Jak tworzyć podpowiedzi Copilot na 10 przykładach

Microsoft 365 Copilot może zdziałać cuda w Twoim cyklu pracy — jeśli tylko wiesz, jak mówić jego językiem!

🧠 Ciekawostka: 72% firm na całym świecie stosuje w jakiś sposób sztuczną inteligencję

W tym poście dowiesz się, jak pisać podpowiedzi Copilot, które maksymalizują wydajność — na 10 praktycznych przykładach i z oczekiwanymi wynikami.

⚡️ Bonus: Przedstawimy Ci ClickUp Brain, inteligentnego asystenta, który oferuje wszystko to, co Copilot, ale z dodatkowymi zaletami, takimi jak analiza danych, pamięć historyczna i możliwość podejmowania działań w obszarze roboczym ClickUp! Przewiń, aby rozpocząć bezpłatnie!

Ale najpierw zacznijmy od przewodnika po podpowiedziach Copilot.

Czym są podpowiedzi Copilot?

Podpowiedzi Copilot to instrukcje przekazywane narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Microsoft Copilot, które pomagają im w wykonywaniu zadań.

Potraktuj je jako początek rozmowy — pomagają one AI zrozumieć Twoje potrzeby i dostarczyć dokładnie to, czego oczekujesz. Im bardziej dopracujesz podpowiedzi, tym bardziej wydajny i skuteczny stanie się Twój asystent AI!

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad prezentacją, analizujesz dane, czy piszesz post na blogu, podpowiedź kształtuje sposób, w jaki AI reaguje. Dobrze sformułowana podpowiedź jest jasna, zwięzła i szczegółowa, dzięki czemu AI zapewnia najlepsze wyniki.

Korzystając z AI w zarządzaniu projektami, możesz pomóc zespołom podzielić złożone zadania na łatwiejsze do opanowania części. Na przykład zespół marketingowy może używać podpowiedzi do tworzenia kampanii e-mailowych, a programiści do debugowania kodu lub generowania dokumentacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj AI nie tylko do tworzenia treści, ale także do odkrywania nowych informacji. Poproś Copilot o porównanie trendów, analizę nastrojów lub wyodrębnienie kluczowych wniosków z dużych zbiorów danych, wykraczających poza proste podsumowania.

Korzyści z używania podpowiedzi Copilot

Czy kiedykolwiek próbowałeś wykonać przepis bez jasnych instrukcji? Prawdopodobnie nie wyszło tak, jak sobie tego życzyłeś. Tak właśnie wygląda praca z AI bez jasnych podpowiedzi Copilot. Konkretne wskazówki gwarantują, że asystent AI spełni Twoje potrzeby w zakresie pisania, analizowania lub organizowania.

Oto, w jaki sposób pisanie jasnych, lepszych podpowiedzi w Microsoft Copilot pozwoli Ci uzyskać potrzebne wyniki:

Zwiększona wydajność: Jasne instrukcje pomagają AI usprawnić zadania, takie jak generowanie treści, analizowanie danych lub tworzenie prezentacji, oszczędzając czas i pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze

Zwiększona dokładność: Dobrze skonstruowane podpowiedzi zapewniają, że AI dostarcza dokładne i trafne odpowiedzi, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szkiców e-maili, podsumowywanie raportów czy obliczanie danych

Spójne wyniki: podpowiedzi Copilot zapewniają spójność pracy, pomagając uzyskać przewidywalne i niezawodne wyniki za każdym razem

Pomoc w różnych aplikacjach: inteligentne podpowiedzi umożliwiają korzystanie z Copilot we wszystkich narzędziach Microsoft 365 — od wiadomości e-mail po prezentacje. Zacznij od podsumowania spotkania w programie Outlook i przekształć je w prezentację PowerPoint, korzystając z ukierunkowanych podpowiedzi

Przekształcaj kontekst w spostrzeżenia: Copilot uczy się na podstawie Twoich wzorców pracy, wykrywając trendy i sugerując automatyzację, np. tworzenie szablonów odpowiedzi na podstawie opinii klientów

👀 Czy wiesz, że... Microsoft Copilot wykorzystuje zaawansowane modele językowe, takie jak GPT-4, dzięki czemu rozumie i generuje tekst podobny do ludzkiego. Dzięki temu Copilot może nie tylko odpowiadać na pytania, ale także wykonywać zadania, tworzyć dokumenty, a nawet pomagać w kodowaniu!

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi Copilot?

Tworzenie skutecznych podpowiedzi Copilot wymaga zachowania równowagi między jasnością, trafnością i zaangażowaniem. Oto kluczowe strategie tworzenia lepszych podpowiedzi, które zapewniają bardziej znaczące i wydajne interakcje:

Używaj jasnego i konkretnego języka : unikaj niejasności — formułuj instrukcje w sposób jasny, aby Copilot mógł szybko zrozumieć, czego potrzebujesz

Zachowaj zwięzłość : szczegóły są ważne, ale zbyt długie podpowiedzi mogą przytłoczyć AI

Podaj kontekst i znaczenie : Im więcej kontekstu podasz, tym lepiej AI zrozumie sytuację. Na przykład: "W ustawieniu rozmowy kwalifikacyjnej, jakie są trzy najważniejsze cechy, które podkreśliłbyś w swoim doświadczeniu w zarządzaniu projektami?"

Zachęcaj do głębszego myślenia: Używaj podpowiedzi warstwowych, aby uzyskać bardziej przemyślane odpowiedzi. Na przykład: "Porównaj i skontrastuj czynniki powodzenia tradycyjnych i cyfrowych strategii marketingowych dla małych firm".

Określ ton i styl : jasno określ, czy potrzebujesz odpowiedzi w określonym tonie lub stylu. Na przykład: "Sporządź przyjazną notatkę z podziękowaniem za rozmowę kwalifikacyjną, podkreślając kluczowe omówione kwestie".

Powtarzaj i udoskonalaj: dostosowuj podpowiedzi na podstawie opinii. Jeśli dana podpowiedź konsekwentnie zapewnia doskonałe wyniki, przeanalizuj, co sprawia, że jest skuteczna, i udoskonal ją do wykorzystania w przyszłości

💡Szukasz inteligentniejszego asystenta AI?Podczas gdy Microsoft Copilot zapewnia wsparcie dla aplikacji Microsoft 365, ClickUp Brain idzie o krok dalej. Wbudowany w obszar roboczy, pomaga zarządzać zadaniami, generować treści, podsumowywać dokumenty i automatyzować pracę — wszystko w jednym miejscu. ✨ Dodatkowo: użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o, o3-mini, o1 i Claude 3. 7 Sonnet do różnych zadań związanych z pisaniem, rozumowaniem i kodowaniem! Chcesz zastąpić rozproszone cykle pracy jednym, zunifikowanym systemem opartym na sztucznej inteligencji AI?

10 przykładowych podpowiedzi Copilot

Oto 10 podpowiedzi Copilot dostosowanych do różnych branż i zawodów. Te przykłady AI pokazują, jak wykorzystać Copilot w obsłudze klienta, finansach, prawie i innych scenariuszach.

1. Marketing

W dzisiejszych czasach marketing opiera się na decyzjach podejmowanych na podstawie danych i spersonalizowanych doświadczeniach klientów. AI pomaga analizować zachowania klientów, przewidywać preferencje i tworzyć ukierunkowane kampanie.

Dzięki solidnym podpowiedziom dział marketingu może zautomatyzować rutynowe zadania, generować spostrzeżenia w bardziej efektywny sposób i dostosowywać strategie w celu zwiększenia zaangażowania, a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i kreatywności.

Podpowiedź: Stwórz segmentowaną kampanię e-mailową dotyczącą premiery naszej wiosennej kolekcji. Dodaj rekomendacje produktów i spersonalizowane kody rabatowe.

Wynik:

👀 Czy wiesz, że... W 2023 roku muzyk Holly Herndon wydała album zatytułowany "PROTO", stworzony we współpracy z AI " dzieckiem" o imieniu Spawn. Projekt ten badał punkty styku ludzkiej kreatywności i uczenia maszynowego, podważając tradycyjne pojęcia autorstwa w muzyce. To się nazywa trafne podpowiedzi!

2. Tworzenie oprogramowania

Zespoły programistów poszukują nowych sposobów na przyspieszenie procesów kodowania i testowania przy zachowaniu wysokiej jakości.

Wykorzystanie AI w tworzeniu oprogramowania pomaga wcześnie wykrywać błędy i generować bardziej przejrzyste i wydajne fragmenty kodu.

Podpowiedź: Napisz funkcję w języku Python, która sprawdza poprawność haseł użytkowników. Uwzględnij sprawdzanie minimalnej długości (8 znaków), znaków specjalnych, cyfr oraz wielkich i małych liter. Dodaj pomocne komunikaty błędów dla każdego niepowodzenia walidacji.

Wynik:

3. Analityka w służbie zdrowia

Pracownicy służby zdrowia wykorzystują AI do analizowania danych pacjentów, wykrywania wczesnych objawów ostrzegawczych, a nawet tworzenia spersonalizowanych planów leczenia. AI pomaga również w odczytywaniu obrazów medycznych i przewidywaniu wyników leczenia pacjentów, dzięki czemu wszystko, od diagnozy po dalszą opiekę, przebiega znacznie sprawniej.

Podpowiedź: Przeanalizuj dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta z ostatnich 24 godzin. Zaznacz wszelkie niepokojące wzorce i zaproponuj środki zapobiegawcze na podstawie historycznych wyników pacjenta.

Wynik:

4. Analiza finansowa

Instytucje finansowe wykorzystują podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji do analizowania trendów rynkowych, wykrywania oszustw i skuteczniejszej oceny ryzyka. Prawidłowe podpowiedzi pomagają AI przetwarzać ogromne ilości danych finansowych, odkrywać ukryte wzorce i generować spostrzeżenia, które usprawniają proces podejmowania decyzji.

Od automatyzacji raportów po usprawnianie interakcji z klientami — podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji usprawniają operacje finansowe.

Podpowiedź: Utwórz raport analizy finansowej dla średniej wielkości firmy z branży detalicznej. Przeanalizuj wzrost przychodów firmy, marże zysku i przepływy pieniężne w ciągu ostatnich 3 lat. Uwzględnij kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), benchmarki branżowe oraz wszelkie potencjalne ryzyka lub możliwości przyszłego wzrostu.

Wynik:

5. Edukacja

Branża edukacyjna wykorzystuje podpowiedzi AI, aby nauka była bardziej interaktywna i wydajna. Od automatyzacji oceniania po natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych — narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają nauczycielom zaoszczędzić czas i skupić się na indywidualnym zaangażowaniu uczniów.

Dzięki odpowiednim podpowiedziom AI może generować plany lekcji, sugerować działania edukacyjne, przeglądać zawartość, a nawet dostosowywać ją do różnych poziomów umiejętności.

Podpowiedź: Utwórz plan lekcji matematyki dla 7. klasy z algebry. Uwzględnij trzy poziomy trudności, pomoce wizualne i zadania praktyczne wraz z rozwiązaniami krok po kroku.

Wynik:

6. Obsługa klienta

Obsługa klienta opiera się na szybkich i trafnych odpowiedziach, a podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają ich udzielanie. Dzięki automatyzacji często zadawanych pytań, zapewnieniu całodobowej pomocy i obsłudze rutynowych zapytań sztuczna inteligencja pozwala pracownikom obsługi klienta skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów klientów i zapewnieniu lepszej obsługi.

Podpowiedź: Utwórz szablony odpowiedzi na typowe pytania dotyczące zwrotów produktów. Dodaj informacje o wysyłce, szczegóły dotyczące terminu zwrotu i kolejne kroki. Dodaj empatyczne sformułowania dla sfrustrowanych klientów.

Wynik:

7. HR i zarządzanie talentami

AI zmienia świat HR, sprawiając, że rekrutacja jest inteligentniejsza, szybsza i bardziej inkluzywna.

Od automatyzacji żmudnych zadań, takich jak przeglądanie CV, po dopasowywanie kandydatów do ról w oparciu o ich umiejętności i doświadczenie — AI zapewnia, że zespoły HR mogą skupić się na budowaniu relacji, a nie na papierkowej robocie.

Podpowiedź: Napisz sekwencję e-maili, aby zaangażować pasywnych kandydatów, korzystając z informacji AI. Dodaj personalizację, rekomendacje dotyczące stanowisk i przypomnienia, aby utrzymać zainteresowanie.

Wynik:

8. Nieruchomości

AI sprawia, że kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami są bardziej inteligentne i wydajniejsze. Od chatbotów opartych na AI, które pomagają kupującym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po analitykę predykcyjną, która prognozuje wartości nieruchomości i trendy rynkowe — AI pomaga agentom i klientom podejmować świadome decyzje.

Wirtualne wycieczki i rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji personalizują proces wyszukiwania nieruchomości, a automatyczne generowanie potencjalnych klientów i inteligentne przetwarzanie umów usprawniają transakcje.

Podpowiedź: Przeprowadź analizę rynku, aby zidentyfikować aktualne trendy i strategie cenowe na lokalnym rynku nieruchomości. Przedstaw spostrzeżenia dotyczące wartości nieruchomości, stawek czynszu i potencjalnych możliwości inwestycyjnych: [Wstaw szczegóły lokalizacji]

Wynik:

🧠 Ciekawostka: Termin "sztuczna inteligencja" został po raz pierwszy użyty przez informatyka Johna McCarthy'ego w 1956 roku podczas konferencji w Dartmouth, która jest uważana za wydarzenie założycielskie dziedziny AI.

9. Produkcja

Predykcyjna konserwacja oparta na sztucznej inteligencji pomaga zespołom produkcyjnym przewidywać awarie sprzętu i ograniczać kosztowne przestoje. Firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję do planowania konserwacji odnotowały 20-procentowy spadek przestojów, co pozwala na płynniejsze działanie i lepszą alokację zasobów.

Podpowiedź: Przeanalizuj dane linii produkcyjnej, aby zidentyfikować wzorce połączone z wadami produktów [wstaw dane linii produkcyjnej].

Wynik:

10. Prawne

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają prawnikom szybko analizować ogromne ilości orzecznictwa, umów i dokumentów prawnych, skracając czas pracy ręcznej.

Chatboty obsługują podstawowe zapytania klientów, zwalniając czas na bardziej złożone kwestie prawne. Jednocześnie analityka predykcyjna ocenia wyniki spraw na podstawie danych historycznych, a oparta na sztucznej inteligencji weryfikacja i sporządzanie umów poprawia dokładność, jednocześnie ograniczając błędy ludzkie, dzięki czemu praca prawników jest szybsza i bardziej wydajna.

Podpowiedź: Wciel się w rolę prawnika specjalizującego się w sprawach cywilnych. Mój klient, najemca, domaga się zwrotu kaucji od byłego wynajmującego, który zatrzymał ją pomimo pozostawienia nieruchomości w idealnym stanie.

Jeśli mój klient przegra sprawę, przedstaw szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji [zgodnie z przepisami prawa danego stanu]. Uwzględnij skutki finansowe, osobiste i reputacyjne, w tym koszty prawne, konsekwencje dla zdolności kredytowej, przyszłe problemy z wynajmem oraz wszelkie szersze skutki dla działalności gospodarczej lub życia osobistego klienta. Upewnij się, że odpowiedź jest wyczerpująca i uwzględnia zarówno bezpośrednie, jak i długoterminowe konsekwencje.

Wynik:

za pośrednictwem Copilot

Typowe błędy, których należy unikać

Tworzenie skutecznych podpowiedzi czatu Copilot jest kluczem do uzyskania dokładnych i wartościowych wyników. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Microsoft Copilot, Copilot Chat, czy AI w ramach Microsoft 365 Copilot, niejasne podpowiedzi mogą prowadzić do niejasnych lub nieistotnych odpowiedzi. Aby w pełni wykorzystać podpowiedzi, unikaj następujących typowych błędów:

Zbytnia niejasność: AI potrzebuje jasności. Zamiast powiedzieć "Podsumuj ten dokument", określ "Podsumuj ten raport w trzech punktach, skupiając się na trendach finansowych"

Ignorowanie kontekstu: podpowiedzi Copilot działają najlepiej w jasnym kontekście. Zawsze określ branżę, cel lub odbiorców, aby doprecyzować odpowiedź

Przeładowanie zbyt dużą ilością informacji: Chociaż kontekst jest niezbędny, długie podpowiedzi mogą przeciążać Microsoft Copilot. Powinny być zwięzłe, ale zawierające wszystkie niezbędne informacje

Zapomnienie o zdefiniowaniu formatu wyjściowego: Jeśli potrzebujesz listy, tabeli lub akapitu, powiedz o tym. Przykład: "Podaj te dane w tabeli z trzema kolumnami"

Limity AI: Chociaż Copilot korzysta z ogromnej bazy wiedzy AI, nie zastępuje on opinii ekspertów. Zawsze weryfikuj krytyczne informacje

Ograniczenia Copilot

Przed utworzeniem podpowiedzi dla Microsoft Copilot należy dowiedzieć się, co ten asystent AI potrafi, a czego nie potrafi. Ustawienie realistycznych oczekiwań pomoże Ci tworzyć bardziej skuteczne podpowiedzi i uzyskać najlepsze wyniki.

Oto kilka kluczowych ograniczeń, o których należy pamiętać:

Brak niezależnych działań: Copilot pomaga, ale nie działa niezależnie. Podaje sugestie, ale przed udostępnieniem odpowiedzi należy je sprawdzić i zatwierdzić

Brak pamięci między czatami: każda rozmowa rozpoczyna się od nowa. Jeśli wczoraj omawiałeś strategię marketingową, Copilot nie będzie tego pamiętał dzisiaj — musisz ponownie podać kontekst

Ograniczona analiza danych: Copilot przetwarza określoną ilość danych na zapytanie. Może podsumowywać informacje, ale nie jest przeznaczony do dogłębnej analizy ani ustalania relacji przyczynowo-skutkowych. W tym celu lepiej sprawdzą się specjalistyczne narzędzia analityczne

Ograniczenia wiedzy: podstawowa wiedza Copilota obejmuje okres do około 2021 r. Chociaż Copilot może pobierać aktualne informacje w zależności od konfiguracji organizacji, podstawowa wiedza modelu nie jest stale aktualizowana

Niespójne odpowiedzi: zadaj to samo pytanie dwa razy, a możesz otrzymać nieco różne odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ Copilot generuje odpowiedzi na podstawie prawdopodobieństwa, a nie ustalonych reguł

Ograniczenia czatu: Rozmowy są ograniczone do 30 interakcji na sesję i mogą wygasnąć. Jeśli coś jest istotne, należy to zapisać — stare czaty nie mogą zostać wznowione

Limity dostępu do plików: Dostęp Copilota do plików zależy od ustawień użytkownika. Może on pobierać pliki tylko z określonych lokalizacji, takich jak firma SharePoint, co ogranicza jego możliwość pobierania dokumentów przechowywanych w innych miejscach

Prostsze odpowiedzi w trybie pracy: Podczas korzystania z Copilot w trybie pracy odpowiedzi mogą być krótsze i bardziej konkretne w porównaniu z innymi narzędziami GPT-4

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Użyj ClickUp Brain jako lepszej alternatywy

Potrzebujesz asystenta AI, który rozumie Twój cykl pracy? ClickUp Brain przewyższa narzędzia takie jak Microsoft Copilot.

To jedna z najlepszych alternatyw dla Microsoft Copilot.

Jak? ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Głęboka integracja obszaru roboczego

W przeciwieństwie do ogólnego podejścia Copilot, ClickUp Brain działa bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp. Może uzyskać dostęp do zadań, dokumentów i komunikacji zespołu w czasie rzeczywistym oraz analizować je, aby zapewnić bardzo trafną pomoc.

Zarządzaj obszarem roboczym za pomocą ClickUp Brain

Na przykład, jeśli zarządzasz wieloma kampaniami marketingowymi, ClickUp Brain może wyodrębnić informacje z statusów zadań, priorytetów i komentarzy zespołu, aby pomóc Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące alokacji zasobów i kolejnych kroków.

Inteligentne zarządzanie zadaniami

ClickUp Brain wykracza poza podstawowy czat AI, aktywnie pomagając Ci w zarządzaniu pracą i czasem. Pomiń ręczne śledzenie postępów — ClickUp Brain automatycznie generuje aktualizacje i raporty zespołu. Pomiń ręczne śledzenie postępów — ClickUp Brain automatycznie generuje aktualizacje i raporty zespołu.

Uzyskaj sugestie dotyczące osi czasu zadań i twórz wykresy Gantta w ClickUp dzięki ClickUp Brain

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu w porównaniu z narzędziami, które wymagają ręcznego gromadzenia i podsumowywania informacji. Kierownik zespołu marketingowego może szybko uzyskać generowany przez AI przegląd wszystkich bieżących kampanii, wąskich gardeł i potrzeb w zakresie zasobów bez konieczności spędzania godzin na kompilowaniu danych.

Dzięki innym funkcjom, takim jak zadania, pulpity, czaty i śledzenie czasu, użytkownicy są zachwyceni ClickUp w pracy.

🎥 Zobacz, jak zespoły wykorzystują ClickUp Brain do płynnego zarządzania złożonymi projektami → Obejrzyj prezentację

👉 Oto, co Vladimir Janovsky z AstraZeneca powiedział o ClickUp:

Chociaż nadal jesteśmy na wczesnym etapie integracji ClickUp z projektami zespołów wielofunkcyjnych, jego użyteczność jest szczególnie widoczna w ustawieniach zespołów wielonarodowych. Bogaty zestaw funkcji platformy skutecznie radzi sobie ze złożonością i zakresem zadań obejmujących wiele krajów, usprawniając zarówno komunikację, jak i koordynację.

Chociaż wciąż jesteśmy na wczesnym etapie integracji ClickUp z projektami zespołów międzyfunkcyjnych, jego użyteczność jest szczególnie widoczna w ustawieniach zespołów wielonarodowych. Bogaty zestaw funkcji platformy skutecznie radzi sobie ze złożonością i zakresem zadań obejmujących wiele krajów, usprawniając zarówno komunikację, jak i koordynację.

Wsparcie w zakresie tworzenia treści

Niestandardowa podpowiedź ClickUp Brain dla wiadomości e-mail

Funkcja AI Writer w ClickUp pomaga zespołom szybciej tworzyć i udoskonalać treści. Niezależnie od tego, czy chodzi o posty w mediach społecznościowych, briefy projektowe czy aktualizacje projektów, ClickUp Brain może generować szkice, zachowując ton marki i uwzględniając kontekst obszaru roboczego.

To lepsze rozwiązanie niż przełączanie się między wieloma narzędziami — możesz przejść od pomysłu do realizacji w jednym miejscu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Oto doskonała sztuczka ClickUp Brain: Masz niejasne lub nieuporządkowane opisy zadań? Wypróbuj tę podpowiedź 👉 "Przepisz opis tego zadania, aby był jaśniejszy i bardziej zorientowany na działanie, zachowując wszystkie istotne szczegóły. " Dzięki temu członkowie zespołu będą dokładnie wiedzieć, co mają do zrobienia.

Tworzenie oprogramowania

Ponieważ ClickUp Brain działa jako inteligentny asystent bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp, staje się nieocenionym narzędziem dla zespołów programistów. ClickUp Brain wspiera tworzenie oprogramowania poprzez generowanie kodu, dostarczanie najlepszych praktyk, integrację z obszarem roboczym, wsparcie współpracy i oferowanie zasobów edukacyjnych — wszystko w ramach ClickUp. Pomaga to zespołom działać szybciej, utrzymać jakość i zachować porządek.

ClickUp Brain: Twój partner w zakresie wydajności oparty na sztucznej inteligencji

Pisanie podpowiedzi nie musi być trudne — ClickUp Brain sprawia, że jest to dziecinnie proste. Wbudowane bezpośrednio w cykl pracy, jest to idealne narzędzie AI, niezależnie od tego, czy potrzebujesz sporządzić raporty, wygenerować zadania, czy podsumować dokumenty.

Co wyróżnia ClickUp Brain od Microsoft Copilot? Jest płynnie zintegrowany z ClickUp, co oznacza, że możesz zarządzać projektami, zadaniami i dokumentami bez konieczności przełączania narzędzi.

Ponadto wykorzystuje najwyższej klasy modele AI od OpenAI i Anthropic, zapewniając inteligentną automatyzację dostosowaną do Twoich potrzeb.

Potrzebujesz bardziej innowacyjnego sposobu pracy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i pozwól ClickUp Brain przenieść Twoją wydajność na wyższy poziom. 📈