11 najlepszych alternatyw dla ideogramów AI w 2025 roku

Funkcja zamiany tekstu na obraz AI w Ideogramie doskonale nadaje się do szybkiego tworzenia wizualizacji z tekstem. Czasami jednak potrzebne są lepsze narzędzia do projektowania UX.

Być może szukasz idealnego rozmieszczenia tekstu co do piksela. A może chcesz poeksperymentować z różnymi stylami artystycznymi, które sprawią, że Twoja marka będzie się wyróżniać (bez spędzania godzin na Photoshopie).

Na szczęście gwałtowny rozwój generowania obrazów w oparciu o sztuczną inteligencję zaowocował powstaniem wielu alternatyw dla Ideogramu AI. Jeśli więc chcesz zapoznać się z generowaniem obrazów w oparciu o AI, trafiłeś we właściwe miejsce!

Od narzędzi skoncentrowanych na szczegółowej grafice po platformy specjalizujące się w wizualizacjach marketingowych - mamy rekomendację dla każdego kreatywnego wyzwania. W tym wpisie na blogu omówiono 11 najlepszych alternatywnych opcji Ideogramu, które mogą zmienić Twój kreatywny przepływ pracy.

Mówimy o tworzeniu bardzo specyficznych obrazów w kilka sekund! Do dzieła!

Czym jest Ideogram?

Ideogram to generator AI typu tekst-obraz, który wyrzeźbił swoją niszę w rozwijającym się świecie generatorów sztuki AI. Narzędzie zamienia pisemne opisy w uderzające wizualizacje - od sztuk i zdjęć po diagramy i ilustracje.

Po wprowadzeniu opisu tekstowego, Ideogram zwraca szczególną uwagę na drobne szczegóły, takie jak tekstury i oświetlenie, dzięki czemu ostateczne obrazy wyglądają niezwykle realistycznie.

Pamiętasz te obrazy generowane przez AI z dziwnym, bezsensownym tekstem? Ideogram poprawia to.

Tworzy wyraźny, czytelny tekst na wygenerowanych obrazach. Mówimy tu o doskonałej czytelności:

Projekty logo

Banery marketingowe

Grafika dla mediów społecznościowych

Zasoby marki

Narzędzie działa poprzez analizę ogromnych zbiorów danych obrazów połączonych z opisami tekstowymi. Jego system głębokiego uczenia wyłapuje wzorce między słowami i elementami wizualnymi, wykorzystując tę wiedzę do tworzenia nowych obrazów, które pasują do tego, o co prosisz.

Dlaczego warto wybrać alternatywne rozwiązania Ideogram?

Podczas gdy Ideogram nadaje się do szybkich makiet i podstawowych wizualizacji, jego limity mogą powstrzymywać cię podczas pracy nad bardziej zaawansowanymi lub kreatywnymi projektami. Oto dlaczego warto rozważyć alternatywne rozwiązania:

Zwiększony realizm: Wiele alternatyw generuje hiperrealistyczne obrazy, dzięki czemu idealnie nadają się do profesjonalnej jakości zdjęć produktów i ujęć głowy

Kreatywna różnorodność: Szerszy zakres stylów artystycznych i innowacyjnych projektów pomaga wyróżnić się wizualizacjom

Większa precyzja: Większa kontrola nad drobnymi szczegółami pozwala na dopracowanie każdego aspektu projektu

Zaawansowane funkcje: Większa kontrola nad drobnymi szczegółami pozwala na dopracowanie każdego aspektu projektu

Lepsze wyniki: Niezwykle szczegółowe renderingi i odważne, unikalne wizualizacje pomagają ożywić pomysły z wyjątkową wyrazistością

Jeśli szukasz większej kreatywnej elastyczności i profesjonalnych wyników, być może nadszedł czas, aby poznać konkurencję.

Pro Tip: Pomysły na podpowiedzi artystyczne AI mogą odblokować nowe możliwości dla twoich kreatywnych projektów.

11 najlepszych alternatyw dla Ideogramu

Podczas gdy Ideogram wyróżnia się w generowaniu obrazów AI, niektóre z tych sprawdzonych alternatyw oferują sztukę generowaną przez AI dla każdej kreatywnej potrzeby. Zacznijmy od początku:

1. Midjourney (najlepsze dla profesjonalnej produkcji artystycznej)

via Dis cord

Midjourney to nie tylko narzędzie do generowania obrazów - to platforma do tworzenia sztuki. Jego wizualizacje wyróżniają się wyraźnym artystycznym stylem, dzięki czemu są natychmiast rozpoznawalne i urzekające.

To, co wyróżnia Midjourney, to skrupulatna dbałość o szczegóły. Od subtelnych cieni i realistycznych odbić po skomplikowane tekstury powierzchni, każdy element jest dopracowany tak, aby efekt końcowy był bogaty, naturalny i wciągający.

Weźmy na przykład fotografię produktową. Dzięki najnowszym aktualizacjom, Midjourney znacznie zwiększył swoją zdolność do tworzenia hiper-realistycznych wizualizacji, zakończonych czytelnym tekstem. Jest to idealne rozwiązanie dla makiet, plakatów, materiałów marketingowych i nie tylko.

Najlepsze funkcje Midjourney

Twórz wiele wariantów początkowego obrazu za pomocą jednego kliknięcia, pomagając odkrywać różne kreatywne kierunki bez rozpoczynania od zera

Dostosuj wyniki za pomocą komend parametrów, które pozwalają odwoływać się do określonych stylów lub znaków z innych obrazów

Dostosowuj i udoskonalaj obrazy za pomocą wielu iteracji, korzystając z opcji "Wariacje" i "Zwiększanie skali"

Pracuj razem ze wspierającą społecznością na kanałach Discord, gdzie możesz dzielić się wskazówkami i otrzymywać natychmiastowe opinie

Ograniczenia Midjourney

Opanowanie mechaniki podpowiedzi wymaga początkowej nauki

Cennik Midjourney

Plan podstawowy: 10 USD/miesiąc

Plan standardowy: 30 USD/miesiąc

Pro Plan: $60/miesiąc

Mega Plan: $120/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: N/A

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Midjourney

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia koncepcji, moodboardów i eksperymentalnych projektów.

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia koncepcji, moodboardów i eksperymentalnych projektów.

Pro Tip: Jeśli jesteś zainteresowany ulepszeniem generowania obrazów, skorzystaj z tego przewodnika po przykładach podpowiedzi Midjourney, aby udoskonalić swoje podpowiedzi i w pełni wykorzystać to potężne narzędzie.

🧠 Fun Fact: Platformy sztucznej inteligencji generatywnej, takie jak Midjourney, upraszczają dane powstania książek dla dzieci, czyniąc ten proces dostępnym i zabawnym dla autorów.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Midjourney dla generowania obrazów AI

2. Adobe Firefly (najlepsze do legalnie udźwiękowionej zawartości projektów komercyjnych)

przez Adobe Firefly

Adobe Firefly uwalnia potencjał twórczy dzięki potężnemu generatorowi obrazów AI. Bez trudu tworzy oszałamiające wizualizacje w niezliczonych stylach, od fotorealistycznych po kapryśne, a wszystko to przy zachowaniu 100% bezpieczeństwa do użytku komercyjnego.

Zintegrowany z chmurą Adobe Creative Cloud program Firefly umożliwia szybkie i precyzyjne przekształcanie najśmielszych pomysłów w rzeczywistość. Niezależnie od tego, czy projektujesz do pracy, czy do zabawy, pomaga tworzyć, wprowadzać innowacje i dostarczać jak nigdy dotąd.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Wypełniaj luki w obrazie lub naturalnie rozszerzaj istniejące obrazy za pomocą narzędzia do wypełniania generatywnego

Raportowanie problemów z dokładnością bezpośrednio przez system opinii, aby poprawić jakość wydruków

Dołącz do aktywnych forów społeczności i kanałów Discord, aby dzielić się pracą i otrzymywać wskazówki od innych użytkowników

Generowanie gotowych do komercyjnego wykorzystania obrazów pochodzących z Adobe Stock

Limity Adobe Firefly

Funkcje programu Firefly nie są dostępne w ramach licencji na urządzenia udostępniane. Potrzebna jest licencja użytkownika nazwanego lub licencja Adobe Express

Ceny Adobe Firefly

Free

Wiele planów Premium

Adobe Firefly - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Adobe Firefly

Moją ulubioną funkcją jest możliwość wczytywania obrazów referencyjnych w celu tworzenia efektów lub elementów kompozycji, aby stworzyć nową i oryginalną grafikę! Integracja platformy z moim przepływem pracy nie wymaga wysiłku. Firefly jest bardzo łatwy w użyciu i akceptuje wszystkie podpowiedzi w granicach. Używam Firefly regularnie jako część mojego procesu twórczego.

Moją ulubioną funkcją jest możliwość wczytywania obrazów referencyjnych w celu tworzenia efektów lub elementów kompozycji, aby stworzyć nową i oryginalną grafikę! Integracja platformy z moim przepływem pracy nie wymaga wysiłku. Firefly jest bardzo łatwy w użyciu i akceptuje wszystkie podpowiedzi w granicach. Używam Firefly regularnie jako część mojego procesu twórczego.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebujesz tablicy opartej na AI, takiej jak ClickUp AI Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie podpowiedzi. To aplikacja Wszystko do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

3. Leonardo AI (najlepsze dla kreatywnych profesjonalistów)

via Leonardo AI

Wyobraź sobie tworzenie niestandardowych modeli bez wysiłku, które naprawdę odzwierciedlają istotę Twojej marki lub unikalny styl Twojego projektu. Dzięki Leonardo AI nie tylko generujesz obrazy, ale także przekształcasz je w arcydzieła.

Rewolucyjne narzędzie AI Canva w czasie rzeczywistym zapewnia pełną kontrolę, umożliwiając dodawanie, usuwanie i udoskonalanie elementów z niezrównaną precyzją.

Leonardo AI wyróżnia się naciskiem na współpracę, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla Teams. Idealnie nadaje się do usprawnienia zarządzania projektami przy jednoczesnym dostarczaniu oszałamiającej wizualnie zawartości, która się wyróżnia.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Twórz niestandardowe modele AI, aby dokładnie dopasować je do wymagań stylistycznych

Szybkie generowanie obrazów za pomocą modelu Lightning XL

Płynna integracja z innymi narzędziami za pośrednictwem wszechstronnego API

Pracuj zarówno z domyślnym modelem Phoenix, jak i wyspecjalizowanymi opcjami dla różnych potrzeb

Limity Leonardo AI

Bogactwo opcji platformy może początkowo wydawać się przytłaczające

Cennik Leonardo AI

Niestandardowe ceny

Leonardo AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Leonardo AI

Leonardo AI to wspaniałe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które generuje ilustracje w szerokiej gamie stylów. Ponieważ większość oferowanych sugestii jest tym, o co prosisz, można je wdrożyć w każdym projekcie, nad którym pracujesz. Daje również wiele opcji do wyboru w bardzo przyzwoitej jakości i jest bardzo łatwy w użyciu i integracji. Jest to najczęściej używany przeze mnie generator AI.

Leonardo AI to wspaniałe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które generuje ilustracje w szerokiej gamie stylów. Ponieważ większość oferowanych sugestii jest tym, o co prosisz, można je wdrożyć w każdym projekcie, nad którym pracujesz. Daje również wiele opcji do wyboru w bardzo przyzwoitej jakości i jest bardzo łatwy w użyciu i integracji. Jest to najczęściej używany przeze mnie generator AI.

4. DALL-E 3 (najlepszy do tworzenia obrazów bogatych w kontekst)

via Ch atGPT

Ta najnowocześniejsza aplikacja do generowania grafiki AI ożywia podpowiedzi z oszałamiającą dbałością o szczegóły. Niezależnie od tego, czy chodzi o wytartą teksturę zabytkowej książki, czy też blask księżyca na połyskującym jeziorze, DALL-E 3 uchwyci Twoją wizję z zapierającą dech w piersiach precyzją.

Co sprawia, że jest jeszcze lepszy? Bezproblemowa współpraca z ChatGPT w celu dopracowania pomysłów w naturalnym, konwersacyjnym przepływie. Eksperymentuj z różnymi stylami, odkrywaj nieoczekiwane kombinacje i dostosowuj swoją wizję, aż ostateczny obraz będzie odpowiedni.

Najlepsze funkcje DALL-E 3

Twórz krystalicznie czyste obrazy o wysokiej rozdzielczości, które pozostają ostre nawet po przeskalowaniu

Modyfikuj istniejące obrazy za pomocą instrukcji tekstowych, idealnych do szybkich edycji i wariacji

Obsługa złożonych scen z wieloma elementami przy zachowaniu spójności wizualnej

Twórz obrazy w różnych stylach, od fotorealistycznych po artystyczne interpretacje

Ograniczenia DALL-E 3

Często dodaje zbyt wiele elementów dekoracyjnych, nawet w przypadku minimalistycznych projektów

Trudności z określonymi wymaganiami dotyczącymi sceny, takimi jak dokładne pokazywanie obiektów w określonych orientacjach

Ceny DALL-E 3

Dostępne w ramach subskrypcji ChatGPT Team i Enterprise

DALL-E 3 oceny i recenzje

G2: N/A

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj również: Alternatywy Dall-E do tworzenia obrazów AI

5. Stable Diffusion (najlepsze do generowania różnych wariantów graficznych)

via Stable Diffusion

Wykorzystaj swoją kreatywność dzięki Stable Diffusion, narzędziu open-source, które ożywia Twoje pomysły.

Dopracuj każdy szczegół - oświetlenie, kompozycję, nastrój i atmosferę - aby stworzyć wyjątkowe i urzekające wizualizacje.

Możesz nawet precyzyjnie dostroić wyniki obrazu za pomocą skali wskazówek. Wyższe wartości tworzą obrazy, które lepiej pasują do podpowiedzi, podczas gdy niższe wartości pozwalają na bardziej artystyczną interpretację.

Najlepsze funkcje Stable Diffusion

Kontroluj i odtwarzaj określone wyniki za pomocą numerów początkowych, idealnych, gdy potrzebujesz spójnych wyników w wielu generacjach

Przekształcaj istniejące szkice lub obrazy, stosując ulepszenia AI za pomocą funkcji obraz do obrazu

Przetwarzaj wiele wariantów jednocześnie za pomocą generowania wsadowego, pomagając odkrywać różne interpretacje swojej koncepcji

Dzięki wbudowanemu modułowi sprawdzania bezpieczeństwa wyniki będą odpowiednie dla wszystkich odbiorców

Stabilne limity dyfuzji

Czasami możesz zmagać się z czasem generowania i jakością generowanego obrazu

Stabilne ceny Diffusion

Free

Miłość: $5/miesiąc

Oceny i recenzje Stable Diffusion

G2: Za mało recenzji

Capterra: N/A

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Stable Diffusion

Niedawno korzystałem ze Stable Diffusion 3. Przekonałem się, że możliwości zamiany tekstu na obraz są absolutnie najwyższej klasy. Poziom możliwości literowania i jakość obrazu są po prostu niezwykłe.

Niedawno korzystałem ze Stable Diffusion 3. Przekonałem się, że możliwości zamiany tekstu na obraz są absolutnie najwyższej klasy. Poziom możliwości literowania i jakość obrazu są po prostu niezwykłe.

6. Craiyon (najlepszy do kreatywnych eksperymentów)

via Craiyon

Craiyon, wcześniej znany jako DALL-E Mini, pomaga przekształcić opisy tekstów w sztukę wizualną. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla projektantów i artystów poszukujących świeżych inspiracji, nauczycieli wyjaśniających złożone pomysły wizualnie oraz twórców zawartości potrzebujących szybkiego generowania obrazów.

Craiyon wyróżnia się prostymi, nieskomplikowanymi opisami tekstowymi, w przeciwieństwie do wielu innych narzędzi AI, które wymagają skomplikowanych podpowiedzi. Choć może nie osiągać hiper-szczegółowej jakości zaawansowanych modeli, oferuje zabawny, kreatywny i dostępny dla każdego sposób na odkrywanie sztuki generowanej przez AI.

Najlepsze funkcje Craiyon

Twórz wiele wariantów obrazu jednocześnie, zapewniając różne perspektywy podpowiedzi tekstu

Wybieraj spośród różnych stylów artystycznych, aby dopasować je do swojej kreatywnej wizji, od realistycznych zdjęć po sztukę abstrakcyjną

Uzyskaj wyniki w czasie rzeczywistym podczas pisania, dzięki czemu proces twórczy jest szybki i płynny

Skorzystaj z integracji API, aby dodać generowanie obrazów do swoich projektów

Pracuj z podpowiedziami tekstowymi w wielu językach, dzięki czemu będą one dostępne na całym świecie

Ograniczenia Craiyon

Narzędzie czasami błędnie interpretuje złożone podpowiedzi tekstowe, co może wymagać kilku prób, aby uzyskać pożądany wynik

Cennik Craiyon

Wsparcie: $12/miesiąc

Profesjonalista: 24 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Craiyon

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. Dream by Wombo (najlepsze dla osób z zerową wiedzą techniczną)

via Dream by Wombo

Dream by Wombo sprawia, że tworzenie grafiki na podstawie podpowiedzi tekstowych jest proste, zabawne i wciągające. Użytkownicy mogą szybko generować oszałamiające wizualnie obrazy przy minimalnym wysiłku, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce pobudzić swoją kreatywność.

Platforma umożliwia użytkownikom eksplorowanie różnych stylów i motywów bez wysiłku, zachęcając do artystycznej ekspresji bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności lub wiedzy z zakresu AI.

Dream by Wombo jest szczególnie atrakcyjny dla przypadkowych użytkowników, którzy chcą zabawnego i intuicyjnego sposobu tworzenia sztuki, przekształcając wyobraźnię w wizualizacje za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Dream by Wombo

Twórz cyfrowe dzieła sztuki, wpisując opisy tekstów w wielu językach, w tym japońskim, hindi i indonezyjskim

Wybieraj spośród różnych stylów artystycznych, takich jak realistyczny, VFX, anime, awatar i street art, aby dopasować je do swojej wizji

Edytuj istniejące obrazy za pomocą komend tekstowych, aby dostosować elementy, takie jak tła i oświetlenie

Udostępnianie danych powstania i przeglądanie dzieł innych użytkowników we wbudowanym kanale społecznościowym

Dream by Wombo limit

Niespójna jakość obrazu

Ceny Dream by Wombo

Miesięcznie: $9. 99/miesiąc

Roczny: $89. 99/rok

Dożywotnia: $169. 99/miesiąc

Dream by Wombo - oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: N/A

8. Runway ML (najlepsze dla profesjonalnych producentów zawartości)

via Runway ML

Co się stanie, gdy połączysz narzędzia uczenia maszynowego dla artystów i projektantów w spójną platformę? Runway ML! To dostawca potężnych funkcji, które pozwalają edytować wideo, generować obrazy i współpracować w czasie rzeczywistym.

Integrując różne możliwości uczenia maszynowego w jednym przyjaznym dla użytkownika interfejsie, Runway ML zaspokaja potrzeby profesjonalistów poszukujących innowacyjnych rozwiązań dla projektów multimedialnych.

Skupienie się na wszechstronności i współpracy sprawia, że jest to cenne narzędzie dla nowoczesnych twórców.

Najlepsze funkcje Runway ML

Generowanie wideo z obrazów poprzez płynne przejścia między przesłanymi zdjęciami, idealne do tworzenia dynamicznych pokazów slajdów lub zawartości narracyjnej

Automatycznie twórz niestandardowe tekstury 3D do użytku na różnych platformach do modelowania

Twórz pejzaże dźwiękowe i synchronizuj ruchy warg z dźwiękiem, przy wsparciu wielu twarzy dla naturalnych dialogów postaci

Korzystaj z gotowych szablonów projektów z łatwym systemem "przeciągnij i upuść", aby przyspieszyć dane powstania zawartości

Limity Runway ML

Wygenerowane obrazy, choć kolorowe, czasami nie są realistyczne i mogą pokazywać zniekształcone kształty lub nieprawidłowe szczegóły

Modele Gen 3 Alpha są stosunkowo drogie w porównaniu do jakości wyników, które zapewniają

Cennik Runway ML

Podstawowe: Free

Standard: $15/miesiąc za użytkownika

Pro: $35/miesiąc za użytkownika

Unlimited: $95/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway ML

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (najlepsze do danych powstania i projektowania graficznego)

via Freepik

Jesteś projektantem lub marketerem i chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami w projektowaniu graficznym? Nie szukaj dalej niż Freepik! Dzięki ogromnej bibliotece ponad 250 milionów zasobów, jest to skarbnica dla wszystkich kreatywnych potrzeb.

Freepik oferuje imponującą mieszankę wektorów, zdjęć, plików PSD i narzędzi AI, płynnie łącząc tradycyjne zasoby projektowe z najnowocześniejszą technologią.

Od niestandardowych ilustracji po gotowe do użycia szablony graficzne- Freepik ułatwia błyskawiczne tworzenie profesjonalnej jakości projektów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dużym projektem, czy potrzebujesz szybkiej inspiracji, Freepik ma dla Ciebie wszystko!

Najlepsze funkcje Freepik

Usuwanie tła z obrazów w kilka sekund za pomocą narzędzia do usuwania tła, oszczędzając czas na ręcznej edycji

Generuj profesjonalnych lektorów do swoich materiałów wideo za pomocą generatora głosu AI

Spraw, by Twoje projekty były bardziej atrakcyjne dzięki funkcji skalowania, która zwiększa rozdzielczość obrazu bez utraty jakości

Szybko poprawiaj obrazy za pomocą wbudowanego edytora obrazów i narzędzi do retuszu

Limity Freepik

Free Plan wiąże się z kilkoma istotnymi ograniczeniami

Będziesz musiał podać Freepik za wszelkie użyte zasoby

Cennik Freepik

Free

Essential: $9/miesiąc

Premium: 20 USD/miesiąc

Premium+: $39/miesiąc

Oceny i recenzje Freepik

G2: 4. 7/5 (130+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI w projektowaniu graficznym

10. NightCafe (najlepsze dla kreatywnych nowych pomysłów i kierunków)

via Night Cafe

NightCafe wyróżnia się jako wszechstronna platforma do tworzenia sztuki AI, która zapewnia potężne możliwości generowania obrazów w rękach artystów, projektantów i twórców zawartości.

Zamienia opisy tekstowe w unikalne dzieła sztuki przy użyciu wielu najnowocześniejszych modeli AI. Ta funkcja sprawia, że jest to szczególnie cenne narzędzie do kreatywnych poszukiwań i projektów artystycznych.

Możesz uczestniczyć w codziennych wyzwaniach artystycznych, udostępniać swoje dane powstania na czatach i otrzymywać opinie od innych twórców - dodając wymiar społeczny, który pomaga pobudzać nowe pomysły i kreatywne kierunki.

Najlepsze funkcje NightCafe

Twórz wizualizacje na podstawie podpowiedzi tekstowych przy użyciu sześciu różnych modeli AI, w tym Stable Diffusion, DALL-E 3 i SDXL, zapewniając elastyczność stylów artystycznych

Zastosuj wstępnie ustawione style artystyczne, takie jak anime, gra 3D, malarstwo olejne i pop-art, aby szybko uzyskać określony wygląd

Edytuj określone części wygenerowanych obrazów za pomocą funkcji malowania, pomagając dopracować i udoskonalić dane powstania

Limity NightCafe

System oparty na kredytach może być kosztowny dla użytkowników, którzy muszą regularnie generować wiele obrazów w wysokiej rozdzielczości

Ceny NightCafe

AI dla początkujących: $5. 99/miesiąc

AI Hobbyist: $9. 99/miesiąc

AI Enthusiast: $19. 99/miesiąc

AI Artist: $49. 99/miesiąc

NightCafe oceny i recenzje

G2: 3. 5/5 (za mało recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (70+ recenzji)

11. Canva AI (najlepsze dla teamów tworzących zawartość wizualną na dużą skalę)

via Canva AI

Canva AI to Twój kreatywny asystent, który zajmuje się powtarzalnymi częściami pracy projektowej. Ten pakiet AI pasuje bezpośrednio do znanego interfejsu Canva, dzięki czemu jest łatwy w użyciu dla początkujących i profesjonalistów bez stromej krzywej uczenia się.

Na przykład, gdy trzeba przekształcić pionowy post społecznościowy w poziomy baner, AI automatycznie obsługuje rozszerzanie obrazu bez potrzeby korzystania z innych narzędzi AI do mediów społecznościowych.

A jeśli chcesz edytować tekst na starym obrazie, AI może sprawić, że będzie on edytowalny w kilka sekund.

Najlepsze funkcje Canva AI

Zamień statyczne obrazy w edytowalne, przesuwając i zmieniając rozmiar elementów, podczas gdy AI naturalnie wypełnia luki

Analizuj prezentacje i stosuj dopasowane animacje, które pasują do tonu zawartości za pomocą jednego kliknięcia

Automatyczne generowanie wielu wersji projektu na podstawie wprowadzonych danych, oszczędzając godziny ręcznej pracy

Limity AI w Canva

Generatorowi obrazów AI brakuje szczegółowych ustawień niestandardowych wykraczających poza podstawowe ustawienia stylu i proporcji

Cennik Canva AI

Canva Free

Canva Pro: $15/miesiąc za użytkownika

Canva Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Canva Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Canva AI

G2: 4. 7/5 (4300+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (40+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva AI

Ostatnio zdecydowałem się na Canva Pro, która okazała się niezwykle przydatna w moich projektach. Jeszcze lepsze projekty i szablony do pracy. Profesjonalne obrazy są dokładnie tym, czego szukałem. Nowo dodana funkcja AI magic jest niesamowita. Canva to narzędzie, którego nie da się zastąpić. Dodałem zespół i zintegrowałem go z niektórymi moimi kontami w mediach społecznościowych. Niesamowite doświadczenie.

Ostatnio zdecydowałem się na Canva Pro, która okazała się niezwykle przydatna w moich projektach. Jeszcze lepsze projekty i szablony do pracy. Profesjonalne obrazy są dokładnie tym, czego szukałem. Nowo dodana funkcja AI magic jest niesamowita. Canva to narzędzie, którego nie da się zastąpić. Dodałem zespół i zintegrowałem go z niektórymi moimi kontami w mediach społecznościowych. Niesamowite doświadczenie.

Podczas gdy wiele zaawansowanych narzędzi AI koncentruje się wyłącznie na generowaniu obrazów AI, niektóre platformy integrują możliwości AI z szerszymi funkcjami zarządzania projektami i współpracy.

ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i generowania obrazów)

ClickUp, wszystko do pracy, usprawnia procesy artystyczne dzięki funkcjom opartym na AI.

Upiększ swoje sesje burzy mózgów, tworząc szybkie i oszałamiające grafiki za pomocą ClickUp Whiteboards

Tablice ClickUp usprawniają współpracę wizualną, dostarczając dynamiczną przestrzeń dla procesów twórczych. Dzięki wizualnej burzy mózgów w czasie rzeczywistym, Teams mogą płynnie współpracować, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Funkcja ta pozwala na przesyłanie obrazów, umożliwiając dodawanie adnotacji i prowadzenie dyskusji bezpośrednio na wizualizacjach w celu lepszego kontekstu i zrozumienia. Dodatkowo, narzędzia do planowania oparte na współpracy, takie jak notatki i rysunki odręczne, ułatwiają organizowanie pomysłów i przekształcanie ich w wykonalne plany, sprzyjając innowacjom i pracy zespołowej.

Ale funkcja gwiazdy? Generator obrazów AI!

Dzięki ClickUp Brain w tablicach możesz natychmiast tworzyć wizualizacje oparte na AI, takie jak diagramy, wykresy lub inne obrazy bezpośrednio na tablicy, eliminując potrzebę przełączania się między narzędziami lub ręcznego projektowania grafiki.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, organizujesz tablicę pomysłów, czy omawiasz zawartość wizualną, Brain płynnie wspiera Twój proces twórczy. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do planowania innowacyjnych projektów, współpracy z zespołem i zbierania cennych opinii.

Generowanie obrazów za pomocą Tablic ClickUp

ClickUp Brain pomaga również pracować mądrzej, wykorzystując potężne funkcje AI w celu usprawnienia cyklu pracy. Dzięki interaktywnemu interfejsowi w stylu pytań i odpowiedzi możesz uzyskać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi dotyczące zadań, dokumentów lub firmowych wiki, oszczędzając czas na szukanie informacji.

Potrzebujesz szybkiego przeglądu swojej pracy? ClickUp Brain zapewnia podsumowanie zadań, wątków i komentarzy jednym kliknięciem, zapewniając przejrzystość bez wysiłku. Pozwala również na automatyzację aktualizacji i podsumowań projektów, zapewniając zespołowi spójność bez dodatkowego wysiłku.

Przyspiesz tworzenie danych w zadaniach i dokumentach dzięki pomocy AI w pisaniu od ClickUp Brain

Wreszcie, skorzystaj z ClickUp for Design, aby zoptymalizować swój kreatywny cykl pracy od początku do końca. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć brief projektowy w udostępnianych dokumentach, natychmiast generować zadania na podstawie briefu, czy nawet dzielić się opiniami za pomocą nagranych clipów, ClickUp ma funkcję dostosowaną do Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształcaj opinie klientów i zespołów w szczegółowe listy zadań do zrobienia za pomocą ClickUp Tasks

Sugeruj zmiany lub dokumentuj opinie dotyczące zasobów projektowych za pomocą funkcji Proofing w ClickUp

Udostępnianie klipów wideo ze znacznikami czasu w celu przyspieszenia wprowadzania poprawek za pomocą ClickUp Clips

Twórz i wizualizuj szczegółowe mapy drogowe projektów z jasno określonymi celami i kamieniami milowymi

Połączenie ClickUp z Figma, Adobe Creative Cloud i innym oprogramowaniem do projektowania

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po wielu funkcjach i niestandardowych opcjach ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Budując ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie dostarczać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Budując ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie dostarczać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

Zwiększ swoją kreatywność i wydajność dzięki odpowiedniemu narzędziu

Obrazy generowane przez AI są fajne. Ale obrazy generowane przez AI, które są zintegrowane z Twoim cyklem pracy? To jest nie do pobicia.

Podczas gdy Ideogram skupia się wyłącznie na generowaniu obrazów AI, ClickUp usprawnia każdy aspekt procesu twórczego.

Od zarządzania zadaniami i współpracy z zespołem po organizowanie zasobów i podejmowanie natychmiastowych działań w związku z pomysłami, ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która pomaga skutecznie wcielić wizję w życie.

Gotowy na zwiększenie kreatywności i wydajności? Sprawdźmy, jak ClickUp może zmienić Twój sposób pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!