10 najlepszych agentów AI do zarządzania projektami

Toniesz w arkuszach kalkulacyjnych, pingach Slack i spotkaniach, które mogłyby być e-mailami? Gotowe, do zrobienia.

Zanim pojawili się agenci AI, połowa dnia pracy kierownika projektu polegała na aktualizowaniu zadań, pisaniu raportów o statusie i gonieniu terminów, które zawsze wydawały się biec szybciej niż ja.

Okazuje się jednak, że sprytne wykorzystanie narzędzi AI może ułatwić dzień z życia kierownika projektu poprzez automatyzację zadań, poprawę alokacji zasobów i ulepszenie analityki predykcyjnej, co prowadzi do szybszego czasu zakończenia i powodzenia projektu.

Po przetestowaniu wszystkiego, od narzędzi do śledzenia zadań po generatory raportów, zebraliśmy 10 najlepszych agentów AI, które pomogą Ci pracować szybciej, mniej się stresować i wreszcie skupić się na pracy, która ma znaczenie. Przejdźmy do rzeczy.

60-sekundowe podsumowanie ClickUp : Najlepszy do automatyzacji zadań opartej na AI i wglądu w projekt w czasie rzeczywistym : Najlepszy do automatyzacji zadań opartej na AI i wglądu w projekt w czasie rzeczywistym

Notion AI : Najlepszy do inteligentnej dokumentacji i wyszukiwania wiedzy

Trello AI : Najlepszy do opisów i kategoryzacji zadań opartych na AI

Asana AI : Najlepszy do automatyzacji aktualizacji i raportowania projektów

AI Monday : Najlepsze do automatyzacji cyklu pracy i wglądu opartego na danych

Wrike AI : Najlepszy do predykcyjnego zarządzania ryzykiem i raportowania AI

Taskade AI : Najlepszy do generowanych przez AI list zadań i współpracy w czasie rzeczywistym

/AI AI*: Najlepszy do współpracy i wydajności zespołu opartej na AI

HiveMind AI : Najlepszy do opartego na AI planowania projektów i podsumowań spotkań

SmartSuite AI: Najlepszy do automatyzacji dokumentów i optymalizacji przepływu pracy z wykorzystaniem AI

Czym są agenci AI?

Agent AI to cyfrowy asystent, który nie tylko wykonuje polecenia, ale uczy się, dostosowuje i działa w Twoim imieniu, pomagając w automatyzacji zadań, podejmowaniu inteligentnych decyzji, a nawet uczeniu się na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Ale jak one właściwie do zrobienia? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

via Simform

Analizują i rozumieją : Przetwarzają dane, aby rozpoznać wzorce, zidentyfikować potencjalne zagrożenia i możliwości

Podejmuj inteligentne decyzje : W oparciu o swoją analizę, automatycznie sugerują lub podejmują działania

Ucz się i doskonal: Im więcej pracują, tym stają się mądrzejsi! Agenci AI z czasem udoskonalają swoje decyzje Nie wszyscy agenci AI są tacy sami. Istnieją różne typy agentów AI, z których każdy jest przeznaczony do określonych zadań. Niektórzy są świetni w obliczaniu liczb, inni w pisaniu aktualizacji lub utrzymywaniu synchronizacji zadań.

Należy jednak pamiętać, że za wzrostem liczby agentów AI idą wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

Obejmują one gubienie się w niejasnych instrukcjach, zmaganie się z nadążaniem za tym, jak pracujesz, a czasami zachowywanie się tak, jakby mieli o jedną przerwę na kawę za dużo, jeśli chodzi o dokładność.

Jak agenci AI pomagają w zarządzaniu projektami?

Chciałbyś sklonować samego siebie do obsługi wszystkich nudnych aktualizacji projektów i pisania raportów? Oto jak agenci AI mogą pomóc porzucić tradycyjne narzędzia i praktyki zarządzania projektami:

Automatyzacja zadań: Obsługuje planowanie, zadania i przypomnienia

dostarcza spostrzeżeń: Identyfikuje ryzyka i nieefektywności, zanim staną się problemami

optymalizuje cykle pracy: Równoważy obciążenia pracą, nadaje priorytety zadaniom i optymalizuje alokację zasobów

Usprawnia komunikację: Podsumowuje spotkania, tworzy wersje robocze e-maili i utrzymuje zespoły w zgodzie

Przyjazne przypomnienie: AI nie zastępuje kierowników projektów, ale menedżerowie projektów AI dostosowują się do zmieniających się terminów, złożoności projektów i dostępności zespołu, aby utrzymać zadania na właściwym torze.

Czego szukać w agentach AI do zarządzania projektami?

Wybór odpowiedniego agenta AI może oznaczać różnicę między oszczędzaniem godzin a marnowaniem ich na ustawienia. Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę w agentach AI

Automatyzacja zadań: Automatyzacja aktualizacji zadań, śledzenia postępów i przypomnień - dzięki czemu nie utkniesz w ręcznych aktualizacjach

Wgląd predykcyjny: Wczesne sygnalizowanie zagrożeń i sugerowanie sposobów na śledzenie postępów dzięki wglądowi predykcyjnemu

Proces języka naturalnego (NLP): Wydawanie codziennych poleceń, takich jak "przenieś to na następny tydzień" - bez konieczności podpowiedzi ze strony robotów

Bezpieczeństwo danych: Priorytetowe bezpieczeństwo danych dzięki protokołom zgodnym ze standardami branżowymi od pierwszego dnia pracy

Wgląd w czasie rzeczywistym: Dostarczaj wgląd w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów, które oferują praktyczne wnioski, a nie tylko surowe dane

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Uprość ustawienia i codzienne użytkowanie dzięki przyjaznemu interfejsowi

10 najlepszych agentów AI do zarządzania projektami

Sprawdź 10 agentów AI do zarządzania projektami, aby zwiększyć wydajność, usprawnić cykl pracy i wyeliminować czasochłonne zadania:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji zadań opartej na AI i wglądu w projekty w czasie rzeczywistym)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego. Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp, w połączeniu z możliwościami AI, zmienia sposób, w jaki kierownik projektu obsługuje zadania, ustala priorytety pracy i automatyzuje procesy.

ClickUp Brain

ClickUp Brain sprawia, że zarządzanie projektami jest inteligentniejsze, obejmując trzy kluczowe aspekty: odpowiedzi, działania i pisanie, wszystko w jednym miejscu.

Potrzebujesz aktualizacji projektu? Wystarczy zapytać, a aplikacja pobierze kontekstowe odpowiedzi z zadań, dokumentów i komentarzy, bez konieczności ręcznego wyszukiwania informacji.

Chcesz utworzyć zadanie dla członków zespołu na podstawie ostatniej rozmowy standup? Wystarczy poprosić Brain, a stworzy je z odpowiednimi szczegółami z powiązanych wątków czatu i dokumentów. A kiedy utkniesz w pisaniu czegokolwiek, od e-maili po opisy zadań, generuje zaskakująco trafną zawartość, która jest zgodna z tonem i głosem Twojej marki.

Zwiększ wydajność dzięki sugestiom zadań opartym na AI i zautomatyzowanym cyklom pracy w ClickUp

Dokumentacja i komunikacja to kolejny obszar, w którym ClickUp Brain naprawdę błyszczy. Niezależnie od tego, czy chodzi o sporządzanie raportów, dopracowywanie wiadomości czy podsumowywanie spotkań, możesz zakończyć to jednym kliknięciem.

Automatycznie generuj zwięzłe podsumowania spotkań dzięki ClickUp Brain

Potrzebujesz szybkich aktualizacji? Po prostu zapytaj ClickUp Brain o cokolwiek: Jaki jest status projektu X? Kto pracuje nad projektem Y? Które zadania są zagrożone niedotrzymaniem terminów? Jaki jest postęp moich zadań o wysokim priorytecie w tym tygodniu? Kto ma najwięcej zaległych zadań w naszym projekcie? Czy potrafisz podsumować kluczowe aktualizacje z ostatniego spotkania zespołu? Jakie zadania są zagrożone niedotrzymaniem terminów? Którzy członkowie Teams są teraz przeciążeni pracą?

Wykorzystaj ClickUp Brain do ustalania priorytetów zadań za pomocą inteligentnych podpowiedzi

Brain w kilka sekund wyciąga kluczowe aktualizacje, wcześniejsze dyskusje i raportowania. Sugeruje również terminy, oznacza zaległe zadania i zapewnia, że nikt nie jest przeciążony. Zostajesz w tyle? Wystarczy poprosić Brain o przesunięcie osi czasu w oparciu o postęp i zależności, a harmonogram zostanie automatycznie przerobiony.

Rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami

ClickUp Brain obsługuje również rozwiązania do zarządzania projektami ClickUp, dzięki czemu nie musisz przełączać się między wieloma aplikacjami.

Zarządzanie projektami, dokumentacja projektowa i współpraca zespołowa w ramach jednej potężnej platformy. Usprawnia ona cały cykl życia projektu, od planowania i realizacji po śledzenie i raportowanie.

Szablon planu zadań do zarządzania projektami ClickUp

Aby wszystko przebiegało sprawniej, możesz za pomocą kilku kliknięć ustawić cykl pracy przy użyciu gotowych szablonów, takich jak ClickUp's Project Management Task Plan Template.

Szablon zawiera zadania i podzadania, które można przypisać do zespołu, co ułatwia dzielenie dużych projektów na małe kroki.

Dzięki wykresom Gantta i osiom czasu możesz zobaczyć, co jest na dobrej drodze, a co jest opóźnione, i zmieniać rzeczy bez zakłócania całego planu.

Pobierz szablon Free Organizuj i śledź realizację projektów bez wysiłku dzięki szablonowi planu zadań do zarządzania projektami ClickUp.

Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp

Gdy projekt jest już w toku, śledzenie wydajności jest równie proste. Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp zapewnia prostą mapę do określenia, co działa, co spowalnia, a co wymaga korekty kursu.

Pobierz szablon Free Usprawnij ocenę projektów dzięki szablonowi przeglądu projektów ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Cykle pracy oparte na AI : Automatyzacja rutynowych zadań, aktualizacji statusów i procedur przepływu pracy, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na ważnej pracy

Smart data insights : Uzyskaj natychmiastowe podsumowania generowane przez AI, elementy działań i aktualizacje postępów, aby być na bieżąco z projektami bez przekopywania się przez niekończące się wiadomości

Asystent pisania AI: Pisz podsumowania spotkań, twórz raporty i szkice wiadomości w kilka sekund dzięki zawartości generowanej przez AI

Instant search i Q&A : Zadaj ClickUp Brain dowolne pytanie związane z pracą i natychmiast uzyskaj właściwą odpowiedź

🛠️ Bezproblemowa integracja : Współpracuj z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, Zoom i ponad 600 innymi aplikacjami, aby uzyskać połączony cykl pracy

Harmonogramowanie i planowanie oparte na AI : Wykorzystaj AI do ustalania priorytetów zadań, sugerowania terminów i efektywnego przydzielania zasobów

Wbudowane szablony do zarządzania projektami: Wybieraj spośród wielu szablonów zarządzania projektami opartych na AI do planowania projektów, zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy, aby natychmiast rozpocząć pracę

Limity ClickUp

Sporadyczne usterki UX, takie jak utrata koncentracji podczas pisania

Niektóre wyniki generowane przez AI wydają się ogólne i pozbawione głębi

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje elastyczne ceny dla zespołów różnej wielkości:

Free forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Przejście na korzystanie z ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowany hub dla wszystkich naszych zespołów + użytkowników, którzy mogą organizować własną pracę, jednocześnie śledząc projekty innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi dostarczanych przez ClickUp jest świetny dla działu CS, sprzedaży i naszego zespołu ds. rozwoju, aby efektywnie i skutecznie zarządzać projektami w całej firmie!

2. Notion AI (najlepszy do inteligentnej dokumentacji i wyszukiwania wiedzy)

via Notion

Notion AI sprawia, że obsługa zadań jest znacznie płynniejsza. Pobiera informacje z Notion, Slack i Google Drive, więc nie musisz przełączać się między aplikacjami. Funkcja podsumowywania jest przydatna w przypadku długich dokumentów, a przekształcanie notatek ze spotkań w listy rzeczy do zrobienia oszczędza czas.

Może nawet automatycznie sugerować elementy działań. Narzędzia do pisania i edycji są przyzwoite, zwłaszcza w przypadku szybkich szkiców lub tłumaczeń, ale najlepiej nadają się do organizowania rozproszonych fragmentów informacji w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Notion AI

🔍 Wyszukiwanie oparte na AI : Znajdź informacje z Notion, Slack, Google Drive i nie tylko

Analiza dokumentów i danych: Wyciąganie kluczowych wniosków i podsumowań z plików PDF i obrazów

📝 Asystent pisania AI: Przygotowywanie notatek ze spotkań, podsumowań projektów i raportów

📅 Automatyzacja cyklu pracy: Twórz zadania, aktualizuj statusy i podsumowuj dyskusje

Limity Notion AI

Darmowa wersja Notion AI oferuje ograniczoną liczbę podpowiedzi AI (20)

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Ceny Notion AI

Notion AI jest dostępny jako dodatek do obszarów roboczych Notion:

8 USD/członka/miesiąc (rozliczane rocznie)

10 USD/członka/miesiąc (płatne co miesiąc)

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4. 7/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. Trello AI (najlepsze do opisów zadań i kategoryzacji opartych na sztucznej inteligencji)

via Trello

Trello AI dodaje przydatną warstwę do Trello bez komplikowania pracy. Może szybko podsumowywać aktualizacje, porządkować notatki i zamieniać długie dyskusje w elementy działań - co jest świetne w przypadku żonglowania wieloma zadaniami. Funkcja generowania zawartości dobrze sprawdza się przy tworzeniu opisów zadań lub dopracowywaniu wiadomości.

Wyróżnia się tym, jak automatycznie pobiera zadania do wykonania z rozmów i organizuje je w listy kontrolne. Komenda /AI przyspiesza wszystko, nie zmieniając sposobu, w jaki już korzystasz z Trello.

Najlepsze funkcje AI w Trello

Wyodrębnianie elementów działań : Identyfikacja ważnych zadań z notatek i dyskusji dla lepszej organizacji

Automatyzacja kategoryzacji zadań : Sortuj zadania na podstawie zawartości, pilności i priorytetów zespołu

Burza mózgów i generowanie pomysłów : Rozwijaj tematy, aby pomóc w planowaniu projektów i dyskusjach

Optymalizacja cyklu pracy: Aktualizuj postępy, ustaw priorytety i dopracowuj zadania

Ograniczenia AI w Trello

Skupiamy się głównie na tekstowej pomocy AI

Brak zaawansowanej automatyzacji opartej na AI w porównaniu do innych narzędzi

Ceny AI w Trello

Trello AI jest zawarte w planach Trello Premium i Enterprise:

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Trello AI

G2: 4. 4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (23 000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Oto przegląd G2:

Codziennie korzystam z Trello do śledzenia moich zadań i celów. Jest bardzo łatwy w użyciu i niestandardowy, a projekty są. Istnieje również integracja z Jira, jeśli chcesz. '

via Asana

Asana AI jest jak kolega z zespołu, który zawsze wie, co będzie następne. Przydziela zadania, ustawia terminy, sortuje żądania i obsługuje zarządzanie zasobami bez konieczności ciągłego przypomnienia. Możesz tworzyć niestandardowych agentów AI bez kodowania, aby obsługiwać nudne rzeczy, takie jak ściganie zatwierdzeń lub wysyłanie aktualizacji.

Narzędzie to podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, sugeruje oś czasu i równoważy obciążenia pracą, dzięki czemu można poświęcić mniej czasu na organizowanie, a więcej na faktyczne wykonanie pracy. Twoje dane pozostają bezpieczne, podczas gdy AI zajmuje się pracą.

Najlepsze funkcje AI w Asana

Smart status : Generowanie aktualizacji projektu w czasie rzeczywistym w oparciu o postęp zadania i ostatnią aktywność

Smart summaries : Dostarczaj zautomatyzowane podsumowania zadań i projektów, aby zespoły były ze sobą zgodne

inteligentne reguły: Automatyzacja zadań, terminów i aktualizacji projektów przy użyciu reguł generowanych przez AI

inteligentny czat: Natychmiastowe uzyskiwanie odpowiedzi na pytania związane z projektem i wyszukiwanie kluczowych informacji

Limity AI w Asanie

Funkcje AI nie są zawarte w darmowym planie Asana

Brakuje kontekstu w złożonych projektach

Ceny AI w Asana

Starter : $10. 99/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Asana AI

G2: 4. 4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (13 000+ opinii)

📮 ClickUp Insight: Ostatnio odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

5. Monday AI (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i wglądu opartego na danych)

via Monday

Monday AI ułatwia życie kierownikom projektów poprzez automatyzację cykli pracy i zarządzanie projektami. Przypisuje zadania odpowiednim osobom, sortuje dane według pilności i wykrywa zagrożenia, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Zarządzanie ryzykiem oparte na AI zapewnia wczesne wychwytywanie potencjalnych problemów, zapobiegając niespodziankom w ostatniej chwili. Ponadto, asystenci AI (lub "cyfrowi pracownicy") zajmują się rutynową pracą, zwalniając czas na podejmowanie bardziej strategicznych decyzji.

Najlepsze funkcje Monday AI

Inteligentna ekstrakcja danych : Wyodrębnij kluczowe informacje z plików, e-maili i raportów

Analiza nastrojów : Wykrywanie pozytywnego, neutralnego lub negatywnego sentymentu w wiadomościach i informacjach zwrotnych

Zarządzanie ryzykiem oparte na AI : Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla projektu i dostarczanie sugestii dotyczących ich łagodzenia

Szablony wspomagane przez AI: Dostawca gotowych szablonów do automatyzacji cyklu pracy i śledzenia projektów

Poniedziałkowe limity AI

Koncentruje się głównie na automatyzacji i ekstrakcji danych, a nie na analizie predykcyjnej

Plany cenowe nie są efektywne dla mniejszych Teams

Ceny AI w poniedziałek

Podstawowy : 9 USD/miesiąc za licencję

Standard : 12 USD/miesiąc za licencję

Pro : 19 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monday AI

G2: 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 5 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday?

Oto przegląd G2:

Wydajność czasu, który zyskujemy, wraz z możliwością automatyzacji procesów, skraca czas realizacji zadań, jednocześnie zwiększając łatwość zrozumienia i autonomię w ramach platformy.

6. Wrike AI (najlepszy do predykcyjnego zarządzania ryzykiem i raportowania AI)

via Wrike

Wrike AI to sztuczna inteligencja do zarządzania projektami, która pomaga zespołom zrobić więcej bez przejmowania się drobiazgami. Przewiduje ryzyko, rekomenduje priorytety i automatyzuje rutynowe zadania.

Chcesz nadrobić zaległości w długich dyskusjach? AI w Wrike je podsumuje. Masz notatki ze spotkań? Automatycznie zamienia je w podzadania. Dzięki komendom głosowym i natychmiastowym raportowaniu zarządzanie projektami staje się mniej stresujące.

Najlepsze funkcje AI w Wrike

Przewidywanie ryzyka oparte na AI : Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla projektu i sugerowanie strategii ich ograniczania

Raporty generowane przez AI : Podsumowanie postępu zadań, zaległych prac i dystrybucji obciążenia pracą

Zarządzanie zadaniami aktywowane głosem: Z łatwością twórz zadania i zarządzaj nimi za pomocą komend głosowych

Limity AI w Wrike

AI jest mniej skuteczne w zarządzaniu złożonymi projektami

W aplikacji mobilnej brakuje podstawowych funkcji, co ogranicza korzystanie z AI w podróży

Ceny AI w Wrike

Teams : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise i Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike AI

G2: 4. 2/5 (3700+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (2700+ recenzji)

7. Taskade AI (najlepszy do generowanych przez AI list zadań i współpracy w czasie rzeczywistym)

przez Taskade

Taskade AI pomaga automatycznie tworzyć listy rzeczy do zrobienia, sprinty i mapy myśli, co jest przydatne na początku pracy. Funkcje automatyzacji pozwalają zaoszczędzić czas, a wbudowane chatboty AI oferują natychmiastowe sugestie.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli zarządzasz wieloma projektami, a inteligentne formularze i generatory przepływu pracy ograniczają ręczny przepływ pracy.

Najlepsze funkcje Taskade AI

Aktywna automatyzacja zadań : Automatycznie twórz listy do zrobienia, podzadania i ustrukturyzowane cykle pracy

Niestandardowi agenci AI : Trenuj agentów AI do zarządzania projektami, generowania raportów i śledzenia postępów w projektach

Mapy myśli i schematy blokowe : Uzyskaj pomoc w wizualizacji projektów i rozbijaniu złożonych zadań

💬 Integracja z czatem AI: Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z asystentami AI

Limity Taskade AI

Użytkownicy nie mogą dodawać własnych kluczy API i są ograniczeni do modeli GPT-4 i GPT-4 mini

Automatyzacji nie można przenosić między kontami

Cennik Taskade AI

Free : Ograniczone funkcje AI

Pro : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Teams : 100 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Taskade AI

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Taskade?

Oto recenzja Capterra:

Przyjazny dla użytkownika interfejs. Zarządzanie projektami jest bardziej dostępne dla wszystkich członków zespołu. Łatwe tworzenie zadań. AI workflow builder bardzo pomaga. Udostępnianie ról członkom zespołu, czuję się osobiście dobrze.

8. AI AI (najlepszy do współpracy i wydajności zespołu opartej na sztucznej inteligencji)

via Ayanza

AI pomaga w burzy mózgów, porządkowaniu tekstów i szybkim wyszukiwaniu informacji. Zadania są uporządkowane w Listy, Notatki i Cele, co ułatwia śledzenie postępów.

AI może automatyzować rutynowe przepływy pracy i sugerować elementy działań, co pozwala utrzymać tempo pracy. Ponadto jest dostępna na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz być na bieżąco z projektami, gdziekolwiek jesteś.

Najlepsze funkcje AI Ayanza

📌 Partner burzy mózgów AI : Generowanie pomysłów i sugestii w celu zwiększenia kreatywności zespołu

inteligentny asystent wiedzy: Generowanie szybkich odpowiedzi i spostrzeżeń na zapytania zespołu

Obszary robocze do współpracy : Uzyskaj uporządkowane przestrzenie na notatki, listy i cele

📁 Komunikator oparty na AI: Informuj Teams o projektach w czasie rzeczywistym

Limity AI Ayanza

Wersja mobilna różni się od wersji desktopowej, co utrudnia przechodzenie między urządzeniami

Zaawansowane możliwości AI są ograniczone do planów z najwyższej półki

Ceny AI Ayanza

Free: $0/miesiąc za użytkownika

Premium : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Ultra : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI Ayanza

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9 HiveMind AI (najlepszy do opartego na sztucznej inteligencji planowania projektów i podsumowań spotkań)

via Hive

HiveMind AI odciąża zarządzanie projektami. Może mapować całe plany projektów, tworzyć zadania i sugerować cykle pracy w oparciu o priorytety zespołu - a wszystko to za pomocą prostych podpowiedzi. Funkcje AI są przydatne do przygotowywania agend spotkań, podsumowywania dyskusji, a nawet generowania odpowiedzi na wiadomości e-mail.

Dzięki Hive Notes spotkania są automatycznie dokumentowane. Może również przeprowadzać burze mózgów, generować obrazy i tłumaczyć zawartość, ułatwiając realizację projektów.

Najlepsze funkcje HiveMind AI

📌 Instant project plan : Generuj ustrukturyzowane plany projektów i listy zadań w kilka sekund

📊 Karty działań oparte na AI : Automatycznie przekształcaj pomysły w wykonalne zadania

Generowanie zawartości : Twórz agendy spotkań, posty na blogu i plany biznesowe

Automatyzacja tworzenia obrazów: Projektuj unikalne obrazy i grafiki na podstawie podpowiedzi tekstowych

Limity AI w HiveMind

Narzędzie nie jest przyjazne dla użytkownika, a w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami, trzeba się w nim sporo nauczyć

Narzędzie do generowania obrazów nie jest dopracowane i wymaga ulepszeń

Ceny HiveMind AI

Starter: $1/miesiąc za użytkownika

Teams : 3 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HiveMind AI

G2: 4. 6/5 (570+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (200+ opinii)

10. SmartSuite AI (najlepszy do automatyzacji dokumentów i optymalizacji przepływu pracy z wykorzystaniem AI)

via SmartSuite

SmartSuite AI pomaga Teamsom ograniczyć czasochłonną pracę poprzez sporządzanie raportów, sortowanie opinii i automatyczne organizowanie informacji. Przydaje się do tworzenia aktualizacji projektów, e-maili i podsumowań w locie.

Niestandardowe podpowiedzi AI są miłym akcentem. Pozwalają one zespołom dostosowywać cykle pracy i automatyzować rutynowe zadania w oparciu o ich potrzeby, dzięki czemu wszyscy spędzają mniej czasu na administrowaniu.

Najlepsze funkcje SmartSuite AI

Zarządzanie dokumentami oparte na AI : Twórz, udoskonalaj i kategoryzuj dokumentację i raporty dotyczące projektów

Automatyzacja przetwarzania zadań : Przypisuj, śledź i ustalaj priorytety zadań w oparciu o potrzeby cyklu pracy

📝 AI pisanie i edycja : Sprawne tworzenie blogów, raportów i innych dokumentów tekstowych dzięki zawartości generowanej przez AI

Niestandardowe podpowiedzi AI : Personalizacja cyklu pracy i automatyzacja rutynowych zadań dzięki niestandardowym podpowiedziom

📁 /AI-powered SmartDocs: Zintegruj AI z systemem zarządzania dokumentami SmartSuite, aby zapewnić płynną współpracę

Limity SmartSuite AI

Ograniczone możliwości niestandardowej automatyzacji cyklu pracy i brak integracji z innymi platformami automatyzacji

Brak kluczowych funkcji, takich jak ukrywanie śladów automatyzacji w e-mailach

Ceny SmartSuite AI :

Teams : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 35 USD/miesiąc

Opis: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SmartSuite AI

G2 : 4. 8/5 (30+ opinii)

Capterra: 5/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SmartSuite?

Oto recenzja Capterra:

SmartSuite jest łatwy w ustawieniu, ma intuicyjny interfejs ze wszystkim na wyciągnięcie ręki i naprawdę podwaja wszystkie najlepsze funkcje w krajobrazie oprogramowania o niskim kodzie / bez kodu, przepływu pracy i zarządzania operacjami.

Wybierz najlepszego agenta AI do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami często wymaga żonglowania niekończącymi się zadaniami, gonienia za aktualizacjami i przełączania się między aplikacjami, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Narzędzia AI obiecują ułatwić pracę, ale nie wszystkie z nich faktycznie zmniejszają chaos.

Notion AI, Trello AI i Asana AI oferują automatyzację tu i tam, ale nadal wymagają łączenia rzeczy na różnych platformach.

ClickUp odwraca tę sytuację, łącząc zarządzanie zadaniami, inteligentne planowanie, raportowanie oparte na AI i automatyzację przepływu pracy w jednym miejscu, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na organizowaniu pracy, a więcej na jej zrobieniu.

Chcesz zobaczyć je w akcji? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🙌