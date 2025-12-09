ClickUp 4.0: koniec chaosu w pracy

Przez lata zespoły tkwiły w labiryncie.

Żonglowanie rozproszonymi narzędziami, przełączanie zakładek, poszukiwanie kontekstu i obserwowanie, jak uciekają cenne godziny.

Oto liczby, które nie dają spać liderom biznesowym:

Rozproszenie kontekstu 2,5 godziny na przechodzenie między rozmowami, wyszukiwanie plików i próbę ponownego skupienia się. : Członkowie zespołu tracą codziennie prawiena przechodzenie między rozmowami, wyszukiwanie plików i próbę ponownego skupienia się.

Rozrost sztucznej inteligencji: Każdego dnia zespoły spędzają około 60 minut na żonglowaniu różnymi narzędziami AI , które nie współpracują ze sobą, powodując frustrację i marnowanie wysiłków. Każdego dnia zespoły spędzają około, które nie współpracują ze sobą, powodując frustrację i marnowanie wysiłków.

Rozproszenie aplikacji: kolejne 55 minut ucieka, ponieważ ludzie nieustannie przełączają się między aplikacjami, próbując znaleźć to, czego potrzebują, i nadążać za rozproszonymi cyklami pracy. kolejne, ponieważ ludzie nieustannie przełączają się między aplikacjami, próbując znaleźć to, czego potrzebują, i nadążać za rozproszonymi cyklami pracy.

To strata wydajności na poziomie 2,5 biliona dolarów w skali globalnej. Ujawnia to znacznie głębszy problem: największym zagrożeniem dla wydajności nie jest brak wysiłku, ale sposób zarządzania pracą.

W ClickUp zawsze wiedzieliśmy, że istnieje lepszy sposób. Od samego początku naszą misją było zwiększenie wydajności świata poprzez zastąpienie całego oprogramowania do pracy i wyeliminowanie rozproszenia kontekstu.

Budowaliśmy szybko. Nieustannie dostarczaliśmy nowe produkty. Stworzyliśmy ogromną, zunifikowaną platformę. Teraz fundamenty są zakończone. To nowa era dla ClickUp. Era definiowana nie tylko przez szybkość, ale także przez obsesyjną dbałość o szczegóły i bezkompromisową jakość.

Wyobrażaliśmy sobie coś bezprecedensowego: platformę, na której Twoje zadania, dokumenty, czaty, spotkania i wiedza łączą się w jeden, elastyczny system. Skrupulatnie dopracowany w każdym szczególe. Połączenie oprogramowania, ludzi i AI.

Przedstawiamy pierwszą na świecie zintegrowaną platformę AI: ClickUp 4. 0

Czym jest ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 to miejsce, w którym odbywa się cała Twoja praca i współpraca.

Przebudowaliśmy ją od podstaw, zwracając uwagę na każdy szczegół. Każdy cykl pracy wydaje się być połączony. Każde doświadczenie zostało udoskonalone, dopracowane i ulepszone, aby było jak najłatwiejsze.

Kiedy cała Twoja praca zostanie połączona w jednym , starannie zaprojektowanym obszarze roboczym opartym na AI, wszystko po prostu zacznie działać. W praktyce wygląda to tak:

Kalendarz, który w końcu rozumie Twoje priorytety i automatycznie blokuje odpowiednie przedziały czasowe w Twoim harmonogramie.

AI, która potrafi natychmiast przywołać elementy do wykonania z rozmowy 1:1 z zeszłego tygodnia.

Agenci, którzy segregują Twoje zadania, konfigurują projekty i odpowiadają na pytania.

Pojedyncze, pięknie zaprojektowane obszary robocze, które łączą zadania, dokumenty, cele, czat i automatyzację opartą na AI.

ClickUp 4.0 skupia się na dokładnie tym problemie, który postanowiliśmy rozwiązać: fragmentacji spowodowanej rozłącznymi narzędziami pracy i rozproszonym kontekstem. Tym razem jednak rozwiązaliśmy ten problem, zwracając szczególną uwagę na doświadczenia użytkownika i sprawiając, że każde kliknięcie jest intuicyjne.

To właśnie tutaj następuje zmiana dzięki oprogramowaniu stworzonemu zgodnie z nowym standardem.

ClickUp 4.0 oferuje najbardziej pożądane funkcje i ulepszenia zgłoszone przez naszą społeczność.

Te ulepszenia eliminują tarcia, zwiększają Twoją wydajność i przywracają Ci kontrolę nad swoim dniem. Oto, co nowego:

Spersonalizowana nawigacja 4.0: Wszystko, czego potrzebujesz, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz

Pasek boczny w ClickUp 4.0 jest płynny i można go dostosować do własnych potrzeb.

To koniec przełączania się między zakładkami: jednej do czatu, drugiej do standardowych procedur operacyjnych i zupełnie nowego okna dla AI.

W ClickUp 4.0 nowy, ujednolicony pasek boczny oferuje zintegrowaną hierarchię, łącząc zadania, dokumenty, czat, tablice, pulpity nawigacyjne, kalendarz i inne elementy, aby zapewnić łatwy dostęp.

Spersonalizowana nawigacja: stwórz własny pasek boczny z niestandardowymi sekcjami, aby organizować swoją pracę tak, jak chcesz.

Zintegrowana hierarchia: dostęp do zadań, dokumentów, czatu, AI i innych funkcji z jednej, zunifikowanej przestrzeni.

Przypięte elementy: Najważniejsze zadania możesz mieć zawsze na widoku, przypinając przestrzenie, listy lub dokumenty do paska bocznego.

Szybkie filtrowanie: Natychmiast przejdź do przestrzeni, nieprzeczytanych wiadomości lub wiadomości prywatnych dzięki nowym filtrom na pasku bocznym.

Bardziej przejrzyste i prostsze doświadczenie: Ciesz się przejrzystym i intuicyjnym interfejsem, który pozwala Ci się lepiej skupić i zwiększyć kontrolę.

Współpraca i czat AI: kontekst uchwycony dokładnie tam, gdzie pracujesz

Większość platform ogranicza się do łączenia funkcji. ClickUp 4.0 idzie o krok dalej, sprawiając, że każde narzędzie jest kontekstowe i połączone z innymi.

Gdy czat, spotkania, notatki ze spotkań, AI i zadania są zintegrowane w jednej platformie, wystarczy poprosić AI o utworzenie i przypisanie zadań do zrobienia z ostatniej piątkowej rozmowy – a wszystko to zajmuje tylko kilka sekund!

Twoje obszar roboczy ClickUp działa teraz jako jedno źródło informacji i centrum współpracy dla kompleksowego zarządzania projektami.

Oto, jak Twoje cykle pracy pozostają płynnie połączone w ClickUp:

Zunifikowany czat AI: Czat ClickUp jest teraz zintegrowany z resztą Twojej pracy. Każda rozmowa jest połączona z Twoimi zadaniami, dokumentami i projektami. Koniec z przełączaniem się między zakładkami i szukaniem odpowiedzi. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco, a Twoja sztuczna inteligencja ma 100% kontekstu.

Natychmiastowe spotkania: Musisz szybko wykonać połączenie? Uruchom Musisz szybko wykonać połączenie? Uruchom SyncUp , naszą natywną funkcję połączeń wideo i audio, bezpośrednio z czatu. Spotkania, notatki i zadania do wykonania są rejestrowane i łączone. Nowa funkcja Intranet Posts pozwala na przekazywanie aktualności, świętowanie sukcesów i utrzymywanie wszystkich na bieżąco, a wszystko to w ramach ClickUp.

AI Notetaker: Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą AI Notetaker , aby uchwycić każdy szczegół, wraz z podsumowaniami, kluczowymi wnioskami, działaniami do wykonania i nie tylko.

Notatki do działania: Natychmiast przekształcaj notatki ze spotkań i wątki czatu w Natychmiast przekształcaj notatki ze spotkań i wątki czatu w zadania ClickUp , dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Transkrypcje z możliwością wyszukiwania: Każda rozmowa i transkrypcja może być przeszukiwana za pomocą Każda rozmowa i transkrypcja może być przeszukiwana za pomocą ClickUp Brain , poprzez podpowiedzi w języku naturalnym.

Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker, aby transkrybować spotkania, tworzyć zadania i działania oraz delegować pracę

Osobisty planner: Twój dzień, idealnie zorganizowany, automatycznie

Osobisty planner ClickUp 4.0 to Twoja supermoc, która pozwoli Ci skupić się na pracy i nie tylko.

Skorzystaj z niestandardowego kalendarza, w którym wszystkie spotkania i zadania są starannie zestawiane dla Ciebie każdego dnia. Wreszcie możesz zapomnieć o ręcznym planowaniu, zmianach harmonogramu i koordynowaniu zadań.

Kiedy coś się zmienia, AI dostosowuje Twój kalendarz, dzięki czemu zawsze masz czas, aby się skupić i wykonać swoje zadania.

Planowanie oparte na AI: pozwól AI zająć się chaosem związanym z planowaniem, automatycznie rezerwując czas na najważniejsze priorytety i spotkania.

Zintegrowany kalendarz: przeglądaj harmonogramy swoich współpracowników, umawiaj się z nimi na spotkania i wybieraj widok swojego kalendarza w dowolny sposób.

Blokowanie czasu: Przeciągnij zadania do kalendarza, aby bez wysiłku je zaplanować, zapewniając sobie odpowiednią ilość czasu na każde zadanie bez nadmiernego obciążenia.

Sesje skupienia: łatwo zarezerwuj czas na intensywną pracę, a AI dopasuje resztę do zmieniających się priorytetów.

Kontekst podczas spotkań: połącz wydarzenia z zadaniami i dokumentami, aby wszystko było połączone i możliwe do realizacji.

Hub Teams: kompleksowa przejrzystość bez konieczności ciągłego monitorowania postępów

Hub zespołów to zupełnie nowy sposób na śledzenie postępów pracy Twojego zespołu.

Analizy, priorytety i obciążenie pracą są dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu menedżerowie mają natychmiastową widoczność na temat obciążenia pracą zespołu. Nie musisz już zgadywać, nad czym pracują Twoi pracownicy ani czy terminy są realistyczne.

Twoje hub zespołów zawiera:

Wizualizacja struktury organizacyjnej: zobacz, kto należy do każdego zespołu, i skorzystaj z widoku na profile poszczególnych osób oraz zespołów, aby uzyskać więcej informacji.

Kanały aktywności w czasie rzeczywistym: Każdy zespół ma swój kanał, dzięki czemu możesz śledzić najnowsze działania i aktualizacje dowolnego zespołu w ClickUp.

Priorytety uszeregowane według ważności: zobacz listę uszeregowaną według ważności, na której znajdują się zadania, nad którymi pracują wszyscy członkowie Twojego hubu Teams, i dowiedz się, jak wysokie miejsce na liście zajmuje dane zadanie.

Obciążenie i analityka: Natychmiast sprawdź, nad czym pracują wszyscy, wizualizuj obciążenie zespołu i określ, gdzie może brakować zasobów.

Stand-upy oparte na AI: pozwól AI podsumować kluczowe aktualizacje, abyś zawsze był na bieżąco.

Wbudowane karty czasu pracy: dzięki wbudowanym kartom czasu pracy dokładnie wiesz, jaka część pracy podlega rozliczeniu i ile czasu naprawdę zajmują projekty.

ClickUp Brain i Ambient AI Agents: Twoja wydajność pomnożona

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, przeprowadzaj wyszukiwania w Internecie w czasie rzeczywistym, uzyskaj wysoce kontekstowe odpowiedzi na pytania związane z pracą i wiele więcej dzięki ClickUp Brain.

Funkcje ClickUp 4.0 całkowicie zmieniają znaczenie posiadania cyfrowych współpracowników.

ClickUp Brain działa jak zawsze dostępny asystent wydajności, gotowy do tworzenia zadań, sporządzania dokumentów, podsumowywania rozmów i odpowiadania na pytania w momencie, gdy tego potrzebujesz.

Są też agenci Ambient AI: inteligentni asystenci, którzy wiedzą, kiedy pomóc, bez konieczności proszenia ich o to. Ci konfigurowalni, autonomiczni pomocnicy działają w tle, proaktywnie wysyłając aktualizacje projektów, odpowiadając na pytania na czacie i zajmując się powtarzalnymi zadaniami w momencie, gdy są one potrzebne, a nie wtedy, gdy przypomnisz sobie o ich delegowaniu.

W wyniku powstaje obszar roboczy, w którym nie ma miejsca na zbędne zadania, informacje przepływają błyskawicznie, a Twój zespół może skupić się na strategicznych zadaniach o dużym znaczeniu.

Asystent wydajności: ClickUp Brain pracuje razem z Tobą i jest wyposażony w ponad 500 różnych cykli pracy.

Pasek poleceń AI: Wystarczy wpisać spację, aby otworzyć nowy pasek poleceń AI z dowolnego komentarza i uzyskać działania dostosowane do kontekstu, takie jak generowanie zadania ze wszystkimi szczegółami z wątku, tworzenie odpowiedniej odpowiedzi lub podsumowanie długiego wątku rozmowy.

Wiele modeli AI: Interakcja bezpośrednio z ChatGPT, Claude, Gemini i innymi, a także dostęp do modeli premium i wyszukiwania w czasie rzeczywistym w Internecie — wszystko z jednego interfejsu.

Agent udzielający odpowiedzi na żywo: gdy ktoś zadaje pytanie w czacie ClickUp, agent udzielający odpowiedzi na żywo automatycznie wkracza do akcji i udziela odpowiedzi, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania człowieka.

Niestandardowi agenci AI do pracy: Twórz własnych agentów, przypisując ich do niestandardowych wyzwalaczy i źródeł wiedzy z obszaru roboczego ClickUp lub połączonych aplikacji.

Automatyczne aktualizacje projektów: skonfiguruj agentów, którzy będą zajmować się aktualizowaniem statusów, i otrzymuj szczegółowe raporty dzienne lub tygodniowe wysyłane do Ciebie lub Twojego zespołu dotyczące dowolnej listy, zadania lub czatu.

💫 Wykorzystaj najlepsze funkcje ClickUp na swoim komputerze stacjonarnym/PC dzięki Brain MAX, samodzielnej superaplikacji AI! Twoje centrum dowodzenia ClickUp : błyskawicznie znajdź kontekst ukryty w zadaniach, pobieraj dokumenty i otrzymuj aktualizacje dotyczące projektów w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca.

Zapytaj najlepsze modele AI o wszystko : pracuj z GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet i innymi bez konieczności żonglowania subskrypcjami.

Wyszukiwanie w połączonych aplikacjach : szybko lokalizuj ukryte pliki i znajdź odpowiedzi, nie tracąc czasu na przeszukiwanie Google Drive lub wątków.

Wyszukiwanie w sieci : dzięki analizie opartej na AI i jasnym cytatom, którym możesz zaufać, godziny badań zamienisz w minuty.

Zrób 4 razy więcej dzięki funkcji Talk to Text: Ty mówisz, a AI pisze i edytuje! Korzystaj z dopracowanej przez AI funkcji dyktowania w dowolnej aplikacji, spersonalizowanej specjalnie dla Ciebie. Ty mówisz, a AI pisze i edytuje! Korzystaj z dopracowanej przez AI funkcji dyktowania w dowolnej aplikacji, spersonalizowanej specjalnie dla Ciebie.

Lista osobista: Twoja prywatna lista zadań do zrobienia, dokładnie taka, jakiej potrzebujesz

Osobiste listy w ClickUp 4.0 umożliwiają organizowanie i śledzenie osobistych zadań za pomocą prywatnej listy w obszarze roboczym ClickUp. Działają one jak uniwersalne płótno, na którym można scentralizować swoje priorytety.

Wizualizuj swoją osobistą listę na swój sposób: wybierz preferowany widok ClickUp, taki jak widok listy lub widok Tablicy.

Organizuj swoje projekty, pomysły i zadania: planuj swój dzień, śledź swoje cele i zarządzaj obciążeniem pracą – wszystko to w dedykowanej przestrzeni w ClickUp.

Pobieraj zadania z innych list: szybko przenoś zadania do swojej osobistej listy, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc nimi łatwo zarządzać.

Co dalej w ClickUp 4.0?

Oto, nad czym obecnie pracujemy i co zamierzamy wprowadzić w najbliższych tygodniach.

Podfoldery (beta): organizacja na poziomie szczegółowym

Z radością spełniamy jedno z najważniejszych życzeń społeczności: możliwość zagnieżdżania folderów jeden w drugim! Teraz możesz organizować swój obszar roboczy za pomocą folderów wewnątrz folderów, korzystając ze wszystkich zaawansowanych funkcji, których oczekujesz od naszych folderów. Pomyśl o raportowaniu odgórnym, konfigurowalnych widokach, dziedziczonych uprawnieniach i nie tylko.

Pola niestandardowe według typu zadania (beta): maksymalna elastyczność, zero utraty informacji

Śledź dokładnie to, co jest ważne dla każdego rodzaju pracy. Pola niestandardowe według typu zadania pozwalają dostosować pola danych do konkretnych cykli pracy, dzięki czemu każdy zespół otrzymuje potrzebny mu kontekst, bez przytłaczania pozostałych szczegółowymi informacjami.

Przyszłość pracy już dziś

ClickUp 4.0 to miejsce, w którym praca w końcu staje się łatwa. Każde zadanie, każdy cykl pracy, każda rozmowa znajduje się teraz w jednym, bardzo intuicyjnym obszarze roboczym.

Różnicę poczujesz już przy pierwszym otwarciu paska bocznego, pierwszym zadaniu pytania Brainowi, pierwszym przejściu Twojego zespołu od pomysłu do realizacji bez żadnych opóźnień.

Witamy w erze konwergencji. Witamy w ClickUp 4.0!