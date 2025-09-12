Jak korzystać z funkcji zamiany mowy na tekst w Slacku: krótki przewodnik

Slack jest niezawodnym narzędziem do szybkiej komunikacji, dopóki nie masz pełnych rąk, nie jesteś w trakcie wykonywania zadania lub pisanie długich aktualizacji nie zaczyna Cię spowalniać. Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś: „Mógłbym to powiedzieć w pięć sekund”, nie mylisz się.

Funkcja zamiany głosu na tekst jest zarówno wygodnym rozwiązaniem, jak i sposobem na zwiększenie wydajności dla pracowników zdalnych, kierowników zespołów i wszystkich osób wykonujących różne zadania.

W tym wpisie na blogu pokażemy, jak korzystać z funkcji zamiany mowy na tekst w Slacku. Dodatkowo pokażemy, jak ClickUp oferuje inteligentniejsze sposoby komunikacji, automatyzacji i realizacji zadań.

Zacznijmy! 🏁

Czy można korzystać z funkcji zamiany głosu na tekst w Slacku?

Tak, w Slacku można korzystać z funkcji zamiany głosu na tekst, ale wymaga to niewielkiej pomocy ze strony narzędzi innych firm.

Chociaż Slack umożliwia wysyłanie Clipów audio i wideo, a nawet dodaje do nich podstawowe transkrypcje, nie pozwala jeszcze na dyktowanie wiadomości i wysyłanie ich w formie tekstu. Nadal jednak można wysyłać wiadomości za pomocą narzędzi do dyktowania głosowego dostępnych w urządzeniu, takich jak Gboard w systemie Android lub dyktowanie Siri w systemach iOS i macOS.

Dzięki odpowiednim narzędziom i kilku sprytnym rozwiązaniom możesz dyktować wiadomości w Slacku, a nawet konwertować audio na tekst.

🧠 Ciekawostka: Okazuje się, że Twój głos może pokonać Twoje kciuki w każdej chwili. Osoby korzystające z funkcji rozpoznawania mowy w swoich telefonach osiągały prędkość około 150 słów na minutę, podczas gdy pisanie na klawiaturze osiągało zaledwie 50 słów. A co najważniejsze: podczas mówienia popełniali mniej błędów niż podczas pisania.

Jak aktywować funkcję zamiany głosu na tekst w obszarze roboczym Slack

Możesz dyktować wiadomości za pomocą narzędzi do przesyłania wiadomości głosowych na swoim urządzeniu. Oto jak to zrobić na pulpicie i urządzeniu mobilnym.

Na pulpitach (Windows/macOS)

Otwórz aplikację Slack i kliknij swoje zdjęcie profilowe → Preferencje → Audio i wideo, aby potwierdzić, że w ustawieniach prywatności systemu przyznano dostęp do mikrofonu

Zezwól na dostęp do mikrofonu, aby kontynuować

Skorzystaj z funkcji dyktowania swojego systemu operacyjnego: Windows: Naciśnij Win + H w dowolnym miejscu, aby aktywować pisanie głosowe MacOS: Włącz funkcję Apple Dictation w Preferencjach systemowych → Klawiatura → Dyktowanie, a następnie naciśnij skrót dyktowania (np. dwukrotnie Fn ), aby mówić do pola tekstowego Slacka Windows: Naciśnij Win + H w dowolnym miejscu, aby aktywować pisanie głosowe MacOS: Włącz funkcję Apple Dictation w Preferencjach systemowych → Klawiatura → Dyktowanie, a następnie naciśnij skrót dyktowania (np. dwukrotnie Fn ), aby mówić do pola tekstowego Slacka

Windows: Naciśnij Win + H w dowolnym miejscu, aby aktywować pisanie głosowe

MacOS: Włącz funkcję Apple Dictation w Preferencjach systemowych → Klawiatura → Dyktowanie, a następnie naciśnij skrót dyktowania (np. dwukrotnie Fn ), aby mówić do pola tekstowego Slacka

Na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)

Użyj klawiatury dyktowania głosowego swojego urządzenia. Otwórz aplikację Slack, dotknij pola wiadomości, dotknij ikony mikrofonu na klawiaturze telefonu, a następnie mów. Twoje słowa zostaną natychmiast przekształcone w tekst.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nagrywaj notatki głosowe podczas wirtualnych spotkań, korzystając z aplikacji mobilnej Slack i funkcji zamiany głosu na tekst, a następnie wklej transkrypcję bezpośrednio do wątku spotkania, gdy jesteś w drodze.

Jak wysyłać wiadomości głosowe w Slacku

Funkcja wiadomości głosowych w Slacku jest przydatna, gdy chcesz udostępnić swoje przemyślenia w podróży. Oto jak korzystać z niej zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym:

🖥️ Na komputerze stacjonarnym

Otwórz dowolny kanał lub bezpośrednią wiadomość W oknie wiadomości kliknij ikonę mikrofonu po prawej stronie Slack rozpocznie nagrywanie natychmiast

Po zrobionych kliknij przycisk zaznaczenia

Zobaczysz opcje odtwarzania: Naciśnij Odtwórz, aby przejrzeć Wybierz Usuń, aby odrzucić Kliknij Wyślij, aby udostępnić wiadomość w rozmowie Naciśnij Play, aby przejrzeć Wybierz Usuń, aby odrzucić Kliknij Wyślij, aby rozpocząć udostępnianie wiadomości w rozmowie

Naciśnij Play , aby przejrzeć

Wybierz Usuń , aby odrzucić

Kliknij Wyślij, aby rozpocząć udostępnianie wiadomości w rozmowie

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain pełni funkcję konwersacyjnego asystenta AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach czatu ClickUp mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać określone zadania!

📱 Na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)

Otwórz czat lub kanał Slack Naciśnij ikonę + lub bezpośrednio ikonę mikrofonu obok pola wiadomości

Naciśnij „Nagraj klip audio”, aby rozpocząć

Nagraj wiadomość, przytrzymując lub dotykając mikrofonu (w zależności od systemu operacyjnego) Puść lub naciśnij przycisk zatrzymania po zakończeniu Podglądaj lub wysyłaj nagrania natychmiast

💡 Porada dla profesjonalistów: Dyktuj krótkie raporty ze sprintów lub informacje o przeszkodach w Slacku zaraz po spotkaniach stand-up, aby uchwycić aktualny kontekst i zmniejszyć zmęczenie spotkaniami.

Jak transkrybować wiadomości głosowe w Slacku

Transkrypcja wiadomości głosowych w Slacku może pomóc w szybkim rejestrowaniu aktualizacji głosowych, udostępnianiu notatek ze spotkań lub przeglądaniu informacji bez konieczności ponownego odtwarzania plików audio. Slack oferuje podstawową wbudowaną funkcję transkrypcji, ale jej funkcjonalność jest ograniczona.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli, możesz skorzystać z zewnętrznego oprogramowania do zamiany mowy na tekst lub usług transkrypcji.

Omówmy obie metody, abyś mógł wybrać tę, która najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

Część 1: Korzystanie z wbudowanej funkcji transkrypcji w Slacku

Otwórz dowolną rozmowę w Slacku za pomocą wiadomości głosowej Kliknij trzy poziome linie na klipie głosowym Slack wyświetli transkrypcję wiadomości tuż pod klipem

Zobacz widok transkrypcji audio

To wszystko. Otrzymujesz podstawową transkrypcję i na tym kończą się możliwości Slacka. Nie ma przycisku eksportu, opcji edycji ani wsparcia dla wielu języków lub formatów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Rozpocznij wprowadzanie głosowe od słowa kluczowego, takiego jak „akcja”, „notatka” lub „decyzja”, aby pomóc słuchaczom i bardzo dokładnym narzędziom do transkrypcji szybko zrozumieć intencję Twojej wiadomości.

Jeśli chcesz wyjść poza te problemy związane ze Slackiem, aplikacja Transcriber jest solidnym ulepszeniem. Łączy się bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym Slack i oferuje potężne funkcje transkrypcji oparte na AI.

Oto jak ustawić tę funkcję i zacząć z niej korzystać:

Sprawdź opis aplikacji, aby upewnić się, że spotyka ona Twoje potrzeby

Wyszukaj „Transcriber” w Slack App Marketplace i kliknij Dodaj do Slacka Po wyświetleniu podpowiedzi kliknij Zezwól na stronie uprawnień Po potwierdzeniu kanał Transcriber automatycznie pojawi się w Twoim obszarze roboczym Slack Otwórz ten kanał i kliknij przycisk +, aby przesłać plik audio lub wideo

Wybierz język nagrania

Transkrypcja jest przetwarzana w ciągu kilku sekund. Po zakończeniu kliknij plik, aby uzyskać widok pełnej transkrypcji

Kliknij „Widok”, aby otworzyć transkrypcję w nowej zakładce

W ten sposób możesz:

Przeglądaj i edytuj transkrypcję za pomocą redaktora w przeglądarce

Eksportuj plik w różnych formatach, w tym TXT, DOCX, PDF, SRT i VTT

Wykorzystaj transkrypcję do tworzenia napisów, zawartości SEO, notatek ze spotkań lub dokumentacji

Zrób więcej z swoimi klipami audio, aby płynnie komunikować się

🔍 Czy wiesz, że... W kontekście zdrowia psychicznego narzędzia do transkrypcji często nie wychwytują niuansów. Jedno z badań wykazało, że podczas sesji terapeutycznych AI błędnie rozpoznawała co czwarte słowo. Sytuacja pogarszała się jeszcze bardziej w momentach emocjonalnych lub delikatnych.

Jak rozwiązywać problemy związane z funkcją zamiany głosu na tekst w Slacku

Jeśli funkcje pisania głosowego lub audio w Slacku nie działają zgodnie z oczekiwaniami, oto kilka szybkich sposobów na rozwiązanie problemu:

Kliknij ikonę rozwiązywania problemów z Huddles (w lewym dolnym rogu podczas spotkania), aby sprawdzić problemy z dźwiękiem, wideo i połączeniem. Jeśli widzisz ikonę ostrzeżenia, kliknij ją, aby uzyskać więcej informacji.

Możesz również skorzystać ze Slack AI lub przeprowadzić test audio, wideo i udostępniania ekranu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Sprawdź przepustowość

Rozmowy głosowe wymagają prędkości co najmniej 200 kb/s przy pobieraniu i 100 kb/s przy wysyłaniu. Aby to sprawdzić, przeprowadź test prędkości i w razie potrzeby przejdź na połączenie przewodowe lub zresetuj router.

Rozwiązuj problemy z połączeniem

Zaktualizuj aplikację Slack do najnowszej wersji. Jeśli aplikacja komputerowa nie działa, spróbuj użyć Slacka w przeglądarce Chrome lub innej przeglądarce albo na urządzeniu mobilnym. Jeśli aplikacja mobilna działa, ale aplikacja komputerowa nie, może to być problem związany z zaporą ogniową lub programem antywirusowym.

Sprawdź ustawienia audio

Upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony, a aplikacja Slack ma dostęp do mikrofonu (sprawdź ustawienie prywatności w systemie operacyjnym). W systemie Windows upewnij się również, że preferowany mikrofon jest ustawiony jako domyślny w systemie.

Uruchom ponownie i sprawdź jeszcze raz

Zamknij i ponownie otwórz aplikację Slack, uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy w ustawieniach audio Slacka wybrano właściwy mikrofon/głośnik.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze dyktafony AI do transkrypcji i tworzenia zawartości

🧠 Ciekawostka: Lekarze, którzy przeszli na dyktowanie głosowe, miały gotowe notatki od dwóch do czterech razy szybciej. Nawet po wprowadzeniu pewnych poprawek oszczędzali mnóstwo czasu.

Limit funkcji zamiany głosu na tekst w Slacku

Natywna transkrypcja Slacka ma podstawowe zastosowanie, ale po rozważeniu zalet i wad Slacka jasne staje się, że funkcja ta ma swoje ograniczenia. Oto kilka najważniejszych z nich:

ograniczone wsparcie językowe:* dostępna tylko dla kilku języków (np. angielski, japoński, hiszpański poprzez Slack AI Notatka)

Ograniczone do spotkań i klipów: transkrypcje pojawiają się tylko w klipach głosowych/audio lub w notatkach AI ze spotkań — nie w czacie ani komentarzach do zadań

Niedokładność w przypadku hałasu lub akcentów: Ma problemy z akcentami obcymi, hałasem w tle lub terminami specyficznymi dla danej dziedziny

Brak narzędzi do eksportowania i edycji: Możesz widok i kopiować tekst transkrypcji, ale nie możesz go edytować, eksportować, formatować ani przetwarzać zbiorczo

Brak integracji zadań: nie przekształca zawartości głosowej w zadania, podsumowania lub listy rzeczy do zrobienia, co ogranicza wydajność

Współcześni pracownicy umysłowi są przytłoczeni rozproszeniem narzędzi, ciągle przełączając się między wieloma aplikacjami, aby zarządzać zadaniami, komunikacją i informacjami. Ta fragmentacja prowadzi do utraty wydajności i zwiększonej frustracji. Kontekstowa sztuczna inteligencja ClickUp usprawnia cykl pracy, łącząc wszystko w jednej platformie, inteligentnie wyświetlając istotne informacje i automatyzując rutynowe czynności. Dzięki ClickUp zespoły mogą skupić się na znaczącej pracy zamiast zajmować się narzędziami, co ułatwia współpracę i przyspiesza podejmowanie decyzji.

Alternatywa dla wbudowanej funkcji zamiany głosu na tekst w Slacku

Funkcja zamiany mowy na tekst w Slacku umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych i transkrypcję audio. Jest to przydatne, ale ogranicza się tylko do transkrypcji.

Jeśli szukasz alternatywy dla Slacka, rozwiązania, które naprawdę zapewnia kompleksowy, obsługiwany głosowo system zwiększający wydajność, ClickUp oferuje znacznie bardziej zaawansowane i zintegrowane podejście.

Jack Kosakowski, dyrektor generalny Creation Agency, udostępnia swoją wiedzę:

Od momentu wdrożenia ClickUp nasza globalna wydajność znacznie wzrosła. Obecnie mamy ponad 50 użytkowników na 5 kontynentach, którzy współpracują przy bardzo szczegółowych projektach. Pozwoliło nam to znacznie skrócić czas realizacji projektów.

Od momentu wdrożenia ClickUp nasza globalna wydajność znacznie wzrosła. Obecnie mamy ponad 50 użytkowników na 5 kontynentach, którzy współpracują przy bardzo szczegółowych projektach. Pozwoliło nam to znacznie skrócić czas realizacji projektów.

Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w rzeczywistym cyklu pracy. 👇

Nagrywaj, transkrybuj i korzystaj z funkcji Clip opartej na AI

ClickUp Clips to wbudowana funkcja nagrywania ekranu, płynnie zintegrowana z platformą do zarządzania projektami. Umożliwia ona przechwytywanie fragmentów wideo, dodawanie do nich narracji i natychmiastowe udostępnianie ich w ramach zadań, czatów, komentarzy lub dokumentów w ekosystemie ClickUp.

Nagrywaj klipy w ClickUp Rejestruj cykle pracy i osadzaj je bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach za pomocą ClickUp Clips

To, co sprawia, że Clips jest naprawdę potężnym narzędziem, to integracja z ClickUp Brain, silnikiem AI, który automatycznie transkrybuje dźwięk z nagranego wideo z oznaczeniami czasu, generuje inteligentne podsumowania i umożliwia interakcję z zawartością poprzez konwersacyjne pytania i odpowiedzi.

Zamień nagrania w spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain

Te oparte na AI informacje można przekształcić w zadania lub elementy przy minimalnym wysiłku, dzięki czemu Clips jest czymś więcej niż tylko narzędziem do nagrywania.

📌 Przykład: Załóżmy, że Twój przełożony nagrywa krótki Clip w ramach zadania lub komentarza, wyjaśniając nową strategię dotyczącą zawartości. Po otwarciu Clip natychmiast widzisz automatycznie wygenerowaną transkrypcję zakończoną znacznikami czasu, które pomagają przejść do kluczowych fragmentów.

Twórz elementy na podstawie transkrypcji za pomocą ClickUp Brain

Jeśli masz mało czasu i nie chcesz oglądać całego wideo, możesz po prostu zapytać ClickUp Brain: Jaka była strategia SEO?

Opierając się wyłącznie na zawartości wypowiedzianej w klipie, narzędzie do transkrypcji AI zwraca zwięzłą, dokładną odpowiedź podsumowującą podejście SEO opisane przez menedżera. Możesz przekształcić je w zadania, przypisać członków zespołu, ustawić terminy wykonania, a nawet połączyć je z odpowiednią listą projektów.

Kontynuuj rozmowę na czacie

Po przejrzeniu Clip chcesz uzyskać opinie od swojego zespołu. Dzięki ClickUp Chat możesz płynnie przejść do rozmowy w czasie rzeczywistym bez konieczności opuszczania kontekstu pracy.

Oto jak to zrobić:

Wyróżniaj ważne wiadomości za pomocą FollowUps™ i zamieniaj je w zadania

Talk-to-Text , aby wypowiedzieć swoją wiadomość i natychmiast Użyj funkcji, aby wypowiedzieć swoją wiadomość i natychmiast transkrybować notatki głosowe

Przeprowadź SyncUp (rozmowę wideo/audio na żywo) bezpośrednio w czacie. Udostępniaj ekrany, dodawaj komentarze w czasie rzeczywistym, a AI opublikuje podsumowanie + elementy do wykonania po zakończeniu rozmowy

Rozpocznij rozmowy w czasie rzeczywistym na podstawie transkrypcji, korzystając z ClickUp Chat

🔍 Czy wiesz, że... Model Whisper firmy OpenAI wykazuje 1% wskaźnik halucynacji — tworzy całe zdania, które nigdy nie pojawiły się w rozmowie. Co gorsza, około 38% tych halucynacji zawiera szkodliwą lub wprowadzającą w błąd zawartość.

Nagrywaj rozmowy z spotkań

W przypadku spotkań na żywo funkcję notatnika przejmuje ClickUp AI. Łączy się ona automatycznie z Zoom, Google Meet lub Teams za pośrednictwem kalendarza. Po spotkaniu generuje:

Dokument zawierający zakończoną transkrypcję

Najważniejsze informacje kluczowe

Przypisane elementy zadań

Nagranie wideo z sesji (opcjonalnie)

Automatycznie dołączaj do spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker i otrzymuj elementy do wykonania w czasie rzeczywistym

Możesz zadawać ClickUp Brain pytania typu Co obiecała Sarah podczas naszej rozmowy dotyczącej planowania sprintu? i uzyskać natychmiastową odpowiedź.

Aby jeszcze szybciej uporządkować swoje notatki, skorzystaj z szablonów notatek ze spotkań ClickUp, zaprojektowanych z myślą o wszystkim, od planowania sprintów i spotkań 1:1 po rozpoczęcie projektów.

💥 Bonus: Wypróbuj ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX to coś więcej niż tylko transkrypcja tekstu. To jak posiadanie AI, która rozumie Twoją pracę i mówi Twoim językiem.

Wyślij notatkę głosową, a ClickUp Brain Max zamieni ją w zadania, które zostaną natychmiast dodane do Twojego przepływu pracy

Oto, co wyróżnia Brain MAX:

✅ Korzystaj z komend głosowych w dowolnym miejscu

Możesz korzystać z Brain MAX, otwierając aplikację komputerową i po prostu wpisując lub wypowiadając swoje zapytanie w pasku wyszukiwania. AI przeszukuje ClickUp, podłączone aplikacje i internet, aby dostarczyć natychmiastowe odpowiedzi i działania.

Możesz na przykład poprosić: „Znajdź najnowsze pliki Figma dla kampanii marketingowej ABC” lub użyć funkcji „Talk to Text”, aby szybko sporządzić wiadomość w dowolnej aplikacji na komputerze.

🧠 Uzyskaj inteligentniejsze odpowiedzi dzięki wielomodelowej AI

Brain MAX umożliwia przełączanie się między ChatGPT, Claude, Gemini i własnym modelem ClickUp. Możesz wybrać najlepszy model do danego zadania, więc niezależnie od tego, czy podsumowujesz dokument, tłumaczysz wiadomość, czy przeprowadzasz burzę mózgów, za każdym razem uzyskasz najdokładniejsze wyniki.

📆 Zrealizuj bezpośrednie połączenie ze swoim kalendarzem

Zapytaj Brain MAX: Co mam dzisiaj do zrobienia?

Podsumuje Twój harmonogram i pomoże w rezerwacji spotkań, przygotowaniu agendy oraz sporządzeniu podsumowań po ich zakończeniu.

Zobacz wszystkie sposoby, dzięki którym ClickUp Brain MAX pomoże Ci maksymalnie wykorzystać dzień pracy!

Po co poprzestać na transkrypcji, skoro możesz wykonać zadanie za pomocą ClickUp?

Funkcje zamiany mowy na tekst w Slacku są pomocnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku szybkich odpowiedzi. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko podstawowej transkrypcji, to właśnie ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz natychmiastowe podsumowania, automatycznie generowane zadania do wykonania oraz AI, która rozumie Twoją pracę. Użyj ClickUp Chat, aby wysyłać notatki głosowe, przekształcać je w zadania, prowadzić rozmowy na żywo i przechowywać wszystko w jednym wątku.

Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak naprawdę wygląda komunikacja oparta na AI.