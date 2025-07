11 najlepszych alternatyw dla Zoho Cliq do współpracy zespołowej w 2025 r

Skuteczna komunikacja i współpraca są kluczem do wydajności w dzisiejszym miejscu pracy. Odpowiednie narzędzia pomagają zespołom koordynować zadania, czatować w czasie rzeczywistym i płynnie zarządzać projektami.

Zoho Cliq to popularny wybór, oferujący wiadomości, połączenia wideo i zarządzanie zadaniami.

Jednak może nie odpowiadać potrzebom każdego zespołu. Jeśli szukasz lepszego rozwiązania, jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule omówiono alternatywy dla Zoho Cliq z zaawansowanymi funkcjami usprawniającymi pracę zespołową. Zapoznaj się z najlepszymi aplikacjami do komunikacji zespołowej, które zmieniają oblicze czatu biznesowego. 💬

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Zoho Cliq?

Porównując alternatywy dla Zoho Cliq, zwróć uwagę na funkcje, które wspierają płynną komunikację i zwiększają wydajność Twojego zespołu:

Kompleksowe narzędzia komunikacyjne: Wybierz platformy, które oferują połączenie bezpośrednich wiadomości, czatów grupowych i wideokonferencji, aby umożliwić Wybierz platformy, które oferują połączenie bezpośrednich wiadomości, czatów grupowych i wideokonferencji, aby umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym

Efektywne zarządzanie projektami i zadaniami: Wybierz systemy, które łączą funkcje zarządzania projektami i śledzenia zadań, umożliwiając zespołom przydzielanie obowiązków, ustalanie terminów i mierzenie postępów na jednej platformie. Niektóre platformy oferują konfigurowalne cykle pracy, które pomagają efektywniej zarządzać zadaniami

Szeroka integracja: upewnij się, że alternatywne rozwiązanie jest kompatybilne z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, takimi jak systemy CRM, usługi przechowywania plików i inne programy zwiększające wydajność

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Znajdź platformę z intuicyjnym i elastycznym interfejsem, który skróci czas nauki i zwiększy wskaźniki adopcji przez użytkowników

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Priorytetowo traktuj technologie komunikacyjne, które zapewniają Priorytetowo traktuj technologie komunikacyjne, które zapewniają silną ochronę bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie typu end-to-end i zgodność z normami branżowymi, aby zabezpieczyć krytyczne informacje firmowe

Integracja z wieloma platformami: Wybierz narzędzia, które działają na różnych urządzeniach, takich jak przeglądarka lub telefon komórkowy, i pozwalają na bieżąco być na bieżąco i łatwo odpowiadać na wszelkie wiadomości

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skuteczna komunikacja w zróżnicowanym środowisku pracy wymaga czegoś więcej niż tylko dobrych intencji — konieczne są przemyślane praktyki i odpowiednie narzędzia. Zainwestuj w platformy i nawyki, które wypełniają lukę fizycznego oddalenia, zapewniając jasność i połączenie w całym zespole.

11 najlepszych alternatyw dla Zoho Cliq

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Zoho Cliq, wraz z ich mocnymi stronami, które pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb komunikacyjnych.

1. ClickUp (najlepszy do współpracy zespołowej i zarządzania projektami)

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie projektami i automatyzację cyklu pracy. W przeciwieństwie do narzędzi skupiających się wyłącznie na czacie lub udostępnianiu dokumentów, ClickUp zapewnia kompletny obszar roboczy, w którym zespoły mogą planować, komunikować się i wykonywać zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Współpracuj efektywnie z członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp Chat

ClickUp Chat zapewnia płynną komunikację w czasie rzeczywistym, dzięki bezpośredniemu powiązaniu rozmów z pracą. Członkowie zespołu mogą rozmawiać indywidualnie lub w grupowych wątkach bez opuszczania aplikacji, co ogranicza przełączanie się między zadaniami i pozwala skupić dyskusje na konkretnych zadaniach lub projektach.

W czacie możesz oznaczyć członków zespołu, połączyć zadania i pliki referencyjne, przekształcając rozmowy w działania i poprawiając koordynację pracy zespołu. Ponadto dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Catch Me Up, możesz szybko podsumować kluczowe aktualizacje, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnych szczegółów.

Funkcja „Catch me up” z ClickUp Chat

ClickUp Chat ma wbudowaną funkcję połączeń wideo i udostępniania ekranu o nazwie SyncUps — idealną do spotkań zespołów, sesji burzy mózgów i krótkich spotkań. Zespoły mogą współpracować twarzą w twarz bez opuszczania swojego cyklu pracy.

SyncUps w ClickUp

Połączenia są wzbogacone o podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, powiązania zadań i adnotacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu spotkania prowadzą do działania, a nie tylko do rozmów.

Twórz, udostępniaj i edytuj zadania wraz ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Udostępnianie plików w ClickUp jest płynne. Możesz dołączać dokumenty do zadań, udostępniać je w wątkach czatu lub dodawać do komentarzy — wszystko pozostaje uporządkowane i dostępne.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby udostępniać zadania i współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu członkowie zespołu mogą znaleźć potrzebne zasoby w odpowiednim momencie.

Zarządzaj zadaniami bez wysiłku w widoku zadań ClickUp

Możliwość integracji rozmów z zarządzaniem zadaniami i cyklem pracy wyróżnia ClickUp spośród innych platform do współpracy.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby czat stał się zadaniem do wykonania. Teams mogą przydzielać obowiązki, tworzyć terminy i śledzić postępy bez dodatkowych narzędzi.

📌 Warto wiedzieć: W przeciwieństwie do Zoho Cliq, ClickUp oferuje Tablice , które umożliwiają zespołom wizualną burzę mózgów i przekształcanie pomysłów w zadania, które można wykonać.

Konfigurowalne cykle pracy pozwalają zespołom dostosować procedury do swoich wymagań, a automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na tym, co najważniejsze. Zakres szablonów planów komunikacji ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z platformą i zadaniami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień wiadomości w zadania i połącz wątki czatu z zadaniami dzięki ClickUp Chat

Twórz i udostępniaj nagrania ekranu, aby przekazywać wiadomości bez długich łańcuchów e-maili

Skorzystaj z opartego na sztucznej inteligencji ClickUp Brain , aby połączyć pracowników, pracę i wiedzę w Twojej organizacji

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki konfigurowalnym wyzwalaczom i akcjom

Dostosuj zadania za pomocą niestandardowych pól, statusów i widoków

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy napotykają trudności związane z nauką obsługi ze względu na szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Użytkownicy uwielbiają sposób, w jaki ClickUp tworzy zunifikowaną platformę komunikacyjną. Oto opinia jednego z użytkowników:

ClickUp przeniosło całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty (i) WhatsApp, w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty (i) WhatsApp, w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu. Walka jest prawdziwa — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i czarne dziury widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

2. Slack (najlepszy do płynnej komunikacji w zespole)

za pośrednictwem Slack

Slack to popularne narzędzie komunikacyjne, które umożliwia współpracę zespołową poprzez zorganizowane kanały, asynchroniczne przesyłanie wiadomości i kompleksową integrację. Jako alternatywa dla Zoho Cliq, Slack oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który zwiększa wydajność poprzez centralizację dyskusji za pomocą dedykowanych kanałów, udostępnianie plików i integrację aplikacji w jednej, łatwo dostępnej lokalizacji.

Slack wyróżnia się bogatym katalogiem aplikacji i konfigurowalnymi powiadomieniami, które zaspokoją różnorodne potrzeby organizacyjne. Te możliwości sprawiają, że Slack jest atrakcyjnym wyborem dla organizacji poszukujących wszechstronnego i skalowalnego rozwiązania komunikacyjnego.

Najlepsze funkcje Slack

Twórz dedykowane przestrzenie dla różnych projektów lub zespołów

Połącz się z ponad 2600 aplikacjami, w tym Google Drive, Salesforce i Trello

Szybko lokalizuj poprzednie rozmowy i pliki dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania

Przypinaj wiadomości w kanałach lub wiadomościach, aby zapewnić dostęp do najważniejszych informacji

Ograniczenia Slack

Funkcje konferencji audio i wideo są ograniczone do 50 uczestników

Może być kosztowne dla większych zespołów, ponieważ ceny są ustalane za użytkownika

Brak wbudowanych funkcji zarządzania projektami (wymagana integracja)

Ceny Slack

Free

Pro: 8,75 USD/miesiąc na użytkownika

Business+: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

3. Microsoft Teams (najlepszy do zintegrowanej współpracy biurowej)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Microsoft Teams to kompleksowy hub do współpracy, płynnie zintegrowany z pakietem Microsoft 365. Umożliwia użytkownikom dostęp do narzędzi takich jak Word, Excel i SharePoint w ramach tego samego interfejsu.

Podobnie jak Slack, Teams zapewnia komunikację opartą na kanałach, bezpośrednie przesyłanie wiadomości i udostępnianie plików. Jednak kluczowym czynnikiem wyróżniającym tę aplikację jest jej głęboka integracja z Microsoft 365. Dzięki temu stanowi ona odpowiednią alternatywę dla Zoho Cliq dla wielu organizacji korzystających z produktów Microsoft.

W rezultacie użytkownicy mogą wspólnie tworzyć dokumenty, zarządzać kalendarzami i współpracować nad projektami bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Organizuj spotkania online z udziałem nawet 300 uczestników, korzystając z funkcji udostępniania ekranu i niestandardowych tła

Skorzystaj z Microsoft Copilot, aby uzyskać inteligentną pomoc w pisaniu i integrację z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, PowerPoint i Teams

Automatycznie podsumowuj spotkania, aby zapewnić użytkownikom kluczowe informacje, sugerowane zadania i najważniejsze punkty

Popraw jakość wirtualnych spotkań dzięki funkcjom takim jak rozmycie tła, nagrywanie spotkań i napisy na żywo

Ograniczenia Microsoft Teams

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają planów wyższego poziomu lub dodatkowych subskrypcji

Zużywa znaczne zasoby systemowe, co może wpływać na wydajność starszych urządzeń

Ceny Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9700 recenzji)

4. Rocket. Chat (najlepszy do konfigurowalnej komunikacji typu open source)

za pośrednictwem Rocket.Chat

Rocket.Chat to narzędzie komunikacyjne typu open source, które pozwala zespołom dostosować środowisko komunikacji do indywidualnych potrzeb. Oferuje wszystkie podstawowe funkcje, których można oczekiwać od platformy komunikacyjnej dla zespołów, takie jak czat w czasie rzeczywistym, konferencje audio i wideo oraz szerokie możliwości dostosowywania.

W przeciwieństwie do platform zastrzeżonych, takich jak Slack lub Teams, Rocket. Chat umożliwia firmom hostowanie swoich usług na własnych serwerach, zapewniając prywatność i kontrolę danych. To sprawia, że Rocket. Chat jest atrakcyjną opcją dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach bezpieczeństwa lub tych, które wolą samodzielnie zarządzać swoją infrastrukturą.

Modułowa architektura i rozbudowane wsparcie API umożliwiają łatwą integrację z różnymi narzędziami i usługami, zwiększając współpracę i wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje Rocket. Chat

Zwiększ bezpieczeństwo komunikacji między Rocket. Chat i aplikacjami kompatybilnymi z Matrix, korzystając z sieci federacyjnej, aby uniknąć konieczności rejestracji na wielu serwerach

Komunikuj się w ponad 50 językach, aby współpracować na całym świecie

Zintegruj kanały komunikacji, takie jak czat na żywo i e-mail, w jedną platformę

Skorzystaj z frameworka botów Rocket. Chat, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Ograniczenia Rocket. Chat

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy ze stabilnością serwera

Funkcje samodzielnego hostingu i dostosowywania wymagają znacznej wiedzy technicznej w zakresie konfiguracji i konserwacji

Ceny Rocket. Chat

Starter: Free

Zalety: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Wsparcie wielokanałowego czatu Rocket. Chat zdobyło uznanie użytkowników, podobnie jak łatwość wdrożenia. Jeden z użytkowników tak o nim powiedział:

Jest łatwy w implementacji i zapewnia wsparcie wielu kanałów czatu, które mogą być wykorzystywane przez małe grupy zespołów, a nawet duże grupy członków.

Jest łatwy we wdrożeniu i zapewnia obsługę wielu kanałów czatu, które mogą być wykorzystywane przez małe grupy zespołów, a nawet dużą liczbę członków grupy.

5. Zoom (najlepszy do wideokonferencji i seminariów internetowych)

przez Zoom

Zoom jest często synonimem wideokonferencji. Jest to powszechnie uznana platforma komunikacji wideo znana z niezawodnych funkcji wideokonferencji i audiokonferencji w wysokiej rozdzielczości. Ponadto skalowalność Zoom pozwala na organizowanie dużych spotkań z udziałem wielu uczestników, zaspokajając różne potrzeby organizacyjne.

Platforma oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs oraz funkcje takie jak udostępnianie ekranu, pokoje do spotkań w mniejszych grupach i możliwość nagrywania. Dzięki temu doskonale nadaje się dla firm i zespołów edukacyjnych, które chcą wzmocnić współpracę zdalną.

Najlepsze funkcje Zoom

Podziel duże spotkania na mniejsze grupy, aby umożliwić dyskusje i burzę mózgów

Obsługuj do 10 000 uczestników dzięki ankietom na żywo, pytaniom i odpowiedziom oraz analizom uczestników

Zapewnij tłumaczenia podczas spotkań dla wielojęzycznych odbiorców

Skorzystaj z funkcji Zoom Clips, aby zwiększyć możliwości asynchronicznej komunikacji wideo

Ograniczenia Zoom

Plan Free ogranicza spotkania grupowe do 40 minut

W przeszłości pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa (chociaż Zoom podjął kroki, aby je rozwiązać)

Ograniczone funkcje czatu w porównaniu z dedykowanymi platformami komunikacji zespołowej

Ceny Zoom

Podstawowy: Free

Pro: 15,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 21,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 56 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

Wielu użytkowników uwielbia funkcje łączności wideo Zoom. Jeden z nich powiedział:

Każde oprogramowanie ma swoje zalety, ale w okresach, gdy wideokonferencje są podstawową potrzebą, Zoom nigdy Cię nie zawiedzie.

Każde oprogramowanie ma swoje zalety, ale w okresach, gdy wideokonferencje są podstawową potrzebą, Zoom nigdy Cię nie zawiedzie.

6. Mattermost (najlepszy do bezpiecznej i konfigurowalnej współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Mattermost

Mattermost to kolejna platforma współpracy typu open source stworzona dla przedsiębiorstw, które potrzebują bezpiecznych, samodzielnie hostowanych rozwiązań. Zapewnia pełen zestaw funkcji, takich jak komunikacja w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i zarządzanie cyklem pracy, co czyni ją realną alternatywą dla Zoho Cliq.

Ogromne możliwości dostosowywania Mattermost sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla branż, które cenią sobie ochronę danych i zgodność z wewnętrznymi protokołami bezpieczeństwa. Platforma obsługuje różne wtyczki, które pozwalają zespołom dostosować ją do swoich konkretnych cykli pracy, promując wydajną współpracę między działami.

Najlepsze funkcje Mattermost

Wykonuj operacje wzbogacone o AI w prywatnych chmurach przy użyciu otwartych i niestandardowych modeli LLM

Wdróż platformę na serwerach swojej firmy, zapewniając prywatność danych i zgodność z wewnętrznymi politykami

Połącz się z niezbędnymi narzędziami, takimi jak GitLab i Jira, aby scentralizować cykl pracy

Skuteczna komunikacja między zespołami na całym świecie dzięki obsłudze wielu języków

Ograniczenia Mattermost

Wstępne ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane dla organizacji bez dedykowanych zasobów IT

Niektórzy użytkownicy zgłaszali błędy podczas korzystania z aplikacji

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej dopracowany niż w niektórych komercyjnych alternatywach

Ceny Mattermost

Free

Profesjonalna: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Według badań mniejsze, bardziej zróżnicowane zespoły są bardziej skłonne do podejmowania innowacyjnych działań niż większe zespoły w tej samej firmie.

7. Google Chat (najlepszy do integracji z Google Workspace)

za pośrednictwem Google Workspace

Google Chat to platforma komunikacyjna, która skutecznie współpracuje z Google Workspace, oferując zespołom bezpośrednie wiadomości, rozmowy grupowe i obszary współpracy. Ta alternatywa dla Zoho Cliq zapewnia płynną integrację z aplikacjami Google Workspace, umożliwiając użytkownikom udostępnianie plików z Dysku Google, współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym oraz planowanie spotkań za pośrednictwem Kalendarza Google bezpośrednio w interfejsie czatu.

Taka spójna integracja optymalizuje cykle pracy w firmach, które już korzystają z pakietu narzędzi Google zwiększających wydajność. Przyjazny dla użytkownika interfejs Google Chat i dostępność na różnych urządzeniach sprawiają, że jest to praktyczny wybór dla firm poszukujących spójnego rozwiązania komunikacyjnego.

Najlepsze funkcje Google Chat

Organizuj dyskusje zespołowe i projekty w wirtualnych pokojach zwanych przestrzeniami

Szybko lokalizuj poprzednie wiadomości i udostępnione pliki dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Współpracuj nad dokumentami bezpośrednio w interfejsie czatu

Wykorzystaj funkcję przewidywania tekstu podczas tworzenia wiadomości, aby zwiększyć wydajność, skrócić czas pisania i zminimalizować liczbę błędów

Ograniczenia Google Chat

Zaawansowane funkcje mogą wymagać subskrypcji Google Workspace

Mniej opcji dostosowywania interfejsu w porównaniu z niektórymi konkurentami

Mniej opcji dostosowywania niż niektóre alternatywne rozwiązania open source

Ceny Google Chat

Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard: 16,80 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Chat

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (ponad 2000 recenzji)

8. Discord (najlepszy do budowania społeczności i komunikacji)

przez Discord

Discord to wszechstronna platforma komunikacyjna, która oferuje funkcje czatu tekstowego, głosowego i wideo, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla Zoho Cliq. Początkowo zaprojektowany dla społeczności graczy, Discord ewoluował również w nieformalną aplikację do przesyłania wiadomości biznesowych, która wspiera różne grupy i organizacje dzięki takim funkcjom, jak zorganizowane kanały, bezpośrednie wiadomości i rozbudowane opcje integracji.

Discord jest zbudowany w oparciu o „serwery”, które mogą być publiczne lub prywatne. W ramach każdego serwera można utworzyć wiele kanałów tekstowych i głosowych dla różnych tematów lub zespołów. Jest znany z czatu głosowego o niskim opóźnieniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do komunikacji w czasie rzeczywistym, nawet podczas gier online.

Chociaż Discord nie został zaprojektowany z myślą o biznesie, jego elastyczność i bezpłatny plan sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla niektórych zespołów.

Najlepsze funkcje Discord

Korzystaj z wiadomości tekstowych, kanałów głosowych i asynchronicznych wideo, aby dostosować się do preferencji komunikacyjnych

Spersonalizuj swoje interakcje dzięki niestandardowym emoji, animowanym awatarom i unikalnym motywom profilowym

Udostępniaj swój ekran w wysokiej rozdzielczości do prezentacji i pracy zespołowej

Zwiększ funkcjonalność, dodając boty do moderacji, planowania lub rozrywki

Ograniczenia Discord

W porównaniu z platformami przeznaczonymi dla biznesu, Discord nie posiada zintegrowanych narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami

Zarządzanie powiadomieniami jest trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku serwerów o wysokim poziomie aktywności, co może prowadzić do nadmiaru informacji

Może być przytłaczające dla użytkowników niezaznajomionych z interfejsem

Ceny Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 USD/miesiąc

Nitro: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Discord

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

9. Chanty (najlepszy do wydajnej współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Chanty

Chanty to aplikacja do komunikacji i współpracy zespołowej, która upraszcza procesy dzięki takim funkcjom, jak nieograniczona historia wiadomości, zarządzanie zadaniami i łączniki. Jako alternatywa dla Zoho Cliq, Chanty oferuje przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs, który zapewnia płynne wdrażanie na różnych urządzeniach i platformach, minimalizując krzywą uczenia się dla firm.

Oprócz podstawowych funkcji komunikacyjnych, Chanty integruje się z różnymi aplikacjami innych firm, umożliwiając zespołom ujednolicenie cyklu pracy poprzez bezpośrednie połączenie istniejących narzędzi w ramach platformy. Wbudowany system zarządzania zadaniami pozwala użytkownikom przekształcać wiadomości w zadania, przypisywać je członkom zespołu i monitorować postępy za pomocą tablicy Kanban.

Najlepsze funkcje Chanty

Organizuj zadania, rozmowy i udostępniane treści w scentralizowanym hubie dzięki funkcji Teambook

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich poprzednich rozmów bez ograniczeń

Połącz Chanty z narzędziami takimi jak Trello, Asana i Google Drive, aby zwiększyć wydajność

Zwiększ wydajność dzięki funkcjom AI platformy, które zapewniają opcje autouzupełniania i z czasem poprawiają dokładność wyszukiwania

Ograniczenia Chanty

W porównaniu z innymi platformami oferuje ograniczoną liczbę integracji

Użytkownicy zgłaszali problemy i usterki związane z funkcją połączeń wideo

Ceny Chanty

Free

Business: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Chanty ma wielu zwolenników dzięki swojej wydajności. Jeden z użytkowników powiedział:

Ogólnie rzecz biorąc, Chanty jest doskonałym dodatkiem do zestawu narzędzi naszego zespołu. Dzięki niemu nasza komunikacja wewnętrzna i współpraca stały się znacznie bardziej wydajne, a korzyści znacznie przewyższają kilka drobnych wad.

Ogólnie rzecz biorąc, Chanty jest doskonałym dodatkiem do zestawu narzędzi naszego zespołu. Dzięki niemu nasza komunikacja wewnętrzna i współpraca stały się znacznie bardziej wydajne, a korzyści znacznie przewyższają kilka drobnych wad.

10. Skype (najlepszy do ekonomicznej komunikacji)

przez Skype

Skype to weteran komunikacji cyfrowej, znany przede wszystkim z funkcji połączeń wideo i głosowych. Chociaż ewoluował, aby objąć komunikatory internetowe i udostępnianie plików, jego główną zaletą pozostają funkcje połączeń.

Skype to prosta i ekonomiczna opcja dla osób prywatnych i małych zespołów, które potrzebują niezawodnego sposobu na wykonywanie połączeń przez Internet. Jest to szczególnie przydatne w przypadku połączeń międzynarodowych, ponieważ Skype oferuje konkurencyjne stawki za połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi.

⚠️ Zastrzeżenie: Wyłączenie Skype'a w maju 2025 r. oznacza, że użytkownicy mogą zalogować się do Microsoft Teams Free przy użyciu swoich danych logowania Skype. Czat i kontakty zostaną przeniesione, dzięki czemu nadal będziesz mógł korzystać z bezpłatnych połączeń i wiadomości, a także nowych funkcji, takich jak spotkania i społeczności — wszystko w aplikacji Teams.

Najlepsze funkcje Skype'a

Korzystaj z wysokiej jakości połączeń wideo i głosowych z osobami indywidualnymi lub grupami

Udostępniaj swój ekran podczas rozmów, aby ulepszyć prezentacje i dyskusje

Nagrywaj rozmowy, aby w razie potrzeby powrócić do dyskusji

Automatycznie generuj napisy podczas rozmów, zwiększając dostępność dla różnych uczestników

Ograniczenia Skype'a

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest przestarzały w porównaniu z innymi aplikacjami

Oferuje mniej integracji z aplikacjami innych firm, co ogranicza jego możliwości dostosowania do różnych środowisk technologicznych

Ograniczone funkcje w porównaniu z nowoczesnymi platformami komunikacji zespołowej

Ceny Skype

Free

Telefony komórkowe i stacjonarne: od 2,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Skype

G2: 4,3/5 (23 000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Użytkownicy uwielbiają łatwość konfiguracji Skype'a. Jeden z nich powiedział:

Jest niezwykle łatwy w użyciu, szybki w konfiguracji i działa płynnie na wszystkich urządzeniach.

Jest niezwykle łatwy w użyciu, szybki w konfiguracji i działa płynnie na wszystkich urządzeniach.

11. RingCentral (najlepsze rozwiązanie do komunikacji biznesowej)

za pośrednictwem Ring Central

RingCentral to oparta na chmurze technologia komunikacyjna, która zaspokaja potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. To zunifikowane rozwiązanie komunikacyjne integruje komunikację biznesową, wideokonferencje o dużej przepustowości i zaawansowane usługi telefoniczne w jednej platformie.

Platforma oferuje rozbudowane funkcje komunikacji zespołowej, w tym czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami, ułatwiając płynną współpracę między organizacjami. Funkcje wideokonferencji obsługują spotkania w wysokiej rozdzielczości z opcjami udostępniania ekranu i nagrywania, poprawiając wirtualną interakcję.

System telefoniczny w chmurze RingCentral zapewnia również zaawansowane funkcje zarządzania połączeniami, takie jak przekierowywanie połączeń, poczta głosowa na e-mail i automatyczna sekretarka.

Najlepsze funkcje RingCentral

Uzyskaj narzędzia do analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, które zapewniają wgląd w wzorce komunikacji, wydajność zespołu i interakcje z klientami

Skorzystaj z funkcji takich jak przekierowywanie połączeń, nagrywanie i przesyłanie wiadomości głosowych na adres e-mail, aby zwiększyć wydajność obsługi połączeń

Współpracuj dzięki udostępnianiu plików, zarządzaniu zadaniami i integracji oprogramowania

Organizuj wideokonferencje z udziałem nawet 500 uczestników

Ograniczenia RingCentral

Platforma może wymagać dłuższego czasu nauki dla nowych użytkowników

Kompleksowy zestaw funkcji RingCentral jest dostępny w wyższej i niejasnej cenie w porównaniu z niektórymi alternatywami

Ceny RingCentral

Video Pro : Free

Video Pro+ : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Podstawowy: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Ultra: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Pokój: 49 USD/miesiąc za pokój

Webinar: 75 USD/miesiąc za organizatora

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4,1/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1200 recenzji)

Którą z tych alternatyw dla Zoho Cliq wybierzesz?

Dzięki tej wyselekcjonowanej liście najlepszych konkurentów Zoho Cliq możesz porównać główne funkcje, mocne strony i limity każdego narzędzia. Niezależnie od tego, czy cenisz zaawansowane funkcje komunikacyjne, płynną integrację czy zaawansowane zarządzanie zadaniami i cyklem pracy, znajdziesz platformę, która spełni specyficzne wymagania Twojego zespołu.

Jeśli szukasz rozwiązania wykraczającego poza typowe komunikatory, ClickUp jest doskonałym wyborem. Integruje czat w czasie rzeczywistym, wideokonferencje, udostępnianie plików i kompletne funkcje zarządzania projektami w jednej platformie, dzięki czemu jest to elastyczne rozwiązanie dla zespołów, które chcą poprawić współpracę i wydajność.

Poznaj szeroki zestaw funkcji ClickUp, aby dowiedzieć się, jak poprawia on komunikację w zespole i zarządzanie zadaniami.

Zarejestruj się za darmo już dziś i przekonaj się, jak może to zmienić Twoje cykle pracy! 🚀