Jak skopiować tabelę z PDF do Excela we właściwy sposób

Nie bez powodu pliki PDF są wszędzie - są niezawodne, wyglądają profesjonalnie i chronią dane przed przypadkową zmianą. Spróbuj jednak przeanalizować te dane lub przeprowadzić obliczenia na pliku PDF, a napotkasz przeszkodę.

Oczywiście, pliki PDF świetnie nadają się do udostępniania informacji, ale nic nie przebije elastyczności i funkcji Excela w zakresie analizy i kopiowania danych.

Jedyny problem? Kopiowanie tych pięknie sformatowanych tabel (ze wszystkimi ich formatami warunkowymi, tabelami obrotowymi i kolorami komórek) z plików PDF do Excela bez niszczenia układu lub spędzania godzin na jego naprawianiu. I nie mówmy nawet o zeskanowanych plikach PDF. 🙄

Ale bez obaw. Pokażemy ci, jak skopiować tabele z PDF do Excela bez utraty formatu.

ClickUp zapewnia lepszą alternatywę zarządzania danymi i dokumentami dzięki ClickUp Docs ClickUp Widok tabeli , oferując inteligentniejszy sposób organizowania, zarządzania i współpracy nad danymi

Jak skopiować tabelę z PDF do Excel

Oto kilka skutecznych metod kopiowania tabel z PDF do Excela:

1. Bezpośrednia metoda kopiuj-wklej

Standardowa metoda kopiuj-wklej jest stosunkowo prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Sprawdza się dobrze w przypadku kopiowania małych, prostych tabel z dokumentu PDF do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Oto krótki przewodnik krok po kroku dotyczący kopiowania i wklejania tabeli z pliku PDF do programu Excel:

Otwórz dokument PDF

Wybierz całą tabelę lub dane PDF, które chcesz skopiować

Wybierz tabelę z pliku PDF, aby wkleić ją do arkusza kalkulacyjnego Excel

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj lub naciśnij Ctrl + C dla Windows / Cmd + C dla iOS

Otwórz arkusz programu Excel, do którego chcesz wkleić dane lub utwórz nowy arkusz roboczy

Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz wkleić tabelę i wybierz opcję "Zachowaj format źródłowy" lub naciśnij klawisze Ctrl + V w systemie Windows i Cmd + V w systemie iOS

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wklej dane do arkusza kalkulacyjnego Excel

Bum! Udało ci się powodzenie wkleić dane do tabeli. Ponadto, użyj opcji "Tekst do kolumn" w zakładce Dane, jeśli informacje pojawiają się w jednej kolumnie

Kopiowanie tabeli z PDF do arkusza kalkulacyjnego Excel

⚠️ Uwaga: Metoda bezpośredniego kopiowania i wklejania może nie zawsze zachować oryginalną strukturę tabeli, zwłaszcza jeśli PDF zawiera złożony format, scalone komórki lub nieregularne wyrównanie kolumn. W takich przypadkach wklejone dane mogą wymagać znacznego ręcznego czyszczenia, w tym dostosowania szerokości kolumn i usunięcia dodatkowych przestrzeni w celu uzyskania lepszego formatu.

2. Korzystanie z programu Microsoft Word

Metoda Word-to-Excel pozwala otworzyć i edytować plik PDF bezpośrednio w programie Microsoft Word. Podejście to jest proste i skuteczne, jeśli chodzi o zachowanie formatu małych tabel.

Oto krótki przewodnik krok po kroku dotyczący kopiowania danych z PDF do tabel programu Excel przy użyciu programu Microsoft Word:

Otwieranie pustego dokumentu w programie Microsoft Word

Przejdź do Plik > Otwórz > Przeglądaj

Przeglądaj plik PDF, z którego chcesz skopiować tabelę

Wybierz plik PDF, który chcesz otworzyć i kliknij OK, gdy zostaniesz poproszony o przekonwertowanie pliku PDF na dokument programu Word

Wybierz plik PDF, który chcesz zaimportować do programu Microsoft Word

Kliknij przycisk Włącz edycję u góry, aby wprowadzić zmiany w dokumencie

Włącz edycję w pliku Word, aby wprowadzać zmiany

Wybierz tabelę, klikając ikonę krzyżyka w jej lewym górnym rogu

Kliknij prawym przyciskiem myszy i skopiuj tabelę lub naciśnij Ctrl + C w systemie Windows / Cmd + C w systemie iOS

Kliknij ikonę krzyżyka, aby zaznaczyć tabelę w programie Word

Otwórz plik Excel i wybierz komórkę, w której chcesz wkleić tabelę

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wklej tabelę lub wykonaj niezbędne czynności zgodnie z systemem Windows lub iOS w celu zachowania formatu

Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+V lub Cmd+V, aby wkleić tabelę z pliku PDF do arkusza programu Excel

oto niedoceniana ściągawka z Excela przygotowana specjalnie dla Ciebie: Wypełnianie błyskawiczne (Ctrl + E): Szybkie formatowanie lub wyodrębnianie danych na podstawie wzorca

Listy niestandardowe (Plik → Opcje → Zaawansowane → Edytuj listy niestandardowe): Autouzupełnianie list osobistych, takich jak zespoły, działy lub regiony

Usuwanie duplikatów (Dane → Usuń duplikaty): Natychmiastowe czyszczenie danych

Sparklines : Miniaturowe wykresy w komórkach (Wstaw → Sparklines)

Narzędzie do szybkiej analizy (Ctrl + Q): Dla szybkiego wglądu, wykresów i formatów bez użycia formuł

Wklej specjalnie → Operacje : Szybkie wykonywanie obliczeń, takich jak mnożenie/dzielenie na zaznaczeniach

Ewaluacja formuły: Debugowanie krok po kroku (Formuły → Oceń formułę)

3. Korzystanie z Excel Power Query

Metoda Excel Power Query pozwala importować tabele z dowolnego pliku PDF przy zachowaniu większości formatów tabel.

Oto instrukcja importowania tabel PDF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel:

Otwórz arkusz Excel i wybierz komórkę, do której chcesz zaimportować tabelę

Przejdź do Dane > Pobierz dane > Z pliku > Z PDF

Wybierz PDF, aby wyodrębnić tabele do arkusza kalkulacyjnego Excel

Wybierz plik PDF i kliknij Otwórz

Wybierz tabelę, którą chcesz skopiować. W prawym panelu możesz podejrzeć, jak tabela będzie wyglądać w Arkuszu Excel

Wybierz tabele, które chcesz zaimportować do arkusza Excel

Kliknij zakładkę Wybierz wiele elementów , jeśli chcesz wybrać wiele tabel

Kliknij załaduj u dołu panelu, a tabela zostanie zaimportowana bezpośrednio do arkusza Excel

Aby pracować z danymi w Power Query, najpierw wybierz Transformuj dane

⚠️ Uwaga: Ta metoda jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows z subskrypcją Microsoft 365. Chociaż pozwala ona na wyodrębnienie danych z całego dokumentu naraz, może mieć trudności ze złożonymi tabelami lub zeskanowanymi obrazami.

4. Korzystanie z konwerterów PDF

Korzystaj z konwerterów PDF online lub offline, aby szybko przenosić tabele z plików PDF do programu Excel. Metoda ta jest szczególnie wygodna w przypadku częstego wyodrębniania danych z plików PDF. Większość darmowych konwerterów potrafi konwertować pliki PDF do formatów CSV, XLS lub XLSX z rozsądną dokładnością - przynajmniej w przypadku prostych tabel.

Oto przewodnik dotyczący korzystania z narzędzia do konwersji online:

Wybierz narzędzie do konwersji, takie jak Smallpdf, PDF2Excel lub ILovePDF. W celach informacyjnych omówimy proces dla ILovePDF (chociaż większość narzędzi ma mniej więcej podobny proces)

Wybierz i prześlij plik PDF, który chcesz przekonwertować

Wybierz PDF, który chcesz przekonwertować do Excela

Wybierz format, tj. CSV, XLS lub XLSX

Wybierz układ, tj. pojedynczy arkusz lub wiele arkuszy Excel , aby wyodrębnić tabelę

Wyodrębnianie danych z plików PDF do pojedynczego arkusza Excel

Kliknij na Konwertuj

Pobierz przekonwertowany plik i otwórz dokument w programie Excel

Edytuj tabelę danych PDF zaimportowaną do arkusza Excel

⚠️ Uwaga: 1. Konwertery PDF dobrze radzą sobie z wyodrębnianiem tabel z natywnych plików PDF z tekstem do zaznaczenia, ale mają trudności ze skanowanymi plikami PDF lub dokumentami opartymi na obrazach, ponieważ brakuje im funkcji OCR 2. Darmowe konwertery PDF online przetwarzają pliki na zewnętrznych serwerach, co może stanowić zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w przypadku wrażliwych lub poufnych dokumentów. W przypadku pracy z wrażliwymi danymi, bezpieczniej jest korzystać z narzędzi offline lub zaufanych rozwiązań klasy Enterprise, aby zapewnić ochronę danych

5. Dodatkowe metody kopiowania tabel z plików PDF

Jeśli te standardowe metody nie działają dobrze, istnieje kilka dodatkowych obejść, aby skopiować tabele PDF do Excela.

Przyjrzyjmy się temu:

Narzędzia OCR (Optical Character Recognition), takie jak Adobe Acrobat Pro i Nanonets, mogą wyodrębniać tabele z zeskanowanych plików PDF, konwertując je do edytowalnych formatów. Narzędzia te mają również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które uczą się i dostosowują do różnych układów tabel w celu dokładniejszego wyodrębniania danych.

Korzystanie ze skryptów Python

Narzędzia takie jak Tabula i Excalibur mogą wyodrębniać dane tabel z tekstowych plików PDF przy użyciu technik analizowania danych. Narzędzia te pozwalają kontrolować, dostosowywać i stosować walidację danych do ustawień ekstrakcji w zależności od potrzeb.

Korzystanie z Arkuszy Google

Możesz edytować plik PDF w Dokumentach Google i skopiować tabelę do Arkuszy Google. Metoda ta pozwala zachować podstawowy format, ale często wymaga ręcznego czyszczenia kolumn i scalonych komórek.

Jak zachować format podczas kopiowania tabel

Oto kilka szybkich wskazówek, które pomogą ci zachować format podczas kopiowania tabel z PDF do Excela przy użyciu powyższych metod:

Wybierz 'Dopasuj format docelowy' : Podczas kopiowania danych z programu Word lub PDF do programu Excel, wybierz opcję "Dopasuj format docelowy", aby dostosować tabelę do układu programu Excel. Metoda ta pozwala zachować spójność czcionek i wyrównania

Unikaj opcji "Zachowaj formatowanie źródłowe " : Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy chcesz zachować oryginalne kolory i cieniowanie komórek. Metoda ta często wymaga jednak ręcznego rozszerzenia w celu poprawienia wyrównania i szerokości kolumn

Zastosowanie funkcji "Tekst do kolumn" dla scalonych danych : Jeśli dane są scalone w jednej kolumnie, użyj funkcji "Tekst do kolumn" w zakładce Dane, aby podzielić je na podstawie separatorów, takich jak przestrzenie, przecinki lub zakładki

Poprawa jakości PDF : Skanuj w skali szarości i w razie potrzeby odtwórz PDF z lepszą rozdzielczością i mniejszą kompresją, aby poprawić rozpoznawanie tekstu. Możesz użyć programu Adobe Acrobat Pro, aby poprawić niską jakość skanów

Użyj 'Kreatora importu tekstu': Ta metoda, dostępna w sekcji "Dane > Tekst do kolumn", pozwala określić separatory i wyświetlić podgląd danych przed sfinalizowaniem importu, zapewniając bardziej przejrzysty układ

Pro Tip: Wypróbuj starą dobrą sztuczkę "Dziel i zwyciężaj". Zamiast zmagać się z całą tabelą za jednym razem, podziel ją najpierw na mniejsze części. Wyodrębnij każdy segment osobno, upewniając się, że każdy z nich zachowuje swój nienaruszony format, a następnie połącz wszystko z powrotem w Excelu za pomocą szybkiego VLOOKUP lub INDEX-MATCH.

Limity kopiowania tabel z PDF do Excela

Większość metod, które omówiliśmy powyżej, doskonale sprawdza się w przypadku prostych i małych tabel danych. Jednak wraz ze wzrostem złożoności (w przypadku scalonych komórek, wielopoziomowych nagłówków lub zeskanowanych plików PDF), metoda kopiuj-wklej szybko staje się nieskuteczna, wymagając długiego czasu i ręcznego czyszczenia.

Od źle wyrównanych kolumn do utraconego formatu, oto kilka konkretnych limitów kopiowania tabeli PDF do Excela:

Utrata oryginalnego formatu ❌

Owszem, można wybrać opcję "Zachowaj format źródłowy", aby zachować cieniowanie komórek, czcionki i wygląd tabeli. Jednak z tej metody często wynikają uszkodzone obramowania, dodatkowe przestrzenie i źle wyrównane kolumny, co wymaga ręcznego rozszerzenia. W wielu przypadkach konieczna jest bezpośrednia edycja plików PDF, ale to tylko dodatkowy krok do zrobienia.

Brak wsparcia dla przetwarzania wsadowego ❌

Możesz konwertować tabele tylko z jednego pliku PDF naraz, z wyjątkiem kilku płatnych narzędzi. Nawet w przypadku płatnych opcji, które oferują przetwarzanie wsadowe, dokładność często znacznie spada przy przetwarzaniu dużych ilości danych. Sprawia to, że kopiowanie tabel PDF do Excela jest niepraktyczne dla użytkowników, którzy muszą przetwarzać wiele dokumentów dziennie.

Uszkodzone lub błędnie umieszczone formuły ❌

Jeśli plik PDF zawiera osadzone formuły, połączone pola lub pola obliczeniowe, są one często konwertowane na wartości statyczne po zaimportowaniu do programu Excel. Oznacza to, że będziesz musiał ręcznie odtworzyć formuły, aby edytować lub zaktualizować obliczenia. Poza tym, utracone zostaną wszelkie połączone linki lub odniesienia, które umożliwiały prześledzenie oryginalnych źródeł danych w pliku PDF.

Ograniczone wsparcie dla zeskanowanych plików PDF ❌

Większość narzędzi obsługuje tylko natywne pliki PDF w celu kopiowania tabel do plików Excel. Te nieliczne, które radzą sobie z zeskanowanymi dokumentami i obrazami, opierają się na OCR, ale zmagają się z niskiej jakości lub rozmytymi skanami. Często prowadzi to do zniekształconego tekstu, brakujących komórek lub źle wyrównanych tabel, co wymaga ręcznych poprawek.

Wyzwania związane ze złożonymi tabelami ❌

Niezależnie od używanej metody, większość z nich zmaga się ze złożonymi tabelami zawierającymi wielopoziomowe nagłówki, scalone komórki lub zagnieżdżone tabele. Podczas kopiowania lub wyodrębniania takich tabel z PDF często wynikają z nich źle wyrównane kolumny, scalone dane lub brakujące komórki w Excelu. Naprawianie tych błędów jest nie tylko czasochłonne, ale także zwiększa ryzyko kosztownych pomyłek.

Jak ClickUp może pomóc w zarządzaniu danymi i dokumentami

Kopiowanie tabel z plików PDF do programu Excel często prowadzi do bólu głowy związanego z formatem, utraty formuł i czasochłonnych ręcznych poprawek.

A to dopiero początek zmagań. Arkusze kalkulacyjne Excel mają swój własny zestaw limitów. Wraz ze wzrostem ilości danych, śledzenie wersji, tworzenie raportów i współpraca z zespołem może szybko stać się kłopotliwa.

To właśnie wtedy potrzebujesz rozwiązania, które wyeliminuje chaos z zarządzania danymi i współpracy - czegoś bardziej zorganizowanego niż tradycyjne arkusze kalkulacyjne.

Wejdź do ClickUp, wszystkiej aplikacji do pracy znanej z organizacji danych, zarządzania i współpracy - a wszystko to zasilane przez najbardziej spójną AI do pracy na świecie.

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby zarządzanie danymi było płynniejsze i bardziej wydajne:

Scentralizuj swoje dokumenty dzięki ClickUp Docs

Zamiast zajmować się rozproszonymi plikami i licznymi wersjami dokumentów, skorzystaj z ClickUp Docs, aby skonsolidować pracę swojego zespołu w jednej, spójnej i łatwo dostępnej lokalizacji.

Wystarczy kilka kliknięć, aby zaimportować listę ClickUp jako tabelę do dokumentu lub utworzyć ją od podstaw za pomocą komendy /table. Stamtąd możesz formatować kolumny, dostosowywać szerokości, naprawiać układy i zmieniać kolejność zakładek - wszystko pozostając w dokumencie.

Twórz tabele, aby organizować dane i szczegóły projektów za pomocą ClickUp Docs

Co więcej, ClickUp umożliwia importowanie zawartości z aplikacji innych firm do Docs z zachowaniem oryginalnego formatu.

I właśnie wtedy, gdy myślałeś, że nie może być lepiej, ClickUp Docs oferuje współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy członek zespołu może edytować, komentować i formatować dokument w dowolnym momencie.

W skrócie:

Łatwe dodawanie tabel : Wystarczy wpisać /tabela lub kopiuj-wklej bezpośrednio z plików Excel lub CSV. To bardzo proste i działa wszędzie - w dokumentach, czatach, notatkach i nie tylko

Prostota przeciągania i upuszczania : Jeśli chcesz, aby kolumny były szersze lub wiersze przestawione, po prostu przeciągnij i upuść je dokładnie tak, jak chcesz

Szybkie niestandardowe ustawienia : Najedź kursorem na wiersze lub kolumny, a ClickUp udostępni Ci przydatne opcje, takie jak scalanie komórek, dodawanie lub usuwanie wierszy, a nawet dodawanie kolorów tła dla przejrzystości

Bogaty format tekstu: Uatrakcyjnij swoje tabele poprzez pogrubienie, kursywę lub dodanie połączonych linków bezpośrednio wewnątrz nich

Niestandardowe tabele, formatowanie rozmiaru i korzystanie z funkcji "przeciągnij i upuść" w ClickUp Docs

🧠 Do zrobienia? Błędy w arkuszach kalkulacyjnych Excel były częściowo przyczyną niesławnej afery London Whale o wartości 6 miliardów dolarów. Model finansowy opierał się na ręcznym wprowadzaniu danych, a analitycy kopiowali i wklejali dane między arkuszami kalkulacyjnymi, co doprowadziło do krytycznych błędnych obliczeń i ogromnych strat.

Zarządzaj i analizuj dane za pomocą widoku tabeli ClickUp

Zarządzanie dokumentami to tylko jeden z elementów układanki. Oprócz tego należy nadać kształt i strukturę surowym danym w miarę ich napływania. Właśnie wtedy można skorzystać z widoku tabeli ClickUp, aby wizualizować dane za pomocą skondensowanego widoku dużych zbiorów danych.

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki możliwościom zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

W mgnieniu oka pomaga płynnie połączyć zadania, dokumenty i zależności, ułatwiając utrzymanie powiązanych projektów.

Niestandardowe pola ClickUp

Co więcej, układ przypominający arkusz kalkulacyjny oferuje ulepszone możliwości niestandardowe dzięki polom niestandardowym ClickUp. Ułatwia to zarządzanie wieloma źródłami danych i przechwytywanie określonych punktów danych kluczowych dla projektów.

Wizualizuj swoje dane za pomocą widoku tabeli ClickUp

Widok tabeli umożliwia:

Stwórz bazę danych bez użycia kodu : Połącz zadania, dokumenty i zależności, aby budować relacje między danymi

Twórz konfigurowalne kolumny: Dodawaj lub usuwaj kolumny w oparciu o informacje, które musisz śledzić, takie jak osoby przypisane, terminy, etykiety i inne

Grupowanie według różnych atrybutów: Grupuj swoje zadania według kategorii, priorytetów lub innych niestandardowych atrybutów, aby usprawnić ich widok

Śledzenie postępów: Szybka wizualizacja postępu zadania za pomocą pól wyboru, wartości procentowych lub pasków postępu

Eksportuj dane do programu Excel: Kopiuj i wklejaj dane bezpośrednio do programu Excel w celu dalszej analizy

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się rozpocząć projekt przy użyciu jednego narzędzia tylko po to, by w połowie zorientować się, że tak naprawdę potrzebujesz innego formatu? Zdarza się to nagminnie i może skończyć się na ręcznym przenoszeniu wszystkiego (kopiuj-wklej jak w 2005 roku) lub po prostu zaakceptowaniu bałaganu i do zrobienia - żadne z tych rozwiązań nie jest idealne.

Dzięki ClickUp nie jesteś skazany na jeden format. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od dokumentu, tabeli czy listy, możesz natychmiast przełączać się między widokami bez utraty danych lub kontekstu.

Wizualizuj moją pracę za pomocą tabel, list, tablic i nie tylko

Robienie notatek ze spotkań Rozpocznij w ClickUp Docs. Gdy notatki zamienią się w elementy do działania, po prostu przekształć je w zadania ClickUp, bezpośrednio w tym samym obszarze roboczym

Śledzenie liczb budżetowych Zacznij od tabel. Jeśli potrzebujesz wizualnego przeglądu wysokiego poziomu, przełącz się na Tablicę lub wykres Gantta za pomocą jednego kliknięcia

✅ Zarządzanie złożonym projektem? Widok listy dzisiaj, pulpitu jutro i kalendarza, gdy terminy zaczną się zbliżać

Tak więc, następnym razem, gdy zaczniesz od prostego dokumentu i zdasz sobie sprawę, że potrzebujesz więcej struktury, nie będziesz musiał zatrzymywać wszystkiego, eksportować plików ani zaczynać od nowa w innym miejscu. Wystarczy przełączyć widok i kontynuować.

Oszczędność czasu: Jeśli czujesz się przytłoczony, skorzystaj z szablonu arkusza kalkulacyjnego ClickUp. Daje on gotową strukturę do śledzenia danych, zarządzania zadaniami i organizowania projektów, a wszystko to bez limitów tradycyjnego arkusza kalkulacyjnego.

ClickUp Brain

Czasami jednak przeszukiwanie całego widoku tabeli, dokumentu lub zadania w celu znalezienia jednego kluczowego szczegółu staje się czasochłonne. Właśnie wtedy możesz skorzystać z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI dla ClickUp.

Kluczowe spostrzeżenia, działania następcze, aktualizacje projektów i postępy dzięki ClickUp Brain

Zamiast ręcznie przeszukiwać rzędy danych lub przeglądać dokumenty, po prostu zapytaj Brain 🧠. Dzięki prostej podpowiedzi w rozmowie, Brain natychmiast wyświetla najistotniejsze spostrzeżenia, elementy działań lub aktualizacje projektów.

Organizuj dane tabelaryczne za pomocą ClickUp

Nic nie przebije arkuszy kalkulacyjnych do analizy danych. Jednak zarządzanie nimi staje się męczące.

Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku organizować, wizualizować i współpracować nad swoimi danymi - wszystko z poziomu jednej platformy.

Od importowania arkuszy kalkulacyjnych po tworzenie niestandardowych tabel z zaawansowanymi filtrami i uzyskiwanie widoku danych w czasie rzeczywistym, ClickUp sprawia, że kompleksowe zarządzanie danymi jest płynne i wydajne.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i uprość zarządzanie danymi.