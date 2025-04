Jak łatwo i skutecznie osadzić plik PDF w programie Excel

Pracownicy korporacyjni w USA posługują się językiem angielskim, podczas gdy profesjonaliści we Francji zazwyczaj posługują się językiem francuskim, a w Niemczech głównie niemieckim.

Jest jednak jeden język, którym biegle posługuje się każdy pracownik korporacji na całym świecie: Excel.

Arkusze kalkulacyjne i pliki PDF są tak powszechne w miejscu pracy, że czasami wydaje się, że połowa pracy polega właśnie na zarządzaniu nimi. Badania pokazują, że profesjonaliści spędzają średnio 20 godzin miesięcznie pracując w programie Excel.

Pomimo wielu godzin spędzonych nad programem Excel, większość osób nie zna prostych sztuczek, które mogą znacznie ułatwić im pracę.

Weźmy na przykład osadzanie plików PDF w Excelu. Mało kto wie, jak to zrobić, ale gdy już to zrobisz - a zrobisz to przed końcem tego bloga - będziesz miał w rękawie natychmiastowy hack na wydajność.

Dlaczego warto osadzać pliki PDF w Excelu?

Osadzanie plików PDF w Excelu ułatwia życie, przechowując wszystkie powiązane dokumenty w jednym miejscu. Mówimy tu o fakturach, raportowaniach lub odnośnikach wizualnych; wszystko pozostaje uporządkowane bez opuszczania arkusza kalkulacyjnego. Oznacza to:

Koniec z szaleńczym poszukiwaniem brakującego pliku PDF

Otwieraj i wyświetlaj zawartość PDF bezpośrednio w Excelu, oszczędzając czas i ograniczając rozpraszanie uwagi wynikające z ciągłego przełączania aplikacji

Dodaj kontekst, umieszczając dokumenty wspierające obok danych - takie jak faktury z arkuszami wydatków lub umowy z oś czasu projektu

Udostępnianie jednego pliku Excel z osadzonymi plikami PDF, zapewniając współpracownikom wszystko, czego potrzebują bez wysyłania wielu załączników

Metody osadzania plików PDF w Excelu

Omówmy najlepsze sposoby wstawiania plików PDF do arkuszy kalkulacyjnych Excel - bez frustracji.

1. Szybka metoda: Wstaw plik PDF jako obiekt

Jeśli potrzebujesz prostego sposobu na wstawienie pliku PDF do programu Excel, oto on. Wykonaj następujące kroki

Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel i kliknij zakładkę Wstaw

Wybierz Obiekt i wybierz Utwórz z pliku w oknie dialogowym

Kliknij Przeglądaj, aby zlokalizować dokument PDF

Wybierz opcjęWyświetl jako ikonę, jeśli chcesz mieć schludną, klikalną ikonę PDF zamiast pełnego podglądu

Kliknij OK, a osadzony dokument PDF stanie się częścią arkusza Excel

Dzięki tej metodzie wszystko znajduje się w jednym miejscu, ale plik PDF nie zostanie zaktualizowany w przypadku wprowadzenia zmian w oryginalnym pliku.

Dla tych, którzy potrzebują, aby plik PDF odzwierciedlał najnowsze aktualizacje, lepszym rozwiązaniem jest połączenie go z oryginalnym plikiem. W ten sposób wszelkie zmiany wprowadzone w pliku PDF będą automatycznie widoczne w skoroszycie programu Excel.

Wykonaj te same kroki, co powyżej, ale tym razem zaznacz opcję Połączony z plikiem

Po otwarciu dokumentu Excel pobierze najnowszą wersję pliku PDF z jego oryginalnej lokalizacji

Jest to przydatne w przypadku regularnie aktualizowanych raportów, ale należy pamiętać, że przeniesienie pliku PDF do innej lokalizacji spowoduje zerwanie połączenia.

3. Podejście wizualne: Wyświetl pierwszą stronę pliku PDF

Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia pierwszej strony dokumentu PDF w arkuszu programu Excel, np. faktury lub umowy, w celu szybkiego zapoznania się z nimi. Oto jak to zrobić:

Otwórz plik PDF i zrób zrzut ekranu pierwszej strony

Wróć do Microsoft Excel i kliknij Wstaw > Obraz

Zmień rozmiar i pozycję obrazu w arkuszu kalkulacyjnym Excel

(Opcjonalnie) Dodaj hiperlink do pliku PDF, aby użytkownicy mogli otworzyć cały dokument za pomocą dwukrotnego kliknięcia

Której metody należy użyć?

potrzebujesz prostego sposobu na wstawienie pliku PDF? Użyj metody okna dialogowego Obiekt

chcesz otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym? Skorzystaj z opcji Połącz z plikiem

jak wyświetlić podgląd pliku PDF? Wstaw obraz pierwszej strony

Pro Tip: Trudno jest poruszać się po niekończących się ikonach w zakładce przeglądania plików programu Adobe Acrobat? Uprość swój cykl pracy, korzystając z narzędzia, które pozwala komentować pliki PDF bez zamieszania.

Jak wyświetlać i edytować osadzone pliki PDF

Udało ci się powodzenie osadzić plik PDF w Excelu - fajnie. Ale co teraz? Jak właściwie otworzyć, edytować lub zaktualizować plik PDF, nie psując przy tym arkusza kalkulacyjnego Excel? Oto, co musisz wiedzieć.

Widok osadzonego pliku PDF w programie Excel

Po wstawieniu pliku PDF do programu Excel jego otwarcie jest tak proste, jak dwukrotne kliknięcie ikony PDF w arkuszu programu Excel. Jeśli to nie zadziała, wykonaj poniższe kroki:

Upewnij się, że domyślna przeglądarka PDF jest prawidłowo ustawiona. Przejdź do ustawień komputera i upewnij się, że Adobe Acrobat lub inny czytnik PDF jest ustawiony jako domyślna przeglądarka PDF

Kliknij prawym przyciskiem myszy osadzony plik PDF i wybierz opcję Otwórz. Jeśli dwukrotne kliknięcie nie działa, jest to kolejna najlepsza opcja

Upewnij się, że plik nie znajduje się w widoku chronionym. Jeśli Excel blokuje dostęp, przejdź do Plik > Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania , a następnie wyłącz Widok chroniony dla osadzonych obiektów

Sprawdź, czy PDF nie został przeniesiony lub usunięty. Jeśli użyłeś opcji Połącz z plikiem, Excel będzie musiał uzyskać dostęp do oryginalnego pliku PDF, więc upewnij się, że nadal znajduje się on w tej samej lokalizacji

Pro Tip: Masz trudności z tworzeniem profesjonalnych, wypełnialnych formularzy w Wordzie? Odblokuj zakładkę Deweloper, aby ułatwić gromadzenie danych i automatyzację cykli pracy

Edytowanie osadzonego pliku PDF w programie Excel

Jeśli chcesz edytować osadzony plik PDF, oto co możesz zrobić:

Kliknij dwukrotnie ikonę PDF wewnątrz arkusza Excel, aby otworzyć dokument PDF w domyślnej aplikacji

Wprowadź zmiany w programie Adobe Acrobat (lub innym edytorze), a następnie zapisz plik. Jeśli skorzystałeś z opcji Połącz z plikiem, zmiany zostaną automatycznie zaktualizowane w programie Microsoft Excel

W przypadku osadzonych plików PDF (nie połączonych), zastąp stary plik . Usuń plik PDF w programie Excel, a następnie wstaw zaktualizowaną wersję ręcznie

Przekonwertuj plik PDF do edytowalnego formatu, takiego jak Word lub Excel, za pomocą funkcji Konwertuj PDF w programie Adobe Acrobat lub narzędzia online do dokumentu Adobe Acrobat, a następnie wklej edytowaną zawartość z powrotem do skoroszytu programu Excel

pro Tip: Zmagasz się z niekończącymi się przyciskami i mylącymi się narzędziami w przeglądarce PDF? Poznaj najprostszy sposób na dodawanie adnotacji do plików PDF bez zbędnego wysiłku!

Najlepsze praktyki dotyczące osadzania plików PDF w Excelu

Osadzanie obiektów jest teraz w zasięgu ręki, ale nie traćmy z oczu prawdziwego celu. Osadzamy pliki PDF, aby dodać kontekst do istniejących danych, a nie tylko zaśmiecać arkusz Excela losowymi załącznikami.

Oznacza to wyrównanie dokumentów PDF z odpowiednią zawartością arkusza kalkulacyjnego i zapewnienie schludnego, zorganizowanego formatu. Oto kilka najlepszych praktyk, które pozwolą zachować funkcjonalność, profesjonalizm i estetykę:

przed wstawieniem pliku PDF do programu Excel, kliknij dokładnie komórkę, w której ma się on pojawić. Zapobiega to bezcelowemu przemieszczaniu się obiektów i utrzymuje strukturę pliku Excel

zawsze wybieraj opcję Utwórz z pliku podczas osadzania dokumentu PDF. Umożliwia to wybranie konkretnego pliku PDF z systemu zamiast tworzenia pustego obiektu

pełny podgląd PDF może zajmować dużo przestrzeni. Aby zachować porządek, wybierz opcję Wyświetl jako ikonę - w ten sposób dokument PDF będzie nadal dostępny bez przytłaczania arkusza Excel

nie ma nic gorszego niż otwieranie skoroszytu programu Excel pełnego bezimiennych ikon. Dodaj opisy lub hiperlinki obok osadzonych plików PDF, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy każdy plik

Rozwiązywanie typowych problemów

Nawet jeśli wszystko zrobisz dobrze, Excel potrafi postawić na Twojej drodze nieoczekiwane przeszkody.

Zanim zaczniesz obwiniać Microsoft za swoje problemy, przejrzyjmy niektóre z najczęstszych problemów i ich rozwiązania.

Wyzwanie 1: Błąd "Nie można wstawić obiektu"

Wykonałeś wszystkie kroki i kliknąłeś Wstaw > Obiekt, ale zamiast osadzić dokument PDF, Excel wyrzuca błąd. Niegrzeczny.

Zwykle dzieje się tak, gdy plik PDF ma ograniczenia bezpieczeństwa, które uniemożliwiają jego osadzenie lub gdy Microsoft Excel ma problemy z kompatybilnością.

Rozwiązanie:

Otwórz plik PDF w programie Adobe Acrobat i sprawdź jego ustawienia zabezpieczeń (Plik > Właściwości > Zakładka Zabezpieczenia). Jeśli ograniczenia są włączone, należy je dostosować lub użyć innego dokumentu PDF

Spróbuj przekonwertować plik PDF na inny format, taki jak Word (. docx), przed osadzeniem go w arkuszu Excel

Jeśli korzystasz ze starszej wersji programu Excel, sprawdź dostępność aktualizacji lub spróbuj osadzić plik przy użyciu nowszej wersji

Pro Tip: Mylisz Arkusze Google z Excelem? Jeden to profesjonalny program do współpracy w chmurze, a drugi to potęga danych. Przeczytaj nasz przewodnik, aby dokonać świadomego wyboru.

Wyzwanie 2: PDF nie otwiera się po kliknięciu

Klikasz dwukrotnie osadzony plik PDF, oczekując jego otwarcia, ale nic się nie dzieje. Co gorsza, Excel wyświetla komunikat o błędzie, który nie ma sensu. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy domyślna przeglądarka plików PDF nie jest prawidłowo ustawiona.

Rozwiązanie:

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę PDF w arkuszu programu Excel, wybierz opcję Otwórz za pomocą i wybierz Adobe Acrobat lub inny czytnik PDF

Jeśli to nie zadziała, przejdź do domyślnych ustawień aplikacji w systemie i ustaw Adobe Acrobat (lub preferowane oprogramowanie) jako domyślną przeglądarkę plików PDF

Spróbuj ponownie osadzić plik PDF - czasami prosty reset naprawia sytuację

Wyzwanie 3: PDF pojawia się jako obraz

Osadziłeś dokument PDF, ale zamiast interaktywnego pliku, Excel wyświetla tylko statyczny podgląd pierwszej strony. Nie jest to przydatne, gdy trzeba nawigować po wielu stronach.

Rozwiązanie:

Jeśli chcesz uzyskać w pełni funkcjonalny osadzony dokument PDF, upewnij się, że wybrałeś opcję Wyświetl jako ikonę podczas wstawiania pliku

Jeśli potrzebujesz tylko pierwszej strony, ręcznie wstaw obraz, wykonując zrzut ekranu pliku PDF i używając opcji Wstaw > Obraz

Rozważ połączenie pliku PDF zamiast osadzania go, aby zachować pełną funkcję

Wyzwanie 4: Limity edycji

Osadziłeś plik PDF w Excelu, ale teraz zdajesz sobie sprawę, że musisz zaktualizować jego zawartość. Problem polega na tym, że kliknięcie pliku PDF nie pozwala na jego bezpośrednią edycję w arkuszu Excel.

Rozwiązanie:

Kliknij dwukrotnie ikonę PDF w programie Excel, wprowadź zmiany w programie Adobe Acrobat i zapisz - plik zostanie zaktualizowany, jeśli zostanie połączony

Jeśli plik PDF jest osadzony jako obiekt statyczny, usuń go i wstaw zaktualizowaną wersję ręcznie

Skonwertuj plik PDF do formatu kompatybilnego z programem Excel (np. docx lub xlsx), jeśli potrzebujesz bezpośredniego dostępu do edycji

Wyzwanie 5: Problemy z formatem

Wstawiasz plik PDF do programu Excel i nagle okazuje się, że Twój uporządkowany arkusz kalkulacyjny wygląda tak, jakby właśnie przeżył trzęsienie ziemi. Dokument PDF nie jest prawidłowo wyrównany, a jego układ jest rozrzucony po całym arkuszu.

Rozwiązanie:

Zmień rozmiar osadzonej ikony PDF ręcznie, klikając prawym przyciskiem myszy > Formatuj obiekt > Właściwości i wybierając Przenieś i rozmiar z komórkami

Jeśli wyrównanie stanowi problem, spróbuj wstawić dokument PDF do scalonej komórki, aby uzyskać lepsze rozmieszczenie

Korzystając z opcji Wstaw > Obraz, zmień rozmiar i pozycję obrazu w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Wyzwanie 6: Problemy z kompatybilnością na różnych platformach

Dokument PDF jest idealnie osadzony na komputerze, ale gdy współpracownik otwiera ten sam plik Excel na innym urządzeniu, wszystko wygląda zupełnie inaczej - lub, co gorsza, osadzony plik PDF całkowicie znika.

Rozwiązanie:

Upewnij się, że wszyscy korzystają z tej samej wersji programu Microsoft Excel - starsze wersje mogą nie zapewniać prawidłowego wsparcia dla osadzonych obiektów

Jeśli pracujesz w wielu systemach operacyjnych (Windows vs. Mac), rozważ skorzystanie z opcji udostępniania opartych na chmurze, takich jak OneDrive, zamiast bezpośredniego osadzania plików PDF

Zapisz arkusz kalkulacyjny Excel jako skoroszyt z obsługą makr (. xlsm), aby zachować osadzone obiekty na różnych platformach

Limity korzystania z programu Excel

Choć Microsoft Excel jest narzędziem wykorzystywanym przez niemal każdego do zarządzania danymi i obliczania liczb, nie jest on najlepszym narzędziem do wizualizacji danych czy zarządzania projektami. Oto kilka kluczowych limitów, o których należy pamiętać podczas korzystania z tej platformy:

Rozmiar pliku może wymknąć się spod kontroli : Każdy osadzony dokument PDF zwiększa wagę skoroszytu programu Excel. Zanim się obejrzysz, twój niegdyś szybki arkusz kalkulacyjny zamieni się w powolnego behemota, którego ładowanie trwa wieczność, zwłaszcza jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych wraz z dokumentami PDF

Ograniczona kompatybilność międzyplatformowa : Pięknie sformatowany plik Excel z osadzonymi plikami PDF w systemie Windows może wyglądać jak gorący bałagan po otwarciu na komputerze Mac. Różne wersje programu Microsoft Excel i różne domyślne przeglądarki plików PDF mogą powodować problemy z wyświetlaniem, brakujące ikony lub niedziałające połączone pliki

Współpraca może być kłopotliwa : Jeśli wiele osób pracuje nad tym samym arkuszem Excel, osadzone pliki PDF mogą szybko stać się problemem. Nie wszyscy mają tę samą domyślną przeglądarkę PDF, a jeśli arkusz kalkulacyjny Excel nie jest udostępniany prawidłowo, osadzone obiekty mogą nie być poprawnie przesyłane między urządzeniami

Osadzone pliki PDF nie mogą być przeszukiwane w programie Excel : Po wstawieniu pliku PDF do programu Excel staje się on obiektem, co oznacza, że program Excel traktuje go jako załącznik, a nie czytelny tekst. W przeciwieństwie do natywnych danych arkusza kalkulacyjnego, nie można wyszukiwać w osadzonym dokumencie PDF, co utrudnia lokalizację określonych szczegółów bez otwierania pliku

Osadzanie ogranicza automatyzację i makra: Makra i funkcje automatyzacji w Excelu działają dobrze z danymi arkusza kalkulacyjnego, ale nie mogą wchodzić w interakcje z osadzonymi plikami PDF. Jeśli polegasz na skryptach VBA w celu usprawnienia zadań, przekonasz się, że obiekty PDF nie zintegrują się z zautomatyzowanymi cyklami pracy

Przykład: Wyobraź sobie, że zarządzasz budżetem projektu w Excelu i musisz dołączyć podpisaną umowę w celach informacyjnych. Osadzasz plik PDF w Excelu, myśląc, że wszystko jest gotowe, ale tydzień później zespół prawny aktualizuje umowę - i teraz osadzony dokument PDF jest nieaktualny, co zmusza cię do ręcznego zastąpienia go. Wyobrażasz sobie to zakłopotanie?

