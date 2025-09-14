n8n vs. Make: które narzędzie do automatyzacji najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku?

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić 25 000 godzin w pierwszym roku i 225 000 godzin w trzecim roku. To ogromna ilość czasu, którą Ty i Twój zespół możecie poświęcić na zadania strategiczne. Ale od czego zacząć?

n8n i Make to dwa najczęściej omawiane narzędzia do automatyzacji. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość podobne, ponieważ oba umożliwiają tworzenie przepływów pracy. Jednak po bliższym przyjrzeniu się zaczynają ujawniać się różnice.

n8n jest oprogramowaniem typu open source i bardzo elastycznym, co jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na pełnej kontroli. Z drugiej strony, Make stawia na prostotę dzięki przejrzystemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”.

Które z nich lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy? Porównajmy funkcje, łatwość obsługi i inne cechy, aby pomóc Ci podjąć decyzję. A jeśli żadne z nich nie wydaje się odpowiednie, przedstawiamy ClickUp jako alternatywę, która przewyższa oba!

n8n vs. Make w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótkie podsumowanie porównania n8n i Make.

Funkcja n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Interfejs i wrażenia użytkownika Funkcjonalny, ale techniczny interfejs użytkownika; najlepiej nadaje się dla użytkowników znających się na technologii Przejrzysty, wizualny interfejs z kreatorem typu „przeciągnij i upuść”; łatwiejszy dla użytkowników bez wiedzy technicznej Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika łączący zadania, dokumenty i cykle pracy w jednej przestrzeni; idealny dla wszystkich typów użytkowników Elastyczność i logika cyklu pracy Wysoka elastyczność; wspiera złożone, branch cykle pracy z pełną logiką Doskonałe rozwiązanie do automatyzacji liniowej lub modułowej; mniejsza kontrola nad rozgałęzieniami warunkowymi Wizualny kreator przepływu pracy z niestandardowymi automatyzacjami, warunkami i sugestiami AI dla dynamicznych przepływów Integracje i rozszerzalność Szeroki zakres integracji, zwłaszcza poprzez węzeł społecznościowy Obszerna biblioteka gotowych integracji; łatwe ustawienia ponad 1000 integracji, wsparcie API, natywne narzędzia, takie jak dokumenty, pulpity nawigacyjne i automatyzacje Możliwości AI i automatyzacja Oferuje kilka agentów AI, ale ma limit narzędzi AI gotowych do użycia Koncentruje się na agentycznej automatyzacji, ale AI jest dostosowana do konkretnych zadań ClickUp Brain pomaga w automatyzacji, podsumowywaniu i usprawnianiu cyklu pracy za pomocą języka naturalnego Współpraca i praca zespołowa Brak wbudowanej funkcji współpracy; potrzebne są oddzielne narzędzia Brak natywnych narzędzi do współpracy Wbudowany dokument, czat, komentarze i edycja w czasie rzeczywistym dla płynnej pracy zespołowej Samodzielne hostowanie i kontrola W pełni otwarte oprogramowanie i możliwość samodzielnego hostowania Oparte na chmurze; brak opcji samodzielnego hostingu Nie jest to rozwiązanie hostowane samodzielnie, ale bezpieczna infrastruktura chmura z precyzyjną kontrolą dostępu i ustawieniami administratora

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest n8n?

za pośrednictwem n8n

n8n to otwarte narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, które pozwala na połączenie aplikacji, przesyłanie między nimi danych oraz tworzenie niestandardowej automatyzacji, z kodowaniem lub bez. Jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę i elastyczność niż zazwyczaj oferują tradycyjne platformy automatyzacji.

Ta platforma do automatyzacji wyróżnia się całkowicie wizualnym redaktorem przepływu pracy. Możesz tworzyć przepływy pracy przy użyciu logiki, warunków i pętli, dodawać niestandardowy kod JavaScript w razie potrzeby, a nawet samodzielnie hostować całą konfigurację, aby uzyskać zakończoną kontrolę nad danymi i prawo do ich własności.

Dzięki wsparciu dla ponad 400 integracji n8n ułatwia automatyzację wszystkiego, od prostych codziennych zadań po złożone procesy biznesowe. Możesz również korzystać z szablonów przepływu pracy, aby szybko wdrażać automatyzacje.

Elastyczność i zdolność do obsługi złożonych cykli pracy tego oprogramowania do automatyzacji zadań sprawia, że jest ono ulubionym narzędziem zespołów zajmujących się projektami o wysokim stopniu zaawansowania technicznego.

👀 Czy wiesz, że... Generatywne agenty AI mogą skrócić czas cyklu przeglądu o 20 do 60%. Oznacza to oszczędność godzin (a nawet dni) w procesach takich jak ocena ryzyka kredytowego lub modernizacja oprogramowania.

funkcje n8n

n8n jest wyposażony w funkcje wspierające solidną i konfigurowalną automatyzację dla zespołów, użytkowników technicznych i osób pracujących samodzielnie. Od obsługi złożonych przepływów pracy po zapewnienie pełnej kontroli nad tym, gdzie i jak przemieszczają się dane — oto zestawienie oferowanych funkcji:

Funkcja nr 1: Automatyzacja przepływu pracy

za pośrednictwem n8n

wizualny kreator przepływu pracy n8n koncentruje się na łączeniu węzłów wyzwalających z zadaniami, tworząc zautomatyzowane przepływy pracy, które odpowiadają Twojej logice. Każdy węzeł reprezentuje określoną czynność — wysłanie wiadomości e-mail, zapytanie do bazy danych lub formatowanie danych wyjściowych. Możesz mapować wieloetapowe przepływy pracy za pomocą pętli, logiki warunkowej, a nawet pauz, aż do spełnienia określonych warunków.

Węzeł kodu pozwala pisać niestandardowy kod JavaScript lub Python do złożonych transformacji danych. Umożliwia również zarządzanie skomplikowanymi cyklami pracy za pomocą przełączników, scalania i czyszczenia danych.

Użytkownicy techniczni mogą tworzyć zaawansowane cykle pracy dzięki niestandardowym integracjom API lub węzłom żądań HTTP, nadal korzystając z interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.

n8n zawiera również generatory cyklu pracy oparte na AI, z wsparciem dla modeli takich jak OpenAI i Hugging Face — przydatne w zadaniach takich jak analiza tekstu lub streszczanie zawartości.

Funkcja nr 2: Samodzielne hostowanie

za pośrednictwem n8n

n8n pozwala na uruchomienie całej platformy automatyzacji na własnym serwerze lub w chmurze, zapewniając zakończoną kontrolę nad danymi i wykonywaniem przepływów pracy. Dzięki tym ustawieniom możesz:

Kontroluj aktualizacje i dostosuj platformę w niestandardowy sposób do swoich potrzeb

Zdejmij limity dotyczące cykli pracy, realizacji i integracji

Zakończ połączenie bezpiecznie z systemami wewnętrznymi i prywatnymi bazami danych

Wdróż n8n na swoim komputerze lokalnym, w prywatnej chmurze lub środowisku Kubernetes

Ustaw własne zasady bezpieczeństwa i dostępu

Modyfikuj kod open source, aby dodawać funkcje lub dostosowywać funkcjonalność

Funkcja nr 3: Szablony przepływu pracy

za pośrednictwem n8n

Jeśli nie masz wiedzy technicznej, aby tworzyć od podstaw, n8n oferuje gotowe szablony przepływu pracy, które przyspieszają automatyzację przepływu pracy AI. Te gotowe integracje można w pełni dostosować i współpracują one z popularnymi aplikacjami. Możesz:

Przeglądaj szablony dla inżynierii, marketingu, sprzedaży i operacji

Połącz narzędzia takie jak Slack, Arkusze Google, Airtable i GitHub

Edytuj cykle pracy za pomocą interfejsu bez kodowania — dodawaj, usuwaj lub modyfikuj węzeł

Poznaj złożone automatyzacje dzięki przykładom kroku po kroku

Udzielaj innym udostępniania niestandardowych integracji lub wykorzystuj je ponownie w różnych projektach

ceny n8n

ceny niestandardowe *

👀 Czy wiesz, że... Badania McKinsey stanowią notatkę, że dzięki obecnie dostępnym technologiom można zautomatyzować nawet 50% pracy, nawet w przemyśle.

Czym jest Make?

za pośrednictwem Make

Make to narzędzie do automatyzacji bez kodowania, stworzone z myślą o użytkownikach bez wiedzy technicznej, którzy chcą połączyć aplikacje i usprawnić pracę bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Oferuje przejrzysty, wizualny interfejs, w którym można tworzyć scenariusze, przeciągając i upuszczając kroki na obszarze roboczym.

Świetnie nadaje się do zarządzania przepływem pracy w obszarach marketingu, operacji i obsługi klienta. Możesz połączyć wszystko, od Arkuszy Google i Slacka po systemy CRM i narzędzia AI, w tym te, które obsługują generowanie rozszerzone, aby uzyskać inteligentniejsze i bardziej dynamiczne automatyzacje.

To, co wyróżnia Make, to łatwość nauki i obsługi. Możesz obserwować przepływ danych na każdym kroku w czasie rzeczywistym, na bieżąco dostosowywać działania i tworzyć zaawansowane cykle pracy niemal bez konieczności nauki.

Funkcje Make

Nawet jeśli nie masz umiejętności technicznych potrzebnych do tworzenia własnych przepływów pracy, Make sprawia, że proces ten jest przystępny i elastyczny. Niezależnie od tego, czy ustawiasz prostą, jednoetapową akcję, czy tworzysz wielopoziomowy proces obejmujący kilka aplikacji, dostosowuje się on do Twojego przepływu pracy.

Oto zestawienie jego kluczowych funkcji:

Funkcja nr 1: Automatyzacja oparta na AI

za pośrednictwem Make

Make pozwala zintegrować narzędzia AI do automatyzacji bez konieczności pisania kodu. Możesz połączyć usługi takie jak OpenAI, Hugging Face, Gmail i Slack, aby podsumowywać wiadomości e-mail, kategoryzować zgłoszenia, tłumaczyć wiadomości i generować zawartość.

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” sprawdza się dobrze w przypadku użytkowników bez wiedzy technicznej, natomiast zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych danych wejściowych API i tworzyć złożone transformacje danych.

Make oferuje wsparcie dla agentycznej automatyzacji, w której AI może samodzielnie rozumować i działać, a nie tylko reagować na wyzwalacze. Niezależnie od tego, czy automatyzujesz podstawowe cykle pracy, czy tworzysz skomplikowane ustawienia, Make łączy przyjazny dla użytkownika interfejs z zaawansowanymi możliwościami technicznymi, zapewniając elastyczną i skalowalną automatyzację przepływu pracy.

Funkcja nr 2: Kreator agentów AI

za pośrednictwem Make

Narzędzie AI Agent Builder firmy Make pozwala tworzyć niestandardowych agentów AI, którzy myślą, podejmują decyzje i działają w ramach zautomatyzowanych przepływów pracy, pomagając usprawnić ich realizację.

W przeciwieństwie do standardowej automatyzacji, agenci ci mogą zarządzać złożonymi celami, postępując zgodnie z instrukcjami, uzyskując dostęp do danych i wybierając najlepsze kolejne kroki bez ręcznego wprowadzania danych. Jest przeznaczony zarówno dla użytkowników nietechnicznych, jak i zaawansowanych. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia projektowanie agentów o logice zbliżonej do ludzkiej.

Możesz:

Określ rola, cel i osobowość swojego agenta, używając prostego języka

Połącz agentów z dowolną aplikacją z wsparciem, taką jak Gmail, Notion lub Arkusze Google

Wyposaż agentów AI w narzędzia takie jak wyszukiwanie w sieci, pobieranie danych, generowanie rozszerzone i obsługa plików

Dostosuj zachowanie agenta, edytując podpowiedzi, dane wejściowe lub narzędzia w połączeniu

Skonfiguruj ścieżki zarządzania błędami, aby automatycznie wykrywać i rozwiązywać problemy

Funkcja nr 3: Integracja aplikacji AI

za pośrednictwem Make

Make oferuje szeroki zakres aplikacji AI, które można podłączyć bezpośrednio do swoich procesów roboczych. Skorzystaj z gotowych integracji z narzędziami takimi jak OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM i platformami obsługi klienta, aby zautomatyzować złożone zadania, ulepszyć dane i wprowadzić inteligencję do swoich procesów roboczych — bez konieczności zaczynania od zera.

Te rozszerzone integracje AI pozwalają na:

Wzbogać swoje dane, korzystając z modeli językowych do zadań takich jak klasyfikacja, streszczanie i analiza nastrojów; idealne do szybkiego wzbogacania danych

Zautomatyzuj złożone zadania, takie jak generowanie e-maili, tłumaczenie tekstu, analizowanie zgłoszeń do wsparcia technicznego i wiele innych, przy minimalnych ustawieniach

Skorzystaj z funkcji niestandardowych, aby dostosować zachowanie aplikacji AI w ramach swoich przepływów pracy

Połącz aplikacje AI z innymi narzędziami biznesowymi w obszarach marketingu, operacji i wsparcia

Ceny Make

free Forever (do 1000 operacji miesięcznie )*

Podstawowy pakiet: 10,59 USD/miesiąc (za 10 000 operacji/miesiąc)

Pro: 18,82 USD/miesiąc (za 10 000 operacji/miesiąc)

Teams: 34 USD miesięcznie (za 10 000 operacji miesięcznie)

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka: Możesz zautomatyzować tworzenie i odtwarzanie playlist Spotify za pomocą narzędzi takich jak Zapier i GitHub, które umożliwiają planowanie odtwarzania playlist o określonych porach.

n8n vs. Make: porównanie funkcji

Oba narzędzia to potężne platformy do automatyzacji, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników. Ale jak wypadają w porównaniu? Porównajmy n8n i Make, aby zobaczyć, czym różnią się w praktycznym zastosowaniu.

1. Doświadczenie użytkownika i interfejs

n8n wykorzystuje narzędzie oparte na węzłach, które sprawdza się w przypadku zespołów posiadających umiejętności techniczne i bardziej złożone potrzeby w zakresie automatyzacji. Jest elastyczne i wydajne, ale jeśli dopiero zaczynasz przygodę z automatyzacją przepływu pracy, krzywa uczenia się może być nieco stroma. Dostępne są szablony, ale zazwyczaj wymagają one pewnych technicznych modyfikacji, aby dopasować je do Twoich ustawień.

Z drugiej strony, Make ma inne podejście, z przejrzystym interfejsem bez kodu i prostym systemem „przeciągnij i upuść”. Make wyróżnia się przejrzystym interfejsem bez kodu i intuicyjnym systemem „przeciągnij i upuść”. Jest zaprojektowany dla użytkowników bez wiedzy technicznej, dzięki czemu tworzenie i zarządzanie cyklami pracy jest proste i nie przytłacza.

Platforma wyświetla dane w czasie rzeczywistym na każdym kroku, umożliwiając śledzenie postępów każdego zautomatyzowanego zadania. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala każdemu, od początkujących do zaawansowanych użytkowników, szybko rozpocząć pracę i skalować swoje automatyzacje.

🏆 Zwycięzca: Make. Wyróżnia się łatwością obsługi i płynnym wdrażaniem.

2. Elastyczność i złożoność cyklu pracy

n8n wyróżnia się w tworzeniu skomplikowanych i wizualnych przepływów pracy. Dostarcza wsparcia dla pętli, branch z przełącznikami i węzłami if, łączenia strumieni danych oraz umożliwia przekształcanie danych dokładnie tak, jak tego potrzebujesz, za pomocą niestandardowego kodu.

Wbudowana obsługa błędów i szczegółowe przekierowania ułatwiają zarządzanie złożonymi, wieloetapowymi automatyzacjami bez limitów. Ta elastyczność sprawia, że jest to ulubione narzędzie użytkowników technicznych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad logiką automatyzacji.

Make oferuje solidne możliwości w zakresie cyklu pracy, ale może być mniej elastyczny w przypadku bardzo złożonych scenariuszy.

🏆 Zwycięzca: n8n. To lepszy wybór do tworzenia zaawansowanych, niestandardowych cykli pracy.

3. Integracje i rozszerzalność

n8n zapewnia szeroki zakres integracji i jest oprogramowaniem typu open source, umożliwiającym użytkownikom tworzenie niestandardowych węzłów i rozszerzanie funkcjonalności w zależności od potrzeb. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą samodzielnie hostować i dostosowywać integracje do swoich unikalnych procesów roboczych. Krótko mówiąc, oferuje bardziej praktyczne podejście, które jest korzystne dla użytkowników, którzy czują się komfortowo z dostosowywaniem i konfiguracją techniczną.

Make oferuje wiele integracji z licznymi aplikacjami AI. Jednak będziesz związany z zastrzeżonymi systemami. Jest również bardziej restrykcyjny pod względem niestandardowego dostosowywania w porównaniu z otwartą platformą n8n.

🏆 Zwycięzca: n8n, jeśli zależy Ci na nieograniczonej rozszerzalności i pełnej kontroli nad integracjami i wdrażaniem, n8n oferuje znaczną przewagę

4. Możliwości AI i inteligencja automatyzacji

Make oferuje bardziej zaawansowane narzędzia do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji, w tym agentów AI, generowanie rozszerzone o funkcję wyszukiwania oraz automatyzację agentową, umożliwiającą cyklom pracy rozumowanie i dostosowywanie się. Funkcje AI platformy są wbudowane w jej intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest ona dostępna dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej, a jednocześnie wystarczająco wydajna dla użytkowników znających się na technologii.

n8n oferuje również wsparcie dla AI poprzez integracje i umożliwia tworzenie własnych API. Jednak ta platforma do automatyzacji cyklu pracy koncentruje się bardziej na elastyczności i samodzielnym hostingu niż na wbudowanej AI.

🏆 Zwycięzca: Make. Jest to zdecydowany zwycięzca w kategorii wbudowanej automatyzacji AI i inteligentnych cykli pracy.

🧠 Ciekawostka: Istnieją systemy oparte na AI, które mogą śledzić nawyki Twojego kota związane z korzystaniem z kuwety, monitorując częstotliwość korzystania z niej, rodzaj odchodów, ich wagę i ogólne wzorce wydalania!

n8n vs. Make na Reddicie

Opinie użytkowników na temat n8n i Make są podzielone na Reddicie.

Niektórzy użytkownicy doceniają przyjazne dla początkujących ustawienia i skalowalność Make, podczas gdy inni podkreślają elastyczność i moc n8n, szczególnie w przypadku obsługi złożonych cykli pracy z dużą ilością danych i niestandardowych automatyzacji.

Na przykład jsreally, użytkownik Reddita, udostępnił na r/n8n:

n8n rzeczywiście wymaga pewnego nakładu pracy, zwłaszcza na początku. Posiada również funkcje, których nie ma w Make. Na przykład przetwarzanie 1000 elementów kosztuje tyle samo, co przetwarzanie 10 elementów. Dzięki temu możesz tworzyć automatyzacje, które pozwolą Ci realizować zadania, o których wcześniej mogłeś tylko marzyć.

n8n rzeczywiście wymaga pewnego nakładu pracy, zwłaszcza na początku. Posiada również funkcje, których nie ma w Make. Na przykład przetwarzanie 1000 elementów kosztuje tyle samo, co przetwarzanie 10 elementów. Dzięki temu możesz tworzyć automatyzacje, które pozwolą Ci realizować zadania, o których wcześniej mogłeś tylko marzyć.

Inni preferują Make ze względu na jego prostotę. Na przykład Admirable_Shape9854 komentuje w wątku na r/automatyzacja:

W przypadku prostych automatyzacji wybrałbym Make, ponieważ jest łatwiejszy w ustawieniu, bardziej skalowalny i przyjazny dla klienta. Jeśli potrzebujesz agentów AI lub bardziej złożonych cykli pracy, skorzystaj z n8n, ale limit tańszych planów może być uciążliwy.

W przypadku prostych automatyzacji wybrałbym Make, ponieważ jest łatwiejszy w konfiguracji, bardziej skalowalny i przyjazny dla klienta. Jeśli potrzebujesz agentów AI lub bardziej złożonych przepływów pracy, skorzystaj z n8n, ale limit tańszych planów może być uciążliwy.

Są też osoby, które lubią korzystać z obu narzędzi, w zależności od zadania. Jak ujął to użytkownik Reddit CompetitiveChoice732:

Powiedziałbym, że zależy to od złożoności i potrzeb klienta. W przypadku prostych automatyzacji i łatwości wdrożenia Make jest bardzo przyjazny dla użytkownika i szybki w konfiguracji. Jeśli jednak potrzebujesz niestandardowych cykli pracy agentów AI lub większej elastyczności, n8n sprawdza się doskonale — pomimo pewnych dziwactw. Często łączę Make do prostszych przepływów i n8n do trudniejszych zadań. Dlaczego nie korzystać z obu narzędzi tam, gdzie się sprawdzają?

Powiedziałbym, że zależy to od złożoności i potrzeb klienta. W przypadku prostych automatyzacji i łatwości wdrożenia Make jest bardzo przyjazny dla użytkownika i szybki w konfiguracji. Jeśli jednak potrzebujesz niestandardowych przepływów pracy agentów AI lub większej elastyczności, n8n sprawdza się doskonale — pomimo pewnych dziwactw. Często łączę Make do prostszych przepływów i n8n do trudniejszych zadań. Dlaczego nie korzystać z obu narzędzi tam, gdzie się sprawdzają?

📮 ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety korzysta obecnie z narzędzi AI w celu uproszczenia i przyspieszenia wykonywania zadań osobistych. Chcesz osiągnąć te same korzyści w pracy? ClickUp służy pomocą! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

Spotkanie z ClickUp — najlepszą alternatywę dla n8n i Make

Chociaż zarówno n8n, jak i Make świetnie nadają się do automatyzacji zadań, przyzwyczajenie się do nich może zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli tworzysz złożone cykle pracy i korzystasz z wielu narzędzi. Chcesz uzyskać taką samą moc i elastyczność bez konieczności nauki?

Poznaj ClickUp, aplikację do pracy, która ma wszystko.

Oferuje kompleksową platformę do automatyzacji zadań, tworzenia niestandardowych agentów AI, zarządzania projektami, współpracy z zespołem, a nawet tworzenia własnych cykli pracy AI do automatyzacji zarządzania projektami.

Jest niezwykle łatwy w użyciu, niezależnie od tego, czy Twój zespół posiada wiedzę techniczną, czy nie.

📖 Przeczytaj również: Przykłady automatyzacji cyklu pracy i przypadki użycia

Przewaga ClickUp nr 1: ClickUp Autopilot i niestandardowi agenci AI

Skonfiguruj agenty Autopilot, aby monitorowały aktywność i działały zgodnie z Twoimi instrukcjami — bez konieczności pisania kodu

Autopilot Agents to inteligentni asystenci bez kodowania wbudowani w ClickUp, którzy pomagają zespołom zautomatyzować bardziej złożone, kontekstowe cykle pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych automatyzacji, które działają według ustalonych zasad, Autopilot Agents potrafi analizować informacje, reagować na zmiany w czasie rzeczywistym i wykonywać wieloetapowe działania na podstawie Twoich instrukcji.

Można je dodać do dowolnej przestrzeni, folderu, listy lub kanału czatu i wykorzystać w zadaniach, dokumentach, formularzach i rozmowach.

Możesz:

Zamień notatki ze spotkań na elementy do wykonania

Publikuj codzienne lub cotygodniowe raporty w kanałach zespołu

Podsumuj dokumenty lub aktualizacje dla interesariuszy

Odpowiadaj na pytania, korzystając z informacji z obszaru roboczego

Agenci Autopilot zajmują się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pracy o większym znaczeniu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz zautomatyzować powtarzalne zadania i usprawnić cykl pracy, wykorzystując agenty AI dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych? Niestandardowe agenty ClickUp można skonfigurować tak, aby obsługiwały szeroki zakres działań odpowiednich dla Twojego zespołu, branży:

Przewaga ClickUp nr 2: ClickUp automatyzacje

Zautomatyzuj zadania i przepływy pracy za pomocą wyzwalaczy akcji, korzystając z ClickUp Automatyzacji

n8n oferuje głęboką kontrolę, ale wymaga wiedzy technicznej, podczas gdy Make jest przyjazny dla początkujących, ale może być skomplikowany w przypadku złożonych cykli pracy.

ClickUp Automatyzacje wypełnia tę lukę, będąc zarówno potężnym, jak i łatwym w użyciu narzędziem. Otrzymujesz ponad 100 wyzwalaczy akcji, szablony automatyzacji i swobodę tworzenia własnych bez konieczności kodowania. Niezależnie od tego, czy przenosisz zadania między etapami, przypisujesz członków zespołu, czy wysyłasz aktualizacje, wszystko działa płynnie w tle.

Dzięki automatyzacji możesz:

Automatycznie przypisuj zadania po zmianie statusu

Przenieś zadania do następnego etapu, gdy nadejdzie termin ich wykonania

Powiadom członków zespołu o aktualizacji określonych pól

Używaj wyzwalacza do wywoływania działań w różnych przestrzeniach i folderach

Przewaga ClickUp nr 3: ClickUp Brain i Brain Max

Twórz cykle pracy z automatyzacją i generuj sugestie ulepszeń dzięki ClickUp Brain

n8n zapewnia pełną kontrolę nad połączeniami modeli AI, ale ustawienia są ręczne i nie są idealne dla początkujących. Make jest łatwiejszy na początku, ale jego narzędzia AI są rozproszone i wymagają wysiłku, aby je połączyć.

ClickUp Brain pozwala uniknąć kłopotów.

Jest wbudowany w Twoje środowisko pracy — nie wymaga ustawień. Możesz poprosić go o podsumowanie zadań, aktualizację statusów, przygotowanie odpowiedzi, a nawet utworzenie całych przepływów pracy na podstawie poleceń w języku naturalnym. Może również przeglądać i udoskonalać istniejące automatyzacje. Wynik? Bardziej inteligentna i szybsza automatyzacja cyklu pracy bez konieczności przełączania się między narzędziami lub pisania ani jednej linii kodu.

✨ Co więcej, użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o, Claude, DeepSeek i Gemini, do różnych zadań związanych z pisaniem, rozumowaniem i kodowaniem!

💡 Bonus: Jeśli chcesz ożywić swoje cykle pracy ORAZ: Natychmiastowe i intuicyjne wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie w kontekście pracy

Użyj funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Wykorzystaj narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i DeepSeek, dzięki jednemu, niezależnemu od LLM rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie Wypróbuj ClickUp Brain MAX — supermocnego towarzysza AI na komputerze, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI i używaj głosu do tworzenia niestandardowych przepływów pracy, tworzenia dokumentacji, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Przewaga ClickUp nr 4: ClickUp Dokument

Współpracuj nad projektami cyklu pracy i szkicuj plany procesów za pomocą ClickUp Dokument

n8n i Make są solidnymi narzędziami do tworzenia automatyzacji, ale nie nadają się do planowania, dokumentowania ani współpracy nad nimi. Nie ma wspólnej przestrzeni do przedstawiania pomysłów, śledzenia szczegółów lub pracy z zespołem w czasie rzeczywistym.

W tym miejscu pojawia się ClickUp Dokument.

Możesz planować cykle pracy, dokumentować standardowe procedury operacyjne, oznaczać członków zespołu i osadzać pulpity nawigacyjne — wszystko w jednym miejscu. Zamień każdy punkt na zadanie, rozmawiaj na czacie w dokumencie i łącz każdą rozmowę ze swoją pracą. Dzięki wbudowanym agentom AI otrzymujesz również sugerowane odpowiedzi, inteligentne podsumowania i natychmiastową datę powstania zadań.

Automatyzuj mądrzej, współpracuj lepiej i skaluj szybciej dzięki ClickUp

n8n zapewnia głęboką kontrolę nad złożonymi cyklami pracy. Make oferuje intuicyjne ustawienia umożliwiające szybką automatyzację. Jednak oba rozwiązania mają swoje wady, jeśli chodzi o wbudowaną współpracę i łatwość skalowania.

ClickUp łączy wszystko w jedno — zautomatyzowane cykle pracy dzięki ClickUp Automatyzacji, burzę mózgów i dokumentowanie procesów w ClickUp Dokumencie oraz zarządzanie wszystkim za pomocą wsparcia AI ClickUp Brain. Bez przełączania się między kontekstami. Bez łączenia oddzielnych narzędzi.

Jeśli chcesz uprościć automatyzację i zachować synchronizację, ClickUp jest bardziej innowacyjnym, kompleksowym rozwiązaniem.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i uprość proces automatyzacji, zarządzania i współpracy bez konieczności uczenia się i konfigurowania.