączenie z takimi narzędziami jak OpenAI, Anthropic, Weaviate i Pinecone, zapewniając jednocześnie widoczność w zakresie tego, co dzieje się za kulisami.

Dla programistów i zespołów produktowych, którzy cenią sobie strukturę i przejrzystość ponad szum medialny, Haystack oferuje stabilny sposób tworzenia, testowania i wdrażania AI, która sprawdza się w praktyce, gdy pojawiają się prawdziwi użytkownicy.

Najlepsze funkcje Haystack

Twórz narzędzia do wyszukiwania, generowania i agentów przy użyciu komponentów i potoków wielokrotnego użytku.

Zapisuj i ładuj potoki w celu powtarzalnego wdrażania i cykli pracy zgodnych z K8s.

Podłącz wiodące modele LLM, bazy danych wektorowych i zaplecza wyszukiwania bez uzależnienia od jednego dostawcy.

Dodaj rejestrowanie i monitorowanie, aby zapewnić możliwość śledzenia przebiegu operacji i łatwiejszą reakcję na incydenty.

Twórz szybciej w zaawansowanym Studio dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”, a następnie eksportuj do kodu, gdy będzie gotowy.

Wysyłaj przypadki użycia RAG i agentów wraz z szablonami dla Enterprise i przewodnikami wdrożeniowymi.

Ograniczenia Haystack

Wymaga własności inżynierów w projektowaniu dobrych potoków i testowaniu ich działania.

Krzywa uczenia się dla niestandardowych komponentów i zaawansowanych przepływów agentów

Praca integracyjna dla starszych wersji źródeł danych, które nie mają gotowych złączy

Nadal będziesz potrzebować własnych rozwiązań w zakresie UX i hostingu dla aplikacji dla użytkowników końcowych.

Ceny Haystack

Free

Oceny i recenzje Haystack

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Haystack

W tej recenzji G2 uwzględniono:

Haystack to potężny framework open source w języku Python do tworzenia potoków przetwarzania języka naturalnego (NLP). Oferuje zakres gotowych komponentów do typowych zadań NLP, a także wsparcie dla różnych wstępnie wytrenowanych modeli językowych i frameworków głębokiego uczenia.

Haystack to potężny framework open source w języku Python do tworzenia potoków przetwarzania języka naturalnego (NLP). Oferuje zakres gotowych komponentów do typowych zadań NLP, a także wsparcie dla różnych wstępnie wytrenowanych modeli językowych i frameworków głębokiego uczenia.

8. TESS AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą mieć wszystkie główne modele AI w jednej wspólnej przestrzeni roboczej)

za pośrednictwem tessai.io

Coraz więcej zespołów wykorzystuje AI w pracy, ale dla większości osób nadal oznacza to przełączanie się między dziesiątkami zakładek i modeli, aby wykonać jedno zadanie.

Problem polega na tym, że łatwo stracić czas, gdy każdy pomysł wymaga innej subskrypcji, logowania lub klucza API.

TESS sprawia, że AI staje się przystępna. Możesz przeprowadzić połączenie między modelami takimi jak OpenAI, Gemini, Claude, Mistral i Leonardo w jednym czacie, a one faktycznie uczą się od siebie nawzajem.

Rodziny, przyjaciele i zespoły mogą udostępniać kredyty zamiast kupować osobne licencje. Dzięki wbudowanym narzędziom do automatyzacji, generowania plików i edycji obrazów możesz wykonywać wszystkie zadania, od pisania raportów po projektowanie kampanii, bez opuszczania platformy.

To prosta idea, która sprawdza się w praktyce: jedno miejsce, w którym praca, nauka i kreatywność są ze sobą połączone.

Najlepsze funkcje TESS AI

Korzystaj z jednego obszaru roboczego, aby uzyskać dostęp do ponad 200 modeli AI służących do pisania, projektowania, kodowania i automatyzacji oraz łączyć je ze sobą.

Udostępniaj kredyty z zespołem lub rodziną zamiast płacić za każdego użytkownika.

Stwórz własnych agentów AI w kilka minut, korzystając z studia bez kodowania.

Wykonaj połączenia między modelami takimi jak OpenAI, Claude, ElevenLabs i Leonardo, aby tworzyć wieloagentowe cykle pracy.

Wykonuj zaawansowane zadania, takie jak generowanie kodu, eksportowanie plików oraz wyszukiwanie w czasie rzeczywistym w Internecie lub mediach społecznościowych bezpośrednio na czacie.

Twórz, poprawiaj i ulepszaj obrazy za pomocą narzędzi do retuszowania, skalowania i usuwania tła.

Limits of TESS AI

Polegaj na systemie cenowym opartym na kredytach, który może być mylący dla nowych użytkowników.

Doświadczaj sporadycznych błędów lub opóźnień w działaniu podczas wykonywania zadań o dużej objętości.

Oferują ograniczone możliwości dostosowywania wyglądu raportów i wizualizacji agentów.

Potrzebujesz bardziej przejrzystej dokumentacji dla nowych lub mniej zaawansowanych technicznie użytkowników?

Ceny TESS AI /AI

Go: 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

Podstawowy: 35 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

PRO: 100 USD/miesiąc dla Unlimited liczby użytkowników

Zespół: 200 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TESS AI

G2 : 4,7/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o TESS AI

Użytkownik G2 napisał:

Korzystanie z wielu narzędzi AI w połączeniu z Tess naprawdę zmieniło sposób, w jaki pracuję i korzystam z technologii. Możliwość płynnej integracji różnych aplikacji AI pozwala na większą wydajność, kreatywność i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Korzystanie z wielu narzędzi AI w połączeniu z Tess naprawdę zmieniło sposób, w jaki pracuję i korzystam z technologii. Możliwość płynnej integracji różnych aplikacji AI pozwala na większą wydajność, kreatywność i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

9. Simplified (najlepsza platforma wieloagentowa bez kodowania dla nowoczesnych zespołów marketingowych)

za pośrednictwem Simplified

W tym roku marketerzy obudzili się, gdy Google rozszerzyło Performance Max o nowe funkcje, które obiecują lepsze wyniki i większą przejrzystość tego, co je napędza, co oznacza więcej formatów do testowania i więcej kreacji do wysyłania co tydzień.

To ekscytujące, ale też podnosi pasek dla Twojego zespołu.

Zarządzasz pomysłami, tekstami, wideo i projektami w różnych kanałach, a każde przekazywanie zadań spowalnia Twoją pracę.

Chcesz mieć jedno miejsce, w którym notatki zamieniają się w posty, posty w Clips, a kalendarz pozostaje zsynchronizowany. Simplified odpowiada na tę potrzebę, oferując kompleksowy obszar roboczy, który w ciągu kilku minut pozwala pisać, projektować, planować i mierzyć, dzięki czemu Twój zespół może przejść od szkicu do publikacji bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zacznij od podstaw, takich jak wspólny kalendarz i kilka szablonów, a następnie dodawaj cykle pracy AI i zatwierdzanie w miarę rozwoju firmy.

A teraz, dzięki AI Workflows i Agentic Orchestration, możesz zautomatyzować powtarzalne zadania — takie jak przeglądanie i publikowanie pętli — bez konieczności pisania ani jednej linii kodu!

Uproszczone najlepsze funkcje

Twórz i zarządzaj wszystkimi typami zawartości — tekstem, obrazami, wideo i postami karuzelowymi — w jednym obszarze roboczym.

Zautomatyzuj działania marketingowe dzięki agentowym cyklom pracy opartym na AI i koordynacji bez kodowania.

Zmieniaj długie wideo w krótkie klipy społecznościowe dzięki generatorowi wideo AI i napisom.

Twórz zasoby zgodne z wizerunkiem marki, korzystając z zablokowanych czcionek, kolorów i głosu dla każdego szablonu.

Współpracuj w czasie rzeczywistym w ramach cykli pracy dotyczących projektowania, pisania i publikowania.

Planuj i analizuj posty na ponad 30 platformach społecznościowych za pomocą jednego zunifikowanego kalendarza.

Zintegruj z Canva, Shopify, Instagramem i WordPressem, aby uprościć przekazywanie zawartości.

Uproszczone limity

Podczas pracy z dużymi plikami wideo lub projektowymi można zauważyć spowolnienie działania.

Szybko wykorzystuj kredyty AI w planach niższych poziomów, zwłaszcza w przypadku generowania wideo.

Wymagają ręcznej regulacji tonu lub niuansów w długich tekstach generowanych przez AI.

Zapewnij mniej zaawansowanych przejść lub kontroli osi czasu niż dedykowani redaktorzy.

Uproszczone ceny

Simplified Pro: 29 USD/miesiąc

Simplified Business: 79 USD/miesiąc

Uproszczony rozwój: 199 USD/miesiąc

Uproszczone Enterprise: niestandardowe ceny

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4,6/5 (ponad 4980 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Simplified

Użytkownik G2 zauważył:

Bardzo podoba mi się to, jak Simplified łączy projektowanie, edycję wideo, pisanie oparte na AI i współpracę zespołową w jednej platformie. Szablony są nowoczesne i różnorodne, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Bardzo podoba mi się to, jak Simplified łączy projektowanie, edycję wideo, pisanie oparte na AI i współpracę zespołową w jednej platformie. Szablony są nowoczesne i różnorodne, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

10. Akka. io (najlepsza platforma dla Enterprise do tworzenia odpornych systemów agentycznych)

za pośrednictwem Akka.io

Nauka zaufania jest jednym z najtrudniejszych zadań w życiu.

Nauka zaufania jest jednym z najtrudniejszych zadań w życiu.

— cytat za Isaac Watts

Pomysł ten idealnie wpisuje się w dzisiejszy krajobraz AI. Każda firma chce mieć inteligentne systemy, które działają samodzielnie, ale bardzo niewiele z nich może obiecać, że będą one działać niezawodnie.

Akka doskonale sprawdza się jako niewidzialny filar wielkoskalowych, systemów dystrybucyjnych i długotrwałych systemów agencyjnych.

Zamiast łączyć wiele frameworków, Akka zapewnia Teams jedno miejsce do projektowania, koordynowania i monitorowania agentów, którzy potrafią myśleć, koordynować działania i bezpiecznie działać przez dłuższy czas.

Jego silnik koordynacyjny zapewnia trwałość i odzyskiwanie danych, a Akka Memory zachowuje prywatny kontekst i zapewnia błyskawiczny dostęp do niego.

Najlepsze funkcje Akka.io

Uruchamiaj rozproszone, długotrwałe systemy agencyjne z wbudowaną koordynacją i odzyskiwaniem po awarii w ramach dystrybucji.

Twórz i wdrażaj agentów jako trwałe, niezależne usługi, które koordynują działania za pośrednictwem interfejsów API i komunikatów.

Bezpiecznie przechowuj i dziel pamięć za pomocą Akka Memory, aby uzyskać szybki, prywatny i odporny dostęp do danych.

Przesyłaj i przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym, takie jak dane z czujników, ceny rynkowe lub sygnały wideo, z niewielkim opóźnieniem.

Gwarantuj ciągłość działania dzięki umowie SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,9999% oraz odszkodowaniu za straty związane z niezawodnością.

Zachowaj zgodność z 19 globalnymi standardami bezpieczeństwa, w tym SOC 2 Type II, PCI-DSS, ISO 27001 i RODO.

Ograniczenia Akka.io

Wymaga dużego doświadczenia w zakresie DevOps i systemów dystrybucyjnych, aby skutecznie wdrożyć i dostosować rozwiązanie.

Oferuje bardziej stromą krzywą uczenia się dla mniejszych zespołów, które nie są zaznajomione z architekturą opartą na zdarzeniach.

Licencjonowanie i zabezpieczenia klasy Enterprise mogą sprawić, że korzystanie z nich w zastosowaniach niekorporacyjnych będzie kosztowne.

Ograniczona elastyczność open source po przejściu Lightbend na model licencji BSL.

Ceny Akka. io

Akka. io: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Akka. io

G2 : 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Akka. io

W recenzji G2 napisano:

Dobry model do asynchronicznej obsługi komunikatów bez złożoności wątków i blokad. Dzięki Akka możemy stworzyć system aktorów i przekazywania komunikatów.

Dobry model do asynchronicznej obsługi komunikatów bez złożoności wątków i blokad. Dzięki Akka możemy stworzyć system aktorów i przekazywania komunikatów.

11. Modular AI (najlepsza ujednolicona warstwa obliczeniowa dla infrastruktury AI i wdrażania modeli)

za pośrednictwem Modular AI

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś skalować systemy AI na różnych procesorach graficznych, wiesz, jak trudne jest to zadanie. Jeden model działa doskonale na NVIDIA, zawiesza się na AMD i zwalnia do minimum na sprzęcie w chmurze. Każda zmiana wymaga rozpoczęcia od nowa.

Modular AI zostało stworzone, aby zakończyć cykl prowizorycznych poprawek. Zapewnia programistom jedną zunifikowaną platformę do tworzenia, optymalizacji i wdrażania modeli w dowolnym miejscu.

Ta obietnica nie jest tylko teoretyczna. Niedawno firma Modular zebrała 250 milionów dolarów na rozbudowę swojej platformy Unified Compute Layer, która już teraz obsługuje obciążenia pracą dla niektórych z największych firm technologicznych.

Dzięki Mojo, błyskawicznemu językowi programowania, oraz platformie MAX do obsługi modeli o niskim opóźnieniu, Modular zapewnia wydajność na poziomie Enterprise oraz elastyczność otwartego oprogramowania.

Najlepsze funkcje modułowej AI

Zapewnij przenośność sprzętu między procesorami graficznymi NVIDIA, AMD i Apple bez konieczności przepisywania kodu.

Zoptymalizuj wnioskowanie dzięki platformie MAX, aby zmniejszyć opóźnienia nawet o 70 procent i obniżyć koszty nawet o 60 procent.

Zbudowany w Mojo, języku kompatybilnym z Pythonem, zaprojektowanym z myślą o wysokowydajnych obciążeniach pracą w dziedzinie ML i AI.

Skaluj od 1 GPU do tysięcy za pomocą Mammoth, warstwy koordynacyjnej natywnej dla Kubernetes.

Uruchom ponad 500 wstępnie zoptymalizowanych modeli GenAI lub skorzystaj z własnych.

Osiągnij niezawodność na poziomie Enterprise dzięki zgodności z SOC 2, gwarancjom dostępności i dedykowanemu wsparciu technicznemu.

Limity modułowej AI

Wymaga pewnego czasu na ustawienia dla zespołów przechodzących z tradycyjnych potoków CUDA lub PyTorch.

Naucz się składni Mojo dla zespołów bez doświadczenia w programowaniu systemów.

Obecnie oferujemy limit integracji z rozwiązaniami innych firm poza ekosystemem Modular.

Modułowe ceny AI

Społeczność: Free Forever

Punkt końcowy API wsadowego: Płatność za godzinę pracy procesora graficznego

Dedykowany punkt końcowy: Płatność za godzinę pracy procesora graficznego

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje modułowej AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Kluczowe kryteria porównania alternatyw dla Langdock

Oto tabela porównawcza, którą możesz wykorzystać do wyboru najbardziej odpowiednich alternatyw dla Langdock.

Kryterium Dlaczego ma to znaczenie Jak wygląda dobre rozwiązanie Szybkie sprawdzenie Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi zastrzeżonymi Musisz zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych danych, podczas gdy Teams pracują szybko. SSO, SCIM, RBAC, dzienniki audytowe, lokalizacja danych, domyślnie włączona funkcja redagowania Gdzie są przechowywane dane, kto może wyświetlać podpowiedzi, czy można wyłączyć logi, czy dostępna jest usługa VPC lub lokalna? Integracja danych i wiedza Prawdziwa praca obejmuje wiele źródeł danych i formatów Natywne złącza, bazy danych wektorowych, wyszukiwanie semantyczne, generowanie rozszerzone o funkcję odzyskiwania danych, inteligentny mechanizm przechowywania danych. Jakie źródła danych są synchronizowane, jak często, czy można filtrować dane osobowe, jak obsługiwane są dane nieustrukturyzowane? Elastyczność modelu Różne zadania wymagają różnych modeli AI. Korzystaj z różnych modeli językowych, zmieniaj dostawców, dostosowuj, kieruj zadania, natychmiastowo iteruj modele. Wsparcie dla kluczy BYO, ograniczenia kontekstowe, narzędzia ewaluacyjne, kontrola kosztów w poszczególnych obszarach roboczych. Agenci i cykle pracy Teams chcą, aby agenci AI obsługiwali złożone cykle pracy AI, a nie tylko czatowali. Systemy wieloagentowe, łączenie wielu narzędzi, możliwości przeglądania stron internetowych, udział człowieka w procesie Czy agenci mogą wywoływać interfejsy API, uruchamiać narzędzia, przeglądać, planować zadania i odzyskiwać dane po awariach? Interfejs i DX Ludzie wybierają narzędzia, które wydają się proste i elastyczne. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” oraz przejrzyste zestawy SDK, minimalna wymagana wiedza z zakresu kodowania, eksport do kodu dla aplikacji LLM. Czy dostępny jest interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść”, CLI, wersjonowanie i środowiska dla programistów? Wdrożenie i operacje Musisz mieć pewność, że dostarczasz produkty do środowisk produkcyjnych. Cofanie zmian, staging, obsługa ograniczeń szybkości, wdrażanie blue-green, wsparcie dla wielu regionów Jak wdrażamy modele na wielu platformach, czym są umowy SLA i limity? Obserwowalność i zabezpieczenia Bezpieczne, stabilne wyniki budują zaufanie Oceny, filtry zawartości, kontrole zasad, szybkie wersjonowanie, alerty o odchyleniach Czy możemy przeprowadzać śledzenie wykorzystania narzędzi, opóźnień, błędów i dodawać kroki zatwierdzania? Wyszukiwanie i asystenci Ludzie potrzebują szybkich odpowiedzi, a nie poszukiwań Wirtualni asystenci, którzy wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego w Twoim korpusie z analizą danych. Czy odpowiedzi są uzasadnione, czy możemy zobaczyć cytaty, czy możemy dostosować ranking? Automatyzacja cyklu pracy Celem jest zmniejszenie liczby kroków wykonywanych ręcznie i szybsze osiąganie korzyści. Wbudowane automatyzacje, wyzwalacze i narzędzia do analizy danych do codziennych zadań. Co możemy zautomatyzować od pierwszego dnia, gdzie potrzebujemy niestandardowego kodu Kontrola dostępu i udostępnianie To Ty decydujesz, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp i co mogą robić. Szczegółowe role, klucze na poziomie projektu, ścieżki audytu do zarządzania złożonymi aplikacjami Czy możemy określać zakres tajemnic, ograniczać eksport i bezpiecznie udostępniać informacje zespołom AI?

Nie skupiaj się wyłącznie na cenie subskrypcji. Weź pod uwagę, ile czasu pozwala zaoszczędzić dane rozwiązanie, jak dobrze pasuje do Twoich obecnych narzędzi i czy można je skalować zgodnie z Twoimi potrzebami w zakresie danych. Nieco wyższy koszt często się opłaca, gdy platforma upraszcza cykl pracy, poprawia zgodność z przepisami i ogranicza rozrost narzędzi.