11 najlepszych programów i narzędzi FAQ w 2025 roku

Czy wiesz, że 37% osób nie kończy zakupów online, ponieważ nie może zadać pytania lub znaleźć odpowiedzi? To ogromna strata przychodów, a wszystko przez to, że niezbędne informacje nie były łatwo dostępne.

Klienci nie chcą przeglądać menu ani czekać na odpowiedź działu obsługi. Chcą po prostu uzyskać jasną odpowiedź, i to szybko. Solidna strona z często zadawanymi pytaniami może uratować sytuację, zawierając informacje, których najczęściej szukają klienci.

Jednak ręczne tworzenie bazy wiedzy obsługi klienta jest procesem podatnym na błędy i bardzo czasochłonnym. Oprogramowanie FAQ przyspiesza ten proces, pomagając organizować odpowiedzi, szybko aktualizować zawartość, a nawet wykorzystywać AI do sugerowania klientom tego, czego faktycznie szukają.

W tym artykule przedstawiamy listę najlepszego oprogramowania FAQ do tworzenia bazy wiedzy, która odpowiada na prawdziwe pytania, oszczędza czas zespołu wsparcia i daje klientom pewność podjęcia decyzji bez zastanawiania się.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu FAQ?

Pomocna strona FAQ zaczyna się od odpowiedniego oprogramowania helpdesk, które ułatwia wyszukiwanie odpowiedzi i jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie nimi. W tym celu należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

Inteligentne wyszukiwanie: Rozpoznaje literówki, frazy i intencje. Dzięki temu nawet jeśli użytkownik nie wie dokładnie, jak sformułować zapytanie, nadal otrzymuje trafne odpowiedzi

Sugestie oparte na sztucznej inteligencji: Generuje sugestie AI dotyczące popularnych tematów i odpowiedzi oraz wyświetla odpowiednie informacje na podstawie zachowań użytkowników. Dzięki temu w treści wsparcia będzie mniej luk

Łatwe zarządzanie treścią: Oferuje redaktorów typu „przeciągnij i upuść”, zbiorcze aktualizacje i kontrolę wersji. Takie Oferuje redaktorów typu „przeciągnij i upuść”, zbiorcze aktualizacje i kontrolę wersji. Takie generatory FAQ pozwalają na aktualizowanie FAQ bez konieczności przeszukiwania CMS lub dzwonienia do programisty za każdym razem, gdy coś się zmienia

Płynna integracja: dobrze współpracuje z istniejącymi narzędziami, takimi jak czat na żywo, systemy CRM, centra pomocy i strony internetowe, dzięki czemu zawartość jest widoczna wszędzie tam, gdzie szukają jej klienci

Mobilne i przyjazne dla SEO: Tworzy strony FAQ dostosowane do urządzeń mobilnych i pomaga Twojej witrynie uzyskać lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania, odpowiadając na typowe zapytania użytkowników. Dobrze zoptymalizowana strona FAQ może nawet zwiększyć ruch organiczny

Narzędzia analityczne i narzędzia do zbierania opinii: pokazują, co działa, a co nie. Poszukaj narzędzi, które ujawniają, które pytania mają najwięcej widoków, które z nich i tak prowadzą do zgłoszeń do pomocy technicznej oraz gdzie klienci rezygnują

Dostosowywanie i branding: umożliwia dopasowanie układu FAQ do stylu marki, czcionek, kolorów, logo i tonu wypowiedzi. Poprawia to rozpoznawalność marki

Uprawnienia użytkowników i cykle pracy: umożliwiają skonfigurowanie uprawnień dostępu, tak aby tylko zweryfikowane i upoważnione osoby mogły wprowadzać aktualizacje

Wsparcie wielojęzyczne: Obsługuje wiele języków i ułatwia tłumaczenie oraz zarządzanie różnymi wersjami. Dzięki temu możesz dotrzeć do globalnych odbiorców i stworzyć integracyjną tożsamość marki

👀 Czy wiesz, że... 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do zrobienia, co skutkuje pominięciem decyzji i opóźnieniami w realizacji zadań.

11 najlepszych programów FAQ w skrócie

Oto krótkie podsumowanie kluczowych funkcji, cen i struktury najlepszych narzędzi FAQ.

Narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości potrzebujące opartych na sztucznej inteligencji baz wiedzy z funkcją wyszukiwania, śledzenia zadań, automatyzacji i scentralizowanego zarządzania zasobami Wbudowana sztuczna inteligencja, zarządzanie wiedzą, narzędzia do współpracy, połączone wyszukiwanie i szablony baz wiedzy Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zendesk Średnie i duże firmy poszukujące automatycznej aktualizacji bazy wiedzy Zastosowanie AI w Content Cue, automatyczne bloki treści, wielojęzyczne wsparcie, konfigurowalne portale FAQ Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za agenta Stonly Małe i średnie firmy potrzebujące interaktywnych portali FAQ Interaktywne artykuły FAQ, przewodniki rozwiązywania problemów, analizy Niestandardowe ceny Document360 Przedsiębiorstwa potrzebujące narzędzi wyszukiwania opartych na sztucznej inteligencji na swojej stronie FAQ Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, analizy FAQ, bogate możliwości edycji treści, narzędzia do współpracy Niestandardowe ceny Help Scout Duże firmy, które chcą wdrożyć obsługę klienta opartą na sztucznej inteligencji AI tworzy szkice i zapisuje odpowiedzi, intuicyjne wyszukiwanie, czat, analityka Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 55 USD miesięcznie Support Hero Małe i średnie firmy, które chcą zaktualizować sekcje FAQ zgodnie z potrzebami klientów Widżety do osadzania, inteligentne sugestie, przeszukiwalne FAQ, narzędzia do raportowania Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie HelpJuice Małe i średnie firmy, które chcą stworzyć FAQ Dynamiczna edycja FAQ, natychmiastowe sugestie dotyczące treści, asystent AI, wielojęzyczne wsparcie Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 200 USD/miesiąc Zoho Desk Przedsiębiorstwa wdrażające FAQ dostosowane do nastrojów Analiza nastrojów, sugestie AI i intuicyjny portal dla klientów Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika miesięcznie Slab Małe i średnie firmy potrzebujące podręczników dla pracowników Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, analityka, kontrola wersji, cykle pracy związane z weryfikacją Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD/użytkownika miesięcznie HappyFox Średnie i duże firmy potrzebujące FAQ dostosowanego do mediów społecznościowych Zawartość wsparcia dla mediów społecznościowych, śledzenie wydajności i zaawansowany pasek wyszukiwania Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 29 USD/miesiąc za agenta HelpCrunch Przedsiębiorstwa potrzebujące wielojęzycznego wsparcia Automatyczne tłumaczenia, redaktor oparty na sztucznej inteligencji, widżet czatu Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie

11 najlepszych programów FAQ

Teraz, gdy już wiesz, jak wygląda odpowiednie oprogramowanie FAQ, oto najlepsze opcje, które możesz rozważyć. Pamiętaj tylko o niezbędnych funkcjach i wybierz odpowiednią dla swojej firmy.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do integracji dokumentów, zadań i wewnętrznych FAQ)

Twórz i organizuj szczegółową bazę wiedzy dzięki ClickUp Knowledge Management

ClickUp to aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, a ponadto można ją łatwo dostosować do potrzeb zarządzania wiedzą i obsługi FAQ.

Platforma oferuje narzędzia do współpracy, które pomagają zespołowi wspólnie tworzyć artykuły pomocy, identyfikować luki w istniejącej bazie wiedzy i przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu.

Zarządzanie wiedzą ClickUp pozwala stworzyć jedno źródło informacji dzięki konfigurowalnej wiki. Możesz organizować wewnętrzne dokumenty wiedzy, wiki, zadania pomocy i komentarze w całym obszarze roboczym, oszczędzając cenny czas i ograniczając konieczność przeszukiwania wielu źródeł.

Masz dość przeszukiwania folderów, wiadomości Slack i starych e-maili tylko po to, aby znaleźć jedną informację? ClickUp Docs przechowuje wszystko w jednym miejscu, uporządkowane, z możliwością współpracy i łatwe do aktualizacji.

Możesz tworzyć artykuły wiedzy, podręczniki i sekcje FAQ z różnymi zespołami, oznaczyć członków zespołu, przypisywać zadania bezpośrednio z dokumentu, dodawać komentarze i łączyć dokumenty z cyklami pracy.

Twórz artykuły pomocy i FAQ wspólnie z ClickUp Docs

Jeśli na przykład zespół obsługi klienta tworzy wewnętrzną stronę z często zadawanymi pytaniami, tworzy dokument o nazwie Zapytania klientów, dzieli go na sekcje, takie jak Rozliczenia, Problemy z logowaniem i Prośby o funkcje, a następnie przypisuje każdą sekcję do członka zespołu.

Dzięki edycji na żywo i informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym dokument staje się żywą bazą wiedzy, którą każdy może przeszukiwać, aktualizować i wykorzystywać. Możesz również dodawać zagnieżdżone strony, osadzać multimedia i kontrolować udostępnianie za pomocą zaawansowanych uprawnień.

Otrzymasz również wbudowaną sztuczną inteligencję ClickUp Brain, która łączy zbiorową wiedzę Twojej firmy, umożliwiając natychmiastowy dostęp do informacji i automatyzację rutynowych zadań.

Uzyskaj lepsze wyniki wyszukiwania dzięki wyszukiwarce opartej na sztucznej inteligencji i zarządzaniu wiedzą ClickUp

Możesz poprosić go o zidentyfikowanie luk w bazie wiedzy i zasugerowanie często zadawanych pytań oraz tematów artykułów pomocy, aby wzbogacić portale obsługi klienta.

Zespół obsługi klienta może również oferować pomoc w postaci podpowiedzi, generując natychmiastowe i dokładne odpowiedzi na zapytania klientów za pomocą Brain.

ClickUp Brain może również wykrywać zależności, łączyć podobne zadania i generować kontekstowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym na podstawie zadań, dokumentów i projektów dzięki połączonej sztucznej inteligencji. Jednym kliknięciem możesz nawet przekształcić sugerowane elementy działań w zadania.

Stwórz scentralizowany system zarządzania wiedzą dzięki ClickUp Connected Search

ClickUp Connected Search umożliwia połączenie ponad 1000 aplikacji, w tym Google Drive, Slack, Jira, Salesforce i wiele innych. Dzięki temu masz dostęp do wszystkich treści związanych z zarządzaniem wiedzą w jednym miejscu.

Ponadto funkcja ta respektuje ustawienia prywatności Twojej organizacji, zapewniając, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych informacji. To zabezpieczenie pozwala zachować poufność, jednocześnie promując płynną współpracę między zespołami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Początkującym użytkownikom rozbudowane funkcje mogą początkowo wydawać się nieco przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Thomas Clifford, kierownik ds. produktów w TravelLocal, mówi:

Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów blokowych, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

Używamy ClickUp do zarządzania wszystkimi naszymi projektami i zadaniami, a także jako bazę wiedzy. Został on również wdrożony do monitorowania i aktualizacji naszej struktury OKR oraz kilku innych zastosowań, w tym schematów przepływu, formularzy wniosków urlopowych i cykli pracy. To wspaniałe, że wszystkie te funkcje są dostępne w jednym produkcie, ponieważ można je bardzo łatwo ze sobą połączyć.

2. Zendesk (najlepsze do automatycznej aktualizacji bazy wiedzy)

za pośrednictwem Zendesk

Zendesk wyróżnia się funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak podpowiedzi dotyczące treści, które wykorzystują uczenie maszynowe do identyfikowania luk w bazie wiedzy, sugerowania nowych artykułów i oznaczania nieaktualnych treści do przeglądu.

To oprogramowanie do obsługi zgłoszeń oferuje również bloki treści, dzięki czemu można tworzyć elementy informacji, takie jak tekst, obrazy i wideo, które można ponownie wykorzystać i wstawiać do wielu artykułów i stron z często zadawanymi pytaniami. Po aktualizacji bloku treści wszystkie elementy treści zawierające ten blok są automatycznie aktualizowane, co zapewnia spójność w całym centrum pomocy.

Ponadto platforma zarządzania wiedzą Zendesk obsługuje wielojęzyczną zawartość w ponad 40 językach, oferuje dostosowywalne motywy graficzne dopasowane do Twojej marki oraz integrację z różnymi kanałami obsługi klienta, w tym chatbotami i czatem na żywo.

Najlepsze funkcje Zendesk

Dostarczaj trafne odpowiedzi dzięki podpowiedziom treści opartym na sztucznej inteligencji AI, które sugerują, co zespół wsparcia powinien napisać dalej

Przyspiesz rozwiązywanie problemów dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania i agentom AI

Aktualizuj zawartość pomocy dzięki kontroli wersji i cyklom pracy zatwierdzania, na których może polegać Twój zespół wsparcia

Dostosuj wygląd stron FAQ do swojej marki bez konieczności kodowania

Zintegruj je płynnie z systemem zgłoszeń Zendesk, aby zapewnić agentom i użytkownikom dostęp do odpowiednich odpowiedzi w jednym miejscu

Limity Zendesk

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają złożonego procesu ustawień

To oprogramowanie FAQ wymaga długiego czasu nauki

Ceny Zendesk

Zespół wsparcia: 25 USD/agent miesięcznie

Suite Team: 69 USD/miesiąc za agenta

Pakiet Professional: 149 USD/agent miesięcznie

Pakiet Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 gwiazdek (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 4000 recenzji)

3. Stonly (najlepsze do tworzenia interaktywnych stron z często zadawanymi pytaniami)

za pośrednictwem Stonly

Interaktywna zawartość generuje o 52,6% większe zaangażowanie niż formaty statyczne. Dzięki Stonly możesz tworzyć interaktywne przewodniki, bazy wiedzy i strony z często zadawanymi pytaniami, które nie tylko dostarczają informacji, ale także prowadzą użytkowników krok po kroku przez cały proces.

Oprócz treści z przewodnikiem, to oprogramowanie do obsługi klienta wyróżnia się funkcjami, takimi jak inteligentna logika rozgałęzień, zaawansowana analityka i płynna integracja z narzędziami takimi jak Zendesk i Intercom.

Zostało zaprojektowane dla zespołów, które chcą zmniejszyć liczbę zgłoszeń, zwiększyć satysfakcję klientów i umożliwić użytkownikom samodzielne rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje Stonly

Twórz interaktywne artykuły FAQ krok po kroku

Pozwól użytkownikom samodzielnie rozwiązywać problemy dzięki konfigurowalnym przewodnikom samoobsługi

Wykorzystaj logikę rozgałęzień, aby spersonalizować zawartość i poprawić jakość obsługi klienta

Śledź wydajność za pomocą analiz, aby sprawdzić, które FAQ rozwiązują problemy, a które wymagają aktualizacji

Zwiększ jakość obsługi klienta i oszczędzaj czas dzięki zespołowi wsparcia z przewodnikiem po odpowiedziach

Ograniczenia Stonly

To narzędzie FAQ oferuje automatyzację i SSO tylko w planie Enterprise

W przypadku dużych firm niektóre funkcje mogą okazać się ograniczające

Stałe ceny

Małe firmy: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stonly

G2: 4,8/5 gwiazdek (ponad 130 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Stonly prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Podejście do przewodników jest bardzo intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, dzieląc wszystko na kilka łatwych do wykonania kroków! Interfejs zaplecza jest bardzo łatwy w użyciu, ale jednocześnie bardzo wydajny. Konieczność zmiany podejścia do przewodników przy użyciu Stonly naprawdę pomaga uprościć zawartość dla użytkowników końcowych!

Podejście do przewodników jest bardzo intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, dzieląc wszystko na wiele łatwych do wykonania kroków! Interfejs zaplecza jest bardzo łatwy w użyciu, ale jednocześnie bardzo wydajny. Konieczność zmiany podejścia do przewodników przy użyciu Stonly naprawdę pomaga uprościć zawartość dla użytkowników końcowych!

4. Document360 (najlepsze rozwiązanie do tworzenia portalu z często zadawanymi pytaniami i artykułów bazy wiedzy)

za pośrednictwem Document360

73% liderów wsparcia twierdzi, że klienci oczekują obecnie szybszej i bardziej spersonalizowanej obsługi, ale tylko 42% jest przekonanych, że faktycznie ją zapewnia. Document360 pomaga wypełnić tę lukę, umożliwiając generowanie natychmiastowych artykułów pomocy w przejrzystym, łatwym w nawigacji portalu FAQ.

Klienci mogą korzystać z zaawansowanego paska wyszukiwania w tej bazie wiedzy, aby szybko znaleźć odpowiednie odpowiedzi bez konieczności zgłaszania problemu. Obsługuje również edycję bogatej zawartości, historię wersji i obsługę ponad 30 języków.

Otrzymasz szczegółowe analizy, dzięki którym dowiesz się, co działa, a co nie, a także integracje z narzędziami takimi jak Zendesk, Intercom i Microsoft Teams, które zapewnią łączność i wydajność ekosystemu wsparcia.

Najlepsze funkcje Document360

Skorzystaj z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji i narzędzi takich jak Ask Eddy, aby szybko znaleźć odpowiednie odpowiedzi

Oferuj centralną bazę wiedzy, aby zapewnić klientom szybkie rozwiązania typowych problemów

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat tego, które artykuły są pomocne, a gdzie użytkownicy rezygnują z dalszego przeglądania

Spersonalizuj swoje centrum pomocy dzięki rozbudowanym opcjom dostosowywania w zakresie brandingu i układu

Umożliwiaj zespołowi wsparcia łatwą współpracę dzięki notatkom wewnętrznym i śledzeniu wersji

Uprość zarządzanie wiedzą dzięki uporządkowanym kategoriom i etykietom

Limity Document360

To oprogramowanie bazy wiedzy nie pozwala klientom włączyć powiadomień o wybranych artykułach FAQ

Nie jest tak intuicyjny jak niektóre inne narzędzia baz wiedzy

Ceny Document360

Profesjonalne: Ceny niestandardowe

Business: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Document360

G2: 4,7/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 gwiazdek (ponad 240 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

5. Help Scout (najlepszy do obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Help Scout

Czy wiesz, że 63% specjalistów ds. obsługi klienta uważa, że generatywna sztuczna inteligencja pomaga im szybciej obsługiwać klientów?

Help Scout oferuje narzędzia AI do obsługi klienta. Klienci mogą korzystać z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, aby uzyskać odpowiednie informacje bez konieczności przeglądania stron. Ponadto sugestie oparte na sztucznej inteligencji pomagają zespołowi wsparcia szybciej i skuteczniej reagować.

To oprogramowanie FAQ pozwala również dostosować bazę wiedzy do potrzeb marki, śledzić, które artykuły są rzeczywiście pomocne dla klientów, oraz łatwo połączyć ją z obsługą przez e-mail i czat.

Najlepsze funkcje Help Scout

Korzystaj z narzędzi do raportowania, aby śledzić, w jakim stopniu artykuły FAQ i baza wiedzy pomagają klientom

Zautomatyzuj przypisywanie czatów i etykietowanie, aby poprawić wydajność

Szybko twórz odpowiedzi dzięki szkicom AI i zapisanym odpowiedziom

Udzielaj natychmiastowych odpowiedzi dzięki inteligentnej wyszukiwarce opartej na sztucznej inteligencji i chatbotom, które szybko dostarczają właściwe informacje

Stwórz prosty, przyjazny dla użytkownika portal, na którym użytkownicy mogą znaleźć pomoc w dowolnym momencie

Uzyskaj dostęp do bazy wiedzy w dowolnym miejscu dzięki w pełni responsywnym aplikacjom mobilnym

Limity Help Scout

Chociaż funkcje AI są pomocne, nie jest to najbardziej rozbudowane narzędzie FAQ dla dużych firm

To oprogramowanie FAQ nie oferuje ważnych szablonów baz wiedzy

Ceny Help Scout

Free Forever

Standard: 55 USD/miesiąc

Dodatkowo: 83 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Help Scout

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Help Scout prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Helpscout to główna platforma, z której korzystamy dla naszych klientów. Większość z nich potrzebuje bazy wiedzy dla swoich firm, a także wsparcia poprzez czat na żywo. Dlatego skonfigurowaliśmy dla nich bazę wiedzy przy użyciu Helpscout, a także włączyliśmy opcję czatu na żywo. Głównym zastosowaniem jest zapewnienie użytkownikom samoobsługi bez konieczności zwracania się do osoby wsparcia technicznego i jak dotąd działa to świetnie.

Helpscout to główna platforma, z której korzystamy dla naszych klientów. Większość z nich potrzebuje bazy wiedzy dla swoich firm, a także wsparcia poprzez czat na żywo. Dlatego skonfigurowaliśmy dla nich bazę wiedzy przy użyciu Helpscout i włączyliśmy opcję czatu na żywo. Głównym zastosowaniem jest zapewnienie użytkownikom samoobsługi bez konieczności zwracania się do osoby wsparcia technicznego i jak dotąd działa to świetnie.

6. Support Hero (najlepsze do analizowania trendów w FAQ i zachęcania do korzystania z samoobsługi)

za pośrednictwem Support Hero

Czy Twoi klienci przechodzą bezpośrednio do strony obsługi klienta, nie sprawdzając najpierw bazy wiedzy? Inteligentna strona kontaktowa Support Hero podpowiada im, aby przed zgłoszeniem problemu lub skontaktowaniem się z obsługą klienta najpierw zapoznali się z portalami FAQ i bazą wiedzy.

To oprogramowanie FAQ ułatwia również zarządzanie i aktualizowanie zawartości FAQ bez konieczności angażowania programistów. Wbudowany system zarządzania wiedzą pomaga utrzymać porządek we wszystkim, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Możesz stworzyć przeszukiwalną bazę danych FAQ, osadzić ją wszędzie tam, gdzie użytkownicy potrzebują pomocy, a nawet dostosować portal samoobsługi do swojej marki. Integruje się również płynnie z innymi narzędziami obsługi klienta, z których już korzystasz.

Najlepsze funkcje Support Hero

Pomóż klientom szybciej znaleźć odpowiedzi dzięki inteligentnym sugestiom artykułów opartym na ich zapytaniach

Dostosuj formularz kontaktowy i bazę wiedzy do swojej marki, aby zapewnić płynne działanie

Łatwa integracja z istniejącą platformą obsługi klienta zapewnia płynny cykl pracy

Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących tego, czego klienci szukają na stronie FAQ i z którymi artykułami najczęściej wchodzą w interakcję

Limity Support Hero

Interfejs wygląda na nieco przestarzały

Otrzymujesz ograniczone opcje dostosowywania wyglądu układu FAQ

Ceny Support Hero

Plan Small: 49 USD/miesiąc

Plan Medium: 99 USD/miesiąc

Plan rozszerzony: 199 USD/miesiąc

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Support Hero

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Mózg aktywnie usuwa informacje, które uważa za niepotrzebne. Proces ten nazywa się motywowanym zapominaniem. Tak więc zapomnienie o algebrze z liceum było prawdopodobnie strategicznym posunięciem.

7. HelpJuice (najlepsze do tworzenia i osadzania treści tekstowych i wideo FAQ)

za pośrednictwem HelpJuice

Oprócz analizy FAQ i zarządzania wiedzą, Helpjuice oferuje wszechstronny redaktor artykułów pomocy. Obsługuje formaty WYSIWYG i Markdown, osadzanie multimediów oraz przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść”. Dzięki temu zarówno członkowie zespołu technicznego, jak i nietechnicznego mogą efektywnie wnosić swój wkład do bazy wiedzy.

Platforma FAQ oferuje tłumaczenia oparte na sztucznej inteligencji w ponad 300 językach, sugestie słów kluczowych, linki do powiązanych artykułów oraz chatbot/pasek pomocy zapewniający natychmiastowe odpowiedzi.

Inne funkcje obejmują dostęp oparty na rolach, pojedyncze logowanie (SSO), zgodność z RODO oraz ponad 100 gotowych integracji, takich jak Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier itp.

Najlepsze funkcje HelpJuice

Śledź skuteczność artykułów i identyfikuj braki w treści dzięki narzędziom analitycznym i raportowania

Włącz funkcję wyszukiwania z asystentem AI, który pomaga użytkownikom szybko znaleźć odpowiednie informacje i dokładne odpowiedzi

Stwórz uporządkowaną sekcję FAQ o przejrzystym, intuicyjnym układzie

Udzielaj trafnych odpowiedzi, korzystając z wewnętrznych bloków treści i linków do artykułów

Wzmocnij obsługę klienta dzięki natychmiastowym sugestiom dotyczącym treści i narzędziom do edycji

Osadzaj wideo, alerty i sformatowane bloki, aby zawartość była interesująca i pomocna

Limity HelpJuice

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na zaawansowane funkcje

Ceny są wyższe niż w przypadku innych programów FAQ, a funkcje AI są dodatkowo płatne

Ceny HelpJuice

200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HelpJuice

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 gwiazdek (ponad 90 recenzji)

Co mówią o HelpJuice prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Backend jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu konfiguracja naszej bazy wiedzy była szybka i bezstresowa. Znacznie zmniejszyła się liczba zapytań kierowanych do działu wsparcia. Układ, opcje przechowywania i zasoby szkoleniowe są doskonałe. To, co naprawdę wyróżnia tę firmę, to stałe wsparcie — nawet po rejestracji zespół regularnie kontaktuje się z nami, udzielając pomocnych wskazówek i aktualizacji.

Backend jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, co sprawiło, że konfiguracja naszej bazy wiedzy była szybka i bezstresowa. Znacznie zmniejszyła się liczba zapytań kierowanych do działu wsparcia. Układ, opcje przechowywania i zasoby szkoleniowe są doskonałe. To, co naprawdę się wyróżnia, to stałe wsparcie — nawet po rejestracji zespół regularnie kontaktuje się z nami, udzielając pomocnych wskazówek i aktualizacji.

8. Zoho Desk (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta według opinii klientów)

za pośrednictwem Zoho Desk

71% klientów oczekuje spersonalizowanej obsługi od firm, a 76% z nich jest sfrustrowanych, gdy tak nie jest. Zoho Desk pomaga zrozumieć dokładny nastrój klienta i oferuje wsparcie oparte na sztucznej inteligencji, aby skutecznie rozwiązać problem.

Ta platforma obsługi klienta wyróżnia się również wbudowaną bazą wiedzy, konfigurowalnymi portalami samoobsługi oraz wielojęzyczną obsługą dla zespołów międzynarodowych. Możesz organizować zawartość w łatwe w nawigacji kategorie, śledzić, które artykuły FAQ są najbardziej pomocne dla użytkowników, oraz wykorzystać automatyzację, aby zmniejszyć liczbę zgłoszeń.

Dzięki płynnej integracji z innymi narzędziami Zoho i aplikacjami innych firm Twój zespół wsparcia może zapewnić spójną i wydajną pomoc we wszystkich kanałach.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Analizuj nastroje klientów w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji

Dostosuj swoją bazę wiedzy za pomocą kategorii i etykiet

Oferuj samoobsługę za pośrednictwem intuicyjnego i wielojęzycznego portalu klienta

Zautomatyzuj przypisywanie zgłoszeń, eskalacje i działania następcze

Śledź wydajność zespołu za pomocą wbudowanych pulpitów i funkcji raportowania

Zintegruj płynnie z aplikacjami Zoho i platformami innych firm

Limity Zoho Desk

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych pakietach cenowych

Integracja z niektórymi narzędziami innych firm często wymaga dodatkowej konfiguracji

Ceny Zoho Desk

Express: 7 USD/użytkownik miesięcznie

Standard: 14 USD/użytkownik miesięcznie

Profesjonalny: 23 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: 40 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 gwiazdek (ponad 2000 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Pracownicy wiedzy utrzymują średnio 6 połączeń dziennie w swoim miejscu pracy.

9. Slab (najlepsze do tworzenia baz wiedzy dla pracowników)

za pośrednictwem Slab

Bez podręcznika dla pracowników i wewnętrznych przewodników Twoje zespoły będą spędzać godziny na poszukiwaniu odpowiedzi i powtarzaniu informacji, marnując czas i energię, które można by poświęcić na bardziej znaczącą pracę.

Slab został zaprojektowany, aby rozwiązać ten problem, pomagając zespołom tworzyć, udostępniać i utrzymywać wewnętrzną bazę wiedzy. Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowych pracowników, czy budujesz centralne źródło informacji dla każdego działu, Slab ułatwia utrzymanie porządku i dostępność informacji.

Oprócz podstawowych funkcji to narzędzie do zarządzania wiedzą płynnie integruje się z takimi narzędziami jak Slack, Google Drive, GitHub i Notion. Jego intuicyjny redaktor obsługuje Markdown, wzmianki i strukturę zagnieżdżoną, ułatwiając tworzenie przejrzystej i czytelnej treści.

Najlepsze funkcje Slab

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki wzmiankom, komentarzom i śledzeniu wersji

Włącz funkcję wyszukiwania, która pobiera wyniki z połączonych narzędzi

Śledź zaangażowanie dzięki narzędziom analitycznym i raportowania

Kontroluj dostęp za pomocą uprawnień użytkowników i ustawień opartych na rolach

Aktualizuj zawartość dzięki przypomnieniom o aktualizacjach i cyklom pracy związanym z weryfikacją

Osadzaj linki, obrazy i bloki kodu bezpośrednio w sekcji FAQ

Limity

To oprogramowanie FAQ może wydawać się nieco przytłaczające dla nowych użytkowników

System uprawnień często ma ograniczony zakres

Ceny ryczałtowe

Free Forever

Startup: 8 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Slab prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

W Slab najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można dzielić się wiedzą i współpracować. Przejrzysty interfejs i zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwalają zespołom szybko znaleźć i udostępnić zawartość. Ponadto płynna integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive sprawia, że wszystko jest połączone w jednym miejscu, co znacznie usprawnia cykl pracy zespołów.

W Slab najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można udostępniać wiedzę i współpracować. Przejrzysty interfejs i zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwalają zespołom szybko znajdować i dodawać zawartość. Ponadto płynna integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive sprawia, że wszystko jest połączone w jednym miejscu, co znacznie usprawnia cykl pracy zespołów.

10. HappyFox (najlepsze do tworzenia bazy wiedzy dostosowanej do mediów społecznościowych)

za pośrednictwem HappyFox

Media społecznościowe nie służą już tylko do publikowania memów i marketingu. Dzięki HappyFox możesz stworzyć bazę wiedzy gotową do udostępniania w mediach społecznościowych, umożliwiającą klientom uzyskiwanie odpowiedzi bezpośrednio z ich kont w mediach społecznościowych.

Organizowanie zawartości FAQ, śledzenie skuteczności za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych i aktualizowanie informacji w miarę zmian jest niezwykle proste. Otrzymujesz przejrzyste, umożliwiające wyszukiwanie ustawienia, z których chętnie będą korzystać zarówno zespół wsparcia, jak i klienci.

Najlepsze funkcje HappyFox

Twórz sekcje FAQ dla mediów społecznościowych, aby wspierać klientów tam, gdzie się znajdują

Uporządkuj artykuły w przejrzyste, łatwe w nawigacji kategorie

Śledź wydajność dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym i raportowania

Pozwól klientom znaleźć odpowiedzi za pomocą szybkiego, intuicyjnego paska wyszukiwania

Zapewnij dostęp z urządzeń mobilnych dzięki responsywnemu projektowi

Twórz prywatne lub wewnętrzne treści dla swojego zespołu wsparcia

Limity HappyFox

Interfejs użytkownika jest nieporęczny

Ta platforma zarządzania wiedzą jest droższa niż inne narzędzia do obsługi FAQ

Ceny HappyFox

Podstawowy: 29 USD/miesiąc za agenta

Zespół: 69 USD/agent miesięcznie

Pro: 199 USD/agent miesięcznie

Enterprise Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HappyFox

G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 gwiazdek (ponad 90 recenzji)

11. HelpCrunch (najlepsze do automatycznego tłumaczenia artykułów pomocy)

za pośrednictwem HelpCrunch

HelpCrunch automatycznie tłumaczy artykuły pomocy, umożliwiając klientom uzyskanie wsparcia w ich własnym języku i pomagając Ci dotrzeć do odbiorców na całym świecie. Jego redaktor oparty na sztucznej inteligencji sprawia, że pisanie i aktualizowanie FAQ jest dziecinnie proste, sugerując ulepszenia i pomagając szybko tworzyć jasną i użyteczną treść.

Możesz również w pełni dostosować wygląd bazy wiedzy do swojej witryny. A jeśli chcesz zachować interaktywność, dodaj widżet czatu, aby klienci mogli uzyskać pomoc w czasie rzeczywistym bez opuszczania strony. Wspólna skrzynka odbiorcza dla czatów, e-maili i wiadomości na Telegramie, Facebooku itp. pomaga zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje HelpCrunch

Automatycznie tłumacz artykuły pomocy technicznej, aby zapewnić wielojęzyczne wsparcie

Popraw zawartość FAQ dzięki redaktorowi opartemu na AI

Dostosuj portal FAQ, dodając swoje logo, kolory i elementy brandingowe

Dodaj widżet czatu, aby zapewnić wsparcie w czasie rzeczywistym

Limity HelpCrunch

Oprogramowanie FAQ nie oferuje ograniczeń IP ani uwierzytelniania dwuskładnikowego

Aplikacja na Androida nie jest tak rozbudowana jak platforma internetowa

Ceny HelpCrunch

Podstawowy: 15 USD/miesiąc

Pro: 25 USD/miesiąc

Unlimited: 620 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HelpCrunch

G2: 4,7/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 190 recenzji)

Co mówią o HappyFox prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

System można w dużym stopniu dostosować do naszych potrzeb, co pozwala nam szybko i skutecznie obsługiwać zapytania klientów. Dzięki temu czatowi nie tracimy już ani jednego potencjalnego klienta, niezależnie od pory, w której się z nami kontaktuje.

System można w dużym stopniu dostosować do naszych potrzeb, co pozwala nam szybko i skutecznie obsługiwać zapytania klientów. Dzięki temu czatowi nie tracimy już ani jednego potencjalnego klienta, niezależnie od pory, o której się z nami kontaktuje.

🧠 Ciekawostka: Według krzywej zapominania Ebbinghausa ludzie zapominają do 90% nowych informacji w ciągu tygodnia, jeśli nie utrwalają ich w pamięci. Dlatego właśnie istnieją wewnętrzne wiki!

Twórz lepsze FAQ dzięki ClickUp

Każde narzędzie FAQ z tej listy wnosi coś wartościowego do tabeli. Niektóre świetnie nadają się do podstawowej samoobsługi, podczas gdy inne wyróżniają się funkcjami AI lub opcjami dostosowywania. Jeśli jednak szukasz potężnej, kompleksowej platformy do zarządzania wiedzą, która wykracza poza FAQ, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Od tworzenia uporządkowanych dokumentów i odpowiedzi opartych na sztucznej inteligencji po połączone wyszukiwanie, które pobiera zawartość z różnych aplikacji — ClickUp pomaga zespołom tworzyć FAQ i bazy wiedzy, które są faktycznie wykorzystywane.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zapewnij swoim klientom oraz pracownikom obsługi klienta przejrzystość, na którą czekali.