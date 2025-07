ClickUp vs. OneNote: kluczowe różnice w zarządzaniu zadaniami i notatkami

Właśnie spędziłeś 12 minut na poszukiwaniu tego genialnego pomysłu, który zapisałeś gdzieś pomiędzy listą zakupów a notatkami ze spotkania.

Zwrot akcji: przez cały czas znajdowało się to w Twoich szkicach wiadomości e-mail. 😲

Potrzebujesz systemu, który nie tylko zapisuje Twoje pomysły, zadania i plany projektów, ale także umożliwia ich łatwe wyszukiwanie.

W tym miejscu pojawiają się narzędzia takie jak ClickUp i OneNote. ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, stworzona do zarządzania zadaniami, dokumentami, celami i współpracą zespołową w jednym miejscu. Z kolei OneNote to cyfrowy notatnik firmy Microsoft, przeznaczony do zapisywania myśli, organizowania notatek i synchronizacji między urządzeniami.

Debata ClickUp vs. OneNote sprowadza się do tego: czy chcesz potężnego menedżera projektów, który przechowuje Twoje notatki, czy narzędzie do robienia notatek, które zajmuje się zarządzaniem zadaniami?

Przyjrzyjmy się, co oferuje każda z platform, gdy potrzebujesz zarówno notatek, jak i zadań do wspólnej pracy. 💁

Tabela porównawcza ClickUp i OneNote

Oto krótkie porównanie funkcji (i wartości) ClickUp i OneNote:

Kryteria ClickUp OneNote Główne przeznaczenie Kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, obejmująca zarządzanie zadaniami, śledzenie projektów i wspólne tworzenie notatek Cyfrowy notatnik oferujący swobodne tworzenie notatek, organizację według notatników, sekcji i stron Funkcje tworzenia notatek * Bogate formatowanie tekstu, dokumenty, notatnik, szablony, podsumowania oparte na AI, osadzanie multimediów Darmowy obszar roboczy, pisanie odręczne, multimedia, elastyczny układ Zarządzanie zadaniami i projektami Zaawansowane: zadania, podzadania, zależności, powtarzające się zadania, kalendarz, Gantt, tablica, widoki listy Minimalne: listy kontrolne; brak wbudowanego zarządzania zadaniami/projektami Współpraca Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze, przypisywanie zadań, udostępnianie, uprawnienia, czat, współpraca nad dokumentami Udostępniane notatniki, jednoczesna edycja, podstawowa współpraca Funkcje AI AI podsumowuje notatki, generuje elementy do wykonania, automatyzuje aktualizacje i transkrybuje spotkania w oprogramowaniu do protokołów spotkań ClickUp Brak natywnej sztucznej inteligencji; opiera się na integracjach lub narzędziach zewnętrznych Integracje Łączy się z setkami aplikacji, w tym z pocztą e-mail, kalendarzami, Slackiem i nie tylko Głęboka integracja z Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word itp.), synchronizacja z OneDrive Wyszukiwanie i organizacja Zaawansowane wyszukiwanie, filtry, etykiety, powiązania, dwukierunkowe łączenie zadań i dokumentów Zaawansowana wyszukiwarka, etykiety, hierarchiczna organizacja według notatników/sekcji/stron Automatyzacja Wbudowana automatyzacja cyklu pracy, przypomnienia i powtarzające się zadania Brak wbudowanych funkcji automatyzacji

Czym jest ClickUp?

Rozpocznij pracę z ClickUp Zarządzaj całą swoją pracą — notatkami, dokumentami, zadaniami, czatami i projektami — w ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko

Dzisiejsza praca nie działa.

60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach.

Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, co obniża wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy w jednym miejscu projekty, wiedzę i czat — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej na świecie sztucznej inteligencji do pracy.

Obecnie ponad trzy miliony zespołów korzysta z ClickUp, aby pracować szybciej dzięki bardziej wydajnym cyklom pracy, scentralizowanej wiedzy i czatowi ukierunkowanemu na konkretne zadania, który eliminuje czynniki rozpraszające uwagę i zwiększa wydajność organizacji.

Funkcje ClickUp

Zapoznaj się z funkcjami, które wyróżniają ClickUp. 👇

Funkcja nr 1: Dokumenty ClickUp

Jeśli zarządzasz wieloma projektami, kursami lub zadaniami zespołu, przechowywanie notatek i zadań w dwóch oddzielnych miejscach może spowolnić Twoją pracę.

Skorzystaj z ClickUp Docs, aby połączyć swoje notatki i listę rzeczy do zrobienia

W tym przypadku przydatne mogą okazać się dokumenty ClickUp. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do robienia notatek, to narzędzie zamienia Twoje notatki w działania.

Dokumenty są szczególnie przydatne dla studentów planujących zadania, profesjonalistów zarządzających projektami dla klientów lub zespołów współpracujących nad wspólnymi celami, ponieważ pozwalają uporządkować cały kontekst pracy. Wynik? Nigdy nie zgubisz kluczowych informacji i będziesz bardziej wydajny.

Załóżmy, że jesteś studentem pracującym nad grupowym projektem badawczym. Możesz: Nakreśl strukturę raportu w dokumencie z formatowaniem tekstu, zagnieżdżonymi stronami i nagłówkami, wypunktowanymi lub numerowanymi listami, a nawet banerami i separatorami do oddzielania sekcji

Wstawiaj linki do źródeł, załączaj obrazy lub wideo i łatwo osadzaj tabele lub diagramy, aby wszystkie elementy układanki były w jednym miejscu

Udostępniaj notatki członkom zespołu i przypisuj im sekcje do realizacji za pomocą @wzmianek i przypisanych komentarzy

Osadź oś czasu projektu, dodaj tablicę Kanban, aby wizualizować postępy, lub przekształć tekst w zadania ClickUp z listami kontrolnymi i terminami, które synchronizują się z Twoim obszarem roboczym

Korzyści są równie oczywiste dla profesjonalistów, jak i zespołów nastawionych na wydajność. Twórz projekty ofert dla klientów, agendy spotkań lub aktualizacje statusu w dokumencie i łącz je bezpośrednio z zadaniami. Dzięki funkcjom takim jak @wzmianki, komentarze w tekście i współpraca na żywo, pętle informacji zwrotnej są szybsze i nic nie umknie Twojej uwadze.

Skorzystaj z bogatych funkcji formatowania dokumentów ClickUp, aby tworzyć atrakcyjne notatki i łączyć je z zadaniami

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przyspiesz cykl pracy dzięki szablonom notatek ClickUp w Dokumentach. Niezależnie od tego, czy sporządzasz protokół ze spotkania, zapisujesz opinie klientów, czy planujesz zarys projektu, szablony te zapewniają uporządkowany punkt wyjścia — wraz z wstępnie sformatowanymi nagłówkami, listami kontrolnymi i linkami do zadań. Wystarczy wstawić treść, przypisać kolejne kroki i natychmiast przekształcić notatki w działania bez konieczności zaczynania od zera.

Funkcja nr 2: Notatnik ClickUp

Załóżmy, że przez cały poranek masz kolejne rozmowy z klientami. Między zapisywaniem pomysłów, planowaniem dalszych działań i odhaczaniem zadań pracujesz w nadgodzinach, a karteczki samoprzylepne nie wystarczają.

Zaufaj notatnikowi ClickUp, który uratuje Ci dzień.

Natychmiast zapisuj pomysły dzięki wbudowanemu notatnikowi ClickUp — przestrzeni do szybkiego tworzenia uporządkowanych notatek

To prosta, prywatna przestrzeń wbudowana w ClickUp. Używaj jej, aby szybko zapisywać pomysły, zadania do wykonania lub przypomnienia w momencie, gdy przychodzą Ci do głowy.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu prowadzącym rozmowę inauguracyjną. W miarę przepływu pomysłów możesz robić notatki w Notatniku, formatować je za pomocą nagłówków lub list kontrolnych, a gdy będziesz gotowy, przekształcić te notatki bezpośrednio w zadania ClickUp dla swojego zespołu lub w dokument zawierający brief projektu.

Dostęp do niego można uzyskać z obszaru roboczego, aplikacji mobilnej, a nawet rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome, dzięki czemu jest zawsze pod ręką, gdy jest potrzebny.

🧠 Ciekawostka: W 1943 roku inżynier Allen Morgenstern stworzył frazę „pracuj mądrzej, a nie ciężej” podczas projektowania systemów zadań dla pracowników przemysłowych. Celem było zachęcenie ich do wykonywania większej ilości pracy przy mniejszym narażeniu fizycznym.

Funkcja nr 3: ClickUp Brain

Jest też ClickUp Brain — inteligentny asystent wydajności w ramach ClickUp.

Może ono przekształcić sesje burzy mózgów w przejrzyste podsumowania, dopracować notatki do postaci profesjonalnych treści oraz wygenerować praktyczne wnioski lub kolejne kroki na podstawie dyskusji podczas spotkań. Narzędzie AI zostało stworzone, aby zrozumieć Twoje zadania, dokumenty, zespół i wiedzę firmy, więc zamiast przeglądać strony lub pytać współpracowników o aktualizacje, możesz po prostu skorzystać z niego.

Dzięki rozpoznawaniu kontekstu i sugestiom opartym na sztucznej inteligencji nie tylko przyspiesza cykl pracy, ale także usprawnia sposób myślenia, komunikacji i wykonywania zadań.

Zarządzaj postępami zadań swojego zespołu dzięki ClickUp Brain

Na przykład, przygotowujesz się do cotygodniowego spotkania zespołu. Zamiast przeszukiwać różne projekty, notatki i dokumenty, aby sprawdzić postępy wszystkich osób, po prostu zapytaj ClickUp Brain.

📌 Przykładowa podpowiedź: Podsumuj wszystkie zadania zakończone w zeszłym tygodniu przez zespół projektowy i oznacz wszystkie zadania przeterminowane.

W ciągu kilku sekund tworzy zwięzłą aktualizację, oszczędzając Ci konieczności przeglądania wielu pulpitów lub wątków.

Podsumuj aktywność obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain

Jedną z wyróżniających się funkcji jest AI Writer, potężne narzędzie, które pomaga tworzyć i udoskonalać zawartość bezpośrednio w obszarze roboczym.

Twórz nową zawartość lub edytuj istniejącą za pomocą ClickUp Brain w ramach ClickUp Docs

Tworzysz projekt propozycji i musisz szybko nakreślić cele, zakres i wyniki. Zamiast zaczynać od zera, możesz skorzystać z podpowiedzi AI Writer:

📌 Przykładowa podpowiedź: Napisz profesjonalną propozycję projektu przebudowy strony internetowej, zawierającą oś czasu, wyniki i wskaźniki powodzenia.

W ciągu kilku sekund ClickUp Brain generuje solidny pierwszy szkic, który można dopracować i udostępnić zespołowi.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain MAX — aplikacji komputerowej AI — możesz robić notatki bez wpisywania ani jednego słowa, korzystając z funkcji Talk to Text. Wystarczy otworzyć aplikację, nacisnąć mikrofon i wypowiedzieć swoje myśli. Brain MAX transkrybuje to, co mówisz, dodaje do wybranego dokumentu, a nawet automatycznie zamienia elementy wymagające działania w zadania. To najszybszy sposób na zapisanie pomysłów i rozpoczęcie działania — 4 razy szybszy niż ręczne wpisywanie. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę w ClickUp Brain MAX

Notatnik ze spotkania

Porozmawiajmy teraz o notatkach ze spotkań. Jeśli kiedykolwiek wyszedłeś ze spotkania i zdałeś sobie sprawę, że nikt nie robił notatek — lub, co gorsza, nikt nie wie, co należy zrobić dalej — ClickUp AI Notetaker jest dla Ciebie.

Skorzystaj z funkcji AI Notetaker w ClickUp, aby tworzyć przejrzyste notatki ze spotkań i elementy do wykonania

Automatycznie nagrywa i transkrybuje spotkania z Zoom, Teams lub Google Meet, zamieniając rozmowy w uporządkowane notatki z możliwością wyszukiwania. Ale to nie wszystko. Narzędzie AI do notatek ze spotkań identyfikuje kluczowe wnioski, kolejne kroki i elementy do działania, a następnie łączy je z odpowiednimi zadaniami.

Prowadzisz burzę mózgów dotyczącą wprowadzenia nowego produktu na rynek. Po spotkaniu AI Notetaker wysyła Ci dokument zawierający datę, listę uczestników, notatki ze spotkania, podsumowanie dyskusji oraz zestawienie działań do wykonania, takich jak:

Utwórz szkielet strony docelowej: Przypisane do Johna, termin realizacji: piątek

Wersja robocza treści e-maila: Przypisane do Dany, termin realizacji w przyszłym tygodniu

Zobacz, jak to działa:

📮 ClickUp Insight: 50% respondentów naszej ankiety wskazało piątek jako najbardziej produktywny dzień tygodnia. Może to być zjawisko charakterystyczne dla współczesnej pracy. W piątki zazwyczaj odbywa się mniej spotkań, co w połączeniu z kontekstem zgromadzonym w ciągu tygodnia pracy może oznaczać mniej zakłóceń i więcej czasu na głęboką, skoncentrowaną pracę. Chcesz utrzymać wydajność na poziomie piątku przez cały tydzień? Wykorzystaj asynchroniczne praktyki komunikacyjne dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko! Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips, uzyskaj natychmiastowe transkrypcje dzięki ClickUp Brain lub poproś AI Notetaker ClickUp, aby wkroczył do akcji i podsumował najważniejsze punkty spotkania!

Ceny ClickUp

Czym jest Microsoft OneNote?

za pośrednictwem OneNote

OneNote to aplikacja do tworzenia notatek cyfrowych firmy Microsoft Office, która służy jako osobisty cyfrowy notatnik, umożliwiający użytkownikom przechwytywanie, zarządzanie i organizowanie notatek, badań, planów i innych informacji.

Twórz notatniki z niestandardowymi sekcjami i stronami, aby wszystko było łatwo dostępne na wszystkich urządzeniach.

Co wyróżnia ten program? Możesz pisać w dowolnym miejscu na nieskończonym obszarze roboczym, wstawiać obrazy, klipy audio, wideo lub pliki, a nawet oznaczać notatki etykietami, aby ułatwić wyszukiwanie. Program integruje się również płynnie z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Outlook. Ponadto jest elastyczny i oparty na chmurze, dzięki czemu możesz korzystać ze swoich notatek w dowolnym miejscu.

📖 Przeczytaj również: Popularne metody sporządzania notatek w różnych sytuacjach

Funkcje OneNote

Oto kilka funkcji oferowanych przez to oprogramowanie do zarządzania dokumentami. 📃

Funkcja nr 1: Zaawansowana integracja spotkań

Zyskaj inteligentnego asystenta spotkań dzięki OneNote

Integracja OneNote z Microsoft Teams automatycznie pobiera nagrania, transkrypcje, agendy i notatki, osadzając je bezpośrednio w notatnikach.

Po zakończeniu spotkania OneNote automatycznie wypełnia stronę kluczowymi informacjami, takimi jak tytuł, data, uczestnicy i elementy do wykonania, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. Ponadto obsługuje szablony Microsoft Planner, które można osadzić bezpośrednio w notatkach ze spotkania, aby ułatwić planowanie zadań.

🔍 Czy wiesz, że... W XVI wieku uczeni używali zeszytów, aby zbierać cytaty, pomysły i szkice. Były to osobiste systemy wiedzy na długo przed pojawieniem się OneNote.

Użyj narzędzi do pisania odręcznego OneNote, aby tworzyć bogato sformatowane i atrakcyjne notatki

Narzędzia do pisania odręcznego w OneNote zostały ulepszone o kreatywne funkcje. Teraz możesz formatować notatki za pomocą:

Nowe rodzaje piór: Wybierz pióro wieczne do pisania kaligraficznego i pędzelek do dynamicznych pociągnięć

Pipetka atramentu: Wybierz dowolny kolor z ekranu, aby dopasować go do brandingu lub motywów wizualnych w notatkach

Prostowanie pisma: Udoskonal notatki odręczne lub diagramy, aby automatycznie czytelne były nawet niechlujne odręczne notatki

Trwałość adhezji atramentu: Blokowanie adnotacji dodanych do plików PDF lub obrazów, nawet po ich przeniesieniu lub zmianie rozmiaru

Przykład użycia: Wypróbuj kolorowe atramenty, prostuj adnotacje i wyrównuj je podczas dostosowywania układu

Funkcja nr 3: Nagrywanie audio i wideo z notatkami połączonymi w czasie

Automatyczne notatki ze spotkań dzięki OneNote

Dzięki OneNote możesz nagrywać audio lub wideo bezpośrednio na stronie notatnika, co zwiększa wydajność studentów, osób przeprowadzających wywiady lub profesjonalistów podczas spotkań. Każda notatka z wideo jest opatrzona sygnaturą czasową, więc kliknięcie na nią przenosi Cię do dokładnego momentu odtwarzania.

Dodatkowo posiada funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która umożliwia konwersję tekstu z obrazów, takich jak zeskanowane notatki, wydrukowane materiały informacyjne lub zdjęcia tablic, na tekst, który można przeszukiwać.

Ceny OneNote

Dla strony głównej

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc (dla jednej do sześciu osób)

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc (dla jednej osoby)

Dla firm

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 9,90 USD miesięcznie za użytkownika

ClickUp a OneNote: porównanie funkcji

Jeśli chodzi o wydajność, zarówno ClickUp, jak i OneNote służą różnym celom.

Przeanalizujmy, jak ich podstawowe funkcje wypadają w porównaniu, abyś mógł zdecydować, które z nich lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy. ⚒️

Funkcja nr 1: Ogólna funkcjonalność

Zobaczmy, jak wszystko wygląda w całości.

ClickUp

ClickUp to kompletna platforma zwiększająca wydajność, która łączy dokumenty, zadania, zarządzanie projektami, współpracę i funkcje AI w jednym miejscu. To idealne rozwiązanie do tworzenia bogatych dokumentów z formatowaniem, szablonami i osadzonymi multimediami, a następnie bezpośredniego łączenia tych notatek z zadaniami bez przechodzenia między różnymi aplikacjami.

Wszyscy mogą współpracować w czasie rzeczywistym, a ClickUp Brain (asystent AI) działa w tle jak osobisty asystent wydajności. Podsumuje notatki z maratonowych spotkań, wskaże elementy do działania, które mogłeś przeoczyć, a nawet zamieni nagrania w schludny, uporządkowany tekst.

OneNote

Ta aplikacja doskonale nadaje się do tworzenia notatek w dowolnej formie. Możesz kliknąć w dowolnym miejscu, pisać, rysować, osadzać multimedia i organizować wszystko w notatnikach, sekcjach i stronach. Świetnie nadaje się do zapisywania myśli, szkicowania pomysłów lub organizowania notatek z zajęć.

Jeśli jednak szukasz wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami lub automatyzacji, musisz połączyć je z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Planner lub Outlook.

🏆 Zwycięzca: ClickUp, ponieważ oferuje więcej funkcji, zwłaszcza dla zespołów zarządzających projektami i zadaniami.

📮ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację zadań!

Funkcja nr 2: Organizacja i struktura

Zobaczmy, jak każde z tych narzędzi pomaga utrzymać porządek i ułatwia nawigację.

ClickUp

ClickUp oferuje głęboką, warstwową i hierarchiczną strukturę organizacyjną z przestrzeniami, folderami, listami, zadaniami i dokumentami. Został stworzony do organizowania złożonych cykli pracy i łączenia wszystkich elementów w obszarze roboczym. Dzięki funkcji Enterprise AI Search and Ask możesz szybko znaleźć powiązane notatki, zadania i dokumenty i nawigować między nimi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

OneNote

Dzięki klasycznym ustawieniom notes > sekcja > strona, OneNote jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Możesz dowolnie zagnieżdżać zawartość i łatwo zmieniać kolejność elementów.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Chociaż werdykt zależy od tego, czego szukasz — bardziej swobodnego podejścia czy ustrukturyzowanego obszaru roboczego — ClickUp oferuje bardziej rozbudowaną strukturę hierarchiczną, która idealnie nadaje się do organizowania notatek w ramach większych cykli pracy. Ponadto wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji pozwala natychmiast wyświetlić powiązane zadania i notatki w całym obszarze roboczym.

Funkcja nr 3: AI i automatyzacja

Czas sprawdzić, które z nich dzięki AI i automatyzacji wnosi więcej mocy obliczeniowej do tabeli!

ClickUp

ClickUp Brain łączy Twoje notatki w spójną bazę wiedzy. Może podsumowywać i analizować długie notatki ze spotkań za pomocą funkcji AI do tworzenia podsumowań notatek, przekształcać sesje burzy mózgów w uporządkowane listy rzeczy do zrobienia, a nawet automatycznie generować podzadania na podstawie zadań. W połączeniu z silnikiem automatyzacji ClickUp można go używać do konfigurowania cykli pracy, które przypisują zadania, przenoszą elementy między etapami i uruchamiają powiadomienia w miarę postępu zadań.

OneNote

OneNote nie ma wbudowanych funkcji AI ani automatyzacji. Nadal możesz korzystać z Microsoft Copilot w szerszym ekosystemie Microsoft 365, ale jego możliwości AI nie są dostępne bezpośrednio w OneNote. Oznacza to, że aby uzyskać podobną funkcjonalność, będziesz musiał polegać na integracjach lub narzędziach zewnętrznych.

🏆 Zwycięzca: ClickUp — dzięki AI wbudowanej w cykl pracy, zapewnia znaczny wzrost wydajności.

🧠 Ciekawostka: Blok notatniczy został wynaleziony w 1888 roku przez pracownika papierni, który zszywał ze sobą skrawki papieru. Sędzia poprosił później o dodanie marginesu po lewej stronie, aby można było zapisywać działania do wykonania obok argumentów.

ClickUp vs. OneNote na Reddicie

Jeśli chodzi o wybór między ClickUp a OneNote, prawdziwi użytkownicy serwisu Reddit dzielą się szczerymi opiniami. Chociaż nie ma wątków porównujących konkretnie te dwa narzędzia, przyjrzyjmy się kilku recenzjom, które o nich wspominają.

Jeden z użytkowników uważa, że OneNote jest lepszy, jeśli chcesz pisać ręcznie i zachować elastyczność przełączania się na pisanie na klawiaturze w razie potrzeby:

Jeśli zależy Ci na pisaniu odręcznym, prawdopodobnie wybrałbym OneNote. Nie widziałem jeszcze żadnego programu, który mógłby konkurować z jego swobodą, która zapewnia elastyczność przepływu między pisaniem na klawiaturze a pisaniem odręcznym.

Jeśli zależy Ci na pisaniu odręcznym, prawdopodobnie wybrałbym OneNote. Nie widziałem jeszcze żadnego narzędzia, które mogłoby konkurować z jego swobodą, która zapewnia elastyczność przepływu między pisaniem na klawiaturze a pisaniem odręcznym.

Inny długoletni użytkownik OneNote chwali go za kilka konkretnych zastosowań:

rozważ użycie tego narzędzia tylko wtedy, gdy robisz odręczne notatki wraz z nagraniami audio. Lub lubisz drukować rzeczy. Mówi to ktoś, kto używa tego narzędzia od ponad dziesięciu lat. Nie ma ekosystemu, a Tablice Outlook były jedynym spójnym projektem, który został przejęty przez Google na początku tego roku.

rozważ użycie tego narzędzia tylko wtedy, gdy robisz odręczne notatki wraz z nagraniami audio. Lub lubisz drukować rzeczy. Powiedział ktoś, kto używa tego narzędzia od ponad dziesięciu lat. Nie ma ekosystemu, a Tablice Outlook były jedynym spójnym projektem, który został przejęty przez Google na początku tego roku.

Z kolei użytkownik ClickUp docenia jego kompleksowe podejście:

Cześć, mam ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu różnymi zadaniami/projektami/bazą wiedzy. Wypróbowałem praktycznie wszystkie poważne narzędzia dostępne na rynku. W ClickUp podoba mi się to, co reklamują: jedna aplikacja do wszystkiego. Bardzo podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a baza wiedzy jest również całkiem solidna. Niedawno wprowadzili ogromne ulepszenia czatu, więc zastępujemy również Slack.

Cześć, mam ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu różnymi zadaniami/projektami/bazami wiedzy. Wypróbowałem praktycznie wszystkie poważne narzędzia komercyjne dostępne na rynku. W ClickUp podoba mi się to, co oferują: jedna aplikacja do wszystkiego. Bardzo podoba mi się poziom dostosowania zarządzania zadaniami, a baza wiedzy jest również całkiem solidna. Niedawno wprowadzili ogromne ulepszenia czatu, więc zamierzamy zastąpić również Slack.

Inny użytkownik podkreśla jego silną funkcjonalność:

Używam go od 2017 roku. Jest świetny. AI jest bardzo dobra. Używam dokumentów jako drugiego mózgu w mojej firmie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zrozumieć, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet Jira).

Używam go od 2017 roku. Jest świetny. AI jest bardzo dobra. Używam dokumentów jako drugiego mózgu w mojej firmie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zrozumieć, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet lepsza od Jira).

Właściwy wybór zależy oczywiście od stylu pracy i indywidualnych preferencji. Jeśli jednak potrzebujesz notatek, które będą towarzyszyć Twojej pracy, a nie będą od niej oddzielone, ClickUp może być lepszym wyborem.

🧠 Ciekawostka: Oryginalny PalmPilot (1996) umożliwiał użytkownikom sporządzanie notatek za pomocą rysika i śledzenie zadań na ekranie niewiele większym od karty kredytowej. Zapoczątkował on pierwszą prawdziwą falę cyfrowych narzędzi zwiększających wydajność.

Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza?

Werdykt został wydany… i jest to bardzo wyrównana walka. Jednak zwycięstwo odnosi ClickUp! 👑

W starciu ClickUp vs. OneNote jasno widać, że oba narzędzia mają swoje zalety. OneNote doskonale sprawdza się w tworzeniu odręcznych notatek w dowolnym formacie i jest solidnym wyborem dla osób ceniących sobie swobodę pracy na czystym kanwie.

Jeśli chodzi o rzeczywiste wykonywanie pracy, ClickUp spełnia swoje zadanie.

Przekształca notatki w zadania do wykonania i łączy wszystko, od daty powstania dokumentu po cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji i współpracę zespołową w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅