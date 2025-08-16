Whisper vs. Google Speech-to-Text: Które rozwiązanie wybrać?

W starciu Whisper vs. Google Speech-to-Text liczy się to, która z tych usług działa poprawnie (nawet gdy mikrofon wychwytuje odgłosy blendera sąsiada).

Whisper, model open source firmy OpenAI, zapewnia wysoką dokładność rozpoznawania mowy dzięki wielu modelom szkolonym w różnych językach. Jest elastyczny, wspiera precyzyjne dostosowywanie i oferuje imponującą wydajność w hałaśliwym otoczeniu.

Google Speech-to-Text, część pakietu Google Cloud Speech, to sprawdzone narzędzie do transkrypcji oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym, łatwej integracji i solidnemu wsparciu dla interfejsów API zamiany mowy na tekst, jest ono przystosowane do obsługi wielu mówców, akcentów i dużej ilości szumów tła.

Potraktuj ten blog jako klucz do dwóch potężnych systemów ASR (automatycznego rozpoznawania mowy), ponieważ wybór odpowiedniej usługi transkrypcji nie powinien wymagać boskiej interwencji (ani doktoratu z lingwistyki).

Czym jest Whisper?

Whisper to model open source opracowany przez OpenAI do automatycznego rozpoznawania mowy (ASR).

Została zaprojektowana do transkrypcji plików audio w różnych językach z imponującą dokładnością, nawet w mniej niż idealnych warunkach (takich jak chaotyczne nagrania w kawiarni).

Dzięki wielu modelom przeszkolonym na różnorodnych zestawach danych językowych Whisper zapewnia wysoce elastyczne funkcje zamiany mowy na tekst w różnych zastosowaniach, od podcastów po narzędzia dla programistów.

👀Ciekawostka: Whisper firmy OpenAI został przeszkolony na ogromnym zbiorze danych obejmującym 680 000 godzin wielojęzycznych i wielozadaniowych danych zebranych z Internetu.

Najlepsze funkcje Whisper

Dlaczego więc Whisper AI wyróżnia się na tle innych? Oto kilka wyróżniających się funkcji, które sprawiają, że Whisper jest najlepszym wyborem dla zespołów poszukujących wysokiej dokładności, elastyczności i niezawodnej wydajności.

🙋‍♀️ Wielojęzyczna transkrypcja

Whisper obsługuje wiele języków od razu po uruchomieniu, dzięki czemu doskonale nadaje się do globalnych aplikacji, podcastów i projektów medialnych. Niezależnie od tego, czy Twój plik audio jest w języku angielskim, hiszpańskim czy suahili, Whisper zapewnia spójną jakość transkrypcji.

Możesz wybrać, czy chcesz otrzymać transkrypcję tekstu w oryginalnym języku mowy, czy w tłumaczeniu na język angielski.

🔊 Solidna obsługa szumów tła

W przeciwieństwie do większości narzędzi do transkrypcji, które nie radzą sobie z hałasem w tle, Whisper AI zachowuje dokładność nawet podczas rozmów, szczekania, a nawet głośnego smażenia, pomagając utrzymać niski wskaźnik błędów słownych.

✅ Elastyczność otwartego oprogramowania i możliwość dostosowania

Programiści uwielbiają Whisper, ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, które pozwala sprawdzać kod, wprowadzać poprawki i tworzyć niestandardowe rozwiązania.

Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu możesz dostosować go do aplikacji, notatek głosowych lub przetwarzania audio na dużą skalę.

📝 Przejrzysta dokumentacja i API zorientowane na programistów

API Whisper zawiera przejrzystą dokumentację, co ułatwia włączenie go do istniejących cykli pracy. Ponadto dzięki aktywnemu wsparciu społeczności OpenAI rozpoczęcie pracy jest dziecinnie proste: nie są wymagane żadne tajemnicze fora ani przestarzałe samouczki.

Ceny Whisper

0,006 USD za minutę nagrania, rozliczane sekundowo (tj. 0,0001 USD za sekundę)

Czym jest Google Speech-to-Text?

Google Speech-to-Text to oparte na chmurze narzędzie do rozpoznawania mowy, które konwertuje dźwięk na tekst przy użyciu zaawansowanych modeli AI Google Cloud. Zapewnia wysoką dokładność, szybkie przetwarzanie i skalowalną wydajność w przypadku zadań takich jak aplikacje obsługujące głos lub transkrypcja rozmów Zoom.

Dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym, silnemu wsparciu językowym i płynnej integracji jest to idealne rozwiązanie zarówno dla start-upów, jak i usług transkrypcji na poziomie przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje Google Speech-to-Text

To, co wyróżnia Google Speech-to-Text, to gotowość do użycia w przedsiębiorstwie. Jest dostosowany do potrzeb programistów i właścicieli produktów, którzy potrzebują niezawodnej transkrypcji, responsywnej wydajności i łatwego wsparcia dla wielu języków i mówców.

Poniżej znajduje się kilka wyróżniających się funkcji, dzięki którym to API zamiany mowy na tekst jest tak powszechnie stosowane.

⏲ Opcje przetwarzania w czasie rzeczywistym i w partiach

Google Speech-to-Text obsługuje zarówno transkrypcję w czasie rzeczywistym, jak i przetwarzanie wsadowe. Może transkrybować wywiady na żywo lub przetwarzać duże pliki audio, dzięki czemu idealnie nadaje się dla twórców treści, call center i wszystkich osób obsługujących dużą liczbę nagrań.

🔊 Rozpoznawanie mówców i rozpoznawanie wielojęzyczne

Google Speech-to-Text potrafi rozróżniać i etykietować różnych mówców w pliku audio, upraszczając transkrypcję dialogów.

Oferuje również rozpoznawanie wielojęzyczne, idealne dla zespołów i firm pracujących z wieloma językami w tym samym nagraniu (pozdrowienia dla wszystkich, którzy zmagają się z globalnym zmęczeniem Zoomem).

💪 Silna redukcja szumów i wysoka dokładność

Dzięki modelom głębokiego uczenia się Google Cloud, Google Speech-to-Text zapewnia wysoką dokładność nawet przy hałasie w tle.

Od zatłoczonych kawiarni po echo w salach konferencyjnych, rozpoznawanie mowy pozostaje precyzyjne, pomagając obniżyć wskaźnik błędów słownych (WER) i zachować użyteczność transkrypcji bez konieczności całkowitego przepisywania.

Google sprawia, że podłączenie API do aplikacji, platformy lub narzędzia głosowego jest dziecinnie proste. Dzięki szerokiemu wsparciu językowym, obszernej dokumentacji i natywnym połączeniom z innymi produktami Google Cloud, API idealnie wpisuje się w większość istniejących cykli pracy, nie pochłaniając czasu ani energii Twojego zespołu.

Ceny Google Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 USD za minutę

Speech-to-Text V2 API: 0,016 USD za minutę

Whisper a Google Speech-to-Text: porównanie funkcji

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy funkcji, oto krótkie porównanie Whisper i Google Speech-to-Text, które pomoże Ci zdecydować, które narzędzie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie transkrypcji.

Funkcja Whisper Google Speech-to-text Transkrypcja w czasie rzeczywistym ✅ ✅ Funkcja offline ✅ ❌ Usługa oparta na chmurze ❌ ✅ Obsługa szumów tła ✅ ✅ Diarizacja mówców ❌ ✅ Precyzyjne dostosowanie ✅ ❌ Zoptymalizowane dla przedsiębiorstw ❌ ✅ Model open source ✅ ❌ Transkrypcja wielojęzyczna ✅ ✅

Funkcja nr 1: Natywny asystent AI

Chociaż Whisper AI zachwyca otwartym kodem źródłowym i elastycznością, nie ma wbudowanego asystenta AI. Jeśli chcesz korzystać z podsumowań opartych na AI, inteligentnych sugestii notatek lub interaktywnych podpowiedzi, musisz samodzielnie dostosować lub dodać te funkcje.

Natomiast Google Speech-to-Text jest wspierany przez pełen zestaw funkcji AI Google Cloud, zapewniając natywne funkcje bez konieczności ręcznej konfiguracji.

To jak porównanie zestawu do samodzielnego przygotowania burgera z gotowym podwójnym cheeseburgerem – oba są pyszne, ale jedno jest zdecydowanie szybsze.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Programiści i zespoły tworzące od podstaw niestandardowe cykle pracy AI

Google Speech-to-Text: Użytkownicy, którzy chcą inteligentnej transkrypcji wzbogaconej o AI jako usługi gotowej do użycia bez dodatkowego wysiłku

🏆 Zwycięzca: Google Speech-to-Text. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji AI, natywnym funkcjom asystenta i zerowym ustawieniom jest to szybsza i inteligentniejsza opcja od razu po uruchomieniu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podsumowuj długie transkrypcje w mgnieniu oka dzięki narzędziom do podsumowywania transkrypcji AI — idealnym do pomijania zbędnych informacji.

Funkcja nr 2: Obsługa szumów i dokładność

Zarówno Whisper, jak i Google Speech-to-Text imponująco dobrze radzą sobie z hałasem w tle.

Whisper został przetestowany na hałaśliwych, rzeczywistych plikach audio, dzięki czemu działa nawet wtedy, gdy ktoś przygotowuje smoothie pół metra od mikrofonu. Google wykorzystuje natomiast zaawansowaną technologię redukcji szumów i magię uczenia maszynowego z Google Cloud.

W praktyce obie technologie zapewniają wysoką dokładność i niższy wskaźnik błędów słownych (WER) w hałaśliwym otoczeniu. Rzuć monetą lub, jeszcze lepiej, przeprowadź własny test.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Programiści zajmujący się nieprzewidywalnymi, rzeczywistymi środowiskami audio

Google Speech-to-Text: Firmy potrzebujące spójnych, bardzo dokładnych transkrypcji podczas głośnych rozmów lub spotkań

🏆 Zwycięzca: Remis. Oba narzędzia oferują najwyższą dokładność i odporność na zakłócenia, co sprawia, że bez testów w rzeczywistych warunkach trudno wyłonić zwycięzcę.

Funkcja nr 3: Dostosowywanie i kontrola

Jeśli lubisz modyfikować kod, bawić się wieloma modelami i dostosowywać ustawienia do konkretnych zastosowań, Whisper oferuje swobodę, której nie zapewnia ASR Google.

Jako model open source, Whisper umożliwia precyzyjne dostosowanie, co pozwala zoptymalizować go pod kątem konkretnych dialektów, branż lub tego jednego gościa podcastu, który uparcie mamrocze.

Google Speech-to-Text, dla porównania, jest bardziej usługą transkrypcji typu plug-and-play, świetną pod względem łatwości obsługi, ale niekoniecznie dla osób lubiących mieć wszystko pod kontrolą.

✨ Najlepsze dla: Whisper : majsterkowicze, zespoły produktowe i badacze, którzy chcą mieć pełną kontrolę i możliwość precyzyjnego dostosowywania

Google Speech-to-Text: zespoły, które przedkładają wygodę nad niestandardowe dostosowanie

🏆 Zwycięzca: Whisper. Dzięki otwartemu dostępowi, możliwościom dostosowywania i pełnej kontroli nad modelem jest to wymarzony zestaw narzędzi dla praktycznych programistów.

Funkcja nr 4: Łatwość integracji

Potrzebujesz API zamiany mowy na tekst, które bez problemu wpasuje się w Twoją infrastrukturę technologiczną? Google ma rozwiązanie. Od płynnego wdrożenia za pośrednictwem Google Cloud po synchronizację z innymi usługami, takimi jak Gmail, Meet czy Dokumenty, rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o firmach, które chcą zminimalizować wysiłek związany z programowaniem.

Chociaż Whisper jest elastyczny, wymaga ręcznego ustawienia i integracji, więc rozpoczęcie pracy może wymagać większego wysiłku, chyba że masz doświadczenie w tworzeniu skryptów i cyklach pracy.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Zaawansowani użytkownicy, którzy nie mają nic przeciwko podwinięciu rękawów

Google Speech-to-Text: Start-upy, przedsiębiorstwa i wszyscy, którzy potrzebują szybkości zamiast ustawień

🏆 Zwycięzca: Google Speech-to-Text. Płynne API, wsparcie natywne dla chmury i natychmiastowa kompatybilność sprawiają, że podłączenie do dowolnego stosu technologicznego jest dziecinnie proste.

Funkcja nr 5: Wielojęzyczne wsparcie

Oba narzędzia obsługują wiele języków, ale Whisper ma niewielką przewagę dzięki lepszej transkrypcji wielojęzycznej od samego początku. Dzięki szkoleniu na ogromnym, zróżnicowanym zbiorze danych, radzi sobie z rzadkimi dialektami i przełączaniem kodów jak mistrz.

Google również oferuje wsparcie dla wielu języków, ale jakość transkrypcji może się różnić w zależności od pary językowej i wzorców mowy. Jeśli Twoje nagrania często przechodzą między językami lub zawierają mieszane akcenty, wybierz Whisper.

✨ Najlepsze dla: Whisper: Teams współpracujące z różnorodnymi, wielojęzycznymi lub bogatymi w dialekty plikami audio

Google Speech-to-Text: Ogólni użytkownicy pracujący w popularnych parach językowych

🏆 Zwycięzca: Whisper. Dzięki szerszej obsłudze języków i lepszemu rozpoznawaniu dialektów jest to najlepszy wybór do prawdziwie globalnej transkrypcji.

Funkcja nr 6: Wydajność i możliwości w czasie rzeczywistym

Jeśli szukasz błyskawicznej transkrypcji w czasie rzeczywistym, Google Speech-to-Text ma przewagę. Jest zoptymalizowany pod kątem obciążeń pracą o niskim opóźnieniu i oferuje wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, którą można skalować na różnych urządzeniach.

Whisper zapewnia wsparcie dla zastosowań w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez API Whisper, ale nie jest tak płynny ani dobrze zoptymalizowany po uruchomieniu, zwłaszcza w przypadku sprzętu niższej klasy.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Lokalne przetwarzanie i kontrolowane środowiska

Google Speech-to-Text: Firmy, które potrzebują szybkości, skalowalności i błyskawicznych wyników w czasie rzeczywistym

🏆 Zwycięzca: Google Speech-to-Text. Błyskawiczna transkrypcja w czasie rzeczywistym i niezawodność na poziomie przedsiębiorstwa zapewniają mu przewagę wydajnościową.

Funkcja nr 7: Bezpieczeństwo danych i dostęp do chmury

Infrastruktura chmury Google zapewnia ochronę danych zgodną ze standardami branżowymi, idealną dla środowisk podlegających regulacjom. Natomiast Whisper przetwarza pliki audio lokalnie, chyba że samodzielnie zbudujesz bezpieczny cykl pracy w chmurze.

Jeśli więc bezpieczeństwo danych jest dla Ciebie priorytetem i nie budujesz systemu od podstaw, Google Cloud wygrywa w kwestii zgodności z przepisami.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Teams wymagające przetwarzania wyłącznie lokalnego lub przejrzystości open source

Google Speech-to-Text: przedsiębiorstwa o ścisłych wymaganiach dotyczących zgodności i infrastrukturze w chmurze

🏆 Zwycięzca: Google Speech-to-Text. Dzięki zabezpieczeniom chmury na poziomie przedsiębiorstwa i standardom zgodności jest to bezpieczniejsze rozwiązanie dla środowisk podlegających regulacjom.

Funkcja nr 8: Koszt i elastyczność operacyjna

Whisper jest darmowy (płacisz tylko za korzystanie z hostowanego API OpenAI) i jako oprogramowanie open source doskonale nadaje się dla oszczędnych programistów lub zespołów wykonujących transkrypcję na dużą skalę.

Google Speech-to-Text, choć solidny, działa w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli transkrybujesz wiele godzin nagrań audio, spodziewaj się szybkiego wzrostu kosztów.

✨ Najlepsze dla: Whisper : Deweloperzy dbający o budżet, badacze i start-upy pragnące rozwoju

Google Speech-to-Text: Firmy, które cenią sobie wygodę i są skłonne za nią zapłacić

🏆 Zwycięzca: Whisper. Bezpłatny, open source i ekonomiczny na dużą skalę, idealny dla zespołów, które chcą zmaksymalizować wartość bez nadwyrężania budżetu.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: werdykt

Oto krótkie podsumowanie wszystkiego, co omówiliśmy w tym porównaniu Google Speech-to-Text i Whisper AI:

Funkcja Whisper AI Google Speech-to-Text Obsługa szumów i dokładność Wyszkolony na hałaśliwych nagraniach z prawdziwego świata; doskonała obsługa akcentów i hałasów w tle Zaawansowana redukcja szumów dzięki Google Cloud; równie wysoka dokładność Niestandardowe dostosowanie i kontrola Oprogramowanie open source; dostosowanie do dialektów, branż lub konkretnych użytkowników Ograniczone możliwości dostosowywania; usługa typu plug-and-play Łatwość integracji Ręczne ustawienia; wymaga większego wysiłku programistów Płynne API, natywne dla chmury, integruje się z usługami Google Wielojęzyczne wsparcie Doskonałe rozwiązanie dla różnych dialektów i przełączania kodów. Obsługa ponad 90 języków do transkrypcji oraz tłumaczenie na język angielski Obsługuje ponad 125 języków/dialektów, ale jakość może się różnić; potężne modele wielojęzyczne, takie jak USM Natywny asystent AI Brak wbudowanego asystenta AI; wymaga niestandardowych ustawień dla podsumowań, notatek lub podpowiedzi Wbudowane funkcje AI dzięki stosowi AI Google Cloud; gotowe do użycia Wydajność W czasie rzeczywistym; zależy od sprzętu i ustawień Zoptymalizowana pod kątem niskiego opóźnienia, transkrypcja w czasie rzeczywistym na poziomie przedsiębiorstwa Bezpieczeństwo danych i dostęp do chmury Możliwe przetwarzanie lokalne; ustawienia zabezpieczeń zależą od użytkownika Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na poziomie chmury dla przedsiębiorstw Koszt i elastyczność operacyjna Free (samodzielnie hostowane) lub niskie koszty dzięki API; doskonałe rozwiązanie dla skalowalnych projektów Płać na bieżąco; przy dużym wolumenie może być kosztowne

Whisper to najlepszy wybór, jeśli cenisz sobie kontrolę i oszczędność oraz chcesz transkrybować lokalnie duże ilości plików audio w różnych językach, korzystając z modelu open source, który możesz dostosować do swoich potrzeb.

Google Speech-to-Text jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybkiego, skalowalnego i gotowego do użycia w biznesie systemu rozpoznawania mowy, który oferuje niezawodność i wsparcie na poziomie przedsiębiorstwa oraz płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy — bez konieczności wprowadzania zmian.

👀Ciekawostka: Whisper można uruchomić w trybie czasu rzeczywistego na urządzeniach wbudowanych, takich jak Raspberry Pi, dzięki czemu zaawansowane rozpoznawanie mowy jest dostępne na sprzęcie o niskim poborze mocy.

Whisper vs. Google Speech-to-Text na Reddicie

Reddit jest kopalnią wiedzy na temat narzędzi do transkrypcji w praktyce, a walka między Whisper a Google Speech-to-Text nie jest tu wyjątkiem.

Zacznijmy od Whisper. Stworzony przez OpenAI, jest to program typu open source, bardzo lubiany przez programistów i niezależnych twórców. Użytkownicy często zachwycają się tym, jak dobrze radzi sobie z nieczystym dźwiękiem, takim jak szumy w tle, akcenty i nagrania niskiej jakości.

🗣 Jeden z użytkowników Reddit napisał:

Korzystam z WhisperAI – AI Speech-to-text, który wykorzystuje model AI do transkrypcji mowy i prawie nigdy nie popełnia błędów. Posiada również tryby, które można zastosować do mowy, umożliwiając przekształcenie tekstu zgodnie z instrukcjami AI.

Korzystam z WhisperAI – AI Speech-to-text, który wykorzystuje model AI do transkrypcji mowy i prawie nigdy nie popełnia błędów. Posiada również tryby, które można zastosować do mowy, umożliwiając przekształcenie tekstu zgodnie z instrukcjami AI.

Ale nie wszystko jest idealne. Whisper — zwłaszcza większe modele — może być bardzo wymagający pod względem zasobów. Może to być uciążliwe, jeśli nie masz dobrej karty graficznej lub nie chcesz czekać.

🚩 Najlepszy komentarz podsumował to następująco:

OA Whispers istnieje od ponad 2 lat, nie ma nic lepszego. Moje największe zastrzeżenia do Whisper to: 1. Rozmiar modelu jest zbyt duży. 2. Brak wsparcia dla wielu języków. 3. Brak pracy w czasie rzeczywistym.

OA Whispers istnieje od ponad 2 lat, nie ma nic lepszego. Moje największe zastrzeżenia do Whisper to: 1. Rozmiar modelu jest zbyt duży. 2. Brak wsparcia dla wielu języków. 3. Brak pracy w czasie rzeczywistym.

Przejdź teraz do Google Speech-to-Text. Jest to swego rodzaju „domyślna” opcja dla wielu osób pracujących z aplikacjami dla przedsiębiorstw lub innymi rozwiązaniami wymagającymi skalowalności. Jest szybka, stabilna i obsługuje mnóstwo języków. Ponadto wszystko odbywa się w chmurze — wystarczy wysłać plik audio, aby otrzymać transkrypcję. Jest jednak kilka zastrzeżeń.

🚩 Jak ujął to jeden z użytkowników Reddita:

Zauważyłem również, że sytuacja się pogarsza. W obecnej erze rozwoju AI jest to naprawdę niewybaczalne. To prawie tak, jakby Google nas za coś karało. Używam tej funkcji głównie do pisania tekstów, ponieważ mam niezdarne kciuki, ale jeśli wracam i próbuję poprawić błędy, zajmuje mi to trzy razy więcej czasu.

Zauważyłem również, że sytuacja się pogarsza. W obecnej erze rozwoju AI jest to naprawdę niewybaczalne. To prawie tak, jakby Google nas za coś karało. Używam tej funkcji głównie do pisania tekstów, ponieważ mam niezdarne kciuki, ale kiedy wracam i próbuję poprawić błędy, zajmuje mi to trzy razy więcej czasu.

📮 ClickUp Insight: 88% ankietowanych użytkowników korzysta już z AI do zadań osobistych, ale ponad połowa unika jej w pracy. Dlaczego? Typowe powody: słaba integracja, braki w wiedzy i obawy dotyczące bezpieczeństwa. ClickUp Brain zmienia zasady gry. Jest to wbudowany asystent AI, który rozumie prosty język, zapewnia bezpieczeństwo danych i bez wysiłku łączy się z zadaniami, dokumentami, czatami i bazą wiedzy — wszystko w jednym obszarze roboczym.

Poznaj ClickUp: najlepsza alternatywa dla Whisper i Google Speech-to-Text

Whisper i Google Speech-to-Text to silni konkurenci w przestrzeni rozpoznawania mowy. Ale co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko transkrypcji? Co, jeśli chcesz przekształcić transkrypcję audio w praktyczne informacje, notatki ze spotkań lub aktualizacje projektów, a wszystko to w jednym miejscu?

W tym miejscu wkracza ClickUp. To coś więcej niż usługa transkrypcji lub API zamiany mowy na tekst. To kompleksowy hub zwiększający wydajność z wbudowaną sztuczną inteligencją, inteligentną dokumentacją i automatyzacją, które sprawiają, że narzędzia takie jak Whisper i Google Cloud Speech wydają się nieco... jednowymiarowe.

ClickUp jest o krok przed konkurencją: AI Notetaker

Dołącz do spotkań, zapomnij o notatkach i pozwól AI robić notatki za Ciebie dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker porządkuje chaotyczne spotkania, rozmowy wideo i chaotyczne notatki głosowe, automatycznie tworząc przejrzyste podsumowania, elementy do wykonania i zadania do realizacji. Nie tylko transkrybuje wypowiedziane słowa — rozumie kontekst.

Oznacza to, że nie musisz przeglądać godzin nagrań audio ani martwić się, że przegapisz coś ważnego podczas burzy mózgów. AI Notetaker działa w różnych narzędziach, takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, przechwytując kluczowe punkty i przekształcając je w listy zadań do wykonania.

Otrzymujesz więcej niż tylko tekst zamieniony na mowę — otrzymujesz inteligentne, możliwe do udostępnienia podsumowanie, które pomaga Twojemu zespołowi zachować spójność bez typowego chaosu po spotkaniu.

ClickUp ma przewagę nr 2: Dokumenty

Przekształcaj zwykłe transkrypcje w dynamiczne, praktyczne dokumenty dzięki ClickUp Docs

Podczas gdy Whisper i Google Speech ograniczają się do konwersji głosu na tekst, ClickUp pozwala pójść o krok dalej, osadzając ten tekst w bogatych, wspólnych dokumentach. Dokumenty ClickUp pozwalają przekształcić podsumowania spotkań lub transkrypcje audio w żywe dokumenty z tabelami, zakładkami, widżetami i linkami do zadań.

Chcesz przypisać zadanie do wykonania na podstawie transkrypcji? Po prostu zaznacz tekst i przekształć go w zadanie w tym samym dokumencie.

ClickUp Docs zamienia statyczne transkrypcje w dokumenty, na podstawie których można podejmować działania. Możesz współpracować ze swoim zespołem, dodawać komentarze, wzmianki o członkach zespołu i śledzić aktualizacje projektu — wszystko to bez przełączania się między aplikacjami lub eksportowania plików.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oszczędzaj czas dzięki gotowym szablonom notatek ze spotkań, które można dostosować do każdego rodzaju synchronizacji zespołu.

ClickUp ma przewagę nr 3: ClickUp Brain (AI)

Podczas gdy Whisper AI i Google Cloud Speech skupiają się na dźwięku, ClickUp Brain koncentruje się na wynikach. Ten wbudowany asystent AI pomaga tworzyć notatki, przeformułowywać treść, podsumowywać dyskusje, a nawet pisać dokumentację na podstawie transkrypcji.

Wyodrębnij odpowiedzi, decyzje i elementy do działania z notatek ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Może również analizować kontekst, wyodrębniać elementy wymagające działania i sugerować kolejne kroki — nie ma potrzeby ręcznego przeczesywania akapitów transkrypcji tekstu ani martwienia się o dokładność.

Zamiast zwykłej transkrypcji otrzymujesz inteligentnego asystenta, który pomaga Ci działać na podstawie danych. Idealne rozwiązanie dla właścicieli produktów, zapracowanych menedżerów lub wszystkich osób, które muszą pogodzić wiele modeli, zadań i spotkań.

Podczas gdy Whisper oferuje przetwarzanie lokalne, a ASR Google zapewnia skalowalność w chmurze, ClickUp oferuje potężnego asystenta transkrypcji AI oraz centralne centrum dowodzenia, które zamienia słowa w rzeczywistą pracę.

Bez dodatkowych narzędzi. Bez prowizorycznych integracji. Tylko jedna elegancka platforma, która zajmie się wszystkim.

💜Bonus: Brain Max od ClickUp przenosi wydajność na wyższy poziom dzięki błyskawicznej funkcji Talk to Text. Po prostu mów, a Brain Max natychmiast przekształci Twoje słowa w dokładne, uporządkowane notatki — bez konieczności pisania. Niezależnie od tego, czy zapisujesz pomysły w locie, czy nagrywasz ważne dyskusje podczas spotkań, nigdy nie przegapisz żadnego szczegółu. Dzięki dostępowi do wiodących modeli AI premium i wszystkich połączonych aplikacji nie będziesz potrzebować żadnego innego asystenta AI do codziennych czynności. Planuj, realizuj i analizuj 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

ClickUp na ratunek: Twoja supermoc w zakresie transkrypcji czeka na Ciebie

Whisper vs. Google Speech-to-Text to trudny wybór. Oba narzędzia oferują imponujące możliwości rozpoznawania mowy, radzą sobie z hałasem w tle jak profesjonaliści i zapewniają wsparcie dla szerokiego zakresu języków.

Jeśli szukasz pełnej kontroli i możliwości dostosowania, Whisper jest idealnym rozwiązaniem. Jeśli zależy Ci na szybkości i płynnej integracji na poziomie przedsiębiorstwa, wybierz Google Speech-to-Text.

Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej inteligentnego, co nie tylko transkrybuje tekst, ale także pomaga go wykorzystać, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem. Jest to elegancka platforma zwiększająca wydajność oparta na sztucznej inteligencji, która zamienia dźwięk w działanie.

I tak, wypróbowanie jest całkowicie bezpłatne. Zarejestruj się w ClickUp i pozwól swojemu głosowi (i zespołowi) osiągnąć więcej bez konieczności przełączania się między zakładkami tysiące razy.