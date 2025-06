10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Zoom, które zwiększą wydajność w 2025 r

Robienie notatek podczas spotkania Zoom wymaga uwagi i szybkości, a bądźmy szczerzy, utrudnia uczestnictwo w rozmowie i skupienie się.

Jeśli nadal udaje Ci się robić notatki, musisz zebrać najważniejsze informacje i udostępnić je uczestnikom wraz z własnymi spostrzeżeniami. Ręczne wykonywanie wszystkich tych czynności może być męczące, dlatego firmy coraz częściej wybierają aplikacje do sporządzania notatek AI dla Zoom.

Aplikacje do sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji automatyzują podsumowywanie spotkań, nagrywanie protokołów, sporządzanie notatek ze spotkań i udostępnianie ich. W tym blogu omówimy 10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Zoom, które doskonale spełniają potrzeby Twojej firmy.

Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek AI dla Zoom w skrócie

10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Zoom

Popularne aplikacje do robienia notatek AI mają różne funkcje i cechy wyróżniające. Omówimy 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek AI dla Zoom, przedstawiając całościowy widok ich zalet i ograniczeń.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek ze spotkań i zarządzania zadaniami oparte na AI)

ClickUp to wiodąca platforma zwiększająca wydajność oparta na sztucznej inteligencji, przeznaczona dla małych i średnich firm. Dzięki solidnemu zestawowi funkcji — w tym zaawansowanemu narzędziu AI Notetaker dla Zoom — ClickUp umożliwia zespołom rejestrowanie wszystkich szczegółów podczas rozmów z klientami i członkami zespołu, dzięki czemu możesz pozostać w centrum rozmowy.

Dzięki automatyzacji tworzenia notatek i usprawnieniu współpracy ClickUp pomaga zwiększyć wydajność, zapewnić, że nic nie zostanie pominięte, oraz utrzymać spójność całego zespołu — wszystko w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym.

ClickUp AI Notetaker to najlepszy sposób na połączenie rozmów ze spotkań z resztą pracy. Dzięki automatycznym notatkom i podsumowaniom, które łączą się z dokumentami i zadaniami. Możesz uzyskać dostęp do inteligentnych podsumowań z słowami kluczowymi i zaznaczeniami oraz tworzyć elementy do wykonania dla siebie lub przypisywać je zespołowi.

Dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp możesz tworzyć przeszukiwalne transkrypcje z elementami do działania, które są wyposażone w inne funkcje dokumentów ClickUp w połączeniu z ClickUp Brain. Możesz również zintegrować swój kalendarz z AI Notetaker, aby ustawić zadania i terminy na podstawie planu spotkania.

Twórz inteligentne podsumowania spotkań dzięki aplikacji ClickUp AI Notetaker

AI Notetaker umożliwia również połączenie z ClickUp Chat, dzięki czemu można automatycznie wysyłać podsumowania i działania na kanały czatu. Umożliwia dostęp do następujących informacji ze spotkania i ich rejestrowanie:

Nazwa i data spotkania, które są częścią tytułu dokumentu, ułatwiając odnalezienie odpowiedniej notatki

Lista uczestników

Pełne nagranie wideo rozmowy

Pełne nagranie audio rozmowy

Krótki przegląd kluczowych punktów dyskusji

Lista kluczowych wniosków wraz z najważniejszymi spostrzeżeniami i decyzjami w punktach

Lista kontrolna działań i kolejnych kroków

Tematy spotkania podzielone na kategorie w rozwijanym menu

Rozszerzalna transkrypcja całej rozmowy

Oprócz dostarczania wszystkich szczegółowych informacji o spotkaniu, Notetaker oferuje również inne funkcje zwiększające wydajność, takie jak:

Zapisywanie transkrypcji, nagrań audio i podsumowań w prywatnym dokumencie

Etykietowanie innych notatek ze spotkań

Przekształcanie rozmów w działania, które można śledzić

Możliwość dołączania do rozmów z dowolnego miejsca w ClickUp

Integracja z Zoom, Teams i Google Meet

Automatyczne wykrywanie języka i transkrypcja dla ponad 15 języków

Integracja z ClickUp Brain w celu uzyskania funkcji tworzenia notatek opartych na sztucznej inteligencji

Zamień transkrypcje spotkań w natychmiastowe podsumowania dzięki ClickUp Brain

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp Brain 👇

Ta funkcja pozwala zwiększyć wydajność spotkań w następujący sposób:

Twórz protokoły ze spotkań, sporządzając uporządkowane notatki, które podkreślają najważniejsze punkty dyskusji

Skróć długie spotkania do zwięzłych podsumowań, które można łatwo udostępniać i zrozumieć

Połącz punkty porządku spotkania z cyklami pracy i ustal cele oraz terminy ich realizacji, aby efektywnie je osiągnąć

Funkcja tworzenia notatek ClickUp pomaga firmom zwiększyć wydajność i tworzyć podsumowania AI. Możesz również skorzystać z szablonów spotkań ClickUp, aby przekazać oczekiwania i ustalić zadania do wykonania podczas następnego spotkania.

Oto kilka opcji, które możesz wypróbować: Szablon agendy spotkania autorstwa ClickUp : skorzystaj z tego rozwiązania, aby ustawić elementy działania na spotkaniach, określając obowiązki i cele każdego członka zespołu

Szablon protokołu spotkania autorstwa ClickUp : śledź wszystkie wypowiedziane słowa podczas spotkań, aby wskazać wszystkie problematyczne kwestie i podejmować jasne decyzje podczas kolejnych spotkań

Dzięki ClickUp Meetings możesz zarządzać całym przebiegiem spotkania, robiąc notatki, tworząc agendę, ustawiając elementy do wykonania i współpracując z zespołem. Aplikacja umożliwia nagrywanie spotkań, dzięki czemu możesz:

Korzystaj z bogatych funkcji edycji, aby wyróżnić kluczowe punkty i kreatywnie przedstawić podsumowanie spotkania

Przygotuj agendy na każde spotkanie Zoom, automatyzując powtarzające się zadania

Użyj poleceń /, aby uzyskać dostęp do menu komend i ustawić zadania w ciągu kilku sekund

Połącz dokumenty ClickUp z cyklami pracy, aby skupić się na najważniejszych kwestiach poruszanych podczas spotkań

Dodatkowo możesz użyć ClickUp Docs, aby zapisać ważne wnioski z dyskusji w Zoom i zachować je na później. Dokumenty te można następnie połączyć z cyklami pracy i przypisać członkom zespołu w celu podjęcia dalszych działań.

Dokumenty umożliwiają podsumowywanie długich transkrypcji za pomocą AI, dostosowywanie widoków i pól, integrację z istniejącymi narzędziami, tworzenie elementów do przypisania i wiele więcej.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia do transkrypcji AI nauczyły się rozróżniać słowa wypowiedziane, podsumowywać spotkania i usuwać zbędne słowa w ciągu kilku sekund. Teraz nie musisz spędzać godzin na słuchaniu nagrań ze spotkań i sporządzaniu notatek.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker i łącz je z dokumentami i zadaniami, aby tworzyć podsumowania AI i transkrypcje z możliwością wyszukiwania, aby w pełni wykorzystać spotkania Zoom

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby połączyć całą wiedzę swojej firmy z AI, utrzymać cykl pracy projektów i zwiększyć wydajność

Twórz i udostępniaj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Docs, generuj podsumowania i agendy w scentralizowanym formacie, udostępniaj je zespołowi i pracuj z elementami wymagającymi podjęcia działań

Zapisuj kluczowe informacje ze spotkań Zoom za pomocą Notatnika ClickUp i organizuj notatki, zadania i listy kontrolne w jednym miejscu

Zarządzaj spotkaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp Meetings, sporządzając notatki, zarządzając agendą i ustawiając elementy do wykonania dla całego zespołu

Natychmiast podsumowuj długie treści i przekształcaj akapity w zadania do wykonania

Łatwa integracja za pośrednictwem Zapier z aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak HubSpot, Zoom, Calendly i Slack

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na pulpit

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co o ClickUp mówi Michael Turner, zastępca dyrektora ds. społeczności zawodowych na Uniwersytecie Miami :

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z przełożoną i używamy ClickUp do tworzenia porządku obrad. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prośby o prezentacje są tutaj zapisane wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który moja przełożona może sprawdzić.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie tylko nagrywaj spotkania — zamień je w zadania. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp możesz natychmiast przekształcić elementy do działania w zadania z terminami.

2. Otter. ai (najlepszy do transkrypcji AI podczas spotkań sprzedażowych)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który generuje transkrypcje spotkań wideo lub rozmów audio w formie tekstu. Potrafi identyfikować mówców, etykietować teksty nazwiskami mówców i przechwytywać udostępnione slajdy.

Platforma posiada funkcję czatu na żywo, która pozwala zadawać pytania podczas spotkania, dodawać komentarze do transkrypcji lub zaznaczać kluczowe informacje. Możesz również generować podsumowania na żywo w czasie rzeczywistym na podstawie notatek AI, na wypadek gdybyś przegapił jakieś punkty podczas spotkania.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Identyfikuj słowa kluczowe i frazy, a następnie wyszukuj je w notatkach transkrypcji

Zintegruj z kalendarzem Google lub Microsoft, aby zapewnić pełny dostęp do spotkań w Zoom, Teams i Google Meet

Rozszerz pakiet, aby zwiększyć limit minut transkrypcji lub przesłać więcej plików

Ograniczenia Otter.ai

Ma limity dotyczące minut transkrypcji, przesyłanych plików i czasu trwania spotkania

Plan Free nie obejmuje zaawansowanych funkcji wyszukiwania ani współpracy

Nie pozwala na robienie własnych notatek w aplikacji

Ceny Otter.ai

Podstawowe : Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc z 1200 minutami transkrypcji

Business : 40 USD miesięcznie z 6000 minut transkrypcji

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poznaj nasze najlepsze alternatywy dla Otter AI, które pomogą Ci szybko udostępniać notatki i podsumowania spotkań!

Co użytkownicy mówią o Otter.ai?

Recenzja G2:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI pozwalają zaoszczędzić czas. Przeszukiwalne transkrypcje ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania AI pozwalają zaoszczędzić czas. Przeszukiwalne transkrypcje ułatwiają przeglądanie spotkań, zwiększając wydajność.

3. Fireflies. ai (najlepszy do analizowania rozmów zespołów)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies. ai to doskonałe narzędzie do transkrypcji i nagrywania rozmów Zoom w czasie rzeczywistym. Podsumowuje kluczowe punkty, podkreśla decyzje i tworzy elementy do działania na podstawie notatek ze spotkania.

Możesz również odtwarzać fragmenty spotkania, wyszukiwać słowa kluczowe i zmieniać prędkość odtwarzania nagrania spotkania. Narzędzia do współpracy Fireflies.ai umożliwiają również Twojemu zespołowi przypinanie, komentowanie i reagowanie na rozmowy lub wyodrębnianie fragmentów audio z nagrania.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Obsługa ponad 40 języków i dialektów, co doskonale sprawdza się w przypadku zróżnicowanych zespołów

Użyj aplikacji do robienia notatek AI, aby dołączyć do spotkań i automatycznie nagrywać spotkania

Zintegruj Fireflies. ai z Teams, Skype, Zoom i Google Meet

Udostępniaj notatki ze spotkań w Slack, Notion lub innych platformach

Ograniczenia Fireflies. ai

Jakość dźwięku wpływa na dokładność transkrypcji

Plan Free nie oferuje integracji z usługami innych firm

Ma ograniczenia dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania spotkania i szybkości transkrypcji

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (10 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Szukasz najbardziej produktywnego sposobu na sporządzanie notatek ze spotkań? Oto nasz kompletny przewodnik, który pomoże Ci efektywnie wykonywać codzienne zadania!

Co użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Recenzja G2:

Dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji jest bardzo pomocna. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby Fred (Fireflies) był zapraszany tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą mieć charakter prywatny. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

Dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji jest bardzo pomocna. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby Fred (Fireflies) był zapraszany tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą mieć charakter prywatny. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

4. Sonix (najlepszy do szybkich tłumaczeń i napisów)

Sonix zapewnia automatyczne transkrypcje i napisy w wielu językach oraz generuje automatyczne streszczenia w ciągu kilku sekund. Potrafi również zidentyfikować wielu mówców i rozpoznać, co mówią w danym momencie.

Dzięki Sonix otrzymujesz automatyczne tłumaczenia i konwersję treści audio i wizualnych na tekst. Funkcje współpracy umożliwiają również przyznawanie uprawnień wielu użytkownikom, dzięki czemu członkowie mogą przesyłać, udostępniać, edytować lub ograniczać dostęp do plików.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety biurowe. Tak niskie zainteresowanie sugeruje, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej integracji kontekstowej, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać automatyczny cykl pracy na podstawie podpowiedzi użytkownika w postaci zwykłego tekstu? ClickUp Brain może ! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem szkiców lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do wszystkiego, co dotyczy pracy!

Najlepsze funkcje Sonix

Wyszukaj, odtwarzaj, edytuj, organizuj i udostępniaj transkrypcje na dowolnym urządzeniu dzięki wbudowanemu inteligentnemu redaktorowi

Uzyskaj oparte na AI streszczenia, tytuły rozdziałów, wykrywanie tematów i analizę tematyczną swoich transkrypcji

Udostępniaj i publikuj notatki ze spotkań oraz współpracuj z zespołem

Zintegruj cykl pracy z YouTube, Zapier, Teams, Zoom i innymi aplikacjami

Ograniczenia Sonix

Struktura cenowa jest wyższa niż w przypadku innych aplikacji, co może stanowić ograniczenie dla małych zespołów

Transkrypcje mogą zawierać nieścisłości, jeśli w rozmowie bierze udział wielu rozmówców

Ceny Sonix

Standard : Free

Premium : 16,50 USD za dostęp dla jednego użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Zoom rozpoczął działalność od organizacji spotkań dla maksymalnie 15 uczestników, a obecnie może obsłużyć nawet 1000 osób jednocześnie. Wydajny program do sporządzania notatek AI będzie w stanie zidentyfikować większość mówców i przypisać im wypowiedzi.

5. Rev. ai (najlepszy do transkrypcji o wysokiej dokładności i analizy)

za pośrednictwem Rev.ai

Rev. ai to bardzo dokładny interfejs API do transkrypcji generowanych przez AI i ludzi. Możesz nagrywać i transkrybować notatki ze spotkań Zoom, aplikacji wideo i głosowych, a następnie udostępniać je w organizacji.

Oferuje funkcje zamiany mowy na tekst, analizy AI, transkrypcje w wielu językach oraz najwyższy poziom dokładności transkrypcji tworzonych przez ludzi.

Najlepsze funkcje Rev. ai

Skorzystaj z funkcji takich jak rozpoznawanie języka, analiza nastrojów, wyodrębnianie tematów, streszczanie, tłumaczenie i wymuszone dopasowanie

Oznaczaj precyzyjne znaczniki czasu, aby ułatwić wyszukiwanie i analizę

Skorzystaj z najniższego wskaźnika błędów słownych i najbardziej czytelnych transkrypcji

Ograniczenia Rev. ai

Ma limity dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania i jednoczesności

Ceny Rev. ai

Płać na bieżąco

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rev. ai

G2 : 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest bardzo proste. Edycja online jest łatwa w użyciu. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i poprawiać się z każdą transkrypcją i napisami.

Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest bardzo proste. Edycja online jest łatwa w użyciu. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i poprawiać się z każdą transkrypcją i podpisem.

6. Trint (najlepszy do tworzenia historii na podstawie transkrypcji)

Trint to oprogramowanie do automatycznej transkrypcji, które pomaga tworzyć wartościowe treści na podstawie transkrypcji plików audio i wideo. Możesz konwertować pliki wideo, audio i mowę na tekst z wysoką dokładnością w celu edycji, podsumowania, tłumaczenia i współpracy w ramach jednego cyklu pracy.

Funkcje opowiadania historii Trint pozwalają wyodrębniać cytaty z wielu transkrypcji i tworzyć artykuły, podcasty, skrypty i fragmenty wypowiedzi za pomocą narzędzi redakcyjnych. Wykorzystaj metodę notowania zdań, aby tworzyć atrakcyjne scenariusze i podsumowania na podstawie transkrypcji spotkań.

Najlepsze funkcje Trint

Rejestruj zawartość w czasie rzeczywistym i analizuj ją dzięki funkcjom AI

Twórz łatwe do udostępniania fragmenty treści na podstawie transkrypcji, które posłużą do tworzenia historii

Współpracuj ze swoim zespołem dzięki dyskom współdzielonym, funkcjom komentowania i nie tylko

Łatwa integracja z istniejącymi cyklami pracy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Ograniczenia Trint

Nie można transkrybować plików większych niż 3 GB lub dłuższych niż 3 godziny

Wersja bezpłatna nie oferuje zaawansowanych integracji

Nie obsługuje łączenia z plikami audio lub wideo

Ceny Trint

Pakiet startowy : 80 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane : 100 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze darmowe szablony do robienia notatek w Dokumentach Google, Wordzie i ClickUp

7. Descript (najlepszy do edycji transkrypcji audio i wideo)

Descript wykorzystuje możliwości AI do generowania transkrypcji z filmów, tłumaczenia treści, generowania napisów do filmów i edycji multimediów. Możesz konwertować audio na tekst, generować transkrypcje AI i ludzkie, nagrywać spotkania, współpracować nad plikami audio i udostępniać je na kilku popularnych kanałach.

Prześlij plik bezpośrednio do Descript i uzyskaj transkrypcje, które są łatwe do zrozumienia, podsumowania i udostępniania. Na tej platformie możesz również edytować pliki wideo i audio, aby zachować ważne fragmenty spotkań i wyróżnić kluczowe punkty.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj tekst i transkrypcje spotkań i podcastów

Tłumacz audio za pomocą funkcji AI

Generuj dokładne transkrypcje wykonane przez ludzi i AI

Przeciągaj i upuszczaj pliki, aby konwertować audio na tekst

Ograniczenia opisu

Dostępna jest ograniczona wersja bezpłatna

Może to spowolnić działanie systemu

Ceny opisowe

Free

Hobbyista: 12 USD miesięcznie od osoby, rozliczane rocznie

Twórca: 24 USD miesięcznie od osoby, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Użyłem go do mini podcastu i stwierdziłem, że działa lepiej niż inne platformy, takie jak Podcastle.

Użyłem go do mini podcastu i stwierdziłem, że działa lepiej niż inne platformy, takie jak Podcastle.

8. Tetra (najlepsza do łatwej integracji z aplikacjami internetowymi)

Tetra to wydajne narzędzie zwiększające wydajność, które może połączyć się bezpośrednio z rozmowami Zoom i rozpocząć tworzenie notatek w celu sporządzenia transkrypcji. Dzięki temu nie musisz martwić się o sporządzanie protokołów ze spotkań i możesz skupić się na rozmowie.

Aplikacja internetowa Tetra umożliwia wyświetlenie transkrypcji spotkania w dowolnym momencie. Możesz użyć wbudowanych narzędzi wyszukiwania, aby znaleźć słowa kluczowe i frazy. Aplikacja synchronizuje znaczniki czasu w pliku audio, aby ułatwić analizę.

Najlepsze funkcje Tetra

Automatycznie wybieraj numer spotkania, aby tworzyć szybkie transkrypcje i oszczędzać czas

Wyciągaj notatki ze spotkań do narzędzi do dokumentowania, takich jak Slack, Dropbox, e-mail i Dokumenty Google

Uzyskaj bezpieczny system przechowywania danych, który umożliwia trwałe usuwanie transkrypcji

Współpracuj z wykwalifikowanymi redaktorami, którzy poprawią i dopracują automatycznie wygenerowane skrypty

Ograniczenia Tetra

Tworzenie transkrypcji rozmów zajmuje wiele godzin

Nie jest kompatybilny z kilkoma platformami do spotkań

Ceny Tetra

Dodatkowo: 100 USD/miesiąc za 3 godziny transkrypcji

Pro : 300 USD/miesiąc za 10 godzin transkrypcji

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tetra

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: brak danych

🎯 Insight: Zmęczenie spotkaniami jest realne. Ale kiedy nie martwisz się robieniem notatek, możesz bardziej zaangażować się w rozmowę, a to prowadzi do podejmowania lepszych decyzji.

9. Deepgram (najlepszy do tworzenia produktów AI wykorzystujących głos)

Deepgram to platforma AI rozpoznająca mowę, która zamienia mowę na tekst i tekst na mowę, a także oferuje agenty głosowe typu speech-to-speech. Deweloperzy mogą korzystać z tej platformy do tworzenia produktów i funkcji AI rozpoznających mowę.

Funkcje inteligencji audio Deepgram pomagają tworzyć transkrypcje mowy z optymalną dokładnością, szybkością i kosztami.

Najlepsze funkcje Deepgram

Łatwe transkrypcje spotkań i próbek audio

Wykorzystaj możliwości AI do analizy w całym przedsiębiorstwie

Zyskaj funkcje inteligencji konwersacyjnej, które pozwalają identyfikować mówców i przypisywać im wypowiedzi

Ograniczenia Deepgram

Aby zastosować niestandardowe ustawienia, wymagana jest znajomość API

Transkrypcje mowy z akcentem mogą zawierać błędy

Ceny Deepgram

Płać na bieżąco : 200 USD kredytu

Wzrost : ponad 4 tys. USD rocznie

Enterprise: 15 000 USD+ rocznie

Oceny i recenzje Deepgram

G2 : 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: brak danych

Co mówią o Deepgram prawdziwi użytkownicy?

RecenzjaG 2:

Podoba mi się, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się podczas transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive, integracja jest bardzo prosta.

Podoba mi się, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się podczas transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive, integracja jest bardzo prosta.

10. Speechmatics (najlepszy do stosowania funkcji konwersacyjnej AI)

Speechmatics to konwersacyjna API AI, która umożliwia naturalną i responsywną interakcję głosową dzięki własnej, wiodącej technologii ASR, niezależnie od akcentu, języka lub środowiska.

Funkcja ASR zapewnia bardzo dokładne transkrypcje, rozpoznając mówców w czasie rzeczywistym podczas spotkań na żywo lub z nagrań w ponad 50 językach.

Najlepsze funkcje Speechmatics

Skorzystaj z technologii rozpoznawania mowy AI do transkrypcji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do dokładnego i kompleksowego API zamiany mowy na tekst

Korzystaj z funkcji ASR w czasie rzeczywistym w ponad 50 językach

Ograniczenia Speechmatics

Istnieją limity czasu trwania transkrypcji w czasie rzeczywistym

Transkrypcje mogą zawierać opóźnienia w czasie rzeczywistym

Ceny Speechmatics

Free : 8 godzin miesięcznie

Płać na bieżąco : od 0,30 USD za godzinę

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Speechmatics

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Wzmianki specjalne

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacji do sporządzania notatek AI dla Zoom?

Wybierając odpowiednią aplikację do tworzenia notatek AI dla Zoom, należy priorytetowo potraktować funkcje, które są najbardziej istotne dla działalności firmy. Niektóre z nich to:

Transkrypcja audio w czasie rzeczywistym : aplikacja do sporządzania notatek AI powinna rejestrować dźwięk w czasie rzeczywistym i generować dokładne transkrypcje

Automatyczne podsumowania AI: Odpowiedni program do sporządzania notatek może tworzyć listy kontrolne, listy elementów do wykonania oraz przypisywać zadania członkom zespołu za pomocą sztucznej inteligencji

Integracja z istniejącymi systemami : Twoje narzędzie AI musi łatwo integrować się z istniejącym oprogramowaniem. Ułatwia to członkom zespołu płynne dostosowanie się do nowego narzędzia

Konfigurowalne ustawienia : Ustawienia można dostosować do własnych potrzeb dzięki integracji z aplikacjami innych firm, elastycznym limitom czasowym i możliwości udostępniania

Standardy bezpieczeństwa i prywatności: Transkrypcje spotkań AI muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa i prywatności w celu ochrony danych użytkowników i poufnych informacji biznesowych

Przyjazność dla użytkownika: Narzędzie musi być przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia. Jeśli okres szkolenia w zakresie obsługi narzędzia jest krótki, zwiększa to wydajność zespołu

Narzędzie do sporządzania notatek musi transkrybować spotkania i identyfikować, kto co powiedział w rozmowach Zoom. Powinno skutecznie podsumowywać dyskusję i generować zadania, które można przypisać do realizacji

📈 Statystyka, którą warto znać: Według badania przeprowadzonego przez Microsoft 52% uczestników spotkań ma trudności z nadążaniem za notatkami. Narzędzia AI wypełniają tę lukę dzięki transkrypcji i podsumowaniom w czasie rzeczywistym.

Podsumowuj spotkania dzięki najlepszej aplikacji do sporządzania notatek AI dla Zoom — ClickUp!

Wybór najlepszego narzędzia do tworzenia notatek AI dla Zoom wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Zastanów się, jak dobrze pasuje ono do Twojego budżetu i potrzeb biznesowych oraz jak łatwo można je zintegrować z obecnymi cyklami pracy.

Jeśli Twoja firma organizuje wiele rozmów Zoom, musisz zoptymalizować sporządzanie notatek ze spotkań za pomocą najlepszego narzędzia. W tym miejscu pojawia się ClickUp. Platforma do zarządzania projektami oferuje wiele funkcji transkrypcji i współpracy, które sprawiają, że podsumowywanie spotkań i działania następcze są dziecinnie proste. Wykorzystaj funkcje ClickUp Brain, aby zrewolucjonizować swoje cykle pracy, zwiększając wydajność zespołu. Zarejestruj się już dziś!