10 darmowych szablonów dzienników handlowych do wykorzystania w 2025 roku

Nie musisz czekać na kolejną nieudaną transakcję, aby zdać sobie sprawę, że nie możesz poprawić tego, czego nie śledzisz. Zapytaj dowolnego doświadczonego tradera, a powie Ci, że przejrzysta dokumentacja zysków, strat i procesu myślowego oddziela impulsywne zgadywanie od celowego rozwoju i dyscypliny handlowej.

Jednak wpatrywanie się w pusty arkusz kalkulacyjny nie jest inspirujące podczas opracowywania działań handlowych. Dlatego posiadanie solidnego szablonu dziennika handlowego pomaga rozwinąć dobre nawyki handlowe.

Aby zaoszczędzić czas i uniknąć problemów, zebraliśmy kilka najskuteczniejszych szablonów dzienników handlowych, które można pobrać za darmo i z których można korzystać przez długi czas.

Uporządkuj swoje transakcje i uporządkuj swoje myśli. 📈

🔎 Czy wiesz, że... Twoje ulubione źródło wiadomości może mieć wpływ na giełdę, ponieważ badania wskazują na korelację między relacjami w mediach a zachowaniami inwestorów. Na przykład wiadomości o wynikach finansowych po zamknięciu giełdy spowodowały wzrost cen akcji w aż 90% wszystkich instancji.

Czym są szablony dzienników handlowych?

Szablony dzienników handlowych to gotowe formaty, które można wykorzystać do rejestrowania transakcji w uporządkowany i systematyczny sposób. Zazwyczaj mają one formę arkuszy kalkulacyjnych lub dokumentów cyfrowych z gotowymi kolumnami na ceny wejścia i wyjścia, wielkość pozycji, datę, kierunek, zastosowaną strategię i wynik transakcji.

Niektóre idą o krok dalej, oferując przestrzeń na notatki dotyczące przemyśleń, emocji lub powodów podjęcia danej transakcji. Chodzi o to, aby śledzenie było spójne, tak aby nie polegać na pamięci lub losowych zrzutach ekranu.

Kiedy śledzisz każdą transakcję w podobny sposób, z danych rynkowych wyłaniają się wzorce, takie jak strategie, które sprawdzają się w Twoim przypadku, lub wpływ emocji na podejmowane decyzje. Ostatecznie pomaga to w dopracowaniu podejścia do przyszłych decyzji handlowych.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza odnotowana transakcja giełdowa nie miała miejsca na Wall Street. Wydarzyła się już w 1602 roku! Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (VOC) przeszła do historii, emitując akcje na giełdzie w Amsterdamie, co było pierwszym oficjalnym debiutem giełdowym na świecie.

Co sprawia, że szablon dziennika handlowego jest dobry?

Dobry szablon dziennika handlowego powinien ułatwiać śledzenie transakcji, zapewniać spójność i wnikliwość. Oprócz tego, że jest prostym narzędziem towarzyszącym handlowi, powinien pomagać w rejestrowaniu istotnych szczegółów bez nadmiernego komplikowania procesu. Oto kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę:

Dopasowanie do handlu: Wybierz szablon dziennika handlowego, który pasuje do Twojego stylu handlu (handel dzienny, swing trading lub inwestycje długoterminowe), aby zapewnić spójność zapisów

Pola niestandardowe: Wybierz szablony dziennika handlowego z polami na podstawowe dane handlowe, takie jak data, symbol, wielkość pozycji, punkty wejścia/wyjścia itp.

Notatki: Wyszukaj szablony, które pozwalają dodać przestrzeń na notatki dotyczące strategii, uzasadnienie transakcji, wnioski i stan emocjonalny w momencie zawierania transakcji

Łatwość użytkowania: Wybierz szablony dzienników handlowych w formacie, który jest łatwy do aktualizacji, np. arkusze kalkulacyjne, tablice Notion lub cyfrowe planery, które sprawdzają się, jeśli są łatwe w utrzymaniu

Opinie: Poszukaj szablonów, które są przyjazne dla recenzentów i zawierają sekcje pomagające analizować wyniki handlowe w czasie oraz dostrzegać wzorce, które można wykorzystać do autorefleksji

✨Dodatkowa wskazówka: Regularne przeglądanie dziennika handlowego w celu wyłapywania trendów to świetny sposób, aby utrzymać przewagę w handlu. Szukaj powtarzających się wzorców, wyników strategii i reakcji rynku!

10 szablonów dzienników handlowych, które powinien wypróbować każdy inwestor

Sprawdź te darmowe szablony dziennika handlowego od ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko, oraz innych platform, aby uporządkować swój plan handlowy i usprawnić proces podejmowania decyzji.

1. Szablon dziennika i księgi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Prowadź kompleksową ewidencję wszystkich swoich transakcji dzięki szablonowi dziennika i księgi ClickUp

Szablon dziennika i księgi ClickUp to dziennik w stylu dziennika w ujednoliconym pulpicie nawigacyjnym, który jest zgodny ze strukturą księgi głównej. Łączy wpisy handlowe, notatki, dane dotyczące zysków i strat oraz podsumowania kont w cyfrowym obszarze roboczym, który dostosowuje się do codziennych lub tygodniowych cykli pracy związanych z handlem.

Każdy wpis można łatwo oznaczyć etykietą według klasy aktywów, strategii handlowej lub warunków rynkowych, co zapewnia kontekstowe informacje pomocne w przyszłej analizie. Dzięki niestandardowym polom dla ceny wejścia/wyjścia, wielkości, opłat i uzasadnienia transakcji inwestorzy uzyskują pełną widoczność zachowań i wyników bez konieczności korzystania z fragmentarycznych arkuszy kalkulacyjnych.

💙 Dlaczego pokochasz ten produkt:

Rejestruj transakcje i kluczowe wskaźniki za pomocą filtrów pól, aby uzyskać pełną identyfikowalność

Dodawaj obserwacje, zrzuty ekranu i wnioski z każdego dnia handlowego

Wizualizuj skumulowane zyski i straty oraz wskaźnik powodzenia za pomocą pulpitów ClickUp w czasie rzeczywistym

Powiel ustawienia, aby osobno zarządzać wieloma kontami handlowymi lub portfolio

Idealne dla: Inwestorów detalicznych, inwestorów swingowych i zarządzających portfelami, którzy potrzebują hybrydowego formatu dziennika księgowego do bieżącej analizy i zarządzania pieniędzmi.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — ponad 120 godzin rocznie traci na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Zapewnia natychmiastowy wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki wyeliminowaniu przestarzałych procesów zarządzania wiedzą zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć dzięki dodatkowemu tygodniowi wydajności w każdym kwartale!

2. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zajmij się finansami firmy dzięki szablonowi dziennika księgowego ClickUp

Dokładna księgowość jest niezbędna dla handlowców prowadzących działalność gospodarczą jako jednoosobowi przedsiębiorcy lub w ramach spółek LLC. Szablon dziennika księgowego ClickUp pomaga dokładnie rejestrować transakcje za pomocą wstępnie ustawionych pól niestandardowych, takich jak data transakcji, typ dziennika, numer wpisu i debet.

Dzięki umieszczeniu wszystkich informacji w jednym miejscu możesz ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i łatwo monitorować ogólne wyniki finansowe oraz kluczowe wskaźniki. Wpisy są uporządkowane chronologicznie, z widokami utworzonymi dla konkretnych kont lub miesięcy. Połączone zadania, przypomnienia i przesyłanie dokumentów pomagają ograniczyć problemy związane z rozliczeniami podatkowymi na koniec roku.

💙 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Oznacz dochody i wydatki na potrzeby przygotowania rozliczeń podatkowych i połącz wpisy dziennika z plikami pomocniczymi, takimi jak wyciągi lub paragony

Szybko rejestruj wpisy do dziennika, korzystając z wbudowanych pól, które przechwytują kluczowe dane finansowe

Uzyskaj wizualny widok przepływów pieniężnych i trendów w czasie, aby uzyskać wsparcie w podejmowaniu mądrzejszych decyzji

Oszczędzaj czas dzięki uporządkowanemu systemowi, który jest łatwy do aktualizacji i przeglądania

Idealne dla: Handlowców lub właścicieli firm zarządzających wieloma kontami, którzy potrzebują dokładnych, uporządkowanych rejestrów w celu inteligentniejszego śledzenia finansów.

Oto, co Shireen Shalabi, konsultantka ds. projektów w Raymond James Consultant, miała do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp :

Pomaga nie tylko w utrzymaniu projektów na właściwym torze, ale także w utrzymaniu wszystkich osób pracujących nad projektem na właściwej drodze. Na przykład, jeśli muszę przydzielić zadania komuś, kto pracuje nad tym samym projektem, mogę oznaczyć tę osobę w zadaniu, a ona natychmiast otrzyma powiadomienie e-mailem o zadaniu i terminie jego wykonania.

Pomaga nie tylko w śledzeniu postępów projektów, ale także w utrzymaniu wszystkich osób pracujących nad projektem na właściwej drodze. Na przykład, jeśli muszę przydzielić zadania komuś, kto pracuje nad tym samym projektem, mogę oznaczyć tę osobę w zadaniu, a ona natychmiast otrzyma e-mail z informacją o zadaniu i terminie jego wykonania.

3. Szablon cenowy ClickUp Bookkeeping

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje usługi finansowe i oferty dzięki szablonowi ClickUp Bookkeeping Pricing Template

Wielu traderów oferujących usługi sygnałowe, mentoring lub subskrypcje edukacyjne ma trudności z sformalizowaniem cen i rozliczeń w celu zwiększenia zysków. Szablon cenowy ClickUp Bookkeeping rozwiązuje ten problem, umożliwiając konfigurację poziomów, cykli rozliczeniowych, usług wliczonych w cenę oraz rabatów dla poszczególnych klientów.

Szablon dziennika pozwala śledzić usługi, ustawiać poziomy cenowe i szybko generować oferty bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych. Posiada pięć wbudowanych widoków, w tym zestawienia miesięczne, kwartalne i roczne, dzięki czemu zawsze wiesz, jak wyglądają Twoje wyniki i jak je skorygować.

💙 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Uzyskaj dostęp do scentralizowanego miejsca, w którym możesz śledzić warunki rozliczeń klientów i powiązane produkty, z wbudowaną aktualizacją statusu i śledzeniem przychodów

Skonfiguruj różne modele cenowe dla usług lub produktów związanych z handlem

Dostosuj śledzenie powtarzających się przychodów do zadań związanych z zarządzaniem kontami

Uzyskaj szczegółową widoczność dzięki widokom uporządkowanym według ram czasowych i elementów usług

Idealne dla: freelancerów, początkujących traderów, wirtualnych księgowych lub agencji, które muszą zarządzać stawkami, wycenami i strukturami usług.

➡️ Więcej informacji: Darmowe szablony księgowe w Excelu i ClickUp

4. Szablon zobowiązań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z każdą fakturą, zanim zamieni się ona w zaległą płatność, dzięki szablonowi ClickUp do obsługi zobowiązań

Szablon ClickUp do rozliczeń z dostawcami wyjaśnia proces płatności, pomagając kontrolować rachunki dostawców i cykle rozliczeniowe. Szablon oferuje gotowy system rejestrowania każdej faktury jako zadania i śledzi wszystkie zobowiązania płatnicze w jednym przejrzystym interfejsie.

Pozwala przypisywać statusy, takie jak „Otrzymano fakturę”, „Weryfikacja” i „Kodowanie”, a nawet dołączać pokwitowania lub notatki bezpośrednio do wpisu. Ponadto organizuje płatności według dostawców, terminów lub kont i tworzy automatyzacje, aby uniknąć przekroczenia terminów dzięki zdyscyplinowanemu podejściu.

💙 Dlaczego pokochasz ten produkt:

Uzyskaj dostęp do widoku pulpitu, aby sprawdzić nadchodzące i zaległe płatności na platformie handlowej

Załącz faktury, notatki dotyczące metod płatności i monitoruj przepływ gotówki bez otwierania osobnego arkusza kalkulacyjnego

Wizualizuj miesięczne zobowiązania wraz z podsumowaniami wydatków, aby zapewnić przejrzystość zobowiązań finansowych i gotowość do audytu

Skonfiguruj niestandardowe cykle pracy, aby przesyłać faktury do wewnętrznych kontroli i zatwierdzeń

Idealne dla: zespołów finansowych i zaopatrzeniowych obsługujących wielu dostawców, gdzie konieczne jest zorganizowanie śledzenia zatwierdzania faktur i osi czasu płatności.

🎥 Zobacz, jak poprawić wydajność swojego zespołu dzięki automatyzacji AI:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: unikaj niespodzianek budżetowych, korzystając z szablonu kosztorysu, aby przed rozpoczęciem pracy jasno i dokładnie rozłożyć koszty projektu.

5. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zyskaj płynność finansową bez chaosu w arkuszach kalkulacyjnych dzięki szablonowi podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Podczas zarządzania wieloma kontami, takimi jak konta oszczędnościowe, linie kredytowe lub inwestycje, łatwo stracić z oczu pełny obraz sytuacji. Szablon podsumowania kont finansowych ClickUp łączy salda kont, poziomy marży i wyniki poszczególnych kont w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu nie musisz nieustannie śledzić liczb.

Szablon ułatwia wykrywanie trendów lub rozbieżności dzięki wglądowi w przepływy środków w czasie rzeczywistym. Śledź alokację aktywów, przepływy pieniężne i wyniki według kont, korzystając z filtrowania na żywo i widoków opartych na osi czasu. Ułatwia to porównywanie wyników brokerów i optymalizację alokacji kapitału.

💙 Dlaczego pokochasz ten produkt:

Widok wszystkich kont w jednym pulpicie nawigacyjnym z filtrami klas aktywów, aby monitorować środki pieniężne w porównaniu z zainwestowanym kapitałem i niezrealizowanymi zwrotami

Udostępniaj podsumowania finansowe doradcom podatkowym lub partnerom biznesowym

Wykorzystaj automatyzację, aby otrzymywać powiadomienia o kluczowych zmianach, takich jak wpłaty lub wypłaty

Korzystaj z funkcji śledzenia czasu i etykiet, aby dodać jeszcze więcej kontekstu do swoich danych

Idealne dla: Handlowców korzystających z wielu kont lub strategii, którzy potrzebują przejrzystego, scentralizowanego przeglądu i skonsolidowanego podsumowania wszystkich kont finansowych w czasie rzeczywistym.

➡️ Więcej informacji: Darmowe szablony prognoz sprzedaży w Excelu i ClickUp

6. Szablon operacji księgowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ułatw operacje księgowe dzięki szablonowi operacji księgowych ClickUp

Za każdym profesjonalnym inwestorem lub zarządzającym aktywami stoi funkcja back-office, często rozproszona w wielu plikach Microsoft Excel lub Arkuszach Google. Szablon operacji księgowych ClickUp porządkuje te cykle pracy: rejestrowanie transakcji, uzgadnianie, generowanie raportów i przeglądy zgodności.

Zapewnia metodyczną, ale elastyczną przestrzeń do śledzenia sprzedaży, wydatków, płatności i wszystkiego innego. Zawiera również cykliczne cykle pracy, takie jak bilanse na koniec miesiąca lub kwartalne podsumowania wyników.

💙 Dlaczego pokochasz ten produkt:

Twórz cykle pracy związane z uzgadnianiem, audytowaniem i raportowaniem

Przydzielaj zadania związane z wprowadzaniem danych, przeglądem i dokumentacją

Skoncentruj się na wykrywaniu opóźnień i sygnałów audytowych dzięki niestandardowym statusom

Śledź zgodność z przepisami i dokumenty związane z pośrednictwem

Idealne dla: zespołów księgowych lub małych firm, które chcą uporządkować swoje codzienne operacje finansowe, zwłaszcza tych, które zajmują się powtarzalnymi, ustrukturyzowanymi i skalowalnymi procesami księgowymi.

7. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przejmij kontrolę nad planowaniem finansowym dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania finansami

Szablon zarządzania finansami ClickUp stanowi centrum dowodzenia do zarządzania dochodami, wydatkami, powtarzającymi się subskrypcjami, rejestrami podatkowymi i analizą wydajności. Ten wszechstronny obszar roboczy został stworzony, aby zastąpić fragmentaryczne systemy śledzenia finansów.

Śledź wpływy, wydatki i niejasności oraz twórz budżety, które są faktycznie wykorzystywane. Wykrywaj nieszczelności w wydatkach, zanim staną się problemem, i informuj swój zespół (oraz kierownictwo) bez wysyłania dziesiątek aktualizacji statusu.

💙 Dlaczego pokochasz ten produkt:

Organizuj według miesięcy lub kwartałów, łącz zadania z transakcjami i dostosowuj widżety raportowania

Korzystaj z widżetów pulpitu, aby wyświetlać wyniki w porównaniu z budżetem i śledzić zmiany miesięcznych marż zysku w czasie

Uzyskaj pełną widoczność swojej sytuacji finansowej dzięki widokom listy, kalendarza i pulpitu

Zautomatyzuj przypomnienia o rachunkach, przeglądach lub zbliżających się terminach finansowych

Idealne dla: zespołów finansowych, założycieli, kierowników operacyjnych, handlowców i konsultantów, którzy potrzebują przejrzystej, podlegającej audytowi historii działalności finansowej w zakresie funkcji handlowych i biznesowych, aby ściśle kontrolować budżetowanie i planowanie.

🎥 Chcesz uzyskać widok wszystkich swoich transakcji na najwyższym poziomie? Oto krótki przegląd korzystania z pulpitów ClickUp

8. Szablon księgi głównej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj intuicyjny sposób rejestrowania wszystkich przychodzących płatności i wychodzących wydatków jednocześnie dzięki szablonowi księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp jest idealny dla handlowców prowadzących działalność gospodarczą. Chociaż ten szablon został stworzony z myślą o księgowych, jego elastyczne funkcje sprawiają, że jest on równie przydatny dla każdego zespołu biznesowego. Zapewnia sformalizowany system księgowości podwójnej z uporządkowanymi kontami, kategoriami dziennika i aktualizacjami w czasie rzeczywistym.

Każda pozycja obsługuje opisy, typy kont, status debetowy/kredytowy oraz połączoną dokumentację. Pozwala to precyzyjnie śledzić transakcje i generować niestandardowe raporty, które mają sens (nawet dla osób niezwiązanych z finansami).

💙 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Monitoruj i kategoryzuj wszystkie działania finansowe z najwyższą precyzją

Prowadź ścieżki audytu i eksportuj gotowe raporty

Dostosuj wpisy do dziennika do kodów podatkowych lub kategorii zatwierdzonych przez CPA

Zintegruj dokumentację, paragony i sygnatury czasowe dla każdego wpisu

Idealne dla: wewnętrznych zespołów finansowych, samodzielnych księgowych i wszystkich, którzy kiedykolwiek musieli rozplątać arkusz kalkulacyjny sprzed trzech kwartałów.

9. Szablon arkusza kalkulacyjnego dziennika handlowego autorstwa StockBrokers. com

Szablon arkusza kalkulacyjnego dziennika handlowego autorstwa StockBrokers.com zawiera wszystko, co najważniejsze: przejrzystość, spójność i wgląd.

Ten dziennik, stworzony w programie Excel z myślą o poważnych inwestorach, zawiera gotowe kolumny na symbole, czas wejścia/wyjścia, wielkość, prowizje, zysk netto i straty oraz notatki. Układ jest prosty: pomarańczowe komórki należy wypełnić samodzielnie, a szare komórki automatycznie obliczają zyski, straty i sumy.

💙 Dlaczego Ci się spodoba:

Obliczaj statystyki bieżące, takie jak wskaźnik wygranych i średni R-multiple

Zachowaj dostęp offline i pełną kontrolę nad danymi

Skorzystaj z automatycznego śledzenia zysków/strat, średniego zysku na transakcję i wskaźników powodzenia

Oznaczone kolorami dane wejściowe i obliczenia zmniejszają liczbę błędów i oszczędzają czas

Idealne dla: inwestorów jednosesyjnych, inwestorów długoterminowych lub wszystkich osób, które chcą zachować spójność i wyciągać wnioski z poprzednich transakcji.

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym

10. Szablon dziennika handlowego autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.Net

Szablon dziennika handlowego autorstwa Template. Net to świetny punkt wyjścia dla osób, które chcą uporządkować swoje obecne i przyszłe transakcje bez zbędnych dodatków. Jest przeznaczony dla handlowców, którzy chcą ręcznie analizować swoje wyniki za pomocą jakościowych notatek i podsumowań. Szablon ten zapewnia wsparcie dla dzienników handlowych, śledzenia celów, sekcji przeglądów oraz przestrzeni na zrzuty ekranu lub obserwacje dotyczące transakcji.

Ten prosty arkusz kalkulacyjny pozwala zapisywać podstawowe informacje: datę, rodzaj (kupno lub sprzedaż), cenę, ilość, koszt, zysk/stratę netto oraz warunki docelowe. Znajduje się w nim również przestrzeń na zapisanie danych firmy i rodzajów inwestycji, co jest pomocne, jeśli chcesz monitorować wzorce w różnych sektorach.

💙 Dlaczego Ci się spodoba:

Dodawaj subiektywne notatki obok obiektywnych danych handlowych

Korzystaj z układów dostosowanych do drukowania, które można wykorzystać w cyklu pracy z papierem lub w cyklu hybrydowym

Twórz spersonalizowane sekcje dotyczące nastawienia, reakcji emocjonalnych lub wydarzeń z aktualności

Śledź transakcje, organizując je w uporządkowanym formacie z naciskiem na przegląd

Idealne dla: Traderów, którzy skupiają się na nauce poprzez samokontrolę i prowadzenie dziennika zachowań, a nie tylko na statystykach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: AI rozwija się dzięki wzorcom na żywo, które nieustannie ewoluują wraz z zachowaniami użytkowników, wahaniami rynku, szczegółami transakcji, wykresami ryzyka, wielkością transakcji i zmianami operacyjnymi. Dlatego kluczowe znaczenie ma dostarczanie AI informacji w czasie rzeczywistym.

Opanuj swoje finanse dzięki potężnym szablonom ClickUp

Wszystko wokół nas staje się cyfrowe, więc dlaczego księgowość i zarządzanie finansami nadal mają być uwięzione w niekończących się arkuszach kalkulacyjnych i wątkach e-mailowych? Czas zapewnić swoim finansom modernizację, na którą zasługują.

Przejrzystość finansowa nie musi wiązać się z poświęceniem czasu ani zdrowia psychicznego.

Szablony dzienników handlowych ClickUp ułatwiają śledzenie i analizowanie celów finansowych z pewnością siebie. Dzięki wszechstronnym i przemyślanym szablonom finansowym możesz wreszcie zastąpić chaos kontrolą.

Przejmij kontrolę nad swoimi finansami, rejestrując się w ClickUp za darmo już dziś!