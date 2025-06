10 najlepszych parserów PDF do automatyzacji przetwarzania dokumentów w 2025 r

Pliki PDF nie powinny sprawiać trudności. A jednak kopiasz, wklejasz i przewijasz w nieskończoność, próbując uzyskać potrzebne dane.

Analiza plików PDF może być powolna, frustrująca i, szczerze mówiąc, nie zawsze jest najlepszym sposobem na wykorzystanie czasu.

Dobry parser PDF zmienia tę sytuację. Wyodrębnia odpowiednie dane w ciągu kilku sekund, automatyzuje nudne zadania i pozwala skupić się na rzeczy naprawdę ważnych.

Ale jak wybrać odpowiednie narzędzie spośród tak wielu dostępnych? Zrobiliśmy to za Ciebie. Oto 10 najlepszych parserów PDF w 2025 roku, które pomogą Ci przetwarzać dokumenty szybciej i bez zbędnych komplikacji.

Na co należy zwrócić uwagę w parsach PDF?

Praca z plikami PDF nie powinna być trudna. Odpowiedni parser oszczędza czas, eliminuje kłopotliwe ręczne wprowadzanie danych i zapewnia płynny przepływ danych.

Oto, na co warto zwrócić uwagę:

OCR dla skanowanych dokumentów: Przekształcaj obrazy w edytowalny tekst, aby nic nie zostało utracone podczas tłumaczenia

Przyjazne dla użytkownika interfejsy: Wybierz taki, który umożliwia przesyłanie, wyodrębnianie i dalszą pracę

Rozbudowane funkcje adnotacji : z łatwością zaznaczaj, komentuj i oznaczaj pliki PDF

Dynamiczne wyodrębnianie danych : Szybkie pobieranie danych strukturalnych w celu lepszej analizy i raportowania

Rozbudowane funkcje współpracy: Współpracuj nad plikami PDF w czasie rzeczywistym, bez konieczności wysyłania ich tam i z powrotem

10 najlepszych parserów PDF

Analiza plików PDF to tylko część problemu. Gdzie trafiają wyodrębnione dane? Kto je zatwierdza? Co wyzwala kolejny krok? Większość zespołów łączy ze sobą nieporęczny łańcuch narzędzi — jedno do OCR, drugie do przechowywania dokumentów, a trzecie do przypisywania zadań. W takiej sytuacji potrzebna jest aplikacja, która zastąpi wszystkie te narzędzia.

Oto krótki przegląd 10 najlepszych parserów PDF dostępnych obecnie na rynku:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Wyodrębnij dane z plików PDF za pomocą narzędzi OCR, mapuj przetworzony tekst do cyklu pracy za pomocą pól niestandardowych, używaj sztucznej inteligencji do wyodrębniania, podsumowywania i przypisywania zadań z plików PDF Kompleksowa automatyzacja cyklu pracy dokumentów Plan Free, plany dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw pdfplumber Wyodrębnij tekst, tabele i obrazy, zachowaj układ i formatowanie plików PDF, obsługa OCR dla skanowanych dokumentów, pobieranie metadanych obiektów Analiza danych strukturalnych i ekstrakcja danych z tabel Free PDFMiner. sześć Wyodrębnij czcionki, układy i metadane, konwertuj przeanalizowaną zawartość do formatu HTML lub hOCR, analizuj zawartość oznaczoną etykietami i ustrukturyzowaną Przetwarzanie metadanych i zaawansowane wyodrębnianie obrazów Free Tabula-py Wyodrębnij tabele z zaznaczonym obszarem, przetwarzaj pliki PDF w partiach, eksportuj do formatów CSV, TSV, JSON, integruj z Pandas Wyodrębnianie danych tabelarycznych Free PyMuPDF Wyodrębnij tekst, adnotacje i metadane, renderuj strony PDF jako obrazy, wyodrębnij osadzone obrazy Szybkie wyodrębnianie tekstu i renderowanie obrazów Free Apache PDFBox Sprawdzaj zgodność z normami PDF/A-1b, wyodrębniaj tekst Unicode, dziel i łącz pliki PDF Automatyzacja procesów biznesowych, archiwizacja cyfrowa/podpisywanie cyfrowe Free API Pdf. co Wyodrębnianie i generowanie kodów kreskowych/kodów QR Dodawanie znaków wodnych, łączenie i dzielenie plików PDF Automatyzacja cyklu pracy dokumentów za pomocą API Przetwarzanie kodów kreskowych i kodów QR Ceny zaczynają się od 8,99 USD miesięcznie DocParser Korzystaj z reguł parsowania bez kodowania Wyodrębniaj dane za pomocą słów kluczowych kotwic, przetwarzaj wstępnie i automatycznie obracaj skany, obsługuj różne układy dokumentów Potrzeby użytkowników nietechnicznych w zakresie parsowania dokumentów Ceny zaczynają się od 32,50 USD miesięcznie ABBYY FineReader PDF SDK Przeprowadzaj strefowe rozpoznawanie tekstu w polach formularzy, konwertuj do przeszukiwalnych plików PDF, wyodrębniaj informacje kontaktowe do wizytówek vCard, skaluj dzięki chmurze Azure Integracja zautomatyzowanych cykli pracy dokumentów Bezpłatnie Od 9 USD miesięcznie za użytkownika Foxit PDF SDK Twórz wieloplatformowe inteligentne formularze, dodawaj i eksportuj adnotacje, wdrażaj bezpieczne podpisy cyfrowe, efektywnie przeszukuj duże repozytoria Obsługa skrajnych przypadków i szerokich standardów PDF Free

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowej automatyzacji cyklu pracy dokumentów)

Poznaj ClickUp , aplikację do pracy, która oferuje wszystko*.

To miejsce, w którym przechowywane są parsowane dokumenty, gdzie są sprawdzane, przetwarzane i śledzone. Na początek ClickUp łatwo integruje się z narzędziami OCR w celu wyodrębniania danych z plików PDF, niezależnie od tego, czy są to faktury, formularze, umowy czy paragony.

W razie potrzeby możesz również eksportować dane do plików PDF, CSV lub Excel.

Eksportuj dane zadań z wielu formatów plików i narzędzi

Po przeanalizowaniu tekstu pola niestandardowe ClickUp umożliwiają bezpośrednie mapowanie danych do zadań lub cykli pracy: terminów, nazw, wartości, pól wyboru — wszystkiego, co chcesz śledzić.

Wydajnie wyodrębniaj dane, konfigurując unikalne pola danych za pomocą pól niestandardowych ClickUp

ClickUp Brain

A kiedy wydawało się, że nie można już nic ulepszyć, firma ClickUp wprowadziła wewnętrzne cykle pracy AI dzięki ClickUp Brain.

Może wyodrębniać tekst z plików PDF, tworzyć zadania i natychmiast je przypisywać. Wystarczy powiedzieć: „Utwórz zadanie przeglądu najnowszej oferty”, a program zajmie się resztą — ustawieniem terminów, przypisaniem współpracowników i usprawnieniem procesu.

Dzięki ClickUp Ai możesz również łatwo znaleźć kluczowe informacje w plikach PDF, podsumować je i nie tylko. Dzięki wielu funkcjom, które oferuje, podejmowanie decyzji przebiega automatycznie.

📌 Kilka podpowiedzi na początek: Konwertuj dane PDF na listę kontrolną zadań

Znajdź i zaznacz terminy wzmianki w załącznikach PDF

Wygeneruj podsumowanie tego raportu w punktach

Przepisz zawartość tego pliku PDF na bardziej zwięzłą wersję

Dokumenty ClickUp

Potrzebujesz lepszego rozwiązania do dokumentacji? ClickUp zapewnia miejsce dla przetworzonych danych, które mogą być następnie rozwijane w ramach ClickUp Docs. Możesz generować żywe dokumenty na podstawie przetworzonych danych wejściowych, dołączać je do zadań i osadzać w cyklach pracy.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym dzięki wspólnej edycji na żywo

A co najlepsze? Komentarze, zatwierdzenia i aktualizacje pojawiają się w czasie rzeczywistym. Ponieważ dokumenty są przechowywane w ClickUp, pozostają połączone z procesem — nie krążą po folderach dysku ani nie giną w historii wersji.

Automatyzacja ClickUp

W połączeniu z automatyzacją ClickUp, przeanalizowane dane mogą teraz wyzwalać kolejny krok bez udziału człowieka, całkowicie automatyzując wprowadzanie danych. Ta faktura? Automatycznie przypisana do księgowości. Ta umowa? Wysłana do działu prawnego do przeglądu. Ten formularz? Zarejestrowany, oznaczony etykietą i zarchiwizowany, wszystko bez udziału człowieka.

Dostosuj i zoptymalizuj cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp, aby odzwierciedlały aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj myśli, udostępniaj pomysły, streszczaj długie pliki PDF i współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby edytować pliki PDF w locie dzięki ClickUp Docs

Skonsoliduj zbędne zadania za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i działań, aby zoptymalizować cykle pracy dokumentów i zadań dzięki automatyzacji ClickUp

Wykorzystaj możliwości ClickUp Brain, aby szybko porównywać dokumenty i uzyskać bogate informacje potrzebne do podejmowania decyzji opartych na danych i dowodach

Wykorzystaj w pełni funkcję Connected Search w ClickUp, aby wyszukiwać pliki w ClickUp i połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive i Dropbox, z jednego miejsca, eliminując konieczność przełączania się między aplikacjami

Skorzystaj z integracji ClickUp z ponad 1000 innych aplikacji zewnętrznych, takich jak Twilio, Slack, Airtable i Dropbox

Ograniczenia ClickUp

Kompleksowy zestaw funkcji przetwarzania dokumentów może wydawać się przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu Reddit:

Korzystam z ClickUp od 2017 roku. Jest świetny. AI jest bardzo dobra. Używam dokumentów jako drugiego mózgu w mojej firmie. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zorientować się, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet Jira). Pozwala różnym zespołom w organizacji pracować w dowolnym cyklu pracy, ale w ramach scentralizowanej struktury informacji.

Korzystam z ClickUp od 2017 roku. Jest świetny. AI jest bardzo dobra. Używam dokumentów jako drugiego mózgu mojej firmy. Nie mam żadnych zastrzeżeń, poza tym, że na początku może być trudno zrozumieć, jak zacząć. Pomagają w tym szablony. Wypróbowałem większość innych dostępnych narzędzi i ClickUp nadal wygrywa jako wszechstronna platforma do zarządzania projektami/produktami (nawet Jira). Pozwala różnym zespołom w organizacji działać w dowolnym cyklu pracy, ale w ramach scentralizowanej struktury informacji.

💡 Fakt: 26% firm zwiększa inwestycje w rozwiązania z zakresu automatyzacji, aby zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem dokumentami.

2. pdfplumber (najlepszy do analizy danych strukturalnych i ekstrakcji danych z tabel)

pdfplumber to biblioteka języka Python służąca do precyzyjnego wyodrębniania tekstu, tabel i obrazów z plików PDF. W przeciwieństwie do podstawowych parserów zachowuje formatowanie i obsługuje zeskanowane dokumenty z obsługą OCR, dzięki czemu ekstrakcja danych z plików PDF przebiega płynnie.

najlepsze funkcje pdfplumber

Wyodrębnij tekst z dowolnej strony pliku PDF, w tym z przyciętych lub zmodyfikowanych stron

Łatwe pobieranie obszernych metadanych i szczegółowych informacji o strukturze każdego obiektu PDF

Skorzystaj z wbudowanych zintegrowanych narzędzi do wizualnego debugowania, aby uprościć rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z funkcji narzędziowych, takich jak filtrowanie przycinania, aby udoskonalić wybór danych

ograniczenia programu pdflumber

Działa głównie w przypadku plików PDF wygenerowanych maszynowo, ale nie w przypadku plików PDF zeskanowanych

ceny pdfplumber

Free

oceny i recenzje pdfplumber

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔑 Sposób na zwiększenie wydajności: przetwarzaj pliki PDF partiami zamiast pojedynczo. Skonfiguruj reguły automatyzacji, aby wyodrębniać kluczowe dane, konwertować formaty lub organizować pliki zbiorczo. Zmniejsza to powtarzalność ręcznych czynności i przyspiesza przetwarzanie dokumentów.

3. PDFMiner. six (Najlepszy do przetwarzania metadanych i zaawansowanego wyodrębniania obrazów)

za pośrednictwem PDFMiner.six

PDFMiner. six to narzędzie do analizowania plików PDF o modułowej konstrukcji. Oferuje programistom precyzyjną kontrolę nad przetwarzaniem plików PDF. Jako ulepszona wersja PDFMiner, poprawia ekstrakcję obrazów i kompatybilność z Python 3.

Jest to idealne rozwiązanie do złożonych zadań, takich jak analiza bloków tekstu z zachowaniem formatowania, oraz do dokumentów strukturalnych, takich jak raporty i broszury.

PDFMiner. Sześć najlepszych funkcji

Wykorzystaj w pełni solidne wsparcie narzędzia dla różnych typów czcionek, w tym pism pionowych

Zmniejsz rozmiar plików PDF, kompresując tekst i obrazy bez utraty danych

Wyodrębnij spisy treści i zawartość oznaczoną etykietami, aby poruszać się po złożonych dokumentach

Konwertuj wyodrębniony tekst do różnych formatów, takich jak HTML, obrazy, a nawet hOCR

PDFMiner. sześć ograniczeń

Ze względu na złożony interfejs wymaga długiego czasu nauki, co może zniechęcić początkujących użytkowników

PDFMiner. sześć opcji cenowych

Free

PDFMiner. sześć ocen i recenzji

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

4. Tabula-py (najlepszy do wyodrębniania danych tabelarycznych)

za pośrednictwem Tabula-py

Tabula-py to biblioteka języka Python służąca do wyodrębniania cennych tabel danych z plików PDF.

Jest to pomocne dla analityków danych i badaczy, którzy potrzebują ustrukturyzowanych danych z raportów, umożliwiając im płynną integrację ekstrakcji tabel z cyklami pracy.

Najlepsze funkcje Tabula-py

Precyzyjne wyodrębnianie tabel poprzez określenie dokładnych obszarów w pliku PDF

Przetwarzaj wiele plików PDF jednocześnie dzięki przetwarzaniu wsadowemu

Zintegruj się płynnie z Pandas i eksportuj tabele w formatach CSV, TSV lub JSON

Uruchamiaj skrypty w systemach Windows, macOS i Linux bez zmian w kodzie

Ograniczenia Tabula-py

Nie można wyodrębnić danych ze skanowanych plików PDF bez narzędzi do rozpoznawania tekstu

Aby uzyskać optymalną wydajność, może być konieczne wprowadzenie pewnych ustawień technicznych i dostosowań

Ceny Tabula-py

Free

Oceny i recenzje Tabula-py

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że? Amerykański ubezpieczyciel zdrowotny skrócił czas przetwarzania roszczeń o 74% dzięki wykorzystaniu cyklu pracy dokumentów opartego na AI, redukując czas przetwarzania jednego roszczenia z 11,5 minuty do zaledwie 3 minut.

5. PyMuPDF — PyPI (najlepszy do szybkiego wyodrębniania tekstu i renderowania obrazów)

za pośrednictwem PyMuPDF

PyMuPDF, znany również jako Fitz, to lekka i szybka biblioteka języka Python, która obsługuje format PDF i inne formaty dokumentów. PyMuPDF idealnie nadaje się do zadań o zakresie od prostego wyodrębniania tekstu po zaawansowaną manipulację dokumentami.

Narzędzie to zostało stworzone dla programistów w celu wyodrębniania tekstu, obrazów, adnotacji i metadanych z plików PDF, a także zapewnia wsparcie funkcji renderowania i edycji.

Najlepsze funkcje PyMuPDF

Natychmiastowe wyodrębnianie adnotacji i komentarzy w celu usprawnienia recenzji

Renderuj strony PDF jako obrazy (PNG, JPEG) w celu wizualnej prezentacji

Wyodrębnij osadzone obrazy w oryginalnym formacie do przetwarzania

Ograniczenia PyMuPDF

Jego solidny i zaawansowany zestaw funkcji może wymagać długiego czasu nauki dla nowych użytkowników

Nie można przetwarzać zeskanowanych plików PDF bez zewnętrznych narzędzi OCR

Ceny PyMuPDF

Free

Oceny i recenzje PyMuPDF

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

6. Apache PDFBox (najlepszy do automatyzacji procesów biznesowych, archiwizacji cyfrowej i podpisywania cyfrowego)

za pośrednictwem Apache PDFBox

Apache PDFBox to biblioteka Java typu open source, która umożliwia programistom tworzenie, manipulowanie i wyodrębnianie danych z plików PDF. Biblioteka ta stanowi również solidny zestaw narzędzi odpowiedni do prostych i złożonych zadań związanych z przetwarzaniem plików PDF.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz generować nowe pliki PDF, modyfikować istniejące lub wyodrębniać określone dane, Apache PDFBox jest do tego przygotowany.

Najlepsze funkcje Apache PDFBox

Sprawdzaj zgodność plików PDF z normą PDF/A-1b w celu zapewnienia długoterminowej zgodności

Z łatwością wyodrębniaj tekst Unicode z plików PDF, dzięki czemu będzie można go wyszukiwać w innych aplikacjach

Podziel pojedyncze pliki PDF na wiele plików lub połącz wiele plików PDF w jeden dokument

Ograniczenia Apache PDFBox

Trudny dla początkujących ze względu na bogaty zestaw funkcji i konieczność zrozumienia pojęć języka Java

Do działania wymaga środowiska Java, co może stanowić dodatkową trudność dla programistów niezaznajomionych z tym językiem

Ceny Apache PDFBox

Free

Oceny i recenzje Apache PDFBox

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Apache PDFBox użytkownicy w praktyce?

Oto recenzja G2:

Świetny sposób na pracę z plikami PDF. Podoba mi się, że mogę manipulować istniejącymi plikami PDF, podczas gdy wcześniej mogłem je tylko czytać.

Świetny sposób na pracę z plikami PDF. Podoba mi się, że mogę manipulować istniejącymi plikami PDF, podczas gdy wcześniej mogłem je tylko czytać.

7. Pdf. co API (najlepsze do przetwarzania kodów kreskowych i kodów QR)

za pośrednictwem API Pdf.co

PDF. co to oparte na chmurze oprogramowanie do analizy plików PDF, które automatyzuje przetwarzanie dokumentów dla różnorodnej grupy użytkowników, od programistów full-stack po entuzjastów kodowania. Dzięki potężnemu zestawowi interfejsów API i integracji upraszcza zadania takie jak ekstrakcja danych, konwersja i generowanie dokumentów, umożliwiając płynną automatyzację i zwiększoną wydajność obsługi plików PDF.

Najlepsze funkcje API PDF. co

Twórz nowe pliki PDF oraz modyfikuj istniejące za pomocą funkcji takich jak znak wodny, scalanie i dzielenie

Szeroko wykorzystaj interfejsy API do odczytu i generowania kodów kreskowych oraz kodów QR w dokumentach PDF

Limity API PDF. co

Aby uzyskać dostęp do pełnego zakresu funkcji i wyższych limitów użytkowania, wymagana jest subskrypcja, która może nie być odpowiednia dla użytkowników sporadycznych

Ceny API PDF. co

Podstawowy : 8,99 USD/miesiąc

Osobiste : 22,49 USD/miesiąc

Business 1 : 44,99 USD/miesiąc

Business 2 : 89,99 USD/miesiąc

Business 3 : 270,99 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje API PDF. co

G2: 4,8/5 (ponad 115 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o API PDF. co?

Oto recenzja G2:

Szukałem narzędzia, które pozwoliłoby mi zaoszczędzić czas podczas wyodrębniania informacji z faktur, które mają bardzo specyficzny format. Dzięki PDF. co zespół finansowy nie będzie musiał ponownie czytać każdej faktury. To niesamowite, wypróbowałem kilka platform, ale Pdf. co okazał się najlepszy.

Szukałem narzędzia, które pozwoliłoby mi zaoszczędzić czas podczas wyodrębniania informacji z faktur, które mają bardzo specyficzny format. Dzięki PDF. co zespół finansowy nie będzie musiał ponownie czytać każdej faktury. To niesamowite, wypróbowałem kilka platform, ale Pdf. co okazał się najlepszy.

8. Docparser (najlepszy do analizowania dokumentów przez użytkowników bez wiedzy technicznej)

za pośrednictwem Docparser

Docparser to oparte na chmurze narzędzie do ekstrakcji danych i automatyzacji procesów biznesowych, które wykorzystuje AI, OCR i konfigurowalne reguły parsowania, aby przekształcić nieustrukturyzowane pliki PDF, pliki Word i zeskanowane obrazy w ustrukturyzowane dane.

Zaprojektowany z myślą o branżach intensywnie wykorzystujących dokumenty, takich jak branża prawna, e-commerce, produkcja itp., wykorzystuje AI i OCR do przekształcania nieustrukturyzowanych dokumentów w dane, które można wykorzystać w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych lub integracjach.

Najlepsze funkcje Docparser

Automatycznie obracaj strony i poprawj jakość skanów dzięki wstępnej obróbce obrazów

Wyodrębnij powtarzające się wartości za pomocą słów kluczowych kotwic, nawet z przesunięciami

Przetwarzaj dokumenty o różnorodnym układzie dzięki AI Smart Parser

Ograniczenia Docparser

Ograniczone do czystego pisma ręcznego; niechlujne skrypty mogą wymagać ręcznej korekty

Problemy z notatkami lub dokumentami w formacie dowolnym, które nie mają spójnego układu

Ceny Docparser

Pakiet startowy: 32,50 USD/miesiąc

Pro: 61,50 USD/miesiąc

Business: 133 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Docparser

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 115 recenzji)

Co mówią o Docparser prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Aby rozpocząć digitalizację deklaracji środowiskowych produktów, skorzystaliśmy z Docparser. Bardzo łatwo jest rozpocząć pracę i wyodrębnić dane z większości popularnych typów dokumentów.

Aby rozpocząć digitalizację deklaracji środowiskowych produktów, skorzystaliśmy z Docparser. Bardzo łatwo jest rozpocząć pracę i wyodrębnić dane z większości popularnych typów dokumentów.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (najlepszy do integracji zautomatyzowanych cykli pracy z dokumentami)

za pośrednictwem ABBYY FineReader PDF SDK

ABBYY FineReader PDF SDK to zestaw narzędzi dla programistów z funkcjami przetwarzania dokumentów.

Dzięki REST API łatwo integruje się z innym oprogramowaniem i może być używany przez profesjonalistów posiadających umiejętności programistyczne.

Firma ABBYY wykorzystuje swoją technologię OCR do wyodrębniania tekstu i zachowania formatowania z analizowanych danych, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla firm z branży usług finansowych i ubezpieczeniowych do obsługi formularzy podatkowych, zamówień zakupu i podobnych dokumentów.

Najlepsze funkcje ABBYY FineReader PDF SDK

Wyodrębnij pola faktur, takie jak sumy i nazwy klientów, dzięki rozpoznawaniu stref

Konwertuj dokumenty do przeszukiwalnego formatu PDF/PDF-A, zachowując integralność układu

Wyodrębnij dane kontaktowe z kart wizytowych i eksportuj je do formatu vCard w celu integracji z systemem CRM

Łatwa skalowalność dzięki przetwarzaniu opartemu na platformie Azure, które pozwala obsłużyć duże obciążenia pracą

Ograniczenia pakietu ABBYY FineReader PDF SDK

Mniej dostępne dla użytkowników nietechnicznych, ponieważ wymagają średniozaawansowanej wiedzy programistycznej

Złożona i czasochłonna konfiguracja

Ceny pakietu ABBYY FineReader PDF SDK

Free

Indywidualny: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Team: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ABBYY FineReader PDF SDK

G2: 4,8/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 425 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ABBYY FineReader PDF SDK?

Oto recenzja Capterra:

Uwielbiam to narzędzie, ponieważ ma najskuteczniejszy program OCR, z jakiego korzystałem. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych i łatwych w użyciu produktów na rynku. Jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika.

Uwielbiam to narzędzie, ponieważ ma najskuteczniejszy program OCR, z jakiego korzystałem. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych i łatwych w użyciu produktów na rynku. Jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika.

10. Foxit PDF SDK (najlepszy do obsługi skrajnych przypadków i szerokiego zakresu standardów PDF)

za pośrednictwem Foxit PDF SDK

Ostatnim na naszej liście najlepszych rozwiązań do parsowania plików PDF jest Foxit PDF SDK. Najlepiej nadaje się dla programistów poszukujących wysokowydajnego zestawu narzędzi programistycznych do integracji zaawansowanych funkcji PDF z aplikacjami na platformach takich jak Windows, macOS, Linux, iOS, Android i Internet.

Dzięki wiodącemu w branży silnikowi PDF firmy Foxit program umożliwia programistom łatwe tworzenie, przeglądanie, edytowanie, dodawanie adnotacji i zabezpieczanie dokumentów PDF.

Dzięki funkcjom takim jak inteligentne formularze, zaawansowane adnotacje i kompatybilność między platformami, jest to rozwiązanie przydatne przede wszystkim dla przedsiębiorstw potrzebujących skalowalnych rozwiązań do obsługi plików PDF.

Najlepsze funkcje Foxit PDF SDK

Korzystaj z inteligentnych formularzy, aby wypełniać interaktywne formularze na dowolnej platformie z obsługą JavaScript

Twórz, edytuj, importuj/eksportuj adnotacje, takie jak zaznaczenia, komentarze, pieczątki i wiele innych

Opracuj bezpieczne cyfrowe podpisy dla dokumentów prawnych lub raportów finansowych

Wdrażaj zaawansowane funkcje wyszukiwania w dużych repozytoriach dokumentów

Limity Foxit PDF SDK

Wymaga rozległej wiedzy programistycznej, aby skutecznie wdrożyć

Ceny pakietu Foxit PDF SDK

Free

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Foxit PDF SDK

G2: 4,5/5 (+ recenzje)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Foxit PDF SDK?

Oto recenzja Capterra:

Funkcja optycznego rozpoznawania znaków jest najpotężniejszą i najbardziej zwiększającą wydajność funkcją wprowadzoną w nowych wersjach Foxit PDF SDK… Dzięki temu stopniowo budujemy unikalną bibliotekę utraconych materiałów badawczych, które są nie tylko czytelne, ale także można je przeszukiwać i edytować.

Funkcja optycznego rozpoznawania znaków jest najpotężniejszą i najbardziej zwiększającą wydajność funkcją wprowadzoną w nowych wersjach Foxit PDF SDK… Dzięki temu stopniowo budujemy unikalną bibliotekę utraconych materiałów badawczych, które są nie tylko czytelne, ale także można je przeszukiwać i edytować.

