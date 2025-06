11 najlepszych alternatyw dla Rev AI do zamiany mowy na tekst w 2025 r

Rev AI to popularna usługa transkrypcji, ale nie jest to jedyna opcja. Jeśli szukasz alternatywy dla Rev, która oferuje lepsze ceny, dokładniejsze transkrypcje, szybszą dostawę lub płynną integrację z narzędziami takimi jak Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, ta lista jest właśnie dla Ciebie.

W tym przewodniku zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Rev AI — zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Te narzędzia do zamiany mowy na tekst pomogą Ci transkrybować pliki audio i wideo szybko i precyzyjnie, niezależnie od tego, czy zajmujesz się spotkaniami, wywiadami, podcastami, czy dużymi partiami zawartości audio i wideo.

⚡ Przełomowe rozwiązanie: Niektóre narzędzia z tej listy wykraczają poza zamianę mowy na tekst — pomagają streszczać rozmowy, oznaczyć mówców, a nawet zamienić notatki głosowe w zadania do wykonania. Przewiń dalej, aby znaleźć narzędzie najlepiej pasujące do Twojego cyklu pracy.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Rev AI?

Rev AI to oprogramowanie do zamiany mowy na tekst opracowane przez Rev, które oferuje zarówno rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, jak i transkrypcję wykonywaną przez ludzi. Chociaż Rev AI jest dobrą usługą transkrypcji, może nie spełniać wszystkich wymagań — zwłaszcza jeśli pracujesz nad bardziej złożonymi projektami lub w zróżnicowanych zespołach. Oto kilka powodów, dla których użytkownicy często szukają alternatyw dla Rev:

Trudności z złożonymi plikami audio : Rev AI może mieć problemy z plikami audio lub wideo zawierającymi nakładające się głosy, silny akcent lub żargon techniczny, co prowadzi do utraty kontekstu lub błędnej interpretacji.

Ograniczone rozumienie kontekstu : Bez umiejętności rozumienia kontekstu Rev AI często błędnie interpretuje homofony lub nie zachowuje spójności terminologii w całym transkrypcie , zwłaszcza w przypadku długich lub szczegółowych nagrań.

Niewielkie możliwości formatowania : Platforma oferuje ograniczoną kontrolę nad strukturą transkrypcji, co może być frustrujące dla użytkowników mających określone wymagania dotyczące formatowania lub transkrypcji .

Brak funkcji współpracy : Rev AI nie obsługuje edycji ani współpracy w zakresie transkrypcji w czasie rzeczywistym , co utrudnia zespołom wspólną pracę nad poprawkami transkrypcji, komentarzami lub udostępnionymi notatkami.

Nie nadaje się do treści specjalistycznych : Jeśli pracujesz z terminami branżowymi lub nazwami marek, Rev AI często błędnie je oznacza lub rozpoznaje, co wymaga dodatkowej ręcznej edycji.

Wolniejsze działanie w przypadku dużych plików : Obsługa długich treści audio lub wideo może powodować opóźnienia, spowolnienia systemu i zmniejszenie wydajności — zwłaszcza w przypadku użytkowników przetwarzających duże partie nagrań.

Niższa dokładność w językach innych niż angielski: Chociaż Rev AI obsługuje wiele języków, oprogramowanie do rozpoznawania mowy zazwyczaj dostarcza mniej wiarygodnych wyników w przypadku języków innych niż angielski.

👀 Czy wiesz, że... Technologia głosowa z czasem coraz lepiej rozumie użytkownika. Nowoczesne systemy zamiany mowy na tekst wykorzystują ciągłą naukę i dostosowywanie do konkretnego użytkownika. Dlatego im częściej korzystasz z asystenta głosowego, tym lepiej Cię rozumie.

15 najlepszych alternatyw dla Rev AI w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny (USD/użytkownik/miesiąc) ClickUp Transkrypcja AI w narzędziach do spotkań, sugestie zadań, konwersja notatek, zintegrowane cykle pracy nad projektami Teams do zarządzania zadaniami i spotkaniami Free Forever; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Notta Nagrywanie na wielu platformach, bogate funkcje tworzenia notatek, etykiety mówców, tłumaczenie i wyszukiwanie w plikach audio Użytkownicy indywidualni, freelancerzy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie Otter. ai Transkrypcja w czasie rzeczywistym, automatyczne streszczenia, synchronizacja kalendarza, wykrywanie mówców Hybrydowe zespoły robocze, nauczyciele Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie Descript Edycja na podstawie transkrypcji, nagrywanie ekranu, usuwanie wypełniaczy, wsparcie wielu ścieżek Podcasterzy, twórcy wideo Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD/miesiąc Trint Automatyczna transkrypcja, narzędzia do edycji, streszczenia AI, eksport napisów, wsparcie wielojęzyczne Zespoły medialne, globalne przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 80 USD miesięcznie Sonix Wielojęzyczne wsparcie, notatki z oznaczeniem czasu, poziom pewności na poziomie słów, system folderów w chmurze Międzynarodowe zespoły, naukowcy Dostępny plan Free; transkrypcja od 5 USD/godz. (Premium) Fathom Asystent Zoom, automatyczne dołączanie do spotkań, podsumowania rozmów, synchronizacja CRM, e-maile z podsumowaniem Zespoły sprzedaży, firmy zdalne Free Forever; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Verbit AI + transkrypcja wykonywana przez człowieka, napisy na żywo, modele dostosowane do branży, narzędzia do tworzenia napisów i dubbingu Przedsiębiorstwa, sektor prawny/edukacyjny/medialny Dostępny plan Free; płatne plany już od 29 USD miesięcznie Fireflies. ai Asystent spotkań AI, integracja z CRM, analiza mówców, inteligentne wyszukiwanie, niestandardowe słownictwo Menedżerowie, zespoły ds. przychodów Free Forever; płatne plany już od 18 USD miesięcznie Happy Scribe AI + transkrypcja wykonywana przez człowieka, ponad 120 języków, wbudowany redaktor napisów, wsparcie SDH Autorzy napisów, dziennikarze, wielojęzyczne zespoły Model płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem; ceny zaczynają się od 12 USD/godzinę Google Cloud Przekształcanie mowy na tekst Przyjazny dla programistów interfejs API, tryb na żywo + wsadowy, ponad 125 języków, diarizacja, poziom pewności na poziomie słów Programiści, zespoły techniczne, aplikacje Standardowe rozpoznawanie w wersji V2 zaczyna się od 0,016 USD za minutę

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

15 najlepszych alternatyw dla Rev AI

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek ze spotkań i zarządzania cyklem pracy z wykorzystaniem AI)

Automatycznie zapisuj notatki ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Dla zespołów zmęczonych żonglowaniem oddzielnymi narzędziami do transkrypcji, śledzenia zadań i dokumentowania treści wideo, ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, upraszcza chaos dzięki ujednoliconemu obszarowi roboczemu opartemu na sztucznej inteligencji.

W centrum tego wszystkiego znajduje się ClickUp Brain, Twój wirtualny asystent AI stworzony, aby wspierać cały cykl pracy. Jedną z jego najbardziej przydatnych funkcji jest ClickUp AI Notetaker , który łączy się z połączeniami (automatycznie, jeśli chcesz), nagrywa dźwięk i generuje transkrypcję w czasie rzeczywistym, zaznacza najważniejsze fragmenty, elementy do działania i podsumowania – wszystko to podczas trwania spotkania.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy Brain może stworzyć inteligentny plan spotkania na podstawie poprzednich dyskusji i zadań do wykonania, dzięki czemu Twój zespół będzie przygotowany i zgrany.

Generuj natychmiastowe agendy spotkań dzięki ClickUp Brain

Co więcej, każdy zapis jest w pełni przeszukiwalny. Jeśli więc próbujesz przypomnieć sobie, co zostało powiedziane podczas sesji burzy mózgów w zeszłym miesiącu, nie musisz przewijać Slacka ani przeszukiwać dokumentów. Po prostu zapytaj Brain, a znajdzie dokładnie to, czego potrzebujesz.

Natychmiast przeszukuj dowolne spotkanie dzięki ClickUp Brain

Kolejnym obszarem, w którym ClickUp wyróżnia się na tle tradycyjnych narzędzi do transkrypcji, jest to, co dzieje się po spotkaniu. Transkrypcje nie są po prostu wrzucane do folderu. Są automatycznie łączone z odpowiednimi zadaniami, projektami i dokumentami.

Na przykład, jeśli ktoś wspomni o zadaniu do wykonania, możesz zaznaczyć tę linię i natychmiast przekształcić ją w zadanie ClickUp, wraz z osobą przypisaną, terminem i priorytetem.

Zamień notatki ze spotkań w zadania do wykonania

Teraz skorzystaj z ClickUp Docs, elastycznej przestrzeni, w której Twój zespół może wspólnie edytować transkrypcje, dodawać podsumowania generowane przez AI, osadzać zadania bezpośrednio na stronie i oznaczyć członków zespołu, aby szybko nawiązać współpracę.

Użyj ClickUp Docs, aby błyskawicznie formatować transkrypcje, zaznaczać kluczowe punkty lub wstawiać elementy do wykonania

Załóżmy, że transkrybowałeś rozmowę dotyczącą strategii treści: po prostu wrzuć pełną transkrypcję do dokumentu, przypisz zadania związane z tworzeniem treści i śledź aktualizacje bez opuszczania dokumentu.

ClickUp zapewnia również, że nie tracisz czasu na przełączanie zakładek. Jego AI Notetaker integruje się z kalendarzem i narzędziami do spotkań, takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Po zsynchronizowaniu automatycznie dołącza do spotkań, rejestruje wszystko i porządkuje pliki w odpowiedniej przestrzeni.

Natychmiast przekształcaj notatki ze spotkań w wydarzenia w kalendarzu, przypisuj członków zespołu i śledź postępy projektów

A ponieważ wszystko znajduje się w obszarze roboczym ClickUp, pliki audio lub wideo przechodzą ze stanu „nagrane” do „zrealizowane” bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

📮ClickUp Insight: 49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręczne — to zaskakujący trend w erze cyfrowej. To uzależnienie od długopisu i papieru może wynikać z osobistych preferencji lub świadczyć o tym, że narzędzia do sporządzania notatek cyfrowych nie są w pełni zintegrowane z cyklem pracy. Jednocześnie inne badanie ClickUp wykazało, że 35% osób spędza 30 minut lub więcej na podsumowywaniu spotkań, udostępnianiu zadań do wykonania i informowaniu zespołów. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminuje to obciążenie administracyjne! Pozwól AI automatycznie rejestrować, transkrybować i podsumowywać spotkania, identyfikując i przypisując zadania do wykonania — nie potrzebujesz już ręcznie sporządzanych notatek ani ręcznego śledzenia zadań! Zwiększ wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, automatycznym zadaniom i scentralizowanym cyklom pracy ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Meetings: Zapewnij dedykowane przestrzenie do przygotowania, realizacji i kontynuacji spotkań, pomagając zespołom współpracować przed, w trakcie i po każdym spotkaniu bez utraty kontekstu

: Nagrywaj krótkie filmy z ekranu lub głosowe i automatycznie generuj transkrypcje, podsumowania lub zadania z informacją zwrotną bezpośrednio z nagranej treści ClickUp Clips: Nagrywaj krótkie filmy z ekranu lub głosowe i automatycznie generuj transkrypcje, podsumowania lub zadania z informacją zwrotną bezpośrednio z nagranej treści

: Zanotuj swoje pomysły przed spotkaniem, a następnie połącz zawartość Notatnika z transkrypcjami rozmów i podsumowaniami wygenerowanymi przez AI, aby stworzyć kompletny cykl pracy przed i po spotkaniu ClickUp Notepad: Zanotuj swoje pomysły przed spotkaniem, a następnie połącz zawartość Notatnika z transkrypcjami rozmów i podsumowaniami wygenerowanymi przez AI, aby stworzyć kompletny cykl pracy przed i po spotkaniu

Limity ClickUp

Posiada bogaty zestaw funkcji, wymagający pewnej nauki dla użytkowników nieznających się na technologii

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Osobiście pomaga mi to nadążać za tym, czego potrzebują ode mnie inni ludzie. Mogę sprawdzić, co robią inni członkowie zespołu i wrócić do notatek ze spotkań. Bardzo pomaga to w komunikacji wewnętrznej.

Osobiście pomaga mi to nadążać za tym, czego potrzebują ode mnie inni ludzie. Mogę sprawdzić, co robią inni członkowie zespołu i wrócić do notatek ze spotkań. Bardzo pomaga to w komunikacji wewnętrznej.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz zapisać kluczowe informacje lub śledzić elementy do wykonania z rozmów? Te szablony notatek ze spotkań pomogą Ci dokumentować dyskusje, przypisywać kolejne kroki i zapewnić wszystkim spójność działań już od pierwszego spotkania

2. Notta (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej w czasie rzeczywistym)

Za pośrednictwem Notta

Notta to oprogramowanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym, które obsługuje ponad 58 języków dla odbiorców na całym świecie. Może transkrybować zarówno spotkania na żywo, jak i wcześniej nagrane pliki audio lub wideo, a wbudowana funkcja tłumaczenia pozwala uczestnikom mówiącym w różnych językach śledzić rozmowę w tym samym czasie

Notta zawiera również generowane przez AI streszczenia i identyfikację mówców, aby pomóc użytkownikom szybko zrozumieć i uporządkować omówione treści. Obsługuje współpracę zespołową, umożliwiając użytkownikom natychmiastowe udostępnianie transkrypcji i streszczeń współpracownikom.

Najlepsze funkcje Notta

Wybierz kluczowe momenty i zamień je w krótkie klipy audio lub wideo z zsynchronizowanymi transkrypcjami

Pobieraj notatki w formatach TXT, Word, PDF lub napisów, takich jak SRT, lub synchronizuj je za pomocą narzędzi takich jak Notion

Konfiguruj połączenia za pomocą Notta i nagrywaj je automatycznie, a następnie transkrybuj, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi do planowania

Brak ograniczeń

Dokładność transkrypcji może ucierpieć w przypadku słabej jakości dźwięku lub wielu mówców, a czasami nawet pominięcia zdań lub błędnej identyfikacji mówców

Ceny Notta

Free

Pro: 13,49 USD/miesiąc

Business: 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Notta:

Korzystam z Notta od ponad roku. W tym czasie zredagowałem ponad 100 odcinków podcastów i używam Notta do tworzenia napisów zamkniętych i streszczeń do notatek do programów. To była prawdziwa rewolucja dzięki łatwości obsługi i znacznie ułatwiło mi pracę jako redaktorowi podcastów.

Korzystam z Notta od ponad roku. W tym czasie zredagowałem ponad 100 odcinków podcastów i używam Notta do tworzenia napisów zamkniętych i streszczeń do notatek do programów. To prawdziwa rewolucja dzięki łatwości obsługi i ogromnemu ułatwieniu mojej pracy jako redaktora podcastów.

3. Otter. ai (najlepszy do wspólnych notatek ze spotkań)

Za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to narzędzie do transkrypcji w czasie rzeczywistym, które przechwytuje dźwięk z Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams i generuje napisy na żywo podczas spotkania. Użytkownicy mogą przewijać tekst, aby odwołać się do poprzednich dialogów, lub skorzystać z wbudowanego czatu na żywo, aby zadawać pytania lub wyjaśniać niejasności podczas rozmowy.

Nawet jeśli jesteś niedostępny, asystent AI Otter może automatycznie dołączyć do spotkania i rozpocząć transkrypcję w Twoim imieniu. Zapewnia również generowane przez AI podsumowania i elementy do działania, wyraźnie połączone z mówcami, co ułatwia dalsze działania. Dzięki wbudowanej identyfikacji mówców i niestandardowym etykietom (takim jak #decyzja lub #działanie) użytkownicy mogą szybko organizować, wyszukiwać i filtrować ważne fragmenty transkrypcji.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Przechwytuje udostępnione slajdy z rozmów Zoom/Teams i osadza je w transkrypcji wraz z dialogami

Twórz e-maile z przypomnieniami lub konspekty ze spotkań na podstawie notatek z podpowiedziami w stylu GPT

Śledzi czas mówienia, częstotliwość wypowiedzi i słowa kluczowe, aby zapewnić lepszą analizę spotkań

Ograniczenia Otter.ai

Wielu użytkowników zauważyło, że dokładność transkrypcji może spaść w przypadku silnego akcentu lub słabej jakości dźwięku

Ceny Otter.ai

Free:

Dodatkowo: 16,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Otter. ai:

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Najlepsza część to znaczniki czasu i dokładność. Korzystam z wersji premium od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut audio. Najlepszą częścią jest znakowanie czasu i dokładność. Używam wersji premium od dłuższego czasu i ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić potrzebne informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

4. Descript (najlepszy do zaawansowanej edycji audio/wideo z transkrypcją)

Za pośrednictwem Descript

Descript to narzędzie do transkrypcji przeznaczone dla twórców treści, którzy muszą również edytować pliki audio lub wideo. Kluczową cechą wyróżniającą to narzędzie jest możliwość edycji multimediów poprzez edycję transkrypcji; usunięcie słowa z tekstu powoduje jego usunięcie również z wideo lub podcastu.

Oprócz podstawowej funkcji zamiany mowy na tekst, Descript oferuje narzędzia do bardziej efektywnego czyszczenia i organizowania transkrypcji. Funkcja usuwania wypełniaczy automatycznie wykrywa i zaznacza frazy takie jak „um”, „uh” i „wiesz”, umożliwiając użytkownikom usunięcie ich jednym kliknięciem w celu uzyskania bardziej dopracowanego dźwięku. Identyfikacja mówcy etykietuje, kto co powiedział w rozmowach grupowych, z opcją przypisania nazwisk lub filtrowania według mówców.

Najlepsze funkcje Descript

Twórz i edytuj nagrania głosowe, wpisując tekst. Descript syntetyzuje nowy dźwięk na podstawie Twojego oryginalnego głosu

Nagrywaj wywiady z gośćmi zdalnymi, transkrybuj wiele ścieżek i edytuj je w synchronizacji

Współedycja w czasie rzeczywistym z funkcją śledzenia wersji i komentowania, podobnie jak w Dokumentach Google dla plików audio/wideo

Ograniczenia Descript

Użytkownicy zgłaszali, że aplikacja może zawierać błędy lub działać wolno, zwłaszcza w przypadku dużych projektów

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/osoba/miesiąc

Twórca: 35 USD/osoba/miesiąc

Business: 65 USD/osoba/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Descript:

Za pomocą Descript stworzyłem około 100 odcinków podcastów, od pisania notatek do programu za pomocą AI, po usuwanie wypełniaczy i eksportowanie wysokiej jakości wideo. Dzięki łatwej edycji świetnie nadaje się do tworzenia klipów i filmów z referencjami. Używałem go nawet osobiście do transkrypcji i przeszukiwania nagranych konsultacji medycznych. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo łatwy w użyciu.

Za pomocą Descript stworzyłem około 100 odcinków podcastów, od pisania notatek do programu za pomocą AI, po usuwanie wypełniaczy i eksportowanie wysokiej jakości wideo. Dzięki łatwej edycji świetnie nadaje się do tworzenia klipów i filmów z referencjami. Używałem go nawet osobiście do transkrypcji i przeszukiwania nagranych konsultacji medycznych. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo łatwy w użyciu.

🧠 Ciekawostka: Ręczna transkrypcja jednej godziny nagrania może zająć nawet 4–6 godzin. Przed pojawieniem się narzędzi AI profesjonalni transkrybenci często potrzebowali całego dnia pracy, aby poprawnie transkrybować jedno spotkanie lub odcinek podcastu.

5. Trint (najlepszy do cyklu pracy nad transkrypcjami wymagającymi współpracy)

Za pośrednictwem Trint

Trint to narzędzie do zamiany mowy na tekst przeznaczone dla zespołów zajmujących się treścią, dziennikarzy i profesjonalistów z branży medialnej. Obsługuje ponad 30 języków transkrypcji i może tłumaczyć transkrypcje na ponad 50 języków, dzięki czemu jest przydatne do współpracy globalnej. Użytkownicy mogą przesyłać pliki audio lub wideo, a Trint szybko konwertuje je na edytowalne transkrypcje, kładąc nacisk na dokładność.

Trint zawiera również edytor online do współpracy, w którym zespoły mogą wspólnie przeglądać, komentować i edytować transkrypcje, podobnie jak w Dokumentach Google. Śledzi historię wersji i zawiera ścieżki audytu, umożliwiając redaktorom cofanie zmian lub monitorowanie, kto co edytował. Dostępny jest również Story Builder do łączenia wielu sekcji transkrypcji w uporządkowane narracje lub skrypty, często używane do pracy redakcyjnej lub produkcji wideo.

Najlepsze funkcje Trint

Automatycznie etykietuje mówców i pozwala użytkownikom wprowadzać niestandardowe terminy lub nazwy w celu poprawy dokładności

Przesyłaj strumieniowo i transkrybuj dźwięk na żywo z wydarzeń, konferencji prasowych lub konferencji w czasie rzeczywistym

Łączy się z narzędziami takimi jak Adobe Premiere, Slack, Google Drive i platformami CMS; obsługuje również automatyzację Zapier

Ograniczenia Trint

Trint poświęca nieco dokładności na rzecz szybkości i ceny, więc należy liczyć się z koniecznością poprawienia źle usłyszanych słów lub interpunkcji

Ceny Trint

Free

Pakiet startowy: 80 USD/licencja/miesiąc

Zaawansowane: 100 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Trint prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Trint:

Polegamy na Trint, który pomaga nam pracować mądrzej, a nie ciężej. Podoba mi się łatwość obsługi i dokładność transkrypcji naszych wywiadów. Praca nad transkrypcjami może być żmudna, ale to narzędzie znacznie skraca czas potrzebny na edycję naszych tekstów.

Polegamy na Trint, który pomaga nam pracować mądrzej, a nie ciężej. Podoba mi się łatwość obsługi i dokładność transkrypcji naszych wywiadów. Praca nad transkrypcjami może być żmudna, ale to narzędzie znacznie skraca czas potrzebny na edycję naszych tekstów.

6. Sonix (najlepszy do szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji)

Za pośrednictwem Sonix

Sonix to platforma transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji, która może obsługiwać transkrypcje w wielu językach w tym samym pliku. Jej edytor online synchronizuje odtwarzanie audio z transkrypcją, ułatwiając przeglądanie, wyszukiwanie słów kluczowych i poprawianie błędów. Zawiera również ocenę pewności dla każdego słowa, która wyróżnia niepewny tekst, dzięki czemu użytkownicy dokładnie wiedzą, gdzie należy dokładnie sprawdzić audio.

Sonix pełni również funkcję biblioteki multimediów. Transkrypcje są przechowywane w chmurze, uporządkowane w folderach lub projektach i obsługują regulowaną prędkość odtwarzania. Funkcje takie jak AudioText Matches automatycznie oznaczają wypowiedzi poszczególnych mówców, a adnotacje z oznaczeniem czasu pozwalają zaznaczyć ważne cytaty lub fragmenty. Dostępne są znaczniki czasu dla poszczególnych słów, które umożliwiają precyzyjną edycję lub tworzenie napisów, co jest szczególnie przydatne dla twórców wideo.

Najlepsze funkcje Sonix

Dzięki narzędziom do eksportu napisów możesz uzyskać pliki napisów (SRT, VTT) z odpowiednimi kodami czasowymi z transkrypcji w dowolnym z obsługiwanych języków

Automatycznie identyfikuje i łączy kluczowe terminy lub cytaty, aby przyspieszyć przeglądanie i tworzenie podsumowań

Oferuje funkcję automatycznego wypalania napisów, która pozwala stylizować i wypalanie napisów bezpośrednio na wideo, a wszystko to w ramach platformy Sonix.

Ograniczenia Sonix

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że może mieć problemy z niektórymi akcentami lub specjalistyczną terminologią

Cennik Sonix

Standard: 0 USD/miesiąc (10 USD/godzina nagrania)

Premium: 22 USD/licencja/miesiąc (5 USD/godzina nagrania)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Sonix prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Capterra powiedział o Sonix:

Błyskawiczny cykl pracy nad transkrypcją. AI wykonuje pracę z dokładnością niemal 95%, nie tylko w języku angielskim, ale także niemieckim. Po zakończeniu transkrypcji wystarczyło mi tylko 25–50% całkowitego czasu wywiadu, aby poprawić niedokładne słowa.

Błyskawiczny cykl pracy nad transkrypcją. AI wykonuje pracę z dokładnością niemal 95%, nie tylko w języku angielskim, ale także niemieckim. Po zakończeniu transkrypcji wystarczyło mi tylko 25–50% całkowitego czasu wywiadu, aby poprawić niedokładne słowa.

7. Fathom (najlepszy darmowy program do tworzenia podsumowań spotkań z wykorzystaniem AI)

Za pośrednictwem Fathom

Fathom to natywny asystent transkrypcji Zoom, który automatycznie dołącza do spotkań, transkrybuje je w czasie rzeczywistym i dostarcza generowane przez AI podsumowania zaraz po zakończeniu rozmowy. Pojawia się jako cichy uczestnik, wyświetlając napisy na żywo, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie zamiast na robieniu notatek.

Podczas spotkania Fathom może wykrywać kluczowe momenty za pomocą funkcji wyróżniania opartej na AI lub umożliwić ręczne oznaczanie ważnych wypowiedzi. Następnie generuje przejrzyste podsumowanie zawierające dosłowne cytaty, elementy do działania i spostrzeżenia, dzięki czemu nie musisz przeglądać pełnych transkrypcji, aby przypomnieć sobie, co zostało omówione.

Poznaj najlepsze funkcje

Automatycznie wysyła podsumowania rozmów i kluczowe informacje do Salesforce lub HubSpot, aby aktualizować dane klientów

Dostarcza podsumowanie rozmowy bezpośrednio do skrzynki odbiorczej e-mail, zawierające listę ważnych cytatów, zadań i działań następczych

Wszystkie transkrypcje i notatki są prywatne; nic nie jest udostępniane, chyba że użytkownik wyraźnie tego chce

Zrozum ograniczenia

Podczas spotkań z ograniczoną przestrzenią siatki (takich jak Zoom lub Google Meet) bot Fathom pojawia się jako pełnoprawny uczestnik, zajmując widoczne miejsce na ekranie

Zrozum ceny

Free Forever

Premium: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Wersja dla zespołów: 29 USD/użytkownik/miesiąc

Team Edition Pro: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Fathom:

Absolutnie bezbłędne podsumowania spotkań i trafne wskazówki dotyczące działań do podjęcia. Podoba mi się, jak szybko podsumowanie trafia do mojej skrzynki odbiorczej (w ciągu 60 sekund od zakończenia spotkania). Bardzo łatwy i intuicyjny w użyciu, płynnie integruje się z Zoom i Google Meet. Podobało mi się proste ustawienie za pomocą wideo/metody wdrożeniowej oraz szybkie wsparcie/reakcja.

Absolutnie bezbłędne podsumowania spotkań i trafne wskazówki dotyczące działań do podjęcia. Bardzo podoba mi się szybkość, z jaką podsumowanie trafia do mojej skrzynki odbiorczej (w ciągu 60 sekund od zakończenia spotkania). Bardzo łatwy i intuicyjny w użyciu, płynnie integruje się z Zoom i Google Meet. Bardzo podobała mi się prosta konfiguracja za pomocą filmu instruktażowego i szybkie wsparcie/reakcja.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz mieć wszystko pod kontrolą? Te szablony list zadań ułatwiają organizowanie priorytetów, śledzenie postępów i zarządzanie codzienną pracą bez utraty ani chwili

8. Verbit (najlepszy do transkrypcji i tworzenia napisów na poziomie przedsiębiorstwa)

Za pośrednictwem Verbit

Verbit to platforma do transkrypcji i tworzenia napisów, która wykorzystuje model hybrydowy, w którym AI zajmuje się wstępną transkrypcją, a następnie profesjonalni transkrybenci szybko edytują i sprawdzają transkrypcję, aby uzyskać niemal idealną jakość. Obsługuje również napisy w czasie rzeczywistym poprzez CART (Communication Access Realtime Translation), które są powszechnie używane w salach lekcyjnych, podczas konferencji i webinarów Zoom.

Stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, Verbit jest zgodny z normami HIPAA, RODO i SOC-2 oraz zapewnia wsparcie dla prywatnych wdrożeń w chmurze dla dodatkowego bezpieczeństwa. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie słowników specyficznych dla danej dziedziny, aby zapewnić prawidłową transkrypcję złożonych lub niszowych terminów. Ponadto zapewnia opisy audio na żywo dla osób niepełnosprawnych.

Najlepsze funkcje Verbit

Obsługuje identyfikację wielu mówców i umożliwia etykietowanie mówców według nazwisk lub profili głosowych

Oferuje tłumaczenie transkrypcji, a nawet dubbing AI w celu wsparcia tworzenia treści wielojęzycznych

Verbit zawiera funkcję podsumowań AI „Gen V”, która automatycznie generuje zwięzłe streszczenia spotkań lub zajęć

Ograniczenia Verbit

Jako punkt powodujący zamieszanie wymieniono obecność licznych ikon rozrzuconych po całym interfejsie użytkownika

Ceny Verbit

Free (do 30 minut)

Usługa samoobsługowa: 29 USD/miesiąc

Pełna obsługa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Verbit

G2: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Verbit prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Verbit:

Kilka rzeczy, które podoba mi się w Verbit, to przyjazny dla użytkownika interfejs, dokładny ASR i podejście zorientowane na klienta. Używam go codziennie; jest zintegrowany z naszym systemem.

Kilka rzeczy, które podoba mi się w Verbit, to przyjazny dla użytkownika interfejs, dokładne rozpoznawanie mowy oraz podejście zorientowane na klienta. Używam go codziennie; jest zintegrowany z naszym systemem.

🧠 Ciekawostka: Hollywood ma tajną armię transkrybentów. Napisy do filmów i programów telewizyjnych są często tworzone przez wyspecjalizowane firmy transkrypcyjne — niektóre z nich pracują klatka po klatce, aby idealnie zsynchronizować dialogi, odgłosy w tle i ID mówców.

9. Fireflies. ai (Najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań oparte na sztucznej inteligencji)

Za pośrednictwem Fireflies AI

Fireflies. ai to asystent spotkań AI działający w czasie rzeczywistym, który automatycznie nagrywa i transkrybuje spotkania na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Transkrypcje pojawiają się na pulpicie Fireflies chwilę po zakończeniu spotkania, wraz z oznaczeniami czasu i rozróżnieniem mówców.

Ale nie chodzi tylko o transkrypcję. Fireflies dodaje warstwę inteligencji konwersacyjnej, oznaczając kluczowe momenty, generując elementy do działania i tworząc podsumowania spotkań. Analiza nastrojów pomaga zespołom zrozumieć ton wypowiedzi, a funkcja inteligentnego wyszukiwania pozwala filtrować rozmowy według słów kluczowych, pytań, dat lub kategorii.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Możesz trenować Fireflies przy użyciu niestandardowego słownictwa, aby poprawić dokładność określonych terminów, akronimów lub nazw produktów używanych przez Twój zespół

Integruje się z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, menedżerami projektów, takimi jak Asana i Trello, oraz platformami w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox.

Oferuje analizę głosu i mówców, taką jak czas mówienia poszczególnych osób, karty wyników i spostrzeżenia, które pomagają menedżerom skutecznie szkolić członków zespołu.

Ograniczenia Fireflies. ai

Okazjonalne trudności z dokładnym transkrypcją i streszczaniem spotkań, szczególnie w sytuacjach, gdy występuje wielu mówców, silny akcent lub hałas w tle

Ceny Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 USD/licencja/miesiąc

Business: 29 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: 39 USD/licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Fireflies. ai:

Podsumowania są niezwykle dokładne i wnikliwe, a ponadto podoba mi się możliwość rozwinięcia dowolnego punktu w celu uzyskania dodatkowego kontekstu (świetna zaleta planu Pro). Możliwość wyświetlenia podsumowania spotkania wraz z pełnym transkrypcją pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, a połączone znaczniki czasu ułatwiają przejście bezpośrednio do potrzebnej części rozmowy.

Podsumowania są niezwykle dokładne i wnikliwe, a ponadto podoba mi się możliwość rozwinięcia dowolnego punktu w celu uzyskania dodatkowego kontekstu (świetna zaleta planu Pro). Możliwość wyświetlenia podsumowania spotkania wraz z pełnym transkrypcją pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, a połączone znaczniki czasu ułatwiają przejście bezpośrednio do potrzebnej części rozmowy.

10. Happy Scribe (najlepszy do transkrypcji i napisów z opcją ludzkiego głosu)

Za pośrednictwem Happy Scribe

Happy Scribe to popularna platforma transkrypcji oferująca transkrypcje generowane przez AI w ponad 120 językach i dialektach. Ustawienia są proste: wystarczy przesłać plik, wybrać język i w ciągu kilku minut otrzymać transkrypcję z oznaczeniem czasu. Automatycznie dodaje znaki interpunkcyjne, wielkie litery w tekście oraz wykrywa i etykietuje różnych mówców, ułatwiając przeglądanie.

Happy Scribe oferuje również elastyczność, umożliwiającą ulepszenie dowolnego transkrypcji AI do poziomu dokładności ludzkiego za pomocą jednego kliknięcia. Posiada również solidny edytor napisów, który nie tylko transkrybuje mowę, ale także generuje napisy z synchronizacją czasową gotowe do eksportu. Możesz łączyć, dzielić i dostosowywać linie napisów, a nawet dodawać napisy SDH (napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących) z opisami dźwięków lub etykietami mówców.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Redaktor synchronizuje się z przebiegiem dźwięku, co ułatwia weryfikację, i oferuje funkcję wyszukiwania i zamiany oraz możliwość oznaczania niestandardowych nazw mówców

Możesz zaprosić współpracowników do edycji transkrypcji w platformie lub eksportować pliki w formatach Word lub TXT do użytku offline

Dostępna jest również funkcja komentarzy, dzięki której możesz zostawić notatki lub pytania dla współpracowników w określonych momentach (np. „Niejasne słowo, proszę sprawdzić”)

Ograniczenia HappyScribe

Brak aplikacji mobilnej, co ogranicza użytkownikom dostęp do platformy w podróży i limituje wydajność osób preferujących pracę na urządzeniach mobilnych

Ceny HappyScribe

Free

Pakiet startowy: Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem (od 12 USD za 60 minut)

Lite: 9 USD/miesiąc

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: 80 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Happy Scribe prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Happy Scribe:

To tak proste, jak przesłanie pliku audio i odczekanie minuty. Następnie wystarczy poprawić 10% tekstu, którego nie udało się transkrybować automatycznie. Dodatkowo podczas poprawiania tekstu można odtwarzać plik audio, co znacznie ułatwia pracę

To tak proste, jak przesłanie pliku audio i odczekanie minuty. Następnie wystarczy poprawić 10% tekstu, którego nie udało się transkrybować automatycznie. Dodatkowo podczas poprawiania tekstu można odtwarzać plik audio, co znacznie ułatwia pracę

11. Google Cloud Speech-to-Text (najlepsze rozwiązanie dla programistów i skalowalnego API mowy)

Za pośrednictwem Google Cloud Speech-to-Text

Google Cloud Speech-to-Text to przyjazny dla programistów interfejs API klasy korporacyjnej, który konwertuje dźwięk na tekst na dużą skalę. Zamiast tradycyjnego interfejsu użytkownika oferuje solidny silnik zaplecza stworzony do obsługi aplikacji, botów głosowych i zautomatyzowanych cykli pracy. Obsługuje zarówno strumieniowanie w czasie rzeczywistym, jak i transkrypcję wsadową, co oznacza, że można przesyłać strumieniowo dźwięk na żywo z niewielkim opóźnieniem lub przesyłać wcześniej nagrane pliki, aby otrzymać szczegółowe transkrypcje z oznaczeniem czasu.

API można łatwo skalować do dużych ilości danych i zawiera zaawansowane narzędzia, takie jak metadane rozpoznawania, automatyczna interpunkcja i oceny pewności na poziomie słów, pomagające programistom w precyzyjnym dostosowaniu jakości transkrypcji. Programiści mogą jeszcze bardziej zwiększyć dokładność, dostarczając niestandardowe słownictwo (np. nazwy marek lub terminy specyficzne dla danej dziedziny).

Najlepsze funkcje Google Cloud Speech-to-Text

Możesz trenować niestandardowe modele mowy za pomocą AutoML (obecnie w ograniczonej wersji) lub wybrać ulepszone modele połączeń telefonicznych i wideo, aby uzyskać większą dokładność w specjalistycznych scenariuszach audio

Obsługuje diarizację mówców, automatycznie etykietując mówców bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Oferuje alternatywne transkrypcje dla niejasnych fragmentów audio, zapewniając programistom elastyczność w wyborze najdokładniejszej interpretacji

Limity usługi Google Cloud Speech-to-Text

Niektórzy użytkownicy zgłaszali zauważalne opóźnienia podczas transkrypcji w czasie rzeczywistym, co może wpływać na skuteczność i szybkość przetwarzania mowy na żywo

Ceny usługi Google Cloud Speech-to-Text

Na podstawie ilości przetwarzanego audio w każdym miesiącu, mierzonej w sekundach. Na przykład standardowe rozpoznawanie w wersji V2 zaczyna się od 0,016 USD za minutę i maleje wraz ze wzrostem wykorzystania, podczas gdy modele medyczne są bezpłatne przez pierwsze 60 minut, a następnie kosztują 0,078 USD za minutę

Oceny i recenzje Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Cloud Speech-to-Text?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Google Cloud Speech-to-Text:

Wykonuje świetną transkrypcję, która jest dokładna i wymaga bardzo niewielkiej edycji. Dobrze jest mieć alternatywę dla innych produktów, zwłaszcza Google, ponieważ integrują się one ze wszystkimi liniami produktów i są hostowane w chmurze

Wykonuje świetną transkrypcję, która jest dokładna i wymaga bardzo niewielkiej edycji. Dobrze jest mieć alternatywę dla innych produktów, zwłaszcza Google, ponieważ integrują się one ze wszystkimi liniami produktów i są hostowane w chmurze

Narzędzia do transkrypcji pomagają rejestrować rozmowy, spotkania i pomysły z plików audio lub wideo. Jednak po zakończeniu transkrypcji zarządzanie wszystkim, co następuje później — np. edycją, planowaniem treści lub aktualizacjami zespołu — nadal wymaga jednej zorganizowanej i przyjaznej dla użytkownika przestrzeni.

Właśnie tu pojawia się ClickUp. Niezależnie od tego, czy pracujesz z treściami wideo, transkrypcjami wywiadów, czy notatkami ze spotkań wygenerowanymi przez AI z Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, ClickUp pomoże Ci to wszystko połączyć. Dzięki wbudowanym Dokumentom, szablonom i ClickUp AI możesz zarządzać projektami, tworzyć treści i współpracować — wszystko w jednym miejscu.

